10 nejlepších softwarových nástrojů pro správu nabídek v roce 2025

Jste unavení ze správy hromady projektových nabídek, koordinace úprav týmu a správy schvalovacích procesů – a to vše při dodržování termínů? Nebo možná váš současný software pro správu nabídek nestačí a hledáte něco lepšího?
Žádné obavy, máme pro vás řešení.
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších softwarů pro vytváření profesionálně vypadajících nabídek, zefektivnění procesů tvorby nabídek a získávání nových zakázek. Pojďme se na ně podívat!
Co byste měli hledat v softwaru pro správu nabídek?
Každý software pro správu nabídek obsahuje jedinečnou sadu funkcí, které zjednodušují proces vytváření nabídek a získávání zakázek. Cílem je najít nástroj, jehož funkce odpovídají vašim potřebám a zároveň se vejdou do vašeho rozpočtu. Zde jsou klíčové oblasti, na které je třeba se zaměřit:
- Přehledné rozhraní, které se snadno ovládá
- Přizpůsobitelné šablony obchodních nabídek, které vyhovují vašim potřebám
- Nástroje pro spolupráci v týmu
- Nativní funkce elektronického podpisu (e-podpis) nebo propojení s aplikací pro elektronický podpis
- Integrace s nástroji, které používáte, jako jsou systémy pro správu vztahů se zákazníky (CRM), software pro správu projektů a platební aplikace.
- Analytika pro pochopení toho, jak klienti reagují na vaše nabídky
- Mobilní aplikace pro prohlížení a úpravy nabídek na cestách
10 nejlepších softwarů pro správu nabídek
Výběr správného nástroje pro správu nabídek může mít velký vliv na zvýšení produktivity vašeho týmu a počet uzavřených smluv s potenciálními zákazníky.
Abychom vám toto rozhodnutí usnadnili, představíme vám 10 nejlepších nástrojů na trhu, jejich výhody a omezení. Takto můžete najít software pro správu nabídek, který nejlépe vyhovuje potřebám vašeho týmu a vašim obchodním cílům. ?
1. ClickUp
Vypracování dokonalých nabídek a získání projektů je jen začátek. Skutečná akce začíná až při správě těchto projektů. Pokud hledáte nástroj, který zvládne správu nabídek i projektů na jednom místě, ClickUp je pro vás ideální volbou.
Abyste mohli začít, nemusíte trávit hodiny zíráním na prázdnou obrazovku. Pořiďte si ClickUp AI a během několika sekund vygenerujte první návrh své nabídky v ClickUp Docs. Funguje také perfektně pro jiné obchodní dokumenty, jako jsou firemní wiki, standardní operační postupy a jiné znalostní databáze.
Do dokumentů můžete přidat tabulky, které přehledně prezentují relevantní data, přílohy pro sdílení dalších podrobností, obsah pro snadnou orientaci a firemní bannery, díky nimž bude vaše nabídka nezapomenutelná.
Potřebujete zpracovat příchozí požadavky? Použijte tabulkový náhled ClickUp. Pomůže vám sledovat požadavky na nabídky (RFP), požadavky na informace a požadavky na cenové nabídky. Ať už tyto požadavky nebo samotné projekty realizujete, díky funkcím pro správu projektů ClickUp to bude hračka.
Pomocí vlastních polí můžete přiřazovat úkoly, nastavovat termíny a sledovat pokrok pomocí ukazatelů. A díky oznámením ClickUp budete vždy informováni o tom, co je třeba udělat, takže vám nic neunikne. ⏰
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase prostřednictvím popisů úkolů, chatů a dokumentů.
- Přizpůsobte si šablonu Project Proposal Whiteboard od ClickUp a více než 1 000 dalších šablon nabídek pro správu jednostránkových prezentací společnosti, obchodních případů, nabídek a provozních pracovních postupů.
- Sledujte obchodní cíle, postup projektu a výkonnost týmu pomocí dashboardů ClickUp.
- Propojte ClickUp s více než 100 nástroji, včetně Google Drive, Hubspot a Slack.
- Přístup k ClickUp na webu, v počítači i v mobilu
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé funkce mohou nové uživatele zaskočit.
- Bezplatný tarif je omezen na 25 použití ClickUp AI.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Jotform
Jotform je univerzální nástroj pro vytváření nabídek, průzkumů a dotazníků. S tímto softwarem pro správu nabídek můžete vytvářet nabídky od nuly, použít existující PDF nebo si vybrat z více než 700 šablon.
Díky intuitivnímu rozhraní typu drag-and-drop lze snadno přidávat text, fotografie, pole pro elektronický podpis a další relevantní podrobnosti. Sledujte stav nabídek a spravujte úkoly týmu v Jotform Tables. Pro vizualizaci dat můžete přepínat mezi zobrazením tabulky, kalendáře, karet, nahraných souborů a reportů. ?
