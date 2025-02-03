ClickUp blog
10 nejlepších softwarových nástrojů pro správu nabídek v roce 2025

Engineering Team
3. února 2025

Jste unavení ze správy hromady projektových nabídek, koordinace úprav týmu a správy schvalovacích procesů – a to vše při dodržování termínů? Nebo možná váš současný software pro správu nabídek nestačí a hledáte něco lepšího?

Žádné obavy, máme pro vás řešení.

Sestavili jsme seznam 10 nejlepších softwarů pro vytváření profesionálně vypadajících nabídek, zefektivnění procesů tvorby nabídek a získávání nových zakázek. Pojďme se na ně podívat!

Co byste měli hledat v softwaru pro správu nabídek?

Každý software pro správu nabídek obsahuje jedinečnou sadu funkcí, které zjednodušují proces vytváření nabídek a získávání zakázek. Cílem je najít nástroj, jehož funkce odpovídají vašim potřebám a zároveň se vejdou do vašeho rozpočtu. Zde jsou klíčové oblasti, na které je třeba se zaměřit:

  • Přehledné rozhraní, které se snadno ovládá
  • Přizpůsobitelné šablony obchodních nabídek, které vyhovují vašim potřebám
  • Nástroje pro spolupráci v týmu
  • Nativní funkce elektronického podpisu (e-podpis) nebo propojení s aplikací pro elektronický podpis
  • Integrace s nástroji, které používáte, jako jsou systémy pro správu vztahů se zákazníky (CRM), software pro správu projektů a platební aplikace.
  • Analytika pro pochopení toho, jak klienti reagují na vaše nabídky
  • Mobilní aplikace pro prohlížení a úpravy nabídek na cestách

10 nejlepších softwarů pro správu nabídek

Výběr správného nástroje pro správu nabídek může mít velký vliv na zvýšení produktivity vašeho týmu a počet uzavřených smluv s potenciálními zákazníky.

Abychom vám toto rozhodnutí usnadnili, představíme vám 10 nejlepších nástrojů na trhu, jejich výhody a omezení. Takto můžete najít software pro správu nabídek, který nejlépe vyhovuje potřebám vašeho týmu a vašim obchodním cílům. ?

1. ClickUp

ClickUp Views
Podívejte se na více než 15 zobrazení v ClickUp a přizpůsobte proces tvorby nabídek svým potřebám.

Vypracování dokonalých nabídek a získání projektů je jen začátek. Skutečná akce začíná až při správě těchto projektů. Pokud hledáte nástroj, který zvládne správu nabídek i projektů na jednom místě, ClickUp je pro vás ideální volbou.

Abyste mohli začít, nemusíte trávit hodiny zíráním na prázdnou obrazovku. Pořiďte si ClickUp AI a během několika sekund vygenerujte první návrh své nabídky v ClickUp Docs. Funguje také perfektně pro jiné obchodní dokumenty, jako jsou firemní wiki, standardní operační postupy a jiné znalostní databáze.

Do dokumentů můžete přidat tabulky, které přehledně prezentují relevantní data, přílohy pro sdílení dalších podrobností, obsah pro snadnou orientaci a firemní bannery, díky nimž bude vaše nabídka nezapomenutelná.

Potřebujete zpracovat příchozí požadavky? Použijte tabulkový náhled ClickUp. Pomůže vám sledovat požadavky na nabídky (RFP), požadavky na informace a požadavky na cenové nabídky. Ať už tyto požadavky nebo samotné projekty realizujete, díky funkcím pro správu projektů ClickUp to bude hračka.

Pomocí vlastních polí můžete přiřazovat úkoly, nastavovat termíny a sledovat pokrok pomocí ukazatelů. A díky oznámením ClickUp budete vždy informováni o tom, co je třeba udělat, takže vám nic neunikne. ⏰

Nejlepší funkce ClickUp

Omezení ClickUp

  • Rozsáhlé funkce mohou nové uživatele zaskočit.
  • Bezplatný tarif je omezen na 25 použití ClickUp AI.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 8 900 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)

2. Jotform

Software pro správu nabídek: Seznam potenciálních zákazníků Jotform
prostřednictvím Jotform

Jotform je univerzální nástroj pro vytváření nabídek, průzkumů a dotazníků. S tímto softwarem pro správu nabídek můžete vytvářet nabídky od nuly, použít existující PDF nebo si vybrat z více než 700 šablon.

