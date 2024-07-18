Jak najít klienty pro vaše poradenské podnikání

Poradenství je jedním z nejlepších podnikatelských nápadů na současném trhu. Odvětví IT poradenství ve Spojených státech zaznamenalo mezi lety 2012 a 2022 nárůst o více než 35 % a dosáhlo hodnoty 685 miliard USD.
Vzhledem k rostoucí poptávce se stále více profesionálů přiklání k založení nebo provozování poradenských firem. S tím však souvisí problém s hledáním klientů pro vaše podnikání.
Společnosti často vynakládají značné prostředky na reklamu svých produktů a hledání zákazníků. U nových podniků to může vyčerpat již tak omezený provozní rozpočet.
V tomto článku vysvětlíme základy poradenství, jak najít klienty pro poradenskou firmu, jak měřit úspěch a tipy pro udržení zákazníků pomocí různých přístupů a strategií zaměřených na výsledky.
Co je to poradenská firma?
Poradenská firma poskytuje odborné služby a poradenství specifické pro dané odvětví v oblastech, kde podniku chybí zdroje. Pokud například provozujete e-commerce podnik, který potřebuje pomoc s vývojem a nasazením softwaru, můžete si najmout poradenské služby, které posoudí potřeby vašeho podniku a naplánují a provedou strategii vývoje.
Konzultanti jsou odborníci v konkrétních odvětvích a mohou poskytovat praktická řešení pro jakékoli obchodní požadavky. Služby konzultačních firem můžete využít v oblastech, jako je vývoj softwaru, finance, zdravotnictví, marketing, technologie atd.
Globální trh poradenských služeb poroste ročním tempem (CAGR) 7,56 % a v období 2022–2027 dosáhne kumulativních tržeb ve výši 2475,5 miliardy USD. Je tedy ideální čas položit základy vlastního poradenského podnikání.
Vytvoření základů vašeho poradenského podnikání
Chcete-li založit a rozvíjet svou poradenskou firmu, musíte najít klienty, kteří vám zajistí trvalý příjem. Zde je několik tipů, jak správně začít:
Identifikujte svou jedinečnou hodnotovou nabídku
Trh s poradenstvím je velmi konkurenční, proto byste měli nejprve identifikovat jedinečnost svého podnikání. Jaký rozdíl nabízíte klientům v porovnání s ostatními konzultanty ve vašem oboru? Proč by si zákazníci měli vybrat právě vás?
Jakmile identifikujete svou jedinečnou hodnotovou nabídku, bude snazší propagovat své podnikání u nejvhodnějšího publika. Nejprve zvažte, v jakých oblastech vynikáte. Poté své schopnosti propagujte u lidí nebo organizací, které z nich mohou těžit.
Pokud je vaší hlavní předností hodnotová nabídka nebo USP, máte větší šanci získat a udržet si klienty, kterým vaše nabídka vyhovuje.
Porozumějte cílovému trhu a publiku
Než se vydáte hledat klienty, musíte se rozhodnout, kdo jsou vaši ideální klienti. Pokud například nabízíte marketingové služby, můžete zvážit následující:
- Budete poskytovat služby jednotlivcům nebo organizacím? Pokud organizacím, jaká je ideální velikost podniku, který si může dovolit vaše služby?
- Jste omezeni na konkrétní geografickou oblast?
- Zvládnete větší a multikanálové kampaně?
- Jaké marketingové problémy můžete nejlépe vyřešit pomocí svých konzultačních dovedností?
Tyto a další otázky vám mohou pomoci identifikovat váš cílový trh a zaměřit se na publikum, které by mělo největší zájem o vaše produkty.
Vytvořte oficiální webové stránky pro svou poradenskou firmu
Vytvoření webových stránek je zásadní. Pokud vás zákazníci nenajdou na internetu, nebudou moci využít vašich služeb – je to tak jednoduché. Dnes dobře vyvinutá online stopa také pomáhá klientům důvěřovat vašemu podnikání.