Nejlepší funkce Jotform
- Nastavte pořadí podpisů, pokud je podepisujících více.
- Automatizujte zasílání připomínkových e-mailů potenciálním zákazníkům v nastavených intervalech.
- Nechte si zasílat upozornění, když potenciální zákazníci podniknou nějakou akci.
- Uložte podepsané soubory PDF do cloudových úložišť, jako jsou Google Drive, Dropbox a OneDrive.
Omezení Jotform
- Bezplatný tarif je omezen na 10 podepsaných dokumentů měsíčně.
- Platforma občas zaostává.
Ceny Jotform
- Starter: zdarma
- Bronz: 39 $/měsíc
- Stříbrný: 49 $/měsíc
- Gold: 129 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,7/5 (206 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 620 recenzí)
3. Lepší nabídky
Better Proposals usnadňuje vytváření obchodních nabídek i pro ty, kteří nejsou designéry. Vyberte si z více než 200 přizpůsobitelných šablon a můžete začít. Bloky obsahu vám umožní rychle přidávat text, obrázky, videa, elektronické podpisy a ceníky, aniž byste se museli zabývat designem. ?
Když si potenciální zákazníci prohlížejí vaši nabídku, přizpůsobí se jejich obrazovce a klíčové části se zobrazí jako samostatné záložky. Jakmile s vaší nabídkou souhlasí, mohou provést platbu přes PayPal, Stripe nebo GoCardless.
Nejlepší funkce Better Proposals
- Ukládejte a znovu používejte bloky obsahu, jako jsou profily společnosti, služby a smluvní podmínky.
- Posílejte nabídky ve více než 20 jazycích, včetně angličtiny, francouzštiny, španělštiny a italštiny.
- Nechte si zasílat oznámení, když klient otevře, přečte nebo podepíše vaši nabídku.
- Sledujte, které stránky si potenciální zákazníci prohlíželi, kolik času strávili na každé stránce a komu návrh přeposlali.
Omezení Better Proposals
- Nelze duplikovat sekce v nástroji pro tvorbu dokumentů
- Základní tarif je omezen na pět dokumentů měsíčně a nezahrnuje integraci CRM a Zapier.
Ceny Better Proposals
- Starter: 19 $/měsíc na uživatele
- Premium: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 49 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Better Proposals
- G2: 4,4/5 (41 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (149 recenzí)
4. HoneyBook
HoneyBook je komplexní platforma pro správu podnikání určená pro freelancery a malé firmy poskytující služby. Pokrývá vše od nabídek přes faktury až po smlouvy a dohody. A ano, v každé z těchto oblastí nabízí několik šablon, které vám práci výrazně usnadní. ⚡
Vaši klienti ocení, že mohou podepisovat návrhy, plánovat schůzky a provádět platby, aniž by museli opustit svou e-mailovou schránku.
Sledujte na první pohled, kde se každý potenciální zákazník a klient nachází ve vašem prodejním procesu, a zbavte se opakujících se úkolů díky automatizaci. Nechte HoneyBook postarat se o celý proces, i když si právě dopřáváte zasloužený odpočinek.
Nejlepší funkce HoneyBook
- Pomocí dotazníků můžete před zahájením projektu získat od klienta více podrobných informací.
- Vytvářejte standardní, plánované nebo opakované faktury pro přijímání plateb.
- Nakonfigurujte automatizaci pracovních postupů, abyste mohli sledovat potenciální zákazníky a dostávat připomenutí o nadcházejících úkolech.
- Zaznamenávejte čas strávený na projektových úkolech pro generování faktur
Omezení HoneyBook
- Pro nové uživatele je zde strmá křivka učení.
- Má velmi základní funkce pro správu úkolů.
Ceny HoneyBook
- Starter: 19 $/měsíc
- Essential: 39 $/měsíc
- Premium: 79 $/měsíc
Hodnocení a recenze HoneyBook
- G2: 4,5/5 (150 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (588 recenzí)
5. Revver
Revver (dříve eFileCabinet) je cloudová platforma, na které mohou malé podniky bezpečně ukládat, organizovat a spravovat své digitální dokumenty a nabídky. Soubory můžete organizovat do složek a podsložek, abyste je v případě potřeby rychle našli. ?
Revver navíc vylepšuje vyhledávání souborů pomocí klíčových slov a optického rozpoznávání znaků, stejně jako pomocí uložených vlastních vyhledávání. Tento software pro správu nabídek vám také umožňuje snadno sdílet dokumenty, žádat o soubory a získávat elektronické podpisy od interních týmů i externích stran.
