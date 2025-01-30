10 nejlepších nástrojů pro mediální plánování v roce 2025 (recenze a ceny)

Ať už jste agentura, marketingový tým, majitel médií nebo vydavatel, správné rozhodování o mediálních plánech je nutností. V opačném případě riskujete, že oslovíte nesprávné publikum a utratíte příliš mnoho peněz. ?
Místo ručního řízení této šílené práce nechte těžkou práci na nástrojích pro mediální plánování. Se správným softwarem můžete automatizovat nákup médií, sledovat úpravy v reálném čase a získat podrobné informace o preferencích vaší cílové skupiny.
Docela fajn, že? ?
Připravte se zbavit se tabulek Excel a připojte se k nám, abychom společně objevili nezbytné funkce softwaru pro mediální plánování.
Podělíme se také o našich 10 nejoblíbenějších platforem pro správu médií, které vám pomohou pracovat rychleji a chytřeji.
Co byste měli hledat v nástroji pro mediální plánování?
Nástroje pro mediální plánování umí mnohem víc než jen spravovat mediální kampaně. Transformují celý proces plánování a dělají vše efektivnější, přesnější a uživatelsky přívětivější. I tak ale ne každý mediální nástroj stojí za to. ?
Doporučujeme hledat nástroje pro digitální marketing, které nabízejí užitečné funkce, jako jsou:
- Komplexní správa médií: To je nezbytné. Hledejte nástroj, který spravuje širokou škálu mediálních kanálů, včetně televize a tisku, ale také digitálních médií a platforem sociálních médií.
- Analýzy a metriky v reálném čase: V moderním světě placených médií nejsou data starší než jeden den použitelná. Nástroje pro plánování digitálních médií by vám měly poskytovat metriky v reálném čase pro sledování výkonu kampaní, abyste mohli činit rychlá rozhodnutí založená na datech.
- Automatizace a optimalizace pracovních postupů: Mediální plánování má mnoho proměnných částí. Proč neautomatizovat některé z nejvíce se opakujících aspektů této práce? Hledejte nástroje, které automatizují nákup médií, žádosti o nabídky (RFP) a reporting.
- Správa publika: Špičkový software pro mediální plánování obsahuje funkce pro identifikaci a segmentaci vašeho cílového publika. Hledejte nástroje, které nabízejí demografickou analýzu, behaviorální data a psychografické informace, abyste mohli vytvořit mediální strategii na míru.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Čím jednodušší je používání softwaru pro mediální plánování, tím rychleji ušetříte čas a peníze. Hledejte flexibilní cloudová řešení, která umožňují členům týmu spolupracovat a přistupovat k datům odkudkoli.
- Užitečné integrace: Integrace by měly zjednodušit proces plánování. Hledejte software pro mediální plánování, který se integruje s vaší platformou pro správu vztahů se zákazníky (CRM), nástroji pro správu projektů a oblíbenými aplikacemi třetích stran, jako je Slack.
- Optimalizační nástroje: Realizace kampaní je jedna věc, ale co když chcete přepracovat stávající kampaň? Nezbytné nástroje pro mediální plánování jsou vybaveny pokročilými optimalizačními funkcemi pro programatický nákup, alokaci výdajů, cílení na publikum a další.
10 nejlepších nástrojů pro mediální plánování, které můžete použít v roce 2024
Jste unaveni ručním řízením kampaní? Správný nástroj pro mediální plánování vám usnadní práci. Díky efektivním cloudovým rozhraním, komplexním metrikám a optimalizaci procesů vám těchto 10 nástrojů pro digitální mediální plánování pomůže dosáhnout cíle. ?
1. ClickUp
Nechceme se chlubit, ale marketingové týmy ClickUp milují. Naše komplexní platforma podporuje marketingové procesy od začátku do konce, od nápadu přes realizaci až po optimalizaci.
Už nemusíte přeskakovat mezi řešením pro správu projektů, CRM a Google Docs – s ClickUp máte vše na jednom místě. A pokud nemáme přesně to, co hledáte, naše integrace přidají vašemu účtu ještě více funkcí. ?️
ClickUp vizualizuje celý mediální proces v kalendáři, seznamu, tabuli a více než 10 dalších zobrazeních. Platforma má databáze bez kódu a projektové tabule s funkcí drag-and-drop pro vše od placených reklam přes PR až po sociální média.
Pomocí ClickUp Goals vytvořte 100% přizpůsobitelné panely, abyste viděli pouze ty metriky, které jsou pro vás nejdůležitější. ?
Pro mediální plánování vytvořte své kampaně a obsah v ClickUp. Vytvářejte spolehlivé případové studie, e-maily, blogy a reklamní texty bleskovou rychlostí v reálném čase pomocí ClickUp Docs. Můžete dokonce použít ClickUp AI k psaní, úpravám a optimalizaci těchto textů pro svůj tým.
Nemusíte ani sami vytvářet dokumenty, zprávy nebo přehledy. Šablony ClickUp jsou časově úsporným zdrojem zabudovaným do platformy pro rychlejší a lepší mediální plánování.
Zkopírujte šablonu pro správu obsahu ClickUp a naplánujte kampaně napříč několika kanály, včetně vaší webové stránky, blogů, sociálních médií a e-mailů.
Tip pro profesionály: Podívejte se na tento užitečný přehled toho, co šablona obsahuje a jak ji přizpůsobit.
ClickUp nabízí desítky šablon pro online a offline mediální plánování, včetně šablony ClickUp Media List Template, která uchovává záznamy o všech marketingových materiálech a plánech na jednom místě. Můžete také využít šablonu ClickUp Marketing Plan Template, abyste měli vše pod kontrolou a už nikdy nezmeškali termín kampaně. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp se integruje s desítkami oblíbených nástrojů, jako jsou HubSpot, Salesforce, Intercom, Toggl a mnoho dalších.
- Zobrazte metriky výkonu kampaně v přizpůsobitelném panelu.
- Pomocí šablon ClickUp vytvoříte strukturované mediální plány během několika minut.
- Potřebujete pomoc s psaním? ClickUp AI je jeden z nejlepších nástrojů pro psaní s umělou inteligencí, který vám pomůže.
- Spravujte všechny úkoly a projekty v více než 15 zobrazeních ClickUp.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze pro placené účty, ale je možné si jej také zdarma vyzkoušet.
- ClickUp je plně přizpůsobitelný, ale může chvíli trvat, než se seznámíte se všemi funkcemi, které platforma nabízí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. MediaPlanHQ
MediaPlanHQ je nástroj pro mediální plánování, který shromažďuje všechny vaše marketingové plány na jednom místě. Platforma vždy zobrazuje nejaktuálnější zprávy a plány, takže se nikdy nemusíte obávat, že si prohlížíte nesprávné zprávy. ?
Nejlepší funkce MediaPlanHQ
- Rychle odesílejte strukturované briefy kreativním týmům
- Sledujte výdaje na reklamu, požadavky na materiály a faktury
- Spolupracujete s dodavateli? Vyhněte se přeplněným e-mailovým schránkám a posílejte požadavky prostřednictvím MediaPlanHQ.
- Spolupracujte na marketingových kalendářích obsahu a kreativních nápadech s klíčovými zainteresovanými stranami.
Omezení MediaPlanHQ
- Uživatelské rozhraní MediaPlanHQ může být trochu nepřehledné.
- Platforma nemá mnoho recenzí.
Ceny MediaPlanHQ
- 45 $/měsíc na uživatele, minimálně tři uživatelé
Hodnocení a recenze MediaPlanHQ
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. BriefBid
Hledáte cenově dostupný software pro mediální plánování? BriefBid je jiný typ řešení, který je pro agentury a značky zdarma. Nevýhodou je, že placení partneři BriefBid vás pravděpodobně budou kontaktovat, aby vám nabídli své služby. Pokud vám to však nevadí, je to solidní nástroj pro mediální plánování pro značky s omezenými zdroji.
Nejlepší funkce BriefBid
- Pokud poskytujete kreativní služby, BriefBid vás spojí s žádostmi o nabídky od agentur a nákupčích médií.
- Vytvořte si vlastní mediální diagramy
- Rozčleňte zprávy podle dodavatele, kanálu a kampaně.
- Vytvářejte vizuální mediální plány s časovým harmonogramem, taktikou a metrikami v jednom přehledu.
Omezení BriefBid
- Nemá mnoho recenzí.
- Je to opravdu „zdarma“, když jste vy tím produktem?
Ceny BriefBid
- Zdarma
Hodnocení a recenze BriefBid
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Bionic
Bionic Media Planning slouží agenturám, inzerentům a profesionálům v oblasti prodeje reklamy. To znamená, že tato platforma je vhodná pro téměř všechny zúčastněné strany v procesu mediálního plánování. Je obzvláště užitečná, pokud hledáte nástroj pro plánování účtů zaměřený na klienta. Bionic zefektivňuje mediální plánování a nákup médií, díky čemuž je vhodný pro širokou škálu uživatelů. ?
Nejlepší funkce Bionic
- Bionic poskytuje inzerentům přehledný mediální dashboard, který zobrazuje klíčové ukazatele výkonnosti a cíle.
- Centralizujte mediální plánování, nákup a sledování výkonu na jedné platformě.
- Integrujte digitální, televizní, rozhlasové, tištěné, venkovní a další mediální kanály.
- Bionic je cloudová aplikace, takže ji lze snadno nastavit a spravovat i na cestách.
Omezení Bionic
- Nemá mnoho recenzí.
- Je to poměrně drahé.
Ceny Bionic
- Měsíční platba: 225 USD/měsíc na uživatele, minimálně tři uživatelé
- Roční smlouva: 195 USD/měsíc na uživatele, minimálně tři uživatelé
- Roční předplatné: 175 USD/měsíc na uživatele, minimálně tři uživatelé
Hodnocení a recenze Bionic
- G2: 5/5 (dvě recenze)
- Capterra: 4,8/5 (více než 15 recenzí)
5. Nielsen Scarborough
Známá společnost zabývající se marketingovými daty Nielsen se také věnuje marketingovému plánování. Scarborough je její odpovědí na poptávku marketérů po přesných údajích o spotřebitelích. Jedná se o jiný druh nástroje pro mediální plánování, který se více zaměřuje na profily spotřebitelů, preference spotřeby a trendy v obsahu než na samotnou realizaci nebo plánování kampaní. ?
Nejlepší funkce Scarborough
- Využijte data společnosti Scarborough k lepšímu pochopení chování spotřebitelů.
- Získejte data o preferovaných platformách vaší cílové skupiny
- Zaměřte se na konkrétní demografické skupiny a komunity, abyste získali podrobné informace o daném segmentu trhu.
- Scarborough vám pomůže vytvořit cílené sdělení, které vynikne.
Omezení Scarborough
- Scarborough nemá mnoho recenzí.
- Jedná se spíše o nástroj pro výzkum dat a trhu, takže pro správu své marketingové strategie budete stále potřebovat samostatné řešení.
Ceny Scarborough
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Scarborough
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Quantcast
Quantcast je další známé jméno ve světě mediálního plánování. Specializuje se na reklamu bez cookies a kvantitativní data, takže pokud váš tým touží po měřitelných KPI výkonnosti, je tato platforma pro vás tou pravou volbou. ?
Nejlepší funkce Quantcast
- Vyzkoušejte bezplatné řešení této značky, Quantcast Measure, abyste si platformu vyzkoušeli, než investujete do placeného plánu.
- Ara AI je marketingový nástroj využívající umělou inteligenci, který podporuje monitorování a optimalizaci kampaní v reálném čase.
- Získejte data ze 100 milionů zdrojů a doplňte je svými vlastními daty.
- Vytvářejte vlastní rich media, reklamy pro připojenou televizi (CTV) a další
Omezení Quantcast
- Někteří uživatelé tvrdí, že platforma je neohrabaná a obtížně ovladatelná.
- Jiní tvrdí, že data mohou být příliš obecná a nepoužitelná.
Ceny Quantcast
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Quantcast
- G2: 4,3/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
7. Basis
Basis je nástroj pro mediální plánování, který integruje programatickou reklamu, SEO, sociální média a data z webových stránek. Kromě toho platforma nabízí také další služby pro mediální aktivaci, omnichannelové strategie a poradenství. ?
Nejlepší funkce Basis
- Jste připraveni spustit reklamy? Basis je špičková platforma na straně poptávky (DSP).
- Ukládejte všechny dokumenty a mediální soubory na jednom místě
- Basis Assistant automaticky generuje poznámky ke kampani.
- Zapomeňte na e-mailové konverzace a přejděte na portál pro spolupráci Basis.
Základní omezení
- Zprávy nelze příliš přizpůsobovat.
- Někteří zákazníci tvrdí, že uživatelské rozhraní je těžké pochopit.
Základní ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Základní hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 recenzí)
8. Comscore
Comscore se specializuje na plánování médií napříč platformami, takže pokud inzerujete na CTV, sociálních sítích, mobilních zařízeních a ve vyhledávačích, rozhodně ho vyzkoušejte. Na rozdíl od jiných softwarů pro plánování médií má Comscore další funkce pro měření výkonnosti filmů v kinech, zapojení na sociálních sítích a CTV. ?
Nejlepší funkce Comcore
- Snadno vyhodnoťte výkonnost kampaně pomocí Comscore Campaign Ratings (CCR)
- Vytvářejte lepší reklamy s Comscore Ad Metrix
- Spravujte všechny digitální zážitky v jednom přehledu pomocí Comscore Total Digital.
- Comscore identifikuje a segmentuje spotřebitele na základě jejich chování, údajů o životním stylu, demografických údajů a dalších faktorů.
Omezení Comcore
- Někteří uživatelé tvrdí, že Comscore nemá dobrý poměr cena/výkon.
- Jiní říkají, že samotné množství dat je ohromující, takže by bylo dobré mít k dispozici lepší nástroj pro analýzu a interpretaci dat.
Ceny Comcore
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Comcore
- G2: 4,1/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (10+ recenzí)
9. Simpli. fi
Ačkoli má název „Simple“ (jednoduchý), nabídka Simpli.fi je všechno jiné než jednoduchá. Tento robustní nástroj pro mediální plánování zahrnuje funkce pro programatická média, omnichannelové zážitky a specializovaná nastavení kampaní pro politické, DTC a maloobchodní reklamy. ?️
Nejlepší funkce Simpli. fi
- Simpli. fi podporuje vynikající cílení a segmentaci pro nativní, mobilní a CTV reklamy.
- Nejste si jisti, zda jsou vaše reklamy účinné? Simpli.fi vyhodnotí vaše kreativní materiály a pomůže vám dosáhnout lepšího výkonu.
- Centralizujte všechny kalendáře obsahu sociálních médií
- Inteligentní cílení Simpli.fi snižuje počet předchozích zákazníků, kteří vidí vaše reklamy.
Omezení Simpli. fi
- Někteří uživatelé tvrdí, že zprávy jsou příliš jednoduché.
- Ostatní uživatelé říkají, že zákaznická podpora není tak skvělá.
Ceny Simpli. fi
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Simpli. fi
- G2: 4,5/5 (více než 115 recenzí)
- Capterra: 5/5 (jedna recenze)
10. SRDS
Standard Rate and Data Service (SRDS) je řešení pro mediální plánování a nákup od společnosti Adwanted Group. Nejenže přináší impozantní množství datových bodů, které vám pomohou při tvorbě mediální strategie, ale také se specializuje na všechny typy médií, včetně rozhlasu, kabelové televize, CTV, OOH a časopisů.
Nejlepší funkce SRDS
- Nejste si jisti, které reklamy vybrat? SRDS zobrazuje všechny možnosti reklam vedle sebe.
- Zadejte údaje o své cílové skupině a SRDS vám navrhne nejlepší mediální mix pro dosažení výsledků.
- SRDS se specializuje na multikulturní a inkluzivní cílení na publikum.
- Pokud je váš tým plně vytížen, najměte tým SRDS, který pro vaše kampaně připraví data na míru.
Omezení SRDS
- Nemá mnoho recenzí.
- Údaje SRDS nejsou vždy aktuální.
Ceny SRDS
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze SRDS
- G2: 3,2/5 (3 recenze)
- Capterra: N/A
Získejte skutečně komplexní plánovací platformu
Marketingové kampaně mají mnoho proměnných částí. Kreativita, správa kanálů a metriky jsou jen některé z mnoha úkolů, které musíte splnit.
Většina marketingových platforem disponuje nástroji, které vám pomohou udržet správný směr, ale i tak většina z nich neintegruje všechny vaše nástroje, práci a komunikaci na jednom místě.
Ale víte co? ClickUp to umí. ?
Integrujeme projektové řízení, šablony, nástroj pro psaní s umělou inteligencí, přizpůsobitelné panely a mnoho dalšího. S ClickUpem můžete vše sjednotit na jedné platformě, ušetřit si starosti a soustředit se na to, na čem opravdu záleží: vytváření krásného a přesvědčivého obsahu.
Vyzkoušejte je a uvidíte rozdíl. Vytvořte si nyní bezplatný pracovní prostor ClickUp – není potřeba kreditní karta.