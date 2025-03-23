10 bezplatných šablon návrhů konzultačních služeb, které vám pomohou získat klienty a uzavřít obchody

Věděli jste, že 70 % konzultantů má úspěšnost nabídek nižší než 60 %? Znamená to, že problém spočívá v jejich přístupu? Ne tak docela.
Řekněme, že vaše konzultační služby jsou výjimečné. Dokonce navrhnete solidní rozsah projektu – s každým procesem a výstupem přizpůsobeným potřebám klienta. Přesto však nemůžete uzavřít obchod, pokud vaše nabídka nedokáže efektivně vyjádřit jeho hodnotu.
Právě v tomto případě se osvědčí působivé šablony návrhů konzultačních služeb. Díky jasné struktuře vám pomohou sdělit vaši hodnotu a prokázat vaši odbornost, takže potenciální klienti snáze pochopí, proč jste pro ně tou správnou volbou.
Zde je 10 šablon úspěšných konzultačních nabídek, které vám pomohou získat klienty pro vaše konzultační služby.
Co jsou šablony návrhů konzultačních služeb?
Šablona nabídky konzultačních služeb je dokument připravený k okamžitému použití, který certifikovaným konzultantům pomáhá strukturovat nabídky pro klienty.
Hlavním cílem tohoto dokumentu je poskytnout rámec pro efektivní návrh konzultačních služeb.
Je rozdělena do různých sekcí, z nichž každá zdůrazňuje různé aspekty konzultačních služeb, jako je rozsah projektu, čas, proces, výstupy, podmínky, ceny atd.
Tyto šablony pomáhají konzultantům a jejich klientům finalizovat přístup k projektu a dohodnout se na jeho rozsahu, očekáváních a výsledcích.
🔎 Věděli jste, že... V 80. letech byla společnost McKinsey pověřena společností AT&T, aby předpověděla celkový počet uživatelů mobilních telefonů do roku 2000. Firma dospěla k závěru, že v nejlepším případě bude mít 900 tisíc uživatelů. Ukázalo se však, že se jednalo o obrovský omyl. V roce 2000 počet uživatelů mobilních telefonů přesáhl 109 milionů! Až příště uděláte chybu v konzultaci, vězte, že se to stává i těm nejlepším firmám!
Co dělá šablonu nabídky konzultačních služeb dobrou?
Znakem dobré šablony nabídky konzultačních služeb je to, že pomáhá konzultantům efektivně prezentovat své služby novým klientům.
Pokud o to máte také zájem, zde je několik konkrétních funkcí, které byste měli hledat ve vzorové šabloně nabídky konzultačních služeb:
- Přehledná struktura: Vyberte si šablonu, která je přehledně strukturovaná a snadno srozumitelná. Hledejte prvky jako obsah, sekce, podsekce atd., které zvýší čitelnost pro členy vašeho týmu a klienty ✅️.
- Profesionální formát: Vyberte si šablonu s čistým vizuálním vzhledem a stručným jazykem. To vám pomůže sdělit vaši hodnotu – zejména novým klientům – s profesionalitou ✅️
- Komplexnost: Vyberte si šablonu, která komplexně pokrývá všechny aspekty rozsahu projektu. Například ceny, platební podmínky, čas, výstupy, smluvní podmínky atd. ✅️
- Přístup zaměřený na klienta: Hledejte šablonu, která efektivně zachycuje výzvy klienta. To vám pomůže napsat přehlednou projektovou nabídku s jasně definovanými procesy, cíli a výsledky ✅️.
- Přizpůsobitelnost: Vyberte si šablonu, jejíž obsah můžete přizpůsobit novým klientům. Takto budete moci každou nabídku přizpůsobit potřebám a výzvám klienta, čímž zvýšíte své šance na uzavření obchodu ✅️.
10 šablon návrhů konzultačních služeb
Vaše hledání efektivních šablon návrhů konzultačních služeb končí zde. Podívejte se na těchto 10 vzorových šablon návrhů konzultačních služeb, které jsou šité na míru konzultantům a konzultačním firmám zaměřeným na růst:
1. Šablona konzultační smlouvy ClickUp
Konzultační smlouva je nezbytný obchodní dokument, který popisuje očekávání projektu, podmínky a další právní aspekty. S novou šablonou konzultační smlouvy ClickUp se můžete vyhnout obtížnému vytváření těchto dokumentů od nuly.
Tato šablona je komplexní, ale zároveň kompaktní. S její pomocí můžete vytvořit souhrnnou zprávu ke každé nabídce pro klienta. Zabývá se klíčovými specifiky projektu, jako jsou výzvy klienta, navrhované řešení, výstupy, doba realizace, platební podmínky, další kroky atd., aby se zajistilo, že nebude opomenut žádný důležitý detail.