Nejlepší funkce Revveru
- Spolupracujte na dokumentech pomocí nástrojů pro úpravy, komentáře a poznámky v reálném čase.
- Automatizujte vytváření složek, směrování dokumentů, žádosti o elektronický podpis a připomenutí úkolů.
- Vytvářejte a plánujte zprávy, abyste mohli sledovat využití dokumentů a vzorce přístupu.
- Exportujte zprávy jako soubory PDF, HTML a CSV.
Omezení Revveru
- Pro nováčky může být nastavení a osvojení si jeho funkcí náročné.
- Omezené nativní integrace
Ceny Revver
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Revver
- G2: 4,3/5 (349 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (893 recenzí)
6. Proposify
Proposify je určen pro prodejní týmy, které chtějí zefektivnit svůj prodejní proces a sledovat informace o uzavřených obchodech. Do svých nabídek můžete přidávat bloky pro elektronický podpis, obrázky z integrované knihovny Unsplash a videa z odkazů YouTube a Vimeo.
Nastavte Proposify tak, aby potenciálním zákazníkům zasílal následné e-maily a děkovné dopisy. Sledujte interakce klientů s vaším dokumentem, včetně toho, kdy si jej prohlíželi, stáhli, komentovali a podepsali. Dozvíte se dokonce, kolik času strávili nad jednotlivými částmi dokumentu, což je velmi užitečné pro vylepšení vašich budoucích nabídek.
Nejlepší funkce Proposify
- Vytvořte pro členy svého týmu více uživatelských rolí a nastavte jim konkrétní oprávnění k prohlížení a úpravám.
- Vytvářejte dynamické ceníky zahrnující vzorce, volitelné služby, opakující se poplatky a slevy.
- Upravujte dokumenty během procesu psaní nabídek, a to i poté, co je odešlete svým klientům a zainteresovaným stranám.
- Sledujte výkonnost členů týmu na základě jejich vyhraných a prohraných nabídek.
Omezení Proposify
- Žádná funkce zpět pro rychlé vrácení změn
- Nelze ukládat vlastní šablony pro budoucí použití
Ceny Proposify
- Tým: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Proposify
- G2: 4,6/5 (941 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (271 recenzí)
7. Loopio
Reagování na žádosti o nabídky může být zdlouhavé a časově náročné, ale s Loopio tomu tak není. Loopio je software pro automatizaci žádostí o nabídky, který vám pomůže zefektivnit a škálovat vaše reakce na žádosti o nabídky, abyste mohli uzavřít obchody rychleji.
Automaticky identifikuje otázky v žádosti o nabídku a pomocí šikovné „magické“ funkce vyhledá odpovědi z minulých reakcí. Pokud vám nějaká otázka dělá vrásky na čele, žádný problém! Přiřaďte ji kolegovi, přidejte komentář a stanovte termín. ?️
A kdykoli máte novou odpověď nebo novou informaci, jednoduše ji přidejte do knihovny Loopio. Tímto způsobem budete vždy připraveni na další žádost o nabídku, která přijde.
Nejlepší funkce Loopio
- Přidejte podrobnosti o společnosti do knihovny obsahu v 12 různých jazycích, včetně angličtiny, francouzštiny, holandštiny a španělštiny.
- Rozlišujte mezi novým a zastaralým obsahem na základě skóre aktuálnosti.
- Dostávejte oznámení o přidělených úkolech prostřednictvím Slacku nebo Microsoft Teams.
- Vložte do svých dokumentů obrázky a další relevantní soubory z Google Drive, Dropbox, SharePoint, Box a OneDrive.
Omezení Loopio
- Ne vždy správně vyhledá pole pro odpovědi, zejména u dokumentů Microsoft Word.
- Omezené nativní integrace
Ceny Loopio
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Loopio
- G2: 4,7/5 (495 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (71 recenzí)
8. PandaDoc
PandaDoc je určen pro firmy poskytující služby, které chtějí spravovat nabídky, smlouvy, cenové nabídky a faktury s vlastní značkou. Obsahuje rozmanitou knihovnu s více než 1 000 šablonami, které vám pomohou začít.
Než odešlete dokumenty potenciálním zákazníkům, požádejte svůj tým, aby je zkontroloval, upravil, navrhl změny a dal jim zelenou. Každá úprava se zaznamenává, takže můžete vždy vidět, kdo, co a kdy provedl, od počátečního návrhu až po finální verzi.
Pokud je váš klient spokojený a chce uzavřít smlouvu, může přidat svůj podpis a dokonce zaslat platbu přes PayPal, Stripe, Square nebo Authorize. Net přímo z dokumentu. ?
Nejlepší funkce PandaDoc
- Nastavte PandaDoc s oblíbenými integracemi CRM, jako jsou Hubspot, Salesforce, Zoho CRM a Insightly.