Díky intuitivnímu rozhraní typu drag-and-drop lze snadno přidávat text, fotografie, pole pro elektronický podpis a další relevantní podrobnosti. Sledujte stav nabídek a spravujte úkoly týmu v Jotform Tables. Pro vizualizaci dat můžete přepínat mezi zobrazením tabulky, kalendáře, karet, nahraných souborů a reportů. ?

Nejlepší funkce Jotform

  • Nastavte pořadí podpisů, pokud je podepisujících více.
  • Automatizujte zasílání připomínkových e-mailů potenciálním zákazníkům v nastavených intervalech.
  • Nechte si zasílat upozornění, když potenciální zákazníci podniknou nějakou akci.
  • Uložte podepsané soubory PDF do cloudových úložišť, jako jsou Google Drive, Dropbox a OneDrive.

Omezení Jotform

  • Bezplatný tarif je omezen na 10 podepsaných dokumentů měsíčně.
  • Platforma občas zaostává.

Ceny Jotform

  • Starter: zdarma
  • Bronz: 39 $/měsíc
  • Stříbrný: 49 $/měsíc
  • Gold: 129 $/měsíc
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Jotform

  • G2: 4,7/5 (206 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 1 620 recenzí)

3. Lepší nabídky

Software pro správu nabídek: vyplnění online formuláře v Better Proposals
prostřednictvím Better Proposals

Better Proposals usnadňuje vytváření obchodních nabídek i pro ty, kteří nejsou designéry. Vyberte si z více než 200 přizpůsobitelných šablon a můžete začít. Bloky obsahu vám umožní rychle přidávat text, obrázky, videa, elektronické podpisy a ceníky, aniž byste se museli zabývat designem. ?

Když si potenciální zákazníci prohlížejí vaši nabídku, přizpůsobí se jejich obrazovce a klíčové části se zobrazí jako samostatné záložky. Jakmile s vaší nabídkou souhlasí, mohou provést platbu přes PayPal, Stripe nebo GoCardless.

Nejlepší funkce Better Proposals

  • Ukládejte a znovu používejte bloky obsahu, jako jsou profily společnosti, služby a smluvní podmínky.
  • Posílejte nabídky ve více než 20 jazycích, včetně angličtiny, francouzštiny, španělštiny a italštiny.
  • Nechte si zasílat oznámení, když klient otevře, přečte nebo podepíše vaši nabídku.
  • Sledujte, které stránky si potenciální zákazníci prohlíželi, kolik času strávili na každé stránce a komu návrh přeposlali.

Omezení Better Proposals

  • Nelze duplikovat sekce v nástroji pro tvorbu dokumentů
  • Základní tarif je omezen na pět dokumentů měsíčně a nezahrnuje integraci CRM a Zapier.

Ceny Better Proposals

  • Starter: 19 $/měsíc na uživatele
  • Premium: 29 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: 49 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Better Proposals

  • G2: 4,4/5 (41 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (149 recenzí)

4. HoneyBook

Software pro správu nabídek: Domovská stránka HoneyBook
prostřednictvím HoneyBook

HoneyBook je komplexní platforma pro správu podnikání určená pro freelancery a malé firmy poskytující služby. Pokrývá vše od nabídek přes faktury až po smlouvy a dohody. A ano, v každé z těchto oblastí nabízí několik šablon, které vám práci výrazně usnadní. ⚡

Vaši klienti ocení, že mohou podepisovat návrhy, plánovat schůzky a provádět platby, aniž by museli opustit svou e-mailovou schránku.

