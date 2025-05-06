10 nejlepších softwarů pro konzultanty v roce 2025

Být konzultantem znamená zvládat několik úkolů najednou. Vždy se blíží termín, nový projekt je připraven k zahájení a klienti čekají na odpovědi. S tolika věcmi, které se dějí, je těžké udržet vše v chodu.
Naštěstí pro vás existují konzultační nástroje, které jsou navrženy tak, aby tuto výzvu zvládly. S těmito softwarovými řešeními zefektivníte pracovní postupy, zvýšíte produktivitu a stanete se efektivnějším konzultantem.
Ale jak vědět, který software si vybrat? Pokud jste se ještě nikdy nerozhlíželi, budete překvapeni širokou škálou možností. Od nástrojů pro řízení projektů až po software pro sledování času – existuje něco, co pomůže konzultantům v každém kroku. ?
V tomto článku se budeme více věnovat tomu, co je to konzultační software a na co byste se měli zaměřit při výběru nástroje. Představíme a porovnáme 10 nejlepších konzultačních řešení, která jsou v současné době na trhu k dispozici, abychom vám pomohli vybrat ten nejlepší software pro vaše potřeby.
Co je konzultační software?
Poradenské nástroje pomáhají poradenským firmám spravovat zdroje, úkoly, produktivitu a více klientů, aby mohly lépe řešit různé obchodní výzvy a zajistit, že všichni budou na stejné vlně. Tyto nástroje pomáhají vytvářet pracovní postupy a zefektivňovat váš vývojový proces díky základním funkcím pro správu úkolů, softwaru pro podávání nabídek a platformám pro správu klientů. ?
Jelikož je tento typ softwaru určen pro prodejní a softwarové poradenské společnosti, najdete zde také funkce pro fakturaci, správu dat a sledování zisků. Některé softwarové poradenské nástroje nabízejí komplexní služby včetně správy úkolů. Jiné jsou zaměřeny na konkrétní činnosti, jako je správa dokumentů nebo komunikace s klienty.
Co byste měli hledat v softwaru pro konzultační služby?
Výběr nejlepšího softwaru pro konzultační služby závisí na vašich obchodních potřebách a typu konzultačních služeb, se kterými potřebujete pomoci. Možná hledáte konkrétní funkce, jako je asistence umělé inteligence a automatizace pro vytváření úkolů. Možná potřebujete podporu pro data z elektronického obchodování nebo software, který spolupracuje s mobilní aplikací pro konzultace na cestách. ?
Při výběru správného softwarového řešení pro konzultační služby se zaměřte na následující aspekty:
- Škálovatelnost: Jako konzultant je vaším cílem rozvíjet podnikání. Ujistěte se, že vám váš konzultační software nebrání v rozvoji, a vyberte si takový, který nabízí neomezenou škálovatelnost.
- Sledování času: Klíčovou součástí konzultací je správa času. Konzultační software s funkcemi pro sledování času vám pomůže udržet přehled o vašem seznamu úkolů a správně rozdělit čas a zdroje.
- Analytika: Získejte přehled o prodeji díky žebříčkům, datům a metrikám business intelligence, které vám poskytnou konkurenční výhodu – to je obzvláště důležité pro softwarovou konzultační společnost.
- Spolupráce v reálném čase: Díky nástrojům pro spolupráci můžete pracovat s členy týmu v reálném čase, i když jste všichni na dálku.
- Funkce automatizace: Ušetřete čas a úsilí při plánování úkolů díky automatizačním nástrojům a komunikačním spouštěčům.
- Použitelnost: Chcete mít možnost pracovat kdekoli a kdykoli. Vyberte si nástroj, který podporuje váš operační systém, ať už je to iOS nebo Android, a také desktopové i mobilní aplikace.
10 nejlepších softwarů pro konzultační služby
Jste připraveni posunout svou poradenskou praxi na novou úroveň? Zde je 10 nejlepších softwarových řešení pro poradenské firmy, které můžete vyzkoušet ještě dnes. Od softwarových služeb po nástroje pro správu úkolů a CRM – najdete zde něco pro každou poradenskou potřebu.
