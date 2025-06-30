11 nejlepších alternativ k Asaně pro marketingové agentury (2025)

Vaše agentura roste. To, co fungovalo pro pětičlenný tým, už není vhodné pro vaši dvacetičlennou firmu.
Asana vás dostala až sem, ale teď potřebujete něco jiného. Těchto 11 alternativ k Asaně pro marketingové agentury se specializuje na jedinečné výzvy, kterým čelíte.
Najdeme vám něco, co poroste s vašimi ambicemi. 🎯
Nejlepší alternativy Asany pro marketingové agentury v kostce
Zde je stručné srovnání nejlepších alternativ Asany pro marketingové agentury. 👇
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|All-in-one platforma pro správu agentury pro kreativní a operační sladění Velikost týmu: Ideální pro jednotlivce, startupy a podniky
|Vlastní pracovní postupy, asistence AI, dashboardy, dokumenty, sledování času, kalendář AI, nástroje pro zpětnou vazbu
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Wrike
|Organizace kreativních aktiv a pracovní postupy klientského portálu Velikost týmu: Ideální pro střední až velké kreativní týmy
|Žádosti o formuláře, korektury, souběžné verzování, pracovní prostory klientů, automatizované zprávy
|Zdarma; placené tarify začínají na 10 $/měsíc na uživatele
|Jira
|Agilní realizace kampaní a iterativní aktualizace projektů Velikost týmu: Ideální pro technické marketingové týmy a agentury spolupracující s vývojáři
|Vlastní pracovní postupy, Kanban tabule, automatizace kampaní, více než 30 vestavěných reportů
|Zdarma; placené tarify začínají na 8 $/měsíc na uživatele
|Trello
|Vizuální správa úkolů a mapování kampaní Velikost týmu: Ideální pro redakční, sociální a obsahové týmy
|Kalendáře obsahu, přizpůsobitelné šablony, synchronizace s Google Drive, integrace Power-Up.
|Zdarma; placené tarify začínají na 6 $/měsíc na uživatele
|ProofHub
|Strukturované kreativní recenze a schvalování zainteresovanými stranami Velikost týmu: Ideální pro týmy zabývající se designem, obsahem a brandingem
|Zpětná vazba k úpravám, schvalovací procesy, vlastní formuláře, kontrola oprávnění
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 50 $/měsíc.
|Týmová práce
|Sledování ziskovosti a dodávky zaměřené na klienta Velikost týmu: Ideální pro agentury spravující fakturaci, zálohy a dodávky
|Sledování času/rozpočtu, fakturace QuickBooks, plánovač pracovní zátěže, přístup k zobrazení klienta
|Zdarma; placené tarify začínají na 13,99 $/měsíc na uživatele.
|Airtable
|Plánování kampaní s přizpůsobitelnými pracovními postupy a zobrazením dat Velikost týmu: Ideální pro provozní a plánovací týmy
|Formulářová pole, portály kampaní, barevně odlišené kalendáře, podmíněná logika
|Zdarma; placené tarify začínají na 24 $/měsíc na uživatele
|ActiveCollab
|Sledování ziskovosti projektů a fakturace na základě času Velikost týmu: Ideální pro projektové manažery a servisní agentury, které dbají na finance
|Časovače úkolů, opakující se faktury, přehled pracovní zátěže, upozornění na rozšiřování rozsahu projektu
|Zdarma; placené tarify začínají na 11 $/měsíc na uživatele
|Basecamp
|Zjednodušená komunikace a centrální přehled o projektech Velikost týmu: Ideální pro malé týmy a mezifunkční marketingové skupiny
|Nástěnky, automatické přihlášení, centrum dokumentů, jednoduchost pro klienty
|Zdarma; placené tarify začínají na 15 $/měsíc na uživatele
|Zoho Projects
|Marketingové operace propojené s celopodnikovými pracovními postupy Velikost týmu: Ideální pro týmy využívající ekosystém Zoho
|Projektové portály, sledování výdajů, přehledy pracovní zátěže, automatizace Blueprint
|Zdarma; placené tarify začínají na 5 $/měsíc na uživatele
Proč zvolit alternativy Asany pro marketingové agentury
Software Asana pro správu projektů agentur funguje pro mnoho lidí, ale marketingové agentury často potřebují řešení šitá na míru. Zde je několik důvodů, proč byste se měli poohlédnout jinde:
- Není specifická pro marketing: Asana postrádá pracovní postupy zaměřené na marketing, vyžaduje rozsáhlé přizpůsobení a další nástroje pro životní cykly kampaní, což vede k roztříštěným operacím.
- Neúplné pokrytí kampaně: Dobře spravuje úkoly, ale opomíjí klíčové kroky, jako je přijímání objednávek a schvalování aktiv, což vyžaduje samostatné systémy.
- Problémy se škálovatelností: S rostoucí složitostí klientů a kampaní se jednoduchá struktura Asany stává nepřehlednou, což snižuje přehlednost.
- Žádné sledování času ani fakturace: Agentury, které sledují fakturovatelné hodiny, musí používat nástroje třetích stran nebo ruční tabulky, protože Asana tyto funkce postrádá.
