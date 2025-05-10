Bezplatné šablony zpráv o digitálním marketingu pro poznatky založené na datech

Vstoupíte do konferenční místnosti (nebo se přihlásíte do hovoru Zoom) a srdce vám buší, jako byste šli k soudu. Porota – váš šéf, klient nebo, ještě hůře, finanční tým – zahájí křížový výslech.
„Jaká byla výkonnost kampaně?“ „Jaká je návratnost investic?“ „Proč je míra okamžitého opuštění stránky tak vysoká?“
Procházíte pět různých dashboardů a mumláte něco o „multi-touch atribuci“ jako obhájce, který na poslední chvíli předkládá důkazy. Ale pravdou je, že bez solidní zprávy se váš případ rozpadá.
Naštěstí práce není soudní drama. Správné šablony zpráv o digitálním marketingu vám pomohou prezentovat data, odpovídat na složité otázky a vyvinout silnější marketingovou strategii.
Nevíte, kde začít? V tomto článku jsme je pro vás sepsali. Pojďme na to!
💡 Tip pro profesionály: Navrhněte svou zprávu tak, aby vyhovovala jak milovníkům dat, tak i rozhodovacím orgánům. Tímto způsobem váš šéf rychle získá to, co potřebuje, a analytici se nebudou ptát: „Ale kde jsou data?“
Co jsou šablony zpráv o digitálním marketingu?
Šablona zprávy o digitálním marketingu je předem připravený rámec, který pomáhá firmám sledovat a analyzovat marketingové kampaně, měřit návštěvnost webových stránek a hodnotit účinnost placené reklamy.
Tyto šablony konsolidují údaje o výkonu z různých platforem sociálních médií, Google Analytics, Google Ads a nástrojů pro e-mailový marketing do přehledné zprávy.
Dobrá šablona marketingové zprávy vám pomůže:
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)
- Měřte míru konverze, míru prokliku a zapojení na sociálních médiích
- Přijímejte rozhodnutí podložená daty a vylepšujte tak budoucí propagační strategie
- Ušetřete čas díky automatizovaným zprávám
Slouží také jako šablony pro stanovení cílů, takže nemusíte vytvářet zprávy od nuly, pomáhají vám při budoucích marketingových rozhodnutích a šetří drahocenný čas vašeho marketingového týmu.
👀 Věděli jste, že... V roce 2024 63 % marketingových profesionálů uvedlo, že dosáhlo úspěchu díky strategiím založeným na datech.
Co dělá šablonu zprávy o digitálním marketingu dobrou
Šablony jsou užitečné, ale ne všechny jsou pro vás vhodné. Zde jsou prvky, díky kterým je šablona zprávy skutečně cenná:
- Sledování relevantních metrik: Šablona by se měla zaměřit na marketingové KPI, které jsou v souladu s vašimi obchodními cíli a marketingovými cíli, jako je míra konverze, míra prokliku a míra růstu tržeb, spíše než na povrchní metriky.
- Vizuální přehlednost: Měla by obsahovat intuitivní nástroje pro vizualizaci dat, které transformují složité informace do snadno srozumitelných tabulek, grafů a teplotních map pro okamžité pochopení.
- Praktické poznatky: Šablona by měla také obsahovat sekce pro praktické poznatky a doporučení pro budoucí strategie.
- Srozumitelnost: Měla by být snadno srozumitelná i pro ty, kteří nejsou odborníky na data.
- Přizpůsobitelnost: Šablona, kterou lze přizpůsobit vašim konkrétním marketingovým cílům a klíčovým metrikám, je velkým plusem.
Účinná šablona zprávy o digitálním marketingu není jen prostým zobrazením čísel – vypráví příběh o vašich marketingových aktivitách a poskytuje praktické informace, které pomáhají při rozhodování.
👀 Věděli jste, že... Pouze 53 % marketingových rozhodnutí je ovlivněno marketingovou analytikou.
15 šablon zpráv o digitálním marketingu
Jedním z důvodů, proč mají marketéři potíže s využíváním dat pro rozhodování, je nedostatečná znalost softwaru pro marketingovou analytiku a šablon zpráv, které tento proces zjednodušují.
Ale i když tyto nástroje existují, data jsou často roztříštěna napříč izolovanými platformami – analytika v jedné aplikaci, přehledy kampaní v jiné, zpětná vazba týmu ukrytá ve vláknech Slacku a přehledy výkonnosti v samostatném nástroji BI.