Proč si ji zamilujete:
- Podporujte transparentnost a dodržování předpisů a zároveň zajistěte, aby vy i váš potenciální klient byli v souladu s rozsahem projektu.
- Jasně definujte podmínky spolupráce, včetně rozsahu, výstupů a časového harmonogramu.
- Snadno ji přizpůsobte různým typům poradenských služeb a odvětví.
- Zefektivněte schvalovací proces tím, že budete mít vše na jednom místě pro rychlé podepsání.
Ideální pro: Nezávislé konzultanty a poradenské firmy, které chtějí formalizovat své vztahy s klienty.
2. Vzorová šablona obchodní smlouvy ClickUp
Stejně jako předchozí šablona, i šablona vzorové obchodní smlouvy ClickUp vám ulehčí práci při vytváření právně vymahatelných smluv. Ale to není vše. Tato šablona obsahuje také funkce pro sledování pokroku.
Umožní vám také uspořádat všechny vaše obchodní smlouvy na jednom místě, abyste k nim měli snadný přístup a mohli je kdykoli podle potřeby obnovit. Pokud jde o strukturu, šablona je navržena komplexně a pyšní se přehledným formátem.
Proč si ji zamilujete:
- Okamžitě získejte přehled o stavu smlouvy a identifikujte konkrétní problémy, které brání jejímu úspěšnému uzavření.
- Zajistěte si právní ochranu díky strukturovaným oddílům týkajícím se odpovědnosti, plateb a ukončení smlouvy.
- Zkraťte čas potřebný na vypracování návrhu pomocí předformátovaného profesionálního rozvržení smlouvy.
- Přizpůsobte smluvní podmínky tak, aby odpovídaly vašim poradenským službám a potřebám klientů.
Ideální pro: Poradenské firmy a nezávislé pracovníky, kteří potřebují strukturovanou, právně bezchybnou obchodní smlouvu pro své potenciální klienty.
📮ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení. Ať už se jedná o zasílání následných poznámek nebo používání tabulek, proces je často roztříštěný a neefektivní.
Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý přechod konverzací do úkolů, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
3. Šablona plánu konzultačního projektu ClickUp
Hledáte zdroj, který vám pomůže vytvořit strukturované plány konzultačních projektů? Šablona plánu konzultačního projektu ClickUp je pro vás to pravé.
Tato šablona je navržena jako přehledný seznam úkolů a obsahuje přehled všech konkrétních projektů. Díky tomu můžete snadno vizualizovat úkoly, přidělovat odpovědnosti členům týmu a nastínit další kroky k dokončení projektu. Představte si ji jako souhrnný list vašich plánů konzultačních projektů – jen mnohem přehlednější a praktičtější.
Proč si ji zamilujete:
- Stanovte termíny a priority, abyste zajistili, že všechny úkoly budou splněny včas.
- Naplánujte svůj projekt pomocí strukturovaného časového harmonogramu, milníků a klíčových úkolů.
- Přiřaďte členům týmu odpovědnosti za hladký průběh realizace.
- Minimalizujte rizika projektu tím, že předem naplánujete řešení nepředvídaných situací.
Ideální pro: Projektové manažery a konzultanty, kteří musí efektivně plánovat a sledovat konzultační projekty.
Zde je názor Ansh Prabhakara, analytika pro zlepšování obchodních procesů ve společnosti Airbnb, na používání ClickUp pro plánování projektů:
ClickUp nabízí mnoho funkcí na jednom místě, jako je řízení projektů, možnosti brainstormingu, správa úkolů, plánování projektů, správa dokumentace atd. Rozhodně nám usnadnil život, protože je snadno použitelný, má dobře navrženou uživatelskou rozhraní a usnadňuje spolupráci v rámci týmu i s jinými týmy. Mohli jsme lépe řídit práci, snadno sledovat a reportovat práci a na základě pokroku, denních porad a plánování do budoucna bylo snadné.
ClickUp nabízí mnoho funkcí na jednom místě, jako je řízení projektů, možnosti brainstormingu, správa úkolů, plánování projektů, správa dokumentace atd. Rozhodně nám usnadnil život, protože je snadno použitelný, má dobře navrženou uživatelskou rozhraní a usnadňuje spolupráci v rámci týmu i s jinými týmy. Mohli jsme lépe řídit práci, snadno sledovat a reportovat práci a na základě pokroku, denních porad a plánování do budoucna bylo snadné.
4. Šablona konzultační zprávy ClickUp
Předpokládejme, že se zabýváte marketingovým poradenstvím. Použijte šablonu ClickUp Consulting Report Template k shromáždění dat, vytvoření souhrnu vašich zjištění, pochopení základních výzev a sestavení efektivních marketingových strategií.
