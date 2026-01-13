أفضل البدائل لـ Eesel AI لأتمتة الدعم والمعرفة

يعمل Eesel بشكل جيد كطبقة ذكية للأسئلة والأجوبة. ما عليك سوى توصيل Slack وإدخال مستنداتك ومشاهدة اختفاء الأسئلة المتكررة من نوع "أين...؟". يبرز هذا البرنامج عندما يكون الهدف هو إظهار المعرفة بسرعة وتقليل طلبات البحث الأساسية.

ومع ذلك، بمجرد أن تبدأ الفرق في إدارة أحجام أكبر أو خطوط إنتاج جديدة أو سير عمل داخلي متخصص، تظهر الثغرات بسرعة. إن استخدام روبوت واحد مشترك بين عدة جمهور، وأتمتة سير العمل المحدودة، والتقارير السطحية تجعل العمل به أمرًا صعبًا.

في هذا الدليل، ستستكشف بدائل Eesel AI التي تم تصميمها لأكثر من مجرد إجابات سريعة. سترى أدوات يمكنها التعامل مع العديد من الروبوتات والجمهور، والاندماج بعمق في مكاتب المساعدة ومساحات المشاريع، وأتمتة فرز التذاكر والمتابعة.

لنبدأ!

أفضل 10 بدائل لـ Eesel في لمحة

فيما يلي جدول يقارن بين جميع بدائل Eesel في هذا المدونة. 📊

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp إدارة شاملة للمعرفة والمهام مع أتمتة معززة بالذكاء الاصطناعي وسير عمل عبر الأدوات لفرق من جميع الأحجام تنسق المشاريع والتذاكر والوثائق عبر الوظائف مساحة عمل موحدة مع المهام والقوائم والمستندات والأهداف وClickUp Brain ونماذج AI متعددة وأتمتة مخصصة مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Featurebase عمليات دعم العملاء وردود الفعل على المنتجات مع رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لفرق الدعم والمنتجات المتوسطة إلى الكبيرة الحجم وكيل دعم الذكاء الاصطناعي (Fibi)، صندوق بريد متعدد القنوات، مركز مركزي للتعليقات، سجلات التغييرات وخرائط الطريق، ترتيب أولويات التعليقات بالذكاء الاصطناعي مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 37 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Intercom أتمتة الدعم التخاطبي، وتفاعل العملاء، وتوجيه سير العمل للمديرين والفرق الكبيرة، مع التركيز على الرسائل المخصصة ورحلات العملاء عالية القيمة. Fin AI Copilot للردود الآلية، والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات، وأتمتة المهام متعددة الخطوات، وأدوات الدردشة المباشرة والمراسلة تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Helpjuice إدارة المعرفة وسير عمل الخدمة الذاتية للفرق متوسطة الحجم التي تبني قواعد معرفية داخلية وخارجية محرر Markdown متقدم، وإجراءات AI للبحث، وأذونات دقيقة، وتحليلات حول استخدام المقالات تبدأ الخطط المدفوعة من 249 دولارًا شهريًا لـ 30 مستخدمًا GPTGO عمليات سريعة لاسترجاع المعلومات وإنشاء المحتوى للمستخدمين الأفراد الذين يحتاجون إلى بحث سريع أو ملخصات أو ردود الاستعلام باللغة الطبيعية، وإجابات فورية عبر مصادر الويب، وواجهة سهلة الاستخدام للحصول على رؤى سريعة مجاني SiteGPT سير عمل روبوتات الدردشة الآلية المخصصة المدربة على محتوى موقعك الإلكتروني لفرق العمليات الداخلية الرشيقة روبوت دردشة مخصص مدرب على عناوين URL/المستندات الخاصة بك، وأتمتة الإجابات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ودعم متعدد اللغات تبدأ الخطط المدفوعة من 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ChatGPT ذكاء اصطناعي مرن للمحادثات من أجل صياغة المحتوى وتلخيص المستندات والرد على استفسارات الأفراد أو الفرق الصغيرة التي تحتاج إلى ذكاء اصطناعي قابل للتكيف مع مهام متنوعة. فهم اللغة الطبيعية، ذاكرة سياق المحادثة، GPT تخزين المساعدين المخصصين، تحليل الكود/البيانات مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Zendesk عمليات دعم العملاء الشاملة مع خدمات متقدمة لإصدار التذاكر والتوجيه وتجارب متعددة القنوات لعمليات الدعم المتوسطة إلى الكبيرة التصنيف والتوجيه المدعومان بالذكاء الاصطناعي، ودعم الروبوتات التخاطبية، وتحليل المشاعر، ونظام التذاكر المتكامل، ومساعدو الوكلاء. تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Tidio الدردشة في الوقت الفعلي وأتمتة روبوتات الدردشة الأساسية بالذكاء الاصطناعي لفرق دعم العملاء في بيئات التجارة الإلكترونية والشركات الصغيرة والمتوسطة Lyro AI chatbot، أداة الدردشة الحية، أداة إنشاء الأتمتة المرئية، صندوق الوارد متعدد القنوات، توصيات المنتجات تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا Freshdesk مكتب مساعدة محسّن بالذكاء الاصطناعي وسير عمل إصدار التذاكر للفرق الكبيرة التي تحتاج إلى دعم متعدد القنوات وخدمة ذاتية متكاملة Freddy AI للردود الذكية والملخصات وأتمتة التذاكر وتوجيهها ورؤى المشاعر وسير العمل القابل للتخصيص تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Eesel AI؟

تصل العديد من الفرق إلى الحد الأقصى لإمكانيات Eesel AI عندما تحتاج إلى سير عمل أعمق أو روبوتات متعددة أو تكامل أوثق مع أنظمة إدارة المعرفة الأساسية الخاصة بها.

فيما يلي بعض الميزات التي يجب البحث عنها عند تقييم بدائل Eesel. 👇

يدعم العديد من الروبوتات ومساحات العمل: يشغل وكلاء ذكاء اصطناعي منفصلين ولكن متصلين للدعم أو النجاح أو تكنولوجيا المعلومات أو العمليات الداخلية بتكوينات مميزة ومصادر يشغل وكلاء ذكاء اصطناعي منفصلين ولكن متصلين للدعم أو النجاح أو تكنولوجيا المعلومات أو العمليات الداخلية بتكوينات مميزة ومصادر معرفة حية وأذونات

يتكامل بشكل عميق مع أدواتك الأساسية: يتصل بشكل أصلي بمكاتب الدعم الفني وأدوات المشاريع يتصل بشكل أصلي بمكاتب الدعم الفني وأدوات المشاريع وقواعد المعرفة القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp و Zendesk و Jira و Confluence و Notion

أتمتة سير العمل من البداية إلى النهاية: يتعامل مع الأسئلة والأجوبة، والتصنيف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتوجيه، وتحديد الأولويات، والتصعيد وفقًا لاتفاقية مستوى الخدمة، مع سير عمل ينشئ المهام ويحدّث الحقول ويخطر الفرق تلقائيًا.

ينشر عبر القنوات مع تحكم كامل: يخدم العملاء والفرق الداخلية من خلال أدوات الويب، والتجارب داخل التطبيق، والبريد الإلكتروني، أو الدردشة، مع مرونة في العلامة التجارية، والنبرة، وتجربة المستخدم.

