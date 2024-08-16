Jak provést audit sociálních médií (s šablonami)

V dnešní době firmy publikují na sociálních médiích téměř denně. I na platformách jako Instagram, TikTok nebo YouTube, kde jsou náklady na tvorbu obsahu vysoké, firmy publikují několikrát týdně.
Stojí to za to? Je to příliš? Přináší to správné výsledky? Audit sociálních médií vám pomůže to zjistit.
Co je audit sociálních médií?
Audit sociálních médií je pravidelné hodnocení vašich aktivit na různých platformách, které vám pomůže pochopit, co funguje, co nefunguje a kde je třeba provést zlepšení.
Co audit sociálních médií obnáší?
Audit sociálních médií obvykle zohledňuje následující aspekty.
- Přítomnost: Platformy, na kterých jste přítomni, a povaha vaší přítomnosti na nich
- Dosah: Počet sledujících, růst, % botů, celkový dosah sítě atd.
- Publikum: Typ publika na jednotlivých platformách, jeho demografické údaje, chování a interakce.
- Obsah: Typ a frekvence obsahu, který zveřejňujete na jednotlivých platformách. Často sem patří také množství obsahu, který znovu používáte.
- Výkonnost: Výsledky všech metrik, které jste nastavili, jako je zapojení, nákupy, podpora, celková hodnota zákazníka a další.
Někdy mohou při identifikaci oblastí, na které je třeba se zaměřit, a mezer, které je třeba zaplnit, pomoci přístupy k auditu sociálních médií, jako je analýza SWOT (silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby).
Jak často by měly firmy provádět audity sociálních médií?
Neexistuje žádné pravidlo ohledně frekvence auditů sociálních médií. V závislosti na rozsahu a složitosti vaší sociální strategie může být nutné provádět audit jednou ročně, jednou za půl roku nebo jednou za čtvrt roku.
Nezapomeňte, že audit je pouze způsob, jak porozumět aktuálnímu stavu vaší výkonnosti na sociálních médiích. Pokud pravidelně sledujete své úsilí a výsledky a podle potřeby provádíte korekce, možná nakonec nebudete potřebovat příliš mnoho auditů.
Jak provést audit sociálních médií?
Dobrý audit sociálních médií je takový, který je přizpůsoben potřebám, strategii a kapacitám vaší organizace. Existují však některé osvědčené postupy, které můžete dodržovat, abyste měli jistotu, že jste pokryli všechny základní oblasti.
Zde najdete rámec, který můžete použít pro audity sociálních médií, způsoby, jak využít nejlepší nástroje pro správu sociálních médií pro agentury, a šablony, díky kterým můžete hned začít.
1. Proveďte inventuru svých účtů na sociálních médiích
Rozmach sociálních médií je běžný. Nadšený stážista možná vytvořil účet na TikToku, který je po skončení stáže opuštěný. Možná jste začali používat Pinterest a pak to vzdali kvůli nízké popularitě. Všechny tyto kanály jsou stále vašimi sociálními médii, která reprezentují vaši značku.
Začněte audit sociálních médií sestavením seznamu všech účtů sociálních médií spojených s vaší značkou. Zahrňte aktivní i neaktivní profily na různých platformách.
Identifikujte neoficiální nebo duplicitní účty. I když možná nebudete moci zrušit parodie účtů, můžete omezit podvodníky.
2. Zkontrolujte svůj profil
Posuďte úplnost a konzistentnost každého profilu na sociálních médiích. Zkontrolujte, zda jsou profilové obrázky, biografie, URL adresy a další podrobnosti aktuální.
Zajistěte, aby každý profil profesionálně a konzistentně reprezentoval vaši značku. Optimalizujte profily pomocí relevantních klíčových slov a vysoce kvalitních vizuálních prvků, abyste zvýšili povědomí o značce a její důvěryhodnost.
3. Analyzujte metriky výkonu
Od posledního auditu nebo od začátku roku jste si jistě stanovili cíle v oblasti míry zapojení, růstu počtu sledujících, dosahu, zobrazení, prokliků, nákupů atd.
Přidejte relevantní čísla pro každou metriku. Každá platforma nabízí určitou úroveň analytiky, kterou můžete zohlednit. Například počet zobrazení příspěvku, komentáře, přímé zprávy atd. jsou k dispozici na ovládacím panelu platformy sociálních médií.