- Omezené reportování: Základní dashboardy nenabízejí přizpůsobitelné KPI pro kampaně a marketingové agentury, což brání získávání přehledu o více projektech.
- Chybějící funkce pro spolupráci s klienty: Žádné klientské portály ani podrobná oprávnění způsobují problémy v komunikaci.
- Slabá hierarchie úkolů: Nepružné podúkoly a omezená automatizace marketingu pomocí umělé inteligence vedou k manuálním řešení.
🧠 Zajímavost: Volney B. Palmer založil první známou reklamní agenturu v USA. Jeho původním plánem bylo pouze prodávat reklamní prostor v novinách. Strategie, slogany a kreativní oddělení přišly až mnohem později.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší alternativy Asany pro marketingové agentury
Toto je náš výběr nejlepších alternativ k Asaně pro marketingové agentury. 📝
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu agentury)
ClickUp vám poskytuje strukturu, která Asaně chybí, a zároveň zůstává dostatečně flexibilní, aby vyhovoval způsobu práce vaší agentury.
Začněme tím, že software pro řízení projektů ClickUp slouží jako operační páteř vaší agentury. A když integrujete marketingové řešení ClickUp a software ClickUp Creative Agency, získáte přístup ke specializovaným pracovním postupům navrženým speciálně pro marketingové operace.
Udržujte kampaně v pohybu
Řekněme, že vaše agentura pracuje na kampani pro spotřebitelskou technologickou značku, která zahrnuje organické příspěvky, placené reklamy, e-mailové kampaně a landing pages, a to vše v průběhu šesti týdnů.
Začnete vytvořením složky pro kampaň. V ní použijete ClickUp Tasks k vytvoření podrobných výstupů pro každý prvek: jeden pro karusel na Instagramu, jeden pro úvodní e-mail a jeden pro videoreklamu.
Každý úkol je přiřazen správnému členovi týmu spolu s termíny, kreativními zadáními a podúkoly pro předání.
Aby všichni byli informováni o postupu, definujete si vlastní stav úkolů v ClickUp: „Briefing“, „Návrh v přípravě“, „Interní kontrola“, „Kontrola klientem“ a „Konečné schválení“. Tyto stavy odrážejí skutečné fáze, kterými vaše agentura prochází.
Zároveň přidáte do každé úlohy vlastní pole ClickUp, aby váš tým mohl snadno rozdělit a filtrovat práci. Určete kanál výstupů, typ publika, formát aktiv a prioritu kampaně.
Pokud tedy váš stratég chce vidět všechny nejdůležitější materiály pro placená média, které budou zveřejněny příští týden, může si zobrazení filtrovat během několika sekund.
Vše vidíte v reálném čase
Vaše provozní data se díky ClickUp Dashboards promění ve strategické informace. Tato vizuální řídicí centra zobrazují informace v reálném čase o kapacitě týmu, termínech projektů a výkonu kampaní u všech vašich klientů.
Můžete také vytvořit soukromé dashboardy pro klienty, které zobrazují živý průběh dodávek, termíny a překážky, aniž by odhalovaly interní poznámky nebo podrobnosti na úrovni výroby.
Pracujte rychleji díky AI
ClickUp Brain je integrovaný AI engine platformy, který pomáhá vašemu týmu plánovat, psát a sumarizovat bez ztráty dynamiky.
Předpokládejme, že vaše agentura plánuje kampaň k Black Friday pro klienta z oblasti e-commerce. Strateg otevře dokument ClickUp Doc, aby nastínil strukturu kampaně. Napíše krátký příkaz, například „Promo plán k Black Friday pro značku kosmetiky“.
ClickUp Brain navrhuje harmonogram kampaně rozdělený podle kanálů – e-mail, placené sociální sítě, vstupní stránky a spolupráce s influencery – spolu s klíčovými úhly pohledu na sdělení a formáty výstupů.
Pokud pak během produkční fáze chce váš kreativní vedoucí vědět, co ještě čeká na kontrolu nebo kde je blokována zpětná vazba, marketingový nástroj s umělou inteligencí může jedním kliknutím shrnout nejnovější komentáře k jednotlivým úkolům.
Automatizujte opakující se práci
ClickUp Automation se postará o všechny zdlouhavé aktualizace stavu projektů, změny úkolů a připomenutí, které během kampaní zabírají čas vašemu týmu.
Například když se úkol přesune do fáze „Kontrola klientem“, automatizace může automaticky označit account manažera, nastavit termín pro zpětnou vazbu a v případě prodlení úkol znovu přiřadit.
Začněte s šablonami pro agentury
Šablona ClickUp Marketing Agency Template je určena pro agentury, které spravují cykly kampaní pro více klientů. Obsahuje seznamy kreativních požadavků, předem připravené vlastní stavy úkolů pro procesy kontroly a vlastní pole pro platformu a formát.
Šablona také obsahuje zobrazení jako Časové osy smluv a Přehledy účtů, které vám poskytnou okamžitý přehled.
Pokud kromě kreativní práce spravujete také smluvní vztahy nebo klientské operace, šablona ClickUp Agency Management Template vám pomůže rychleji se zorientovat.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pracujte tak, jak každý tým preferuje: Prohlížejte si kampaně v zobrazení tabule pro kreativce, seznamu pro projektové manažery nebo Ganttových diagramech pro aktualizace pro klienty.
