10 bezplatných šablon pro plánování médií pro týmy sociálních médií

Výběr vhodné šablony pro plánování médií může být pro marketéry, inzerenty a majitele malých podniků zásadním krokem. Tento jednoduchý nástroj vám může ušetřit spoustu drahocenného času, který můžete věnovat jiným důležitým aspektům svého podnikání, jako je průzkum zákazníků a vytváření zajímavějších nápadů, které zaujmou vaše publikum.
V tomto příspěvku vám představíme 10 bezplatných šablon pro plánování sociálních médií, z nichž každá vám pomůže vyřešit jiný problém. Podělíme se také o klíčové komponenty, které byste měli hledat v šabloně pro plánování médií.
Už nemusíte hledat na Googlu „bezplatnou šablonu placených médií“!
Co jsou šablony pro plánování médií?
Šablony pro plánování jsou nástroje nebo rámce pro plánování médií, které poskytují strukturovaný formát pro organizaci a strategii reklamních kampaní napříč různými marketingovými kanály.
Tyto šablony obvykle zahrnují důležité oblasti, jako jsou:
- Mediální kanály
- Marketingové cíle
- Cílová skupina nebo profily kupujících
- Zprávy
- Rozdělení rozpočtu
- Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)
- Harmonogram publikování
Mohou také obsahovat přehled metrik, jako je očekávaná návratnost investic do placených médií, míra konverze a návštěvnost webových stránek.
Kromě zajištění hladkého a měřitelného průběhu mediálního plánování pomáhají tyto šablony firmám brainstormovat a provádět úpravy jejich reklamní strategie na základě dat.
Například inzerent plánuje spustit mediální kampaň na LinkedIn.
Nejprve se pomocí šablony pro plánování médií zorganizují. Během této fáze plánování mohou odhalit slabá místa nebo mezery ve své strategii, například si uvědomí, že nemají rozpočet na efektivní realizaci kampaně na všech navrhovaných platformách. To jim může pomoci přesměrovat jejich marketingové úsilí na dostupnější platformu, jako je Instagram nebo Facebook.
Jinými slovy, šablony mediálních plánů vám pomohou nastavit spolehlivé systémy a maximalizovat šance na úspěch každé mediální kampaně, kterou spustíte.
Co dělá šablonu pro plánování médií dobrou?
Mezi klíčové prvky šablon, které najdete v nejlepších nástrojích pro plánování médií, patří:
- Jasné cíle a záměry: Dobré šablony obsahují sekci „popis“ nebo „cíle“, aby bylo zajištěno, že vaše cíle jsou jasně stanoveny a že dosáhnete požadovaných výsledků.
- Segmentace publika: Mediální kampaně s vysokou návratností investic cílí na konkrétní skupinu potenciálních zákazníků. Dobrá šablona pro mediální plánování by měla obsahovat speciální sekci pro demografické informace, psychografické údaje a behaviorální charakteristiky vašeho cílového publika a zákazníků.
- Časová osa: Šablona dokumentu mediálního plánu by vám měla umožnit nastavit dobu trvání jednotlivých úkolů, včetně data zahájení a ukončení.
- Obsah a sdělení: Podstatou každé mediální kampaně je její obsah. Vyberte si šablonu pro plánování médií s částmi pro plánování obsahu, do kterých můžete přidat veškerý obsah související s kampaní na různých platformách sociálních médií.
- Role: Vaše šablona mediálního plánu by měla také obsahovat vyhrazený prostor pro pověřené osoby, aby manažeři věděli, na koho se obrátit v případě problémů, jako jsou zpoždění.
Kromě toho dobré bezplatné šablony mediálního plánu, jako jsou ty z nejlepších softwarů pro marketingový kalendář, vedou protokol aktivit, který začíná dokumentovat aktivity ihned po vytvoření úkolu. Když někdo tento úkol upraví, zanechá komentář, reaguje na něj nebo s ním jakýmkoli jiným způsobem pracuje, vše se zaznamená. To pomáhá v případě potřeby sledovat sled událostí.
10 šablon pro plánování médií, které můžete použít
Podívejme se na některé z nejlepších šablon pro plánování médií, které vám pomohou zefektivnit proces plánování sociálních médií a vytěžit maximum z vašich reklamních strategií a kampaní.
1. Šablona plánu obsahu sociálních médií ClickUp
Téměř 76 % místních podniků upřednostňuje obsah sociálních médií před všemi ostatními typy médií. ClickUp nabízí praktické šablony pro plánování sociálních médií pro téměř všechny typy kampaní a různých marketingových kanálů.
Šablona plánu obsahu sociálních médií ClickUp je určena pro manažery sociálních médií, mediální plánovače a majitele malých podniků, aby mohli efektivně spravovat svou přítomnost na sociálních médiích. Nejlepší na tom je, že pomocí ClickUp Docs můžete přidat další důležité podrobnosti, jako jsou cíle, cílový trh, typy příspěvků, požadované výstupy a výsledky, a ušetřit tak všem přecházení mezi několika dokumenty.
Obsahuje dvě klíčové složky:
Průvodce pro začátečníky
Po otevření této bezplatné šablony najdete v sekci popisu „Průvodce pro začátečníky“. Průvodce vysvětluje klíčové části šablony a jak ji efektivně používat.
Jakmile si je přečtete, můžete tuto sekci vymazat a nastavit vlastní pokyny pro různé mediální platformy.
V této sekci můžete například vysvětlit týmu, kdo je vaše cílová skupina, sdílet výsledky průzkumu trhu, dokumentovat zapojení zákazníků, uvést celkové marketingové cíle, zmínit různé kanály ve vašem mediálním mixu a pro odkaz připojit nejúspěšnější příspěvky na sociálních médiích. Svůj marketingový obsah můžete také propojit s redakčním kalendářem. Tuto sekci můžete využít k sdělení kodexu chování spolupracovníkům.
Vlastní pole
Tato šablona obsahuje pět klíčových polí, která slouží ke sledování měsíců, platforem sociálních médií, pokroku v tvorbě obsahu, copywritera a designéra/editora pro váš obsahový plán.
Můžete upravovat jak pravou, tak levou stranu tabulky. Přidejte značky podle svého výběru a odstraňte ty, které nejsou relevantní. Výchozí pole jsou však vhodná pro zahájení práce na obsahu sociálních médií téměř na jakékoli platformě.
Samostatná záložka „Podúkoly“ umožňuje správcům sociálních médií dále organizovat úkoly. Obsahuje seznam všech úkolů, které jste pro svůj tým vytvořili. U každého úkolu můžete vytvořit název a popis a nastavit specifika pro vlastní pole.
2. Šablona seznamu médií ClickUp
Šablona ClickUp Media List je nejkomplexnější šablonou v tomto seznamu. Obsahuje čtyři hlavní sekce, kterými jsou:
- Seznam médií
- Popis (průvodce pro začátečníky)
- Mediální tabule
- Proces médií
Seznam si můžete dále vizualizovat v zobrazení „tabule“ a pomocí filtrů rychle najít nápady.
Tato šablona organizuje všechny vaše mediální strategie, výzkum související s profilem kupujícího, nápady pro plánování obsahu a zdroje na jednom místě.
V první části této šablony – seznamu médií – je uvedeno jedenáct položek. Jedná se o:
- Banky nápadů
- Zápisy z jednání
- Příručka a kontrolní seznamy
- Nástroje a zdroje
- Příspěvky a obsah
- Fotografie a plakáty
- Výzkum
- Metriky a KPI
- Videa
- Konkurence
- Kurzy a školení
Pod každou z nich můžete přidat podúkol, sledovat jejich stav, přiřadit je členovi týmu, připojit dokumenty, vytvořit šablony, přidat značky a dokonce sdílet přístup.
Podrobnost a detailnost každé sekce vám pomůže vytvořit komplexní mediální adresář pro vaši firmu. Můžete jej použít k analýze, plánování a strategickému uvádění velkých nápadů do pohybu.
3. Šablona mediálního kitu ClickUp
Mediální nebo tisková sada je propagační balíček informací, který můžete použít k poskytnutí základních údajů o vaší společnosti, produktech/službách nebo akcích členům médií.
Hlavním účelem této mediální sady je usnadnit novinářům, blogerům a dalším mediálním profesionálům rychlý přístup k relevantním informacím potřebným pro vytváření reportáží, článků nebo tiskových zpráv o vaší společnosti.
Vzhledem k tomu není šablona mediálního kitu ClickUp šablonou pro plánování. Místo toho vám pomůže vytvořit efektivní seznam médií pro PR a zefektivnit celý proces marketingového plánování.
Když je vaše mediální sada snadno dostupná pro novináře, urychluje to tvorbu článků a reportáží, které představují vaši firmu – pomáhá vám to získat obsah pro sociální média, který se šíří ústním podáním, a usnadňuje spolupráci. Obsahuje následující klíčové sekce:
- O mně
- Klíčové úspěchy/metriky
- Váš obrázek nebo logo vaší značky
- Kontaktní informace
- Tabulka služeb a cen
Pokud potřebujete vytvořit více mediálních seznamů, můžete tuto bezplatnou šablonu mediálního plánu duplikovat, přejmenovat druhou verzi a upravit její podrobnosti.
4. Šablona příspěvku na sociální média ClickUp
Šablona pro příspěvky na sociálních médiích od ClickUp vám umožňuje vytvářet návrhy příspěvků na různých platformách a sledovat je samostatně. Můžete také příspěvky hodnotit, zaznamenávat jejich výkonnost po zveřejnění a na základě této výkonnosti provádět akce založené na datech.
Tato šablona pro plánování médií zefektivňuje vaši strategii plánování médií a zajišťuje včasné publikování příspěvků a konzistentnost. Mezi výhody používání této šablony patří:
- Vytvářejte příspěvky rychleji, protože všechny potřebné informace jsou centralizovány.
- Zajistěte vizuální konzistenci příspěvků pro jednotnou viditelnost značky.
- Uspořádejte veškerý svůj obsah na jednom místě, aby vám nic neuniklo.
Pokud vytváříte obsah pro více klientů, tato šablona vám usnadní rychlé a efektivní vytváření poutavých a vysoce kvalitních prací.
5. Šablona strategie pro sociální média ClickUp
Dobrá strategie pro sociální média je podrobný plán kroků, které musíte podniknout, abyste dosáhli svých cílů v sociálních médiích. Jen málokdo však má čas vytvořit strategii od nuly a pracovat na ní, dokud nebude dokonalá.
Právě zde přichází na řadu šablona ClickUp Social Media Strategy Template.
Pomocí této bezplatné šablony pro média můžete promyslet všechny kroky potřebné k posílení vaší přítomnosti na sociálních médiích pomocí placených reklam. Od identifikace cílové skupiny až po psaní textů s vysokou konverzí – tato šablona pro strategii plánování digitálních médií vám řekne, co dělat a jak na to.
Můžete je použít k vytváření úkolů a označování požadovaných členů týmu (grafik, autor obsahu a editor) v rámci úkolu, aby váš tým pro sociální média neztrácel čas procházením e-mailů a sledováním rolí a odpovědností každého člena.
Můžete také měnit stav úkolů, přidávat vlastní pole a otevírat šablonu v různých zobrazeních. Jedná se o skvělou volbu pro ty, kteří v současné době využívají Google Sheets k přípravě své marketingové strategie – nabízí všechny funkce potřebné k organizaci složitých strategií.
6. Pokročilá šablona ClickUp pro sociální média
Předpokládejme, že jste stratégem sociálních médií ve společnosti poskytující různé služby. Spravujete několik stránek na sociálních médiích a různé kanály pro jednotlivé produkty, přičemž každý produkt má své jedinečné postavení.
Zaznamenávání všech těchto detailů do tabulky povede pouze k dalšímu zmatku, zejména pokud stejnou tabulku používá více zainteresovaných stran. Místo toho použijte pokročilou šablonu ClickUp pro sociální média k vymýšlení, tvorbě a dokumentaci vaší strategie pro sociální média a příspěvků pro jednotlivé kanály. Ukládejte všechny odkazy na příspěvky, grafiku, návrhy a nápady na jednom místě, abyste je měli po ruce a mohli snadno spolupracovat s celým týmem!
Vytvořte úkoly pro každého člena týmu a přidejte časovou osu, abyste předešli zpožděním a zmatkům, uspořádejte úkoly do kategorií, abyste mohli sledovat jejich postup, a nastavte si oznámení, abyste byli informováni o výsledcích.
7. Šablona kalendáře obsahu ClickUp
Kalendář obsahu pomáhá organizovat, plánovat a sledovat obsah na nadcházející měsíc nebo rok.
Šablona kalendáře obsahu ClickUp Co ntent Calendar Template právě to umožňuje. Umožňuje vám přidávat úkoly pro konkrétní data (plánovat příspěvky) a přiřazovat je spolupracovníkům. Můžete také uvést úroveň priority a termín splnění, abyste zajistili, že tvorba obsahu bude vždy včas.
Šablona vám umožňuje sledovat úkoly ve čtyřech zobrazeních: kalendář, seznam, časová osa a pracovní postup. Zobrazení si můžete vybrat podle toho, co vy a vaši spolupracovníci preferujete.
Stejně jako ostatní bezplatné šablony uvedené zde, i tato šablona vám umožňuje přidávat vlastní pole (například pro příspěvky hostů) a kontrolovat přehled kalendáře.
To je obzvláště užitečné, když máte v kalendáři příliš mnoho úkolů souvisejících s obsahem a chcete zkontrolovat celkový pokrok, aniž byste se zabývali detaily.
8. Šablona pro škálování produkce obsahu ClickUp
Škálování obsahu je pro mediální plánování zásadní, protože zvyšuje organický provoz, počet potenciálních zákazníků a viditelnost.
Když váš obsahový tým produkuje obsah ve velkém měřítku, potřebujete přehled o redakčním kalendáři, fázích produkce, nevyřízených úkolech a databázi blogových příspěvků.
Šablona ClickUp pro škálování produkce obsahu vám umožňuje spravovat všechny tyto činnosti a stejný pracovní postup lze replikovat i na jiných kanálech, například na platformách sociálních médií.
Tato bezplatná šablona pro média je oblíbená u našeho interního týmu pro obsah, protože vám a vašemu týmu pro obsah pomáhá vytvořit škálovatelný proces.
Postupujte takto:
- Získejte přístup k blogovým shrnutím, komentářům a živým URL adresám z jednoho místa. Využijte předem připravený backlog navržený pro optimální rychlost a pohodlí.
- Uspořádejte si databázi blogů podle stavu úkolů v ClickUp, abyste mohli filtrovat a seskupovat své příspěvky. Tato funkce usnadňuje prioritizaci, sledování, filtrování a navigaci v databázi během celého procesu tvorby obsahu. Slouží také jako centralizované centrum pro veškerý obsah, který je právě ve fázi tvorby.
- Do šablony v ClickUp přidejte vlastní pole, včetně typu obsahu, zdroje autora, stručného popisu blogu, živé URL adresy a data zveřejnění.
- Přiřazujte úkoly členům svého týmu
- Vyberte si ze tří zobrazení tabulek v ClickUp – tento měsíc, minulý měsíc a příští měsíc.
- Napište komentáře a recenze a naformátujte obsah v CMS.
- Prohlížejte, publikujte a označujte jako hotové, abyste dodrželi konzistentní harmonogram publikování.
9. Šablona plánu obsahu ClickUp
Plán obsahu nastiňuje tvorbu a distribuci obsahu za účelem dosažení marketingových cílů, jako je růst na sociálních médiích nebo zvýšení měsíčních výnosů.
Ať už je váš cíl jakýkoli, plán obsahu zajistí, že váš obsah bude směřovat správným směrem, a šablona plánu obsahu ClickUp je ideálním výchozím bodem.
Jsou jednoduché, snadno použitelné a plně přizpůsobitelné. V šabloně najdete tři komponenty:
Plán obsahu
Toto je shrnutí vašich úkolů souvisejících s obsahem. Před každým uvedeným úkolem najdete pole s podrobnostmi, jako je úroveň priority, stav, účel, typ obsahu, pilíř obsahu, autor, klíčová slova a další.
Každé z těchto polí můžete upravit a podle potřeby přidat další.
Schvalovací komise
Schvalovací komise kategorizuje obsah podle jeho stavu – Nezahájeno, Pozastaveno, Probíhá, Vyžaduje kontrolu, Vyžaduje aktualizaci, Schváleno nebo Prázdné. Můžete také přidat vlastní stavy.
Získáte tak dobrý přehled o tom, jak hladce vše probíhá a které úkoly vyžadují pozornost.
Kalendář obsahu
Podrobnosti, které máte ve svém plánu obsahu, se zobrazí v tomto kalendáři. Získáte tak přehled o produkci obsahu a budete moci upravovat termíny přetahováním úkolů do různých políček.
Stručně řečeno, tato šablona je navržena tak, aby pomohla formulovat strategické cíle, sledovat pokrok, sladit úsilí členů vašeho týmu, monitorovat pokrok a podle potřeby provádět úpravy vašeho plánu.
10. Šablona pro obsahový marketing ClickUp
Žádný software pro marketingové plánování není kompletní bez rozsáhlých šablon pro obsahový marketing. Šablona ClickUp Content Marketing Template je pokročilá, připravená k použití šablona se šesti hlavními komponenty, které usnadňují život obsahovým marketérům. Patří mezi ně:
Obsah
Toto je seznam úkolů souvisejících s obsahem, které jsou zahrnuty v marketingovém plánu. Každý úkol je seskupen podle měsíce zveřejnění, což usnadňuje sledování obsahu, který byl zveřejněn včas nebo se zpožděním.
Stavová tabule
Stavová tabule shrnuje fázi každého obsahu. Můžete si ji prohlédnout, abyste byli informováni o postupu marketingového plánu. Můžete také kliknout na každý úkol a zobrazit podrobnosti obsahu.
Pipeline Board
Jediný rozdíl mezi Pipeline a Status Board je ten, že první z nich ukazuje, zda se úkol nachází ve fázi kreativity, produkce, schvalování nebo živého vysílání, aby bylo možné získat představu o tom, jak rychle se věci vyvíjejí.
Časová osa obsahu
Časová osa obsahu ukazuje, kdy byla konkrétní úloha zahájena a kdy byste měli očekávat její dokončení. Tyto termíny přiřazujete vy nebo jiní oprávnění spolupracovníci.
Zde nenajdete žádné další podrobnosti týkající se úkolů. Barevné označení vám však pomůže identifikovat skupinu a fázi. V této sekci můžete také snadno změnit jakékoli datum.
Časová osa oddělení
Tento časový plán je specifický pro dané oddělení. Pokud jste například vytvořili dvě oddělení (výroba videí a obsah blogu), časový plán oddělení bude zobrazovat data zahájení a ukončení těchto oddělení.
Pokud chcete revidovat marketingový plán nebo učinit další důležitá rozhodnutí na základě těchto oddělení, může vám pomoci časová osa.
Kalendář termínů publikování
Tento marketingový kalendář vám umožní zobrazit, kdy bude každý obsah zveřejněn. Tyto údaje můžete použít k vyhledání úkolů, které jsou po termínu, neúplné nebo nenaplánované. To pomáhá udržet celý plán na správné cestě.
Díky tolika šablonám nebude mít váš tým pro sociální média žádný problém s vytvářením cílených plánů a kalendářů obsahu a jejich uváděním do praxe.
Bonus: Šablony kalendáře sociálních médií pro Google Sheets!
Získejte náskok v procesu plánování médií díky užitečným šablonám
Nejlepší marketingové týmy vědí, jak důležitý je efektivní proces plánování médií pro správu kampaní a konzistentní kreativní činnosti – šablony pro plánování médií od ClickUp vám pomohou všeho dosáhnout, abyste mohli být efektivnější.
Využijte platformu ClickUp k plánování, zaznamenávání, správě a vykazování práce odkudkoli – pomozte tak svému týmu dosáhnout lepších výsledků. Vytvářejte zprávy o klíčových metrikách, získejte přehled o procesu plánování a realizace médií a využívejte automatizované pracovní postupy, abyste svůj tým udrželi v obraze.
Neexistují žádná omezení toho, kolik můžete rychle dosáhnout, když mají vaše týmy jasnou představu a přehled o práci, kterou mají vykonat.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp, zcela zdarma.