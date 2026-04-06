كيفية استخدام IBM Watsonx للتحليلات التنبؤية

كان التنبؤ بنتائج أعمالك يتطلب في السابق فريقًا متخصصًا في علم البيانات، وشهورًا من تطوير النماذج، والدعاء.

ولكن الآن، مع استخدام 78% من المؤسسات للذكاء الاصطناعي في وظيفة عمل واحدة على الأقل، وفقًا لشركة McKinsey، فقد تقلص هذا الوقت من أشهر إلى رؤى فورية تقريبًا.

مع هذا التغيير، أصبح الضغط لتسليم النماذج التنبؤية بسرعة أكبر من أي وقت مضى.

يعمل IBM Watsonx على تكثيف عملية إنشاء النماذج التنبؤية ونشرها في سير عمل موحد قائم على المتصفح يمكن لفريق التطوير لديك تشغيله في غضون دقائق. لكن السرعة وحدها لا تكفي. فإذا لم ترتبط التنبؤات التي تولدها هذه النماذج بسير العمل التنفيذي الذي تؤثر عليه، فإنها لن تحقق تأثيرًا حقيقيًا.

يغطي هذا الدليل كل مرحلة، بدءًا من تحميل أول مجموعة بيانات وتدريب النموذج وصولًا إلى نشره كواجهة برمجة تطبيقات (API) مباشرة، والأهم من ذلك، ربط الرؤى التي يولدها بسير العمل التنفيذي في أدوات مثل ClickUp. 🔨

ستتعلم كيفية بناء النموذج في Watsonx وكيفية تفعيل مخرجاته بحيث تؤدي التنبؤات إلى اتخاذ إجراءات على مستوى فريقك.

ما هو IBM Watsonx وكيف يدعم التحليلات التنبؤية؟

قد يعني توفير نماذج الذكاء الاصطناعي لشركتك تدريب نماذجك في مكان واحد، وإدارة بياناتك في مكان آخر، والتعامل مع الحوكمة أو الامتثال في أداة ثالثة.

IBM Watsonx هي منصة البيانات والذكاء الاصطناعي للمؤسسات من IBM — وهي مصممة لحل الجانب التقني لهذا التجزؤ. وهي في الأساس مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي لبناء وتدريب وتشغيل الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة، دون أن يبدو كل شيء مشتتًا أو تجريبيًا.

تعالج المنصة مشكلات سير العمل المجزأ من خلال توفير مساحة عمل واحدة للمشروع. يمكنك تحميل البيانات وإجراء التجارب وتكوين أدوات المراقبة دون مغادرة البيئة.

تتضمن مجموعة Watsonx ثلاثة مكونات رئيسية:

Watsonx.ai: قم بإنشاء وتدريب النماذج التنبؤية باستخدام AutoAI أو دفاتر الملاحظات المخصصة

Watsonx. data: قم بربط البيانات وإعدادها عبر مصادر متعددة في بنية lakehouse

Watsonx. governance: تتبع أداء النموذج وفرض قواعد الإنصاف

بالنسبة للتحليلات التنبؤية على وجه التحديد، فإن watsonx.ai هو الواجهة الرئيسية التي ستستخدمها. وهو يتضمن AutoAI، وهو أداة إنشاء تجارب بدون كتابة أكواد برمجية تختار الخوارزميات وترتب النماذج المرشحة تلقائيًا.

يركز باقي هذا الدليل على سير عمل AutoAI داخل watsonx.ai. هذا هو أسرع طريق لبدء تشغيل نموذج تنبؤي فعال.

دليل تفصيلي لإنشاء نموذج تنبؤي في Watsonx

يفترض هذا الدليل التفصيلي أن لديك بالفعل حساب IBM Cloud ومشروع Watsonx تم إنشاؤه. يمكن إكمال العملية بأكملها مباشرةً في متصفحك دون الحاجة إلى إعداد أي بيئة محلية. وإليك كيفية القيام بذلك:

الخطوة 1: قم بإعداد بياناتك وتحميلها

ابدأ بتنظيم بياناتك في شكل جدولي، مثل ملف CSV. يجب أن يحتوي هذا الملف على عمود هدف محدد بوضوح يحدد الشيء المحدد الذي تريد التنبؤ به. كما يحتاج أيضًا إلى أعمدة ميزات، وهي المدخلات التي يتعلم منها النموذج.

لتحميل بياناتك، انتقل إلى مشروع Watsonx الخاص بك وافتح علامة التبويب "الأصول". من هناك، يمكنك تحميل ملف CSV مباشرةً أو الاتصال بمصدر بيانات عبر watsonx.data.