Minimalistický design dokumentu se zaměřuje na srozumitelné prezentování informací. Proto využívá prvky jako obsah, sekce, podsekce atd.
Proč si ji zamilujete:
- Vytvořte analýzu pomocí tabulek a grafů a sdílejte ji se svými potenciálními klienty.
- Prezentujte data efektivně pomocí strukturovaných sekcí pro zjištění, doporučení a další kroky.
- Ušetřete čas při vypracovávání zpráv díky předem připravené šabloně, kterou lze snadno přizpůsobit.
- Zaznamenávejte výsledky projektů, abyste mohli sledovat úspěch obsahového marketingu a informovat o budoucích vylepšeních.
Ideální pro: Konzultanty a analytiky, kteří profesionálně prezentují výsledky a doporučení marketingových konzultačních projektů.
5. Šablona pro spolupráci s klienty ClickUp
Ačkoli se nejedná o tradiční šablonu pro konzultační služby, šablona ClickUp Client Success Collaboration Template je přesto nezbytným zdrojem pro každého konzultanta.
Řekněme, že jste oslovili potenciálního klienta. Bez správných nástrojů může být obtížné udržet si přehled o stavu nabídky. Právě v takových případech se šablona stává neocenitelným pomocníkem.
Je komplexně strukturovaná a obsahuje správné nástroje a funkce, takže můžete vizualizovat cestu klienta, sledovat pokrok, spravovat úkoly a zajistit jasnou komunikaci. Tím se minimalizuje riziko selhání a zajistí se pozitivní zákaznická zkušenost.
Proč si ji zamilujete:
- Optimalizujte další kroky obchodu, abyste zajistili hladký a úspěšný nástup klienta.
- Slaďte týmy a potenciální klienty pomocí sdílených cílů a sledování pokroku.
- Sledujte klíčové ukazatele, abyste zajistili splnění cílů klientů.
- Budujte dlouhodobé vztahy tím, že budete dokumentovat zpětnou vazbu a následné kroky.
Ideální pro: Týmy zákaznické podpory a account manažery, kteří chtějí sledovat a zlepšovat vztahy s klienty.
🧠 Zajímavost: Přesné reporty a analýzy podporují rozhodování založené na datech, čímž zvyšují provozní efektivitu vaší společnosti o 20 %.
6. Šablona ClickUp Client Discovery
Víte, proč se většině týmů nedaří vytvářet úspěšné nabídky konzultačních služeb? Je to jednoduché – protože nevěnují pozornost výzvám a potřebám svých potenciálních klientů. Naštěstí vám s tím pomůže šablona ClickUp Client Discovery Template.
Je podrobně strukturovaná, aby pokryla všechny detaily, a snadno ji můžete použít ke sběru informací od klienta. Zahrnuje vše – od jejich problémů po cíle, cílovou skupinu nebo jakékoli další specifika, aby byly zajištěny dvě věci. Za prvé, vy a klient máte stejnou představu o výsledcích projektu a dodávkách. Za druhé, vámi zvolený konzultační přístup je skutečně v souladu s jejich problémy.
Proč si ji zamilujete:
- Shromážděte základní údaje o klientech do jednoho strukturovaného dokumentu.
- Optimalizujte zapojení klientů tím, že předem shromáždíte jejich cíle, potřeby a očekávání.
- Zlepšete přesnost nabídek tím, že přizpůsobíte řešení výzvám klientů.
- Vylepšete vyhledávání klientů pomocí umělé inteligence, automatizace, nahrávání obrazovky, společné úpravy a dalších pokročilých nástrojů.
Ideální pro: Prodejní týmy a konzultanty, kteří před vytvořením nabídek provádějí důkladné hodnocení klientů.
💡 Tip pro profesionály: Pokud má váš tým potíže s vytvářením úspěšných návrhů konzultačních služeb, může být dobré zaměřit se na jejich přizpůsobení. Každý návrh přizpůsobte potřebám klienta a odkazujte na konkrétní cíle, problémy nebo rozhovory, které jste vedli. Jen tímto krokem posunete své návrhy na vyšší úroveň! 🚀
7. Šablona tabule pro návrh projektu ClickUp
Přáli jste si někdy, aby existoval nástroj, díky kterému by vytváření úspěšných návrhů na konzultační služby bylo poutavější a intuitivnější? Pokud ano, šablona ClickUp Project Proposal Whiteboard Template je splněním vašeho snu.
Obsahuje interaktivní tabuli, na které můžete společně se svými kolegy plánovat konzultační návrhy. Zapište si rozsah projektu, prodiskutujte jeho shrnutí, odhadněte průměrnou dobu dokončení, finalizujte platební podmínky a mnoho dalšího. Šablona zohledňuje všechny specifické detaily, takže to nemusíte dělat vy!
