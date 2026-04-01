احصل على المزيد من Claude مع ClickUp AI

ClickUp أم Claude؟ ليس عليك الاختيار.

اختار فريقك Claude كمعيار الذكاء الاصطناعي. وهذا يجعل ClickUp أكثر قيمة، وليس أقل. Claude هو محرك استدلال للمستخدمين المتمرسين. ClickUp AI هي طبقة الذكاء الاصطناعي للمؤسسة بأكملها. يحتاج Claude إلى بيانات منظمة للاستدلال، وClickUp هو النظام الذي يوفرها.

وفي الوقت نفسه، تعمل ClickUp AI على إثراء مساحة عملك باستمرار، وتدعم الوكلاء الذين يعملون دون الحاجة إلى توجيه من أي شخص، وتوفر لكل فرد في كل فريق الذكاء الاصطناعي في سير العمل الذي يستخدمونه بالفعل.

يتولى Claude مهام الاستدلال العميق عبر الأنظمة لمستخدميك التقنيين. بينما يتولى ClickUp AI التعامل مع الـ 95% المتبقية من القوى العاملة لديك. معًا، يقدمان لك طريقة ذكية لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل.

تابع القراءة لتكتشف كيف يمكنك الحصول على المزيد من Claude مع ClickUp AI.

💡 هل تحتاج إلى مساعدة لمعرفة كيف يمكن لـ ClickUp AI و Claude أن يتناسبا مع سير عملك؟

كيف يعمل ClickUp AI

ClickUp AI عبارة عن مجموعة كاملة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في المنصة التي تدير فيها فرقك العمل بالفعل.

بدلاً من التعامل مع الذكاء الاصطناعي كإضافة منفصلة لا علاقة لها بسياق عملك، يقدم لك ClickUp أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم — حيث يفهم الذكاء الاصطناعي مهامك ووثائقك ومحادثاتك بعمق ليقدم لك دعمًا ملائمًا وسياقيًا وموفرًا للوقت في كل جزء من سير عملك.

إليك ما يجعل ذلك ممكنًا:

ClickUp Brain

ClickUp Brain هي طبقة الذكاء المدمجة داخل ClickUp. فهي تجعل مساحة العمل بأكملها أكثر ذكاءً، سواء كان الإنسان هو من يقرأ البيانات أو كان كلود هو من يستخرجها عبر MCP.

حدد أولويات المهام التي يجب تنفيذها من مساحة العمل الخاصة بك باستخدام استجابات ClickUp Brain التي تراعي السياق

@mention Brain : قم بوضع علامة على Brain كزميل في الفريق في أي مهمة أو مستند أو محادثة. إنه مساعدك الذكي المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع : قم بوضع علامة على Brain كزميل في الفريق في أي مهمة أو مستند أو محادثة. إنه مساعدك الذكي المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

إجابات تلقائية : يستجيب الذكاء الاصطناعي للأسئلة تلقائيًا في الدردشات ومواضيع التعليقات، بحيث لا يضطر البشر إلى القيام بذلك : يستجيب الذكاء الاصطناعي للأسئلة تلقائيًا في الدردشات ومواضيع التعليقات، بحيث لا يضطر البشر إلى القيام بذلك

ذكاء السياق : يراقب كل سياق العمل لالتقاط قواعد المعرفة وتحديثها باستمرار

البحث المؤسسي : اطرح سؤالاً بلغة طبيعية، واحصل على إجابات من المهام والمستندات والدردشة والتعليقات والمرفقات. يحترم أذونات مساحة العمل : اطرح سؤالاً بلغة طبيعية، واحصل على إجابات من المهام والمستندات والدردشة والتعليقات والمرفقات. يحترم أذونات مساحة العمل

الحقول المخصصة للذكاء الاصطناعي : حقول يتم ملؤها تلقائيًا بناءً على محتوى المهمة: التقييم العاطفي، وتقييم الأولوية، وتصنيف الفئة، والملخصات. لا حاجة إلى إدخال بيانات يدويًا

