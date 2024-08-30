Jak psát poznámky k vydání (se šablonami a příklady)

Produkty se neustále mění, ať už kvůli opravě chyby, aktualizaci funkce nebo zavedení zcela nové funkce. Bez poznámek k vydání je pro zákazníky těžké vědět, co se děje.
Poznámky k vydání představují pro vývojové a produktové týmy nejlepší způsob, jak sdílet novinky, informovat zákazníky o opravách a vylepšeních a sdílet příběh vývoje produktu.
V tomto průvodci se dozvíte, co jsou poznámky k vydání, proč jsou cenné a jak psát poznámky k vydání, které jsou jasné, užitečné a stojí za sdílení. Uvedeme také některé z našich oblíbených příkladů a představíme vám nástroj pro poznámky k vydání produktu, který vám psaní a publikování poznámek ještě více usnadní. ✔️
Co jsou poznámky k vydání?
Poznámky k vydání jsou záznamem toho, co se v produktu změnilo od poslední verze. Slouží vývojovým týmům jako způsob, jak informovat koncové uživatele o novinkách, opravách a funkcích, na které se mohou těšit při prvním použití.
Poznámky k vydání pokrývají celou řadu aktualizací, včetně:
- Nové funkce
- Změny produktu
- Oprava chyb
- Aktualizace aplikací
- Změny API
- Vylepšení uživatelského prostředí
- Bezpečnostní aktualizace
Poznámky k vydání se běžně vyskytují u produktů SaaS a digitálních nástrojů, protože tyto produkty se často mění z důvodu opravy chyb, zabezpečení a inovací. Poznámky k vydání mohou být také popsány jako seznam změn nebo aktualizace produktu, v závislosti na společnosti, která je vydává.
Udržujte všechny v obraze díky šabloně poznámek k vydání ClickUp. Sdílejte aktualizace, opravujte problémy a upozorňujte na nové funkce – vše na jednom přehledném místě.
Proč jsou dobré poznámky k vydání důležité?
Poznámky k vydání jsou nezbytné pro udržení otevřené komunikace a zlepšení zákaznické zkušenosti. 🌻
Skvělé poznámky k vydání neposkytují pouze informace o novinkách. Také:
- Snižte počet příchozích žádostí o podporu s dotazy, jak používat novou nebo změněnou funkci.
- Zlepšete retenci zákazníků
- Seznamte své zákazníky s novými nebo lepšími způsoby, jak mohou váš produkt používat.
- Umožní vám upozornit na konkrétní funkce nebo plánovat aktualizace.
- Dejte najevo, že aktivně pracujete na vylepšování svého produktu.
- Pomozte členům svého týmu vytvořit si návyky v oblasti inovací, zlepšování a změn.
Po dlouhé práci na vydání produktu nebo opravě chyby není psaní o tom vždy prioritou vašeho týmu, ale je to nezbytný krok k udržení loajálního publika.
Kdo by měl psát poznámky k vydání?
Poznámky k vydání se liší od jiných typů firemní komunikace, protože je zpracovává tým, který na produktu pracoval, nikoli váš marketingový nebo komunikační tým.
Pokud jste součástí malého týmu, poznámky k vydání často píše vedoucí vývojář. Větším týmu pro vývoj produktů nebo softwaru velí produktový manažer. Váš marketingový tým se může zapojit s nápady, kde poznámky k vydání sdílet, ale v zásadě se jedná o typ obsahu, který pochází přímo od týmu pro vývoj produktů. 💻
9 kroků k napsání účinných poznámek k vydání a aktualizací produktů
Poznámky k vydání nejsou jen příjemným bonusem, ale jsou nezbytné pro informování uživatelů a udržení jejich zájmu o váš produkt. Naučte se psát lepší poznámky k vydání pomocí tohoto podrobného návodu. Můžete si také prohlédnout video s krátkým shrnutím!
1. Pochopte své publikum
Abyste mohli psát lépe, musíte lépe znát své publikum. Zamyslete se nad svými koncovými uživateli, nad tím, co je pro ně důležité a jaké informace budou potřebovat z vašich poznámek k vydání nebo seznamu změn produktu. ✨
Vyhněte se příliš technickému žargonu – s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro popis funkce nebo pokud to vyžaduje vaše publikum. V opačném případě volte raději jednoduchý jazyk.
