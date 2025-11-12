ما وراء روبوت الدردشة: لماذا يتطلب التحول الحقيقي إلى الذكاء الاصطناعي ترميز أفضل موظفيك

هناك سوء فهم أساسي حول المعنى الحقيقي للتحول إلى الذكاء الاصطناعي. هذا الالتباس يكلف الشركات الميزة التنافسية التي تعتقد أنها تبنيها.

يعتقد معظم القادة أن الذكاء الاصطناعي مفيد بشكل أساسي في المهام الروتينية والمملة. فهم يرونه كوسيلة للتخلص من المهام المملة والمتكررة، حتى يتمكن البشر من التركيز على "العمل الحقيقي". ورغم أن هناك بعض الحقيقة في هذه القيمة السطحية، إلا أنها صورة غير كاملة تغفل تمامًا إمكانات التحول.

تقدر شركة McKinsey زيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 45% في الوظائف الأساسية التي يتم فيها دمج الذكاء الاصطناعي بشكل عميق.

الشركة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل حقيقي لا تكتفي بأتمتة المهام البسيطة. بل تلتقط الخبرة في المجال من أفضل الاستراتيجيين البشريين وتقوم بتدوين تلك الخبرة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

دعني أشرح لك ما يعنيه ذلك، ولماذا يغير كل شيء.

الفجوة في الخبرة المتخصصة في مجال تحويل الذكاء الاصطناعي

إليك سيناريو أراه يتكرر باستمرار: تقرر شركة ما تبني تحول الذكاء الاصطناعي. وتقوم بتعيين فريق مركزي للذكاء الاصطناعي أو موارد تقنية لبناء سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المؤسسة. ويبدأ هؤلاء الأشخاص ذوو النوايا الحسنة في إنشاء منطق الذكاء الاصطناعي لتشغيل مختلف العمليات التجارية.

المشكلة؟ ليس لديهم خبرة عميقة في تلك العمليات.

لنستخدم مثالاً بسيطاً من عالم التسويق الذي أعمل فيه. إذا حاول شخص من قسم تكنولوجيا المعلومات أو فريق الذكاء الاصطناعي المركزي إنشاء كل منطق الذكاء الاصطناعي لتشغيل حملاتنا التسويقية، فلن يكون لديه المعرفة الكافية بالطرق الصحيحة لتشغيل الحملات في ClickUp. لن يفهم أفضل ممارساتنا، أو أين يوجد كل السياق، أو كيف يتخذ المسوقون المتمرسون قرارات استراتيجية في الوقت المناسب.

غالبًا ما تنشئ فرق الذكاء الاصطناعي المركزية التي تفتقر إلى سياق المجال أتمتة تفتقد إلى الفروق الدقيقة والعائد على الاستثمار.

أفضل مزيج رأيته، والطريق الحقيقي للتحول إلى الذكاء الاصطناعي، هو عندما يعمل خبراء الذكاء الاصطناعي (الداخليون أو الخارجيون) عن كثب مع خبراء المجال لتدوين العمليات الرئيسية المهمة للأعمال وضمان سيرها بسلاسة.

هنا تحدث المعجزة. هنا تحقق التحول الحقيقي.

يتطلب سد هذه الفجوة تعاونًا وثيقًا بين خبراء الذكاء الاصطناعي وأولئك الذين لديهم فهم عميق للأعمال.

كيف تعرف أن التحول يعمل

الطريق من العمل اليدوي إلى الإنتاجية الموحدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

الطريقة التي تعرف بها أنك حققت شكلاً من أشكال التحول إلى الذكاء الاصطناعي تعتمد على الاستفادة. ما نوع الاستفادة التي يحققها كل فرد داخل شركتك؟

تخيل أن أحد أعضاء الفريق مسؤول عن عملية شاملة. إذا تمكنت من تخفيف عبء العمل عن هذا الشخص وتعيين وكلاء الذكاء الاصطناعي في مراحل مختلفة من تلك العملية، فستحصل على شخص مسؤول الآن عن إدارة فريق من الوكلاء لتنفيذ تلك العملية، بالإضافة إلى:

⬆️ زيادة الكفاءة في سرعة إنجاز العمل

⬆️ زيادة الإنتاجية من حيث حجم العمل المنجز

⬆️ تحسن الجودة في العمل نفسه

هذه المقاييس ملموسة. وهي قابلة للقياس. وستُظهر لك ما إذا كنت على الطريق الصحيح أم أنك تقوم فقط بإنشاء مسرحية للذكاء الاصطناعي.