Právě zde přichází na řadu ClickUp.
ClickUp shromažďuje veškerou vaši práci a všechna vaše data na jednom místě. Ať už sledujete výkonnost kampaní, spravujete kreativní zdroje nebo spolupracujete na výsledcích A/B testů, vše se nachází v jednom jednotném pracovním prostoru. Můžete vytvářet vlastní dashboardy pro vizualizaci metrik výkonnosti spolu s časovými osami projektů, používat předem připravené šablony reportů pro zjednodušení analýzy a propojit svá data přímo s pracovními postupy, aby poznatky skutečně vedly k akci.
Nyní se podívejme na některé z těchto šablon, které usnadňují vytváření reportů a zvyšují jejich praktičnost:
1. Šablona zprávy o digitálním marketingu ClickUp
Jako marketéři spravujete najednou několik kampaní, iniciativ a nápadů. Potřebujete zprávy, které nezabírají věčnost, skutečně vám něco sdělí a – upřímně – vypadají dobře. Proto knihovna šablon ClickUp obsahuje zprávy pro všechny marketingové potřeby.
První na řadě: šablona zprávy o digitálním marketingu ClickUp. Ta se může rychle stát vaším oblíbeným řešením pro sledování výkonu kampaní napříč různými kanály. Tato šablona připravená k okamžitému použití shromažďuje data z více platforem na jednom místě a poskytuje aktualizace v reálném čase, takže získáte jasný přehled o své strategii digitálního marketingu.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Sledujte všechny klíčové metriky – od zobrazení po konverze – najednou pomocí vlastních zobrazení, jako je zobrazení seznamu, Ganttův diagram, zobrazení pracovní zátěže a kalendářové zobrazení.
- Ukládejte a organizujte všechna svá data v databázi bez nutnosti programování.
- Získejte aktualizace KPI v reálném čase pomocí dashboardů ClickUp.
- Spolupracujte živě a efektivně vytvářejte zprávy pomocí ClickUp Docs.
📊 Ideální pro: Marketingové týmy a jednotlivce, kteří hledají rychlý, snadný a komplexní způsob sledování výkonu kampaní napříč několika digitálními kanály.
2. Šablona marketingové zprávy ClickUp
Vzpomeňte si, kdy jste naposledy slíbili šéfovi: „Tu marketingovou zprávu vám dodám co nejdříve!“ A pak jste strávili šest hodin zíráním na prázdný dokument a přemýšlením, kde začít.
Právě proto existuje šablona marketingové zprávy ClickUp. Pomůže vám sledovat výdaje na reklamu, měřit účinnost kampaní, analyzovat zpětnou vazbu od zákazníků a vše ostatní, abyste měli přehled o celkové situaci i o drobných detailech, aniž byste si museli lámat hlavu.
Použijte ji jako šablonu zprávy pro Facebook Ads, Google Ads nebo dokonce jako šablonu zprávy pro e-mailový marketing – je dostatečně univerzální pro všechny případy použití.
Tato šablona vám pomůže následujícím způsobem:
- Vytvářejte vizuální prvky, abyste mohli na první pohled sdělit složité trendy výkonu pomocí panelů ClickUp Dashboards.
- Pomocí vlastních polí ClickUp můžete zprávy organizovat podle rozpočtu, návratnosti investic a typu kampaně.
- Přiřaďte komentáře ClickUp, abyste podpořili spolupráci a zpětnou vazbu k vašim zprávám.
- Vytvořte si vlastní automatizace ClickUp, které budou pravidelně spouštět kontroly a aktualizace vašich marketingových zpráv.
3. Šablona analytické zprávy ClickUp
Šablona analytické zprávy ClickUp je velmi přehledná. Převádí surová čísla na praktické poznatky, pomáhá vizualizovat složité datové soubory, sledovat KPI a identifikovat trendy.
Správná otázka by nyní zněla: „Jak se liší od šablon reportů, o kterých jsme mluvili dříve?“ Tato šablona se specializuje na komplexní analýzu dat. Navíc se neomezuje pouze na marketing, ale lze ji použít pro jakýkoli typ analytických reportů.