2. Použijte šablonu poznámek k vydání
Díky velkému množství šablon technické dokumentace nemusíte začínat od nuly. Zkraťte si cestu k úspěchu pomocí speciálně vytvořené šablony poznámek k vydání, díky které vám neunikne žádná z podstatných informací. 📄
Nejlepší šablonou pro tento účel je šablona poznámek k vydání od ClickUp. Tato šablona obsahuje vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli začít psát lepší aktualizace změn, včetně prostoru pro datum vydání, číslo verze, nadpis, kategorie a screenshoty.
3. Vytvořte jasný nadpis
Každá aktualizace ve vašem changelogu by měla být jasná, aniž by koncový uživatel musel klikat a číst každou z nich. Dejte každé aktualizaci jasný název nebo nadpis, který vysvětluje, co je nového.
Je v pořádku začít aktualizace slovy „Nová verze“ nebo „Vydání nové funkce“, ale název by měl také poskytovat více informací. Vysvětlete, že vydáváte aktualizaci pro vaši aplikaci, opravy chyb pro vaši desktopovou verzi nebo novou integraci s oblíbeným nástrojem.
4. Přidejte kategorii nebo předmět
Vzhledem k tomu, že v průběhu času dochází k mnoha aktualizacím produktů, může být pro uživatele obtížné procházet související poznámky bez nějakého systému organizace. Zjednodušte si práci přidáním značek, kategorií nebo témat.
Seskupte poznámky k vydání podle typu, aby se daly snadno filtrovat. Vytvořte a používejte kategorie jako „aktualizace uživatelského prostředí“, „aktualizace integrace“ nebo „nová funkce produktu“, abyste měli poznámky k vydání přehledně uspořádané a snadno dohledatelné.
5. Určete hlavní vlastnosti produktu
Vaše produktové aktualizace mohou obsahovat více než jednu změnu nebo opravu chyby. Měli byste zmínit každou změnu, ale je také užitečné zdůraznit hlavní změnu ve funkčnosti nebo nové funkce, abyste upoutali pozornost a vyzdvihli zajímavé novinky. 💡
V záhlaví nové aktualizace uveďte hlavní funkci nebo změnu a přidejte několik obrázků, abyste uživatelům představili novou funkci produktu nebo vylepšenou funkčnost. Je to skvělý způsob, jak zvýšit využití produktu a povzbudit uživatele k dalšímu prozkoumání vašeho produktu.
Pokud se věnujete aktualizaci nové funkce, zkuste použít šablonu pro uvedení produktu na trh, abyste proces zefektivnili.
6. Buďte struční
Poznámky k vydání produktu by neměly být příliš rozvláčné. Je lákavé psát dlouhé texty o funkcích, které vás nadchly, ale to si nechte pro doplňující blogový příspěvek. Poznámky k vydání by měly být stručné, aby se snadno četly. ✍️
Používejte krátké nadpisy, jasný jazyk v krátkých odstavcích a pokud možno odrážky. Cílem je sdělit, co se změnilo a jaký to má dopad – pro další informace můžete vždy přidat odkaz.
7. Přidejte podpůrné obrázky
Zatímco některé společnosti upřednostňují „strohý“ přístup k poznámkám k vydání softwaru, téměř vždy je užitečné zahrnout nějaké obrázky – zejména pokud představujete novou funkci nebo produkt. 🖼️
Screenshoty, animované návody, GIFy a krátká videa jsou ideálními způsoby, jak sdílet nové funkce nebo vlastnosti s koncovými uživateli. Spolupracujte se svým designérským týmem na vytvoření materiálů, které vysvětlují nové funkce a motivují uživatele, aby je sami vyzkoušeli.
Týmy s nízkým výkonem mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem.
Jako všestranná aplikace pro práci ClickUp slučuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
8. Odkaz na podpůrné zdroje
Vaše poznámky k vydání by měly být stručné, ale někdy budete chtít vysvětlit nějaký pojem podrobněji nebo odkazovat na předchozí vydání. V takových případech se hodí odkazy na podpůrné zdroje. 🔗
V poznámkách k vydání promyšleně používejte interní odkazy, které uživatele nasměrují k článkům nápovědy, příspěvkům na blogu a předchozím poznámkám k vydání, které doplňují kontext nebo poskytují praktické tipy k používání dané funkce. Pro větší transparentnost můžete také přidat odkaz na plán vývoje produktu nebo milníky projektu. Můžete uvést podrobnosti o tom, jak kontaktovat tým podpory v případě jakýchkoli dotazů.