تأكد من الانتباه إلى بعض المشكلات الشائعة المتعلقة بالبيانات قبل البدء:

القيم المفقودة: قم بتنظيف الفجوات الكبيرة في الأعمدة المهمة قبل التحميل لضمان دقة عالية

نوع عمود الهدف: تأكد من أن أهداف التصنيف هي فئوية، وأن أهداف الانحدار هي رقمية

الخطوة 2: تدريب نموذج تنبؤي باستخدام AutoAI

هنا تبدأ عملية تدريب النموذج. من مساحة عمل مشروعك، انقر على "إنشاء تجربة AutoAI جديدة".

حدد مجموعة البيانات التي قمت بتحميلها واختر العمود المستهدف. من هناك، يمكنك تكوين نوع التجربة وأي إعدادات اختيارية، مثل كيفية تقسيم بياناتك بين التدريب والاختبار.

قم بتشغيل التجربة للسماح لـ AutoAI بإنشاء لوحة تصنيف خط الأنابيب تلقائيًا. تصنف لوحة التصنيف هذه النماذج المرشحة وفقًا للمقياس الذي اخترته، مثل الدقة أو درجة F1.

يمثل كل صف في لوحة المتصدرين مزيجًا فريدًا من خوارزميات التعلم الآلي وهندسة الميزات. وعادةً ما يكون المسار الأعلى تصنيفًا هو الذي توصي به AutoAI لمجموعة البيانات الخاصة بك.

لا تفترض أن المسار الأعلى تصنيفًا هو الخيار الصحيح تلقائيًا. من المفيد مقارنة المسارين أو الثلاثة مسارات الأعلى تصنيفًا بدلاً من اختيار المسار الأول دون تردد. يمكنك النقر فوق أي منها للتحقق من أمور مثل الميزات الأكثر أهمية أو كيفية ارتكاب النموذج للأخطاء باستخدام مصفوفات الارتباك.

الخطوة 3: نشر نموذجك التنبئي

بمجرد اختيار مسار عمل ناجح، احفظه كنموذج في مشروعك. يجب عليك بعد ذلك ترقية هذا النموذج المحفوظ إلى مساحة نشر. مساحة النشر هي بيئة منفصلة مصممة خصيصًا لأحمال العمل الإنتاجية.

يمكنك الاختيار بين النشر عبر الإنترنت والنشر الدفعي. يوفر لك النشر عبر الإنترنت واجهة برمجة تطبيقات REST في الوقت الفعلي للتنبؤات عند الطلب. أما النشر الدفعي فيقوم بتقييم مجموعات البيانات الكبيرة وفقًا لجدول زمني محدد.

استخدم علامة التبويب "الاختبار" المدمجة لإرسال عينة من حمولة الإدخال. يتيح لك ذلك التحقق من ناتج التنبؤ قبل دمجه مع الأنظمة التالية. ينتج عن النشر نقطة نهاية واجهة برمجة تطبيقات (API) وعنوان URL للتقييم لتستدعيه التطبيقات الخارجية.

الخطوة 4: مراقبة أداء النموذج وتقييمه

قد يتدهور أداء النموذج الذي تم تدريبه على البيانات التاريخية بمرور الوقت مع تغير الأنماط في العالم الواقعي. يُطلق على هذا التدهور اسم "الانحراف"، ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض جودة النموذج بشكل تدريجي بمرور الوقت.

لتتبع أداء نموذجك باستمرار في العالم الواقعي واكتشاف المشكلات قبل أن تتفاقم، قم بتمكين المراقبة من خلال مكون Watson OpenScale، ثم اربط عملية النشر بأداة المراقبة وقم بتكوين عتبات الجودة الخاصة بك من حيث الدقة والإحكام.

إذا كان تنبؤك يتضمن سمات حساسة، فتأكد من تكوين أدوات مراقبة الإنصاف للحفاظ على الحياد.

يمكن للنظام إنشاء تفسيرات لكل تنبؤ توضح بالضبط الميزات التي أدت إلى نتيجة معينة. ومن هناك، يمكنك تعيين وتيرة شهرية لمراجعة لوحات معلومات المراقبة هذه وإعادة تدريب النموذج في حالة انخفاض الجودة.

قبل أن نختتم هذا القسم، من المهم أن نفهم أن كل خطوة في هذه العملية تشمل أشخاصًا مختلفين. وبدون نظام لتتبع التنفيذ، يمكن أن تتباطأ العملية بسرعة وتخرج عن نطاق السيطرة.

يتولى محلل البيانات مسؤولية تنظيف مجموعة البيانات والتحقق من صحتها قبل تحميلها

يقوم مهندس التعلم الآلي بتشغيل تجربة AutoAI ومقارنة أفضل مسارات العمل

يتولى نفس المهندس (أو أخصائي عمليات التعلم الآلي) نشر النموذج وإعداد واجهة برمجة التطبيقات (API)

يقوم عالم البيانات أو مسؤول الذكاء الاصطناعي بمراقبة الأداء ومراجعة تقارير الانحراف وتحديد متى تكون إعادة التدريب ضرورية

بدون طريقة منظمة لإدارة ذلك، قد ينتهي بك الأمر سريعًا إلى الاعتماد على الملاحظات المتناثرة أو رسائل Slack أو رسائل البريد الإلكتروني أو الذاكرة، وهنا تحدث التأخيرات وتفوت الخطوات. ونتيجة لذلك، تصبح إدارة المهام أمرًا بالغ الأهمية.

بدلاً من ترك هذه الخطوات منفصلة عن بعضها، توفر مهام ClickUp نظامًا حيث:

تصبح كل خطوة مهمة قابلة للتتبع

يتم تخصيص كل مهمة للشخص المناسب

يمكن ملاحظة التقدم المحرز عبر سير العمل بأكمله

حوّل كل خطوة إلى مهمة واضحة وقابلة للتتبع باستخدام ClickUp Tasks

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد. فكل مهمة مدعومة أيضًا بالسياق والبيانات المنظمة التي تدعم تنفيذها.

يمكن للحقول المخصصة التقاط البيانات المنظمة مثل إصدار النموذج، ومصدر مجموعة البيانات، ومقاييس التقييم، ونوع النشر، أو تكرار إعادة التدريب

أضف بنية إلى كل مهمة باستخدام تفاصيل أساسية مثل الأولويات والمقاييس والفئات باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp

يمكن لـ ClickUp Docs تخزين الوثائق الداعمة مثل إرشادات إعداد البيانات، وافتراضات النماذج، وملاحظات التجارب، أو تعليمات النشر

حافظ على ربط جميع وثائقك بالعمل الذي تدعمه باستخدام ClickUp Docs

وبالتالي، بدلاً من أن تكون المهام عبارة عن مهام غامضة، تصبح وحدات عمل مدمجة تمامًا في السياق، وواضحة، ومخصصة، وجاهزة للتنفيذ.

ولكن الأمر لا يقتصر على مجرد تتبع المهام؛ فهذه المهام ليست إجراءات تتم مرة واحدة فقط. إنها سير عمل مستمر يحتاج باستمرار إلى مستوى معين من الإجراءات اليدوية المتكررة.

على سبيل المثال:

إذا انخفضت دقة النموذج عن الحد الأدنى المحدد، يجب تعيين شخص ما لإعادة تدريبه

إذا أشار OpenScale إلى حدوث انحراف، فيجب تحويل هذا التنبيه إلى مهمة مع تحديد مسؤول واضح عنها

إذا فشل النشر أثناء الاختبار، فيجب تسجيله وتعيينه وحله بسرعة

تخطو ClickUp Automations خطوة إلى الأمام من خلال القضاء على عمليات التسليم اليدوية بين سير العمل هذه عن طريق تشغيل إجراءات تلقائية بناءً على شروط محددة مسبقًا.

في حالة تحميل مجموعة بيانات جديدة، يتم إنشاء مهمة التحقق تلقائيًا وتعيينها لمحلل البيانات. وبمجرد وضع علامة "جاهز" عليها، يتم تعيين مهمة تدريب النموذج تلقائيًا لمهندس التعلم الآلي. وعند اكتمال التدريب، يتم تشغيل مهمة النشر لأخصائي عمليات التعلم الآلي.

قم بتشغيل الخطوة التالية في سير عملك تلقائيًا — قم بتعيين المهام وتحديث الحالات ومواصلة سير العمل باستخدام ClickUp Automations

وبهذه الطريقة، تتسلسل كل خطوة إلى التالية دون الحاجة إلى عمليات نقل يدوية. يتم إنشاء المهام وتخصيصها وإثرائها بالسياق تلقائيًا، بحيث يستمر سير العمل بأكمله دون انقطاع.