Proč si ji zamilujete:
- Vizualizujte svou nabídku pomocí interaktivního rozvržení tabule.
- Díky integrovanému kontrolnímu seznamu vám neunikne žádný důležitý bod.
- Naplánujte rozsah projektu pomocí vývojových diagramů, schémat a klíčových detailů.
- Vylepšete svou prezentaci pomocí okamžitých úprav během jednání.
Ideální pro: Konzultanty a agentury, které chtějí vytvářet interaktivní vizuální nabídky pro klienty.
8. Šablona obchodní nabídky ClickUp
Hledáte šablonu, která vaší poradenské firmě pomůže efektivně sdělit klientům její hodnotovou nabídku? Získejte šablonu obchodní nabídky ClickUp.
Tento dokument je jasný a stručný a shrnuje klíčové body týkající se vašeho podnikání. Můžete jej tedy použít k oslovení svých klientů a získání žádosti o nabídku (RFP) z jejich strany.
Můžete ji také použít později při prezentaci – ideálně poté, co jste klienta získali. Šablona je přizpůsobitelná, takže do ní můžete zahrnout konkrétní údaje, jako jsou výzvy, přístupy, výstupy atd., abyste finalizovali rozsah projektu.
Proč si ji zamilujete:
- Vytvářejte poutavé nabídky, které zdůrazňují vaši hodnotovou nabídku.
- Snadno přizpůsobte jednotlivé sekce tak, aby vyhovovaly různým klientům a odvětvím.
- Zvyšte úspěšnost prezentací pomocí propracované a komplexní šablony nabídky konzultačních služeb.
- Vylepšete sledování obchodních nabídek díky integraci sledování času, e-mailových oznámení, varování o závislostech, systémů značkování a dalších funkcí.
Ideální pro: Konzultanty, podnikatele a poskytovatele služeb, kteří potřebují napsat konzultační nebo profesionální návrh, aby mohli prezentovat svá obchodní řešení.
9. Šablona obchodní nabídky ClickUp
Šablona obchodní nabídky ClickUp je určena k tomu, aby pomohla prodejním týmům prezentovat jejich obchodní nabídky potenciálním klientům. Umožňuje vám vytvořit profesionální a přesvědčivou nabídku v krátkém čase a organizuje všechny klíčové prvky vaší prezentace na jednom místě, čímž zajišťuje přehlednost a strukturu.
Šablona navíc obsahuje přehledný souhrn vaší nabídky. Díky tomu mohou klienti na první pohled pochopit celý rozsah vašich konzultačních služeb.
Proč si ji zamilujete:
- Uspořádejte všechny nabídky konzultačních služeb do jednoho profesionálního dokumentu.
- Vytvořte úkoly z různých vlastních stavů v rámci šablony, abyste mohli sledovat průběh každé nabídky.
- Poskytněte jasný souhrn projektu, který klientům usnadní rozhodování.
- Optimalizujte vyjednávání smluv předdefinováním podmínek a výstupů.
Ideální pro: B2B prodejní týmy a poradenské firmy, které nabízejí strukturovaná obchodní řešení korporátním klientům.
🔍 Věděli jste, že... Accenture – jedna z největších poradenských společností na světě – získala své jméno díky interní soutěži. Kim Petersen, norský zaměstnanec, vymyslel termín „Accenture“, který znamená „důraz na budoucnost“ 😎
10. Šablona smlouvy o poskytování služeb projektového řízení ClickUp
Šablona smlouvy o poskytování služeb projektového řízení ClickUp by měla být vaší první volbou, pokud potřebujete dokument, který snadno vytvoří souhrn vašeho projektu a jeho specifik.
Tato vysoce přizpůsobitelná a uživatelsky přívětivá šablona popisuje podrobnosti rozsahu vašeho projektu. Zahrňte problémy klienta, navrhované řešení, přístup, výstupy, čas, ceny, podmínky atd. Můžete dokonce definovat role a odpovědnosti, abyste maximalizovali transparentnost ve vaší organizaci.
Proč si ji zamilujete:
- Začněte s touto šablonou ClickUp Docs a vytvořte si vlastní pracovní postup ClickUp s pohledy, jako jsou Seznam, Gantt, Pracovní vytížení a Kalendář.
- Stanovte povinnosti obou stran pomocí dobře zdokumentovaných podmínek.
- Zajistěte hladký průběh projektu sladěním časových harmonogramů a výstupů.
- Zvyšte svou důvěryhodnost pomocí profesionálně vypracovaného souhrnu projektu.
Ideální pro: Konzultanty, projektové manažery a poskytovatele služeb, kteří potřebují jasnou smlouvu s popisem rozsahu a podmínek projektu.
Pokud jste projektový manažer a máte potíže s používáním dashboardů, zde je přehled toho, jak vám ClickUp usnadní práci:
