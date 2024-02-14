10 نماذج لنطاق المشروع وأمثلة على وثيقة نطاق المشروع

هل سبق لك أن وجدت نفسك منغمسًا في مشروع ما، فقط لتدرك أنك لست متأكدًا تمامًا مما يفترض أن يحققه المشروع، وما هي المهام التي يجب إكمالها للوصول إلى الهدف، ومن المسؤول عنها؟

لا تقلق؛ لقد مررنا جميعًا بهذا الموقف. هذا هو السبب في أن نماذج نطاق المشروع هي المنقذ المطلق لمديري المشاريع. نطاق المشروع تعتبر النماذج أدوات أساسية لأي مدير مشروع يتطلع إلى تخطيط وتنفيذ مشروع ناجح. فهي توفر مخططًا واضحًا لأهداف المشروع وإنجازاته وجداوله الزمنية وميزانيته، مما يسمح لمديري المشاريع بتحديد نطاق المشروع والتأكد من أن جميع المعنيين يفهمون أدوارهم ومسؤولياتهم.

سواء كنت تدير مشروعاً صغيراً أو كبير الحجم، فإن استخدام نموذج لتحديد نطاق العمل يمكن أن يوفر لك الوقت والجهد من خلال توفير إطار عمل لتخطيط وتنفيذ مشروعك. سنتحدث في هذه المدونة عن ماهية قالب نطاق المشروع، وما الذي يجعل القالب الجيد - ثم سنشارك 10 من قوالب نطاق المشروع المفضلة لدينا حتى تتمكن من اختيار الحل الأفضل لفريقك.

ما هو قالب نطاق المشروع؟

قالب نطاق المشروع هو مستند شامل يساعد مديري المشاريع على تنظيم التفاصيل والمكونات الهامة لمشروع جديد. وهو في الأساس عبارة عن خطة المشروع .

وتتضمن هذه القوالب عادةً مجموعة من المعلومات المصممة لضمان إكمال المشروع بنجاح. بعض المكونات الأكثر شيوعًا هي:

الغرض من المشروع ورؤيته

أصحاب المصلحة ومتطلباتهم

معايير النجاح

أعضاء فريق المشروع وأدوارهم ومسؤولياتهم

المعالم المحددة لإنجاز المهام

المخاطر المرتبطة بالمشروع ونهج التخفيف من حدتها

بالإضافة إلى ذلك، سيحدد نموذج نطاق المشروع الأهداف والمخرجات, ضوابط المشروع والمهام والتكاليف والجدول الزمني للمشروع. مع وجود هذا الإطار الشامل قبل البدء في المشروع، من المرجح أن تعمل الفرق بكفاءة وتعاونية لتحقيق أهدافها.

ما الذي يجعل قالب نطاق المشروع جيدًا؟

لا يجب أن تحتوي قوالب نطاق المشروع على المعلومات المطلوبة المكتوبة أعلاه فحسب؛ بل يجب أن تكون سهلة الاستخدام وسهلة التحديث والمشاركة، وأن تركز على جمع المعلومات بشكل موجز ولكن كامل. فيما يلي بعض العناصر التي تجعل قوالب النطاق جيدة:

تصف بدقة رؤية المشروع: بيان نطاق المشروع مع وصف للغرض من المشروع وأصحاب المصلحة المعنيين ومعايير النجاح

بيان نطاق المشروع مع وصف للغرض من المشروع وأصحاب المصلحة المعنيين ومعايير النجاح تفصّل جميع معلومات المشروع المهمة : يتضمن الأهداف، والمخرجات، وأعضاء الفريق وأدوارهم ومسؤولياتهم، ومعالم المشروع، وتقديرات التكلفة، والجدول الزمني المقترح

: يتضمن الأهداف، والمخرجات، وأعضاء الفريق وأدوارهم ومسؤولياتهم، ومعالم المشروع، وتقديرات التكلفة، والجدول الزمني المقترح يحدد أي مخاطر محتملة للمشروع : مع استراتيجيات أو خطط للتخفيف منها

: مع استراتيجيات أو خطط للتخفيف منها تفصل تفاصيل الميزانية : خطة لتقليل التكاليف أو انتكاسات الجدولة، وطرق تفسير الميزانية، ومعايير الجدول الزمني التي قد تؤثر على التكلفة الإجمالية للمشروع