حالات استخدام التحليلات التنبؤية للفرق

فيما يلي الطرق الأكثر شيوعًا التي تستخدم بها الفرق التحليلات التنبؤية:

توقع الطلب : يتنبأ بالطلب على منتجاتك خلال الربع القادم حتى يتمكن فريق العمليات لديك من تخزين المخزون مبكرًا وتجنب النقص

توقع فقدان العملاء : قم بتقييم عملائك الحاليين حسب احتمالية تركهم للشركة، وقم بتوجيه الحسابات عالية المخاطر إلى مسارات عمل الاحتفاظ بالعملاء

تقييم مخاطر المشروع : يضع علامة على مشاريعك التي من المحتمل ألا تلتزم بالمواعيد النهائية بناءً على أنماطها السابقة، مثل تغييرات النطاق

توقعات مسار المبيعات : يتنبأ بالصفقات التي من المرجح إبرامها ويقدم لفرق الإيرادات توقعات موثوقة

التنبؤ بحوادث تكنولوجيا المعلومات : يحدد مكونات البنية التحتية التي من المحتمل أن تتعطل استنادًا إلى أنماط السجلات

في كل هذا، من المهم ملاحظة أن قيمة هذه التنبؤات تتضاعف فقط عندما يتم تغذية النتائج مباشرةً إلى الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل لتنفيذ القرارات التي تؤثر عليها.

🎯 اقتراحنا: انقل هذه الرؤى إلى مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي مثل ClickUp.

مع ClickUp، لا تقتصر مهمتك على إدارة سير عمل تدريب النماذج فحسب. بل تدير أيضًا عملياتك اليومية في نفس المكان، بحيث يمكن لتلك التنبؤات أن تؤدي مباشرةً إلى عمل حقيقي عبر الفرق.

بالنسبة لـ التسويق ، يمكن للتنبؤ بشريحة العملاء ذوي النية الشرائية العالية إنشاء مهام الحملة تلقائيًا

بالنسبة لـ المبيعات ، يمكن تحويل نتائج تقييم العملاء المحتملين إلى مهام تواصل ذات أولوية

بالنسبة للعمليات، يمكن أن تؤدي تنبؤات المخاطر (مثل فقدان العملاء أو الفشل) إلى إجراء متابعات أو تدخلات

يمكن لكل فريق تنظيم سير العمل الخاص به داخل مهام ClickUp، تمامًا كما يفعل فريق التعلم الآلي الخاص بك للتدريب والنشر. إنه نفس النظام، ولكن مع حالات استخدام مختلفة.

ولا يقتصر الأمر على التنفيذ فقط. باستخدام لوحات معلومات ClickUp، يمكنك:

تصور الرؤى التنبؤية (على سبيل المثال، شرائح المخاطر العالية مقابل شرائح المخاطر المنخفضة)

تتبع تقدم المهام التي تم إنشاؤها بناءً على تلك الرؤى عبر الفرق المختلفة

مراقبة حجم العمل عبر الفرق

شاهد كيف تترجم التنبؤات فعليًا إلى نتائج

قم بتصور بياناتك وتتبع التقدم في الوقت الفعلي — حوّل الرؤى إلى عروض واضحة وقابلة للتنفيذ عبر سير عملك، باستخدام لوحات معلومات ClickUp

كل ما عليك فعله هو اختيار الأداة التي تفضلها، سواء كانت مخططات شريطية أو مخططات دائرية أو مخططات خطية أو أدوات تتبع التقدم. بهذه الطريقة، لن ينتهي الأمر بنموذجك في أداة واحدة، وتنفيذك في أداة أخرى؛ بل يبقى كل شيء متصلاً في مكان واحد.

كما أن رؤيتك لا تقتصر على توجيه القرارات فحسب؛ بل إنها تحفزها وتُخصص وتتبع وتُنفذ فعليًا.

💡 نصيحة للمحترفين: يمكنك استخدام ClickUp Brain كمساعد ذكاء اصطناعي مدمج في مساحة العمل بأكملها. إنها ليست أداة منفصلة؛ بل هي طبقة الذكاء داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك، مما يعني أنها تحتوي بالفعل على سياق لمهامك وبياناتك وسير عملك. وبالتالي، بدلاً من مجرد تتبع المهام، سيكون لديك مساعد ذكاء اصطناعي يعمل إلى جانبك، ويساعدك على فهم ما يحدث والتحرك بسرعة أكبر نحو الخطوة التالية التي يجب القيام بها. على سبيل المثال، يمكنك @mention Brain في تعليق على المهمة، تمامًا كما تفعل مع زميل في الفريق، وتسأل: "لخص أحدث تقرير عن الانحراف وسلط الضوء على ما يحتاج إلى اهتمام."

"ما الذي تغير في أداء نموذجنا خلال آخر 30 يومًا؟" جرب ClickUp Brain احصل على إجابات فورية، وقم بإنشاء المحتوى، واكتشف الرؤى دون مغادرة سير عملك باستخدام ClickUp Brain سيستمد البيانات من مساحة العمل الخاصة بك ويقدم لك إجابة واضحة وفورية. كما يمكنه إنشاء مهام لك. يمكنك أن تطلب منه: اكتب تحديثًا سريعًا للمساهمين يشرح سبب إعادة نشر النموذج

ضع خطة لإعادة التدريب بناءً على الانخفاضات الأخيرة في الأداء

قم بإنشاء قائمة مراجعة للتحقق من صحة مجموعة بيانات جديدة قبل التدريب

نظرًا لأن ClickUp يوفر مساحة عمل متكاملة، فلن يضطر فريقك إلى التوفيق بين أدوات منفصلة للتواصل والتنفيذ أيضًا.

يمكن إجراء جميع محادثاتك مباشرةً في ClickUp Chat، سواء كان ذلك لمناقشة انخفاض دقة النموذج، أو مراجعة تنبيه انحراف تم الإبلاغ عنه، أو تحديد الخطوات التالية بعد فشل عملية النشر.

ولكن الأهم من ذلك، أن تلك المحادثات لا تبقى حبيسة النظام.

لضمان أن تؤدي المناقشات إلى اتخاذ إجراءات، استخدم ميزة "تعيين التعليقات". في أي وقت أثناء المحادثة، يمكنك تعيين رسالة إلى عضو معين في الفريق، لتحويلها على الفور إلى بند عمل واضح.

حوّل محادثات الفريق إلى إجراءات من خلال تخصيص التعليقات وتتبع الخطوات التالية باستخدام ClickUp Chat

وبالتالي، بدلاً من أن تضيع المحادثات أو تنتهي بعبارة "يجب أن نفعل هذا"، فإنها تصبح مهام يتم تنفيذها فعليًا وتتبعها من البداية إلى النهاية، كل ذلك داخل ClickUp Chat.

🎥 لفهم المشهد الأوسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الأعمال بشكل أفضل، شاهد هذا العرض العام لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي في العالم الواقعي، والتي توضح كيف تطبق المؤسسات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الوظائف والقطاعات. ✨

قيود استخدام IBM Watsonx للتحليلات التنبؤية

كل أداة لها مزاياها وعيوبها، وWatsonx ليس استثناءً. إنه قوي، نعم، ولكن ضع في اعتبارك هذه القيود قبل الالتزام بالمنصة:

منحنى التعلم: لا يزال تكوين مساحات النشر وأدوات مراقبة الحوكمة يتطلب فهمًا جيدًا لمفاهيم المنصات السحابية، لذا قد لا يكون هذا الخيار مناسبًا إذا لم يكن لدى فريقك خبرة كبيرة بعد في استخدام الأدوات أو البنية التحتية السحابية

إدارة البيانات يدويًا: لا تقوم المنصة بأتمتة الجزء الأصعب من عملية تنظيف البيانات الأولية وتنظيمها، مما يعني أن فريقك لا يزال عليه التعامل مع جزء كبير من إعداد البيانات يدويًا قبل أن تتمكن من الحصول على نتائج موثوقة

تكاليف الحوسبة: يتم تحديد أسعار تجارب التدريب واستضافة عمليات النشر المباشرة على IBM Watsonx بناءً على الاستخدام، لذا بالنسبة لأحمال العمل المتزايدة، يمكن استهلاك موارد السحابة بسرعة مع التوسع، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف

تكامل سير العمل: يتطلب اتخاذ الإجراءات بناءً على التنبؤات الاتصال بأدوات إدارة المشاريع الخارجية

تعقيد الحوكمة : يتضمن تكوين أدوات مراقبة الإنصاف والانحراف عدة خطوات تبدو مرهقة للفرق الصغيرة يتضمن تكوين أدوات مراقبة الإنصاف والانحراف عدة خطوات تبدو مرهقة للفرق الصغيرة

تسلط هذه القيود الضوء ببساطة على النقاط التي يجب أن تتدخل فيها الأدوات التكميلية. وينطبق هذا بشكل خاص على الجانب العملي من مسار التنبؤ.