Zde je několik tipů, jak ji můžete využít:
- Vizualizujte komplexní data pomocí jednoduchých, ale sofistikovaných grafů přímo ve vašich dokumentech ClickUp Docs.
- Pomocí tabulkového zobrazení v ClickUp si vytvořte vlastní analytickou zprávu ve formě tabulky; snadno třídějte a filtrujte data, abyste získali přehled.
- Sledujte a vizualizujte klíčové datové body a metriky na jednom místě pomocí ClickUp Dashboards.
📊 Ideální pro: Analytiky dat a marketéry, kteří potřebují rychle a efektivně analyzovat data a prezentovat jasné, praktické poznatky, aniž by museli přecházet mezi několika nástroji.
🎥 Zajímá vás, jak vytvořit dashboard marketingového projektu v ClickUp? Vysvětlili jsme vám to v tomto praktickém videu!
4. Šablona pro analýzu sociálních médií ClickUp
Už jste někdy zveřejnili něco, co jste považovali za zlatý hřeb, ale nikdo na to nereagoval? Marketing na sociálních médiích vám může připadat jako lámání si hlavy nad tím, proč váš nejlepší vtip na večírku neuspěl.
Šablona ClickUp Social Media Analytics vám pomůže pochopit, proč váš obsah oslovuje nebo neoslovuje vaše publikum. Odstraňuje dohady při sledování metrik a umožňuje vám provést důkladný audit sociálních médií. Nyní se konečně můžete soustředit na to, na čem opravdu záleží – na růst vaší značky a zvýšení zapojení.
Takto vám pomůže:
- Získejte podrobné informace o výkonu vašich sociálních médií pomocí zobrazení Analytics View.
- Porovnávejte výkon napříč platformami pomocí vlastních polí, která slouží k kategorizaci všech klíčových metrik.
- Buďte v obraze s přehledem trendů díky zobrazení souhrnné tabule, které vám poskytne ucelený přehled o vašem úspěchu.
- Proměňte data v akci pomocí ClickUp Milestones, abyste si stanovili jasné cíle a sledovali pokrok.
📊 Ideální pro: Správce sociálních médií a marketingové týmy, které chtějí efektivně sledovat, analyzovat a optimalizovat svou přítomnost na sociálních médiích.
🎥 Zde je příklad, jak společnost Hwke Media, klient ClickUp, používá ClickUp ke sledování důležitých věcí a k plnění úkolů pro své vlastní klienty:
5. Šablona pro sledování a analýzu kampaní ClickUp
Šablona ClickUp Campaign Tracking & Analytics vám pomůže sledovat výdaje na kampaně a jejich výkonnost, takže se už nikdy nebudete muset ptát, kam se poděly vaše peníze vynaložené na reklamu. Od správy nákladů po optimalizaci konverzí – tato šablona vám poskytne informace v reálném čase.
Tuto šablonu si zamilujete z následujících důvodů:
- Sledujte výkonnost více kampaní současně v jediném pracovním prostoru.
- Dodržujte rozpočet díky vlastním polím Money, která umožňují sledovat výdaje na reklamu, CPC, CPM a ROI v jakékoli měně.
- Automaticky vypočítávejte klíčové finanční metriky, jako jsou CTR, CPA a zbývající rozpočet, pomocí polí vzorců.
- Plánujte chytřeji pomocí zobrazení časové osy pro plány kampaní a zobrazení tabule pro správu probíhajících kampaní.
📊 Ideální pro: Marketéry, kteří chtějí maximalizovat návratnost investic do kampaní, aniž by vyčerpali rozpočet.
6. Šablona zprávy o kampani ClickUp
Správa marketingových kampaní by neměla připomínat matematickou zkoušku. Šablona zprávy o kampani ClickUp vám pomůže vyprávět příběh vaší kampaně, nejenom házet čísla na stránku.
Je navržena tak, aby poskytovala informace marketérům, vedoucím pracovníkům a zainteresovaným stranám, kteří nejsou odborníky na data, a usnadňovala tak zdůraznění úspěchů, poučení a dalších kroků.
Takto ji můžete využít:
- Snadno sestavujte data do jedné zprávy pomocí vlastních zobrazení, jako jsou tabulky a seznamy.
- Vizualizujte KPI povědomí o značce pomocí vlastních polí, abyste měli své kampaně pod kontrolou.
- Stanovte jasné výkonnostní cíle s vnořenými podúkoly a více přidělenými osobami.
