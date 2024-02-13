10 قوالب مجانية لنطاق العمل في Word &؛ ClickUp Docs

أعط شبراً وسيأخذون ميلاً. عادة ما يشير هذا المثل إلى الأشخاص، ولكنه يصف بدقة معظم مشاريع العمل.

فالأعمال لديها عادة سيئة تتمثل في امتدادها وتضخمها إلى أبعاد وحشية. لهذا السبب من المهم جدًا أن تحدد الفرق ما يجب أن يكون عليه المشروع بالضبط قبل أن يحصل على الضوء الأخضر.

تتمثل إحدى الطرق للحفاظ على مشاريعك على القضبان في استخدام قالب نطاق العمل. تساعد هذه القوالب مديري المشاريع أو أصحاب الأعمال على إنشاء مستندات مفصلة بسهولة تحدد جميع جوانب المشروع، من الأهداف والموارد إلى الجوانب القانونية والمتطلبات القانونية والمعالم الرئيسية .

سواء كان تصميم موقع إلكتروني أو اقتراح مشروع للإدارة العليا، يساعدك نموذج نطاق العمل على شرح فكرتك وجعل الجميع على نفس الصفحة حول مشروعك المستقبلي.

ومع ذلك، لمجرد أن هذه المستندات مهمة لا يعني أنك تريدها أن تستغرق وقتًا أطول من اللازم. لحسن الحظ، تتوفر الكثير من القوالب المجانية على الإنترنت لمساعدتك في إنشاء نطاقات عمل فعالة بسرعة وسهولة.

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على 10 قوالب مجانية لنطاق العمل من Microsoft و ClickUp - وهي مثالية لأي شخص يتطلع إلى الحفاظ على مشاريعه مباشرةً وفعالة.

ما هو قالب نطاق العمل؟

قالب نطاق العمل هو أداة تسمح لك بتخطيط تفاصيل المشروع القادم. سيساعدك على تحديد العوامل المهمة مثل المتطلبات القانونية, الموارد المخصصة و مخرجات المشروع .

الهدف من وثيقة نطاق العمل هو إنشاء مكان واحد للفرق للبقاء منظمًا وعلى المسار الصحيح أثناء المشروع. لهذا السبب، يجب على الفرق أن تجعل إنشاء وثيقة نطاق العمل خطوة أولية في جميع مراحل تخطيط المشروع لتجنب إضاعة الوقت وسوء التواصل والمهام خارج نطاق نطاق المشروع .

أخذ الوقت الكافي لإنشاء وثيقة نطاق العمل يضمن لك أيضًا عدم الوقوع في زحف النطاق . زحف النطاق هو عندما ينمو نطاق المشروع ببطء وينمو وينمو وينمو حتى يصبح أكبر بكثير مما كان يقصده أي شخص.

من خلال تدوين تفاصيل ما هو مشروعك (وما ليس كذلك)، فإنك تخفف من فرص أن يأخذ المشروع حياة خاصة به.

## ما الذي يجعل قالب نطاق العمل جيدًا؟

يجب أن يكون نموذج نطاق العمل الجيد سهل القراءة والفهم. بهذه الطريقة، يمكن لأعضاء الفريق وأصحاب المصلحة قراءة المستند بسهولة ومعرفة ماهية المشروع والمدة التي سيستغرقها وما هو مطلوب منهم.

من الناحية المثالية، يجب أن يتضمن نموذج نطاق العمل أيضًا أفضل الممارسات والنصائح حول ملء كل قسم. على الرغم من أن الأيدي القديمة في كتابة نطاقات العمل لن تحتاج إلى هذه النصائح، إلا أنها يمكن أن تساعد الأشخاص الجدد في هذا النوع من العمل على إنشاء نطاق عمل فعال لوثيقة نطاق عمل فعالة لأول مرة.

كما أنه يوفر على الجميع الوقت والنطاق الترددي الذهني لمعرفة ما يجب تضمينه في كل قسم.