1. ClickUp
ClickUp, kterému důvěřují poradenské firmy a profesionální služby napříč odvětvími, je dokonalá softwarová platforma typu „vše v jednom“ pro zvýšení produktivity, která usnadňuje správu úkolů, klientů a projektů. Díky stovkám funkcí pro správu projektů, rozsáhlé knihovně šablon a více než 1 000 integrací je ClickUp jediným nástrojem, který je dostatečně výkonný na to, aby centralizoval veškerou vaši práci do jedné kolaborativní platformy. To spolu s jednoduchým používáním, pokročilým zabezpečením dat a flexibilitou činí z ClickUp ideální řešení pro konzultanty, kteří potřebují zefektivnit obchodní procesy a hladce se přizpůsobit různým technologickým řešením svých klientů.
Jednou z největších výhod ClickUp pro konzultační týmy jakékoli velikosti je jeho revoluční AI asistent – ClickUp AI. Tato inovativní technologie dokáže během několika sekund generovat e-maily, prodejní prezentace, úkoly, aktualizace, souhrny a další. A pokud jde o menší úkoly, které zpomalují vaše rušné dny, spolehnete se na ClickUp Automations, které za vás udělají těžkou práci.
ClickUp je také ideálním místem pro vytvoření a správu vašeho CRM. Díky 15 různým zobrazením pracovního vytížení mohou konzultanti vizualizovat strategie klientů, časové osy, fakturaci, příjmy a další informace na bezpečné platformě. Navíc se nemusíte cítit zahlceni vším, co ClickUp dokáže. S pomocí předem připravených zdrojů, jako je šablona konzultační smlouvy, ClickUp odstraní nejistotu při vytváření dokumentů a pomůže vám vytvořit profesionální, vysoce kvalitní obchodní aktiva rychleji než kdykoli předtím.
Nejlepší funkce ClickUp
- Šablony pro konzultační služby, jako jsou smlouvy, projektové plány a zprávy, urychlují vytváření dokumentů, které potřebujete.
- Přizpůsobitelné spouštěče a automatizace okamžitě naplánují úkoly a odešlou oznámení správným stranám.
- Více než 15 zobrazení vám umožní prozkoumat pokročilé analytické funkce pro konkrétní úkoly nebo získat široký přehled o větších projektech.
- Díky integraci můžete svůj software propojit s dalšími nástroji, jako jsou Slack, Harvest a Zendesk.
- Integrované nástroje AI pro konzultace vám ušetří čas při řešení rutinních a redundantních úkolů.
Omezení ClickUp
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení.
- Vzhledem k velkému množství funkcí se někteří uživatelé potýkají s určitou náročností na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Avaza
Avaza pomáhá softwarovým konzultačním společnostem spolupracovat na úkolech, sledovat výdaje, zpracovávat faktury a efektivně spravovat projekty. Ať už pracujete v softwarové konzultační firmě nebo poskytujete poradenství pro společnost zabývající se elektronickým obchodem v oblasti zdravotnictví, tento nástroj je užitečný pro plánování zdrojů, komunikaci s týmem a klienty a zefektivnění pracovních postupů.
Nejlepší funkce Avaza
- Pomocí šablon pro nabídky a faktury můžete vytvářet profesionální odhady a faktury pro klienty.
- Díky softwarovému nástroji pro evidenci odpracovaných hodin a výdajů je snadné přidělovat zdroje a platit dodavatele.
- Vytvořte nové prostory pro konkrétní konzultační projekty a vlastní stavy, abyste viděli, kde se úkoly v procesu nacházejí.
- Více než 50 intuitivních vizuálních reportů zrychluje a zpřehledňuje podnikové reportování a šetří čas strávený výzkumem.
Omezení Avaza
- Projekty nelze rozdělit do fází, pouze do sekcí a stavů, což může být problém u složitých nebo dlouhodobých projektů.