يؤدي قلة السياق إلى نتائج ضعيفة للذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تآكل الثقة ويؤجج انتشار الأدوات بشكل أكبر. يتطلب التحول الحقيقي للذكاء الاصطناعي كسر هذه الحلقة من خلال دمج الخبرة في المجال مباشرة في سير عملك.

التوازي الذي لا يتحدث عنه أحد

الجميع يريد إجراء مقارنات بين التحول إلى الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. لكنني أعتقد أن هناك مقارنة أكثر إثارة للاهتمام تكشف عن شيء مهم بشأن اللحظة التي نعيشها.

لم تشهد العديد من الصناعات والقطاعات تحولًا رقميًا حقيقيًا.

أعلم أن الافتراض السائد هو أن التحول الرقمي قد "انتهى"، ولكن هذا ليس صحيحًا. لا تزال ترى شركات في العديد من القطاعات لم تدرك أبدًا الفوائد الكاملة لما كان موعودًا.

فكر في كيفية انتشار الإنترنت. في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، كانت البنية التحتية المطلوبة باهظة التكلفة وتستلزم عمالة كثيفة.

كان عليك مد الأسلاك

كنت بحاجة إلى بنية تحتية ضخمة على أرض الواقع

النتيجة؟ تخلفت العديد من الشركات والمناطق عن الركب لأنها لم تكن تمتلك الموارد أو البنية التحتية أو القدرة التنظيمية اللازمة.

بعد عشر سنوات، غيرت الهواتف المحمولة كل شيء. جعلت الهواتف المحمولة الإنترنت في متناول الجميع دون الحاجة إلى بنية تحتية قوية. تخطت مناطق كاملة من العالم جيلًا من التكنولوجيا وحصلت على اتصال بالإنترنت على الفور. ثم انطلقت في السباق.

نفس الشيء يحدث مع التحول إلى الذكاء الاصطناعي. هناك صناعات وشركات لم تتبنى أبدًا التحول الرقمي أو تجني فوائده. بدلاً من الخوض في عملية تستغرق وقتًا طويلاً وتستهلك الكثير من الجهد، مثل رقمنة شركتهم، هناك الآن فرصة لإعادة التفكير بشكل جذري في ما يجب أن تكون عليه الشركة المدعومة بالتكنولوجيا في عصر الذكاء الاصطناعي.

يمكن للشركات إنشاء حلول برمجية مخصصة بسرعة وسهولة أكثر من أي وقت مضى. يمكنها تحقيق تحول حقيقي من خلال تخطي الخطوات التي كان عليها اتخاذها في السابق.

هذا هو التوازي الذي يستحق الانتباه. هذه هي الفرصة التي يجب على القادة اغتنامها.

كشفت دراسة استقصائية أجرتها ClickUp مؤخرًا أن 45٪ من العاملين في مجال المعرفة قد فكروا في الأتمتة ولكنهم لم يبدأوا بعد، مما يسلط الضوء على الفجوة بين النية والعمل في معظم المؤسسات. المصدر: استطلاع ClickUp Automation (مايو 2025)

إنه أمر تقني وثقافي في آن واحد، ولا يمكنك تجاهل أي منهما

عندما يسأل الناس عما إذا كان التحول إلى الذكاء الاصطناعي تقنيًا أم ثقافيًا في المقام الأول، فإن الإجابة هي بلا شك كلاهما. أي تقنية محكوم عليها بالفشل دون إدارة فعالة للتغيير، وتقبل ثقافي، وتنفيذ من أعلى إلى أسفل.

من السهل جدًا أن يشعر الناس بالخوف أو الرهبة من التكنولوجيا الجديدة والتغيير، خاصةً إذا لم يفهموا دورها أو كيف ستساهم في المضي قدمًا.

لهذا السبب يعد العمل مع خبراء المجال أمرًا بالغ الأهمية. عندما تبدأ في تطبيق التحول إلى الذكاء الاصطناعي، يجب أن يدرك الناس أنهم لا يحرمون أنفسهم من وظائفهم أو من أدوارهم بسبب الذكاء الاصطناعي. إنهم بحاجة إلى توضيح دورهم في هذا النموذج الجديد.

هنا يكمن الخطأ الذي ترتكبه معظم الشركات في صياغة أهدافها. فهي تركز على التخلص من المهام الروتينية والمملة والمتكررة. ورغم أن ذلك جزء من القيمة، إلا أنه يضر بقدرات التكنولوجيا. وبصراحة، هذا الأمر ليس مثيرًا للاهتمام بالنسبة للناس.