- Vyhněte se opakovanému nastavování: Vytvořte opakující se úkoly v ClickUp pro měsíční publikování obsahu, kontroly klientů nebo zprávy o kampaních.
- Buďte vždy o krok napřed: Plánujte projekty pomocí kalendáře ClickUp s umělou inteligencí, který upozorňuje na konflikty v plánování a přetížení pracovními úkoly.
- Přijímejte práci přehledně: Vytvořte formuláře ClickUp pro kreativní briefy, požadavky na kampaně nebo zpětnou vazbu, aby se nic neztratilo v e-mailech nebo chatech.
- Vězte, kam mizí vaše hodiny: Sledujte čas strávený na projektech napříč službami, klienty a rolemi pomocí ClickUp Project Time Tracking.
- Propojte strategii a realizaci: Vytvořte návrhy komunikačních plánů, přehledy aktiv a kontrolní seznamy pro zavedení v ClickUp Docs propojené s úkoly.
- Zpracujte zpětnou vazbu: Proměňte komentáře recenzentů v přiřazené další kroky pomocí funkce ClickUp Assign Comments v úkolech i dokumentech.
- Zajistěte soustředěné diskuse: Komunikujte v rámci ClickUp Chat, aby konverzace o kampani zůstaly soustředěné na práci a nebyly roztříštěné napříč platformami.
Omezení ClickUp
- Bez pečlivého nastavení je snadné přehlédnout důležité aktualizace nebo se zaplavit irelevantními zprávami.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na Redditu opravdu vystihuje vše:
Naši agenturu provozujeme na ClickUp už asi půl roku a upřímně řečeno, změnilo to náš způsob práce způsobem, který jsem nečekal. Zpočátku jsem byl skeptický ohledně všech těch dalších funkcí, ale postupně jsem si je oblíbil. […] Jejich systém Docs tiše nahradil většinu naší práce v Google Docs. Všechno prostě funguje lépe, když je naše dokumentace na stejném místě jako naše projekty. Tým si na to zvykl rychleji, než jsem čekal. Zpočátku jsem byl ohledně ClickUp Brain na vážkách, připadalo mi to jako další AI trik. Ale ušetřilo mi to některé nudné úkoly spojené s psaním, zejména když potřebuji shrnout dlouhé e-maily od klientů nebo začít s návrhem. Není to dokonalé, ale je to užitečné, když mám hodně práce. […] Jako všechno, i na tohle jsem si musel zvyknout a stále se vyskytují momenty, kdy mi to připadá trochu neohrabané. Ale když se ohlédnu za tím, jak jsme pracovali dříve, nechtěl bych se vracet zpět.
Naši agenturu provozujeme na ClickUp už asi půl roku a upřímně řečeno, změnilo to náš způsob práce způsobem, který jsem nečekal. Zpočátku jsem byl skeptický ohledně všech těch dalších funkcí, ale postupně jsem si je oblíbil. […] Jejich systém Docs tiše nahradil většinu naší práce v Google Docs. Všechno prostě funguje lépe, když je naše dokumentace na stejném místě jako naše projekty. Tým si na to zvykl rychleji, než jsem čekal. Zpočátku jsem byl ohledně ClickUp Brain na vážkách, připadalo mi to jako další AI trik. Ale ušetřilo mi to některé nudné úkoly spojené s psaním, zejména když potřebuji shrnout dlouhé e-maily od klientů nebo začít s návrhem. Není to dokonalé, ale je to užitečné, když mám hodně práce. […] Jako všechno, i na tohle jsem si musel zvyknout a stále se vyskytují momenty, kdy mi to připadá trochu neohrabané. Ale když se ohlédnu za tím, jak jsme pracovali dříve, nechtěl bych se vracet zpět.
2. Wrike (nejlepší pro správu kreativních aktiv)
via Wrike
Znáte ten pocit, když klient požádá o „logo s modrým pozadím“ a vy si uvědomíte, že existuje 12 verzí roztroušených po různých složkách? Wrike to chápe.
Tato alternativa k Asaně pro marketingové agentury vyniká, když máte na starosti více náročných klientů, z nichž každý má svůj vlastní způsob práce.
Vaše největší bolest hlavy – sjednotit všechny ohledně požadavků projektu – se vyřeší pomocí marketingových šablon. Už nemusíte začínat od nuly pokaždé, když přijmete nového klienta nebo spustíte známý typ kampaně.
Nejlepší funkce Wrike
- Vytvářejte vlastní formuláře žádostí, které automaticky převádějí zadání klientů na proveditelné úkoly.
- Porovnávejte různé verze kreativních materiálů vedle sebe během schvalovacího procesu.
- Nastavte automatizované digitální marketingové reporty, které sledují metriky kampaní a stav projektů bez manuální práce.
- Sdílejte vyhrazené pracovní prostory pro klienty, kde externí spolupracovníci mohou kontrolovat pokrok a poskytovat zpětnou vazbu.
Omezení Wrike
- Wrike sice nabízí nástroje pro kontrolu, ale agentury poukazují na to, že opakované cykly kontroly vyžadují zdlouhavé ruční nastavení a mohou zaplnit pracovní prostor.
- Reporting a dashboardy jsou často popisovány jako nedostatečné pro prezentace klientům na vysoké úrovni.
- Základní sledování času ve Wrike je jednoduché, neohrabané a neefektivní pro vykazování fakturovatelných hodin.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Pinnacle: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (4 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (2 614 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Wrike?
Zde je názor uživatele Redditu na tento nástroj:
Vyzkoušel jsem spoustu systémů pro projektové řízení a Wrike se mi opravdu líbí. Nejen proto, že jsem projektový manažer, ale také proto, že všech 30 členů mého týmu si ho snadno osvojilo a používá ho každý den. Díky tomu, že software využíváme na 100 %, je moje práce projektového manažera mnohem snazší. Z pohledu backendu je to ale opravdu komplexní systém; nastavování vlastních polí, vlastních typů položek, vytváření formulářů pro odesílání atd. Z pohledu projektového manažera vyžaduje trochu učení, ale umí toho opravdu hodně.
Vyzkoušel jsem spoustu systémů pro projektové řízení a Wrike se mi opravdu líbí. Nejen proto, že jsem projektový manažer, ale také proto, že všech 30 členů mého týmu si ho snadno osvojilo a používá ho každý den. Díky tomu, že software využíváme na 100 %, je moje práce projektového manažera mnohem snazší. Z pohledu backendu je to ale opravdu komplexní systém; nastavování vlastních polí, vlastních typů položek, vytváření formulářů pro odesílání atd. Z pohledu projektového manažera vyžaduje trochu učení, ale umí toho opravdu hodně.
🔍 Věděli jste? David Ogilvy, často nazývaný otcem moderní reklamy, nezačínal v marketingu. Po odchodu z Oxfordu se v Paříži vyučil kuchařem a později prodával sporáky AGA od dveří ke dveřím ve Skotsku. Byl v tom tak dobrý, že v roce 1935 napsal prodejní manuál, který byl později časopisem Fortune oceněn jako jeden z nejlepších, jaký kdy byl napsán.
3. Jira (nejlepší pro agilní marketingové pracovní postupy)
via Atlassian
Marketingové kampaně mají jednu vlastnost: mění se. A to hodně. Někdy každou hodinu. Jira tuto skutečnost bere v úvahu, protože byla navržena pro vývoj softwaru, kde se požadavky mění rychleji než módní trendy.
Zatímco vaši konkurenti se stále snaží vnutit marketingu vodopádové procesy, vy se budete přizpůsobovat za běhu. Díky hloubce přizpůsobení můžete přesně modelovat způsob práce vašeho týmu, místo abyste se přizpůsobovali představám někoho jiného o „osvědčených postupech“.
Nejlepší funkce Jira
- Vytvořte si vlastní pracovní postupy, které odpovídají vašim konkrétním procesům marketingového plánování a schvalovacím řetězcům.
- Vizualizujte průběh kampaně pomocí Kanban tabulek nebo časové osy se sledováním závislostí.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je přidělování práce nebo přesun projektů mezi schvalovacími fázemi.
- Získejte přístup k více než 30 různým reportům, abyste mohli sledovat vše od doby cyklu po rychlost týmu.
Omezení Jira
- Technická složitost může zastrašit členy marketingového týmu, kteří nejsou technicky zdatní.
- Netechnicky zdatní uživatelé považují provádění základních aktualizací za zdlouhavé a pomalé; prostředí je často „přeplněné“ zbytečnými poli, pracovními postupy a kliknutími.
- Spolupráce s klienty je obtížná; není snadné zapojit externí zainteresované strany.
- Omezené možnosti kontroly kreativy ve srovnání s alternativami zaměřenými na design
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 8 $/měsíc na uživatele
- Premium: 14 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (6 425+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (15 155+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jira?
Přímo z recenze G2:
Jira neuvěřitelně usnadňuje rozdělení složitých projektů na zvládnutelné příběhy a úkoly. Moc se mi líbí možnost vytvářet vlastní pracovní postupy, přidělovat úkoly členům týmu a sledovat pokrok v reálném čase. Vizuální nástroje, jako jsou tabule Kanban a Scrum, jsou obzvláště užitečné pro udržení organizace a synchronizaci všech členů týmu.
Jira neuvěřitelně usnadňuje rozdělení složitých projektů na zvládnutelné příběhy a úkoly. Moc se mi líbí možnost vytvářet vlastní pracovní postupy, přidělovat úkoly členům týmu a sledovat pokrok v reálném čase. Vizuální nástroje, jako jsou tabule Kanban a Scrum, jsou obzvláště užitečné pro udržení organizace a synchronizaci všech členů týmu.
🧠 Zajímavost: Původní význam slova „značka“ pochází z chovu dobytka. Farmáři vypálili na dobytek jedinečné značky, aby označili jeho vlastnictví. Marketéři tento termín převzali, aby popsali produkty, které „ulpěly“ v myslích spotřebitelů.
4. Trello (nejlepší pro vizuální sledování kampaní)
via Trello
Poskytovatelé služeb v oblasti psaní obsahu prosperují díky vizuální organizaci, která na první pohled ukazuje celkový obraz.