: خطة لتقليل التكاليف أو انتكاسات الجدولة، وطرق تفسير الميزانية، ومعايير الجدول الزمني التي قد تؤثر على التكلفة الإجمالية للمشروع يستخدم تنسيق قالب مرن: سهولة إجراء التغييرات والمراجعات مع تجربة مستخدم مباشرة وخالية من الإحباط لجميع أعضاء الفريق الذين يحتاجون إلى الرجوع إلى النطاق

يجب أن يكون القالب الجيد شاملاً بما فيه الكفاية بحيث يوفر أهم التفاصيل والسياق الذي يحتاجه الفريق للبدء، ولكن يجب أن يكون موجزاً بما فيه الكفاية بحيث لا تضطر إلى قراءة التفاصيل الزائدة للوصول إلى الأجزاء الأكثر أهمية. هذه نماذج التخطيط الاستراتيجي يجب أن توفر الوضوح، لا أن تزيد من الارتباك.

في نهاية المطاف، سيكون أفضل نموذج لفريقك ومشاريعك هو النموذج الذي يمنح أصحاب المصلحة لديك أوضح فكرة عما يحتاجون إلى القيام به حتى يتمكن جميع المعنيين من العمل نحو نتيجة ناجحة.

10 قوالب لنطاق المشروع عليك تجربتها

يعد استخدام قالب النطاق أحد أفضل النماذج أدوات إدارة المشروع في ترسانتك. يمكن أن توفر لك الوقت والجهد مع تقليل مخاطر فشل المشروع. مع وجود نموذج مصمم جيدًا، يمكن لمديري المشاريع أن يكونوا واثقين من أن لديهم نهجًا شاملاً ومنظمًا للتخطيط، مما يضمن تسليم مشروعهم في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية وبالمستوى المطلوب.

هناك العديد من الأنواع المختلفة لنماذج نطاق المشروع، ولكن إليك 10 نماذج مفضلة لدينا.

1. نموذج نطاق مشروع ClickUp

قالب نطاق مشروع ClickUp

في بعض الأحيان، يكون أفضل مكان للبدء في تنظيم مشروع جديد هو على السبورة البيضاء. ولكن في بيئات العمل الموزعة اليوم، غالبًا ما يكون أعضاء الفريق في جميع أنحاء البلاد بدلاً من التواجد في الغرفة الواحدة. لهذا السبب قمنا بإنشاء قالب السبورة البيضاء لنطاق مشروع ClickUp . يحتوي على جميع مزايا السبورة البيضاء، بالإضافة إلى الكثير من الميزات الأخرى التي تجعله أكثر سهولة من الأصلي.

يحتوي قالب السبورة البيضاء لنطاق المشروع على الميزات التالية:

لوحة تحتوي على 7 مكونات بما في ذلك المعلومات والتبرير والنطاق وأهداف العمل والمخرجات والاستثناءات والافتراضات

بما في ذلك المعلومات والتبرير والنطاق وأهداف العمل والمخرجات والاستثناءات والافتراضات مرنة /مرجع/ https://clickup.com/blog/best-whiteboard-software// لوحة بيضاء رقمية /%href/ التي تتيح لك التخصيص حسب رغبتك عن طريق إضافة أو إزالة "الملاحظات اللاصقة"، وإضافة نص، وارتباطات تشعبية، ومرفقات الملفات، والصور، والرسومات اليدوية، والمشاركة مع زملاء آخرين في الفريق للتعاون السلس

هذه اللوحة البيضاء هي المكان المثالي لبدء تنظيم مشروعك. قم بالعصف الذهني للعناصر الكبيرة في مشروعك قبل الانتقال إلى قالب آخر لجميع التفاصيل. قم بتنزيل هذا القالب

2. نموذج نطاق عمل ClickUp

نموذج نطاق عمل ClickUp

بمجرد انتهائك من استخدام قالب السبورة (أو إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الهيكل والتفاصيل من القفزة)، استخدم نموذج نطاق عمل ClickUp لتخطيط مشروعك بالكامل من البداية إلى النهاية.

