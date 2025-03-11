Bezplatné šablony kalendáře sociálních médií v Google Sheets

Co stojí mezi skvělou strategií pro sociální sítě a strategií průměrnou? Často je to kalendář obsahu!
Šablona kalendáře sociálních médií pro Google Sheets vám pomůže organizovat obsah a posílat připomenutí, takže se už nebudete muset ptát sami sebe, co vás to vlastně napadlo.
Než se pustíte do online vyhledávání „šablona kalendáře pro sociální média Google Sheets“, podívejte se na náš seznam připravených šablon kalendářů!
Ať už jste sólová superstar nebo tým marketingových ninjů, zde najdete to, co hledáte!
Porozumění šablonám kalendáře sociálních médií
Šablona kalendáře pro sociální sítě je hotový plánovač, který používají tvůrci obsahu a firmy k organizaci příspěvků, které se zveřejňují na různých sociálních sítích.
Obsahuje vestavěné záložky, jako jsou termíny, přiřazení atd. , a lze jej dále rozšířit o další podrobnosti, jako jsou komentáře, sledování interakcí a další, podle požadavků uživatele.
Ačkoli Google Sheets umožňuje zaznamenávat více datových bodů v tabulkovém formátu, šablona jde ještě o několik kroků dál. Je to spíše jedna z těch kalendářových aplikací, ale s dalšími funkcemi přizpůsobenými světu sociálních médií.
Influenceři, celebrity a jejich manažeři používají tento plánovač, aby zajistili, že všechny jejich příspěvky na sociálních médiích jsou relevantní pro jejich cílové publikum a jsou nahrány včas. Může také zvýšit vaši online přítomnost díky propojení s nástroji, jako jsou aplikace pro videokonference, služby pro sdílení souborů a řešení pro analýzu dat.
Co dělá šablonu kalendáře sociálních médií pro Google Sheets dobrou?
Dobrá šablona kalendáře pro Google Sheets by měla uživatelům usnadnit orientaci v mnoha krocích při vytváření působivého obsahu.
Následující body jsou klíčové komponenty, které je třeba vzít v úvahu při výběru šablony:
- Určené sloty: Při práci s více typy obsahu sociálních médií se ujistěte, že každý typ obsahu má svůj vlastní slot.
- Funkce pro spolupráci: Kalendář sociálních médií v Google Sheets musí usnadňovat týmovou práci díky možnosti sdílet soubory, přidávat komentáře a podobně, aby tvůrci mohli brainstormovat nápady, vyměňovat si znalosti a sdílet zpětnou vazbu.
- Vizualizace: Dobře vizualizovaný kalendář pomáhá uživatelům identifikovat mezery, prioritizovat úkoly podle naléhavosti a důležitosti, zlepšit spolupráci a snadno měřit výkonnost.
- Časové osy: Díky funkcím časové osy, jako je drag-and-drop pro nastavení termínů a závislostí mezi úkoly, které zlepšují stanovení priorit, budete moci předejít problémům na poslední chvíli při brainstormingu nápadů na obsah.
- Segmentace publika: Aby bylo možné vytvářet cílenější obsah, musí kalendář sociálních médií rozdělit velké publikum na malé a zvládnutelné skupiny v závislosti na údajích o spotřebitelích, jako jsou informace o profilu, příspěvky, interakce, sledování atd.
- Sekce pro plánování obsahu: Pro snadné vytváření obsahu byste měli mít k dispozici přehledné sekce. Ty mohou zahrnovat mimo jiné platformy sociálních médií, kategorie obsahu, výzvy k akci (CTA), plány publikování a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI).
- Využívá umělou inteligenci: Díky funkcím využívajícím umělou inteligenci mohou uživatelé automatizovat rutinní, ale nezbytné úkoly, jako je plánování příspěvků, generování nápadů na obsah, hodnocení výkonu, analýza nálady a další.
- Upozornění: Automatické připomenutí a oznámení zajistí, že všechny položky budou odškrtnuty – už žádné zmeškané termíny nebo zapomenuté naplánované příspěvky ⏰
- Integrace: Propojení kalendáře s komunikačními platformami, službami pro sdílení souborů, aplikacemi pro zasílání zpráv a dalšími nástroji zefektivňuje proces tvorby obsahu.
6 šablon kalendáře sociálních médií v Google Sheets
Při výběru šablony kalendáře pro sociální média máte na výběr z nespočtu možností, což výběr té správné ještě více ztěžuje. Některé šablony lze snadno přizpůsobit, jiné jdou ještě o krok dál a nabízejí automatizaci.
Abychom vám tuto cestu usnadnili, sestavili jsme seznam šesti bezplatných šablon kalendáře obsahu. Tyto šablony vám umožní vytvářet plány v Google Sheets, zanechávat komentáře pro své kolegy a mnoho dalšího.
1. Šablona kalendáře pro sociální média od Template.net
Vyzkoušejte šablonu kalendáře pro sociální média od Template.net, plně přizpůsobitelný nástroj, který spravuje tvorbu obsahu od začátku do konce. Je kompatibilní s Googlem a umožňuje přidávat a odebírat sloupce a řádky, kategorizovat typy obsahu a plánovat data publikování.
Díky konkrétním poznámkám a komentářům ke každému záznamu můžete vy a váš tým odborníků snadno spolupracovat na brainstormingu nápadů, sdílení zpětné vazby a kontrole příspěvků při provádění auditu sociálních médií. Ať už si jej chcete stáhnout v Google Docs, PDF, Word nebo Apple Pages – volba je na vás.
Nejvhodnější pro: Marketingové týmy, které chtějí mít komplexní přehled o svých marketingových aktivitách na sociálních médiích.
2. Šablona kalendáře obsahu sociálních médií od HubSpot
Šablona kalendáře obsahu sociálních médií od HubSpot je komplexním zdrojem pro všechny vaše potřeby v oblasti sociálních médií. Pomocí záložek specifických pro jednotlivé platformy můžete přizpůsobit svůj obsah tak, aby odpovídal jedinečnému stylu a požadavkům různých platforem a publika.
Abyste byli vždy o krok napřed, využijte jeho úložiště obsahu k uspořádání obsahu, který plánujete sdílet se svými sledujícími.
Navíc je můžete snadno propojit s nástroji HubSpot, jako je CRM nebo Marketing Hub, a zajistit si tak hladký průběh.
Nejvhodnější pro: Jednotlivce nebo malé týmy, které hledají jednoduchou šablonu.
3. Šablona kalendáře obsahu sociálních médií od Hootsuite
Šablona kalendáře obsahu sociálních médií Hootsuite je snadno použitelný a přizpůsobitelný nástroj. Je kompatibilní s Google Sheets a obsahuje vestavěnou kartu Strategie, kde můžete vytvořit plán sociálních médií s identifikací vašich cílů, klíčových prvků, které zvyšují zapojení, atd.
Potřebujete křišťálovou kouli, která vás upozorní na všechny nadcházející důležité svátky, události a data v měsíci, abyste mohli podle toho naplánovat svůj obsah? Karta Měsíční pohled vám přijde na pomoc. Na kartě Týdenní pohled můžete s předstihem naplánovat své potřeby na celý týden.
A hádejte co! Jeho Evergreen Content Library sleduje všechny příspěvky, které vyvolaly rozruch, abyste je mohli znovu použít v nezměněné podobě nebo jim kdykoli dodat zábavný nádech.
Nejvhodnější pro: Týmy zabývající se obsahem, které chtějí strategicky plánovat svůj obsah na sociálních sítích v souladu s svátky a významnými událostmi.
Další informace: Jak vytvořit kalendář v Google Sheets
4. Šablona kalendáře obsahu od Backlinko
Šablona kalendáře obsahu Backlinko obsahuje dvě zajímavé záložky: zobrazení kalendáře, které ukazuje termíny a co je třeba nahrát, a seznam obsahu a list pracovního postupu.
Je poměrně standardní a umožňuje týmům zaznamenávat časové osy pro každý kus obsahu. Karta Workflow nabízí podrobného průvodce různými fázemi životního cyklu obsahu, od zachycení nápadů po publikování, od meta popisů po e-mailový marketing, a jeho včasné dokončení.
Tato šablona kalendáře obsahu je zdarma a lze ji stáhnout jako tabulku Excel nebo Google Sheets.
Nejvhodnější pro: Jednotlivce nebo malé týmy, které chtějí standardizovat své pracovní postupy v sociálních médiích.
5. Kalendář obsahu sociálních médií pro malé podniky od Small Business Trends
Kalendář obsahu sociálních médií pro malé podniky od Small Business Trends je vytvořen s ohledem na potřeby malých podniků. Je vybaven specifickými sekcemi pro každý kanál sociálních médií, jako jsou LinkedIn, Instagram a X (dříve Twitter), a poskytuje uživatelům jasný plán jejich činností pro každý den v týdnu.
Můžete si jej stáhnout jako dokument PDF, Excel nebo Word – ideální pro malý tým.
A pokud právě čelíte tvůrčí krizi a potřebujete trochu popostrčit, toto řešení pro správu projektů na sociálních médiích může generovat jedinečné podněty, které vám pomohou vytvořit poutavý obsah. To je něco!
Nejvhodnější pro: Malé podniky, které potřebují solidní, ale cílený plán obsahu.
6. Šablona kalendáře obsahu od Semrush
Šablona kalendáře obsahu od Semrush poskytuje všechny nástroje potřebné k udržování harmonogramu sociálních médií až s ročním předstihem. Karta Kalendář obsahu obsahuje sekce, do kterých můžete zahrnout přispěvatele, typ obsahu, stav publikování a mnoho dalšího.
Abychom vám to ještě více usnadnili, záložka „Další pole“ vytváří samostatnou sekci pro každý typ obsahu a shromažďuje všechny relevantní informace o něm. Nemusíte si tedy lámat hlavu s tím, jaká data potřebujete sledovat, aby byla vaše kampaň na sociálních médiích úspěšná.
Nejvhodnější pro: Týmy, které plánují roční nebo čtvrtletní obsahové plány na základě rozsáhlejších obchodních iniciativ.
Omezení používání Google Sheets/Docs
Nelze popřít, že Google Sheets/Docs je skvělý nástroj pro dokumentaci a úpravy. Sociální média však vyžadují několik klíčových funkcí, aby uživatelé mohli dosáhnout nových výšin. Pokusme se pochopit, proč Google Sheets/Docs nemusí stačit.
- Nedostatečná přehlednost: Neexistují žádné vhodné nástroje, jako jsou Ganttovy diagramy nebo Kanban tabule, které by umožňovaly přehled o pracovních postupech.
- Složité integrace: Integrace s dalšími nezbytnými nástroji, jako jsou kalendáře, aplikace pro streamování videa atd., není plynulá a vyžaduje další kroky.
- Nedostatek automatizace: Nelze automatizovat aktualizaci statusů po zveřejnění obsahu.
Alternativní šablony kalendáře sociálních médií
Ačkoli výše uvedené šablony vám pomohou splnit úkol, postrádají mnoho funkcí, jako jsou upozornění, pokročilé možnosti spolupráce a integrace s několika důležitými nástroji, které jsou zásadní pro vyniknutí v prostředí sociálních médií.
To bezpochyby nutí uživatele hledat alternativy k Google Sheets.
ClickUp, komplexní nástroj pro správu projektů, nabízí širokou škálu funkcí, jako je přehled o pracovních postupech prostřednictvím Ganttových diagramů ClickUp, sledování výkonu, sledování úkolů a další. Díky ClickUp Brain můžete nyní automaticky generovat nápady na obsah a spouštět kampaně rychleji.
Pokud máte velké množství práce a nejste schopni stanovit priority úkolů, pomůže vám ClickUp Dashboards – zajistí přehlednost tím, že vám poskytne informace o všech vašich úkolech a čase potřebném k jejich dokončení, čímž zvýší vaši produktivitu. Můžete si jej přizpůsobit tak, aby sledoval také výkonnost vašich marketingových kampaní.
1. Šablona kalendáře sociálních médií ClickUp
Pokud potřebujete komplexní šablonu, která vám pomůže zorganizovat vaše aktivity na sociálních médiích, šablona kalendáře sociálních médií ClickUp může být spolehlivou volbou. Pomocí této šablony můžete brainstormovat nápady, přidělovat úkoly svému týmu a sledovat ohlasy na vaše příspěvky, abyste maximalizovali svůj potenciál na sociálních médiích.
Tato šablona vám pomůže zefektivnit celý proces díky již zabudovaným nastavením, jako jsou zobrazení ClickUp, stavy atd., které lze přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašim obchodním požadavkům. Chcete mít jistotu, že máte po ruce všechny podrobnosti týkající se obsahu vašich sociálních médií? Vložte vlastní pole ClickUp podle libosti a můžete začít.
Díky tomu, že jsou všechny informace uloženy na jedné platformě, můžete také zajistit konzistentní sdělení ve všech svých příspěvcích a prezentovat hlas značky.
Nejvhodnější pro: Influencery/značky, které se právě pustily do tvorby obsahu pro sociální sítě.
K řízení a sledování procesu tvorby obsahu pro sociální a digitální média používáme ClickUp. Díky tomu můžeme sledovat stav každého obsahu (v přípravě, vyžaduje úpravy, naplánováno atd.) a také to, kdo je vedoucím designérem. Eliminuje se tak také veškerá e-mailová komunikace, protože sekce komentářů u každého úkolu může být použita k projednání a přidělení úkolů/dalších kroků (což slouží k sledování a kontrole našeho cyklu tvorby obsahu).
K řízení a sledování procesu tvorby obsahu pro sociální a digitální média používáme ClickUp. Díky tomu můžeme sledovat stav každého obsahu (v přípravě, vyžaduje úpravy, naplánováno atd.) a také to, kdo je vedoucím designérem. Eliminuje se tak také veškerá e-mailová komunikace, protože sekce komentářů u každého úkolu může být použita k projednání a přidělení úkolů/dalších kroků (což slouží k sledování a kontrole našeho cyklu tvorby obsahu).
📮 ClickUp Insight: 50 % zaměstnanců je stále vázáno na kancelář, i když 48 % z nich preferuje hybridní uspořádání pro lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Výsledek? Pevné rozvrhy, únava z dojíždění a špatná kontrola hranic. 🚗💨Díky automatickému plánování a blokování času vám kalendář ClickUp pomáhá udržet pořádek ve všech pracovních prostředích. Ať už jste doma nebo v kanceláři, váš pracovní postup zůstává v ClickUp konzistentní a váš osobní čas zůstává chráněn!💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance díky automatizaci ClickUp, což vede k 12% zvýšení pracovní efektivity.
2. Šablona plánu publikování příspěvků na sociálních médiích ClickUp
Vaše cílová skupina nemusí být vždy omezena na jednu platformu sociálních médií. Někteří lidé mohou často používat LinkedIn, ale ne Instagram. Někteří mohou mít rádi diskuze na X (dříve Twitter), ale Facebook nemusí být jejich šálek čaje.
Značky potřebují disciplinovaný přístup k udržování svého harmonogramu zveřejňování příspěvků, aby mohly komunikovat s lidmi na všech možných kanálech.
Šablona ClickUp Social Media Posting Schedule Template může být v tomto ohledu dokonalým pomocníkem. Můžete ji použít k plánování příspěvků na jednotlivých platformách, zvýšení své mediální přítomnosti, pochopení toho, co funguje a co ne, a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit.
Obsahuje:
- Zobrazení podle platformy pro kategorizaci příspěvků podle platformy
- Kalendář aktivit Zobrazení, které vám umožní přehledně si rozvrhnout nadcházející příspěvky a podrobně je naplánovat.
- Týdenní seznam úkolů, který rozděluje úkoly, které je třeba splnit v krátkodobém horizontu.
Nejvhodnější pro: Tvůrce zaměřené na vzdělávací obsah, tipy pro životní styl, finanční triky atd.
3. Šablona kalendáře obsahu ClickUp
V době bezmyšlenkovitého scrollování by vaše publikum udělalo vše pro to, aby vás našlo na sociálních médiích, pokud se vám podaří trefit do černého pokaždé, když něco zveřejníte. Jednoduše řečeno, váš obsah by měl být zaměřen na konkrétní události, svátky atd.
Ale pamatujte, že ty nepředvídatelné výzvy často číhají skrytě? Pokud tedy považujete plánování obsahu za dodatečnou záležitost, tajně si připravujete recept na katastrofu.
Nebojte se, šablona kalendáře obsahu ClickUp je tu, aby vám pomohla. Vytvořte včasnou strategii, abyste měli obsah připravený k použití a zabránili jakýmkoli zmeškáním při interakci s vašimi diváky.
Tato šablona vám umožní připravit strukturovaný plán na celý rok, což vám pomůže přidělit zdroje s dostatečným předstihem a sledovat minulé výsledky, které lze využít jako podklady pro budoucí příspěvky.
Nejvhodnější pro: Začátečníky i profesionály, kteří se snaží udržet konzistenci ve svém prostředí sociálních médií.
💡Tip pro profesionály: Použijte panely ClickUp k sledování kliknutí, počtu lajků a dalších údajů, abyste mohli odpovídajícím způsobem vylepšit svou přítomnost na sociálních médiích.
4. Pokročilá šablona ClickUp pro sociální média
Jste profesionál, který potřebuje něco navíc ve svém rámci plánování sociálních médií? Rozumíme tomu. Někdy potřebujete ve svých šablonách další podrobnosti, abyste mohli sledovat kategorie obsahu, kanály sociálních médií, stav návrhů a další. Pokročilá šablona ClickUp Social Media je ideální volbou.
Díky sofistikovaným funkcím můžete uchovávat veškerý obsah (například koncepty, odkazy, grafiku atd.) na jednom místě, i když je určen k nahrání na různé platformy sociálních médií, jako jsou Facebook, X (dříve Twitter) a Instagram. Zahrňte všechny podrobnosti, jako je spolupráce s influencery, trendy s vaším vlastním nádechem a působivé údaje, které lze později použít jako poznatky.
Nabízí čtyři přizpůsobitelné zobrazení – seznam, tabuli, kalendář, vložení a dokument – které vám umožní snadno projít procesem tvorby obsahu od vzniku nápadu až po zveřejnění.
Pokud potřebujete pomoc s maximálním využitím této šablony, ClickUp má vestavěnou nápovědu, která vám může posloužit jako váš osobní expert a pomoci vám se v nástroji zorientovat.
Nejvhodnější pro: Firemní subjekty s velkou přítomností na sociálních médiích napříč několika kanály.
💡Tip pro profesionály: Napište texty pro příspěvky, nápady, inspiraci a další pomocí ClickUp Docs . Umožňuje vám také vkládat záložky a vytvářet tabulky, spolupracovat s kolegy na úpravách v reálném čase a sdílet je s konkrétním týmem, hosty nebo veřejností pomocí oprávnění k přístupu.
5. Šablona propagačního kalendáře ClickUp
Chcete odměnit své věrné zákazníky nebo přilákat pozornost nových kupujících lákavými akcemi a nabídkami? Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, jsou propagační kampaně. Plánování těchto kampaní však zahrnuje tolik proměnných prvků, že pro tým může být vyčerpávající udržet pořádek a dosáhnout kvalitních výsledků.
Vyzkoušejte šablonu propagačního kalendáře ClickUp, která může být pro vaši společnost průlomem v dosahování cílů při každé propagační aktivitě. Šablona obsahuje přehledné seznamy, které velmi zjednodušují organizaci úkolů a spolupráci. Můžete sledovat délku trvání kampaní, výkonnost, rozpočet a případné konflikty.
Jelikož tato šablona ukládá jak vaše minulé, tak budoucí propagační akce, můžete včas provádět změny ve své strategii a zajistit, aby uvedení vašich produktů na trh nebo sezónní výprodeje proběhly bez problémů.
Nejvhodnější pro: Značky, které k propagaci svých produktů využívají sezónní nebo propagační kampaně na sociálních médiích.
6. Šablona příspěvků na sociální média ClickUp
Váš redakční kalendář pro sociální média musí být naplněn interaktivním obsahem, poutavými texty a jedinečnými nápady, které zapadnou do vaší značky.
Na papíře to vypadá snadno, ale realizace je úplně jiná věc.
Šablona ClickUp Social Media Post Template vám pomůže vytvářet relevantní příspěvky pomocí ClickUp Doc strukturovaným způsobem. Její formát karet poskytuje jasný přehled o všech detailech každého příspěvku, což z ní činí jeden z nejlepších online kalendářů.
S tímto řešením můžete naplánovat své příspěvky tak, aby byly zveřejněny v době, kdy přitáhnou nejvíce pozornosti, a to bez ohledu na platformu sociálních médií. Vyberte si preferovaný způsob zobrazení(seznam, vložený pohled, kalendář atd.) a vnesete pořádek do platformy pomocí polí pro přiřazené osoby, termíny, kanály a URL adresy.
Nejvhodnější pro: Společnosti, které spolupracují s více influencery na tvorbě zábavního obsahu.
7. Šablona blogu pro sociální média ClickUp
Blogování je jedním z nejspolehlivějších způsobů, jak zvýšit viditelnost v sociálních médiích. Může poskytnout podrobný přehled témat relevantních pro danou značku, a proto je důležité zajistit, aby byly příspěvky na blogu napsány poutavým způsobem, s vizuálními prvky, anekdotami a statistikami.
Šablona ClickUp Social Media Blog by měla být v tomto případě vaším preferovaným nástrojem, protože její schopnost načítat nápady na obsah, plánovat příspěvky a sledovat výkon v jediném rozhraní vám pomůže přinést to nejlepší do světa blogů.
Využijte ClickUp Brain k vytvoření přesných souhrnů vašich projektů na sociálních médiích a získejte aktualizace o vašich výstupech, abyste měli přehled o všech důležitých detailech.
Nejvhodnější pro: Týmy sociálních médií, které se snaží zvýšit návštěvnost svých zajímavých blogů.
Vynikněte na sociálních médiích s ClickUp
V době sdílení memů a krátkých videí musí tvůrci neustále vylepšovat své strategie jedinečným obsahem. Díky šablonám kalendářů si mohou oddechnout s vědomím, že se o jejich přítomnost na sociálních médiích stará efektivní asistent.
Plánovací funkce ClickUp mohou být v tomto ohledu vaším silným spojencem. Zatímco přizpůsobitelné zobrazení vám poskytuje transparentnost pracovního postupu přesně podle vašich představ, přizpůsobitelné sloty pro každý úkol nabízejí nekonečné možnosti úpravy kalendáře.
Můžete vymýšlet jedinečné koncepty v dokumentech, plánovat své příspěvky pomocí automatizace, měřit výkonnost a mnoho dalšího! A protože to zefektivňuje váš pracovní postup, můžete také zlepšit své schopnosti v oblasti time managementu – výhodné pro všechny!
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a začněte.