Svůj web můžete optimalizovat přidáním klíčových slov, která vaši klienti nejčastěji používají, a publikováním obsahu, který odpovídá na jejich časté dotazy. Tímto způsobem můžete zvýšit viditelnost na trhu, předvést své znalosti a také nasměrovat potenciální klienty k vašemu podnikání.
Vylepšete svou osobní značku
Vaše osobní značka vám také může pomoci rychle najít nové klienty. Chcete-li vylepšit image své značky, můžete udělat následující:
- Vytvořte si portfolio svých hlavních dovedností a nejlepších prací, které jste dosud vytvořili.
- Shromážděte reference od svých klientů a zveřejněte je na svém webu a sociálních sítích.
- Vybudujte si pozitivní přítomnost na sociálních médiích prostřednictvím zábavného a poučného obsahu
- Sledujte názory své cílové skupiny a sdílejte svůj názor na daná témata
- Sledujte své konkurenty a zjistěte, zda existuje mezera na trhu, kterou můžete lépe obsloužit.
To vše, spolu s pevnou sítí kontaktů, může zázračně pomoci při budování vaší firmy před vašimi klienty.
Networking: klíč k nalezení klientů pro poradenství
Networking je klíčovou součástí zahájení podnikání v oblasti poradenství. Musíte navázat vztahy s potenciálními klienty, zainteresovanými stranami a dalšími hráči v oboru. To vám může v budoucnu pomoci z obtížných situací a vytvořit systém podpory, který může posílit vaše podnikání.
Ti, kteří efektivně využívají síť kontaktů, se dozvědí více o tržních trendech, objeví nové služby a produkty, zviditelní se, seznámí se s novými konzultačními nástroji a mnoho dalšího.
Existují dva účinné způsoby, jak navázat kontakty pro vaše poradenské podnikání:
- Jedním z nich je vybudování fyzické sítě lidí souvisejících s vaším odvětvím. Toho můžete dosáhnout prostřednictvím profesních organizací, odvětvových akcí a doporučení. Zůstaňte v kontaktu s místní komunitou, abyste získali přístup k zákazníkům a obchodním příležitostem v okolí.
- Druhým způsobem je využití online sítí prostřednictvím sociálních médií. Weby jako LinkedIn vám mohou pomoci oslovit správnou klientskou základnu. K navázání kontaktu s komunitou svých klientů můžete také využít platformy jako X (dříve Twitter), Instagram a Facebook.
Se správným obsahem a strategií se sociální média mohou stát nepostradatelným nástrojem ve vašich marketingových aktivitách. Využijte chytré nástroje a šablony, abyste využili sílu sociálních médií pro efektivní získávání klientů.
ClickUp je komplexní řešení pro vytváření plánů obsahu sociálních médií s předdefinovanými a plně přizpůsobitelnými šablonami pro poradenství.
Pomocí šablony ClickUp Social Media Template můžete vytvářet jednotné plány obsahu pro sociální média, zapojit členy týmu, oslovit potenciální klienty a organizovat nápady na obsah. Zefektivněte svůj pracovní postup vytvářením působivých příspěvků na sociálních médiích, které jsou v souladu s vaší značkou. S touto šablonou můžete zajistit jednotný vizuální styl, který posílí povědomí o vaší značce – už žádné nesoulady mezi platformami.
Dalším způsobem, jak navázat kontakty pro získávání klientů, je účast v relevantních online komunitách a skupinách. Jak již bylo zmíněno, LinkedIn je pro tento účel skvělou platformou. Můžete se také připojit k chatovým skupinám a fórům s odborníky z oboru a kolegy, abyste zůstali v obraze ve svém oboru podnikání nebo odvětví.
Jakmile máte aktivní síť, dalším aspektem, který je třeba zvážit, je obsahový marketing.
Využití obsahového marketingu k získávání klientů
Obsahový marketing je mocným nástrojem pro konzultanty, kteří chtějí přilákat nové klienty. Zahrnuje vytváření a sdílení hodnotného a relevantního obsahu s cílem přilákat potenciální klienty, etablovat odborné znalosti a budovat důvěru ve vašem odvětví. Díky důslednému poskytování podnětného obsahu můžete navázat kontakt s cílovou skupinou, předvést své schopnosti řešit problémy a přeměnit potenciální zákazníky na klienty. Zahrnuje:
1. Vytváření poutavého a sdíleného obsahu
Vytvářejte obsah, který zaujme vaše publikum a povzbudí je ke sdílení vašich materiálů, čímž organicky rozšíříte svůj dosah. Vytvářením zajímavého a přitažlivého obsahu můžete zvýšit svou viditelnost a důvěryhodnost jako konzultant.
