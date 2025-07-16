Průzkum: Co říká 1 000 pracovníků o rozšiřování AI – a jak to napravit

Vedoucí pracovníci v podnikové sféře se ocitli v investičním paradoxu. Výdaje na AI vzrostly o 130 %, přesto 80 % organizací uvádí, že jejich investice do generativní AI nemají žádný hmatatelný dopad na EBIT v rámci celého podniku (zdroj: Wharton, McKinsey ).
Tato propast mezi investicemi a dopadem nevychází ze samotné technologie. Vychází z reaktivní strategie založené na strachu, která podporuje rozšiřování agentů a přetížení nástroji.
Strach z toho, že zůstanete pozadu, vede k ukvapené posedlosti zaváděním nových nesouvislých nástrojů AI, což nechtěně vede k vytvoření „rozrůstání AI“ – nesouvislého ekosystému, ve kterém jsou jednotlivé nástroje výkonné, ale postrádají společný kontext klíčových pracovních oblastí týmu.
Tento interní chaos se nyní dostává na veřejnost, protože softwaroví giganti jako Salesforce a Atlassian začínají omezovat nebo blokovat přístup nástrojů třetích stran k citlivým datům a kontextovým pracovním informacím.
Právě tento chaos a fragmentace zpochybňují předpoklad, že další nástroj AI vyřeší problém rozšiřování. Abychom se dostali za spekulace a odhalili realitu každodenního používání AI, provedli jsme průzkum mezi více než 1 000 znalostními pracovníky z celého světa.
Naším cílem bylo odpovědět na zásadní otázky: Jaké jsou skutečné náklady na rozšiřování AI a co skutečně motivuje znalostní pracovníky k častému a vysoce hodnotnému využívání AI?
Hlavní zjištění z našeho průzkumu:
- Pouze 7,2 % týmů hodnotí svou strategii AI jako „vysoce efektivní“ s vysokou návratností investic.
- 91 % pracovníků používá týdně pouze 1–4 nástroje AI, přestože společnosti investují do desítek nástrojů.
- 44,8 % týmů již opustilo nástroje AI, které zavedly v uplynulém roce.
- Uživatelé s integrovanou AI mají 2,78krát větší pravděpodobnost, že dosáhnou konstantního denního využití.
Jaké je řešení? Náš výzkum ukazuje, že kontextová, integrovaná AI přináší výrazně vyšší míru přijetí a spokojenost uživatelů.
Velké opouštění AI je již v plném proudu
Zatímco IT oddělení pokračují ve svých nákupních horečkách, zaměstnanci již hlasovali svými pracovními postupy. Navzdory investicím organizace do desítek nástrojů AI 91 % pracovníků používá týdně pouze 1–4 nástroje:
- 54,4 % používá pouze 1–2 nástroje
- 36,8 % používá 3–4 nástroje
- Pouze 9 % pravidelně používá 5 nebo více nástrojů.
Ještě alarmujícíjší je, že 44,8 % týmů již opustilo nástroje AI, které byly zavedeny v uplynulém roce:
- 32,0 % opustilo některé nástroje (méně než polovina)
- 12,8 % opustilo více než polovinu svých investic do AI.
Nejde jen o zbytečné náklady na licence – jde o ztracený čas na implementaci, zdroje na školení a narušení důvěry zaměstnanců v budoucí iniciativy v oblasti AI.
Poselství je jasné: Vaše portfolio AI pravděpodobně obsahuje značnou zátěž. Každý nový nástroj přidaný bez vyřazení jiných zvyšuje pravděpodobnost dalšího opuštění.
Skrytá daň za přepínání kontextu
Téměř polovina všech pracovníků (46,5 %) je nucena přecházet mezi dvěma nebo více nástroji AI, aby dokončila jeden úkol.
Tento vzorec, který snižuje produktivitu – začíná v jednom nástroji, kopíruje výsledky do jiného, přeformulovává výzvy, slaďuje výstupy – vytváří rizika v oblasti dodržování předpisů a zmatek. Nejde o automatizaci. Jde o komplikaci.
Dopad se projevuje v spokojenosti uživatelů:
- 79,3 % pracovníků uvádí, že úsilí vynaložené na AI je neúměrně vysoké ve srovnání s výstupní hodnotou.
- Pouze 21,7 % zřídka zažívá tento nesoulad mezi vynaloženým úsilím a získanou hodnotou.
Každá změna nástroje vyžaduje:
- Znovu vysvětlení kontextu
- Převod dat do jiného formátu
- Správa různých rozhraní
- Sladění protichůdných výstupů
Kognitivní zátěž se hromadí, až je používání AI náročnější než ruční práce.
Závěr: Přechodem na jiný systém nejen ztrácíte produktivitu, ale také učíte své týmy, aby se AI úplně vyhýbaly.
AI fungující ve tmě: nulový kontext
Více než třetina pracovníků (34,4 %) používá nástroje AI bez jakékoli integrace do svých hlavních pracovních oblastí – projektů, dokumentů a chatů.
To znamená, že systémy AI neznají své projekty, nemají přístup k dokumentům a nerozumí konverzacím. Je to jako najmout asistenta a zavázat mu oči.
Statistiky integrace odhalují celý rozsah problému:
|Úroveň integrace
|Procento uživatelů
|Plná integrace (všechny 3 pracovní oblasti)
|25,6 %
|Částečná integrace (2 oblasti)
|22,8 %
|Minimální integrace (1 oblast)
|17,3 %
|Nulová integrace
|34,4 %
Když AI nemá přístup ke kontextu, ve kterém se práce odehrává, každá interakce začíná od nuly, což podporuje nárůst stínových nástrojů AI, které jsou přijímány bez dohledu nebo řádné integrace. Uživatelé musí ručně poskytovat pozadí, vysvětlovat terminologii a rekonstruovat kontext, který již existuje v jejich pracovních systémech.
Realita: Bez integrace se nástroje AI stávají drahými kalkulačkami, které spíše zvyšují bezpečnostní rizika, než aby fungovaly jako inteligentní asistenti.
Zaměstnanci prosí o méně nástrojů, ne o více
Zde je zjištění, které by mělo zastavit každé strategické jednání o AI: 77,5 % pracovníků by se cítilo lhostejně nebo ulevilo, kdyby byla polovina jejich nástrojů AI odstraněna.
Rozbor odhaluje hloubku únavy z nástrojů:
- 53,6 % by se cítilo lhostejně
- 23,9 % by se skutečně cítilo uvolněněji.
- Pouze 15 % by bylo konsolidací rozčarováno.
Nejedná se o odpůrce technologie – jsou to znalostní pracovníci, kteří se topí v komplexnosti nástrojů a konsolidaci vnímají jako osvobození. Chápou to, co mnoho vedoucích pracovníků nechápe – více nástrojů znamená více přepínání kontextů, více hesel, více rozhraní, která je třeba se naučit, a v konečném důsledku nižší produktivitu.
Cesta vpřed je jasná: Úspěch AI spočívá v konsolidaci, nikoli v rozšiřování. Vaše týmy nepožadují více možností – potřebují zjednodušení.
Důkaz: Integrace mění vše
Data se krystalizují kolem jediné pravdy: integrace je rozdílem mezi úspěchem a neúspěchem AI.
Výhoda integrace
Pracovníci s plně integrovanou AI jsou 2,78krát více náchylní k tomu, aby AI používali neustále během celého dne:
- 21,1 % integrovaných uživatelů uvádí, že AI používají více než 20krát denně.
- Pouze 7,6 % neintegrovaných uživatelů dosahuje této frekvence.
Realita návratnosti investic, které se nikdo nechce postavit
Méně než 1 z 10 týmů dosahuje významné návratnosti investic do AI:
📊 Klíčové metriky návratnosti investic:
- Pouze 7,2 % hodnotí svou strategii AI jako „vysoce efektivní“ s vysokou návratností investic.
- Více než 66 % aktivně hledá odborné poradenství ohledně implementace AI.
- 95 % pracovníků se při výběru přirozeně drží pouze 1–2 nástrojů na jeden úkol.
Nejde o zklamání, ale o totální selhání. Boj o externí odborné znalosti odhaluje všeobecné uznání, že současné přístupy selhaly – často kvůli hlubokým mezerám v řízení při navrhování a zavádění strategií AI.
Chování zaměstnanců vypovídá o skutečné situaci. Intuitivně chápou to, co mnoho strategií opomíjí: nadměrné používání nástrojů je nepřítelem produktivity.
Krutá pravda: Vaše strategie AI pravděpodobně nefunguje a vaše týmy to vědí.
Od rozšiřování ke strategii
Výzkum ukazuje jasné kroky pro vedoucí pracovníky, kteří jsou připraveni překonat rozptýlení AI:
❌ STOP:
- Nákup bodových řešení bez plánů nativní integrace
- Měření úspěchu AI podle počtu nástrojů namísto metrik výsledků
- Ignorování rostoucího počtu důkazů o únavě z nástrojů a jejich opouštění
- Vytváření pracovních postupů závislých na křehkých integracích třetích stran
✅ ZAČÁTEK:
- Audit vašeho současného portfolia AI z hlediska redundance a opuštění
- Upřednostňování hluboce integrovaných kontextových řešení AI
- Měření úspěchu prostřednictvím míry přijetí a zvýšení efektivity
- Konsolidace kolem platforem, které poskytují AI v rámci vašeho pracovního postupu
Kontextové řešení umělé inteligence
Proto jsme vytvořili ClickUp Brain – ne jako další nástroj, který by přispěl k vašemu rozmachu, ale jako řešení.
Na rozdíl od generických AI asistentů ClickUp Brain:
- Učí se specifický kontext a terminologii vaší organizace.
- Funguje v rámci stávajících pracovních postupů (není nutné přepínat mezi nástroji)
- Poskytuje funkce AI ve všech pracovních oblastech z jedné platformy.
- Poskytuje integraci, která zvyšuje míru přijetí 2,78krát.
Zpráva uživatelů ClickUp Brain:
- 26krát vyšší míra plné integrace
- 39,1 % dosahuje plné integrace (oproti 17,3 % u jiných nástrojů)
- 27,1 % zřídka zažívá frustraci z AI – nejvyšší míra spokojenosti
- 83 % respondentů vyjadřuje úlevu z konsolidace nástrojů (oproti 13,5 % neuživatelů).
Tito uživatelé mají zkušenosti s tím, co funguje, a přirozeně se přiklánějí ke zjednodušení pomocí efektivních nástrojů.
Verdikt: Hluboká nativní integrace nejen zlepšuje AI, ale také mění způsob práce týmů.
Volba je jasná
Náš výzkum dokazuje, že rozšiřování AI ničí slib AI – eliminovat zbytečnou práci, nikoli ji vytvářet. Frustrovaní fragmentací pracovníci odmítají nástroje, opouštějí investice a touží po konsolidaci.
Malá menšina, která dosahuje úspěchu, má jednu společnou charakteristiku: hluboce integrovanou kontextovou AI.
Budoucnost patří organizacím, které chápou tuto pravdu: hodnota AI nespočívá v množství nástrojů, ale v tom, že máte ten správný nástroj – takový, který rozumí kontextu vaší práce, integruje se do vašich pracovních postupů a s časem nabývá na hodnotě.
Otázka pro každého vedoucího pracovníka:
Budete i nadále přispívat k rozšiřování, sledovat rostoucí míru opouštění a zklamání z návratnosti investic?
Nebo se rozhodnete pro osvědčenou cestu kontextové AI?
Metodika výzkumu: Data pro tuto zprávu byla shromážděna během dvou týdnů v polovině až konci června 2025. Průzkum, skládající se z 10 otázek s výběrem odpovědí, byl anonymně proveden u více než 1000 účastníků. Respondenti představovali vyváženou směsici profesních rolí, od vedoucích pracovníků a manažerů po jednotlivé znalostní pracovníky a podnikatele. Kompletní metodiku a podrobné výsledky získáte na adrese research@clickup.com.