Sledujte na první pohled, kde se každý potenciální zákazník a klient nachází ve vašem prodejním procesu, a zbavte se opakujících se úkolů díky automatizaci. Nechte HoneyBook postarat se o celý proces, i když si právě dopřáváte zasloužený odpočinek.

Nejlepší funkce HoneyBook

  • Pomocí dotazníků můžete před zahájením projektu získat od klienta více podrobných informací.
  • Vytvářejte standardní, plánované nebo opakované faktury pro přijímání plateb.
  • Nakonfigurujte automatizaci pracovních postupů, abyste mohli sledovat potenciální zákazníky a dostávat připomenutí o nadcházejících úkolech.
  • Zaznamenávejte čas strávený na projektových úkolech pro generování faktur

Omezení HoneyBook

  • Pro nové uživatele je zde strmá křivka učení.
  • Má velmi základní funkce pro správu úkolů.

Ceny HoneyBook

  • Starter: 19 $/měsíc
  • Essential: 39 $/měsíc
  • Premium: 79 $/měsíc

Hodnocení a recenze HoneyBook

  • G2: 4,5/5 (150 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (588 recenzí)

5. Revver

Software pro správu nabídek: zobrazení na ploše Revver
via Revver

Revver (dříve eFileCabinet) je cloudová platforma, na které mohou malé podniky bezpečně ukládat, organizovat a spravovat své digitální dokumenty a nabídky. Soubory můžete organizovat do složek a podsložek, abyste je v případě potřeby rychle našli. ?

Revver navíc vylepšuje vyhledávání souborů pomocí klíčových slov a optického rozpoznávání znaků, stejně jako pomocí uložených vlastních vyhledávání. Tento software pro správu nabídek vám také umožňuje snadno sdílet dokumenty, žádat o soubory a získávat elektronické podpisy od interních týmů i externích stran.

Nejlepší funkce Revveru

  • Spolupracujte na dokumentech pomocí nástrojů pro úpravy, komentáře a poznámky v reálném čase.
  • Automatizujte vytváření složek, směrování dokumentů, žádosti o elektronický podpis a připomenutí úkolů.
  • Vytvářejte a plánujte zprávy, abyste mohli sledovat využití dokumentů a vzorce přístupu.
  • Exportujte zprávy jako soubory PDF, HTML a CSV.

Omezení Revveru

  • Pro nováčky může být nastavení a osvojení si jeho funkcí náročné.
  • Omezené nativní integrace

Ceny Revver

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Revver

  • G2: 4,3/5 (349 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (893 recenzí)

6. Proposify

Zobrazení Proposify na ploše
via Proposify

Proposify je určen pro prodejní týmy, které chtějí zefektivnit svůj prodejní proces a sledovat informace o uzavřených obchodech. Do svých nabídek můžete přidávat bloky pro elektronický podpis, obrázky z integrované knihovny Unsplash a videa z odkazů YouTube a Vimeo.

Nastavte Proposify tak, aby potenciálním zákazníkům zasílal následné e-maily a děkovné dopisy. Sledujte interakce klientů s vaším dokumentem, včetně toho, kdy si jej prohlíželi, stáhli, komentovali a podepsali. Dozvíte se dokonce, kolik času strávili nad jednotlivými částmi dokumentu, což je velmi užitečné pro vylepšení vašich budoucích nabídek.

Nejlepší funkce Proposify

  • Vytvořte pro členy svého týmu více uživatelských rolí a nastavte jim konkrétní oprávnění k prohlížení a úpravám.
  • Vytvářejte dynamické ceníky zahrnující vzorce, volitelné služby, opakující se poplatky a slevy.
  • Upravujte dokumenty během procesu psaní nabídek, a to i poté, co je odešlete svým klientům a zainteresovaným stranám.
  • Sledujte výkonnost členů týmu na základě jejich vyhraných a prohraných nabídek.