التحول الحقيقي يتعلق بتحرير وقت الناس وطاقتهم وإبداعهم واستراتيجيتهم للقيام بالعمل الذي يرغبون في القيام به ولكنهم لم يتمكنوا من القيام به من قبل. ليس لأنهم لم يرغبوا في ذلك، ولكن لأنهم لم يتمكنوا من ذلك.

هذا الإطار مهم للغاية. هكذا تتقاطع الأبعاد التقنية والثقافية بنجاح.

💡 نصيحة احترافية: اعتبر اعتماد الذكاء الاصطناعي تحريرًا وليس إلغاءً، فهو يحرر الفرق للقيام بأعمال استراتيجية بدلاً من المهام المتكررة.

عندما فهمت أخيرًا الذكاء الاصطناعي

سأكون صادقًا: عندما تم إصدار ChatGPT لأول مرة في أواخر عام 2022، اعتقدت أنه مثير للإعجاب. بدا وكأنه لعبة ممتعة. لكنني لم أفهم ما يمكن أن تكون قيمته الحقيقية.

لم أفهم ذلك حتى رأيت سير عمل معقدًا متعدد الخطوات حيث يمكنك ربط الذكاء الاصطناعي بأدوات العمل الأساسية.

لم يكن الأمر يتعلق فقط بالحصول على إجابة عند الطلب، أو تجميع المعلومات، أو كتابة نسخة متوسطة الجودة. كان الأمر يتعلق بالقدرة على توفير تعليمات قوية للذكاء الاصطناعي ودمجها مع الأنظمة التي يتم فيها العمل فعليًا.

من وجهة نظر المبيعات والتسويق، كان هذا يعني دمج نتائج ومخرجات الذكاء الاصطناعي مع CRM وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وأدوات المشاركة في المبيعات لتحسين حياة المتخصصين في المبيعات والتسويق بشكل حقيقي.

لقد أدركت أن حتى أكثر سير العمل تعقيدًا يمكن ترميزه. الذكاء الاصطناعي ليس مفيدًا فقط للانتقال من النقطة أ إلى النقطة ب، بل يمكنه أيضًا تسجيل الرحلة بأكملها من النقطة أ إلى النقطة ز.

شعرت بتغير في وجهة نظري عندما رأيت كيف يغير الذكاء الاصطناعي القائم على الدفع الديناميكية. عندما تكون سير العمل متكاملة بشكل عميق، لا ينتظر الذكاء الاصطناعي حتى يتم الاستفسار عنه؛ بل يقدم السياق والإجراءات مباشرة إلى حيث يعمل الأشخاص بالفعل — دون الحاجة إلى التحويل إلى روبوت الدردشة.

عندما يسأل أحد أعضاء الفريق عن تفاصيل مهمة في المشروع، مثل الموعد المتوقع لإطلاق منتج ما، يقدم ClickUp Agent على الفور الإجابة من المناقشات والوثائق ذات الصلة. في هذا المثال، يقدم وكيل الذكاء الاصطناعي إجابة واضحة ومناسبة للسياق:

إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp

لقد نشأت في مجال البرمجيات من خلال ذكاء الأعمال (BI)، وأرى أوجه تشابه كبيرة في عصر الذكاء الاصطناعي. أحد التحديات الرئيسية في ذكاء الأعمال هو أن الناس غالبًا ما يجدون صعوبة في تحديد الأسئلة الصحيحة التي يجب طرحها. هذا هو الجانب الأكثر صعوبة في التحليل. وهو أيضًا الجانب الأكثر صعوبة في التعامل بفعالية مع الذكاء الاصطناعي.

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى ChatGPT، ورأيت مؤشرًا وامضًا وفكرت، "ماذا أفعل الآن؟ أكتب لك هايكو؟" إذن، هذه ليست الطريقة التي تجعل الذكاء الاصطناعي يعمل لصالحك.

القدرة على ترميز سير العمل، وتعيين الأسئلة التي يجب أن يطرحها الأشخاص حول أعمالهم مسبقًا، وتقديم تلك المعلومات في المكان الذي يتواجدون فيه بالفعل — هذا هو ما يغير كل شيء. لا يحتاجون إلى معرفة أن الذكاء الاصطناعي هو الذي يدعم ذلك؛ فهم يحتاجون فقط إلى النتيجة. ونتيجة لذلك، يحتاجون إلى العمل بسرعة أكبر.

تستمر قدرة تنسيق سير العمل هذه في تشكيل طريقة تفكيري حول الذكاء الاصطناعي اليوم.

