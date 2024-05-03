KPI pro povědomí o značce: maximalizace dopadu vašeho marketingu

Jádrem všech marketingových kampaní a iniciativ je snaha zvýšit povědomí o značce, jejích produktech a službách u cílového publika. Rozpoznatelnost je prvním krokem k úspěchu značky.
Procházeli jste někdy sociální sítě a podvědomě jste v reklamě rozpoznali značku, i když jste jí nevěnovali úplnou pozornost? To je povědomí o značce v praxi!
Co je to povědomí o značce?
Povědomí o značce se týká toho, jak dobře znají a rozpoznávají spotřebitelé danou značku. Měří, do jaké míry si spotřebitelé dokážou značku vybavit nebo ji rozpoznat a spojit ji s jejími produkty nebo službami. Čím lépe lidé vaši značku znají, tím větší je pravděpodobnost, že si na ni vzpomenou, když budou potřebovat něco, co nabízíte.
Jak budovat povědomí o značce?
Povědomí o značce se obvykle dosahuje prostřednictvím konzistentních marketingových aktivit a propagace značky napříč různými kanály, jako jsou reklama, sociální média, sponzorství, product placement a další marketingová komunikace. Pomáhá to budovat identitu značky, loajalitu zákazníků a odlišit ji od konkurence na přeplněném trhu.
Budování povědomí o značce není o jednorázové reklamě nebo chytlavé melodii (i když i ty mohou pomoci!). Jde o to, abyste svou značku důsledně prezentovali lidem prostřednictvím různých kanálů, jako jsou sociální sítě, reklama nebo dokonce sponzorování akcí.
Cílem je stát se známou tváří (nebo logem) v davu. Silné povědomí o značce se nakonec může promítnout do zvýšení prodeje, podílu na trhu a dlouhodobé hodnoty značky.
Chcete měřit povědomí o značce? Sledování povědomí o značce je obtížné kvůli subjektivitě, mnoha kontaktním bodům, náročnému sběru dat a měnícímu se chování zákazníků. Zde přicházejí na řadu KPI povědomí o značce.
Tento blogový příspěvek se zaměří na osvědčené KPI, které vám pomohou sledovat povědomí o značce a překonávat výzvy.
Výhody sledování KPI povědomí o značce
KPI pro povědomí o značce určují, zda značka rezonuje s publikem, nebo ne.
Mezi hlavní výhody sledování důležitých metrik povědomí o značce patří:
- Analýza účinnosti kampaně: Správné metriky povědomí o značce poskytují přehled o účinnosti marketingové kampaně tím, že kvantifikují výsledky.
- Měření dosahu a zapojení: KPI pomáhají měřit dosah a zapojení vaší značky napříč marketingovými kanály a platformami a shromažďovat vnímání zákazníků prostřednictvím průzkumu povědomí o značce.
- Porovnání výkonnosti konkurence: Posuďte výkonnost značky ve srovnání s konkurencí a vyberte relevantní růstové marketingové strategie pro zvýšení povědomí o značce.
- Benchmarkový výkon: Měřitelné cíle a benchmarky pomáhají porovnávat výkon kampaní a identifikovat mezery v dosahování cílů.
- Měření návratnosti investic: Marketingové kampaně mají své náklady a KPI pomáhají měřit návratnost investic z jednotlivých kampaní na zvýšení povědomí o značce.
- Podpora neustálého zlepšování: Pravidelné sledování výkonu povědomí o značce podporuje kulturu neustálého zlepšování s cennými poznatky a strategickým zdokonalováním.
Příklady klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro povědomí o značce
Existuje několik KPI pro řízení projektů a KPI pro povědomí o značce zaměřených na různá měřítka, ale ne všechna z nich splní váš účel. Z různých KPI jsme vybrali 8 nejlepších, které mají pro většinu marketingových týmů prokázané výhody. Podívejte se na jednotlivá KPI s příklady.
1. Zmínky o značce
|Jak název napovídá, zmínky o značce se týkají zmínek o vaší značce na různých platformách, včetně sociálních médií, zpravodajských webů, online fór a blogů. Tento KPI pro povědomí o značce označuje zájem o vaši značku, jak moc o ní lidé mluví a co říkají.