يحدد هذا القالب المهام التي سيتم القيام بها في المشروع، بما في ذلك الأهداف والنتائج والجداول الزمنية والمعالم والتفاصيل الإضافية. على الرغم من أنه ليس ملزمًا قانونًا، إلا أنه بمثابة اتفاق مشترك بين جميع أصحاب المصلحة على ما هو مطلوب لإكمال المشروع بنجاح. تنزيل هذا النموذج

3. نموذج نطاق عمل الموقع الإلكتروني ClickUp

قالب نموذج نطاق عمل موقع ClickUp الإلكتروني

إذا كان المشروع الذي تبحث عن قالب له هو تطوير موقع إلكتروني، فأنت محظوظ! لقد قمنا بتصميم نموذج نطاق عمل الموقع الإلكتروني ClickUp فقط من أجلك

يميز قالب قالب نطاق عمل الموقع الإلكتروني:

قسم الخلفية والأهداف الذي يتضمن معلومات الاتصال بشركتك والعميل، وتفاصيل المشروع عالية المستوى، والغرض و بيان المشكلة ونظرة عامة على المشروع، وقائمة أهداف المشروع والأهداف

الذي يتضمن معلومات الاتصال بشركتك والعميل، وتفاصيل المشروع عالية المستوى، والغرض و بيان المشكلة ونظرة عامة على المشروع، وقائمة أهداف المشروع والأهداف قسم نطاق العمل والمهام الذي يفصل نطاق المشروع في 3 مراحل: 1) تصميم وتطوير الموقع الإلكتروني؛ 2) بنية المعلومات، 3) إعداد المضيف والمجال. لاحظ أنه يمكن تعديل هذه المراحل لتتناسب مع نطاقك المحدد. يحتوي أيضًا على قسم لسرد جميع المهام المرتبطة بالمراحل الثلاث

الذي يفصل نطاق المشروع في 3 مراحل: 1) تصميم وتطوير الموقع الإلكتروني؛ 2) بنية المعلومات، 3) إعداد المضيف والمجال. لاحظ أنه يمكن تعديل هذه المراحل لتتناسب مع نطاقك المحدد. يحتوي أيضًا على قسم لسرد جميع المهام المرتبطة بالمراحل الثلاث قسم للمخرجات والمكونات والمتطلبات قسم يحتوي على جداول لتنظيم وتصور جميع مخرجات المشروع والجدول الزمني للمشروع وتواريخ التسليم بسهولة

قسم يحتوي على جداول لتنظيم وتصور جميع مخرجات المشروع والجدول الزمني للمشروع وتواريخ التسليم بسهولة قسم للسعر النهائي والافتراضات والقبول حيث يمكنك تقديم تقديرات مفصلة للنفقات وسرد افتراضات المشروع والحصول على موافقة العميل

يمنحك هذا النموذج خطة واضحة ومنظمة لمشروع الموقع الإلكتروني يمكنك مشاركتها مع العملاء. استخدم هذه الصورة المرئية معًا للعمل معًا خلال عملية المشروع وإبقائهم على اطلاع على آخر المستجدات ونشاطات التقدم. قم بتنزيل هذا القالب

4. قالب خطة إدارة النطاق ClickUp

قالب خطة إدارة النطاق ClickUp

نموذج قالب خطة إدارة النطاق ClickUp يحدد كيفية تحديد نطاق المشروع والتحقق من صحته والتحكم فيه طوال دورة حياته. إلى جانب التفاصيل القياسية للمشروع مثل الأهداف والتسليمات والجداول الزمنية، تركز خطط إدارة النطاق على كيفية إدارة فريقك ل زحف النطاق

القيام بأكثر مما هو مخطط له في الأصل.

ميزات قالب إدارة النطاق:

قسم بيان المشكلة حيث يمكنك تحديد ووصف المشكلة التي سيحلها المشروع

حيث يمكنك تحديد ووصف المشكلة التي سيحلها المشروع قسم للفرص حيث يمكنك شرح كيفية الاستفادة من هذه المشكلة والحلول التي تخطط لتقديمها

حيث يمكنك شرح كيفية الاستفادة من هذه المشكلة والحلول التي تخطط لتقديمها قسم أهداف المشروع حيث يمكنك سرد الإنجازات التي ترغب في تحقيقها في هذا المشروع

حيث يمكنك سرد الإنجازات التي ترغب في تحقيقها في هذا المشروع قسم تحديد النطاق حيث يمكنك تحديد المهام أو المخاوف التي تقع ضمن نطاق المشروع وأيها لا يقع ضمن نطاق المشروع