Karetní přístup Trello odráží přirozený způsob, jakým redakční týmy uvažují o obsahových pipelinech a průběhu kampaní. Tato alternativa k Asaně funguje obzvláště dobře pro agentury, které upřednostňují jednoduchost před složitostí funkcí.
Automatizace Butler se postará o rutinní úkoly, které zabírají tvůrčí čas, zatímco různé možnosti zobrazení umožňují jednotlivým členům týmu prohlížet projekty v jejich preferovaném formátu.
Nejlepší funkce Trella
- Vytvářejte kalendáře vizuálního obsahu, které klienti pochopí bez vysvětlování.
- Nastavte šablony karet pro opakující se kampaně, aby nové projekty začaly správným způsobem.
- Připojte se přímo k složkám Google Drive klienta, aby se soubory synchronizovaly bez stahování a opětovného nahrávání.
- Propojte stovky aplikací třetích stran prostřednictvím Power-Ups a rozšířte tak funkčnost platformy pro správu projektů.
Omezení Trella
- Postrádá pokročilé funkce pro správu projektů, jako jsou Ganttovy diagramy nebo plánování zdrojů.
- Žádné vestavěné funkce pro sledování času nebo podrobné reportování
- Omezený prostor pro ukládání souborů v bezplatných a nižších tarifech
- Žádná jasná hierarchie, omezený přehled o kampaních
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (13 695+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (23 620 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Recenzent G2 sdílel tuto zpětnou vazbu:
Trello používám už roky a nikdy mě nezklamalo – je velmi snadné ho používat i pro větší projekty v rámci celé společnosti. A je velmi snadné se ho naučit používat. Líbí se mi, že má tolik integrací a automatizací – v Trellu jsme mohli automatizovat přidělování úkolů, termíny, dodávky klientům a provozní úpravy. Upřímně řečeno, díky tomu bylo řízení velkého týmu a více projektů hračkou.
Trello používám už roky a nikdy mě nezklamalo – je velmi snadné ho používat i pro větší projekty v rámci celé společnosti. A je velmi snadné se ho naučit používat. Líbí se mi, že má tolik integrací a automatizací – v Trellu jsme mohli automatizovat přidělování úkolů, termíny, dodávky klientům a provozní úpravy. Upřímně řečeno, díky tomu bylo řízení velkého týmu a více projektů hračkou.
5. ProofHub (nejlepší pro procesy kreativní kontroly)
via ProofHub
ProofHub si uvědomuje, že většina marketingové práce zahrnuje vizuální prvky, které vyžadují schválení ze strany zainteresovaných stran, a že e-mailové řetězce jsou místem, kde kreativita umírá. Alternativa k Asaně pro marketingové agentury vnáší pořádek do chaosu kreativních recenzí prostřednictvím strukturovaných schvalovacích procesů, které skutečně fungují.
Zvláště chytré je to, jak zachází s oprávněními klientů – dává jim přesně to, co potřebují vidět, aniž by je zahlcovala funkcemi, které nikdy nepoužijí.
Vlastní formuláře pomáhají zachytit ty nesouvislé počáteční briefy, které obvykle přicházejí jako e-maily plné myšlenek.
Nejlepší funkce ProofHub
- Nahrajte obrázky a soubory PDF pro označení komentáři a poznámkami přímo v souborech.
- Směřujte kreativní materiály přes schvalovací procesy s automatickými oznámeními pro zúčastněné strany.
- Zaznamenávejte požadavky klientů pomocí přizpůsobených formulářů, které se přímo převádějí na úkoly v rámci projektu.
- Ovládejte, co klienti mohou vidět a dělat, pomocí podrobných nastavení oprávnění.
Omezení ProofHub
- Omezené možnosti integrace ve srovnání s jiným softwarem pro marketingové agentury
- Žádné pokročilé nástroje pro správu zdrojů ani funkce pro plánování kapacity
- Funkce pro vytváření reportů jsou základní a nemusí vyhovovat agenturám zabývajícím se content marketingem, které potřebují podrobné analytické údaje.
Ceny ProofHub
- Bezplatná zkušební verze
- Maximální kontrola: 150 $/měsíc
- Essential: 50 $/měsíc
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ProofHub?
Z recenze G2:
Na ProofHub se mi nejvíc líbí, jak zjednodušuje správu různých aspektů content marketingu. Mohu tak z jednoho místa řešit vše od tvorby obsahu a spolupráce až po korektury. Jakmile finalizujeme cíle kampaně, používám diskusní fórum k dokumentaci našeho plánu a provádění úprav za běhu. Moc se mi líbí možnost vytvářet vlastní pracovní postupy a spravovat úkoly pomocí zobrazení „tabule“. […] Schopnost včas kontrolovat a schvalovat kreativní materiály, sdílet zpětnou vazbu a snadno spravovat externí spolupracovníky je obrovskou výhodou. Navíc spolupráce mimo organizaci bez dalších nákladů je pro nás velkým plusem.