Chcete-li toho dosáhnout, zaměřte se na vytváření obsahu, který rezonuje s emocemi nebo poskytuje významnou hodnotu vašim potenciálním klientům. Používejte poutavé nadpisy, vizuálně atraktivní grafiku a interaktivní prvky, jako jsou kvízy nebo infografiky.
Můžete také analyzovat aktuální témata ve vašem odvětví a vytvořit obsah, který přímo osloví zájmy a potřeby vašich potenciálních klientů. K tomu se hodí nástroje jako ClickUp.
Využití ClickUp jako konzultačního softwaru vám pomůže nejen centralizovat úkoly, dokumenty a cíle pro zefektivnění práce s klienty. Zlepšuje také proces tvorby obsahu, generování nápadů, správy obsahu a další. Podívejme se na funkce, které vám v tom pomohou:
ClickUp Docs
S ClickUp Docs můžete efektivně vytvářet, spravovat a organizovat svůj obsah. Ať už připravujete články, píšete podrobné průvodce nebo vytváříte informativní wiki stránky, ClickUp Docs vám poskytuje uživatelsky přívětivou platformu, která zajistí, že váš materiál bude poutavý a dobře strukturovaný. S ClickUp Docs můžete:
- Vytvářejte řadu dokumentů, od článků po komplexní průvodce, s bezpečnými odkazy pro sdílení s vaším publikem.
- Spolupracujte v reálném čase a umožněte členům týmu současně upravovat a komentovat
- Propojte dokumentaci přímo s konkrétními úkoly a zajistěte tak propojení souvisejícího obsahu a akcí.
- Vložte multimediální prvky, jako jsou obrázky a videa, aby byl obsah poutavější.
ClickUp Brain
ClickUp Brain urychluje proces tvorby návrhů tím, že rychle generuje nápady na obsah a předběžné návrhy. Tento nástroj umělé inteligence analyzuje váš dosavadní obsah a probíhající projekty a navrhuje optimalizace a nové příležitosti pro obsah. Některé z jeho klíčových funkcí vám mohou pomoci:
- Rychle generujte nápady na obsah a návrhy pomocí automatizace založené na umělé inteligenci
- Zlepšete kvalitu psaní díky návrhům synonym, gramatickým opravám a vylepšením čitelnosti v reálném čase.
- Automaticky formátujte obsah, abyste zajistili konzistentnost napříč publikacemi
- Optimalizujte články pro SEO pomocí návrhů klíčových slov analyzovaných umělou inteligencí
- Urychlete výzkum efektivní syntézou informací z různých zdrojů
- Přizpůsobte obsah preferencím publika, abyste zvýšili jeho zájem a relevanci
Šablony ClickUp
Knihovna šablon ClickUp nabízí širokou škálu předem navržených rámců, které vám pomohou rychle nastartovat různé projekty a procesy. Jsou neocenitelné pro plánování a sledování vaší obsahové strategie. Podívejme se na dvě nejdůležitější šablony, které vám pomohou plánovat a regulovat vaše aktivity v oblasti obsahového marketingu:
a. Šablona kalendáře obsahu
Šablona kalendáře obsahu vám umožňuje vizualizovat, kdy bude každý obsah publikován, a zajistit tak konzistentní interakci s vaším publikem. Pomůže vám:
- Zobrazit celou časovou osu obsahu
- Přizpůsobte stavy pro fáze obsahu
- Využijte integraci s nástroji sociálních médií pro přímé zveřejňování příspěvků
b. Šablona plánu obsahu
Šablona plánu obsahu pomáhá spravovat pracovní postup při tvorbě obsahu od konceptu po zveřejnění, sledovat pokrok a termíny, aby vaše strategie obsahu zůstala na správné cestě. Pomáhá vám:
- Definujte a přiřaďte role a odpovědnosti
- Sledujte pokrok pomocí přizpůsobených pracovních postupů
- Ukládejte a spravujte obsahová aktiva na jednom místě
- Využijte připomenutí a oznámení k dodržování termínů
2. Vydávání průvodců, podcastů nebo videosérií
Nové klienty můžete přilákat také pomocí podrobných zdrojů, jako jsou průvodci, podcasty, online kurzy nebo videa. Tyto formáty obsahu vám umožňují důkladně se zabývat klíčovými problémy a otázkami, kterým čelí cílová skupina, a pozicionovat vás jako myšlenkového lídra v dané oblasti.