Tuto metriku můžete měřit několika způsoby: celkový počet zmínek o značce, zmínky o konkrétním produktu nebo službě, kterou nabízíte, sociální dosah každého kanálu, počet lidí, kteří se v daném období připojili k vaší online komunitě, dosah marketingových kampaní influencerů a výkon hashtagů.
Čím více se o značce mluví, čím větší je její dosah a zapojení, tím vyšší je její rozpoznatelnost.
Tuto metriku můžete také rozšířit, abyste získali přehled o své konkurenční výhodě. Pomocí metriky podílu na trhu můžete posoudit, kolik zmínek o značce mají vaši konkurenti, a odhadnout svou pozici na trhu.
2. Zapojení na sociálních sítích
|Lajky, komentáře, retweety a sdílení jsou některé z metrik, které můžete použít k měření zapojení na sociálních médiích.
Vezměme si například příspěvek, který jste zveřejnili na jedné ze sociálních sítí. Zatímco viditelnost byla 1000 zobrazení, lajky a komentáře byly pouze 50. To naznačuje, že váš obsah by mohl být poutavější.
Komentáře jsou navíc vynikajícím způsobem, jak zjistit, co si zákazníci o vaší značce myslí.
Zatímco většina aplikací sociálních médií poskytuje analytické údaje, které vám pomohou získat přehled o zapojení uživatelů, pro jiné budete možná muset použít externí softwarové nástroje KPI. Tyto nástroje přímo ukazují, jak úspěšní jste v zapojení publika a zda se uživatelé zastaví, aby se podívali na to, co jim chcete ukázat/říct.
3. Viditelnost ve vyhledávačích
|Viditelnost ve vyhledávačích ukazuje hodnocení vaší webové stránky v Google.
Čím vyšší je pozice vašeho webu na stránkách s výsledky vyhledávání (SERP), tím lepší bude povědomí o značce. Mezi důležité faktory patří viditelnost klíčových slov, skóre autority, objem vyhledávání značky a organický provoz.
Pokud se vaše značka neumístila v žebříčku klíčových slov specifických pro danou značku, zaměřte se na vylepšení a zdokonalení své SEO strategie. Pomocí nástrojů vyhledávačů můžete také vyhodnotit návštěvnost značkového vyhledávání.
4. Průzkumy a recenze zákazníků
Nestačí jen položit základy pro zapojení a povědomí. Stejně důležité je udržovat spokojenost zákazníků a propagovat pozitivní image značky. Provádějte průzkumy povědomí o značce, abyste mohli posoudit spokojenost a zkušenosti zákazníků.
Můžete také sledovat své hodnocení na platformách, jako jsou Yelp a Google, abyste pochopili, co o vás říkají zákazníci, a identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit.
|Navíc vypočítejte Net Promoter Score (NPS), který měří loajalitu zákazníků a pravděpodobnost, s jakou vaši značku doporučí ostatním. Vytvořte výkonný dashboard a stanovte cíle pro procento pozitivních recenzí.
Nakonec stačí jednoduchý průzkum toho, co zákazníkům přijde na mysl, když přemýšlejí o konkrétní kategorii produktů, aby bylo možné odhadnout povědomí o vaší značce.
5. Vliv influencerů
Trh influencerů za poslední roky enormně vzrostl – z 1,7 miliardy dolarů v roce 2016 na neuvěřitelných 16,4 miliardy dolarů v roce 2022. Očekává se, že se bude dále rozšiřovat, přičemž do konce roku 2024 by měl dosáhnout velikosti 24 miliard dolarů.
Influenceři jsou dnes jedním z nejoblíbenějších katalyzátorů pro zvýšení povědomí o značce. Měření dopadu influencer marketingu vám však pomůže pochopit jejich roli a vylepšit vaši marketingovou strategii tak, abyste dosáhli nejlepších výsledků.
Pomocí nástrojů pro reporting sledujte metriky, jako je nárůst počtu sledujících a interakce s příspěvky influencerů. Vytvořte benchmarky, včetně interakcí s příspěvky influencerů, návštěvnosti webových stránek na základě příspěvků influencerů a návratnosti investic z influencerové kampaně, abyste mohli měřit a zvyšovat povědomí o značce.
6. Webový provoz
Webový provoz označuje počet lidí, kteří navštívili a zobrazili vaši webovou stránku. Odpovídá počtu návštěvníků nebo návštěvnosti v kamenném obchodě. Klíčové KPI, které je třeba sledovat, zahrnují přímý provoz, zobrazení stránek, míru okamžitého opuštění, čas strávený na webové stránce a nové a staré návštěvníky.