- Vylepšete spolupráci v reálném čase pomocí reakcí na komentáře.
- Sdílejte poznatky bez námahy pomocí funkce E-mail v ClickUp, abyste informovali všechny zúčastněné strany.
📊 Ideální pro: Marketingové týmy, které chtějí vytvářet jasné, stručné a přehledné zprávy o kampaních.
7. Šablona zprávy o analýze dat ClickUp
Šablona zprávy o analýze dat ClickUp se zaměřuje na pochopení „proč“ za daty. A poté zajišťuje, aby každý krok analýzy byl zaznamenán pro zainteresované strany, výzkumníky nebo klienty.
Pomůže vám uspořádat vaše zjištění do přehledné, strukturované zprávy se zaměřením na dokumentaci celého procesu analýzy, nejen výsledků. Tato šablona je navržena s ohledem na transparentnost a důvěryhodnost, takže je ideální pro projekty vyžadující podrobný rozpis metodiky.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Strukturovat analýzu dat pomocí přehledných sekcí pro shrnutí, cíle, rozsah a metodiku.
- Organizujte složité datové sady pomocí tabulkového zobrazení, které usnadňuje sledování a odkazování na zjištění.
- Přiřazujte úkoly na základě poznatků s úkoly a cíli a přeměňte analýzu na konkrétní další kroky.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí komentářů a zmínek, aby klíčové zainteresované strany zůstaly informovány.
📊 Ideální pro: Analytiky, výzkumníky a týmy pracující s daty, které potřebují komplexní a strukturovaný záznam svého analytického procesu.
8. Šablona pro výsledky analýzy dat ClickUp
Analýza dat se zaměřuje na zpracování čísel, ale důležité je také to, co tato čísla znamenají. Šablona ClickUp Data Analysis Findings Template se zaměřuje právě na výsledky.
Místo dokumentování každého kroku zachycuje klíčové poznatky, organizuje zjištění a předkládá jasná doporučení, která vám pomohou činit informovaná rozhodnutí.
Takto ji můžete využít:
- Shromažďujte a organizujte informace z různých zdrojů, abyste získali ucelený přehled o svých datech.
- Analyzujte data rychle a přesně pomocí zobrazení Board View pro vizualizaci.
- Sledujte pokrok a klíčové termíny nastavením a monitorováním milníků ClickUp.
- Pište stručné souhrnné zprávy pomocí ClickUp Brain, nativního asistenta AI od ClickUp.
- Procházejte svůj pracovní prostor a najděte vše, co potřebujete, během několika sekund díky propojenému vyhledávání ClickUp a AI Knowledge Manager.
📊 Ideální pro: Týmy, které chtějí přeměnit surová data na podnětné informace pro další kroky.
📮ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační nástroje AI, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotů a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil otázku AI, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však není nutné. Je součástí vašeho pracovního prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly vysoce relevantní! Zvyšte svou produktivitu na dvojnásobek s ClickUp!
9. Šablona metrik sociálních médií ClickUp
Pokud jde o sociální média, čísla nelžou – tak proč se nezbavit dohadů a nesledovat svůj výkon pomocí šablony ClickUp Social Media Metrics Template?
Ať už je vaším cílem sledování interakcí, růstu počtu sledujících nebo analýza výkonu příspěvků, tato šablona vám poskytne podrobné informace založené na datech, které vám pomohou optimalizovat vaši strategii na sociálních médiích. V kombinaci s nástroji pro growth hacking budete schopni identifikovat a využít příležitosti pro virální obsah vaší značky.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Sledujte klíčové metriky pomocí 10 různých vlastních polí, včetně počtu sledujících, návštěv profilu a míry rozšíření.
- Vizualizujte data napříč platformami pomocí tabulkového zobrazení metrik.
- Vytvářejte zprávy během několika sekund pomocí formuláře pro přehled metrik.
- Vytvořte aktualizované šablony kalendáře obsahu a sdílejte je se svým týmem, abyste získali okamžitou zpětnou vazbu.
📊 Ideální pro: Správce sociálních médií a marketingové týmy, které potřebují přesné sledování napříč více platformami.
10. Šablona čtvrtletní zprávy ClickUp
Je konec čtvrtletí a najednou se všichni snaží shromáždit čísla, sledovat výkonnost a vyznat se v desítkách tabulek. Připadá vám to jako déja vu?