يعتمد على المعرفة التشغيلية الحقيقية: يدرب الذكاء الاصطناعي على كل من المستندات والتذاكر أو المحادثات السابقة بحيث تعكس الإجابات كيفية حل المشكلات، مدعومة بأدوات لإصدار الإصدارات والتحقق من الصحة وإدارة المحتوى.

يضمن الدقة والحماية والوضوح: يتتبع جودة الإجابات ومعدلات الانحراف وأنماط الفشل، ويطبق ضوابط مثل عتبات الثقة والتسليم البشري والإجراءات المقيدة لمنع الأخطاء الصامتة.

قابلية التوسع بسلاسة مع أسعار شفافة: ينمو إلى ما هو أبعد من مشروع أو فريق واحد دون الحاجة إلى إدارة حسابات متعددة ودفع تكاليف خفية

🧠 حقيقة ممتعة: حتى قبل ظهور أنظمة الدعم الرقمية، ساعدت الابتكارات في تكنولوجيا مراكز الاتصال على إدارة حركة العملاء بشكل أفضل. اخترعت إرنا شنايدر هوفر في الستينيات من القرن الماضي منطق التحويل الهاتفي المحوسب الذي يعطي الأولوية للمكالمات ويمنع الحمل الزائد خلال أوقات الذروة. كان هذا شكلاً مبكراً من أشكال أتمتة موازنة حمل الدعم.

أفضل بدائل Eesel AI

إذا كان فريقك يتجاوز مرحلة الإجابة على الأسئلة البسيطة، فإن هذه البدائل لـ Eesel AI توفر مسارات حلول أقوى وتوجيهًا وتقسيمًا ورؤى لدعم داخلي حقيقي. 🚀

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المعرفة والمهام الشاملة مع الأتمتة)

قم بتحرير البيانات في الوقت الفعلي مع فريقك، وقم بتمييز الشركات الصغيرة والمتوسطة في التعليقات، وقم بتعيين إجراءات المتابعة، وقم بتحويل مسودة النص إلى مهام قابلة للتتبع داخل ClickUp Docs

عندما يتم وضع Eesel AI فوق مجموعة مجزأة، يمكنه الإجابة على الأسئلة وتوجيه التذاكر، ولكن العمل والعمليات والمعرفة الأساسية تظل مبعثرة عبر الأدوات.

ClickUp لفرق الخدمة المخصصة يقلب هذا الوضع. باعتباره أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، فإنه يجمع الذكاء الاصطناعي والوثائق والمهام وسير العمل في نظام واحد. توجد إجراءات التشغيل القياسية والوثائق الداخلية ودلائل الدعم بجوار التذاكر والمشاريع والعمليات.

هذا يقلل من توسع العمل عن طريق ربط الوثائق بالعمل نفسه، لذلك عندما تتغير العمليات، يمكن تحديث إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بك في السياق.

دعنا نستكشف بعضًا من أفضل ميزاته! 🤩

قم ببناء قاعدة معرفية للدعم باستخدام ClickUp Docs

قم ببناء قاعدة معرفية داخلية وخارجية مباشرة في مساحة عملك باستخدام ClickUp Docs. يمكنك إنشاء أسئلة وأجوبة حول المنتج، ودلائل إرشادية، وإجراءات تشغيل قياسية، وملاحظات الإصدار، ثم ربط هذه المستندات مباشرة بقوائم الدعم أو مهام ClickUp بحيث يكون لكل تذكرة دليل التشغيل المناسب بنقرة واحدة. ​

أنشئ قاعدة المعرفة الخاصة بك. 👇

احصل على إجابات وردود سياقية مع ClickUp Brain

الآن بعد أن أنشأت قاعدة معرفية مركزية، انتقل إلى ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في المنصة، للحصول على الإجابات.

لخص سلاسل التذاكر في أسئلة وأجوبة، ووضح المشكلات بوضوح، وأنشئ رسائل جاهزة للعملاء باستخدام ClickUp Brain

على عكس Eesel AI، يمكنه رؤية التذاكر الحالية والمستندات المرتبطة والتفاعلات السابقة مع العملاء والمهام ذات الصلة الموجودة بالفعل في منصتك. وبهذه الطريقة، يقوم بتجميع الاقتراحات باستخدام سياق مساحة العمل الخاصة بك. ​​ لاستخدام أداة الذكاء الاصطناعي هذه لإدارة المعرفة، ما عليك سوى طرح الأسئلة عليها بلغة طبيعية.

📌 أمثلة على المطالبات: ما الذي تمت مناقشته في اجتماع المبيعات الأسبوع الماضي؟

ما هو أحدث حل متفق عليه لمشكلة الفوترة التي تؤثر على عملاء الاتحاد الأوروبي؟

أين يوجد أحدث دليل إجراءات التصعيد للاستجابة لحالات الانقطاع؟

يعد ClickUp Brain مفيدًا بنفس القدر عند إنشاء قاعدة المعرفة الخاصة بك أو صيانتها. على سبيل المثال، يمكنك صياغة مقالات جديدة لقاعدة المعرفة أو ماكرو أو إجراءات تشغيلية موحدة أو تحليلات لاحقة من سجل التذاكر الأولي أو التعليقات أو ملاحظات الاجتماعات.

أتمتة سير العمل المعقد باستخدام ClickUp Super Agents

ClickUp Super Agents هي زملاء فريق مدعومون بالذكاء الاصطناعي يمكنهم تنفيذ سير عمل متعدد الخطوات والإجابة على الأسئلة واتخاذ الإجراءات وغير ذلك الكثير.

صمم ClickUp Super Agents وفقًا لهيكل معرفتك، واستخرج الإجابات من المستندات والمهام والمحادثات الموثوقة

على سبيل المثال، عند تقديم طلب تكنولوجيا معلومات عبر نماذج ClickUp أو مكتب مساعدة متصل، يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي لإدارة تذاكر تكنولوجيا المعلومات في ClickUp بتحليل المشكلة وتقييم مدى إلحاحها وتوجيهها إلى قائمة انتظار تكنولوجيا المعلومات أو المالك المناسب. كما يعرض الحوادث ذات الصلة أو الأخطاء أو التذاكر السابقة، بحيث يبدأ الفنيون العمل في سياق كامل.

ClickUp BrainGPT للحصول على ذكاء دعم متعدد الأدوات

يربطك ClickUp BrainGPT بأدوات خارجية مثل Google Docs و OneDrive و SharePoint و GitHub وحتى الويب. وهذا يجعله منصة بحث موحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها البحث عن تذاكر الدعم السابقة والمستندات في ClickUp بالإضافة إلى مواصفات المنتجات والعقود وقواعد المعرفة الخارجية في أنظمة أخرى. ​

على سبيل المثال، عند العمل على تذكرة، يمكن لـ BrainGPT سحب مستندات API من Drive وملاحظات الهندسة من GitHub ومستندات السياسة من SharePoint مع الاستمرار في الارتباط بمهمة ClickUp. ​

استخدم ClickUp BrainGPT لجمع رؤى من أدوات متعددة لتحسين سير عملك

على عكس Eesel AI، لا يعتمد BrainGPT على نموذج لغوي واحد كبير. بدلاً من ذلك، يستخدم إعدادًا متعدد النماذج ويتيح لك اختيار المحرك الأنسب للمهمة المطلوبة.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك Talk to Text في ClickUp إعطاء توجيهات صوتية مثل "لخص آخر خمسة حوادث P1 وأنشئ مهام متابعة لكل فريق". سيقوم على الفور بنسخ الطلب ويقدم لك الملخصات باستخدام المعلومات من المهام والمستندات والمشاريع والأدوات المتصلة.