Na ProofHub se mi nejvíc líbí, jak zjednodušuje správu různých aspektů content marketingu. Mohu tak z jednoho místa řešit vše od tvorby obsahu a spolupráce až po korektury. Jakmile finalizujeme cíle kampaně, používám diskusní fórum k dokumentaci našeho plánu a provádění úprav za běhu. Moc se mi líbí možnost vytvářet vlastní pracovní postupy a spravovat úkoly pomocí zobrazení „tabule“. […] Schopnost včas kontrolovat a schvalovat kreativní materiály, sdílet zpětnou vazbu a snadno spravovat externí spolupracovníky je obrovskou výhodou. Navíc spolupráce mimo organizaci bez dalších nákladů je pro nás velkým plusem.
Vaše agentura není chaotická, chaotický je váš proces.
Vyřešte to s The Big Book for Agency Project Management: praktickou příručkou plnou skutečných strategií, které agentury používají k hladšímu průběhu projektů, udržení spokojenosti klientů a skutečnému vydělávání peněz.
6. Teamwork (nejlepší pro realizaci projektů zaměřených na klienta)
via Teamwork
Provozování agentury znamená balancování mezi udržením spokojenosti klientů a udržováním ziskového podnikání. Týmová práce nepředstírá, že tyto cíle jsou vždy v souladu, ale pomáhá vám zvládat obojí současně.
Tento nástroj pro správu projektů považuje spolupráci s klienty za prvotřídní funkci, nikoli za dodatečnou záležitost, což má obrovský význam, když se snažíte udržovat profesionální vztahy a zároveň dodržovat termíny.
Nejlepší funkce pro týmovou práci
- Sledujte čas a rozpočty s přehledem o ziskovosti v reálném čase, abyste udrželi projekty finančně na správné cestě.
- Spravujte kapacitu a pracovní zátěž týmu, abyste předešli vyhoření a zmeškání termínů.
- Generujte faktury přímo z zaznamenaného času a výdajů díky integraci QuickBooks.
- Poskytněte klientům kontrolovaný přístup k prohlížení milníků a schvalování výstupů.
Omezení týmové práce
- Automatizace Kanban je základní a nelze ji snadno přizpůsobit složitým migračním pracovním postupům.
- Pokročilé funkce vyžadují dražší tarify, které mohou být pro menší agentury finančně náročné.
- Strmější křivka výdělků než u jednodušších alternativ Asany pro marketingové agentury
- Někteří uživatelé hlásí občasné problémy s výkonem u velkých projektů.
Ceny pro týmovou práci
- Zdarma
- Deliver: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 25,99 $/měsíc na uživatele
- Rozsah: Ceny na míru
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 170 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (915+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Teamworku?
Toto pochází přímo z vlákna na Redditu:
Moje společnost ji používá, docela se mi líbí a rád bych s ní pracoval i v budoucnu. Moje zkušenosti s Jira jsou omezené, ale pokud bych si měl vybrat mezi těmito dvěma, dal bych přednost Teamwork. Mnoho funkcí pracuje na základě začátku kalendáře, termínů a odhadů, takže pokud vaše organizace dokáže mít obojí, bude to pro ni nejužitečnější. Odhady fungují podle hodin (nejsem si jistý, zda to lze nakonfigurovat na Fibonacciho nebo něco jiného).
Moje společnost ji používá, docela se mi líbí a rád bych s ní pracoval i v budoucnu. Moje zkušenosti s Jira jsou omezené, ale pokud bych si měl vybrat mezi těmito dvěma, dal bych přednost Teamwork. Mnoho funkcí pracuje na základě začátku kalendáře, termínů a odhadů, takže pokud vaše organizace dokáže mít obojí, bude to pro ni nejužitečnější. Odhady fungují podle hodin (nejsem si jistý, zda to lze nakonfigurovat na Fibonacciho nebo něco jiného).
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li rozvíjet svou digitální marketingovou agenturu, vytvořte si „trezor poznatků o konverzích“. Po každé kampani zdokumentujte, co fungovalo, co nefungovalo, trendy v chování publika a kreativní úhly pohledu. Postupem času se z toho stane marketingový plán s ověřenými strategiemi, které vám pomohou zvýšit vaši konkurenční výhodu a urychlit výsledky pro budoucí klienty.
7. Airtable (nejlepší pro flexibilní plánování kampaní)
via Airtable
Airtable přináší do projektového řízení sílu databáze způsobem, který Asana jednoduše nedokáže. Marketingové agentury mohou vytvářet vlastní pracovní postupy, které propojují rozpočty kampaní s časovými osami, sledovat kreativní zdroje prostřednictvím polí pro přílohy a nastavovat automatizované schvalovací procesy, které dávají smysl pro práci s klienty.
Krása spočívá v tom, jak můžete tato propojená data rozdělit a rozebrat nespočtem způsobů a odhalit tak poznatky, které by v jiných alternativách Asany pro marketingové agentury zůstaly skryté.
Nejlepší funkce Airtable
- Synchronizujte rozpočty kampaní se skutečným sledováním výdajů pomocí vzorců a formátování měny.
- Vytvořte podmíněné formátování, které automaticky zvýrazní opožděné dodávky nebo překročení rozpočtu.