📮 ClickUp Insight: يستخدم 88% من المشاركين في استطلاعنا الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50% يترددون في استخدامه في العمل. ما هي العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم وجود تكامل سلس، أو فجوات معرفية، أو مخاوف أمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة العمل الخاصة بك وكان آمنًا بالفعل؟ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، يجعل هذا الأمر حقيقة واقعة. فهو يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والرؤى بنقرة واحدة!

Watsonx ليس الخيار الوحيد المتاح في السوق للنمذجة التنبؤية. اعتمادًا على خبرتك التقنية، قد تكون هناك منصات أخرى تناسب نظامك بشكل أفضل. يقارن الجدول أدناه بينها في لمحة سريعة.

الأداة الأفضل لـ الميزة التنافسية الرئيسية IBM Watsonx فرق المؤسسات التي تحتاج إلى ذكاء اصطناعي خاضع للرقابة وقابل للتدقيق AutoAI + الحوكمة المدمجة ومراقبة الانحراف Google Vertex AI الفرق الموجودة بالفعل في Google Cloud تكامل وثيق مع BigQuery وخدمات GCP Azure Machine Learning منظمات نظام Microsoft البيئي اتصال أصلي بـ Power BI و Azure DevOps Amazon SageMaker فرق AWS الأصلية المزودة بموارد هندسة التعلم الآلي مكتبة خوارزميات واسعة وبيئة دفاتر ملاحظات مرنة DataRobot محللو الأعمال الذين يرغبون في تعلم آلي مؤتمت بالكامل أتمتة شاملة مع إعدادات افتراضية قوية قابلة للتفسير ClickUp Brain الفرق التي تحتاج إلى رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي مدمجة مباشرة في سير عمل مشاريعها ذكاء اصطناعي مدرك للسياق يعمل عبر المهام والمستندات ولوحات المعلومات دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

📮 ClickUp Insight: إن التبديل بين المهام يضعف إنتاجية فريقك بشكل خفي. تظهر أبحاثنا أن 42% من الانقطاعات في العمل تنجم عن التنقل بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والانتقال بين الاجتماعات. ماذا لو أمكنك التخلص من هذه الانقطاعات المكلفة؟ يجمع ClickUp بين سير عملك (والدردشة) في منصة واحدة ومبسطة. قم بتشغيل مهامك وإدارتها عبر الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء والمزيد — بينما تحافظ الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على السياق متصلاً وقابلاً للبحث والإدارة!

لا تكتفِ بالتنبؤ، بل نفذ مع ClickUp

يتبع استخدام IBM Watsonx للتحليلات التنبؤية مسارًا واضحًا بدءًا من إعداد البيانات وحتى مراقبة الانحرافات، ولكن هذا هو الجزء الأسهل. أما الجزء الأصعب فيتمثل في التأكد من أن هذه التنبؤات تغير بالفعل طريقة عمل فريقك.

التنبؤات الموجودة في لوحات المعلومات التي لا يتحقق منها أحد هي مجرد إهدار للموارد الحاسوبية، أما الفرق التي تحقق قيمة حقيقية فهي تربط مخرجات نماذجها مباشرة بسير عمل التنفيذ من خلال التنبيهات الآلية والمهام التي أعيد ترتيب أولوياتها.

إذا كنت تريد مساحة عمل واحدة تجمع بين رؤى الذكاء الاصطناعي وتنفيذ المشاريع والتواصل بين أعضاء الفريق، فابدأ اليوم مجانًا مع ClickUp. ✨

الأسئلة الشائعة

إنها منصة بيانات وذكاء اصطناعي للمؤسسات مخصصة لإنشاء نماذج التعلم الآلي وتدريبها ونشرها. تستخدمها الفرق لإدارة مستودعات البيانات الخاصة بها ومراقبة حوكمة الذكاء الاصطناعي من بيئة سحابية واحدة.

AutoAI هي أداة لا تتطلب كتابة أي كود، تعمل على تحليل بياناتك الجدولية تلقائيًا لاختيار أفضل خوارزميات التعلم الآلي. وهي تقوم بتصميم الميزات وتصنيف النماذج المرشحة في قائمة ترتيب حتى تتمكن من نشر الخيار الأكثر دقة.

تتطلب المنصة فهمًا عميقًا لمفاهيم السحابة لتكوين مساحات النشر وأدوات مراقبة الحوكمة. كما أنها لا تقوم بأتمتة العملية اليدوية لتنظيف البيانات الأولية وتنظيمها قبل تحميلها.