- Rozhraní není vždy intuitivní, takže možná budete muset kontaktovat zákaznický servis, abyste pochopili, jak používat určité funkce.
Ceny Avaza
- Zdarma
- Startup: 11,95 $/měsíc
- Základní: 23,95 $/měsíc
- Business: 47,95 $/měsíc
Hodnocení a recenze Avaza
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
3. Nifty
Nifty pomáhá s konzultačními službami v oblasti softwaru tím, že kombinuje dokumenty, úkoly, mapování procesů a komunikační nástroje v jednom prostoru. Tento software pro řízení operací vám umožňuje stanovit konzultační cíle, budovat prodejní kanály a sledovat cíle, aniž byste museli přecházet mezi různými nástroji. ???
Nejlepší funkce
- Pět různých zobrazení, včetně Kanban, Seznam, Časová osa, Kalendář a Swimlane, vám poskytne široký přehled nebo podrobný vhled do konzultační práce.
- Funkce Diskuse vám umožňuje vytvořit znalostní databázi s připomínkami od kolegů a klientů.
- Vizuální plány vám umožní rozdělit realistický pracovní harmonogram a stanovit cíle pro každý projekt a člena týmu.
- Pomocí dokumentů a formulářů vytvořte veškeré potřebné konzultační dokumenty, od faktur po zprávy.
Šikovná omezení
- Ačkoli je rozhraní uživatelsky přívětivé, někteří uživatelé měli pocit, že by mohlo být hezčí nebo nabízet více možností přizpůsobení.
- Úkoly lze rozdělit pouze na jeden podúkol, což omezuje možnosti přizpůsobení pro větší skupiny úkolů.
Výhodné ceny
- Zdarma
- Starter: 5 $/člen/měsíc
- Pro: 10 $/člen/měsíc
- Business: 16 $/člen/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Skvělá hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
4. Týmová práce
Tento konzultační software, navržený pro firmy poskytující služby zákazníkům, je ideální pro komunikaci se zákazníky, škálování prodejních procesů a podporu kreativních týmů. Je postaven jako jeden systém záznamů, kde máte přístup k informacím o jednotlivých projektech, aktivech zákazníků a plánech vývoje aplikací.
Nejlepší funkce Teamwork
- Workload Planner vám umožňuje plánovat úkoly na základě časových harmonogramů projektů, kapacit a dovedností.
- Integrované sledování poskytuje přehled o sledování času, fakturovatelných hodinách, penězích přidělených na zdroje a ziscích.
- Přidejte k různým úkolům značky priority, abyste se mohli soustředit na řízení vztahů se zákazníky nebo rozšiřování svého podnikání.
- Díky automatizaci a spouštěčům můžete klienty zaregistrovat během několika sekund namísto minut.
Omezení týmové práce
- Někteří uživatelé by uvítali lepší zákaznickou podporu, protože je třeba se s programem trochu naučit pracovat.
- Několik uživatelů uvedlo, že Ganttovy diagramy byly poruchové a zobrazení úkolů mohlo být nepřehledné.
Ceny Teamwork
- Navždy zdarma
- Starter: 8,99 $
- Dodání: 13,99 $
- Grow: 25,99 $
- Scale: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
5. Accelo
Accelo si klade za cíl odstranit nesourodé procesy. Namísto nich nabízí komplexní nástroj pro poradenské firmy, který slouží k plánování projektů, sledování pokroku a plnění očekávání klientů. Tento software pro řízení projektů zpracovává celý proces prodeje a tvorby nabídek s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení. ?
Nejlepší funkce Accelo
- Automatizace identifikuje promarněné prodejní příležitosti, zvýrazňuje uzavřené obchody a odesílá oznámení, aby zlepšila koordinaci týmu.
- Budujte silnější vztahy s klienty díky lístkům, které se okamžitě vytvářejí z e-mailových žádostí a odeslaných klientských formulářů.
- Sledování času vám umožňuje zaznamenávat čas a okamžitě generovat faktury.