9. Požádejte zákazníky o zpětnou vazbu
I když pravidelně opravujete chyby a zavádíte aktualizace na základě požadavků na nové funkce, ne vždy se vám to podaří. Žádat zákazníky o zpětnou vazbu je klíčovou součástí tohoto cyklu a není lepší místo, kde to udělat, než v poznámkách k vydání produktu. 🎉
Na konec seznamu změn přidejte řádek, ve kterém uživatele požádáte o zaslání zpětné vazby, hlášení chyby nebo požadavku na novou funkci. Tento proces můžete ještě více usnadnit pomocí zobrazení formuláře ClickUp, ve kterém můžete vytvořit formulář pro zpětnou vazbu nebo jednu ze šablon pro hlášení chyb.
Můžete také otevřít komentáře a odpovídat uživatelům v rámci feedu – je to skvělý způsob, jak zajistit transparentnost a vybudovat silnější vztah s vaší komunitou.
Jak distribuovat poznámky k vydání
Jakmile dokončíte psaní poznámek k vydání, budete je muset zveřejnit a distribuovat. Poznámky k vydání a seznamy změn se obvykle zveřejňují ve formě blogu na webových stránkách vaší společnosti, ale stojí za to je distribuovat i dále. 📧
Konkrétní kanály, které budete používat, závisí na vaší marketingové a komunikační strategii, ale mezi oblíbená místa pro sdílení poznámek k vydání a novinek patří:
- Aktualizace e-mailem
- Příspěvky na sociálních sítích
- Oznámení v aplikaci
- Příspěvky na blogu
- Aktualizace pro zainteresované strany
- Tiskové zprávy
- Komunitní nebo produktová fóra
Spolupracujte se svým marketingovým týmem a dohodněte se na harmonogramu a vzoru distribuce poznámek k vydání, které pokryjí vaši cílovou skupinu a budou ji informovat tím nejlepším možným způsobem. Poznámky k vydání byste také měli distribuovat interně nebo je zpřístupnit centrálně, například prostřednictvím vlastního wiki v rámci ClickUp.
5 příkladů úžasných poznámek k vydání
Umět psát poznámky k vydání je skvělé, ale jak to vypadá v praxi? Pro inspiraci se podívejte na některé z našich oblíbených příkladů poznámek k vydání.
1. ClickUp
Poznámky k vydání ClickUp jsou skvělou připomínkou toho, čeho můžete s naším produktem dosáhnout, protože jsou všechny napsány a publikovány přímo v ClickUp – včetně tohoto příkladu z prosince 2023. 🎄
Poznámky k vydání ClickUp jsou uspořádány do čtvrtletí, což usnadňuje navigaci k konkrétní aktualizaci vydání. Jednotlivé poznámky k vydání obsahují textové aktualizace s jasnými nadpisy, animované snímky obrazovky nebo GIFy a odkazy na další zdroje. Uveden jsou také vlastník poznámky k vydání a přispěvatelé, což je příjemný detail z hlediska odpovědnosti, vlastnictví a transparentnosti.
2. Notion
Notion přistupuje k poznámkám k vydání produktu spíše jako k blogu, kde je nejnovější aktualizace zobrazena v plném znění před seznamem předchozích aktualizací. 📝
Každá poznámka k vydání Notion obsahuje užitečný název, screenshoty nebo obrázky a opravy chyb provedené během poslední aktualizace. Ačkoli jsou poznámky k vydání krátké, nabízejí koncovým uživatelům dostatek podrobností k prozkoumání nových funkcí nebo plnějšímu využití produktu.
3. Slack
Vzhledem k velkému počtu uživatelů napříč několika aplikacemi rozdělil Slack své poznámky k vydání produktu do kategorií podle platformy. 📱
Podívejme se jako příklad na poznámky k vydání systému Windows. Úvodní stránka je přehledná a stručná a obsahuje výzvu k aktualizaci z důvodu vylepšení zabezpečení. Každá poznámka k vydání produktu obsahuje na konci tabulku, která překládá klíčová prohlášení do srozumitelné podoby pro koncové uživatele. Jedná se o skvělý způsob, jak sdělit technickou aktualizaci uživatelsky přívětivějším způsobem.