Tyto zdroje navíc často slouží jako evergreenový obsah, který i dlouho po zveřejnění přitahuje nové potenciální zákazníky, čímž rozšiřuje svůj dosah a potenciál pro získávání klientů.
3. Využití hostovských příspěvků a partnerství v oblasti obsahu
Příspěvky hostů a obsahová partnerství jsou velmi účinné marketingové strategie, které konzultantům pomáhají rozšířit jejich dosah a získat nové klienty. Spoluprací se zavedenými platformami a influencery ve vašem oboru můžete oslovit nové publikum, které může potřebovat jejich odborné znalosti.
Prezentace v renomovaných zdrojích signalizuje důvěryhodnost a autoritu, zvyšuje vaši kredibilitu a přitahuje ty správné klienty. Navíc vzájemná propagace prostřednictvím těchto kanálů může vést k trvalým vztahům a většímu objemu obchodů díky doporučenému provozu.
4. Využití e-mailového marketingu a newsletterů
E-mailový marketing a newslettery jsou přímé komunikační kanály, které slouží k oslovení vaší cílové skupiny a poskytnutí cenných informací, novinek a nabídek.
Pravidelné oslovování potenciálních klientů prostřednictvím personalizovaných e-mailů a dobře zpracovaných newsletterů pomáhá budovat vztahy a udržuje vás v jejich povědomí, když nastane potřeba vašich služeb.
ClickUp Brain tento proces výrazně zjednodušuje tím, že vám pomáhá vytvářet hypercílené kampaně a přizpůsobené e-maily, které zajistí, že vaše komunikace bude včasná a relevantní.
Oslovení klientů a nabídka
1. Praktické oslovování klientů
Můžete vytvořit personalizované programy pro oslovení potenciálních a stávajících klientů, jako jsou studené hovory, studené prezentace, návrhy a strategie následných kroků. To otevírá možnost oslovit potenciální klienty, kteří by jinak s vaší firmou nepřišli do kontaktu.
Oslovování klientů zahrnuje jak kontaktování potenciálních zákazníků s vašimi nabídkami a službami, tak budování silnějších vztahů se stávajícími zákazníky. Pokud je kampaň na oslovování klientů provedena správně, může vám pomoci rychle získat klienty pro poradenství.
S ClickUp Brain můžete také rychle psát e-maily a oslovit potenciální klienty s minimálním manuálním úsilím.
Váš přístup k oslovování klientů by měl být postaven na zohlednění několika faktorů, jako jsou:
- Jedinečné potřeby a preference cílové skupiny
- Personalizované zprávy
- Informovaná komunikační strategie založená na datech
- Otevřenost a transparentnost ohledně vašich služeb
Individuální přístup může pomoci přilákat klienty, dát jim pocit, že jsou ceněni, a vybudovat loajálnější vztahy mezi klienty a dodavateli. A jakmile úspěšně dokončíte hovor s potenciálním klientem, musíte předložit vítěznou nabídku.
2. Vytvoření efektivní nabídky
Dobrý návrh konzultačních služeb se zaměřuje na obchodní očekávání potenciálního klienta a obsahuje podrobnosti, které nastiňují obchodní vztah. Tento dokument by měl obsahovat:
- Nástin projektu
- Poplatky za poradenství
- Termín dodání
- Seznam výsledků
- Shrnutí problémů, které je třeba řešit
- Jak zacházet s revizemi
- Další úvahy
Díky konfigurovatelným šablonám ClickUp můžete také přeskočit vytváření rámce od nuly.