- Integrované reporty pro klienty nabízejí přehled o konzultačních projektech, které fungovaly dobře, a zdůrazňují oblasti, které je třeba zlepšit.
Omezení Accelo
- Méně intuitivní rozhraní znamená, že někteří uživatelé mají potíže se správou více projektů.
- Funkce vyhledávání a exportu by mohly být vylepšeny.
Ceny Accelo
- Plus: 30 $/uživatel/měsíc
- Premium: 49 $/uživatel/měsíc
- Balíček: 99 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Accelo
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
6. Calendly
Zatímco mnoho nástrojů na tomto seznamu plní širokou škálu konzultačních úkolů, tento se zaměřuje výhradně na plánování. Ať už se zabýváte manažerským poradenstvím, vývojem softwaru nebo poradenstvím pro poskytovatele služeb, tento nástroj vám pomůže spravovat váš rozvrh a setkávat se s klíčovými zainteresovanými stranami a potenciálními klienty.
Nejlepší funkce Calendly
- Bezplatný plánovač spolupracuje s Microsoftem a Googlem, aby vám pomohl spojit se s vaší klientskou základnou a dalšími majiteli firem.
- Automatizujte zasílání zpráv o schůzkách pomocí připomínek před schůzkou a následných zpráv po schůzce.
- Díky integraci s nástroji jako Salesforce a HubSpot můžete automaticky aktualizovat kontakty, abyste zůstali v kontaktu a měli vždy aktuální informace.
- Přidejte do svých e-mailů dostupnost v reálném čase pomocí Calendly a zvyšte tak úspěšnost odchozích kontaktů.
Omezení Calendly
- Jedná se o nástroj pro plánování kalendáře, takže pro správu úkolů a analytiku budete potřebovat jiné řešení.
- Plánování pro více uživatelů vyžaduje určitou orientaci
Ceny Calendly
- Základní: Vždy zdarma
- Essentials: 10 $/licence/měsíc
- Professional: 15 $/licence/měsíc
- Teams: 20 $/licence/měsíc
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 800 recenzí)
7. Kantata (dříve Mavenlink)
Mavenlink, nyní známý jako Kantata, zlepšuje provozní výkonnost konzultačních týmů prostřednictvím integrace a nástrojů pro řízení pracovních postupů. Získejte celkový přehled o svém projektovém portfoliu nebo se zaměřte na jednotlivé úkoly a získejte praktické informace o svém konzultačním podnikání. ???
Nejlepší funkce Kantata
- Ganttovy diagramy nabízejí přehled v reálném čase
- Funkce pro stanovení priorit vám umožní lépe sladit zdroje a pracovní zátěž členů týmu tam, kde jsou nejvíce potřebné.
- Opakovaně použitelné šablony a automatizované pracovní postupy zkracují čas potřebný k plánování opakujících se úkolů.
- Využijte analytické nástroje v aplikaci k vytváření prognóz zisku a ponořte se do detailů úspěchů a neúspěchů vaší poradenské činnosti.
Omezení Kantata
- Rozhraní není tak intuitivní jako u jiných produktů.
- Formátování faktur je rigidní, což omezuje vaše možnosti při vytváření faktur a zobrazování určitých informací.
Ceny Kantata
- Domluvte si ukázku a zjistěte ceny
Hodnocení a recenze Kantata
- G2: 4,1/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
8. Qwilr
Qwilr posouvá software pro prodejní nabídky na novou úroveň. Je navržen tak, aby zefektivnil poradenský proces od vytváření obsahu a sledování zájmu kupujících až po uzavření obchodu. Integrované automatizace zjednodušují a zrychlují škálování, takže můžete rozvíjet své podnikání podle svých představ.
Nejlepší funkce Qwilr
- Snadno vytvářejte interaktivní obsah od webových stránek po prodejní prezentace s vložitelnými videi, přizpůsobitelnými cenami a značkovými designy.
- Díky šablonám nabídek nemusí obchodní zástupci a konzultanti trávit čas vytvářením vlastního obsahu od nuly.
- Přizpůsobte oprávnění k databázi znalostí a úkolům, aby měl každý přístup k tomu, co potřebuje.