Tyto KPI vám společně pomohou pochopit, jak dobře funguje váš web a zda dokážete uspokojit zákazníka, který se na něj dostane.
Jakmile posoudíte svůj aktuální výkon pomocí těchto metrik, stanovte si cíle, abyste mohli sledovat svůj růst. Pokud máte vysokou míru okamžitého opuštění stránky, pracujte na vytvoření účinných strategií pro budování povědomí o značce .
7. Vnímání cílové skupiny
Vnímání cílové skupiny je v podstatě to, co si vaši potenciální zákazníci myslí o vašich produktech a službách. To, zda jsou spokojeni, určuje, zda se vám daří přilákat nové zákazníky a udržovat zdravý vztah s těmi stávajícími.
Tento KPI pro povědomí o značce zahrnuje také to, co si vaše cílová skupina myslí o vašich konkurentech a zda upřednostňuje jejich produkty před vašimi. Díky hlubšímu porozumění pocitům vašich zákazníků můžete formovat své služby a produkty a pracovat na odstranění negativních vnímání.
Emocionální vazba na značku, průzkumy mezi zákazníky, interakce na sociálních sítích a recenze pomáhají pochopit vnímání cílové skupiny. Tento KPI ukazuje, zda máte dobrou pověst značky.
8. Positioning značky a sdělení
Pozice značky odkazuje na faktor, který vás odlišuje od ostatních, a sdělení značky je způsob, jakým tuto odlišnost komunikujete. Jádrem silné pozice a sdělení značky jsou její hodnoty a vize, které jí dávají náskok před konkurencí.
Průzkumy, rozhovory a online interakce se značkou pomáhají posoudit jedinečné postavení značky. Pokud z těchto zdrojů nezískáte dobrou zpětnou vazbu, možná je na čase aktualizovat prohlášení a postavení vaší značky, provést další testy a vyvíjet se, dokud nedosáhnete zákazníka.
Snižování obav o ochranu soukromí při měření povědomí o značce
Při měření klíčových ukazatelů povědomí o značce je důležité najít rovnováhu mezi shromažďováním cenných informací a respektováním soukromí zákazníků.
Zákazníci mohou být zdráhaví zapojit se do komunikace se značkou nebo vyplňovat průzkumy a zpětnou vazbu, pokud se obávají, že značka jejich informace zneužije.
Zde je několik jednoduchých způsobů, jak zmírnit obavy o soukromí při měření povědomí o značce:
- Transparentní sběr dat: Nejlepší a nejdůležitější způsob sběru dat je zvolit transparentní sběr dat. Informujte zákazníky o využití jejich dat a dejte jim možnost volby.
- Anonymní sběr dat: Podniky mohou využívat anonymní sběr dat a agregáty, aby zabránily odhalení údajů o zákaznících.
- Šifrování: Dalším způsobem, jak zajistit bezpečnost zákaznických dat, je jejich šifrování a zavedení kontrol přístupu.
- Požadavky na dodržování předpisů: Nakonec dodržujte požadavky na dodržování předpisů, jako jsou GDPR a CCPA, abyste si u zákazníků vybudovali důvěru a kredibilitu.
Začleněním těchto postupů můžete efektivně měřit a iniciovat zvyšování povědomí o značce a zároveň budovat důvěru.
Sledování KPI pro povědomí o značce
Nyní, když víte vše o základních metrikách povědomí o značce, zde je podrobný návod, jak je lépe sledovat:
1. Konzultujte s členy týmu
Povědomí o značce je společným úsilím, které sleduje různé snahy týmu o dosažení společného cíle. Prvním krokem je proto důkladná konzultace s členy týmu, aby se identifikovaly všechny marketingové aktivity týmu, stanovily společné cíle a vytvořily měřítka. Zohlednění podnětů týmu pomáhá zvýšit morálku a zapojení.
Můžete uspořádat brainstorming, abyste zjistili, jaké marketingové aktivity váš tým již provádí a co byste ještě mohli vyzkoušet. Například vývojáři mohou navrhnout vytvoření blogových příspěvků představujících technické přednosti produktu, zatímco tým zákaznické podpory může doporučit uživatelské recenze pro sociální sítě. Tento kolaborativní přístup zajišťuje vyváženou strategii.