Šablona čtvrtletní zprávy ClickUp vám pomůže zbavit se stresu na poslední chvíli a snadno sledovat pokrok vašeho týmu za poslední tři měsíce. Tato šablona udržuje vše strukturované, organizované a snadno stravitelné, takže se můžete soustředit na využití poznatků, nikoli na správu tabulek.
Jak ji používat:
- Sledujte výkonnost napříč odděleními pomocí specializovaných přehledů pro finance, lidské zdroje a marketing.
- Vizualizujte klíčové metriky pomocí vlastních polí, jako jsou průměrné a čtvrtletní datové body.
- Sledujte průběh zprávy pomocí otevřených a dokončených vlastních stavů.
- Získejte přehled o celkovém výkonu pomocí souhrnného zobrazení.
📊 Ideální pro: Majitele a manažery firem, kteří hledají strukturovaný nástroj pro kontrolu výkonnostních metrik a shrnutí čtvrtletních výsledků.
11. Šablona zprávy SEO ClickUp
SEO zprávy jsou nezbytné, ale procházení nekonečných dat, screenshotů a grafů může být noční můrou. Šablona SEO zprávy ClickUp vám pomůže sledovat hodnocení, návštěvnost a klíčové metriky, aniž byste se topili v záložkách a tabulkách.
Ať už informujete klienty, prezentujete před akcionáři nebo jen sledujete výkonnost svého webu, tato šablona vám umožní mít vše na jednom místě – přehledně uspořádané, automatizované a snadno implementovatelné.
Takto vám pomůže:
- Vytvářejte přehledné a komplexní zprávy pro klienty nebo interní týmy.
- Sledujte klíčové metriky pomocí vlastních polí, jako je 5 nejčastějších klíčových slov, návštěvnost webu a generované potenciální zákazníky.
- Zobrazte si průběh v čase pomocí zobrazení čtvrtletní zprávy, kde můžete sledovat trendy a oblasti, které je třeba zlepšit.
- Sledujte pokrok v úkolech a podúkolech a vytvářejte a vylepšujte svou SEO strategii pomocí Ganttových diagramů ClickUp.
📊 Ideální pro: SEO specialisty, kteří hledají strukturovaný nástroj pro sledování výkonu webových stránek a optimalizaci pozic ve vyhledávačích.
12. Šablona zprávy ClickUp Rank Tracker
Šablona zprávy ClickUp Rank Tracker je komplexním řešením pro sledování pozic klíčových slov. Usnadňuje vizualizaci trendů, vyhledávání příležitostí a udržování vaší SEO strategie na správné úrovni.
Je zaměřena na sledování pozic klíčových slov v čase a poskytuje vám v reálném čase přehled o tom, jak si stojíte ve srovnání s konkurencí. Namísto procházení nekonečných SEO metrik vám tato šablona pomůže zaměřit se na výkon SERP a rychle provést úpravy založené na datech.
Zde je několik tipů, jak ji můžete využít:
- Sledujte pohyb klíčových slov, míru konverze a míru zlepšení – vše na jednom místě.
- Získejte přístup k přehledům stavu jednotlivých kanálů, celkovým analytickým údajům a kampaním, abyste se zorientovali v množství dat.
- Zbavte se chaosu pomocí vlastních stavů, jako jsou Dokončeno, K posouzení a Probíhá, které usnadňují sledování.
📊 Ideální pro: SEO profesionály, kteří hledají šablony zpráv pro sledování pozic, které efektivně sledují výkon klíčových slov a provádějí analýzu konkurence.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain jako marketingový nástroj s umělou inteligencí s jakoukoli šablonou ClickUp, abyste vylepšili své marketingové zprávy, zefektivnili pracovní postupy a vyvinuli chytřejší strategie digitálního marketingu.
13. Šablona zprávy o postupu projektu ClickUp
Co je horší než projekt, který je v zpoždění? Nevědět, že je v zpoždění. Právě k tomu slouží šablona zprávy o postupu projektu ClickUp.
Tato šablona, která je vhodná pro začátečníky a připravená k okamžitému použití, neuvěřitelně usnadňuje sledování milníků projektu a měření výkonu. Udržuje všechny v obraze – od členů týmu po zainteresované strany – bez nekonečných e-mailů nebo paniky na poslední chvíli.