الخطوة الجريئة تتحرك بسرعة (في الاتجاه الصحيح)

الخطوة الجريئة التي يتعين على القادة اتخاذها بسيطة للغاية: التحرك.

أعلم أن هذا يبدو سخيفًا بعض الشيء، ولكن هناك ميزة تنافسية حقيقية في التحرك بسرعة، والتحرك بسرعة بالطريقة الصحيحة. السرعة والاتجاه كلاهما مهمان.

تحتاج إلى التأكد من أن سياقك متماسك حتى تضمن أن النتائج التي ينتجها الذكاء الاصطناعي تتناسب فعليًا مع ما يهم شركتك.

ثم عليك التأكد من أن الأشخاص المناسبين في شركتك، أولئك الذين يتمتعون بخبرة حقيقية ويعرفون أفضل الممارسات، يشاركون في ترميز وكلاء الذكاء الاصطناعي وسير العمل الذي تقوم بإنشائه.

كيف يتيح ClickUp التحول الحقيقي إلى الذكاء الاصطناعي

أكثر من نصف الموظفين (57٪) يضيعون الوقت في البحث في المستندات أو قواعد المعرفة للعثور على المعلومات. وعندما لا يتمكنون من ذلك، يلجأ 1 من كل 6 إلى رسائل البريد الإلكتروني القديمة أو الملاحظات أو لقطات الشاشة لمجرد تجميع المعلومات. يضع ClickUp Brain حداً للبحث من خلال إجابات فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من مساحة العمل بأكملها ومنظومة التطبيقات المتصلة، حتى تحصل على ما تحتاجه في كل مرة. المصدر: استطلاع ClickUp لإدارة المعرفة (مارس 2025)

وهنا يكمن الاختلاف الجوهري بين ClickUp وأدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة: نحن نجمع كل السياق.

نحن نعرف كيف تعمل. نحن نعرف موظفيك. نحن نعرف كيف تنجز عملك. نحن نعرف هيكل الأذونات في فريقك، بحيث لا يرى الموظفون سوى ما يجب أن يروا. نحن نعرف عملك.

ClickUp Brain MAX يفهم فريقك ووثائقك وأذوناتك بعمق. بفضل قدرته على تحويل الكلام إلى نص، يمكنك ببساطة نطق طلبك، وسيقوم ClickUp Brain MAX على الفور بتحويله إلى رسالة قابلة للتنفيذ ومهيأة بشكل مثالي — مع الإشارة تلقائيًا إلى الشخص المناسب وربط الوثيقة الصحيحة.

تجعل الإشارات التي تراعي السياق والروابط الذكية في ClickUp Brain MAX التعاون سلسًا، مما يضمن أن يرى الأشخاص المناسبون المعلومات الصحيحة في كل مرة.

وهذه ميزة كبيرة من حيث الخصوصية والأمان والموثوقية.

لا يقتصر استخدام الذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاج أو تعظيم الكمية، بل يتعلق أيضًا بتحسين الجودة مع ضمان المصداقية التامة. إذا كنت تثق في الذكاء الاصطناعي لتشغيل وظائف مهمة للأعمال، كما ينبغي، وكما يمكن لـ ClickUp أن يوفر لك، فأنت بحاجة إلى الثقة في جودة تلك النتائج.

الأدوات المستقلة مثل ChatGPT و Gemini و Claude وحتى Copilot هي أدوات منعزلة. وهي تضيف الآن ميزات إدارة مشاريع خفيفة الوزن لأنها أدركت أنه لا فائدة من طرح أسئلة على الذكاء الاصطناعي إذا لم تتمكن من استخدام هذا المحتوى للتأثير على مهامك ومشاريعك ووثائقك وما إلى ذلك.

ومع ذلك، تظل هذه الأدوات منفصلة بشكل أساسي عن المكان الذي تتم فيه أعمالك بالفعل، مما يؤدي إلى انتشار الأعمال — حيث تنتشر المهام والتحديثات والمعرفة عبر منصات متعددة.

ClickUp Brain موجود داخل منصة إدارة العمل الخاصة بك، حيث تقوم بالتخطيط والعمل والمناقشة. يمكنك تضمين الذكاء الاصطناعي في سير العمل. يمكن للوكلاء المحيطين الإجابة على الأسئلة، وتحديد المهام ذات الصلة، وتطوير سير العمل، وإنشاء أعمال جديدة، وغالبًا دون أن يدرك المستخدمون أنهم قد أطلقوا شيئًا ما.