2. Definujte KPI a další metriky
Po konzultaci je dalším krokem definování KPI. Vyberte nejrelevantnější KPI v souladu s vašimi marketingovými cíli a určete úhly, ze kterých je budete měřit. Navíc tyto KPI zviditelněte pro tým pomocí zpráv o stavu projektu. Definování KPI udržuje tým soustředěný a synchronizovaný, aby pracoval na společném cíli.
Řekněme, že vaším cílem je zvýšit návštěvnost webových stránek o 20 %. Tým výkonnostního marketingu může navrhnout vytvoření cílených reklam na sociálních médiích, aby bylo dosaženo míry prokliku (CTR) 5 %. Naopak tým pro obsah a SEO by mohl pracovat na optimalizaci stávajících blogových příspěvků tak, aby se umístily mezi prvními 3 výsledky vyhledávače. Stanovením těchto KPI přispívá každý k dosažení společného cíle.
3. Určete a propojte zdroje dat
Posledním dílem skládačky je určení vhodných zdrojů pro měření KPI.
Například se rozhodněte, zda provedete průzkum, podíváte se na zapojení online platformy nebo uspořádáte zpětnou vazbu, abyste změřili KPI. Tento krok vám pomůže stanovit kvantifikovatelná měřítka pro sledování vašeho pokroku pomocí softwaru a nástrojů pro reporting klientů.
K zjednodušení sledování KPI použijte softwarový nástroj pro reporting, například ClickUp.
Vytvořte si dashboard ClickUp, který bude obsahovat všechny KPI, které chcete sledovat, shromažďovat a analyzovat data a komunikovat s týmem – vše na jednom místě.
Toto je způsob, jakým může být dashboard prospěšný:
- Vlastní stavy a pole: Můžete vytvářet KPI s vlastními stavy, jako jsou Dokončeno, Mimo plán, Podle plánu, Nezahájeno a Ohroženo. To poskytuje přehledný vhled do pokroku každého KPI a oblastí, které vyžadují pozornost.
- Nástroje pro řízení projektů: Tagování, sledování času v ClickUp, integrace e-mailů ClickUp a automatizace přispívají k zefektivnění sledování KPI v rámci vašeho stávajícího pracovního postupu.
- Data v reálném čase: Dashboardy poskytují centrální přístup k datovým zdrojům v reálném čase, což vám pomáhá odhalit trendy a úzká místa a získat přehlednou vizualizaci aktivit vaší společnosti. To umožňuje rozhodování na základě dat pro případnou korekci kurzu.
- Snadná čitelnost: Jsou navrženy tak, aby se daly rychle prolistovat a pochopit hlavní myšlenky, což zajišťuje jasnou komunikaci a sladění týmu ohledně cílů v oblasti povědomí o značce.
Můžete také použít ClickUp Goals k přidělení konkrétních úkolů každému členovi týmu a jejich vizuálnímu sledování. To podporuje spolupráci a zajišťuje, že každý přispívá k dosažení cílů v oblasti povědomí o značce.
Takto vám to může pomoci:
- Definujte jasné cíle: Začněte tím, že si v ClickUp nastavíte jasné, měřitelné a dosažitelné cíle. Tím zajistíte, že všichni budou rozumět tomu, na čem pracují.
- Identifikujte metriky: Určete metriky, které budou měřit pokrok směrem k těmto cílům. Mezi běžné metriky patří spokojenost zákazníků, návštěvnost webových stránek, náklady na akvizici a míra konverze.
- Sledování pokroku: Vlastní pole Pokrok (Auto) je ukazatel pokroku, který automaticky sleduje dokončení dílčích úkolů, kontrolních seznamů a přiřazených komentářů a poskytuje vizuální znázornění pokroku.
- Organizace úkolů: Organizujte úkoly pro každý cíl nebo OKR, přiřazujte je jednotlivcům nebo týmům, stanovujte termíny a přizpůsobujte je podle dalších podrobností.
- Vlastní stavy: Vytvořte vlastní stavy, abyste mohli sledovat pokrok každého KPI a OKR, například Dokončeno, Mimo plán, Podle plánu, Nezahájeno a Ohroženo.
- Zobrazení na řídicím panelu: Pomocí řídicího panelu můžete sledovat více KPI najednou a díky přehledným vizuálním prvkům se ujistit, že jste na dobré cestě k dosažení svých cílů.