مدير المشاريع بالذكاء الاصطناعي: يلخص المشاريع تلقائيًا على لوحات المعلومات، ويكتشف العوائق، ويقترح المكلفين، ويُنشئ تحديثات الحالة بناءً على النشاط الفعلي

📮ClickUp Insight: 62٪ من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT و Claude. قد تكون واجهة روبوت الدردشة المألوفة لديهم وقدراتهم المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات والمزيد — هي السبب وراء شعبيتهم الكبيرة عبر الأدوار والقطاعات المتنوعة. ومع ذلك، إذا كان على المستخدم التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل بين الأوضاع وتكاليف تغيير السياق تتراكم بمرور الوقت. لكن الأمر يختلف مع ClickUp Brain. فهو موجود مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية العادية، ويقدم لك إجابات وثيقة الصلة بمهامك! استمتع بتحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

الوكلاء المتميزون

Super Agents هي زملاء فريق يعملون بالذكاء الاصطناعي يمكنك تهيئتهم باستخدام التعليمات والمحفزات والأدوات والمعرفة والذاكرة من خلال أداة Super Agent Builder.

استخدم أداة Super Agent Builder من ClickUp التي لا تتطلب كتابة أي كود لإطلاق وكيلك المخصص في دقائق، وليس ساعات

يمكنك وضع علامات عليهم، وتعيين مهام لهم، وإرسال رسائل خاصة إليهم في الدردشة، وحتى الإشارة إليهم بعلامة @ في المكان الذي تعمل فيه مباشرةً. إنهم يتصرفون كزميل فريق بشري، حيث يتخذون الخطوات اللازمة بشكل مستقل لإكمال العمل المكلف به.

لن تضطر إلى توجيههم في كل خطوة. فهم ينفذون العمل بشكل مستقل.

🎥 شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن إنشاء " Super Agents" والعمل معها:

يحتوي كل قسم على حزم وكلاء جاهزة للاستخدام:

القسم الوكلاء إدارة المشاريع وكيل الاستقبال، وكيل التخصيص، وكيل إدارة المشاريع، وكيل الإجابات المباشرة التسويق وكيل الموجزات، وكيل المحتوى، وكيل العلامة التجارية، وكيل المعلومات المباشرة المنتج والهندسة وكيل PRD، وكيل Triage، وكيل Codegen، وكيل Live Answers الموارد البشرية وكيل التمهيد، وكيل فحص النبض، وكيل التدريب، وكيل الإجابات المباشرة القيادة وكيل تذكير الأهداف، وكيل المواءمة، وكيل النتائج الرئيسية، وكيل تحديث الحالة المبيعات وكلاء مخصصون لسير عمل المبيعات

تثبت Bell Direct أنه مع ClickUp، لا تحتاج إلى فريق تقني لتبني الذكاء الاصطناعي بشكل فعال.

باستخدام ClickUp Super Agents، قام الفريق بأتمتة سير عمل شامل لقبول الطلبات وتصنيفها دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية أو إضافة أدوات جديدة.

💡 هل تبحث عن مكاسب مماثلة في الكفاءة لفريقك؟

الطيار الآلي ووكلاء البيئة المحيطة

هذه عوامل تعمل دائمًا في الخلفية دون الحاجة إلى مطالبتها بذلك. فكر في:

ملخصات لوحة التحكم التي يتم إنشاؤها كل صباح

تحديثات الحالة يتم إرسالها دون الحاجة إلى تسجيل الدخول

يتم فرز المهام وتوجيهها تلقائيًا حسب الأولوية

تم وضع علامة على العناصر المتأخرة وتصعيدها

بيانات يتم إثرائها باستمرار عبر مساحة العمل

وكلاء معتمدون

بالنسبة لسير العمل الذي تكون فيه المخاطر عالية بما يكفي لتبرير إنشاء نظام مخصص، سيقوم مهندسو ClickUp المتواجدون في الميدان بتصميم ونشر وكيل مخصص لعمليات مؤسستك المحددة. مع الوكلاء المعتمدين، تحصل على إعداد متميز بالإضافة إلى استخدام غير محدود.

👀 هل تعلم؟ حصل الوكيل المعتمد من ClickUp على 96 من 100 في تقييم مباشر لخطط المشاريع الجاهزة للتنفيذ. وحصل أقرب منافس على 61، بينما بقي معظم المنافسين الآخرين في نطاق 40 و50. من الناحية العملية، يمكن للفرق الانتقال من الفكرة → إلى الخطة → إلى التنفيذ في خطوة واحدة، مع الحد الأدنى من التدخل البشري. وهذا ما يجعل Certified Agent تبرز في هذا المعيار.

اجتماعات الذكاء الاصطناعي

باستخدام ClickUp Calendar و AI Notetaker، يمكن للفرق جدولة الاجتماعات في سياقها وتسجيل الملاحظات تلقائيًا.

دع ClickUp AI يقوم بأتمتة اجتماعاتك، بدءًا من الجدولة وحتى تدوين الملاحظات وإعداد الملخصات

استخدم أوامر اللغة الطبيعية لمسح تقويمات الفريق للتحقق من التوافر وجدولة الاجتماعات

انضم إلى الاجتماعات من داخل ClickUp، دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب

احصل على ملاحظات الاجتماعات التلقائية في صندوق الوارد الخاص بك في ClickUp — مع تسميات المتحدثين والملخصات والمواضيع الرئيسية والقرارات المميزة

يستخرج الذكاء الاصطناعي بنود العمل من ملاحظات الاجتماعات ويحولها إلى مهام ClickUp قابلة للتتبع

يتم ربط تتبع المتابعة بالمشروع ذي الصلة

يتم نشر الملخصات في مساحة ClickUp ذات الصلة

يتمتع كل مشارك في الاجتماع بإطلاع على ما تمت مناقشته، وما يجب القيام به بعد ذلك، ومن المسؤول عن ذلك.

خيارات متعددة لنماذج الذكاء الاصطناعي في منصة واحدة

ClickUp لا يعتمد على نموذج معين. يمكن للمستخدمين التبديل بين ChatGPT وClaude (بما في ذلك Opus 4.6) وGemini وأكثر من 12 نموذجًا آخر من أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي مباشرةً من شريط أدوات ClickUp دون مغادرة المنصة.

احصل على نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي بسعر نموذج واحد مع ClickUp Brain

يستخدم Brain هذه النماذج في الخلفية لتوفير ذكاء مساحة العمل، ويمكن تكوين Super Agents للاستفادة من أي نموذج متاح. يمكن للمسؤولين تقييد النماذج المتاحة لكل مساحة عمل.

وهذا يعني أن فريقك يحصل بالفعل على استنتاجات Claude داخل ClickUp، مطبقة على سياق العمل بالكامل.

ما يقدمه كلود

Claude هو محرك استدلال قوي، وعند استخدامه جنبًا إلى جنب مع ClickUp، فإنه يضيف ذكاءً حقيقيًا عبر الأنظمة:

Claude Code : برمجة وكيلة أصلية في المحطة الطرفية. تعديلات مستقلة لعدة ملفات، وإعادة هيكلة، وتصحيح الأخطاء. مثالي للمطورين : برمجة وكيلة أصلية في المحطة الطرفية. تعديلات مستقلة لعدة ملفات، وإعادة هيكلة، وتصحيح الأخطاء. مثالي للمطورين

Claude Cowork : وكيل عمل المعرفة الخلفية. تخيل جداول البيانات والتقارير وتحليل البيانات التي تعمل بشكل مستقل

Claude Desktop: مساعد ذكاء اصطناعي متعدد الأغراض للعمل المكثف الفردي والبحث والتحليل

يتصل Claude بـ ClickUp عبر MCP (بروتوكول سياق النموذج)، وهو معيار مفتوح يتيح لأي أداة ذكاء اصطناعي القراءة والكتابة على الأنظمة الخارجية. يمنح خادم MCP الخاص بـ ClickUp Claude وصولاً كاملاً إلى المهام والمستندات والتعليقات والحقول المخصصة والبحث.

🌟 هذا أمر جيد. كلما زاد عدد أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتصل بـ ClickUp عبر MCP، زادت أهمية ClickUp كنظام للسياق.

أربعة أسباب تجعل ClickUp وClaude أفضل معًا

بدلاً من التنافس، يكمل كل من ClickUp وClaude بعضهما البعض في مجالات التحليل والتنفيذ واعتماد الفريق. فهما يجمعان بين التفكير العميق والسياق التشغيلي، حتى تتمكن من تحويل التفكير الذكي إلى عمل منظم وفعال.

إليك كيفية القيام بذلك:

1. قم بالتحليل باستخدام Claude، وقم بالتنظيم باستخدام ClickUp

👉🏼 يتميز Claude بقدراته التحليلية — حيث يقوم بالبحث والتوليف واستكشاف الشكل المحتمل لسير العمل، واستخراج البيانات عبر الأنظمة المختلفة، وتقديم التوصيات. وهذا ما يجيده محرك الاستدلال.

🏆 ClickUp هو المكان الذي تتحول فيه تلك الرؤى إلى سير عمل راسخ.

يتحول التحليل إلى مهام مع مسؤولين ومواعيد نهائية

تصبح التوصية "وكيلًا فائقًا" يعمل في كل مرة يتغير فيها الحالة

يتم تنظيم البحث في مستندات مرتبطة بالمشروع

يصبح الناتج الذي يتم إنجازه لمرة واحدة عملية قابلة للتكرار وخاضعة للرقابة تنفذها المؤسسة بأكملها.

تساعدك Claude على معرفة ما يجب فعله. بينما تساعدك ClickUp AI على تنفيذه فعليًا، على نطاق واسع، لكل فريق، دون الحاجة إلى مطالبة أي شخص بأي شيء مرة أخرى.

2. الذكاء الاصطناعي المشترك للمؤسسة مقابل الذكاء الاصطناعي الشخصي للأفراد

👉🏼 ما تبنيه في Claude يبقى معك: مهاراتك، وتكوينات MCP الخاصة بك، وسياق مشروعك. إذا قمت ببناء شيء رائع، فلن يكون لدى بقية الفريق أي طريقة لرؤيته أو استخدامه أو الاستفادة منه.

🏆 ClickUp AI مصمم ليكون قابلاً للمشاركة:

يمكن رؤية "الوكلاء الفائقون" في مساحة العمل. عندما يقوم شخص واحد بإنشاء وكيل، تستفيد المؤسسة بأكملها

تُفعَّل أتمتة ClickUp للجميع، وليس فقط للشخص الذي قام بإعدادها

يتم ملء الحقول المخصصة للذكاء الاصطناعي لجميع أعضاء الفريق

قواعد المعرفة المشتركة متاحة لكل مستخدم وكل وكيل

3. الذكاء الدائم مقابل الإجابات عند الطلب

👉🏼 يعمل كلود عندما يطلب منه أحدهم ذلك. إذا لم يطلب منه أحد، فلن يحدث شيء.

🏆 تعمل ClickUp AI بشكل مستمر سواء كان هناك من ينتبه أم لا:

Brain يثري البيانات في الخلفية: تلخيص المشاريع، وملء الحقول المخصصة، وتحديث قواعد المعرفة

وكلاء الطيار الآلي يراقبون مساحة العمل على مدار الساعة: حيث يقومون بتمييز العناصر المتأخرة، وتصنيف المهام الجديدة تلقائيًا، وإنشاء ملخصات لوحة المعلومات

Super Agents يتم تشغيلها عند حدوث أحداث في سير العمل: تغييرات الحالة، والمهام الجديدة، والإشارات، والجداول الزمنية

تصبح مساحة العمل أكثر ذكاءً كل ساعة دون أن يتدخل أحد بشكل فعال. لا تستخدم ClickUp AI بالطريقة التي تستخدم بها Claude. ClickUp AI تعمل ببساطة.

4. عمق السياق الذي يجعل Claude أكثر ذكاءً

تعمل ClickUp AI باستمرار على إثراء البيانات الموجودة في مساحة العمل الخاصة بك. لذلك، عندما يتصل Claude بـ ClickUp عبر MCP، فإنه لا يقرأ ملفات المهام الأولية. بل يقرأ معلومات معالجة مسبقًا: ملخصات تم إنشاؤها بواسطة Brain، وحقول مخصصة مصنفة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ورؤى منظمة للمشروع تم إنشاؤها دون أن يطلبها أحد.

حلقة التراكم:

🤝 النتيجة: يحصل كلود على مخرجات أفضل لأن ClickUp AI قد أنجز بالفعل المهمة الصعبة المتمثلة في تنظيم البيانات وتلخيصها وتصنيفها قبل أن يلمسها كلود. وعندما يكتب كلود النتائج، تلتقطها ClickUp AI وتستمر الدورة.

📮 ClickUp Insight: يُظهر استطلاعنا حول نضج الذكاء الاصطناعي أن الوصول إلى الذكاء الاصطناعي في العمل لا يزال محدودًا — 36% من الأشخاص لا يملكون أي وصول إليه، و14% فقط يقولون إن معظم الموظفين يمكنهم فعليًا تجربته. عندما يكون الذكاء الاصطناعي محجوبًا بسبب الأذونات أو الأدوات الإضافية أو الإعدادات المعقدة، لا تحصل الفرق على فرصة لتجربته حتى في العمل اليومي الفعلي. يزيل ClickUp Brain كل هذه العقبات من خلال وضع الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل مساحة العمل التي تستخدمها بالفعل. يمكنك الاستفادة من نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي، وإنشاء صور، وكتابة أو تصحيح الأخطاء في الكود، والبحث في الويب، وتلخيص المستندات، والمزيد — دون الحاجة إلى تبديل الأدوات أو فقدان التركيز. إنه شريكك في الذكاء الاصطناعي المحيط، سهل الاستخدام ومتاح لجميع أفراد الفريق.

أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة لحالة الاستخدام المناسبة

الهدف ليس استبدال كلود بـ ClickUp AI. بل استخدام الذكاء الاصطناعي المناسب للمهمة المناسبة.

حالة الاستخدام أفضل أداة لماذا البحث والتحليل المتعمقان Claude التفكير عبر الأنظمة، وتوليف السياق الطويل البرمجة والتصحيح التفاعلي كود كلود تغييرات متعددة الملفات مستقلة ومتوافقة مع المحطة الطرفية تنسيق البيانات عبر الأنظمة Claude + MCP يجمع البيانات من ClickUp و Salesforce وقواعد البيانات تحديثات حالة المشروع ClickUp AI تعمل دائمًا، ويتم إنشاؤها تلقائيًا من النشاط الفعلي مسودات المحتوى داخل المستندات ClickUp AI في السياق، مرتبط بالموجز والمهمة أسئلة حول العمل Brain إجابات فورية من المهام والوثائق والدردشة والتعليقات توجيه المهام وتصنيفها الوكلاء المتميزون مدفوعة بالأحداث، ومدركة لمساحة العمل، ومحددة بنطاق الأذونات ملاحظات الاجتماعات والمتابعات اجتماعات الذكاء الاصطناعي التسجيل التلقائي وإنشاء بنود العمل مراقبة الخلفية وكلاء الطيار الآلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، دون الحاجة إلى توجيه، ويعمل دائمًا عمليات سير عمل مخصصة عالية المخاطر وكلاء معتمدون مصمم خصيصًا، مدعوم بـ FDE، غير محدود العمل المكثف الشخصي Claude Desktop التفكير الفردي، الصياغة، الاستكشاف سير عمل الفريق المشترك الوكلاء المتميزون مرئي للمؤسسة، ويتم صيانته على مستوى مساحة العمل

🔑 النقطة الأساسية: يتولى Claude المهام الشخصية والمعمقة والمتعددة الأنظمة. بينما يتولى ClickUp AI سير العمل المشترك على مستوى الفريق والذي يعمل بشكل مستمر. وبالجمع بين الاثنين، تكون قد غطيت احتياجات المؤسسة بأكملها.

ماذا يعني هذا بالنسبة لمؤسستك

لكل عضو في الفريق

ذكاء اصطناعي يعمل فور فتح ClickUp، دون الحاجة إلى إعداد MCP أو أوامر طرفية أو مهارات فورية. يجيب Brain على أسئلتهم، ويتولى الوكلاء الأعمال المتكررة، وتصنف الحقول المخصصة المهام تلقائيًا، وتُكتب ملاحظات الاجتماعات من تلقاء نفسها.

للمستخدمين المتقدمين في المجال التقني

Claude Code و Claude Cowork و Claude Desktop من أجل التفكير العميق والبرمجة والتنسيق عبر الأنظمة. يمنح خادم MCP من ClickUp وصولاً كاملاً إلى مساحة العمل. ما يبنونه في Claude يتم تغذيته مرة أخرى إلى ClickUp، حيث يقوم الوكلاء بمعالجته بشكل إضافي.

شهدت شركة Siemens India ذلك عمليًا. قام فريق خدمات المشاريع لديهم بدمج 150 عامًا من الخبرة المشتركة في إدارة المشاريع في سير عمل ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي. انخفضت مدة مراجعات مخاطر المحفظة من 12-15 ساعة إلى 15 دقيقة، وأصبح مدير المشاريع الذي لم يمض على انضمامه سوى ثلاثة أشهر يستفيد الآن من نفس المعلومات الاستخباراتية التي يستفيد منها الخبير المخضرم.

للتكنولوجيا المعلومات والقيادة

منصة ذكاء اصطناعي واحدة خاضعة للرقابة مع نفس نظام تسجيل الدخول الأحادي (SSO) والأذونات وموقف الامتثال مثل بقية ClickUp. حاصلة على شهادة ISO 42001 لإدارة الذكاء الاصطناعي، وعدم الاحتفاظ بأي بيانات من شركاء الذكاء الاصطناعي، وضوابط إدارية مركزية تحدد النماذج والوكلاء والقدرات التي يتم تمكينها. قارن ذلك بـ 200 حالة فردية لـ Claude تعمل عبر المؤسسة دون رؤية مركزية لما يفعله الذكاء الاصطناعي ببيانات الشركة.

من أجل استراتيجيتك في مجال الذكاء الاصطناعي

ClickUp لا يعتمد على نموذج معين، لذا قد يفضل فريقك اليوم Claude Opus 4. 6، ولكن غدًا قد يأتي أفضل نموذج من مكان آخر تمامًا. يدمج ClickUp أحدث النماذج دون الحاجة إلى إعادة بناء سير العمل أو إعادة تدريب الوكلاء أو إعادة تكوين اتصالات MCP. تظل استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بك مرنة حتى مع استمرار تغير مشهد النماذج.

كيف يتواصل كل من ClickUp وClaude عبر MCP: البنية

التفكير العميق يلتقي بالتنفيذ الفعلي مع ClickUp AI وClaude

قد يكون Claude هو معيار الذكاء الاصطناعي الخاص بك على مستوى الطبقة النموذجية. ClickUp AI هي الطريقة التي تصبح بها تلك الذكاء قابلة للتشغيل في جميع أنحاء مؤسستك.

باعتباره الذكاء الاصطناعي الأكثر اكتمالاً ووعياً بالسياق في العالم، يجعل Brain مساحة العمل أكثر ذكاءً من الداخل. يمنح Super Agents كل فريق زملاء عمل يعملون بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بينما يساعد Certified Agents في إدارة سير العمل المعقد والمخصص ذي المخاطر العالية.

يستفيد كلود من تلك المعلومات الغنية الواردة من الخارج عبر MCP.

معًا، تتضاعف قوتها.