Pro hlubší porozumění vyzkoušejte nástroje pro sledování sociálních médií, abyste:
- Podívejte se, co o vás říkají vaši zákazníci.
- Zjistěte, jaký obsah rezonuje u vašeho publika.
- Změřte efektivitu svého plánu publikování příspěvků.
- Identifikujte trendy a vzorce, které naznačují úspěšné strategie.
V této fázi také ověřte, zda publikum, které máte na svých sociálních profilech, odpovídá vaší ideální zákaznické personě (ICP).
Řekněme například, že jste domácí pekař. Kromě svých dortů a pečiva také pravidelně zveřejňujete příspěvky o svém milovaném mainském mývalím kočku, což vám přináší značnou popularitu mezi milovníky koček. Je pravděpodobné, že vaše příspěvky budou mít velkou odezvu, aniž by se to promítlo do prodeje.
Abyste tomu předešli, podívejte se na věk, pohlaví, umístění a online chování svého publika a ověřte, zda odpovídá vašemu ICP.
4. Vyhodnoťte svůj obsah
Pokud zveřejňujete příliš mnoho roztomilých videí s kočkami, je na čase to vážně zvážit ve spolupráci s týmem pro správu obsahu. Zde je několik věcí, na které se zaměřit.
Typy obsahu: Sledujte formáty, které používáte, jako jsou text, obrázky, videa a příběhy. Pochopte, jaká je vaše aktuální kombinace a jak dobře funguje.
Kvalita: Jedná se o novost nápadů, schopnost zaujmout vaše publikum, soulad s identitou značky atd. Vy sami rozhodujete, co pro vás znamená dobrá kvalita. Ne každý musí zveřejňovat videa hodná Oscara!
Rozmanitost: Jak rozmanité a odlišné jsou vaše příspěvky od sebe navzájem? To vám řekne, jak často má vaše publikum něco nového k vidění/zapojení se.
Výkonnost: Vyhodnoťte, které příspěvky zaznamenaly největší zájem a proč. Obsah sociálních médií může fungovat, protože je vtipný, duchaplný, aktuální, inovativní, udává trendy nebo dokonce jen sleduje trendy. Prozkoumejte podrobně, proč určité části obsahu fungovaly.
Zpětná vazba: Při prohlížení obsahu se podívejte také na komentáře. Píšou lidé pozitivní věci? Setkali jste se s negativními reakcemi na některé příspěvky? Z interakcí s publikem se snažte poučit co nejvíce.
5. Provádějte benchmarking
Váš obsah na sociálních médiích není izolovaný. Existuje ve stejném prostředí jako obsah vašich konkurentů. Nezapomeňte tedy na tuto část při auditu sociálních médií.
Analyzujte aktivity vašich konkurentů na sociálních médiích. Projděte si jejich obsah, úroveň zapojení, frekvenci příspěvků a interakce s následovníky, abyste identifikovali jejich silné a slabé stránky a osvědčené postupy.
Moudrou životní radou je nesrovnávat se s ostatními. To však neplatí pro firmy!
Srovnání s konkurencí poskytuje vhled do standardů v oboru a poukazuje na příležitosti k odlišení se. Tento krok je nezbytný pro pochopení konkurenčního prostředí a následné formulování strategického plánování.
6. Sepište si auditní zprávu
Předpokládejme, že manažer sociálních médií v podniku každý den sleduje jeho kanály, obsah a výkonnost. S největší pravděpodobností je si vědom denních trendů, aktivit a poznatků.
Hlavním účelem pravidelného auditu sociálních médií je však ustoupit, oddálit se a důkladně vyhodnotit všechny aktivity za určité časové období. Tím získáte poznatky, které mohou přispět ke společnému učení. Abyste k těmto poznatkům dospěli, potřebujete dobrou dokumentaci.
Můžete psát ručně pomocí nástroje jako ClickUp Docs nebo přidávat své postřehy do tabulky ClickUp, což usnadňuje porovnání. Ať už se rozhodnete pro kteroukoli možnost, proveďte průzkum a zaznamenejte si své poznatky.
Většinou tím auditor audit ukončí. Nicméně integrace získaných poznatků zpět do strategie sociálních médií je klíčovou součástí auditu. S tím vám pomohou další dva kroky.
7. Vypracujte strategická doporučení
Na základě výsledků auditu optimalizujte svou strategii. Pokud zjistíte, že TikTok zabírá příliš mnoho vašeho času a rozpočtu, aniž by přinášel výsledky, možná budete chtít tento kanál ukončit.
Nebo pokud zjistíte, že Instagram je platforma s nejvyšším zapojením, můžete zvážit najmutí správců sociálních médií, kteří budou rychleji reagovat na komentáře/soukromé zprávy. Můžete také zvážit automatizaci odpovědí nebo se naučit používat AI pro copywriting.
Než provedete jakékoli strategické změny, přehodnoťte své cíle. Stanovte si jasné a měřitelné cíle, jako je zlepšení zapojení, rozšíření základny sledujících nebo zvýšení prodeje.
Zviditelněte je všem členům týmu pomocí ClickUp Goals. V rámci ClickUp můžete nastavit cíle jako:
- Číselné cíle: Např. získat 5 milionů sledujících na Instagramu.
- Cíle úkolů: Např. publikovat 16 příspěvků každý týden.
- Finanční cíle: Např. vydělat 100 000 dolarů prostřednictvím prodeje na Instagramu.
- Cíle typu pravda/nepravda: Např. dosáhnout 50% nárůstu počtu sledujících.
Sledujte své cíle v reálném čase a pravidelně kontrolujte svůj pokrok.
8. Vytvořte akční plán
Jakmile máte strategii a cíle, je čas vytvořit akční plán nebo harmonogram příspěvků na sociálních médiích.
Plánování projektu: Rozdělte své kampaně a každodenní činnosti na jednotlivé úkoly. Nastavte každý z nich v ClickUp Tasks s popisy a vlastními poli pro správný kanál. Přiřaďte jej příslušné osobě k provedení.
Plánování: Využijte poznatky z auditu sociálních médií k navržení správného harmonogramu pro vaše příspěvky. K správě harmonogramu použijte zobrazení kalendáře ClickUp. Pokud hledáte nástroj pro správu sociálních médií, podívejte se na bezplatné šablony kalendáře obsahu.
Monitorování: Posledním, ale nejdůležitějším krokem při auditu sociálních médií je nastavení monitorování a sledování pokroku. Dashboard ClickUp je skvělý způsob, jak konsolidovat všechny potřebné zprávy, ať už se jedná o růst počtu sledujících, zapojení nebo prodej. Použijte ClickUp ke sledování grafů trendů a udržujte si přehled o výkonu.
Příklady auditu sociálních médií
Příklad 1: Společnost SaaS
Řekněme, že provádíme audit sociálních médií pro fiktivní společnost zabývající se produkty SaaS. Shrnutí zprávy by mohlo vypadat takto.
Inventář sociálních médií: Značka má účty na X (dříve Twitter), Pinterestu a LinkedIn. Pinterest je sociální síť s nejhoršími výsledky a nemá relevantní obsah ani zapojení. (Zde by mohlo být užitečné přidat snímek výkonnostních čísel)
Kontrola profilů: Všechny profily jsou aktuální, URL adresy fungují a biografie jsou v souladu s novým positioningem značky.
Metriky: LinkedIn zaznamenal v posledním čtvrtletí 20% nárůst počtu sledujících a 2% nárůst zapojení. X přispívá 30 % kliknutí na blog, z nichž je vysoká konverze na dema. LinkedIn zůstává nejlepším kanálem pro distribuci obsahu v oblasti myšlenkového vedení.
Hodnocení obsahu: Obsah dlouhé formy zaměřený na myšlenkové vedení funguje dobře v písemné i video formě. Zveřejňování citátů a úryvků z těchto článků na Twitteru zvyšuje míru prokliku.
Benchmarking: Jsme na stejné úrovni jako konkurenti, které jsme identifikovali. Značka A však dosahuje lepších výsledků na Instagramu, kde převádí video rozhovory na krátká videa s vyšší mírou zapojení.
Doporučení: Zaměřte se na LinkedIn a X Zvažte označení správných osob pro širší dosah. Repostujte dvakrát denně, abyste pokryli všechna časová pásma, ve kterých jsme aktivní.
Zvyšte aktivitu na Instagramu. Vytvořte strategii založenou na videích a začleňte do plánu obsahu krátká videa. Zvažte použití nástrojů umělé inteligence pro sociální média k opětovnému využití obsahu.
Příklad 2: Start-up zabývající se přímým prodejem kosmetiky spotřebitelům
Nemusíte se přesně řídit výše uvedeným postupem. Pro snazší čtení můžete ve své zprávě zdůraznit pouze nejdůležitější body. Podívejme se, jak na to.
- Instagram je nejvýkonnější platforma sociálních médií, která generuje tržby přesahující 2 miliony dolarů.
- TikTok je těsně druhý s tržbami 1,8 milionu dolarů.
- Influencer marketing je nejúspěšnější taktika; nejlépe fungují tutoriály na líčení s použitím našich produktů.
- LinkedIn vzbuzuje zájem investorů, i když neúměrný našim snahám v této oblasti.
- Referenční kampaň „pay it forward“ byla velkým úspěchem.
- Setkali jsme se s rizikem, že influencer zkreslil image značky, což vyvolalo negativní reakce; potřebujeme uzavřít přísnější smlouvy s našimi partnery.
Pokud vás představa, že budete muset sami sepsat zprávu o auditu sociálních médií, děsí, nemějte obavy. Nemusíte to dělat úplně sami. Vybrali jsme pro vás některé z nejlepších šablon pro sociální média, které vám pomohou začít.
Šablony pro audit sociálních médií
Šablona auditu sociálních médií vám umožní efektivně strukturovat, provádět a opakovat vaše audity. Než vám nabídneme několik šablon pro plánování médií, které můžete vyzkoušet, zde je několik tipů, jak vytvořit dobrou šablonu.
- Úplnost: Musí pokrývat vše, včetně strategie, cílové skupiny, obsahu a metrik výkonnosti.
- Snadné použití: Zjednodušuje a automatizuje extrakci dat z různých zdrojů; konsoliduje a analyzuje to, co je pro vás důležité.
- Automatizovatelnost: Umožňuje automatizovat opakované procesy pro lepší plánování scénářů.
- Přizpůsobitelnost: Dokonale se přizpůsobí vašim jedinečným potřebám.
S tímto vědomím nabízí ClickUp desítky šablon pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé uživatele. Abychom vám pomohli zvládnout audity sociálních médií na jedničku, vybrali jsme tři nejlepší.
1. Šablona pro analýzu sociálních médií ClickUp
Analytika hraje v auditu sociálních médií klíčovou roli. Čím přesnější jsou vaše čísla, tím lépe budete schopni získat přehled a provést strategické úpravy.
Pomocí šablony ClickUp pro analýzu sociálních médií můžete sledovat klíčové ukazatele výkonnosti, které se vztahují k vaší firmě. Vizualizujte svou výkonnost a podívejte se na ni z různých úhlů. Přidejte vlastní pole, stavy a zobrazení a přizpůsobte si tak své reporty.
2. Šablona pro analýzu konkurence na sociálních médiích
Nyní, když jste analyzovali své dosavadní výsledky, možná budete potřebovat analyzovat výkonnost svých konkurentů. Šablona konkurenční analýzy ClickUp vám to usnadní.
Tato šablona bílé tabule vhodná pro začátečníky je ideální pro provedení konkurenční analýzy aktivit na sociálních médiích. Porovnejte silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, abyste položili základy pro optimalizovanou strategii sociálních médií.
3. Šablona pracovního postupu pro strategii sociálních médií
Je čas přejít od poznatků k činům s pomocí šablony pracovního postupu pro strategii sociálních médií. Tuto šablonu můžete použít k vytvoření strategických pracovních postupů pro vaše marketingové a sociální mediální týmy. Sjednoťte všechny a sledujte průběh každé činnosti, kterou jste naplánovali.
Pokud dáváte přednost vlastnímu nastavení systémů, nemusíte se obávat. Zde je kontrolní seznam, který vám pomůže udržet správný směr.
Kontrolní seznam auditu sociálních médií
Zde je komplexní seznam všeho, co je třeba zohlednit při provádění auditu sociálních médií. V závislosti na svých potřebách můžete některé z níže uvedených položek zahrnout nebo vynechat. Neváhejte si jej přizpůsobit a použít podle svého uvážení.
Inventář účtů
- Seznamte všechny své sociální účty, aktivní i neaktivní.
- Identifikujte všechny neoficiální nebo duplicitní účty.
Kontrola a optimalizace profilu
- Zajistěte, aby profilové obrázky, biografie a URL adresy byly aktuální.
- Zkontrolujte konzistentnost značky a sdělení.
- Optimalizujte profily pomocí relevantních klíčových slov
Analýza výkonnostních metrik
- Sledujte předem definované metriky, jako jsou míra zapojení, dosah, růst počtu sledujících a zobrazení.
- Identifikujte trendy a vzorce ve výkonu
- Hledejte kvantitativní a kvalitativní poznatky.
Hodnocení obsahu
- Projděte si typy zveřejněného obsahu (text, obrázky, videa, průzkumy atd.).
- Posuďte kvalitu a relevanci obsahu
- Identifikujte příspěvky, které vyvolávají největší zájem.
Srovnání s konkurencí
- Identifikujte klíčové konkurenty na sociálních médiích
- Analyzujte jejich strategie, obsah a zapojení.
Identifikujte silné a slabé stránky
- Zvýrazněte oblasti s dobrými výsledky
- Identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit.
- Proveďte SWOT analýzu
Stanovení cílů a vývoj strategie
- Definujte jasné a měřitelné cíle sociálních médií.
- Vypracujte strategii k dosažení těchto cílů.
- Sladěte strategii s celkovými marketingovými cíli.
Vytvoření akčního plánu
- Nastíňte konkrétní úkoly a časový harmonogram.
- Přiřaďte odpovědnosti členům týmu
- Zajistěte efektivní alokaci zdrojů.
- Zaveďte systém pro pravidelné sledování výkonu.
Mějte přehled o auditech sociálních médií s ClickUp
Sociální média jsou vysoce intenzivní, kreativní a v reálném čase probíhající aktivita. Skvělá kampaň může mít přímý dopad na vaše tržby a zapojení zákazníků. Jediný špatný krok může všechno obrátit vzhůru nohama.
Největším rizikem však je, že se stanete irelevantními a budete zveřejňovat nekonečné, ale nakonec bezvýznamné obsahy do prázdna.
Aby se tomu podniky vyhnuly, musí udržovat svůj obsah aktuální, poutavý a včasný. Nejlepší způsob, jak zkontrolovat, zda to děláte, je pravidelný audit sociálních médií.
Dobrý audit sociálních médií pomůže identifikovat silné stránky, odhalit slabiny a využít příležitosti. Skvělý software pro správu projektů v sociálních médiích vám to usnadní.
ClickUp pro marketingové týmy je navržen přesně pro tento účel. Jako komplexní platforma, která vám pomůže provést audit od začátku do konce, ClickUp také umožňuje firmám vytvářet a realizovat dynamickou a efektivní strategii sociálních médií. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma.
Často kladené otázky o auditech sociálních médií
1. Co by měl audit sociálních médií zahrnovat?
Audit sociálních médií by měl zahrnovat komplexní přezkoumání všech účtů na sociálních médiích, profilů, demografických údajů o publiku, metrik výkonnosti, obsahu a analýzy konkurence.
2. Jak strukturovat audit sociálních médií?
Dobrá struktura auditu sociálních médií musí být komplexní a přizpůsobená vašim potřebám. Měla by zahrnovat důkladnou kontrolu:
- Účty na různých platformách sociálních médií
- Informace a URL adresy napříč sociálními profily
- Metriky výkonu týkající se dosahu, zapojení a tržeb/zisků
- Strategie obsahu a její realizace
- Výkonnost konkurence a mezery
- Silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby
- Systém pro sledování výkonu
3. Jak často byste měli provádět audit sociálních médií?
Četnost auditů sociálních médií závisí zcela na rozsahu a složitosti vašich operací. Nejlepší praxí je provádět audit jednou za půl roku.
Častější audity, například jednou za čtvrtletí, mohou být však prospěšné pro rychle se měnící odvětví nebo v případě, že se vaše strategie sociálních médií rychle vyvíjí. Pravidelné audity vám pomohou udržet si přehled o trendech, rychle řešit problémy a zlepšit vaši přítomnost na sociálních médiích.