حيث يمكنك تحديد المهام أو المخاوف التي تقع ضمن نطاق المشروع وأيها لا يقع ضمن نطاق المشروع قسم الموافقات للحصول على موافقة مدير المشروع والراعي للتوقيع عليه

اجعل هذا النموذج بمثابة دليل لفريقك لضمان بقاء المشروع على المسار الصحيح وأن جميع أصحاب المصلحة على دراية بحدود المشروع وأهدافه. قم بتنزيل هذا القالب

5. قالب مخطط نطاق النقر فوق النطاق

قالب مخطط مخطط نطاق النقر فوق النطاق

مطورو التطبيقات غالبًا ما يكون لديهم نطاقات مشاريع تختلف اختلافًا كبيرًا عن أنواع المشاريع الأخرى، لذلك أنشأنا قالب مخطط نطاق تطبيق ClickUp فقط لأجلك!

يمتاز قالب مخطط نطاق التطبيق:

قسم خلفية المشروع لإعطاء لمحة سريعة عن المشكلة أو المشكلة التي يهدف التطبيق الجديد إلى حلها، وما الذي ينوي التطبيق أن يختبره مستخدموه ويشعرون به، وأهداف إنشاء التطبيق

لإعطاء لمحة سريعة عن المشكلة أو المشكلة التي يهدف التطبيق الجديد إلى حلها، وما الذي ينوي التطبيق أن يختبره مستخدموه ويشعرون به، وأهداف إنشاء التطبيق قسم متطلبات العمل حيث يمكنك تصميم قائمة مرجعية بالمهام التي يجب أن يكون التطبيق المكتمل قادراً على التعامل معها

حيث يمكنك تصميم قائمة مرجعية بالمهام التي يجب أن يكون التطبيق المكتمل قادراً على التعامل معها قسم نطاق التطبيق حيث يمكنك سرد المكونات المختلفة لنطاق المشروع (أي النظام الأساسي، وتصميم تجربة المستخدم، والتحليلات، والصفحة المقصودة، وصفحة المساعدة، وما إلى ذلك) وإضافة أي ملاحظات أو تعليقات حول كل متطلب

يمكن استخدام قالب وثيقة نطاق مشروع التطبيق هذا من قبل مطوري التطبيقات لتنظيم وتتبع وأرشفة متطلبات العمل اللازمة لإنشاء وتنفيذ التطبيق. تنزيل هذا القالب

6. قالب ميثاق مشروع ClickUp

قالب ميثاق مشروع ClickUp

يوثق ميثاق المشروع البدء الرسمي للمشروع، مما يمنح مدير المشروع سلطة استخدام الموارد التنظيمية لإكماله. إنها خطوة مهمة في عملية إدارة المشروع، لذلك قمنا بإعداد ميثاق المشروع قالب ميثاق مشروع ClickUp لضمان تغطية جميع القواعد المطلوبة.

يعمل الميثاق كمرجع طوال دورة حياة المشروع، مما يضمن توافق جميع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة. كما أنه يوفر أساسًا لاتخاذ القرارات وحل المشكلات وإدارة التغيير.

المكافأة:_

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/team-charter// ميثاق الفريق *% & _

! تحميل هذا القالب

7. قالب خطة تنفيذ المشروع ClickUp

قالب خطة تنفيذ المشروع ClickUp قالب خطة تنفيذ المشروع

نموذج قالب خطة تنفيذ المشروع ClickUp يمكن أن يساعد في توحيد إجراءات تخطيط وتنفيذ المشروع في مؤسستك. وهو بمثابة دليل لأعضاء فريق المشروع، مما يمكّنهم من تنفيذ المشروع بكفاءة وفعالية مع ضمان توافقه مع نطاق المشروع.

يحتوي قالب خطة تنفيذ المشروع على الميزات التالية:

صفحة رئيسية تسرد جميع الأقسام الفرعية مع أصحابها والمساهمين فيها

تسرد جميع الأقسام الفرعية مع أصحابها والمساهمين فيها 6 أقسام رئيسية، بما في ذلك نطاق المشروع وأهداف المشروع والمواصفات وتخصيص الموارد والجدول الزمني للمشروع وخطة التواصل

ملاحظة: يمكن استخدام هذا القالب كأداة ضمن برنامج إدارة المشاريع _Solution! تنزيل هذا القالب

8. قالب تسليمات مشروع ClickUp

قالب تسليمات مشروع ClickUp

في حين أن العديد من قوالبنا الأخرى تحتوي على قسم للتسليمات، فإن قالب قالب مخرجات مشروع ClickUp يمنحك أقصى درجات الإشراف والإدارة لجميع الأجزاء المتحركة المتعلقة بمشروعك.

