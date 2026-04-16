من التكليف إلى الآلة: كيف أنشأنا 230 سير عمل للذكاء الاصطناعي وحولنا قسم التسويق في 8 أشهر

بدون مستشارين. وبدون "مكتب للتحول". مجرد تكليف أسبوعي، ونظام محلي، والسعي الدؤوب لتحقيق نسبة الإنتاجية إلى عدد الموظفين.

تقول كل شركة إنها "تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي". ومعظمها يعني أن أحد أعضاء الفريق لديه علامة تبويب ChatGPT مفتوحة. هذا هو "السياحة في مجال الذكاء الاصطناعي"، وليس التحول.

قبل ثمانية أشهر، كانت منظمة التسويق الخاصة بي في ClickUp تندرج ضمن تلك الفئة. بالطبع، كان الموظفون يستخدمون الذكاء الاصطناعي هنا وهناك. الملخصات، والمسودات الأولى، وملاحظات الاجتماعات. لكن الاستخدام كان متقطعًا وغير منتظم، ولم يكن له هيكل واضح. لم يكن لدي رؤية واضحة لما كان الموظفون يعملون عليه. لم تكن لدي أي طريقة لمعرفة ما إذا كنا نتحسن بالفعل أم أننا نكتفي فقط بتطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل شكلي.

اليوم، لدينا 230 سير عمل للذكاء الاصطناعي مصنفًا عبر 13 فريقًا. 169 منها قيد التشغيل في الإنتاج. لقد زدنا استخدام الذكاء الاصطناعي 20 ضعفًا في الأسابيع الستة الأولى من التحول. انخفض عدد منتجي المحتوى في فريق تحسين محركات البحث (SEO) لدينا من 75 إلى 8. وانتقل أحد أفراد فريق الطلب لدينا من تنظيم ندوة عبر الإنترنت واحدة شهريًا إلى ست ندوات. ويمكنني الآن عرض شاشة واحدة من ClickUp وأخبرك بالضبط أين يقع كل فريق وشخص على منحنى نضج الذكاء الاصطناعي، وما الذي يجب عليهم إنشاؤه بعد ذلك، ولماذا.

فيما يلي الدليل الفعلي. جميع المراحل الخمس، والأخطاء التي ارتكبتها، والأرقام التي نتجت عن ذلك، والوكلاء وسير العمل المحددين الذين يديرون الأمور اليوم. إذا كنت تقود فريقًا للإيرادات أو التسويق وكنت جادًا في هذا الأمر، فيرجى الاستفادة من هذا الدليل.

المقياس الوحيد الذي قاد كل شيء

قبل أن أدخل في تفاصيل المراحل، عليك أن تفهم المقياس الذي يقف وراء كل قرار اتخذناه، ألا وهو نسبة المخرجات إلى عدد الموظفين. كل سير عمل، وكل موظف، وكل عملية إعادة تنظيم قمنا بها تم تقييمها من خلال سؤال بسيط: هل يتيح لنا هذا تحقيق المزيد مع الفريق الذي لدينا، أم القيام بنفس الشيء بموارد أقل؟ نحن بحاجة إما إلى تسريع النمو أو خفض الإنفاق (أو كليهما)!

نحن لا نسعى وراء الحداثة. نحن نسعى وراء الاستفادة. وهذا الإطار مهم، لأنه يبقي الفريق مركزًا على الأمور التي تدفع العمل فعليًا إلى الأمام بدلاً من إنشاء عروض توضيحية رائعة لا تؤدي إلى أي نتيجة.

ما ستتعلمه في هذا الدليل

فيما يلي تفاصيل ذلك:

المقياس الوحيد الذي قاد كل قرار

المراحل الخمس التي شكلت التحول

الأخطاء التي سأصلحها إذا بدأت من جديد

عمليات سير العمل والوكلاء الذين يحققون إنتاجًا حقيقيًا اليوم

النظام الذي استخدمناه لتتبع النضج، ووضع خارطة طريق للموجة التالية، وتوجيه الفريق للمضي قدمًا

لم تكن الخطوة الأولى التي اتخذناها في صيف عام 2025 مبهرة على الإطلاق. لم تكن هناك أدوات جديدة، ولا بيانات صحفية كبيرة. مجرد أمر دائم: كان على كل عضو في الفريق، كل أسبوع، في قناة دردشة مخصصة على ClickUp ، تقديم حالة استخدام جديدة واحدة على الأقل للذكاء الاصطناعي.