4. Google Chrome
Poznámky k vydání prohlížeče Chrome od společnosti Google jsou jasné, jednoduché a srozumitelné. Každá aktualizace také vybízí uživatele, aby nahlásili chybu nebo problém, pokud nějaký najdou. 🐞
Na poznámkách k vydání Google Chrome se nám líbí, že každou aktualizaci podepisuje člen týmu. Je to skvělé pro osobní odpovědnost, transparentnost a důvěru. Je vidět, že aktualizace pochází přímo od produktového týmu.
5. Zoho
Tým Zoho volí vizuálnější přístup ke sdílení poznámek k vydání – jsou uspořádány v časové ose. 📅
Procházením poznámek k vydání společnosti Zoho získáte jasný přehled o tom, jak se produkt v průběhu času změnil, a to díky zábavnému a praktickému zobrazení časové osy. Poznámky k vydání mají jasný název a shrnutí; kliknutím se můžete dostat k ještě podrobnějším informacím.
Usnadněte si publikování pomocí nástroje pro poznámky k vydání
Poznámky k vydání můžete sice napsat v jakémkoli textovém editoru a ručně je publikovat na svém webu, ale může to být časově náročné. Je také obtížnější je efektivně spravovat ve velkém měřítku, protože existuje mnoho příležitostí, kdy může dojít k přerušení pracovního postupu.
Potřebujete nástroj určený ke zlepšení procesu správy verzí.
Co hledat v nástroji pro poznámky k vydání
Při hledání nástroje pro správu verzí, který vám výrazně usnadní život, je třeba zvážit několik věcí:
- Funkce: Má nástroj funkce, které potřebuji pro publikování poznámek k vydání?
- Integrace: Funguje tento nástroj nebo aplikace s těmi, které již používám?
- Snadné použití: Je aplikace snadno použitelná? Mohlo by se s ní naučit pracovat celé moje tým?
- Cena: Je nástroj cenově dostupný? Je k dispozici bezplatný tarif?
Tyto otázky vám pomohou určit, co potřebujete nejvíce a které prvky jsou pro vás méně důležité. Takto můžete najít nástroj pro poznámky k vydání, který ideálně odpovídá vašim cílům.
Použijte ClickUp k psaní a publikování vlastních poznámek k vydání.
Na rozdíl od jiných kategorií softwaru existuje jen málo nástrojů určených speciálně pro vytváření a publikování seznamů změn nebo aktualizací verzí. Kromě těchto specializovaných nástrojů existuje jeden, který byste podle nás měli zvážit – ClickUp. Zde je důvod.
Pokud již používáte ClickUp pro správu produktů a úkolů, je logické, že se stane také vaším nezbytným nástrojem pro správu poznámek k vydání.
Shromažďujte data, komunikujte s členy svého týmu a získávejte vše, co potřebujete, v rámci jednoho pracovního postupu v jednom nástroji. Až budete mít potřebná data a poznatky, použijte ClickUp Docs a začněte psát jasnou a stručnou aktualizaci changelogu.
Přístup k ClickUp AI přímo ve vašem ClickUp Doc. Tato funkce představuje personalizovaného asistenta AI, který vám pomůže s brainstormingem nápadů, psaním nebo přepisováním textů a stane se součástí vašeho pracovního postupu při psaní poznámek k vydání.
Pro týmy, které ještě nepoužívají ClickUp, se stane vaší oblíbenou platformou pro zvýšení produktivity. Použijte ClickUp k psaní, úpravám a publikování poznámek k vydání a jako komplexní nástroj pro správu veškeré vaší práce. ✅
Zkuste dnes napsat poznámky k vydání pomocí ClickUp
Klíčovým prvkem pro psaní lepších poznámek k vydání je jednoduchost. Aktualizace by měly být stručné, jasné a výstižné – obsahovat pouze podrobnosti, které koncový uživatel potřebuje.
Chcete-li ještě lépe spravovat celý pracovní postup produktového managementu, vyzkoušejte ClickUp zdarma. ClickUp usnadňuje spolupráci s produktovým týmem, přípravu poznámek k vydání a jejich zveřejnění v uživatelsky přívětivém changelogu, a to vše z jednoho místa. 🧰