Například šablona ClickUp Consulting Services Template pomáhá konzultačním týmům spolupracovat s klienty, dodávat kvalitní práci a implementovat pracovní postupy, které pomáhají s předprodejním vymezením rozsahu, závazky a správou klientského portfolia.
Šablona konzultační smlouvy ClickUp je přizpůsobitelný dokument pro vytvoření konzultační smlouvy, která definuje role a odpovědnosti, očekávání a podmínky projektu. Lze ji použít k vytvoření právně závazné smlouvy mezi stranami před zahájením nového klientského vztahu.
Strategická partnerství a doporučení
Existuje několik způsobů, jak navázat partnerství za účelem získání nových klientů v oblasti poradenství:
- Můžete navázat obchodní partnerství s jinými odborníky a firmami, abyste se mohli dostat do kontaktu s jejich klienty, kteří potřebují další služby.
- Využijte taktiku influencer marketingu a navazujte partnerství se známými osobnostmi ve vašem oboru. Mohou vám přivést platící klienty tím, že vaši službu doporučí svým divákům.
- Kontaktujte značky a osoby za účelem obsahového partnerství. Pokud vlivní lidé sdílejí váš obsah na svých platformách, můžete upoutat pozornost potenciálních klientů.
- Můžete také požádat o doporučení přátele a rodinu, bývalé klienty a další osoby ze své sítě. Zaveďte na svém webu program doporučení, v rámci kterého odměňujete lidi, když vás někomu doporučí. Nabízení přizpůsobených a vysoce kvalitních služeb stávajícím klientům pomáhá přilákat nové zákazníky prostřednictvím takovýchto doporučení z úst do úst.
- Využijte skupiny na LinkedIn a reklamy na Facebooku k provozování partnerských a referral programů pro maximální dosah.
Využití technologie k získávání klientů
Chytré technologie jsou vaším přítelem, pokud jde o aktivity zaměřené na získávání klientů. Využijte efektivní nástroje, jako jsou AI nástroje pro poradenství a CRM pro konzultanty, které vám pomohou oslovit více klientů, automatizovat pracovní postupy, provádět prognózy a vizualizovat data.
Komplexní nástroje, jako je ClickUp, disponují všemi funkcemi, které potřebujete pro každodenní provoz vaší poradenské firmy.
ClickUp pro poradenství
K vylepšení svých konzultačních úkolů a maximalizaci využití zdrojů můžete využít následující funkce ClickUp:
- Plánujte, organizujte a spolupracujte na konzultačních projektech pomocí vlastních polí a stavů, úrovní priority, seznamů a dalších funkcí v ClickUp Tasks.
- Využijte ClickUp Views pro více než 15 plně přizpůsobitelných zobrazení pro správu úkolů, sledování projektů a vizualizaci pracovních postupů. Zobrazení kalendáře ClickUp vám pomůže plánovat a spravovat časové osy spolu s výkonnými funkcemi pro spolupráci.
- Využijte funkci sledování času ClickUp k zaznamenávání času stráveného na každém úkolu, přesnému fakturování klientům a prohlížení reportů z jakéhokoli zařízení.
- Spravujte své konzultační činnosti jako freelancer efektivně pomocí automatizovaných pracovních postupů s ClickUp for Freelancers.
- Pomocí ClickUp Goals můžete přidávat konkrétní cíle, sledovat jejich pokrok a zaznamenávat úspěchy, jako je dosažení příjmových cílů nebo dodržení důležitých termínů. Přidejte přizpůsobitelné stavy úkolů, které odrážejí fáze pracovního postupu vašich cílů, například „Nezahájeno“, „Probíhá“, „Kontrola“ nebo „Dokončeno“.
- Ušetřete čas s ClickUp Automations automatizací opakujících se úkolů, jako je odesílání e-mailových oznámení, připomínek a aktualizací při změně stavu úkolu.
- Vylepšete komunikaci s klienty pomocí funkcí pro spolupráci ClickUp, jako jsou komentáře a zmínky, korektury, formuláře atd. ClickUp Chat View vám pomůže spojit se s klienty v reálném čase a ClickUp Form View vám pomůže zaznamenat odpovědi do formuláře a přímo je vložit do pracovních postupů.
- Vymýšlejte nápady a brainstormujte vizuálně pomocí tabulek ClickUp Whiteboards a snadno spolupracujte s poradenskými týmy.
- Využijte možnosti ClickUp Brain k vytváření obsahu, správě znalostí, psaní e-mailů a provádění všech činností souvisejících s řízením projektů.
- Navrhněte efektivní proces zapracování nových zaměstnanců pomocí ClickUp Docs. Ten může zahrnovat podrobné kontrolní seznamy, časové plány projektů, komunikační protokoly a dokonce i předvyplněné formuláře pro přijetí klientů.
Tyto nástroje mohou zvýšit vaši produktivitu a kvalitu služeb pro vaše klienty; jediné, co teď zbývá, je správně ocenit vaše nabídky.
Správné stanovení ceny vašich služeb
Abyste porazili konkurenci a přilákali více platících klientů, měli byste mít účinné cenové strategie.
Stanovení ceny za službu je složitější než stanovení ceny za fyzický produkt, protože nehmotná služba může mít řadu neviditelných vstupů, které ovlivňují cenu. Cílem by mělo být sdělit hodnotu vašich poradenských služeb tak, aby ji klienti vnímali jako spravedlivou.
Pokud se při jednání o ceně s potenciálním zákazníkem dostanete do slepé uličky, nikdy jednostranně nesnižujte ceny. Vytvořilo by to dojem, že vaše služby nemají hodnotu a že jste si účtovali příliš vysoké ceny.
Místo toho stanovte cenu svých služeb spravedlivě po benchmarkingu své konzultační nabídky ve srovnání s podobnými odborníky. Zdůrazněte, co vás odlišuje od ostatních. A pokud máte pocit, že někteří klienti mají výhrady k ceně, nabídněte jim něco, co jim vyhovuje, aniž byste slevili ze své hodnoty. Můžete například nabídnout omezené služby nebo výstupy, které odpovídají rozpočtu klienta.
ClickUp nabízí způsob, jak centralizovat veškerou dokumentaci k projektu nebo klientovi. Usnadňuje to každému konzultantovi získat potřebné informace.
ClickUp nabízí způsob, jak centralizovat veškerou dokumentaci k projektu nebo klientovi. Usnadňuje tak každému konzultantovi získat potřebné informace.
Udržení a rozšíření vaší klientské základny s ClickUp
Chcete-li provozovat úspěšnou poradenskou firmu, měli byste se zaměřit na udržitelnost a růst. Prozkoumejte různé strategie získávání klientů, jako je networking, content marketing, oslovování klientů, strategická partnerství a konkurenceschopné cenové strategie, abyste našli klienty pro svou poradenskou firmu.
Růst lze také urychlit prostřednictvím vaší stávající sítě. Nezapomeňte požádat spokojené klienty o zpětnou vazbu a reference. Prezentace úspěchů na vašem webu a sociálních médiích buduje důvěru u potenciálních klientů a zvyšuje hodnotu vaší značky.
Měli byste také sledovat nejnovější vývoj a potřeby ve vaší oblasti služeb, abyste mohli svým zákazníkům nabídnout ty správné služby.
Všechny tyto činnosti vyžadují neustálou pozornost a úsilí. S trpělivostí a vytrvalostí však můžete vytvořit dlouhodobou strategii růstu pro své poradenské podnikání.
Abyste měli čas soustředit se na tyto strategické činnosti, využijte výkonnou platformu pro správu projektů typu „vše v jednom“, jako je ClickUp. S ClickUpem můžete centralizovat své marketingové a poradenské aktivity a dosáhnout tak maximální produktivity. Jeho integrovaný AI asistent, ClickUp Brain, za vás převezme rutinní práci, zatímco vy se budete soustředit na budování své značky a podnikání.
Zaregistrujte se zdarma ještě dnes!