داخل حقل المطالبة أو التفاعل في ClickUp Brain، ما عليك سوى استخدام القائمة المنسدلة لاختيار النموذج المفضل لديك — تشمل الخيارات GPT أو Claude أو حتى Gemini وغيرها، اعتمادًا على اشتراكك والتكاملات.

حسّن عملية اتخاذ القرار من خلال تكامل LLM في ClickUp Brain عن طريق الحصول على رؤى الذكاء الاصطناعي المخصصة لسير عملك.

هذه هي قوة مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقارب. هذا هو ما يمكّن التحول الحقيقي للذكاء الاصطناعي.

كيف يبدو التحول الحقيقي للذكاء الاصطناعي

لا يُقاس التحول الحقيقي إلى الذكاء الاصطناعي بعدد أدوات الذكاء الاصطناعي التي اشتريتها أو عدد "مبادرات الذكاء الاصطناعي" التي أطلقتها. ويُقاس ذلك بالرافعة المالية، أي بمدى ما يمكن أن يحققه أفضل المواهب لديك عندما يتم تسجيل خبراتهم وتدوينها وتوسيع نطاقها من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، يقوم ClickUp Agent على الفور بتعيين المهام إلى الشخص المناسب بناءً على مشاركته في الدردشة، دون الحاجة إلى الانتظار لإدخالها يدويًا. وهذا يتيح لخبرائك التركيز على الأعمال ذات التأثير الكبير، بينما يتم توسيع نطاق معارفهم وقراراتهم بسلاسة عبر الفريق. هذه هي قوة التحول الحقيقي للذكاء الاصطناعي: تحويل الخبرة إلى عمل، تلقائيًا. وكلاء الذكاء الاصطناعي في العمل: توزيع المهام على الفور على الشخص المناسب، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما هو أكثر أهمية

ويُقاس ذلك بجودة وموثوقية النتائج التي تحققها مؤسستك عندما يعمل الذكاء الاصطناعي في سياق أعمال كامل، بدلاً من أن يكون معزولاً في واجهة روبوت الدردشة.

ويتم قياسه من خلال ما إذا كانت فرقك تقوم بالأعمال التي لطالما أرادت القيام بها ولكن لم يكن لديها الوقت أو الطاقة أو القدرة على إنجازها.

هذا هو التحول الذي يستحق السعي إليه. هذه هي الميزة التنافسية التي ستميز القادة عن المتخلفين في عصر الذكاء الاصطناعي.

الشركات التي ستزدهر ليست تلك التي تجرب الذكاء الاصطناعي بمعزل عن غيرها. إنها تلك التي تجمع بين الخبرة في المجال وتنسيق سير العمل والسياق المتقارب لإعادة التفكير بشكل جذري في كيفية إنجاز العمل.

السؤال ليس ما إذا كان يجب إجراء التحول، بل كيفية القيام به. السؤال هو ما إذا كنت ستتحرك بسرعة كافية لقيادة التحول أم ستشاهد منافسيك يتقدمون عليك بينما لا تزال تحاول معرفة الأسئلة التي يجب طرحها على روبوت الدردشة الخاص بك.

الأسئلة المتداولة حول ترميز الخبرات من أجل التحول إلى الذكاء الاصطناعي

تدوين الخبرات يعني تسجيل أحكام واستراتيجيات أفضل موظفيك ودمج تلك المعرفة في سير عمل الذكاء الاصطناعي. بدلاً من أتمتة المهام، يمكنك توسيع نطاق الخبرات البشرية من خلال أنظمة ذكية تنفذ العمل بالطريقة التي ينفذه بها خبراؤك.

الذكاء الاصطناعي بدون سياق المجال ينتج نتائج عامة. خبراء المجال يعرفون كيف يتم اتخاذ القرارات، وما هي أفضل الممارسات المهمة، وأين توجد الاستثناءات. إن إقران مطوري الذكاء الاصطناعي بخبراء الموضوع يضمن أن تعكس الأتمتة الذكاء الحقيقي للأعمال.

قم بقياس تحول الذكاء الاصطناعي من خلال الاستفادة — ما يمكن لموظفيك تحقيقه أكثر. ابحث عن أوقات إنجاز أسرع، وحجم إنتاج أعلى، وجودة محسنة، ومكاسب قابلة للقياس في الكفاءة عبر سير العمل.

يربط ClickUp Brain الأشخاص والبيانات والعمليات في مساحة عمل واحدة متقاربة للذكاء الاصطناعي. فهو يلتقط الخبرات في المجال، ويؤتمت سير العمل متعدد الخطوات، ويقوي وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين ينفذون العمل مباشرةً حيث يتم التخطيط والتعاون.