Omezení Proposify

  • Žádná funkce zpět pro rychlé vrácení změn
  • Nelze ukládat vlastní šablony pro budoucí použití

Ceny Proposify

  • Tým: 49 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Proposify

  • G2: 4,6/5 (941 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (271 recenzí)

7. Loopio

Obecná stránka Loopio
prostřednictvím Loopio

Reagování na žádosti o nabídky může být zdlouhavé a časově náročné, ale s Loopio tomu tak není. Loopio je software pro automatizaci žádostí o nabídky, který vám pomůže zefektivnit a škálovat vaše reakce na žádosti o nabídky, abyste mohli uzavřít obchody rychleji.

Automaticky identifikuje otázky v žádosti o nabídku a pomocí šikovné „magické“ funkce vyhledá odpovědi z minulých reakcí. Pokud vám nějaká otázka dělá vrásky na čele, žádný problém! Přiřaďte ji kolegovi, přidejte komentář a stanovte termín. ?️

A kdykoli máte novou odpověď nebo novou informaci, jednoduše ji přidejte do knihovny Loopio. Tímto způsobem budete vždy připraveni na další žádost o nabídku, která přijde.

Nejlepší funkce Loopio

  • Přidejte podrobnosti o společnosti do knihovny obsahu v 12 různých jazycích, včetně angličtiny, francouzštiny, holandštiny a španělštiny.
  • Rozlišujte mezi novým a zastaralým obsahem na základě skóre aktuálnosti.
  • Dostávejte oznámení o přidělených úkolech prostřednictvím Slacku nebo Microsoft Teams.
  • Vložte do svých dokumentů obrázky a další relevantní soubory z Google Drive, Dropbox, SharePoint, Box a OneDrive.

Omezení Loopio

  • Ne vždy správně vyhledá pole pro odpovědi, zejména u dokumentů Microsoft Word.
  • Omezené nativní integrace

Ceny Loopio

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Loopio

  • G2: 4,7/5 (495 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (71 recenzí)

8. PandaDoc

Příklad formuláře v PandaDoc
prostřednictvím PandaDoc

PandaDoc je určen pro firmy poskytující služby, které chtějí spravovat nabídky, smlouvy, cenové nabídky a faktury s vlastní značkou. Obsahuje rozmanitou knihovnu s více než 1 000 šablonami, které vám pomohou začít.

Než odešlete dokumenty potenciálním zákazníkům, požádejte svůj tým, aby je zkontroloval, upravil, navrhl změny a dal jim zelenou. Každá úprava se zaznamenává, takže můžete vždy vidět, kdo, co a kdy provedl, od počátečního návrhu až po finální verzi.

Pokud je váš klient spokojený a chce uzavřít smlouvu, může přidat svůj podpis a dokonce zaslat platbu přes PayPal, Stripe, Square nebo Authorize. Net přímo z dokumentu. ?

Nejlepší funkce PandaDoc

  • Nastavte PandaDoc s oblíbenými integracemi CRM, jako jsou Hubspot, Salesforce, Zoho CRM a Insightly.
  • Pomocí vyhledávače s filtry podle data, stavu, vlastníka, příjemce a společnosti můžete rychle vyhledat dokumenty.
  • Nechte si zasílat oznámení, když klient otevře, přečte a podepíše návrh.
  • Sledujte interakce s klienty pomocí metrik, jako je počet zobrazení, poslední zobrazení, celkový strávený čas a stažení.

Omezení PandaDoc

  • Základní tarif je omezen na maximálně dvě pracovní místa a nezahrnuje přístup k integracím.
  • Někteří uživatelé uvádějí, že nabídky končí v koši příjemců.

Ceny PandaDoc

  • Základní funkce: 35 $/měsíc za jedno pracovní místo
  • Podnikání: 65 $/měsíc za jedno pracovní místo
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze PandaDoc

  • G2: 4,7/5 (2 242 recenzí)
  • Capterra: 4,5 (1 046 recenzí)

9. DocuSign

Zobrazení DocuSign na počítači a mobilním zařízení
prostřednictvím DocuSign

DocuSign poskytuje týmům a klientům plynulou a uživatelsky přívětivou správu dokumentů na stolních počítačích i mobilních zařízeních. Chcete-li odeslat návrh, vytvořte „obálku“ (elektronický kontejner obsahující jeden nebo více dokumentů) a doručte ji do e-mailové schránky potenciálního zákazníka.