يتميز قالب تسليمات المشروع بميزات:

حقول مخصصة يمكن تعديلها وفقًا لتفضيلاتك، بما في ذلك القوائم المنسدلة، وشريط التقدم المحسوب تلقائيًا، وتنسيق الخلايا للأرقام والنقود والصيغ والنصوص العادية

يمكن تعديلها وفقًا لتفضيلاتك، بما في ذلك القوائم المنسدلة، وشريط التقدم المحسوب تلقائيًا، وتنسيق الخلايا للأرقام والنقود والصيغ والنصوص العادية قالب قابل للتحرير والتخصيص بالكامل حتى تتمكن من تخصيص طرق العرض، وأتمتة وإضافة التبعيات وإنشاء حقول صيغ مخصصة تناسب متطلباتك بشكل مثالي.

استخدم هذا القالب بمفرده لإدارة المهام الفرعية لمشروعك، أو كنسخة أكثر تعمقًا من قائمة المخرجات التي تنشئها في أحد قوالب نطاق المشروع الأكثر شمولاً. قم بتنزيل هذا القالب

9. قالب بيان نطاق مشروع مايكروسوفت وورد

عبر مايكروسوفت

على الرغم من أننا متأكدون تماماً من أن ClickUp يصنع أفضل قوالب وبرامج إدارة نطاق المشروعات، إلا أننا نعلم أنه لا يُسمح لك دائماً باختيار منصة الإنتاجية الخاصة بك لاستخدامها في الأعمال. إذا كنت مقيّداً بمايكروسوفت أوفيس، فإن الخبر السار هو أن مايكروسوفت وورد يحتوي على مكتبة قوالب أوفيس التي قد تناسب احتياجاتك.

عندما تبحث في مكتبة القوالب عن "نطاق المشروع"، تظهر لك عدة خيارات واعدة، بما في ذلك قالب نطاق المشروع المالي، وقالب مخطط المشروع، وتقرير أداء المشروع، ومخطط جدول زمني مفصل.

قد يستغرق الأمر بعض الجهد والإبداع، ولكن باستخدام حقول البحث الصحيحة، يمكنك تجميع العديد من المستندات التي يمكن أن تساعدك عند استخدامها معًا في الحفاظ على مشاريعك مرئية ومنظمة. تنزيل هذا القالب

10. قالب نطاق مشروع Excel حسب خريطة أصحاب المصلحة

عبر خريطة أصحاب المصلحة هناك خيار آخر ضمن مجموعة حلول مايكروسوفت وهو نموذج بيان نطاق المشروع مصمم للاستخدام في برنامج Excel. يتضمن القالب أقسامًا لتفاصيل المشروع ومراقبة المستندات، ووصف نطاق المشروع، وأوصاف نطاق المشروع، وأوصاف النطاق القابل للتسليم، ومعايير قبول المشروع، والافتراضات، والقيود، واستثناءات المشروع.

على الرغم من أنه ليس سهل الاستخدام مثل قوالب ClickUp, هذا البديل من Excel مع ذلك يغطي المكونات الأكثر أهمية في نطاق المشروع وسينجز المهمة في وقت قصير. تنزيل هذا النموذج

كيف تكتب وثيقة نطاق المشروع؟

الآن بعد أن أصبح لديك ترسانة من قوالب نطاق المشروع تحت تصرفك، فإن الخطوة التالية هي تعلم كيفية كتابة وثيقة نطاق المشروع المناسبة. فيما يلي بعض النصائح لإنشاء نطاق مشروع فعال وشامل:

ابدأ بالأساسيات: ابدأ بتحديد الغرض من المشروع وأهدافه والنتائج المرجوة منه. سيعطيك هذا فكرة واضحة عما يجب إنجازه.

ابدأ بتحديد الغرض من المشروع وأهدافه والنتائج المرجوة منه. سيعطيك هذا فكرة واضحة عما يجب إنجازه. حدد حدود المشروع: حدد بوضوح ما هو مدرج في المشروع وما هو غير مدرج. سيساعد ذلك على منع زحف النطاق وضمان فهم جميع المشاركين لأدوارهم ومسؤولياتهم.

حدد بوضوح ما هو مدرج في المشروع وما هو غير مدرج. سيساعد ذلك على منع زحف النطاق وضمان فهم جميع المشاركين لأدوارهم ومسؤولياتهم. تحديد أصحاب المصلحة: ضع قائمة بجميع الأطراف المشاركة في المشروع، بما في ذلك العملاء وأعضاء الفريق وأي مقاولين أو بائعين من طرف ثالث.

ضع قائمة بجميع الأطراف المشاركة في المشروع، بما في ذلك العملاء وأعضاء الفريق وأي مقاولين أو بائعين من طرف ثالث. تحديد الجداول الزمنية: تحديد مواعيد نهائية واقعية لكل من مرحلة من مراحل المشروع وتعيين المهام وفقًا لذلك.

تحديد مواعيد نهائية واقعية لكل من مرحلة من مراحل المشروع وتعيين المهام وفقًا لذلك. ضع قائمة بالمنجزات: حدد جميع المنجزات الرئيسية للمشروع وتواريخ تسليمها المتوقعة. سيساعد هذا الأمر في إبقاء الجميع على المسار الصحيح والمساءلة عن مسؤولياتهم.

حدد جميع المنجزات الرئيسية للمشروع وتواريخ تسليمها المتوقعة. سيساعد هذا الأمر في إبقاء الجميع على المسار الصحيح والمساءلة عن مسؤولياتهم. وضع خطة تواصل: إنشاء نظام لإبلاغ أصحاب المصلحة بتحديثات التقدم أو التغييرات أو أي معلومات أخرى ذات صلة.

إنشاء نظام لإبلاغ أصحاب المصلحة بتحديثات التقدم أو التغييرات أو أي معلومات أخرى ذات صلة. ضع في اعتبارك المخاطر المحتملة: توقع أي عوائق أو تحديات محتملة قد تنشأ أثناء المشروع وضع خطة طوارئ لتقليل تأثيرها.

توقع أي عوائق أو تحديات محتملة قد تنشأ أثناء المشروع وضع خطة طوارئ لتقليل تأثيرها. احصل على الموافقة: بمجرد اكتمال وثيقة نطاق المشروع، تأكد من الحصول على موافقة جميع أصحاب المصلحة قبل المضي قدمًا في المشروع.

تذكر، عند كتابة وثيقة نطاق المشروع، من الضروري أن تكون مفصلة ومحددة قدر الإمكان. سيساعد ذلك على ضمان أن يكون الجميع على نفس الصفحة ويقلل من أي سوء فهم أو سوء تفسير.

حسّن نطاقات مشروعك باستخدام النماذج اليوم

توفر قوالب نطاق المشروع خارطة الطريق القيّمة التي تحتاجها لتوحيد فريقك وجعل الجميع يعمل نحو الهدف المشترك المتمثل في تحقيق نتيجة ناجحة للمشروع. إن توفير هذه المعلومات في شكل منظم وواضح مسبقًا يقلل من مخاطر التأخر في المشروع أو سوء التواصل الذي يؤدي إلى حدوث أخطاء.

تقدم ClickUp المعيار الذهبي في إدارة المشاريع وتعاون الفريق. اختر من بين مجموعة متنوعة من قوالب الإدارة لتخصيص مساحة العمل الخاصة بك لتناسب احتياجات مشروعك. قم بتقسيم مشروعك بسهولة من خلال المهام الفرعية، وقم بتعيين أعضاء الفريق لكل مهمة لضمان التزامك بالجدول الزمني المحدد. وعندما تحتاج إلى التعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين أو أعضاء الفريق الآخرين، يمكنك بسهولة مشاركة المهام وإضافة التعليقات وإرفاق الملفات داخل مساحة العمل الخاصة بك.

يمكنك البدء في استخدام ClickUp مجاناً، لذلك جرّبنا اليوم لترى كيف يمكن أن يؤدي القليل من تخطيط النطاق مقدمًا إلى نجاح المشروع في المستقبل.