أفضل ميزات ClickUp

حوّل بيانات الدعم المباشر إلى رؤى في الوقت الفعلي: أنشئ أنشئ بطاقات AI في لوحات معلومات ClickUp لتلخيص التذاكر المفتوحة، وإبراز المشكلات المتكررة، وتسليط الضوء على مخاطر اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، والإجابة على الأسئلة.

التقاط رؤى قابلة للتنفيذ: سجل الاجتماعات ومراجعات الحوادث ومكالمات التسليم باستخدام سجل الاجتماعات ومراجعات الحوادث ومكالمات التسليم باستخدام ClickUp AI Notetaker، ثم قم بإنشاء ملخصات وعناصر عمل ومهام متابعة تلقائيًا.

حافظ على المحادثات في نفس مساحة العمل: اطرح أسئلة في اطرح أسئلة في ClickUp Chat حول التذاكر أو السياسات أو الحوادث، ثم حوّل الإجابات إلى مهام أو تعليقات أو مستندات دون مغادرة المحادثة.

احصل على بيانات تعريفية متسقة للتذاكر: استخدم استخدم الحقول المخصصة في ClickUp لتصنيف التذاكر والمستندات حسب نوع المشكلة أو مجال المنتج أو درجة الخطورة أو شريحة العملاء أو السبب الجذري. يوفر هذا لـ ClickUp Brain ووكلاء الذكاء الاصطناعي بيانات متسقة لاسترجاع إجابات دقيقة وتحديد الأنماط.

فرض الأولويات عبر سير العمل: قم بتطبيق قم بتطبيق أولويات مهام ClickUp لتوجيه التوجيه والتصعيد والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يضمن معالجة الحوادث العاجلة والأخطاء ذات التأثير الكبير وطلبات العمليات الحرجة أولاً.

قيود ClickUp

نظرًا لأن ClickUp قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، فقد تحتاج الفرق إلى بعض الوقت لتكوين المساحات والحقول والأتمتة وطرق العرض قبل أن يصبح كل شيء بديهيًا.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,600 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

مراجعة واحدة تلخص ذلك:

أنا أحب استخدام ClickUp! لم تكن إدارة التذاكر والوثائق وجميع المعلومات المرتبطة بها بهذه السهولة والانسيابية من قبل. كل ما أحتاجه موجود في مكان واحد، منظم بطريقة منطقية. أحد أكبر المكاسب بالنسبة لنا: كل موظف جديد ينضم إلينا من منصات أخرى — خاصة Jira — يلاحظ على الفور مدى سهولة استخدام ClickUp. منحنى التعلم يكاد يكون معدومًا. سرعان ما يدركون مدى سهولة وسرعة وأفضلية العمل مع ClickUp مقارنة بالأدوات القديمة. لقد غيرت ClickUp بالفعل الطريقة التي ننظم بها العمل ونديره. فهي تبدو أسهل وأكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام، ولكنها لا تزال قوية بما يكفي للتعامل مع سير العمل المعقد.

أنا أحب استخدام ClickUp! لم تكن إدارة التذاكر والوثائق وجميع المعلومات المرتبطة بها بهذه السهولة والانسيابية من قبل. كل ما أحتاجه موجود في مكان واحد، ومنظم بطريقة منطقية.

أحد أكبر المكاسب بالنسبة لنا: كل موظف جديد ينضم إلينا من منصات أخرى — خاصة Jira — يلاحظ على الفور مدى سهولة استخدام ClickUp. لا توجد أي صعوبة في تعلم استخدامه. سرعان ما يدركون مدى سهولة وسرعة وأفضلية العمل باستخدام ClickUp مقارنة بالأدوات القديمة.

لقد غيرت ClickUp بالفعل الطريقة التي ننظم بها العمل ونديره. فهي تبدو أسهل وأكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام، ولكنها لا تزال قوية بما يكفي للتعامل مع سير العمل المعقد.

📮 ClickUp Insight: 20٪ من المشاركين في استطلاعنا اعترفوا بأنهم أبقوا ما يصل إلى 15 علامة تبويب مفتوحة لأسابيع! نعم، أسابيع! هذه "علامات التبويب الزومبي" 🧟 تستهلك الذاكرة والمساحة الذهنية، وتستنزف التركيز بهدوء حتى عند تجاهلها. إنها بقايا الانتباه الكلاسيكية حيث تستهلك العناصر غير المكتملة الطاقة في الخلفية. مع Enterprise Search المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ClickUp، يمكنك التخلص بأمان من تلك المواقع غير المستخدمة في المتصفح. يمكن البحث عن أي شيء مهم على الفور عبر مساحة العمل وأدوات الطرف الثالث المدمجة. يمكنك حتى أن تسأل الذكاء الاصطناعي لـ ClickUp عما تمت مناقشته في اجتماع يوم الجمعة الماضي، وسوف يجلب لك الملاحظات!

2. Featurebase (الأفضل لدعم العملاء وسير عمل ملاحظات المنتج)

عبر Featurebase

تضع Featurebase نفسها كطبقة بين محادثات العملاء وتعليقاتهم على المنتجات وفرق المبيعات الداخلية.

دعم المحادثات من الدردشة داخل التطبيق والبريد الإلكتروني وقنوات المجتمع في صندوق بريد واحد. وتصبح التعليقات المقدمة من خلال البوابات أو الأدوات أو عمليات الدمج المخصصة مدخلات منظمة مرتبطة بالمستخدمين والحسابات الحقيقية.

يمكن للفرق تقديم إجابات فورية للخدمة الذاتية من خلال البحث بالذكاء الاصطناعي مباشرة داخل مركز المساعدة، واستخراج إجابات دقيقة من الوثائق دون الحاجة إلى نقرات إضافية.

يمكن نشر تحديثات المنتج وتقسيمها باستخدام سجلات التغييرات الخاصة بالعلامة التجارية والأدوات المصغرة داخل التطبيق حتى يرى المستخدمون التغييرات في الوقت المناسب. وعندما تحتاج الأمور إلى لمسة بشرية، تتولى الأتمتة بدون كود معالجة اتفاقيات مستوى الخدمة والتوجيه والمتابعة والتسليم الداخلي.

أفضل ميزات Featurebase

قم بمركزية المحادثات متعددة القنوات من خلال صندوق بريد موحد يجمع الرسائل داخل التطبيق والبريد الإلكتروني ومناقشات المجتمع.

المسمى Fibi AI Agent للإجابة على الأسئلة الشائعة وتشغيل إجراءات مثل تمديدات الإصدارات التجريبية أو الخصومات. قم بحل المشكلات تلقائيًا باستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي القائم على المعرفة المسمىللإجابة على الأسئلة الشائعة وتشغيل إجراءات مثل تمديدات الإصدارات التجريبية أو الخصومات.

التقط تعليقات العملاء على المنتج من المصدر من خلال بوابات التعليقات العامة، والأدوات القابلة للتضمين في التطبيق، والتكامل المباشر.

حدد أولويات الأفكار بذكاء من خلال تحليل الملاحظات المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يكتشف التكرارات ويظهر الطلبات ذات التأثير الكبير.

قيود Featurebase

لا يتعلم وكلاء الذكاء الاصطناعي تلقائيًا من التذاكر التي تم حلها أو يعيدون استخدام المحادثات السابقة لبناء المعرفة الداخلية.

تفتقر التقارير ولوحات المعلومات إلى رؤى سلوكية أعمق وتحليلات متقدمة

أسعار Featurebase

مجاني

النمو: 37 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المحترفون: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 129 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Featurebase

G2: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Featurebase؟

إليك ما قاله أحد العملاء:

نحن نستمتع باستخدام Featurebase لأنه يجعل نشر سجلات التغييرات لمستخدمينا أمرًا بسيطًا ومباشرًا. […] كما أننا نستفيد من خيار طلب الميزات، الذي يتيح للمستخدمين الآخرين عرض الاقتراحات والتصويت عليها، مما يساعدنا على اكتساب زخم بشكل أسرع. […] ومع ذلك، نحن لسنا راضين بشكل خاص عن خيارات العرض المتاحة عندما يرسل تلقائيًا تحديث سجل التغييرات إلى Slack. ولهذا السبب، نستخدم ميزة الإرسال التلقائي بشكل أساسي لتحديثات الفريق الداخلية.

نحن نستمتع باستخدام Featurebase لأنه يجعل نشر سجلات التغييرات لمستخدمينا أمرًا بسيطًا ومباشرًا. […] كما أننا نستفيد من خيار طلب الميزات، الذي يتيح للمستخدمين الآخرين عرض الاقتراحات والتصويت عليها، مما يساعدنا على اكتساب زخم بشكل أسرع. […] ومع ذلك، نحن لسنا راضين بشكل خاص عن خيارات العرض المتاحة عندما يرسل تلقائيًا تحديث سجل التغييرات إلى Slack. ولهذا السبب، نستخدم ميزة الإرسال التلقائي بشكل أساسي لتحديثات الفريق الداخلية.

🚀 ميزة ClickUp: عندما تصل التذاكر بسرعة أكبر من قدرة الفرق على معالجتها، تصبح سير العمل اليدوي عقبة. تحل ClickUp Automations محل التنسيق اليدوي بقواعد آلية تعمل على توجيه التذاكر والحفاظ على قاعدة المعرفة. قم بتعيين التذاكر تلقائيًا أو تحديد أولوياتها أو تصعيدها بناءً على الحالة أو العلامات أو الأولوية أو شريحة العملاء باستخدام ClickUp Automations 📌 مثال على الأتمتة: عند إنشاء تذكرة جديدة ذات أولوية = عاجلة، قم بتعيينها إلى رئيس الدعم، واضبط تاريخ الاستحقاق على الغد، وانشر تعليقًا داخليًا. للارتقاء بإدارة المعرفة إلى مستوى أعلى، تعمل حقول ClickUp AI Fields على توحيد وتخصيب بيانات التذاكر تلقائيًا. قم بتلخيص التذاكر الطويلة وسلاسل التعليقات تلقائيًا في ملخص موجز باستخدام حقول ClickUp AI يمكن لـ AI Fields: قم بإنشاء تحديثات التقدم بناءً على الأنشطة الحديثة حتى يتمكن العملاء المحتملون من رؤية ما يتحرك وما هو عالق.

اكتشف المشاعر في التعليقات أو التصعيد ، مما يساعدك على الكشف عن المهام التي حصلت على تقييم سلبي.

أنشئ عناصر عمل من مهام الحوادث المعقدة بحيث يتم تسجيل المتابعات كخطوات تالية واضحة وجاهزة للنسخ

3. Intercom (الأفضل لأتمتة الدعم التخاطبي وتفاعل العملاء وتوجيه سير العمل)

عبر Intercom

Intercom هي منصة اتصال ودعم للعملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مصممة للتعامل مع تفاعلات العملاء في الوقت الفعلي وبكميات كبيرة. وهي تعمل طوال دورة الحياة، من التمهيد والتدريب إلى حل المشكلات والاحتفاظ بالعملاء.

يمكن للفرق نشر Intercom إما كمجموعة كاملة لخدمة العملاء (مع مكتب مساعدة من الجيل التالي خاص بها) أو توصيل وكيل الذكاء الاصطناعي الرئيسي، Fin، بمكتب مساعدة موجود مثل Zendesk أو Salesforce.

تكمن قوة المنصة في طريقة تعاملها مع الذكاء الاصطناعي كأول مستجيب. يتم تدريب Fin على إجراءاتك وسياساتك ومصادر معرفتك ويتم اختباره في محادثات محاكاة قبل إطلاقه. ثم يتم نشره بشكل متسق عبر الدردشة والبريد الإلكتروني والصوت والقنوات الاجتماعية.

عندما لا تستطيع الذكاء الاصطناعي حل مشكلة ما من البداية إلى النهاية، فإنها تحيلها إلى وكلاء بشريين، بدعم من Copilot.

أفضل ميزات Intercom

قم بتدريب وتقييم سلوك الذكاء الاصطناعي باستخدام Fin Flywheel مع اختبارات خاضعة للرقابة قبل البدء في التشغيل

قم بمزامنة مصادر المعرفة مركزيًا من خلال Knowledge Hub مع محتوى مستمد من Notion وConfluence وZendesk وملفات PDF ومواقع الويب.

ساعد الموظفين في الوقت الفعلي باستخدام Copilot في حل المشكلات والتدريب والترجمة وتقديم إرشادات للخطوة التالية.

قم بإدارة المحادثات والتذاكر معًا باستخدام مكتب مساعدة من الجيل التالي مصمم لعمليات التسليم السياقية

قيود Intercom

تنخفض الدقة إذا لم تكن الوثائق منظمة جيدًا أو محدثة أو مكتوبة بوضوح لاستخدامها في الذكاء الاصطناعي.

قد يواجه Fin صعوبة في التعامل مع الأسئلة شديدة الخصوصية أو المتخصصة أو المصاغة بشكل غير معتاد، وقد يتطلب تدخلًا بشريًا.

أسعار Intercom

أساسي: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الخبير: 139 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Intercom

G2: 4. 5/5 (أكثر من 3700 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Intercom؟

مقتبس مباشرة من مراجعة G2:

لقد كان Fin إضافة رائعة إلى سير عمل الدعم لدينا. فهو يوفر إجابات سريعة ودقيقة ويساعد في تقليل أوقات الاستجابة بشكل كبير. يقدر عملاؤنا المساعدة الفورية، ويمكن لفريقنا التركيز على الحالات الأكثر تعقيدًا. [...] في بعض الأحيان، تبدو الإجابات عامة جدًا أو تفتقر إلى السياق المناسب لأسئلة العملاء المحددة. سيؤدي التحكم الأفضل في النبرة وتوفير المزيد من خيارات التدريب لمواءمتها مع صوت علامتنا التجارية إلى إحداث فرق كبير.

لقد كان Fin إضافة رائعة إلى سير عمل الدعم لدينا. فهو يوفر إجابات سريعة ودقيقة ويساعد في تقليل أوقات الاستجابة بشكل كبير. يقدر عملاؤنا المساعدة الفورية، ويمكن لفريقنا التركيز على الحالات الأكثر تعقيدًا. [...] في بعض الأحيان، تبدو الإجابات عامة جدًا أو تفتقر إلى السياق المناسب لأسئلة العملاء المحددة. سيحدث تحكم أفضل في النبرة والمزيد من خيارات التدريب لمواءمتها مع صوت علامتنا التجارية فرقًا كبيرًا.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Intercom لخدمة العملاء بالذكاء الاصطناعي

4. Helpjuice (الأفضل لإدارة المعرفة وسير عمل الخدمة الذاتية)

عبر Helpjuice

Helpjuice هي منصة قاعدة معرفية مخصصة مصممة للفرق التي تريد الحصول على إجابات فورية. على عكس أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى المخصصة للعاملين في مجال المعرفة، تركز هذه المنصة على تحويل الوثائق إلى نظام استرجاع عالي الأداء.

تنشر الفرق مراكز مساعدة للعملاء أو مواقع ويكي داخلية، ثم تعتمد على البحث والدردشة المدعومين بالذكاء الاصطناعي لترجمة الأسئلة الغامضة والسيئة الصياغة إلى إجابات دقيقة في أقل من ثانية.

تستخدم فرق المنتجات والتمكين نفس النظام لتسريع عملية تأهيل الموظفين الجدد، وتوثيق العمليات مرة واحدة، ومزامنة التحديثات عبر اللغات والإصدارات.

كما أنه يتناسب جيدًا مع الأنظمة البيئية الحالية، حيث يعرض الإجابات داخل Slack و Teams والمتصفحات أو الأدوات المدمجة، مما يجعله أفضل من البدائل الأخرى لـ Helpjuice.

أفضل ميزات Helpjuice

احصل على الإجابات على الفور باستخدام Swifty AI Search الذي يفهم النية والأخطاء الإملائية واللغة الطبيعية.

قم بتوجيه المستخدمين بشكل تفاعلي باستخدام Swifty AI Chat المدمج مباشرة في مراكز المساعدة والبوابات الداخلية.

اكتشف المعلومات الخفية باستخدام تحليلات قاعدة المعرفة بالذكاء الاصطناعي التي تكشف عن الثغرات في البحث والمسارات المسدودة والمحتوى غير المستخدم.

أنشئ دروسًا تعليمية خطوة بخطوة بصريًا باستخدام Wizardshot لتوثيق العمليات بسرعة.

قيود Helpjuice

يعمل بشكل جيد مع الوثائق، ولكنه يفتقر إلى روابط أصلية عميقة بإدارة المهام أو سير العمل أو أنظمة التنفيذ.

لا تظهر المقالات ذات الصلة دائمًا، حتى مع وجود الكلمات المفتاحية

أسعار Helpjuice

قاعدة المعرفة: 249 دولارًا شهريًا لـ 30 مستخدمًا

قاعدة المعرفة AI: 449 دولارًا شهريًا لـ 100 مستخدم

قاعدة معرفية غير محدودة تعتمد على الذكاء الاصطناعي: 799 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Helpjuice

G2: 4. 7/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Helpjuice؟

أحد المستخدمين المعتمدين عبر عن ذلك بأفضل صورة:

موظفو الدردشة المباشرة متعاونون للغاية وسريعون في الرد. التكامل والتخصيص سهلان للغاية. هذا رأي شخص لديه فهم أساسي جدًا للبرمجة. هناك أيضًا روبوت دردشة مجاني يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر الكثير من الوقت إذا كان لديك فريق دعم فني/دعم عملاء... غالبًا ما يتم إصدار الميزات الجديدة قبل أن تكون جاهزة تمامًا. غالبًا ما ننتظر الإصدار، ونمنحه بضعة أشهر حتى يتم حل المشكلات، ثم ننفذه. إذا وجدت خطأً أو سألت عن إصدار قادم، فلن يتم تقديم اتفاقية مستوى الخدمة أو موعد التسليم المتوقع. في بعض الأحيان، كان علينا فقط إيجاد حل بديل والتعايش معه.

موظفو الدردشة المباشرة متعاونون للغاية وسريعون في الرد. التكامل والتخصيص سهلان للغاية. هذا رأي شخص لديه فهم أساسي للغاية للبرمجة. هناك أيضًا روبوت دردشة مجاني يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر الكثير من الوقت إذا كان لديك فريق دعم فني/عملاء... غالبًا ما يتم إصدار الميزات الجديدة قبل أن تكون جاهزة تمامًا. غالبًا ما ننتظر الإصدار، ونمنحه بضعة أشهر حتى يتم حل المشكلات، ثم ننفذه. إذا وجدت خطأً أو سألت عن إصدار قادم، فلن يتم تقديم اتفاقية مستوى الخدمة أو موعد التسليم المتوقع. في بعض الأحيان، كان علينا فقط إيجاد حل بديل والتعايش معه.

🔍 هل تعلم؟ بالإضافة إلى التكنولوجيا، تؤثر سيكولوجية المستهلك على كيفية تصور المستخدمين للأنظمة الآلية. تظهر الدراسات أنه عندما يشعر المستخدمون بوجود الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر على الصعيد الاجتماعي، وعندما يشعرون بأنهم مفهومون بدلاً من "التحدث إلى آلة"، فإنهم يميلون أكثر إلى النظر إلى التجربة بشكل إيجابي واعتماد المساعدين الآليين.

5. GPTGO (الأفضل لاسترجاع المعلومات بسرعة وسير عمل إنشاء المحتوى)

عبر GPTGO

على عكس قاعدة المعرفة التقليدية أو منصة وكيل الذكاء الاصطناعي، GPTGO (المعروف سابقًا باسم GooGPT) هو طبقة بحث هجينة للذكاء الاصطناعي تجمع بين نتائج الويب على غرار Google والإجابات على غرار ChatGPT. لا يوجد أي إعداد أو استيعاب للوثائق الداخلية، مما يجعله مختلفًا تمامًا عن أدوات مثل Eesel AI، التي تعتمد على مصادر معرفة منظمة.

يمكن استخدام GPTGO كرفيق بحثي وفهم سريع للمسائل غير المألوفة، وصياغة الردود، أو التحقق من صحة الإجابات قبل نشرها في قاعدة معرفية حقيقية.

بالإضافة إلى ذلك، لا يتطلب إنشاء حساب ويؤكد على السرية. وهذا يعني أنه يمكنك استخدامه في المراحل الأولى من التحقيق، مثل عندما تريد الفرق الحصول على سياق سريع دون تسجيل الدخول إلى الأدوات الداخلية أو الكشف عن البيانات الخاصة.

أفضل ميزات GPTGO

اطرح أسئلة متابعة بشكل محادثي باستخدام وضع الدردشة Ask GPT دون مغادرة تدفق البحث

ابحث عالميًا وشاملًا مع دعم الاستعلامات والردود متعدد اللغات في أكثر من 100 لغة

حافظ على سرية هوية المستخدم من خلال تصميم يضع الخصوصية في المقام الأول ويتجنب تتبع البيانات الشخصية أو الأنشطة.

يمكنك الوصول إلى قاعدة المعرفة الحالية الخاصة بك عبر الأجهزة من خلال واجهة ويب خفيفة الوزن وملحق Chrome وتجربة سهلة الاستخدام على الأجهزة المحمولة.

قيود GPTGO

لا يمكنه تعلم تفضيلاتك أو سياق مساحة العمل الخاصة بك كما تفعل الأدوات الداخلية

لا يمكن الوصول إلى أدواتك الخاصة أو التكامل معها

أسعار GPTGO

مجاني

تقييمات ومراجعات GPTGO

G2: عدد المراجعات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

6. SiteGPT (الأفضل لسير عمل روبوتات الدردشة الآلية المخصصة المدربة على محتوى موقعك الإلكتروني)

عبر SiteGPT

يتعامل SiteGPT مع دعم الذكاء الاصطناعي من الخارج إلى الداخل. بدلاً من مطالبة الفرق بإنشاء قاعدة معرفية منفصلة أو ترحيل المحتوى إلى نظام جديد، يبدأ من ما هو موجود بالفعل. ويشمل ذلك موقع الويب الخاص بك ومركز المساعدة وملفات PDF والمستندات العامة، ثم يحول ذلك إلى واجهة محادثة حية.

ما عليك سوى إدخال عنوان URL أو تحميل الملفات، وسيقوم SiteGPT بمسح المحتوى وتفسيره وتشغيله في روبوت دردشة يتصرف كخبير في المنتج.

وهو يناسب بشكل أفضل البيئات عالية الحركة حيث تتكرر الأسئلة، والسياق عام، والسرعة أكثر أهمية من التكامل العميق لسير العمل. على سبيل المثال، يمكن لقادة الدعم استخدامه لتجنب الأسئلة المتكررة من نوع "كيف يعمل هذا؟" قبل أن تصل التذاكر إلى قائمة الانتظار.

أفضل ميزات SiteGPT

قم بتوجيه المحادثات بشكل استباقي من خلال المطالبات السريعة التي تظهر الأسئلة ذات النية العالية والأسئلة الشائعة

اكتسب عملاء محتملين مؤهلين تلقائيًا من خلال ميزة توليد العملاء المحتملين المدمجة أثناء تفاعلات الدعم

أتمتة الإجراءات عبر الدردشة باستخدام الوظائف التي تترجم اللغة الطبيعية إلى إجراءات داخل التطبيق أو النظام

راقب وتحسن الاستجابات من خلال ملخصات البريد الإلكتروني وسجل الدردشة التي يتم إرسالها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

قيود SiteGPT

مصمم بشكل أساسي للدردشة مع العملاء على مواقع الويب، وليس لعمليات المعرفة الداخلية أو سير العمل بين الفرق.

يدعم عددًا قليلاً جدًا من عمليات التكامل المباشر، مما يحد من مدى عمق اتصاله بمكاتب المساعدة أو أدوات المشاريع أو الأنظمة الداخلية.

أسعار SiteGPT

المبتدئين: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النمو: 129 دولارًا شهريًا لما يصل إلى أربعة مستخدمين

الحجم: 429 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SiteGPT

G2: عدد المراجعات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SiteGPT؟

ماذا يقول العملاء فعليًا:

يوفر طريقة عملية فعلية للتفاعل معه للمستخدمين من جميع المستويات. سواء كنتِ أمًا في المنزل تبحثين عن وصفات طبخ أو مديرة تنفيذية رفيعة المستوى تبحثين عن مشاريع تجارية جديدة. لقد بدأوا بالتأكيد ثورة الذكاء الاصطناعي، لكنهم لم يواكبوا جميع الاتجاهات الحديثة. وهناك بالتأكيد ميزات أفضل يمكن العثور عليها في أماكن أخرى، لكن GP. T لا يزال يقوم بكل شيء حتى لو لم يقم بكل شيء بشكل صحيح

يوفر طريقة عملية فعلية للتفاعل معه للمستخدمين من جميع المستويات. سواء كنتِ أمًا في المنزل تبحثين عن وصفات طبخ أو مديرة تنفيذية رفيعة المستوى تبحثين عن مشاريع تجارية جديدة. لقد بدأوا بالتأكيد ثورة الذكاء الاصطناعي، لكنهم لم يواكبوا جميع الاتجاهات الحديثة. وهناك بالتأكيد ميزات أفضل يمكن العثور عليها في أماكن أخرى، لكن GP. T لا يزال يقوم بكل شيء حتى لو لم يقم بكل شيء بشكل صحيح

🧠 حقيقة ممتعة: في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، جذب روبوت SmarterChild على AOL Instant Messenger و MSN Messenger ملايين المستخدمين بردوده التخاطبية وسماته الشخصية المرحة.

7. ChatGPT (الأفضل في مجال الذكاء الاصطناعي المرن للمحادثات من أجل صياغة المحتوى والرد على الاستفسارات)

عبر ChatGPT

على عكس Eesel AI، الذي تم تصميمه لتدريب الوكلاء على المستندات الداخلية والتذاكر، يبدأ ChatGPT كنموذج فارغ ولكنه عالي الكفاءة يمكن تشكيله من خلال المطالبات والملفات التي تم تحميلها والمشاريع أو GPTs المخصصة.

استخدمه للتفكير في التذاكر الحرجة، وصياغة الردود الدقيقة، أو تلخيص سلاسل المحادثات الطويلة مع العملاء. يمكنك حتى استجواب المستندات الكبيرة، وتجميع المعلومات المتفرقة، أو اختبار وضوح الوثائق قبل نشرها.

تسمح GPTs المخصصة للفرق بتقريب "مساعد الذكاء الاصطناعي الداخلي" عن طريق تحميل المستندات وتحديد السلوك، دون الالتزام بنشر كامل يواجه العملاء.

على الرغم من أن ChatGPT لا يتواجد بشكل أساسي داخل مكتب المساعدة الخاص بك أو يقوم بتحويل التذاكر تلقائيًا كما يفعل Eesel، إلا أنه يتفوق كشريك تفكيري ومركز ذكاء خارجي.

أفضل ميزات ChatGPT

نظم الأعمال طويلة الأمد باستخدام المشاريع التي تجمع الدردشات والملفات والسياق تحت أهداف مشتركة

قم بإجراء بحث متعدد المصادر باستخدام Deep Research لتجميع واستشهاد المعلومات من جميع أنحاء الويب

قم بتنفيذ سير العمل المعقد عبر وضع الوكيل الذي يمكنه التنقل بين المواقع وتحرير الملفات وإكمال المهام متعددة الخطوات.

فكر في بياناتك الخاصة باستخدام تحليل البيانات الذي يعمل بنظام Python لإجراء الحسابات والتنظيف والتصور

قيود ChatGPT

قد تبدو الإجابات واثقة ولكنها لا تزال تتطلب التحقق، خاصة بالنسبة للمواضيع الواقعية أو الحساسة من حيث التوقيت أو الخاضعة للتنظيم.

يفتقر إلى ضوابط مدمجة للمؤسسات للتحكم في النبرة أو منطق التصعيد أو سير عمل الموافقة على الردود

أسعار ChatGPT

مجاني

خطة Plus: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة الأعمال: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الخطة الاحترافية: 200 دولار شهريًا لكل مستخدم

خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ChatGPT؟

مراجعة مباشرة تستحق القراءة:

أكثر ما أقدره في ChatGPT هو مدى فهمه للسياق وقدرته على تقديم حلول فورية. فهو يساعدني في صياغة رسائل البريد الإلكتروني المهنية، وتحسين قواعد اللغة، والتوصل بسرعة إلى أفكار للمحتوى. [...] في بعض الأحيان، قد تكون المعلومات المقدمة غير صحيحة أو قديمة، لذلك أضطر دائمًا إلى التحقق من البيانات المهمة. كما أن الإصدار المجاني غالبًا ما يصبح بطيئًا أو غير متاح خلال ساعات الذروة، مما قد يكون محبطًا عند العمل على مهام عاجلة. سيكون من الرائع لو كان لديه وصول أكثر إلى البيانات في الوقت الفعلي.

أكثر ما أقدره في ChatGPT هو مدى فهمه للسياق وقدرته على تقديم حلول فورية. فهو يساعدني في صياغة رسائل البريد الإلكتروني المهنية، وتحسين قواعد اللغة، والتوصل بسرعة إلى أفكار للمحتوى. [...] في بعض الأحيان، قد تكون المعلومات المقدمة غير صحيحة أو قديمة، لذلك أضطر دائمًا إلى التحقق من البيانات المهمة. كما أن الإصدار المجاني غالبًا ما يصبح بطيئًا أو غير متاح خلال ساعات الذروة، مما قد يكون محبطًا عند العمل على مهام عاجلة. سيكون من الرائع لو كان لديه وصول أكثر إلى البيانات في الوقت الفعلي.

📖 اقرأ أيضًا: بدائل ومنافسو ChatGPT

8. Zendesk (الأفضل لعمليات دعم العملاء الشاملة وتجارب القنوات المتعددة)

عبر Zendesk

باعتباره أحد أفضل روبوتات الدردشة في قاعدة المعرفة، يساعد Zendesk الفرق على استخدام الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات داخل مكتب المساعدة. يستمد وكلاء الذكاء الاصطناعي معلوماتهم من مراكز المساعدة وConfluence والتذاكر التاريخية للتعامل مع الطلبات الحقيقية من البداية إلى النهاية.

بدلاً من البدء بالوثائق وبناء وكلاء حولها، تبدأ Zendesk بالتفاعلات المباشرة مع العملاء وتدمج الذكاء مباشرة في التذاكر والمحادثات والقنوات.

يقوم بتركيز المحادثات باستخدام Omnichannel Ticketing الذي يوحد البريد الإلكتروني والدردشة والصوت والشبكات الاجتماعية والرسائل. ثم تصبح كل رسالة على هذه القنوات وحدة عمل منظمة مع سجل كامل مرفق.

أفضل ميزات Zendesk

أتمتة الحلول باستخدام Zendesk AI Agents الذي يفكر في الطلبات ويكمل الإجراءات دون الحاجة إلى تدخل بشري.

احصل على إجابات موثوقة من خلال Zendesk Knowledge الذي يزامن مراكز المساعدة والمصادر الخارجية والوثائق الداخلية.

تعامل مع الصوت على نطاق واسع باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الصوتي المصممين لمصادقة المستخدمين وحل المشكلات واتخاذ إجراءات سير العمل.

قم بتوجيه المسؤولين بشكل استباقي باستخدام Admin Copilot الذي يسلط الضوء على المخاطر والأولويات والتغييرات الموصى بها.

قيود Zendesk

في حين أن إصدار التذاكر الأساسية أمر سهل، فإن تكوين سير العمل المعقد والأتمتة والتكامل بين الوحدات النمطية يتطلب وقتًا وخبرة.

غالبًا ما توصف الدردشة ومعالجة التذاكر على الأجهزة المحمولة بأنها غير عملية أو غير مثالية لعمل الوكلاء اليومي.

أسعار Zendesk

فريق الدعم: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Suite Team: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Suite Professional: 149 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Suite Enterprise: 219 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2: 4. 3/5 (أكثر من 6900 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zendesk؟

هذه المراجعة تقول كل شيء:

1. منصة متكاملة جيدًا وسهلة الاستخدام مع جميع الإضافات اللازمة لمعالجة التذاكر. 2. منصة آمنة وموثوقة. لوحة التحكم سهلة الاستخدام للغاية ويمكنك رؤية الخيارات مباشرة. 3. يمكننا رؤية سجل التذكرة ويمكننا إنشاء وبحث عن قواعد المعرفة ذات الصلة مباشرة في لوحة التذاكر فقط. حساب القوى العاملة وإجراء المحادثات والمكالمات أمر مثالي ولا يتطلب أي إرشادات للبدء والعمل [...] الواجهة بطيئة للغاية إذا انقطع اتصال الكمبيوتر المحمول بشبكة VPN الخاصة بالشركة وتصل مباشرة إلى الإنترنت.

1. منصة متكاملة جيدًا وسهلة الاستخدام مع جميع الإضافات اللازمة لمعالجة التذاكر. 2. منصة آمنة وموثوقة. لوحة التحكم سهلة الاستخدام للغاية ويمكن رؤية الخيارات مباشرة. 3. يمكننا رؤية سجل التذكرة ويمكننا إنشاء وبحث قواعد المعرفة ذات الصلة مباشرة في لوحة التذاكر فقط. حساب القوى العاملة وإجراء المحادثات والمكالمات أمر مثالي ولا يتطلب أي إرشادات للبدء والعمل [...] الواجهة بطيئة للغاية إذا انقطع اتصال الكمبيوتر المحمول بشبكة VPN الخاصة بالشركة وتصل مباشرة إلى الإنترنت.

🔍 هل تعلم؟ عندما يتفاعل المستخدمون مع أنظمة محادثة جيدة التصميم، فإنهم يواجهون عبءًا معرفيًا أقل مقارنةً بتصفح القوائم المعقدة أو البحث في المستندات الكثيفة. تظهر الدراسات أن تقليل الجهد الذهني يؤدي إلى تحسين الأداء وتقليل الإحباط.

9. Tidio (الأفضل للدردشة في الوقت الفعلي وأتمتة روبوتات الدردشة الأساسية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي)

عبر Tidio

تتبع Tidio نهجًا أبسط وأكثر مباشرة في دعم الذكاء الاصطناعي مقارنة بالأدوات الأخرى.

تكمن قوتها في الجمع بين الدردشة الحية ومكتب المساعدة الأساسي ووكيل الذكاء الاصطناعي (Lyro) في منصة واحدة سهلة التشغيل. يعمل هذا البديل بشكل أفضل عندما يكون هدفك هو أتمتة أسئلة العملاء المتكررة والحصول على عملاء محتملين.

يتم تدريب Lyro AI فقط على المحتوى الذي توفره والموثق، مما يحافظ على التحكم في الإجابات وتماشيها مع العلامة التجارية. ومع ذلك، هذا يعني أيضًا أنه أقل مرونة من الأدوات المصممة للتفكير عبر أنظمة داخلية متعددة.

بالنسبة للعلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية والشركات الصغيرة والمتوسطة، غالبًا ما يكون هذا التنازل مجديًا. تولي Tidio الأولوية للسرعة والكفاءة من حيث التكلفة وسهولة الاستخدام على حساب التنسيق المعقد للمعرفة.

أفضل ميزات Tidio

تحدث مع العملاء في الوقت الفعلي من خلال أداة موقع ويب خفيفة الوزن للدردشة الحية والروبوتات

قم بتركيز المحادثات عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وInstagram وMessenger وWhatsApp في صندوق بريد واحد

حوّل الزوار بشكل استباقي باستخدام Flows بدون كود والتي تطلق رسائل بناءً على السلوك

قم بتأهيل العملاء المحتملين تلقائيًا باستخدام الروبوتات التي تجمع البيانات وتحجز الاجتماعات وتوجه الطلبات

قيود Tidio

بعض سير العمل وأتمتة روبوتات الدردشة أقل قابلية للتكيف، مما يتطلب حلولاً بديلة لحالات الاستخدام المعقدة أو غير الخطية.

أبلغ المستخدمون عن وجود قيود عند محاولة تشغيل Lyro AI جنبًا إلى جنب مع تدفقات معينة مخصصة لروبوتات الدردشة في وقت واحد.

أسعار Tidio

المبتدئين: 29 دولارًا شهريًا

الأساسي: 39 دولارًا شهريًا

النمو: 59 دولارًا شهريًا

بالإضافة إلى: 749 دولارًا شهريًا

بريميوم: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Tidio

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1800 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tidio؟

مقتبس من تعليقات العملاء:

أكثر ما أقدره هو مدى سهولة استخدام المنصة وسرعة إعدادها على موقع الويب دون الحاجة إلى معرفة تقنية متقدمة [...] على الرغم من أنها تعمل بشكل جيد، فقد لاحظت أن بعض عمليات الأتمتة يمكن أن تكون أكثر مرونة وقابلية للتخصيص. في بعض الأحيان، يصبح منحنى التعلم لتدفقات الدردشة مربكًا بعض الشيء ويتطلب التجربة والخطأ. كما أفتقد خيارات إعداد التقارير والتحليلات الأكثر تقدمًا، حيث أن الخيارات الحالية مفيدة ولكنها محدودة إلى حد ما إذا كنت ترغب في تتبع أكثر تفصيلاً.

أكثر ما أقدره هو مدى سهولة استخدام المنصة وسرعة إعدادها على موقع الويب دون الحاجة إلى معرفة تقنية متقدمة [...] على الرغم من أنها تعمل بشكل جيد، فقد لاحظت أن بعض عمليات الأتمتة يمكن أن تكون أكثر مرونة وقابلية للتخصيص. في بعض الأحيان، يصبح منحنى التعلم لتدفقات الدردشة مربكًا بعض الشيء ويتطلب التجربة والخطأ. كما أفتقد خيارات إعداد التقارير والتحليلات الأكثر تقدمًا، حيث أن الخيارات الحالية مفيدة ولكنها محدودة إلى حد ما إذا كنت ترغب في تتبع أكثر تفصيلاً.

🧠 حقيقة ممتعة: في الثمانينيات، ظهرت أنظمة الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، التي تتيح للمتصلين التفاعل مع قوائم مسجلة مسبقًا أو مركبة دون الحاجة إلى مشغلين بشريين.

10. Freshdesk (الأفضل لمكتب المساعدة المعزز بالذكاء الاصطناعي وسير عمل التذاكر)

عبر Freshdesk

Freshdesk هو برنامج خدمة عملاء قائم على السحابة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي من Freshworks يساعد الشركات على إدارة تفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة (البريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي والهاتف).

يستخدم نظام مكتب المساعدة والتذاكر لتبسيط الدعم وزيادة إنتاجية الوكلاء وتحسين رضا العملاء. تصبح كل تفاعل تذكرة مع سجل وملكية ومسؤولية. يعمل Freddy AI في الخلفية لأتمتة التوجيه واقتراح الردود وحتى حل المشكلات الروتينية.

أفضل ميزات Freshdesk

اجمع جميع قنوات العملاء في مكتب مساعدة واحد حتى يتمكن الموظفون من الاطلاع على سجل المحادثات الكامل

حل المشكلات بشكل أسرع من مكان عمل واحد مع مركز قيادة مخصص للوكلاء وقادة الفرق

تجنب التذاكر من خلال الخدمة الذاتية عن طريق إنشاء قواعد معرفية قابلة للبحث ومراكز مساعدة

قيود Freshdesk

مع تزايد القواعد وسير العمل، يصبح من الصعب تتبع سبب تصرف التذكرة بطريقة معينة أو تصحيح مشكلات الأتمتة.

تم الإبلاغ عن أوقات الحلول ومعالجة عمليات الاسترداد كنقاط خلاف من قبل بعض المستخدمين.

أسعار Freshdesk

فريق الدعم: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Suite Team: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Suite Professional: 149 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Suite Enterprise: 219 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Freshdesk

G2: 4. 4/5 (أكثر من 3600 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Freshdesk؟

رؤية مهمة حول العملاء:

أجد Freshdesk مفيدًا للغاية، خاصةً في مواءمة التذاكر مع الوكلاء المعنيين. إنه أداة جيدة جدًا توفر الكثير من الأتمتة في معالجة التذاكر، مما يعزز الإنتاجية. […] لقد اتصلت بدعم العملاء عدة مرات، ومن الممل بعض الشيء حل المشكلات. في بعض الأحيان، لا تعمل الأتمتة كما هو متوقع، حيث يتم تخصيص التذاكر للوكيل الخطأ.

أجد Freshdesk مفيدًا للغاية، خاصةً في مواءمة التذاكر مع الوكلاء المعنيين. إنه أداة جيدة جدًا توفر الكثير من الأتمتة في معالجة التذاكر، مما يعزز الإنتاجية. […] لقد اتصلت بدعم العملاء عدة مرات، ومن الممل بعض الشيء حل المشكلات. في بعض الأحيان، لا تعمل الأتمتة كما هو متوقع، حيث يتم تخصيص التذاكر للوكيل الخطأ.

🔍 هل تعلم؟ أشار الفيلسوف مايكل بولاني إلى مفارقة: غالبًا ما نعرف أكثر مما يمكننا توضيحه بشكل صريح. شكلت هذه "المعرفة الضمنية" تحديًا نفسيًا وتقنيًا للأتمتة، لأن الأنظمة القديمة كانت تعاني من صعوبة في محاكاة الحدس البشري والحكم البشري. ومع ذلك، ظهرت نماذج التعلم الحديثة للذكاء الاصطناعي للقضاء على هذه المشكلة.

مركزية المعرفة والعمل في ClickUp

تتألق معظم بدائل Eesel كأدوات مستقلة أو كإضافات يمكنك تجميعها مع برامج أخرى لإنشاء سير عمل كامل. وهي رائعة في تغطية أجزاء محددة من المشكلة، سواء كانت البحث عن المعرفة أو الإجابات القائمة على الدردشة أو أتمتة الدعم.

لكن دمج أدوات متعددة معًا لا يزال يعني التوفيق بين السياق والأذونات والتبديل بين التطبيقات لإنجاز العمل.

وهذا ما يميز ClickUp عن غيره. فهو يوفر لك نظامًا كاملًا لإدارة المعرفة والدعم في مكان واحد.

تعمل ClickUp Docs و Tasks و Chat معًا، مما يمنع التجزئة وتشتت الأدوات. بينما يوفر ClickUp Brain دعمًا بالذكاء الاصطناعي عبر المهام والمعرفة، تساعد ClickUp Automations الفرق على تقليل الأعمال الروتينية المتكررة التي تبطئ المشاريع. اشترك في ClickUp اليوم مجانًا! ✅