- Vytvářejte klientské portály sdílením filtrovaných zobrazení, která ukazují pouze relevantní data projektu.
- Naplánujte si kalendáře obsahu s barevně označenými fázemi kampaní a automatickými připomenutími publikování.
Omezení Airtable
- Přístup založený na rolích je hrubý; každý editor může upravovat zobrazení nebo strukturu a ostatní mohou snadno odemknout zamčená zobrazení.
- Základny fungují jako samostatné silo – komentáře, automatizace a uživatelé se mezi nimi nemohou pohybovat.
- Airtable má potíže s velkými datovými sadami; databáze přesahující ~50 000 záznamů mohou výrazně zpomalit.
Ceny Airtable
- Zdarma (omezeno na dva uživatele)
- Tým: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 54 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (2 985+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (2 185 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Airtable?
Zde je názor recenzenta G2:
Jakmile jsem pochopil, jak Airtable dokáže vzít jednoduchá data a filtrovat je do přehledů informací, které vám poskytnou užitečné poznatky, jako například kolik projektů má designér v daném okamžiku, kolik času se ztrácí úpravami, kolik projektů nám skutečně pomáhá dosáhnout našeho cíle, stal se pro mě revolučním nástrojem. Přizpůsobení dat tak, aby vám zobrazovaly to, co potřebujete vědět, je docela snadné, jakmile se to naučíte.
Jakmile jsem pochopil, jak Airtable dokáže vzít jednoduchá data a filtrovat je do přehledů informací, které vám poskytnou užitečné poznatky, jako například kolik projektů má designér v daném okamžiku, kolik času se ztrácí úpravami, kolik projektů nám skutečně pomáhá dosáhnout našeho cíle, stal se pro mě revolučním nástrojem. Přizpůsobení dat tak, aby vám zobrazovaly to, co potřebujete vědět, je docela snadné, jakmile se to naučíte.
⚙️ Bonus: Chcete zvýšit kvalitu výstupů, aniž byste vyčerpali svůj tým? Začněte používat šablony pro psaní obsahu přizpůsobené každé fázi nákupního procesu.
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na umělé inteligenci v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
8. ActiveCollab (nejlepší pro sledování ziskovosti projektů)
via ActiveCollab
ActiveCollab řeší nepříjemnou mezeru mezi vykonáním práce a jejím proplacením.
Váš tým zaznamenává čas přímo na projektových úkolech a zároveň spolupracuje pomocí vizuálních nástrojů pro kontrolu, a tento zaznamenaný čas se promění v profesionální faktury bez obvyklých tabulek (víte, o čem mluvíme!).
Sledujte, jak se rozpočty projektů v reálném čase mění ze zelené na červenou barvu s přibývajícími hodinami, a zachyťte rozšiřování rozsahu projektu dříve, než zničí ziskovost.
Nejlepší funkce ActiveCollab
- Spouštějte časomíry přímo u úkolů, abyste zaznamenali fakturovatelné hodiny, aniž byste narušili pracovní postup.
- Sledujte ziskovost projektů v reálném čase, abyste zachytili překročení rozpočtu dříve, než způsobí škody.
- Vizualizujte pracovní zátěž týmu, abyste vyvážili úkoly a předešli vyhoření.
- Nastavte opakované faktury pro stálé klienty s automatickými fakturačními cykly.
Omezení ActiveCollab
- Některé agentury považují rozvržení za neatraktivní nebo neintuitivní.
- Funkce pro vytváření reportů jsou základní a nemusí uspokojit ty, kteří potřebují podrobné analýzy.
- Podúkoly jsou špatně zpracovány; chybí jasnost v závislostech a odstraněné přílohy frustrují uživatele.
Ceny ActiveCollab
- Bezplatná zkušební verze
- Plus: 15 $/měsíc (pro tři uživatele)
- Pro: 11 $/měsíc na uživatele
- Pro + Získejte platbu: 17 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ActiveCollab
- G2: 4,2/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (405+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ActiveCollab?
Toto říká recenze G2 o této alternativě Asany pro marketingové agentury:
Zobrazení pracovní zátěže bylo velmi užitečné pro správu zdrojů a možnost přepínat mezi zobrazením kanban a seznamem byla také užitečná. Nejužitečnější částí celého produktu byly časové plány a možnost uživatelů snadno a rychle sledovat čas strávený podobnými nebo opakujícími se úkoly.
Zobrazení pracovní zátěže bylo velmi užitečné pro správu zdrojů a možnost přepínat mezi zobrazením kanban a seznamem byla také užitečná. Nejužitečnější částí celého produktu byly časové plány a možnost uživatelů snadno a rychle sledovat čas strávený podobnými nebo opakujícími se úkoly.
9. Basecamp (nejlepší pro zjednodušenou komunikaci v týmu)
via Basecamp
Zatímco většina alternativ Asany pro marketingové agentury se zaměřuje na funkce projektového managementu, Basecamp je odstraňuje, aby se mohl soustředit na informovanost a odpovědnost všech. Platforma funguje dobře pro agentury, které se topí v komunikačním chaosu napříč několika kanály.
Vaši klienti si je zamilují, protože se mohou smysluplně zapojit, aniž by potřebovali školicí manuál, a váš tým ocení, že se nemusí učit další komplikovaný systém.