Vytváření těchto dokumentů je velmi snadné – vyberte si z knihovny šablon DocuSign nebo přetáhněte existující dokument z počítače nebo aplikace pro ukládání dat v cloudu.

Potřebujete podepsat dokument? Přidejte pole pro podpisy do oblastí, kde je potřebujete. A pokud je podepisujících více, seřaďte je v pořadí, v jakém chcete, aby dokument obdrželi, a DocuSign se postará o zbytek. ?️‍♂️

Nejlepší funkce DocuSign

  • Nahrajte dokumenty, obrázky, prezentace a tabulky ve více než 25 formátech.
  • Sledujte stav obálek podle čekajících akcí, čekání na ostatní, blížícího se vypršení platnosti a dokončených akcí.
  • Náhled, jak budou dokumenty vypadat na stolním počítači, tabletu a mobilních zařízeních
  • Propojte DocuSign s více než 400 externími aplikacemi, včetně Microsoft, Google, Salesforce a Zoom.

Omezení DocuSign

  • Základní tarif je omezen na pět obálek měsíčně.
  • Noví uživatelé se mohou potýkat s určitou náročností při osvojování si nových znalostí.
  • Nekonzistentní zákaznická podpora

Ceny DocuSign

  • Osobní: 15 $/měsíc
  • Standard: 45 $/měsíc na uživatele
  • Business Pro: 65 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze DocuSign

  • G2: 4,5/5 (2 166 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (8 227 recenzí)

10. Qwilr

Stránky Qwilr
prostřednictvím Qwilr

S Qwilr získají vaše standardní nabídky zcela nový rozměr. Namísto obvyklých souborů PDF nebo Word vám nativní editor bez nutnosti programování umožňuje vytvářet interaktivní webové nabídky s obrázky, videi, akordeony a kalkulačkami návratnosti investic, které vypadají skvěle na jakémkoli zařízení. Můžete dokonce vytvářet dynamické cenové tabulky na základě výběru produktů a množství v balíčku, které si klient zvolí.

Zobrazte si, kolik stránek jste vytvořili, které jsou aktivní, které vzbudily zájem a které byly přijaty. Pokud hledáte jedinečný způsob, jak zaujmout potenciální zákazníky a zanechat trvalý dojem, vyzkoušejte Qwilr.

Nejlepší funkce Qwilr

  • Upravujte nabídky v reálném čase po jejich odeslání.
  • Dostávejte e-mailová oznámení, když si potenciální zákazníci prohlížejí a elektronicky podepisují smlouvy.
  • Sledujte čas strávený čtením jednotlivých bloků obsahu na vašich stránkách.
  • Propojte Qwilr s Hubspot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Quickbooks, Slack, Stripe a Zapier.

Omezení Qwilr

  • Jen málo nativních integrací
  • Obchodní plán neobsahuje klíčové funkce, jako jsou vlastní doména a fonty.

Ceny Qwilr

  • Podnikání: 35 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: 59 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Qwilr

  • G2: 4,5/5 (671 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (381 recenzí)

Získejte více klientů díky softwaru pro správu nabídek

Každý z těchto nástrojů pro správu nabídek má jedinečné funkce. Výběr toho správného vám pomůže udržet váš tým organizovaný, uzavřít více obchodů a získat přehled o optimalizaci vašich návrhů a pracovních postupů.

Pokud však uvažujete o nástroji pro plánování pracovní síly, který zvládne vše od psaní nabídek přes realizaci projektů klientů až po řízení obchodních operací, ClickUp je pro tuto práci ideální. Snižuje stres a potíže při přechodu z fáze nabídky do fáze realizace. ?

Už nemusíte hledat svou peněženku. Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vyzkoušejte všechny jeho funkce zdarma!