يمكن أن يكون أي شيء. شيء وفر 30 ثانية. شيء وفر 30 دقيقة.

كان المعيار منخفضًا عن قصد لأن الهدف لم يكن إنتاج عمل رائد في اليوم الأول. كان الهدف هو حث الناس على اتباع إيقاع يتيح لهم الوصول فعليًا إلى الذكاء الاصطناعي.

وهنا يكمن الميزة الهيكلية التي وفرها لنا البناء باستخدام ClickUp. كان الذكاء الاصطناعي موجودًا بالفعل في الأدوات التي يستخدمها الموظفون يوميًا. لم يكن هناك حاجة لتغيير السياق أو تسجيل الدخول إلى منصة أخرى. كان بإمكانك تجربة شيء ما ومشاركة النتائج في نفس قناة الدردشة التي تم فيها إصدار التكليف. كان الاحتكاك أقل ما يمكن أن يكون.

لكن المهمة بحد ذاتها هي مجرد رهان أساسي. وإليك الجزء الذي يتجاهله معظم المديرين التنفيذيين.

كل ليلة جمعة وصباح السبت (أنا على الساحل الشرقي، ومعظم فريقي على الساحل الغربي)، أقرأ كل تقرير يتم تقديمه. كل واحد. أعلق على كل واحد بأفكار واقتراحات وتشجيع. أقول شكرًا. أطرح أسئلة متابعة. أظهر أن هذا ليس مجرد أداء شكلي.

إذا شعر فريقك ولو لثانية واحدة أنك تقوم فقط بوضع علامة في خانة ما بصفتك قائدًا، فإن العملية برمتها ستفشل. فهم بحاجة إلى أن يروا أنك تولي اهتمامًا وأنك تهتم فعليًا بما يكتشفونه.

استغرق الأمر وقتًا طويلاً من جانبهم، وكنت أريدهم أن يعلموا أن هذا لم يكن مجرد عمل روتيني. كان الأمر شيئًا استثمرت القيادة جهودها بصدق لفهمه.

قمنا بتشغيل هذا النظام لمدة ستة أسابيع تقريبًا. ثم حدث شيء ما. لم نعد بحاجة إلى التفويض بعد الآن. أصبح الموظفون مولعين به. زالت الضغوط لأن استخدام الذكاء الاصطناعي لم يكن بالضرورة أن يغير العالم. كان عليه فقط أن يجعلك أفضل بنسبة 1% كل يوم.

وكان التأثير الإيجابي هائلاً. فقد رأى الموظفون ما يفعله زملاؤهم وبدأوا في تقليده. وأعيد استخدام المطالبات. وتم مشاركة الوكلاء. وأصبحت تجربة شخص واحد سير عمل يومي لعشرة أشخاص. وهنا تكمن القوة الحقيقية.

بعد ستة أسابيع، لاحظت مؤشرًا مشجعًا: زيادة بمقدار 20 ضعفًا في استخدام الذكاء الاصطناعي عبر الفريق.

إنجاز بسيط في المرحلة الأولى: وكيل بريد إلكتروني تلقائي يوفر 20 دقيقة لكل استخدام لمسؤولي استجابة الحوادث (XDR)، وساعد في إثبات أن حتى المكاسب الصغيرة في سير العمل يمكن أن تولد زخمًا حقيقيًّا عبر الفريق

حوّل برنامج AI Notetaker من ClickUp مقابلات العملاء إلى نصوص وملاحظات ومواد مصدر قابلة لإعادة الاستخدام، مما ساعد فريق المحتوى على توفير ما يقرب من أربع ساعات لكل قصة عميل

قناة حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الأسبوعية قيد التشغيل. كان أعضاء الفريق يشاركون إنجازاتهم (الكبيرة والصغيرة) كل يوم جمعة، وكانت الإدارة تتفاعل مع كل مشاركة على حدة. تُظهر لقطة الشاشة هذه تحليل ديفيد يو لكيفية استخدامه الذكاء الاصطناعي لإعادة توازن مجموعات توجيه العملاء المحتملين، ورد كايل

ما الذي يمكن استخلاصه من المرحلة 1

أنشئ قناة عامة. اجعل المشاركات مرئية. خفف من مستوى التوقعات لتخفيف الضغط. قم بتشغيلها لفترة محددة، من 4 إلى 6 أسابيع، طويلة بما يكفي لتكوين عادة ولكن قصيرة بما يكفي حتى لا تبدو دائمة. والأهم من ذلك: يجب على القادة المشاركة بشكل واضح. قم بالتعليق على كل مشاركة. إذا لم تتمكن من الالتزام بذلك، فلا تهتم بهذه المهمة.

💡 نصيحة للمحترفين: إذا كنت تريد أن تستمر هذه العادة، فاستخدم أداة تتيح للقادة الرد في السياق المناسب. مع ClickUp Chat وتعليقات المهام، تظل التعليقات مرئية وقابلة لإعادة الاستخدام وسهلة البناء عليها، بدلاً من أن تختفي في سجل Slack.

المرحلة 2: جعل "السوبر وكلاء" الجميع بناة

بحلول الخريف، أصبح الفريق يفكر من منظور الذكاء الاصطناعي. فقد استوعبوا الأساسيات: التلخيص، والصياغة، والبحث، والتنسيق، والتحليلات البسيطة. لكن 80% مما أنشأوه كان لا يزال عبارة عن أتمتة المهام. أمور من النوع A إلى B. مفيدة، وتؤثر بالتأكيد على نسبة الإنتاجية إلى عدد الموظفين. لكنها لم تغير قواعد اللعبة تمامًا.

ثم أطلقت ClickUp برنامج " Super Agents " داخليًا. وتغيرت المعادلة برمتها.

بدلاً من ربط المطالبات يدويًا وربط عمليات الأتمتة البسيطة في سلسلة لتشكيل شيء أكثر تعقيدًا، يمكن للمستخدم غير التقني وصف سير عمل متعدد الخطوات بلغة بسيطة باستخدام أداة إنشاء الوكلاء، ويمكن لـ ClickUp إنشاء "الوكيل الفائق" له. انخفضت العوائق التي تحول دون إنشاء أتمتة حقيقية إلى ما يقارب الصفر. بالنسبة لفريق كان مستعدًا بالفعل للتفكير بهذه الطريقة، كان الأمر أشبه بصب الوقود على النار.

لقد حثثنا الفريق على التفكير بشكل أوسع. ليس من أ إلى ب، بل من أ إلى ي. طلبنا من الجميع تحديد سير العمل المعقد والمتعدد الخطوات في عالمهم الذي كان يستهلك الوقت ويجب أتمتته. ولأننا كنا نعلم أننا سنطلق Super Agents للجمهور في أواخر ديسمبر، كان لدى الجميع حافز داخلي: سيتم عرض عملهم. سيتمكنون من إظهار مكاسبهم في الكفاءة للعالم.

بحلول أوائل يناير، أصبح لدينا مكتبة تضم أكثر من 150 مقطع فيديو لفريقنا وهو يقوم ببناء واستخدام Super Agents. شعر الموظفون بالفخر بعملهم. ووضعوا أنفسهم في مكانة الخبراء المتخصصين في هذا المجال. وأسفر هذا الجهد بأكمله عن ديناميكية إيجابية حيث تحولت مكاسب الكفاءة الداخلية إلى محتوى تسويقي خارجي.

بعض الأعمال التي قمت بها حتى الأسبوع الماضي لم تعد ذات صلة ويجب التخلي عنها لصالح طريقة جديدة وأفضل. لا يمكنك أن تكون مترددًا جدًا بشأن ذلك.

هذا أمر يخطئ فيه معظم الفرق. فهي تبني شيئًا يعمل، ثم تحميه. لكن وتيرة هذه الأمور تعني أنه عليك أن تكون مستعدًا للتخلي عن الأشياء باستمرار. لقد ألغينا بعض عمليات الأتمتة الصيفية لدينا في غضون أشهر لأن إصدارات Super Agent كانت أفضل. هذا ليس إهدارًا، بل جزء طبيعي من العملية.

📮 رؤية ClickUp: يقول 24% من الأشخاص إنهم يريدون وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لأتمتة المهام المملة. التوقعات هنا تتمثل في التخلص من الأعمال ذات القيمة المنخفضة، وهذا أمر معقول. إذا احتاج أحد الوكلاء إلى إعداد أو إشراف أو توجيه مستمر، فإنه يتوقف عن الشعور بأنه مفيد ويبدأ في الشعور بأنه يمثل المزيد من العمل.

أتمت Webinar Wally إعداد المهام، والمسؤولية، وتسليم المهام، والمراسلة، مما أدى إلى تقليل وقت إعداد الندوات عبر الإنترنت من 4 إلى 5 ساعات إلى حوالي ساعة واحدة، ومكّن شخصًا واحدًا من إدارة ست ندوات عبر الإنترنت بدلاً من واحدة

Webinar Wally قيد الإنتاج: تم إنجاز 533 مهمة، وتوفير 771 ساعة. بإدارة أريانا يونغ. هكذا يبدو "الوكيل الخارق" عندما يقوم بعمل حقيقي على نطاق واسع

تقوم سلسلة محتوى الحملة المكونة من ستة وكلاء بتحويل موجز واحد إلى نصوص الأحداث، ورسائل البريد الإلكتروني، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات، مما يقلل وقت إنشاء الحملة من 4 إلى 8 ساعات إلى 1 إلى 2 ساعة

يقوم سرب من وكلاء Cursor الهرمي بإجراء أبحاث متوازية عبر مصادر متعددة وإنتاج تقارير GTM مدعومة بالمراجع في حوالي 45 دقيقة بدلاً من أسبوع إلى أسبوعين

أنشأ أحد المسوقين الميدانيين نظامًا يضم أكثر من 25 وكيلًا يدير دورة حياة الحدث بالكامل، مما يوفر من 6 إلى 8 ساعات لكل حدث في البحث عن الحضور وحده، ويقلل من التنسيق اليدوي على جميع الأصعدة

المرحلة 3: المكتبة (كان يجب أن أفعل هذا في وقت أبكر)

حسنًا، لحظة صراحة.

لو كان بإمكاني إعادة فعل شيء واحد، لكان هذا هو. كنت سأبدأ في التنظيم منذ اليوم الأول.

إليك ما حدث بدلاً من ذلك. بعد تسعة أشهر، أصبح لدينا سير عمل للذكاء الاصطناعي في كل مكان. كان لكل فريق سير عمل خاص به. وكان لكل فرد وكلاء يعتمد عليهم. لكن لم يكن لدى أحد، بما في ذلك أنا، رؤية شاملة لما هو موجود بالفعل في جميع أنحاء المؤسسة. كان الأمر قويًا ولكنه غير مرئي.

لذلك قمت بإنشاء قائمة منظمة. هذه هي اللحظة التي توقف فيها التحول عن كونه مجموعة من الإنجازات وبدأ في التحول إلى نظام تشغيل. داخل ClickUp، يحصل كل وكيل ذكاء اصطناعي وسير عمل نشط على مهمة تحتوي على حقول مخصصة تسجل كل ما يهم:

ما هي المهمة التي يؤديها؟ محددة. ليس "يساعد في التسويق". ما هي المهمة أو العملية المحددة التي يتولاها هذا الوكيل؟

ما هو التأثير؟ توفير في الوقت، وتوفير في المال، وزيادة في الإنتاجية. أرقام حقيقية، وليس مجرد انطباعات.

من المسؤول عنه؟ من قام بإنشائه، ومن يتولى صيانته، ومن تتصل به عندما يتعطل؟

كم مرة يتم تشغيله؟ يوميًا؟ أسبوعيًا؟ حسب الطلب؟ بشكل مستمر؟

أين يوجد؟ ClickUp Super Agent، Cursor، Retool، Replit، Hex، Claude Code، AirOps. نحن نستخدم الكثير من الأدوات. وتقوم عمود النظام بتتبعها جميعًا.

أي فريق؟ والأهم من ذلك، ما هو مستوى النضج؟

📌 ميزة ClickUp: بمجرد أن يصبح لديك مئات من سير العمل عبر الفرق، يصبح العثور على السير المناسب مشكلة بحد ذاتها. يتيح لك ClickUp Enterprise Search البحث عبر المهام والمستندات والتعليقات والأدوات المرتبطة دون الاعتماد على المعرفة القبلية أو على من قام بإنشاء السير أولاً. اعثر على أي شيء في مساحة العمل الخاصة بك باستخدام Enterprise AI Search

انتقل نموذج نضج الفريق من العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى التنفيذ عبر سير عمل الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى العمليات القائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث يعمل الوكلاء بشكل مستقل، ويتولى البشر التعامل مع الحالات الاستثنائية

اليوم، تحتوي هذه القائمة على 230 سير عمل. 169 منها قيد التشغيل. 40 في خطة العمل. 17 قيد الإنشاء والتدقيق. عبر 13 فريقًا وظيفيًا. ولأنها موجودة في ClickUp، مع حقول مخصصة وعروض وفلاتر حقيقية، يمكنني تقسيمها بالطريقة التي أريدها. حسب الفريق، حسب النضج، حسب التأثير، حسب النظام، حسب الحالة. إنها لوحة التحكم لجميع عمليات الذكاء الاصطناعي لدينا.

يتم تجميع مستودع سير عمل الذكاء الاصطناعي في ClickUp حسب الفريق. كل سير عمل هو مهمة تحتوي على حقول مخصصة منظمة: ماذا تفعل، وتأثيرها، وكم مرة يتم تشغيلها، وماذا توفر. هذه هي لوحة التحكم لجميع عمليات الذكاء الاصطناعي

230 سير عمل للذكاء الاصطناعي عبر 13 فريقًا: نتائج حقيقية

هنا أضع الأدلة. هذه سير عمل حقيقية تعمل حاليًا في بيئة الإنتاج، مع أرقام تأثير حقيقية مستمدة مباشرة من المكتبة.

الفريق سير عمل متميز التأثير تحسين محركات البحث (SEO) / المحتوى 150 منشورًا على المدونة شهريًا (AirOps + QA Super Agent) المنتجون: 75 → 8. توفير 675 ساعة شهريًا. فيديو / محتوى 100 مقطع فيديو على YouTube شهريًا (وكلاء الإحاطة + مجموعة أدوات النشر) 4 أيام عمل + توفير 800 دولار شهريًا. الطلب سلسلة محتوى الحملة المكونة من 6 وكلاء إنشاء الحملة: 4-8 ساعات → 1-2 ساعة. الأحداث الميدانية مجموعة كاملة لدورة حياة الحدث (أكثر من 25 وكيلًا) 6-8 ساعات لكل حدث مخصصة للبحث وحده. المجتمع أكثر من 15 وكيلًا للإشراف والتحليلات أكثر من ساعتين أسبوعيًا على الملخصات. 20-30 دقيقة لكل تصعيد. PMM Cursor Agent Swarm + CompeteBot + Resonance Testing أبحاث السوق: 1-2 أسبوع → 45 دقيقة. XDR / SDRs SS1 حارس مسار الفرص تم اكتشاف مخاطر بقيمة 700 ألف دولار في المرحلة الأولى خلال الشهر الأول. تمكين العملاء وكيل مركز المساعدة + وكلاء كتابة نصوص CUU 20 ساعة في الأسبوع (مركز المساعدة). 4 ساعات لكل نص. النمو والعمليات قارن بين Page Generation و Ad Strategist Suite تم توفير حوالي 9000 ساعة. مجموعة الإعلانات ≈ 1 موظف بدوام كامل. دورة الحياة تلقيم حملة WrapUp المدة الزمنية: 3 أشهر → أيام لـ 60 ألف مستخدم. DG Analytics مجموعة Agentic Analytics (7+ وكلاء فائقين عبر Hex MCP) مراقبة يومية لمسار العمل. مؤتمتة بالكامل. الدعم الفني Bug Goblin + Stale Defect Agent تم إغلاق 1,551 خطأً قديمًا بشكل مستقل. الخدمات المهنية لمحة عن مخاطر التجديد + تحديد أولويات السوق الإجمالية المتاحة (TAM) مراجعات كتب ربع سنوية تُنجز في دقائق.

ما الذي دعم هذا النظام في ClickUp استبدل أكثر من 20 أداة بمساحة عمل واحدة قوية داخل ClickUp ClickUp Chat لجمع حالات الاستخدام ومشاركتها علنًا ClickUp Tasks + Custom Fields لتصنيف سير العمل والملكية والتأثير والنظام والنضج ClickUp Dashboards and Views لمراقبة المكتبة عبر الفرق ClickUp Automations و Super Agents لأتمتة سير العمل المعقدة والمتعددة الخطوات ClickUp Brain و Brain MAX لتحليل المكتبة، واكتشاف الثغرات، وتشكيل خارطة الطريق

المرحلة 4: استخدمنا الذكاء الاصطناعي لتقييم الذكاء الاصطناعي الخاص بنا

وهنا يصبح الأمر أكثر تعقيدًا. وبصراحة، هنا بدأ الأمر برمته يبدو كنظام حقيقي بدلاً من مجموعة من المشاريع.

بمجرد تصنيف جميع سير العمل البالغ عددها 230 في ClickUp باستخدام بيانات منظمة، وجهت ClickUp Brain إلى القائمة بأكملها وطلبت منه تقييم المؤسسة. ما هي الفرق الأكثر تقدمًا؟ وما هي الفرق التي لا تزال في الغالب في مستوى "المساعدة بالذكاء الاصطناعي"؟ أين توجد الفجوات بين الوظائف؟ ما الذي يجب أن نبنيه بعد ذلك؟

كانت أهم النتيجة غير مفاجئة ولكنها مهمة: كانت معظم الفرق تعمل في عزلة. قام الأفراد بأتمتة مهامهم الخاصة. ثم ربطوا عمليات الأتمتة هذه معًا من أجل المهام على مستوى الفريق. لكن سير العمل توقف عند حدود الفريق. كان فريق العمليات هو الاستثناء، لأنهم يعملون بطبيعتهم عبر الوظائف المختلفة، لذا كان موظفوهم يغطون بشكل طبيعي عدة فرق.

ولكن ماذا عن البقية؟ إنهم يعملون في عزلة.

هذه الرؤية وحدها كانت تستحق كل هذا الجهد لأنها أظهرت لي بالضبط أين تكمن الموجة التالية من القيمة: في الفراغات بين الفرق. الترابط بين الوظائف المختلفة. سير العمل الذي يربط الطلب بالأحداث الميدانية والمجتمع والمحتوى. هذه الأمور لا تُبنى بشكل طبيعي. بل تحتاج إلى تصميم.

لأول مرة، لديّ فكرة حقيقية عما يوجد في مؤسستي من منظور نضج الذكاء الاصطناعي. وما هي الخطوة التالية، ولماذا. يمكنني تحديد الأولويات وتخصيص الموارد والموظفين ووضع خطة عمل. أصبح الأمر الآن برنامجًا حقيقيًا.

يتولى فريق المجتمع المكون من أكثر من 15 وكيلًا متخصصًا كل شيء بدءًا من الملخصات الأسبوعية وحتى توجيه الترقيات، مما يحرر الموظفين للتركيز بشكل كامل على اتخاذ القرارات التقديرية

⚠️ نضج الذكاء الاصطناعي هو ما يميز الاستفادة الحقيقية عن الضجيج قد تبدو بعض سير العمل الجيدة بمثابة تقدم. لكن النظام الحقيقي مختلف.

المرحلة 5: خرائط الطريق وخطط التدريب والـ DNA الجديد

أعطانا تقييم النضج أمرين غيرا طريقة إدارتنا للفريق في المستقبل.

أولاً: خارطة طريق حقيقية للذكاء الاصطناعي. استنادًا إلى الثغرات التي حددتها Brain، لدينا الآن 40 سير عمل في قائمة الانتظار بحالة "خارطة طريق" في نفس قائمة ClickUp. يمكنني رؤية ما يتم بناؤه، ومن يملكه، والأساس المنطقي وراءه. يتم إعطاء الأولوية للتكامل بين الوظائف. يتم تخصيص وكيل مخصص للفجوة بين الطلب والمجتمع.

تمت معالجة الفجوة بين إدارة المنتجات والتسويق (PMM) والفعاليات الميدانية. ولأول مرة، أصبح التحول إلى الذكاء الاصطناعي مدعومًا بإدارة مشاريع فعلية. تحديد الأولويات. تخصيص الموارد. المساءلة. كما تعلم، تلك العناصر التي تحول الأفكار الجيدة إلى نتائج حقيقية.

خريطة طريق الذكاء الاصطناعي: أكثر من 35 سير عمل في قائمة الانتظار للبناء، لكل منها التأثير المتوقع والمسؤولية والأساس المنطقي. يتم إعطاء الأولوية للتكامل بين الوظائف وسد الثغرات بناءً على تقييم النضج

ثانيًا: خطط التدريب الفردية. يحصل كل فرد في الفريق، وأنا من ضمنهم، على خطة لكيفية سد الثغرات في مهاراته في مجال الذكاء الاصطناعي. ما هي نقاط قوتهم؟ ما هي المجالات التي يحتاجون إلى تطويرها؟ ما هي سير العمل المحددة التي يجب عليهم التعامل معها بعد ذلك؟ ويصبح الأشخاص الأكثر تقدمًا مرشدين لأولئك الذين ما زالوا في مرحلة التعلم. إنه تمكين بشري مدعوم بتقييم الذكاء الاصطناعي.

كما قمنا بتغيير معايير التوظيف لدينا. طوال هذه الرحلة بأكملها، قمنا عمدًا بضم أشخاص إلى الفريق يضعون الذكاء الاصطناعي في المقام الأول. ليسوا مجرد متحمسين. بل أشخاص يفهمون أنظمة الوكلاء المعقدة، ويفكرون في سير العمل بدلاً من المهام، ويمكنهم بناء شيء ما ثم تعليم ثلاثة أشخاص آخرين كيفية توسيعه. إنهم الحمض النووي الجديد للمنظمة، وقد كانوا عوامل مضاعفة للقوة لكل من حولهم.

هذه هي الطريقة التي سنستمر بها في تعزيز قوتنا وتحسين نسبة الإنتاجية إلى عدد الموظفين.

كيف يبدو "الحمض النووي الجديد": قام أحد مديري التسويق والمنتجات (PMM) بإنشاء مجموعة من وكلاء Cursor ومحرك بطاقات المعركة وCompeteBot وGTM Intelligence Super Analyst، وهو إنجاز كان سيستغرق فريقًا كاملًا قبل 18 شهرًا

سير عمل تحسين محركات البحث (SEO) الذي يحدد نسبة المخرجات إلى عدد الموظفين: AirOps للتوليد، وSuper Agent لضمان الجودة، ومنتجو المحتوى الذين انخفض عددهم من 75 إلى 8، مما وفر 675 ساعة شهريًا

عامل بسيط للغاية استطاع استرداد أكثر من 700 ألف دولار من المشاريع المعرضة للخطر في الشهر الأول من خلال الإبلاغ عن الفرص في المرحلة الأولى التي تفتقر إلى المنتجات

🚀 ميزة ClickUp: بمجرد أن يبدأ الذكاء الاصطناعي في الانتشار عبر الفرق، فإن المشكلة الحقيقية ليست الوصول. بل هي التجزئة.

دليل الإرشادات الموجز

إذا كنت تقرأ هذا وتفكر "نحن بحاجة إلى القيام بذلك"، فإليك النسخة التي يمكنك طباعتها ولصقها على شاشتك.

ابدأ بمهمة، لا بمنصة. لا تهم التكنولوجيا إذا لم يكن فريقك معتادًا على اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي أولاً. قناة عامة. مشاركات أسبوعية. معايير بسيطة. 6 أسابيع. تفاعل شخصيًا مع كل مشاركة على حدة.

أزل الغموض، ثم دع الفكرة تنتشر. لم يكن التغيير الأكبر هو سير عمل واحد بعينه. بل كان اللحظة التي أدرك فيها الناس أن الذكاء الاصطناعي لا يجب أن يكون ثوريًا ليكون ذا قيمة. شارك كل شيء علنًا حتى يتم إعادة استخدام الأفكار.

عندما تتوفر أدوات أفضل، ارفع مستوى التوقعات. جعلت Super Agents الأتمتة المعقدة في متناول الأشخاص غير التقنيين. ابحث عن نقاط التحول هذه في مجموعتك الخاصة واستخدمها لدفع الفريق إلى الأمام.

تخلص من المشاريع المفضلة لديك باستمرار. تم إيقاف بعض عمليات الأتمتة الصيفية لدينا في غضون أشهر. جيد. هذا يعني أننا نتحسن بسرعة أكبر من سرعة تعلقنا بها.

قم بتصنيف كل شيء. في وقت أبكر مما تعتقد أنك بحاجة إليه. إذا كان بإمكاني إعادة فعل شيء واحد، لبدأت في إنشاء قائمة جرد منظمة من اليوم الأول. المكتبة ليست مجرد وثائق. إنها الأساس للتقييم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ووضع خطة العمل، والتدريب. بدونها، فأنت تسير على غير هدى.

استخدم الذكاء الاصطناعي على نفسه. بمجرد أن تصبح سير العمل لديك ضمن نظام منظم، دع الذكاء الاصطناعي يقرأها ويقدم لك تقييمًا لمدى نضجها. سيكتشف الثغرات بين الوظائف وأنماط العزلة بشكل أسرع من أي تحليل بشري.

وظف مطورين. أنت بحاجة إلى عدد قليل من الأشخاص الذين يضعون الذكاء الاصطناعي في المقام الأول. فهم لا يكتفون بالبناء لأنفسهم فحسب. بل يقومون بالتدريس والتوجيه ورفع مستوى الجميع من حولهم.

قم بإدارته كمنتج. خارطة الطريق. قائمة المهام المتأخرة. أولويات السبرينت. الرؤية. اهتمام القيادة. إذا كان تحولك إلى الذكاء الاصطناعي مشروعًا جانبيًا، فسيظل مشروعًا جانبيًا.

ما الذي جعل هذا الأمر ينجح بالفعل

إذا قمت بتحليل عملية التحول بأكملها لتحديد العوامل التي جعلتها تنجح فعليًا، فستجد أنها تعود إلى بعض الأنماط البسيطة:

ظلت القيادة منخرطة بشكل واضح

ظلت التجارب خالية من العقبات في البداية

عمل الفريق من خلال نظام واحد مشترك

أدت الأدوات الأفضل إلى رفع سقف الإنجازات

تمت إدارة سير العمل كأنه منتج

إلى أين يتجه هذا

قبل تسعة أشهر، كان الذكاء الاصطناعي شيئًا يستخدمه فريقنا عندما يتذكرون ذلك. اليوم، لدينا 230 سير عمل مُصنف، وإطار عمل من ثلاث مستويات للنضج، وخريطة طريق ذات أولويات، وخطط تدريب فردية لكل عضو في الفريق، ونظام يتطور كل أسبوع.

انتقلنا من التجارب المتفرقة إلى التصميم المنظم. ومن الوكلاء المنعزلين إلى الأنظمة متعددة الوظائف. ومن إعداد التقارير يدويًا إلى تحليلات مسار العمل الآلية. وقد حققنا ذلك باستخدام الأدوات التي كانت لدينا بالفعل، والأشخاص الذين كنا نوظفهم بالفعل، والالتزام بمعاملة نضج الذكاء الاصطناعي كبرنامج حقيقي، وليس مجرد طموح.

نسبة المخرجات إلى عدد الموظفين هي المقياس الجديد للياقة التنافسية للفريق. الفرق التي تبني أنظمة حقيقية تدعم ذلك، بدلاً من الاكتفاء بالحماس، هي التي ستفوز.

ما زلنا في المراحل الأولى. وأنا متفائل بشأن الاتجاه الذي نسير فيه.

تتتبع مكتبة سير العمل بالذكاء الاصطناعي 230 عملية سير عمل مفهرسة، و169 عملية قيد التشغيل، و13 فريقًا لديهم عمليات سير عمل نشطة، و40 عنصرًا في خطة العمل

الأسئلة الشائعة

كم من الوقت استغرق فريق التسويق في ClickUp لإنشاء نظام التشغيل القائم على الذكاء الاصطناعي؟

قامت منظمة التسويق في ClickUp ببناء نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي المنظم الخاص بها على مدار تسعة أشهر تقريبًا، بدءًا من مهمة بسيطة لحالات الاستخدام الأسبوعية، لتتطور إلى مكتبة يتم تتبعها تضم 230 سير عمل عبر 13 فريقًا.

ما هو المقياس الأهم في عملية التحول إلى الذكاء الاصطناعي؟

بالنسبة لهذا الفريق، كانت نسبة المخرجات إلى عدد الموظفين هي المقياس الرئيسي. تم تقييم كل سير عمل وموظف بناءً على ما إذا كان قد زاد المخرجات مع نفس الفريق أو حافظ على المخرجات بموارد أقل.

لماذا قامت ClickUp بتصنيف كل سير عمل للذكاء الاصطناعي في نظام واحد؟

سمح وجود قائمة منظمة بتتبع التأثير والمسؤولية ومستوى النضج والثغرات في جميع أنحاء المؤسسة. وبدون هذه الرؤية، ظل اعتماد الذكاء الاصطناعي قويًا ولكنه غير مرئي.

ما الذي جعل اعتماد الذكاء الاصطناعي يثبت فعليًا في جميع أنحاء الفريق؟

وكانت العوامل الأهم هي المشاركة القيادية الواضحة، والعادة الأسبوعية السهلة، والمشاركة العامة لحالات الاستخدام، والأدوات التي تتيح للمستخدمين غير التقنيين إنشاء سير عمل مفيد داخل النظام الذي يستخدمونه بالفعل.

كيف استخدمت ClickUp الذكاء الاصطناعي لتحسين تحولها الرقمي؟

بمجرد تصنيف سير العمل في ClickUp، استخدم الفريق ClickUp Brain لتقييم مدى نضج الذكاء الاصطناعي عبر الفرق، وتحديد الثغرات، وتحديد أولويات فرص خطة العمل، ووضع خطط تدريب للأفراد.