Nejlepší funkce Basecampu
- Veškerou komunikaci týkající se projektu uchovávejte v přehledných diskusních fórech namísto roztroušených e-mailů.
- Naplánujte automatické kontroly, které členy týmu vyzývají ke sdílení informací o pokroku.
- Ukládejte všechny soubory a dokumenty projektu na jednom místě s možností vyhledávání a kontrolou verzí.
Omezení Basecampu
- Postrádá pokročilé funkce pro správu úkolů, jako jsou Ganttovy diagramy nebo plánování zdrojů.
- Žádné šablony pro sledování času
- Omezené možnosti přizpůsobení pracovních postupů nebo struktury projektů marketingové agentury
- Pro agentury, které spravují komplexní, vícefázové kampaně, se to může zdát příliš jednoduché.
Ceny Basecampu
- Zdarma
- Plus: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro Unlimited: 299 $/měsíc (fakturováno ročně, neomezený počet uživatelů)
Hodnocení a recenze Basecampu
- G2: 4,1/5 (5 340 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 520 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Basecampu?
Podle příspěvku na Redditu:
Před časem jsme přešli na Basecamp, abychom mohli spravovat projekty pro náš marketingový tým (5 lidí). Zaujala nás jeho jednoduchost a přehledné rozhraní. Je ideální pro základní správu úkolů a sledování konverzací. Problém je v tom, že jak náš tým rostl a projekty se stávaly složitějšími, Basecamp nám začal připadat omezený.
Před časem jsme přešli na Basecamp, abychom mohli spravovat projekty pro náš marketingový tým (5 lidí). Zaujala nás jeho jednoduchost a přehledné rozhraní. Je ideální pro základní správu úkolů a sledování konverzací. Problém je v tom, že jak náš tým rostl a projekty se stávaly složitějšími, Basecamp nám začal připadat omezený.
💡 Tip pro profesionály: Přestaňte hádat, kdo je připraven k nákupu. Použití umělé inteligence pro generování potenciálních zákazníků vám umožní zaměřit se na potenciální zákazníky s vysokým zájmem o koupi díky analýze vzorců chování v reálném čase. Méně studených kontaktů, více cílených oslovení a chytřejší následné kroky, které skutečně vedou k konverzi.
10. Zoho Projects (nejlepší pro integrované pracovní postupy)
via Zoho
Marketing nefunguje ve vakuu – je propojený s prodejními kanály, zákaznickým servisem a širšími obchodními operacemi. Zoho Projects tuto propojenou realitu chápe a skvěle spolupracuje s celým ekosystémem Zoho.
Alternativa k Asaně vyniká, když potřebujete koordinovat marketingové aktivity s jinými obchodními funkcemi, aniž byste museli neustále přepínat mezi různými nástroji. Pracovní postupy Blueprint pomáhají standardizovat opakující se procesy, které má každá agentura, ale málokdy je řádně dokumentuje.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Zobrazte kapacitu a pracovní vytížení týmu, abyste předešli nadměrnému přidělování zdrojů a nedodržení termínů.
- Sledujte rozpočet vs. skutečné výdaje pomocí integrovaných funkcí pro sledování výdajů a finanční reporting.
- Vytvářejte podrobné časové rozpisy, které se integrují se Zoho Invoice pro plynulé fakturační procesy.
- Vytvořte portály projektů pro klienty, kde mohou zúčastněné strany sledovat pokrok bez přístupu k backendu.
Omezení Zoho Projects
- Klientský portál vyžaduje konfiguraci a může zmást technicky neznalé zainteresované strany.
- Omezené možnosti kontroly kreativy ve srovnání s alternativami Asany zaměřenými na design pro marketingové agentury
- Funkce pro vytváření reportů jsou základní a nelze je snadno přizpůsobit pro správu dat.
Ceny Zoho Projects
- Zdarma
- Premium: 5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 10 $/měsíc na uživatele
- Projects Plus: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (475+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (810+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Projects?
Toto řekl jeden uživatel Redditu:
Je to docela dobré. Rozhraní by mohlo být lepší. Loni ho přepracovali a některé změny mi nedávaly smysl. Celkově je to ale dobré a pokud máte Zoho, je to jasná volba.
Je to docela dobré. Rozhraní by mohlo být lepší. Loni ho přepracovali a některé změny mi nedávaly smysl. Celkově je to ale dobré a pokud máte Zoho, je to jasná volba.
📽️ Za kulisami: Zjistěte, jak marketingový tým ClickUp používá ClickUp k škálování obsahu, kampaní a konverzí.
ClickUp je vylepšení, které vaše agentura potřebuje
Alternativy k Asaně pro marketingové agentury není těžké najít, ale většina z nich řeší jen část problému.
ClickUp pokrývá vše. Je to aplikace pro vše, co se týká práce, což znamená, že váš tým nemusí přeskakovat mezi nástroji, jen aby spustil jednu kampaň.
Můžete vytvořit vlastní pracovní postupy, které odpovídají procesům každého klienta, sledovat všechny termíny bez nutnosti další koordinace a přecházet od zadání k revizi bez ztráty dynamiky.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