Podívejme se, co vše můžete s touto šablonou dělat:
- Sledujte milníky a marketingové KPI v reálném čase pomocí vlastních polí pro rychlý přehled.
- Vyhněte se překážkám díky přizpůsobeným zobrazením, jako jsou Gantt, Pracovní vytížení a Kalendář.
- Udržujte týmy v souladu díky integrovanému řízení úkolů, včetně podúkolů, přidělených osob a priorit.
- Okamžitě sdílejte aktualizace pomocí Dokumentů a e-mailu v ClickUp.
📊 Ideální pro: Manažery a týmy, které chtějí zjednodušit komunikaci, informovat zainteresované strany a zajistit efektivní řízení marketingových projektů.
14. Šablona měsíční zprávy o stavu podnikání ClickUp
Od sledování růstu tržeb po monitorování produktivity týmu – šablona měsíční zprávy o stavu podnikání ClickUp vám zajistí, že budete činit informovaná rozhodnutí, nikoli jen fundované odhady.
Tato šablona vám pomůže:
- Okamžitě vizualizujte klíčové metriky pomocí dashboardů s grafy a diagramy v reálném čase.
- Sledujte trendy výkonu pomocí vlastních polí přizpůsobených potřebám vaší firmy.
- Nastavte automatická oznámení, abyste měli přehled o pokroku.
- Spolupracujte v reálném čase se sdílenými zprávami vytvořenými a upravenými v ClickUp Docs.
📊 Ideální pro: Majitele a manažery firem, kteří potřebují šablonu měsíční marketingové zprávy, aby mohli vylepšit své strategie získávání klientů a celkové směřování svého podnikání.
Náš projekt má mnoho úkolů. Předtím, než jsme začali používat ClickUp, jsme používali Google Sheets, ale to mělo mnoho problémů. Pokud jsem měl více než 2 projekty, musel jsem pro každý tým vytvořit samostatný soubor. Navíc mi trvalo hodně času vytvořit šablonu Google Sheet od nuly. Když jsem přešel na ClickUp, tyto problémy byly vyřešeny.
15. Šablona Google Analytics 4 Looker Studio od společnosti Porter
Zíráte někdy na svůj dashboard Google Analytics 4, bojíte se blížící se bolesti hlavy a doufáte, že čísla se vysvětlí sama? Už to nemusíte dělat.
Šablona Google Analytics 4 Looker Studio od společnosti Porter přeměňuje surová data na přehledné a srozumitelné zprávy.
Už žádné nekonečné klikání mezi záložkami nebo topení se v grafech. Díky předem připraveným dashboardům získáte potřebné informace během chvilky.
Proč tato šablona funguje:
- Získejte ucelený přehled díky historickým údajům za celé období.
- Přizpůsobte grafy s 100% flexibilitou a možnostmi white label.
- Automatizujte proces reportování pomocí naplánovaných e-mailových upozornění a možností snadného sdílení.
- Filtrujte data podle kampaně, publika a zdroje návštěvnosti.
📊 Ideální pro: Marketingové týmy a agentury, které potřebují rychle a profesionálně vizualizovat data z Google Analytics 4, aby mohly činit informovaná rozhodnutí a vytvářet zprávy pro klienty.
🧠 Zajímavost: Google Analytics téměř nikdy nevznikl. V roce 2005 společnost Google koupila společnost Urchin, která se zabývala webovou analytikou, a přeměnila ji na Google Analytics, jak jej známe dnes. Bez tohoto kroku by se marketéři možná stále potýkali s neohrabanými nástroji pro reporting dat.
Proměňte marketingový chaos v důležité metriky s ClickUp!
Ať už potřebujete šablonu zprávy o webové analytice nebo šablonu zprávy o obsahovém marketingu, tyto zprávy vám pomohou činit chytřejší rozhodnutí a vytvářet silnější strategie. Jsou vaším plánem k větším úspěchům v digitálním marketingu. Ale kdo má čas je vytvářet od nuly?
ClickUp pro marketingové týmy to udělá za vás! Okamžitě generujte zprávy, automatizujte sběr dat a snadno spolupracujte – a to vše při zachování plynulého pracovního postupu, stejně jako u vaší nejúspěšnější kampaně.
Proč se trápit s tabulkami, když ClickUp zvládne všechnu těžkou práci za vás? Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp!