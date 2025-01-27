10 nejlepších nástrojů pro sledování sociálních sítí, které posílí vaši strategii pro sociální sítě v roce 2025

Představte si následující situaci: Píše se rok 2015. Jako marketingový pracovník oslovujete zákazníky prostřednictvím formulářů pro zpětnou vazbu nebo organizujete schůzky, abyste s nimi provedli rozhovory a zjistili nedostatky ve vašich produktech/službách.
Vaši zákazníci nesnášejí vyplňování dotazníků a získat upřímnou zpětnou vazbu prostřednictvím asynchronních online konverzací v formálním prostředí je náročné.
Stejná situace platí i dnes pro většinu značek.
Zákazníci dnes vyjadřují své emoce a sdílejí zpětnou vazbu k produktům na Facebooku, Twitteru a Instagramu prostřednictvím příběhů, tweetů nebo komentářů. Existuje způsob, jak zefektivnit shromažďování zpětné vazby od zákazníků na základě konverzí na sociálních sítích?
Vzhledem k miliardám konverzací, které se odehrávají na sociálních médiích, se marketéři obracejí na nástroje pro sledování sociálních médií, aby shromažďovali informace o zákaznících, odhalovali trendy a relevantní konverzace a reagovali na dotazy zákazníků.
Nástroj pro monitorování sociálních médií umožňuje značkám sledovat konverzace, které se jich týkají nebo se týkají tématu, které je zajímá, a získávat tak cenné informace pro strategii zapojení na sociálních médiích založenou na datech.
V tomto článku sdílíme náš seznam 10 nejlepších nástrojů pro sledování sociálních médií, které vám pomohou vylepšit vaši strategii pro sociální média.
Co byste měli hledat v nástrojích pro sledování sociálních médií?
Zde je přehled toho, co byste měli hledat v nástroji pro sledování sociálních sítí.
- Komplexní přehled: Nástroj pro sledování sociálních sítí jde nad rámec sledování klíčových slov, nabízí analýzu sentimentu, identifikuje klíčové influencery a odhaluje nadcházející trendy. Nejlepší platforma pro správu sociálních médií zajistí, že nebudete jen poslouchat své publikum, ale skutečně pochopíte, co je motivuje, a na základě toho budete moci vytvořit svou strategii pro sociální média.
- Kompatibilita s hlavními platformami sociálních médií: Nástroj pro monitorování značky by měl být schopen sledovat konverzace na všech platformách sociálních médií a také sledovat vaši značku online na fórech, zpravodajských a recenzních webech a odborných fórech.
- Analýza sentimentu: Vyberte si platformy pro sledování sociálních sítí, které dokážou automaticky detekovat sentiment zákazníků a kategorizovat online konverzace do pozitivních a negativních skupin bez jakéhokoli ručního zadávání.
- Intuitivní rozhraní: Nástroj pro monitorování webu, který si vyberete, by měl mít přizpůsobitelné rozvržení, filtry a snadno použitelné rozhraní, aby bylo sledování sociálních médií hračkou.
- Robustní analytický panel pro sociální média: Vyberte si nástroje pro sledování sociálních médií s podrobnými analytickými funkcemi, jako jsou podrobné zprávy o marketingových OKR s metrikami zapojení, zmínkami o značce a výkonností sociálních kampaní.
- Integrační schopnosti: Pro přesné sledování sociálních sítí je nezbytná hladká integrace s vašimi aplikacemi pro digitální marketing, včetně nástroje pro správu sociálních médií. Nástroj pro monitorování sociálních médií by měl být integrován s vašimi analytickými platformami, aby bylo možné vytvářet marketingové kampaně založené na datech.
- Zabezpečení dat: Nástroj pro sledování sociálních médií by měl dodržovat zákony na ochranu osobních údajů platné v dané zemi a odvětví, aby byla zachována důvěrnost a integrita zpětné vazby od zákazníků nebo dat ze sledování sociálních médií.
10 nejlepších nástrojů pro sledování sociálních sítí, které posílí vaši strategii v sociálních médiích
1. Sprout Social
Nástroj pro sledování sociálních sítí Sprout Social vám pomůže sledovat konverzace o vaší značce, porozumět vašemu publiku a identifikovat další vlivné osoby ve vašem oboru. Řešení Sprout pro sledování hashtagů a sociálních médií spolu s analýzou sentimentu poskytuje informace o zákaznících, sledování značky, konkurenci a odvětví.
Například platforma ed-tech by mohla použít nástroje pro sledování sociálních sítí k monitorování konverzací na sociálních sítích týkajících se jejích propagačních akcí nového kurzu, který spustila.
Funkce sledování sociálních sítí umožňují značce měřit reakce publika na sociálních médiích, trendy hashtagy a celkovou analýzu sentimentu publika.
Díky strategii sledování sociálních sítí ví značka, jak zvýšit svou přítomnost a zapojení na sociálních médiích.
Nejlepší funkce Sprout Social
- AI Assist doporučuje alternativní odpovědi, které vylepšují tón hlasu nebo vytvářejí propracovanější reakci podle komentáře.
- Použijte SproutLink jako řešení pro odkaz v biografii a zvyšte návštěvnost svého webu nebo vstupních stránek tím, že jej zahrnete do svých profilů na sociálních sítích.
- Sdílejte svůj obsahový kalendář s externími zainteresovanými stranami, spolupracujte na poznámkách v kalendáři a komunikujte v reálném čase v rámci interních konverzací.
Omezení Sprout Social
- Účty na sociálních médiích se odpojují i přes pravidelné používání
- Žádná bezplatná zkušební verze pro nové uživatele
Ceny Sprout Social
- Standardní cena: 249 $/měsíc
- Profesionální: 399 $/měsíc
- Pokročilý: 499 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sprout Social
- G2: 4,4/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (570 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Sprout Social!
2. Brandwatch
Každou minutu je na Facebooku zveřejněno přibližně 510 tisíc komentářů, na Instagramu 66 tisíc příspěvků a na Twitteru 575 tisíc tweetů! Sledovat vše, co se na sociálních médiích říká, je noční můrou každého marketéra.
Marketéři se spoléhají na nejlepší nástroje pro sledování sociálních sítí, aby mohli analyzovat všechny tyto konverzace a získat cenné informace. Používají platformu Brandwatch pro sledování sociálních sítí, aby mohli spravovat více kanálů sociálních médií na jednom místě prostřednictvím sledování konverzací z databáze 1,6 bilionu historických konverzací a monitorování sociálních médií v reálném čase.
Sledujte klíčové metriky sociálních médií, jako je povědomí o značce, sociální sentiment a podíl na sociálních médiích, abyste posílili svou přítomnost na sociálních médiích a správu reputace na všech platformách.
Nejlepší funkce Brandwatch
- Segmentová analýza vám umožňuje kategorizovat konverzace podle zpětné vazby, stížností, názorů a dalších faktorů.
- Snadno použitelné rozhraní s funkcemi pro sledování sociálních sítí, které vám pomohou spravovat organický i placený obsah na všech sociálních kanálech.
- Nástroj pro influencer marketing s databází více než 30 milionů tvůrců, který umožňuje spouštět, měřit a vyhodnocovat multikanálové influencer marketingové kampaně a měřit jejich výkonnost pomocí skóre vlivu.
- Intuitivní podrobný analytický panel s nástroji pro analýzu konkurence, který vám pomůže pochopit vaše výsledky ve srovnání s konkurencí.
Omezení Brandwatch
- Brandwatch neumožňuje naplánovat stejný příspěvek na všech platformách.
- Pomalé stahování a aktualizace dashboardu
Ceny Brandwatch
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Brandwatch
- G2: 4,1/5 (789 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (224 recenzí)
3. Mention
Mention je nástroj pro sledování sociálních sítí, který vám umožňuje sledovat více než miliardu datových zdrojů na webu, včetně Twitteru, Facebooku a Instagramu, a vytvářet a ukládat filtry, abyste snadno našli to, co hledáte.
Mention, jeden z nejlepších nástrojů pro sledování sociálních sítí, umožňuje marketérům značek a agenturám zabývajícím se digitálním marketingem provádět hloubkovou analýzu sentimentu, sledovat zmínky o vaší značce na sociálních sítích nebo jakékoli téma po dobu až dvou let a nastavit upozornění v případě jakékoli neobvyklé aktivity.
Nejlepší funkce Mention
- Sledujte, kdykoli jste zmíněni, abyste pochopili reputaci značky díky upozorněním v reálném čase s funkcemi sledování sociálních sítí.
- Komplexní nástroj pro sledování sociálních sítí s analytickými funkcemi a filtry, které vám umožní podrobně prozkoumat témata týkající se konkurence, značky, produktu nebo odvětví.
- Naplánujte podrobné zprávy pro různé zainteresované strany, které je budou pravidelně dostávat e-mailem.
- Komunikujte se svým publikem na hlavních sociálních médiích (jako Twitter, Instagram a Facebook) a připravujte, plánujte a publikujte příspěvky z více kanálů.
Omezení zmínek
- Nezachytává historická data po vytvoření booleovského vyhledávání.
- Chybí nástroj pro prediktivní analýzu
Ceny Mention
- Solo: 41 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Pro: 83 $/měsíc (fakturováno ročně)
- ProPlus: 149 $/měsíc (fakturováno ročně)
Zmínky, hodnocení a recenze
- G2: 4,3/5 (439 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (286 recenzí)
4. Agorapulse
Agorapulse je alternativa k Hootsuite, která umožňuje marketérům plně ovládat správu svých sociálních médií.
Díky intuitivnímu rozhraní pro publikování, nástrojům pro sledování sociálních sítí a podrobným analytickým údajům vám platforma pro správu sociálních médií Agorapulse zajistí, že vám neunikne žádná zmínka o vaší značce, ať už od vašich zákazníků nebo kolegů z oboru.
Nejlepší funkce Agorapulse
- Spravujte své sociální sítě, publikování, reportování, monitorování sociálních sítí a spolupráci týmu z jednotné sociální schránky Agorapulse.
- Přístup k nástrojům pro sledování sociálních sítí Agorapulse přes mobilní aplikaci pro Android a iOS
- Funkce pro správu projektů, které vám pomohou zavést pracovní postupy pro publikování, sdílet poznámky, sledovat úkoly a přiřazovat obsah ke schválení.
Omezení Agorapulse
- Nemožnost exportovat naplánované příspěvky pro sdílení s klienty
- Limit znaků pro příspěvky na LinkedIn je nastaven na 300 znaků, zatímco samotná platforma umožňuje použití více znaků.
Ceny Agorapulse
- Standard: 49 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Professional: 79 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Advanced: 119 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Řešení na míru podle potřeb vašeho podnikání
Hodnocení a recenze Agorapulse
- G2: 4,5/5 (919 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (706 recenzí)
5. Digimind
O kolik by se vám jako marketérovi nebo majiteli značky usnadnil život, kdybyste mohli v reálném čase sledovat konverzace zákazníků na různých sociálních médiích?
Nástroje pro sledování sociálních sítí od Digimind vám poskytnou komplexní přehled o vašem publiku a příspěvcích vašich konkurentů na sociálních sítích.
Například startup zabývající se online rozvozem jídla by mohl využít nástroje pro sledování sociálních sítí, jako je Digitmind, aby jeho marketingové týmy mohly sledovat konverzace na Facebooku a Instagramu a vytvářet marketingové kampaně založené na virálních trendech. Tyto údaje o zákaznících také pomáhají identifikovat mezery v zákaznické zkušenosti a očekáváních.
Nejlepší funkce Digimind
- AI Sense, engine založený na umělé inteligenci, pomáhá s automatizovanou kurátorskou činností a doporučuje marketingovým pracovníkům vhodné kroky.
- Digimind Social Analytics pro analýzu a srovnání libovolného počtu sociálních účtů
- Proprietární modul Top Reputation vám umožňuje sledovat, co vaši zákazníci chtějí vědět o vaší značce, produktech a produktech vašich konkurentů.
- Vytvářejte zprávy pomocí předem navržených šablon pro sociální média od Digimind Social a vyhodnocujte klíčové metriky.
Omezení Digimind
- Uživatelské rozhraní není snadné na používání a vyžaduje školení, aby bylo možné platformu pochopit.
- Hloubka dat není komplexní.
Ceny Digimind
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Digimind
- G2: 4,6/5 (180 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Emplifi
Nástroje pro sledování sociálních sítí od společnosti Emplifi nabízejí tvorbu a publikování obsahu, analytiku, UGC, influencer marketing, správu komunit, live commerce, správu reputace a péči.
Nejlepší funkce Emplifi
- Dostávejte automatická upozornění na náhlé změny a anomálie v aktivitě na sociálních médiích přímo na platformě nebo e-mailem.
- Funkce pro sledování sociálních sítí a přizpůsobitelný dashboard s dynamickými klíčovými údaji v reálném čase a informacemi o spotřebitelích.
- Nástroje AI pro automatické označování, analýzu sentimentu a pokročilé směrování
Omezení Emplifi
- Tento nástroj nezaznamenává klíčové metriky, jako jsou například počet zhlédnutí TikTok u konkurence nebo počet swipe-upů na Instagramu.
- Úprava naplánovaných příspěvků je zdlouhavá a frustrující
Ceny Emplifi
- Essential: 2400 $/rok (10 profilů)
- Standard: Individuální ceny
- Podnikání: Ceny na míru
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Emplifi
- G2: 4,3/5 (202 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (38 recenzí)
7. YouScan
YouScan je nástroj pro sledování sociálních médií založený na umělé inteligenci, který je vybaven technologií rozpoznávání obrazu a pomáhá firmám analyzovat názory spotřebitelů, objevovat praktické poznatky a spravovat reputaci značky.
Příklad: předpokládejme, že společnost zabývající se péčí o pleť chce pochopit, jak zákazníci vnímají její značku, a tradiční výzkumné metody nestačí.
Nástroj pro sledování sociálních sítí, jako je YouScan, pomáhá značce získávat zpětnou vazbu na základě konverzací na sociálních sítích, sledovat neoznačené zmínky a zahrnovat uživatelské recenze do svých propagačních akcí na sociálních médiích, aby dosáhla co nejlepších výsledků.
Nejlepší funkce YouScan
- Visual Insights od YouScan využívající umělou inteligenci detekuje loga, objekty, scény, aktivity a demografické informace na obrázcích.
- Automatická kategorizace příchozích zmínek a komentářů do kategorií, jako jsou komplimenty, pochvaly nebo stížnosti.
- Vlastní tagy pro segmentaci a filtry pro kategorizaci zmínek do kategorií
- Upozornění v reálném čase na potenciální hrozby, detekci nežádoucího používání produktů a objevování negativních vizuálních zmínek, které ohrožují image vaší značky.
Omezení YouScan
- Omezený počet hashtagů dostupných v zobrazení slovní mraky
- Analýza sentimentu není vždy přesná
Ceny YouScan
- Starter: 299 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Neomezené tarify: Ceny na míru
Hodnocení a recenze YouScan
- G2: 4,8/5 (92 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (61 recenzí)
8. BrandMentions
Setkali jste se někdy se situací, kdy nespokojený zákazník si stěžuje na vaši značku online, ale vy o tom nejste informováni, a proto nemůžete problém vyřešit?
Nástroje pro monitorování sociálních médií sledují zmínky o značce, i když zákazník zapomene sledovat vaši značku na sociálních médiích. Zejména když nespokojený zákazník ventiluje své rozhořčení, musíte být ve střehu, a nástroje pro sledování sociálních médií, jako je BrandMentions, jsou v tomto případě velmi užitečné.
BrandMentions prohledává všechny digitální kouty a hledá zmínky o vaší značce, relevantní klíčová slova pro vaše podnikání a hashtagy a klíčová slova konkurence, aby zajistil, že vaše marketingová strategie na sociálních médiích bude na špičkové úrovni.
Nejlepší funkce BrandMentions
- Nástroj pro sledování sociálních médií sleduje zmínky na různých sociálních médiích, fórech, zpravodajských webech, v novinách a dalších webových zdrojích, včetně recenzí.
- Oznámení o sledování značky v reálném čase prostřednictvím e-mailu o klíčových zmínkách a o tom, zda nějaký nový odkaz přivádí návštěvníky na váš web.
- Automatická detekce tónu a analýza negativních sentimentů v konverzacích, které zmiňují vaši značku.
- Naplánujte si white labelové zprávy o zmínkách vaší značky pro různé zainteresované strany.
Omezení BrandMentions
- Nelze sledovat konverzace v uzavřených skupinách na Facebooku
- Pokud nenastavíte klíčová slova správně, rychle dosáhnete měsíčních limitů sledování.
Ceny BrandMentions
- Rostoucí podnikání: 79 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Společnost: 249 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik/agentura: 399 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze BrandMentions
- G2: 4,6/5 (42 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Hootsuite
Podle zprávy společnosti McKinsey mají značky, které nereagují na zákazníky na sociálních platformách, o 15 % vyšší míru odchodu zákazníků ve srovnání s podniky, které reagují. Chcete být na straně vítězů. K tomu potřebujete nástroj pro sledování sociálních médií, jako je Hootsuite.
Hootsuite je komplexní sada nástrojů pro správu sociálních médií, která značkám umožňuje plánovat příspěvky na více sociálních médiích, spravovat organický a placený obsah, sledovat zmínky o značce, mít přehled o konverzacích zákazníků, sledovat zmínky o značce a získávat informace – to vše z jednoho intuitivního panelu.
Nejlepší funkce Hootsuite
- Hootsuite Streams monitoruje zmínky, klíčová slova a hashtagy.
- Odpovídejte na veřejné komentáře, ukládejte je a lajkujte přímo z ovládacího panelu Hootsuite.
- Integruje se s nejlepšími nástroji pro sledování sociálních sítí, jako jsou Brandwatch a Talkwalker.
Omezení Hootsuite
- Analytické reporty nejsou v reálném čase
- Počet konkurentů, které můžete sledovat v jednotlivých cenových kategoriích, je omezený.
Ceny Hootsuite
- Profesionální: 99 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Tým: 249 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Hootsuite
- G2: 4,1/5 (4102 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (3620 recenzí)
10. BuzzSumo
Při zveřejňování obsahu na různých sociálních médiích se stále spoléháte na odhady, abyste pochopili, co rezonuje s vaší cílovou skupinou?
Začněte objevovat trendy v obsahu ve vašem oboru na Facebooku, Twitteru, Redditu a YouTube a identifikujte klíčové influencery pro vaši strategii na sociálních médiích pomocí platformy pro sledování sociálních médií Buzzsumo.
BuzzSumo je software pro obsahový marketing, který sleduje vaše konkurenty a analyzuje příspěvky na sociálních médiích, zmínky a novinky v oboru. Jeden z nejlepších nástrojů pro sledování sociálních médií,
Buzzsumo poskytuje upozornění na důležité události, které se neztratí v milionech konverzací probíhajících na sociálních médiích. Filtrujte a studujte sdílení, odkazy a trendy, abyste zjistili, jaký typ obsahu rezonuje u vašeho publika a jak získat náskok před konkurencí.
Nejlepší funkce BuzzSumo
- Sledujte zmínky v obsahových kanálech souvisejících s vaším odvětvím, abyste porozuměli svým uživatelům a byli informováni o nejnovějších zprávách a trendech.
- Integrace s komunikačními nástroji, jako je Slack, umožňuje dostávat upozornění na zmínky o značce nebo klíčových slovech.
- Seřaďte příběhy podle skóre trendů, abyste odhalili nadcházející virální trendy a mohli na ně reagovat. Porovnejte trendy pomocí skenování údajů o výkonu obsahu za posledních pět let.
- Upozornění v reálném čase pro sledování nových odkazů a zmínek v okamžiku, kdy se objeví.
Omezení BuzzSumo
- Upozornění v nástroji pro monitorování mohou být opakující se.
- Drahé pro majitele malých podniků
Ceny BuzzSumo
- Tvorba obsahu: 199 $/uživatel/měsíc
- PR & Comms: 299 $/5 uživatelů/měsíc
- Suite: 499 $/10 uživatelů/měsíc
- Enterprise: 999 $/30 uživatelů/měsíc
Hodnocení a recenze BuzzSumo
- G2: 4,5/5 (102 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (141 recenzí)
Další nástroje pro správu sociálních médií
ClickUp
Zatímco nástroje pro sledování sociálních médií se zaměřují na sledování a monitorování sociálních médií, ClickUp je software pro správu pracovních postupů pro marketingové týmy, který zvyšuje vaši celkovou produktivitu. ClickUp podporuje vaši marketingovou strategii tím, že vám pomáhá spravovat projekty, kampaně a úkoly v sociálních médiích.
Chcete mít přehled o svém kalendáři sociálních médií nebo hledáte kreativní způsoby, jak vytvořit efektivní kampaně na sociálních médiích? ClickUp vám s tím pomůže.
Použijte ClickUp k hostování všech svých propagačních akcí a iniciativ na sociálních médiích na jednom místě. Tento nástroj pro správu sociálních médií umožňuje členům týmu a zainteresovaným stranám spolupracovat v reálném čase.
Ať už vymýšlíte nápady pro kampaně, stanovujete cíle týmu nebo pracujete na kalendáři obsahu pro nové čtvrtletí, ClickUp vám pomůže v každé fázi procesu.
Pomocí ClickUp můžete spravovat reakce na příspěvky na sociálních sítích a shromažďovat zpětnou vazbu získanou pomocí nástrojů pro sledování sociálních sítí.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizujte své procesy na sociálních médiích pomocí předem připravených šablon kampaní na sociálních médiích od ClickUp.
- Vymýšlejte nápady na obsah, vytvářejte kalendář obsahu a pište popisky pro sociální sítě pomocí umělé inteligence ClickUp.
- Přidejte značky priority a upozornění, aby byl tým okamžitě informován o změnách.
- Šablona pracovního postupu pro strategii sociálních médií od ClickUp vám ušetří namáhavou práci s vytvářením strategie propagace na sociálních médiích od základů.
- Šablona tabule pro konkurenční analýzu vám umožňuje sledovat marketingové kampaně vašich konkurentů a úroveň spokojenosti s vašimi produkty.
- Shromažďujte sociální a online data z nástrojů pro monitorování sociálních médií a získávejte tak cenné informace.
Omezení ClickUp
- Bezplatná verze omezuje přístup k pokročilým funkcím, jako je ClickUp AI.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ClickUp
Vyberte si správné nástroje pro sledování sociálních sítí a posilte svou strategii v sociálních médiích
Vyberte si nástroj pro sledování sociálních sítí, který vám umožní sledovat konverzace a zmínky o značce na všech vašich sociálních médiích v konsolidovaném dashboardu.
Funkce pro sledování sociálních sítí a nástroj pro správu projektů na sociálních médiích od ClickUp mají klíčové funkce, jako jsou šablony obsahu, funkce umělé inteligence a možnosti týmové spolupráce, které vašemu týmu umožní spravovat kampaně, projekty a úkoly na sociálních médiích na jednom místě.
Od sledování zpětné vazby zákazníků a konverzací na sociálních sítích v reálném čase až po vytváření šablon marketingových kampaní – ClickUp zvládne vše.
Nejlepší na tom je, že ClickUp se integruje s nejlepšími nástroji pro sledování sociálních sítí, což umožňuje tok dat mezi různými zdroji a eliminuje ruční práci spojenou s exportem dat napříč více kanály.
Místo toho, abyste se museli potýkat s různými nástroji pro sledování sociálních sítí, použijte ClickUp, který vám usnadní správu projektů v oblasti sledování sociálních sítí a získávání poznatků. Plánujte, spravujte, sledujte a spolupracujte na všech svých strategiích pro sociální sítě v ClickUp pomocí předem připravených přizpůsobitelných šablon.
Začněte s ClickUp a vyzkoušejte si jej zdarma.