كيفية استخدام IBM watsonx لتحقيق النجاح في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

إذا كنت تبحث عن IBM watsonx، فربما لا تبحث عن خطاب تحفيزي آخر من نوع "الذكاء الاصطناعي هو المستقبل". أنت تبحث عن الأمور العملية: كيفية بناء نموذج، ونشره بأمان، وإدارته بشكل صحيح، والحفاظ على تشغيله في العالم الحقيقي — دون أن تتعثر مبادرتك في وضع تجريبي لا نهاية له.

وأنت لست وحدك. فقد وجدت أبحاث IBM أن ما يقرب من 40٪ من مشاريع الذكاء الاصطناعي التي بدأت بين عامي 2023 و 2025 لم تتجاوز مرحلة التجارب بعد. وهذا ليس بسبب فشل التكنولوجيا، ولكن لأن الفرق تعاني من صعوبة في تنسيق العمل البشري في المشروع حول تطوير النموذج.

تواجه الفرق صعوبات في إدارة الموافقات والوثائق والوصول إلى البيانات وضوابط المخاطر. وهذا بالضبط ما سيساعدك هذا الدليل على حله.

دعنا نوضح لك كيفية استخدام IBM watsonx لمبادرات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. ستتعلم أيضًا كيفية إدارة تنسيق المشاريع والتوثيق وسير العمل متعدد الوظائف الذي يحدد فعليًا نجاح مبادرتك في مجال الذكاء الاصطناعي أو تعثرها.

ما هو IBM watsonx؟

IBM watsonx هي منصة بيانات وذكاء اصطناعي على مستوى المؤسسات مصممة لمساعدة المؤسسات على بناء ونشر وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وهي ليست أداة واحدة بل منصة متكاملة تجمع بين أربعة مكونات أساسية: watsonx. orchestrate و watsonx. ai و watsonx. data و watsonx. governance.

لماذا تستخدم IBM watsonx؟

على عكس منتجات IBM Watson القديمة، تم تصميم watsonx خصيصًا لعصر الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويركز على إتاحة النماذج الأساسية وقدرات النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) للمؤسسات. تتوقع Gartner أن أكثر من 80٪ من المؤسسات ستكون قد نشرت تطبيقات Gen-AI بحلول عام 2026.

يمنحك watsonx أيضًا مرونة في النماذج. فهو يدعم نماذج Granite من IBM ومكتبة من خيارات الجهات الخارجية، بحيث يمكنك اختيار ما يناسب حالة الاستخدام وملف المخاطر الخاص بك. وإذا كنت بحاجة إلى نموذج يعمل بشكل أفضل في مجال عملك، فيمكنك استخدام تقنيات مثل ضبط المطالبات لتكييفه بشكل أسرع، دون الحاجة إلى إعادة البناء من الصفر.

المكونات الأساسية لمنصة IBM watsonx

تضيع فرق المؤسسات الكثير من الوقت في "تقييم منصات الذكاء الاصطناعي" دون معرفة ما تحتويه بالفعل. وهذا ما يؤدي في النهاية إلى توقعات غير متطابقة وعمليات طرح فوضوية.

تم تصميم IBM watsonx على أربعة ركائز أساسية، مصممة للعمل معًا وتغطية دورة حياة الذكاء الاصطناعي بالكامل من البداية إلى النهاية:

watsonx. ai: هذا هو استوديو الذكاء الاصطناعي حيث سيقوم فريقك بتدريب النماذج الأساسية هذا هو استوديو الذكاء الاصطناعي حيث سيقوم فريقك بتدريب النماذج الأساسية ونماذج التعلم الآلي والتحقق من صحتها وضبطها ونشرها. ويشمل مختبرًا سريعًا لتجربة المطالبات، واستوديو ضبط لتكييف النماذج، ومكتبة من النماذج المعدة مسبقًا لتساعدك على البدء.

watsonx. orchestrate: هذه هي الطبقة "الوكيلة" داخل watsonx، حيث لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على الإجابة عن الأسئلة فحسب، بل يتخذ إجراءات أيضًا. تتيح لك هذه الطبقة استخدام وكلاء ذكاء اصطناعي مسبقين أو مخصصين (مصممين بدون كود أو بواسطة كود) يمكنهم إنجاز مهام حقيقية عبر أدواتك وسير عملك. يمكنك أيضًا تشغيل تنسيق متعدد الوكلاء، حيث يتعاون وكلاء مختلفون معًا.

watsonx. data: هو مخزن بيانات مبني على بنية lakehouse، والتي تجمع بين مزايا بحيرات البيانات ومستودعات البيانات. وهو يتعامل مع المحاكاة الافتراضية للبيانات، ويوفر إمكانات تخزين متجهية للذكاء الاصطناعي التوليدي، ويتصل ببيانات مؤسستك أينما كانت.

watsonx. governance: هذه هي مجموعة الأدوات لإدارة هذه هي مجموعة الأدوات لإدارة دورة حياة الذكاء الاصطناعي بثقة وشفافية. وهي توفر ميزات لتتبع أصل البيانات، واكتشاف تحيز النماذج، ومراقبة الامتثال، وتطبيق السياسات تلقائيًا.

حالات استخدام الذكاء الاصطناعي المؤسسي لـ IBM watsonx

إذا استثمرت في منصات ذكاء اصطناعي قوية دون تحديد حالات استخدام واضحة، فسوف ينتهي بك الأمر إلى مشاريع تجريبية باهظة الثمن لا تصل أبدًا إلى مرحلة الإنتاج أو تحقق قيمة تجارية حقيقية.

لإعطائك بعض السياق: نجحت 5% فقط من المؤسسات في توسيع نطاق 70% أو أكثر من مشاريعها التجريبية في مجال الذكاء الاصطناعي من الجيل الأول.

لا عجب أن هذا يؤدي إلى إهدار الموارد وتشكيك أصحاب المصلحة في قيمة الذكاء الاصطناعي.

لكن الحل بسيط. بدلاً من التشتت في الاحتمالات التقنية، ركز على حالات الاستخدام العملية الجاهزة للإنتاج والتي تحل مشاكل الأعمال الحقيقية. إليك بعض الأمثلة لتساعدك على التفكير:

أتمتة دعم العملاء: قم ببناء مساعدين للذكاء الاصطناعي يتعاملون مع استفسارات العملاء الروتينية من خلال سحب الإجابات مباشرة من قواعد المعرفة الخاصة بشركتك باستخدام قم ببناء مساعدين للذكاء الاصطناعي يتعاملون مع استفسارات العملاء الروتينية من خلال سحب الإجابات مباشرة من قواعد المعرفة الخاصة بشركتك باستخدام التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)

ذكاء المستندات: استخراج الرؤى والبيانات الرئيسية تلقائيًا من المستندات غير المنظمة مثل العقود والتقارير والفواتير على نطاق لا يمكن للفرق البشرية تحقيقه.

إنشاء الكود وتحديثه: تسريع سير عمل تطوير البرامج تسريع سير عمل تطوير البرامج وكفاءة الهندسة باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء كود جديد أو شرح الكود الحالي أو المساعدة في تحديث التطبيقات القديمة.

البحث عن المعرفة: تمكين الموظفين من العثور على الإجابات بسرعة من خلال إنشاء تمكين الموظفين من العثور على الإجابات بسرعة من خلال إنشاء بحث في مكان العمل يشمل جميع مصادر البيانات المعزولة في شركتك.

توقع الطلب: قم بتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي على بياناتك التاريخية للتنبؤ بشكل أكثر دقة باحتياجات المخزون وتخصيص الموارد واتجاهات السوق المستقبلية.

تلخيص المكالمات: قم بإنشاء ملخصات تلقائية وعناصر عمل من مكالمات خدمة العملاء أو اجتماعات المبيعات، مما يوفر الوقت ويضمن عدم إغفال أي شيء.

💡 نصيحة احترافية: كل حالة من حالات الاستخدام هذه هي مشروع معقد يولد أعماله الخاصة — دورات هندسية سريعة، واختبار النماذج، ومراجعات من قبل أصحاب المصلحة. عندما يتم تطوير الذكاء الاصطناعي في watsonx، ولكن تنسيق المشاريع والتوثيق والاتصال موزعة على أدوات أخرى، فإنك تواجه مشكلة توسع العمل. تضيع الفرق ساعات في البحث عن المعلومات، والتبديل بين التطبيقات، وتكرار التحديثات عبر منصات متعددة. تخلص من تضارب الأعمال وحافظ على تماسك فريقك من خلال إدارة جميع أعمال مشاريع الذكاء الاصطناعي في مكان واحد باستخدام Converged Workspace من ClickUp. إنها منصة واحدة آمنة تجمع بين المشاريع والوثائق والمحادثات والتحليلات.

كيفية البدء في استخدام IBM watsonx

البدء في استخدام IBM watsonx ليس بالأمر الصعب كما قد يبدو في البداية. غالبًا ما تتعثر الفرق فقط لأنها تفتقر إلى خطة تنفيذ واضحة من الإعداد إلى الاستخدام الفعلي.

لقد حللنا ذلك لك من خلال خارطة الطريق التفصيلية التالية:

الخطوة 1: قم بإعداد بيئة watsonx الخاصة بك

أولاً، ستحتاج إلى توفير مثيل watsonx الخاص بك من خلال IBM Cloud. يتضمن ذلك إنشاء حساب، وإعداد مجموعات الموارد لمشاريعك، وتكوين أذونات إدارة الهوية والوصول (IAM).

عبر IBM

ستقوم أيضًا بإنشاء مفاتيح API للوصول البرمجي ويجب عليك تحديد أدوار المستخدمين في وقت مبكر. فكر في من يجب أن يدرب نماذج الذكاء الاصطناعي في مؤسستك، ومن يمكنه نشرها، ومن يحتاج فقط إلى عرض النتائج. ستكون سعيدًا عندما لا تضطر إلى التعامل مع مشاكل الأمان في وقت لاحق.

💡 نصيحة احترافية: استخدم مساحة عمل لإدارة المشاريع لتتبع جميع أنشطة الإعداد. أنشئ مهام ClickUp لتعيين المسؤوليات لكل خطوة من خطوات التكوين واستخدم ClickUp Docs لتوثيق القرارات الرئيسية، مما يخلق سجلاً حيًا يصبح ذا قيمة لا تقدر بثمن عند ضم أعضاء جدد إلى الفريق. قم بتركيز أدلة توثيق المشاريع باستخدام ClickUp Docs كمصدر وحيد للمعلومات الصحيحة.

الخطوة 2: قم بتوصيل مصادر بيانات مؤسستك

بعد ذلك، ستقوم بربط watsonx. data بمصادر البيانات الحالية لديك، سواء كانت في قواعد البيانات أو بحيرات البيانات أو التخزين السحابي. تتضمن هذه الخطوة إعداد البيانات، بما في ذلك تعيين المخطط (التأكد من أن بنية البيانات متوافقة مع watsonx) وإجراء فحوصات جودة البيانات. ستحدد أيضًا البيانات التي تعتبر ذات صلة بنماذج الذكاء الاصطناعي لديك.

عبر IBM

بالنسبة لحالات الاستخدام مثل البحث المعرفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ستحتاج إلى إعداد مستنداتك لتوليد معزز بالاسترجاع (RAG). ويشمل ذلك:

التقسيم: تقسيم المستندات الكبيرة إلى أجزاء أصغر قابلة للبحث

التضمين: إنشاء تمثيلات رقمية لهذه الأجزاء بحيث يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي فهمها ومقارنتها.

غالبًا ما تكون مرحلة توصيل البيانات هي أطول وأصعب جزء في مشروع الذكاء الاصطناعي. لماذا؟ لأن بيانات المؤسسات معروفة بفوضويتها وتجزئتها بين الأقسام المختلفة. يتطلب تجميعها تنسيقًا بين مهندسي البيانات وفرق الأمن وأصحاب الأعمال.

📮ClickUp Insight: قال 39% فقط من المشاركين في استطلاعنا إن ملفاتهم وملاحظاتهم ووثائقهم منظمة بالكامل. بالنسبة للجميع، غالبًا ما يتم تخزين المعلومات في عدة أماكن: تطبيق الدردشة والبريد الإلكتروني ومحرك الأقراص وأدوات إدارة البيانات. قد يكون الجهد الذهني لتذكر مكان وجود شيء ما مرهقًا بقدر المهمة نفسها. يوفر لك Enterprise Search في ClickUp شريط بحث واحدًا يتيح لك الوصول إلى المهام والمستندات والمحادثات من نقطة دخول واحدة. هل تحتاج إلى رؤى محددة؟ اسأل ClickUp Brain، وسوف يجمع لك بسرعة التفاصيل الأكثر صلة. بدلاً من إعادة بناء السياق من الذاكرة، يمكن للأشخاص العودة إلى العمل بوضوح ودون فقدان الزخم.

الخطوة 3: تدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك

بعد توصيل بياناتك، يمكنك البدء في تدريب نماذجك. لديك عدة خيارات للقيام بذلك، لكل منها مستويات مختلفة من الجهد والتكلفة.

يمكنك:

استخدم النماذج الأساسية المدربة مسبقًا كما هي

قم بضبط النموذج الحالي باستخدام بياناتك الخاصة لتخصيصه، أو

قم بتدريب نموذج مخصص من البداية لتلبية احتياجات محددة للغاية

عبر IBM

البديل الأسهل هو الضبط الفوري، حيث يمكنك تعديل سلوك النموذج من خلال تعليمات مصممة بعناية دون الحاجة إلى إعادة تدريب كاملة.

بمجرد الحصول على نموذج، يمكنك البدء في النشر. تبدو العملية كما يلي:

اختبار النموذج في بيئة التطوير

التحقق من الصحة في بيئة مرحلية

النشر في الإنتاج

ستقوم أيضًا بتكوين نقاط نهاية الاستدلال، وهي نقاط الوصول التي ستستخدمها تطبيقاتك للحصول على استجابات من النموذج.

تذكر أن تدريب النموذج هو دورة متكررة من الاختبار والتقييم والتعديل. قد يستغرق الأمر بعض الوقت، ولكنه يحقق عائد استثمار مذهل إذا تم تنفيذه بالشكل الصحيح!

إذا كنت مهتمًا بإنشاء مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك باستخدام سير عمل مشابه، شاهد هذا الفيديو التوضيحي:

💡 نصيحة احترافية: إذا كان هدفك هو تحليل بيانات المشروع (وليس إنشاء بنية أساسية مخصصة للذكاء الاصطناعي)، فلن تحتاج إلى تدريب أو نشر نموذج على الإطلاق. باستخدام ClickUp Brain، يمكنك طرح أسئلة باللغة الإنجليزية البسيطة حول العمل الموجود بالفعل في مساحة العمل الخاصة بك — المهام والجداول الزمنية والمكلفين والتقديرات والوقت المتتبع والمستندات — والحصول على إجابات فورية، مباشرة من داخل سير عملك. على سبيل المثال: "ما المهام التي من المرجح أن تتجاوز مواعيدها النهائية في هذا السباق؟" أو "أين نبخس قيمة العمل باستمرار؟" اعثر على الإجابات ذات الصلة بسرعة من مساحة عملك باستخدام ClickUp Brain.

الخطوة 4: دمج watsonx مع سير العمل الحالي لديك

أنت تعلم ذلك جيدًا مثلنا: لا يقدم نموذج الذكاء الاصطناعي المعزول أي قيمة تجارية؛ لذا يجب عليك دمجه في سير عمل فريقك.

يوفر Watsonx طرقًا مختلفة للقيام بذلك، بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات REST وعلب أدوات تطوير البرامج (SDK) للغات مثل Python وNode.js وwebhooks للأتمتة التي تعتمد على الأحداث.

ضع في اعتبارك أيضًا CI/CD (التكامل المستمر/النشر المستمر) لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك لأتمتة التحديثات والتراجع عند ظهور مشكلات.

هذه هي الطريقة التي تدمج بها الذكاء الاصطناعي في المنتجات والأدوات الداخلية أو عمليات الأتمتة التي تستخدمها الفرق بالفعل.

الميزات الرئيسية لـ IBM Watsonx لفرق المؤسسات

هل تشعر بالخوف من كل ما يقدمه watsonx؟

نوصيك بالبدء بهذه الميزات الهامة للمؤسسات: ✨

قوالب المطالبات والفهرس: احفظ وشارك المطالبات الفعالة عبر مؤسستك، حتى لا تضطر الفرق إلى إعادة اختراع العجلة باستمرار.

الحواجز الوقائية: قم بتكوين مرشحات الأمان وقيود الإخراج لمنع الذكاء الاصطناعي من إنشاء استجابات غير لائقة أو غير متوافقة مع العلامة التجارية أو ضارة.

التقييمات: قم بقياس دقة النموذج ومدى ملاءمته وسلامته قبل نشره في الإنتاج.

مساعد البناء: قم بإنشاء مساعدين مخصصين للذكاء الاصطناعي لمهام محددة دون الحاجة إلى خبرة تقنية عميقة.

الوصول إلى نماذج متعددة: اختر من بين مجموعة متنوعة من النماذج، بما في ذلك سلسلة Granite من IBM ونماذج مفتوحة المصدر مثل Llama من Meta، للعثور على النموذج الأنسب لحالتك الاستخدامية.

قدرات الوكيل: قم ببناء وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم اتخاذ الإجراءات وأتمتة المهام، وليس فقط إنشاء النصوص.

إذا وجدت أن اعتماد الميزات يتعثر في الأيام الأولى من التنفيذ، فقد يكون ذلك مشكلة في العملية وليس فشلًا في watsonx نفسه.

على سبيل المثال، لا يعمل الكتالوج السريع إلا إذا كان هناك سير عمل بسيط وراءه: من يمكنه تقديم المطالبات، ومن يراجعها، وكيف تبدو "الموافقة"، وأين يتوقع أن تستمد الفرق المطالبات يوميًا. وينطبق الشيء نفسه على التقييمات والضوابط - إذا كانت اختيارية أو غير واضحة، فسوف يتجاهلها الناس "للتحرك بشكل أسرع"، وستنتهي بنتائج غير متسقة (ومشكلة في الحوكمة).

الخبر السار؟ يمكن حل معظم هذه المشكلات بسهولة من خلال تحديد الملكية، ووضع نقاط تفتيش واضحة، ومعايير مشتركة قبل توسيع نطاق الاستخدام.

حوكمة البيانات وأمنها في IBM watsonx

إذا سبق لك أن حاولت تنفيذ مشروع ذكاء اصطناعي داخل مؤسسة حقيقية، فأنت تعرف كيف يسير الأمر: النموذج يعمل، العرض التوضيحي ينجح... ثم تتدخل إجراءات الأمان وتطرح الأسئلة التي توقف كل شيء.

ما هي البيانات التي تم تدريبه عليها؟ أين يتم تخزينها؟ من يمكنه الوصول إليها؟ هل يمكن أن تتسرب معلومات العملاء؟ ماذا يحدث إذا حدثت له هلوسة؟

وإذا لم تكن لديك إجابات واضحة (ووثائق)، فلن يتقدم المشروع — بل سيظل عالقًا في مرحلة "المراجعة الأمنية" بينما تتنازع الأقسام القانونية والمخاطر وتكنولوجيا المعلومات، مما يؤخر النشر.

تم تصميم مكون watsonx. governance لحل هذه المشكلة من خلال توفير أدوات للامتثال للذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر.

سلسلة البيانات: تتبع مصدر بياناتك بالضبط وكيف تم تحويلها عبر مسار الذكاء الاصطناعي بأكمله.

التحكم في الوصول: استخدم التحكم في الوصول القائم على الأدوار (RBAC) والتحكم في الوصول القائم على السمات (ABAC) لتحديد بدقة من يمكنه الوصول إلى النماذج والبيانات.

مسارات التدقيق: احتفظ بسجل كامل وغير قابل للتغيير لجميع أنشطة تدريب النماذج ونشرها واستنتاجاتها من أجل إعداد تقارير الامتثال.

كشف التحيز: استخدم الأدوات المدمجة لتحديد وتخفيف التحيز المحتمل في مخرجات نموذجك قبل أن يصل إلى العميل.

تطبيق السياسات: قم بإعداد حواجز أمان آلية تمنع الذكاء الاصطناعي من التصرف بطريقة غير متوافقة.

تدعم هذه الميزات أطر الامتثال الرئيسية مثل GDPR و HIPAA و SOC 2.

💡 نصيحة احترافية: لا تقتصر الحوكمة على الأدوات فحسب، بل تشمل أيضًا العمليات والتوثيق. أنشئ مصدرًا واحدًا للمعلومات الصحيحة ومسارًا شفافًا وقابلًا للتدقيق يرضي حتى أكثر فرق الأمن حذرًا من خلال تخزين جميع وثائق الحوكمة الخاصة بك في ClickUp Docs وتتبع مراجعات الامتثال والموافقات باستخدام ClickUp Tasks.

📮 ClickUp Insight: 88٪ من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50٪ يتجنبون استخدامه في العمل. ما هي العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم التكامل السلس، والثغرات المعرفية، والمخاوف الأمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة عملك ومؤمنًا بالفعل؟ ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، يجعل هذا حقيقة واقعة. فهو يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والرؤى بنقرة واحدة!

كيفية دمج IBM Watsonx مع مجموعة التقنيات الخاصة بك

تصبح منصات الذكاء الاصطناعي بسرعة صوامع معزولة إذا لم تتصل بالأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل. وهذا يجبر الأشخاص على نقل المعلومات يدويًا بين الأنظمة، وهو أمر بطيء وعرضة للأخطاء ويفقد السياق القيّم الذي يجعل الذكاء الاصطناعي مفيدًا في المقام الأول.

يمكن دمج Watsonx على مستوى البنية التحتية والتطبيقات.

اتصال البنية التحتية:

الاتصال بالسحابة: استخدم خدمات مثل AWS PrivateLink أو VPC peering لتأمين الاتصالات بالبنية التحتية السحابية الحالية لديك.

منصات الحاويات: قم بالنشر على منصات مثل OpenShift لبيئات السحابة المختلطة

منصات البيانات: استخدم الموصلات الأصلية للربط بمستودعات البيانات مثل Snowflake و Databricks

البث: التكامل مع أدوات مثل Kafka لخطوط أنابيب البيانات في الوقت الفعلي

التكامل على مستوى التطبيقات:

أنظمة CRM: اتصل بـ Salesforce لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة للعملاء

إدارة الخدمات: التكامل مع ServiceNow لأتمتة تكنولوجيا المعلومات ودعم سير العمل

التطبيقات المخصصة: استخدم واجهات برمجة التطبيقات REST و SDKs لدمج الذكاء الاصطناعي في برامجك الخاصة.

يعتمد النجاح في التكامل على تحديد المسؤولية بوضوح. تذكر أن تحدد المسؤول عن الحفاظ على الاتصال ومراقبة الأعطال والتعامل مع التحديثات.

أفضل الممارسات لاستخدام IBM watsonx في مشاريع الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

إذا كنت قد تعرضت لخيبات أمل من النصائح العامة في الماضي، فنحن هنا لمساعدتك. إليك بعض أفضل الممارسات القابلة للتطبيق والتي تعمل بالفعل في مشاريع الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. 🛠️

ابدأ بالهندسة السريعة قبل الضبط الدقيق: يمكنك حل معظم حالات الاستخدام باستخدام مطالبات مصممة جيدًا. وفر الوقت والتكلفة اللازمين للضبط الدقيق عندما تكون قد استنفدت تمامًا تحسين المطالبات. يمكنك حل معظم حالات الاستخدام باستخدام مطالبات مصممة جيدًا. وفر الوقت والتكلفة اللازمين للضبط الدقيق عندما تكون قد استنفدت تمامًا تحسين المطالبات.

تنفيذ سير عمل "الإنسان في الحلقة" (HITL): قم بإنشاء خطوات مراجعة يدوية في مخرجات الذكاء الاصطناعي، خاصةً للتطبيقات التي تتعامل مع العملاء أو ذات المخاطر العالية حيث قد يكون الخطأ مكلفًا. قم بإنشاء خطوات مراجعة يدوية في مخرجات الذكاء الاصطناعي، خاصةً للتطبيقات التي تتعامل مع العملاء أو ذات المخاطر العالية حيث قد يكون الخطأ مكلفًا.

صمم حواجز الحماية مبكرًا: لا تنتظر حتى تبدأ الإنتاج لتفكر في السلامة. قم بإنشاء قيود وفلاتر أمان في عملية التطوير منذ البداية.

أنشئ أطر تقييم قبل النشر: حدد ما هو "الجيد" بالنسبة لحالة الاستخدام المحددة الخاصة بك وأنشئ إطارًا متسقًا لقياس أداء النموذج مقارنةً به.

خطط للمراقبة واكتشاف الانحراف: من الطبيعي أن يتدهور أداء النموذج بمرور الوقت مع تغير العالم. قم بدمج قابلية المراقبة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لديك لاكتشاف هذا "الانحراف" في وقت مبكر.

قم بتوثيق كل شيء: احتفظ بسجل مفصل لإصدارات المطالبات وتكوينات النماذج ونتائج التقييم. ستشكر نفسك في المستقبل على ذلك.

قيود استخدام IBM watsonx في الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

قبل أن تخصص شهورًا من وقت فريقك لنشر watsonx، من المهم إجراء تقييم صادق لأوجه القصور المحتملة في المنصة.

منحنى التعلم: watsonx هي منصة قوية ومعقدة تتطلب خبرة تقنية كبيرة لاستخدامها بفعالية. وهي ليست حلاً جاهزاً للاستخدام الفوري للفرق غير التقنية.

الاعتماد على نظام IBM البيئي: على الرغم من أنه يتكامل مع أدوات الجهات الخارجية، إلا أن watsonx يعمل بشكل أفضل ضمن نظام IBM البيئي الأوسع نطاقًا، بما في ذلك IBM Cloud و Red Hat OpenShift.

تعقيد التكلفة: مثل معظم منصات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، يحتوي watsonx على مكونات تكلفة متعددة، بما في ذلك الحوسبة والتخزين وطلبات API ومستويات الدعم، مما قد يجعل وضع الميزانية أمرًا صعبًا.

التكاليف التشغيلية: إدارة نماذج الذكاء الاصطناعي في الإنتاج ليست مهمة تتم مرة واحدة. فهي تتطلب موارد مخصصة للمراقبة المستمرة والصيانة والتحديثات.

فجوة إدارة المشاريع: تم تصميم watsonx لتطوير النماذج والحوكمة، ولكنه لا يتضمن ميزات مدمجة لإدارة المشاريع أو تتبع المهام أو التعاون بين أعضاء الفريق.

💡 نصيحة احترافية: هذه القيود ليست خاصة بـ watsonx؛ فهي تنطبق على جميع منصات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات تقريبًا. اجمع إدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي والوثائق والتواصل بين أعضاء الفريق في مكان واحد لسد الفجوة التشغيلية باستخدام ClickUp، بينما يتولى watsonx الجوانب التقنية للذكاء الاصطناعي.

بدائل IBM watsonx لمشاريع الذكاء الاصطناعي المؤسسي

watsonx أداة رائعة، ولكنها ليست الأداة الوحيدة لبناء وتوسيع نطاق مؤسسة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول.

فيما يلي نظرة على بعض البدائل الرئيسية لـ watsonx من أجل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات:

المنصة الأفضل لـ السمة المميزة الرئيسية اعتبارات IBM watsonx الشركات التي لديها بنية تحتية IBM حالية حوكمة متكاملة ودعم السحابة الهجينة منحنى تعلم أكثر حدة AWS Bedrock المؤسسات التي تستخدم AWS بشكل أساسي اختيار واسع النطاق للنماذج وتكامل عميق مع AWS احتمالية الارتباط بمورد واحد هو AWS Google Vertex AI المؤسسات التي تعتمد على البيانات بشكل كبير قدرات MLOps قوية وتكامل BigQuery الاعتماد على نظام Google Cloud البيئي Microsoft Azure AI المؤسسات في نظام Microsoft البيئي اتصال قوي بين Copilot و Office 365 بنية مركزية تعتمد على Azure واجهة برمجة تطبيقات OpenAI الشركات الناشئة والفرق التي تركز على النماذج الأولية السريعة الوصول إلى أحدث النماذج عبر واجهة برمجة تطبيقات بسيطة ميزات حوكمة مدمجة محدودة

في النهاية، غالبًا ما يعتمد اختيار المنصة المناسبة على استثمارات البنية التحتية الحالية لشركتك والخبرة التقنية لفريقك.

نوصيك بإجراء بحث مستقل وأخذ وقتك. جرب بعض حالات الاستخدام الواقعية. اختبر التكامل ومتطلبات الحوكمة في وقت مبكر، وتأكد من أن المنصة تناسب نموذج التشغيل الخاص بك (وليس فقط العرض التوضيحي).

قم بتوسيع نطاق سير عمل الذكاء الاصطناعي، وليس فقط نموذجك

يمكن أن يوفر لك watsonx الأساس التقني لبناء وإدارة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، ولكن النتائج تعتمد على ما يحدث حوله. من المستحيل تقريبًا الحصول على نموذج "مثالي". بدلاً من ذلك، ركز على حالة استخدام واحدة ذات تأثير كبير، واحصل على البيانات والموافقات في وقت مبكر، وقم ببناء مسار قابل للتكرار من التجربة إلى الإنتاج.

إذا كان هناك شيء واحد يمكن استخلاصه، فهو: الذكاء الاصطناعي لا يتوسع إلا عندما يتوسع التنفيذ معه. إن الملكية الواضحة والوثائق الجاهزة للتدقيق والتنسيق الوثيق بين الوظائف المختلفة هي ما يحول المشروع التجريبي الناجح إلى شيء يمكن للشركة الوثوق به وإعادة استخدامه.

و ClickUp يجعل كل ذلك ممكنًا من خلال توفير مساحة عمل واحدة للتخطيط والتعاون وإدارة التنفيذ لمبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك. فلماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp اليوم — إنه مجاني!

الأسئلة المتداولة (FAQs)

watsonx. ai هو استوديو الذكاء الاصطناعي لإنشاء النماذج، و watsonx. data هو مخزن البيانات للوصول إلى بيانات المؤسسة، و watsonx. governance يوفر أدوات لإدارة دورة حياة الذكاء الاصطناعي والامتثال، والتي تشكل معًا منصة watsonx الكاملة.

يوفر watsonx بنية تحتية مسبقة الصنع ونماذج أساسية وأدوات حوكمة تسرع عملية النشر، ولكنه أقل قابلية للتخصيص من الحلول المخصصة بالكامل التي يتم إنشاؤها من الصفر على أطر عمل مفتوحة المصدر.

يوفر watsonx واجهات برمجة التطبيقات (API) ومجموعات أدوات تطوير البرامج (SDK) للتكامل مع الأنظمة الخارجية، ولكنه يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع الأصلية، لذلك عادةً ما تستخدم الفرق أدوات تكميلية مثل ClickUp لإدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي وتنسيق العمل.

يتطلب الاستخدام الفعال مهارات هندسة البيانات و ML/AI و DevOps، على الرغم من أن أدواته التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية يمكن أن تقلل من العوائق في حالات الاستخدام الأبسط مثل إنشاء مساعدين للذكاء الاصطناعي. /