- Pomocí vyhledávače s filtry podle data, stavu, vlastníka, příjemce a společnosti můžete rychle vyhledat dokumenty.
- Nechte si zasílat oznámení, když klient otevře, přečte a podepíše návrh.
- Sledujte interakce s klienty pomocí metrik, jako je počet zobrazení, poslední zobrazení, celkový strávený čas a stažení.
Omezení PandaDoc
- Základní tarif je omezen na maximálně dvě pracovní místa a nezahrnuje přístup k integracím.
- Někteří uživatelé uvádějí, že nabídky končí v koši příjemců.
Ceny PandaDoc
- Základní funkce: 35 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Podnikání: 65 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze PandaDoc
- G2: 4,7/5 (2 242 recenzí)
- Capterra: 4,5 (1 046 recenzí)
9. DocuSign
DocuSign poskytuje týmům a klientům plynulou a uživatelsky přívětivou správu dokumentů na stolních počítačích i mobilních zařízeních. Chcete-li odeslat návrh, vytvořte „obálku“ (elektronický kontejner obsahující jeden nebo více dokumentů) a doručte ji do e-mailové schránky potenciálního zákazníka.
Vytváření těchto dokumentů je velmi snadné – vyberte si z knihovny šablon DocuSign nebo přetáhněte existující dokument z počítače nebo aplikace pro ukládání dat v cloudu.
Potřebujete podepsat dokument? Přidejte pole pro podpisy do oblastí, kde je potřebujete. A pokud je podepisujících více, seřaďte je v pořadí, v jakém chcete, aby dokument obdrželi, a DocuSign se postará o zbytek. ?️♂️
Nejlepší funkce DocuSign
- Nahrajte dokumenty, obrázky, prezentace a tabulky ve více než 25 formátech.
- Sledujte stav obálek podle čekajících akcí, čekání na ostatní, blížícího se vypršení platnosti a dokončených akcí.
- Náhled, jak budou dokumenty vypadat na stolním počítači, tabletu a mobilních zařízeních
- Propojte DocuSign s více než 400 externími aplikacemi, včetně Microsoft, Google, Salesforce a Zoom.
Omezení DocuSign
- Základní tarif je omezen na pět obálek měsíčně.
- Noví uživatelé se mohou potýkat s určitou náročností při osvojování si nových znalostí.
- Nekonzistentní zákaznická podpora
Ceny DocuSign
- Osobní: 15 $/měsíc
- Standard: 45 $/měsíc na uživatele
- Business Pro: 65 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze DocuSign
- G2: 4,5/5 (2 166 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (8 227 recenzí)
10. Qwilr
S Qwilr získají vaše standardní nabídky zcela nový rozměr. Namísto obvyklých souborů PDF nebo Word vám nativní editor bez nutnosti programování umožňuje vytvářet interaktivní webové nabídky s obrázky, videi, akordeony a kalkulačkami návratnosti investic, které vypadají skvěle na jakémkoli zařízení. Můžete dokonce vytvářet dynamické cenové tabulky na základě výběru produktů a množství v balíčku, které si klient zvolí.
Zobrazte si, kolik stránek jste vytvořili, které jsou aktivní, které vzbudily zájem a které byly přijaty. Pokud hledáte jedinečný způsob, jak zaujmout potenciální zákazníky a zanechat trvalý dojem, vyzkoušejte Qwilr.
Nejlepší funkce Qwilr
- Upravujte nabídky v reálném čase po jejich odeslání.
- Dostávejte e-mailová oznámení, když si potenciální zákazníci prohlížejí a elektronicky podepisují smlouvy.
- Sledujte čas strávený čtením jednotlivých bloků obsahu na vašich stránkách.
- Propojte Qwilr s Hubspot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Quickbooks, Slack, Stripe a Zapier.
Omezení Qwilr
- Jen málo nativních integrací
- Obchodní plán neobsahuje klíčové funkce, jako jsou vlastní doména a fonty.
Ceny Qwilr
- Podnikání: 35 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Qwilr
- G2: 4,5/5 (671 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (381 recenzí)
Získejte více klientů díky softwaru pro správu nabídek
Každý z těchto nástrojů pro správu nabídek má jedinečné funkce. Výběr toho správného vám pomůže udržet váš tým organizovaný, uzavřít více obchodů a získat přehled o optimalizaci vašich návrhů a pracovních postupů.
Pokud však uvažujete o nástroji pro plánování pracovní síly, který zvládne vše od psaní nabídek přes realizaci projektů klientů až po řízení obchodních operací, ClickUp je pro tuto práci ideální. Snižuje stres a potíže při přechodu z fáze nabídky do fáze realizace. ?
Už nemusíte hledat svou peněženku. Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vyzkoušejte všechny jeho funkce zdarma!