- Vztahy: Propojte různé OKR ve svém pracovním prostoru pomocí vztahů mezi úkoly, které mohou propojit úkoly na úrovni týmu s většími OKR na úrovni společnosti nebo oddělení.
Šablona KPI ClickUp navíc pokryje všechny vaše potřeby v oblasti sledování KPI.
Jeho klíčové funkce vám umožňují:
- Sledujte výkonnost KPI pomocí přehledných vizuálů
- Identifikujte oblasti, které vyžadují zlepšení
- Průběžně vyhodnocujte pokrok v plnění obchodních cílů a záměrů
- Používejte vlastní stavy, jako jsou Dokončeno, Mimo plán, Podle plánu, Nezahájeno a Ohroženo, aby byli všichni zúčastnění informováni.
- Vylepšete sledování KPI pomocí nástrojů pro správu projektů, jako jsou tagování, funkce pro sledování času, ClickUp Automation a další.
Díky systematickému fungování a přístupu k mnoha nástrojům je sledování KPI povědomí o značce pomocí nástroje ClickUp Marketing Project Management hračkou.
Zde je návod, jak na to:
- Využijte různé pohledy ClickUp, včetně souhrnu, OKR oddělení, pokroku a časové osy, abyste sladili cíle oddělení a sledovali pokrok. Tyto pohledy nabízejí vizuální znázornění milníků KPI a usnadňují sledování povědomí o značce v průběhu času.
- Využijte funkce reportingu a analytiky, abyste získali přehled o růstu povědomí o vaší značce, identifikovali trendy a přijímali rozhodnutí založená na datech pro zlepšení výkonu.
- Urychlete své marketingové iniciativy a vývoj obsahu díky schopnostem AI psaní ClickUp Brain. Brainstormujte inovativní koncepty kampaní, vytvářejte podrobné plány obsahu, pište celé blogové příspěvky, navrhujte případové studie a pište e-maily během několika minut, ne-li sekund.
- Zajistěte soudržnou týmovou práci od nápadu po realizaci. Usnadněte bezchybnou spolupráci pomocí ClickUp Docs a ClickUp Whiteboards, které umožňují více členům týmu společně vytvářet a upravovat projekty a udržovat tak dokonalou součinnost a komunikaci v týmu po celou dobu trvání projektu.
Sledujte a zlepšujte povědomí o značce pomocí správných KPI
Povědomí o značce je prvním krokem k efektivnímu řízení značky. Teprve když o vás lidé mluví, vytvořili jste něco skutečně smysluplného. A bez sledování KPI nebudete schopni určit, co je špatně.
Díky pokročilé analytice Google, monitorování v reálném čase, personalizovaným metrikám a přístupům zaměřeným na ochranu soukromí se očekává, že sledování výkonu povědomí o značce bude s časem plynulejší a efektivnější.
Dashboardy ClickUp poskytují data v reálném čase, přehledné vizualizace a přizpůsobené sledování – jsou to perfektní nástroje pro identifikaci příležitostí a případné korekce kurzu. Navíc jejich funkce pro správu projektů zajistí, že vaše snahy o zvýšení povědomí o značce budou fungovat jako dobře namazaný stroj.
Skutečný dopad značky spočívá v tom, že se o ní mluví, pamatuje si ji a vybírá ji. Převezměte tedy kontrolu nad příběhem své značky pomocí ClickUp a sledujte, jak se povědomí o vaší značce rapidně zvyšuje.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Jaký je KPI pro povědomí o značce?
KPI pro povědomí o značce měří viditelnost a sentiment značky ve vyhledávačích a na sociálních médiích. Tyto KPI poskytují přehled o tom, zda cílová skupina značku rozpoznává a rezonuje s ní.
2. Jak se měří povědomí o značce?
Povědomí o značce lze měřit pomocí několika KPI, jako je zapojení na sociálních médiích, viditelnost ve vyhledávačích, návštěvnost webových stránek, positioning značky, průzkumy mezi zákazníky atd.
3. Jaké KPI byste sledovali v rámci kampaně na zvýšení povědomí?
Mezi hlavní KPI, které je třeba sledovat v rámci kampaně na zvýšení povědomí, patří impresion/viditelnost, kliknutí, webový provoz, podíl na hlasitosti, zmínky o značce a zapojení na sociálních médiích.