- Díky integrovaným funkcím elektronického podpisu můžete uzavřít obchod na místě, aniž byste museli používat další nástroj.
Omezení Qwilr
- Některé vizuální chyby mohou procesy zpomalit.
- Poněkud strmá křivka učení znamená, že noví zaměstnanci potřebují nějaký čas, aby se naučili ovládat jednotlivé funkce.
Ceny Qwilr
- Business: 35 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: 59 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Qwilr
- G2: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
9. Bidsketch
Jako konzultant neustále vytváříte nabídky – ať už se jedná o nové projekty pro stávající klienty, nebo o získávání nových zakázek. S Bidsketch je vytváření nabídek ještě jednodušší. Vyplňte šablony podrobnostmi o projektu, poplatky a návrhy a využijte funkci elektronického podpisu k uzavření obchodu. ✍️
Nejlepší funkce Bidsketch
- Vlastní vstupní stránky pro klienty vám umožňují přizpůsobit svůj přístup cílové skupině.
- Díky úžasným šablonám nabídek se vaše nabídky odliší od ostatních a navíc můžete přidat brandingové prvky.
- Díky analytickým nástrojům v aplikaci a okamžitým oznámením budete mít vždy přehled o tom, jak klienti reagují na vaše nabídky.
- Integrace s nástroji pro řízení projektů, jako jsou Zapier, FreshBooks a Harvest, vede k efektivnějším pracovním postupům.
Omezení Bidsketch
- Nejvyšší cenový plán je omezen na osm licencí, což je pro větší týmy a organizace problematické.
- Někteří uživatelé měli pocit, že by se dalo vylepšit formátování.
Ceny Bidsketch
- Solo: 29 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Team: 79 $/měsíc pro až tři uživatele
- Business: 149 $/měsíc pro až osm uživatelů
Hodnocení a recenze Bidsketch
- G2: N/A
- Capterra: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
10. Proposify
Stanovte cíle projektu, připravte prezentaci a uzavřete obchod pomocí softwaru pro tvorbu nabídek od Proposify. Tento nástroj nabízí šablony, úryvky a knihovnu obsahu, ze které můžete čerpat při vytváření jedinečných nabídek.
Nejlepší funkce Proposify
- Předem schválený obsah usnadňuje obchodním zástupcům vytváření obsahu, který je v souladu se standardy značky.
- Vytvořte vlastní fáze prodejního cyklu a sledujte průběh každé nabídky v databázi.
- Podpora interaktivního stanovení cen a elektronických podpisů činí vaše nabídky atraktivnějšími a snáze podepisovatelnými.
- Tým zákaznické podpory je připraven vám pomoci, nabídnout redesign šablon, navigovat ve funkcích a vytvořit návody, abyste přesně věděli, jak nástroj efektivně používat.
Omezení Proposify
- Jakmile projekty rozdělíte do segmentů, je obtížné je znovu spojit do jednoho celku.
- U některých cenových plánů existují omezení počtu aktivních nabídek, které můžete mít najednou.
Ceny Proposify
- Týmový plán: 49 $/uživatel/měsíc
- Obchodní plán: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Proposify
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
Spravujte konzultační pracovní postupy pomocí ClickUp
Tyto nástroje pomáhají zefektivnit pracovní postupy softwarových konzultantů, projektových manažerů, IT profesionálů a dalších. Ať už hledáte nástroj pro vytváření nabídek pro vaši softwarovou konzultační společnost nebo špičkový nástroj pro projektové řízení, který zvládá automatizaci a analytiku, v tomto seznamu najdete to, co potřebujete.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte budovat lepší poradenskou firmu. Díky umělé inteligenci, která vám pomůže přijít s kreativními nápady a vytvářet dokumenty pro nabídky a reporty, ušetříte čas a budete pracovat efektivněji. Automatizace zkracuje čas strávený opakujícími se úkoly a přizpůsobitelný CRM systém usnadňuje správu vztahů se zákazníky. ?