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

أخيراً، يجب أن يكون أي قالب تستخدمه متعدد الاستخدامات. احتياجات كل شخص مختلفة، وتريد قالباً يمكن أن يتكيف بسهولة مع وضعك. هذا يعني أن تجعل الأقسام عامة بما فيه الكفاية بحيث يمكن لأي شخص استخدامها واستخدام منصة تسمح بتغييرات بسيطة حتى يتمكن الكاتب من التعديل السريع حسب الحاجة.

لحسن الحظ، يتوفر الكثير من قوالب نطاق العمل المجانية على الإنترنت التي تلبي هذه المعايير! دعنا نلقي نظرة على 10 من أفضلها الآن.

## 10 قوالب مجانية لنطاق العمل في مستندات وورد وكليك أب وورد

إذا كان هناك شيء لا ينقص الإنترنت فهو المحتوى. ابحث على الإنترنت، ويمكنك العثور على العديد من قوالب نطاق العمل المتاحة للاستخدام المجاني.

لتوفير وقتك في العثور على قالب مجاني جيد لنطاق العمل بنفسك، قمنا بجمع هذه القوالب العشرة، حتى تتمكن من العمل على الفور.

1. قالب نطاق العمل ClickUp

نموذج نطاق عمل ClickUp

إذا كنت تبحث عن قالب عام لنطاق العمل يمكن استخدامه لجميع أنواع المشاريع- قالب نطاق العمل القياسي الخاص ب ClickUp هو

يعد هذا القالب أداة رائعة للشركات التي تتطلع إلى جعل عملية تخطيط مشاريعها أسرع وأسهل، بغض النظر عن نوع العمل الذي تقوم به.

يتضمن هذا القالب العديد من الأقسام المملوءة مسبقاً والتي ترغب معظم المشاريع في تضمينها في نطاق عمل المشروع. تتضمن هذه الأقسام أهداف المشروع، والموارد، والمتطلبات القانونية، والمعالم الرئيسية، والمزيد.

ومع ذلك، لا يعني مجرد احتوائه على هذه الأقسام أنه لا يمكنك إجراء تغييرات إذا لزم الأمر. مع ClickUp، من السهل إضافة أو إزالة الأقسام بناءً على احتياجاتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك حفظ تغييراتك، مما يجعلها ليست مشكلة كبيرة إذا كنت تخطط لإعداد هذه الأنواع من مستندات نطاق العمل بانتظام.

بالإضافة إلى ذلك، تم ملء كل قسم مسبقًا بنماذج كتابة، بحيث يكون لديك مثال للعمل من خلاله عند تحريره. بهذه الطريقة، سيكون تخصيص قالب نموذج نطاق العمل الخاص بك عملية أسرع وأبسط، حتى بالنسبة للأشخاص الجدد على هذه الأنواع من المستندات.

لذا إذا كنت تبحث عن قالب شامل لمساعدتك في الحفاظ على فريقك أكثر تنظيماً، ابدأ على الرابط أدناه.

2. قالب نطاق عمل ClickUp WhiteUp Whiteboard

قالب قالب نطاق عمل السبورة البيضاء ClickUp

أحد أكبر عيوب العمل عن بُعد هو صعوبة التعاون كفريق واحد.

حيث كان بإمكانك من قبل أن تجتمع في غرفة اجتماعات وتعمل على نطاق مشروعك الجديد ، فأنت الآن بحاجة إلى الاعتماد على رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا ومكالمات Zoom. نموذج نطاق العمل الخاص بـ ClickUp's WhiteUp يهدف إلى تغيير كل ذلك.

من خلال العمل من لوحة المعلومات الخاصة ب ClickUp، يمكن للفرق التعاون في الوقت الفعلي لتحديد نطاق المشروع ومن ثم تقسيمه إلى أجزاء يمكن إدارتها يمكن للأفراد قيادتها. يسمح هذا الأمر بالعصف الذهني والتخطيط العفوي بين عدة أشخاص، بحيث يتم إنجاز المشاريع في الوقت المحدد مع مدخلات من أعضاء فريقك.

يحتوي قالب السبورة البيضاء هذا على عدة أقسام، بما في ذلك مكان لتحديد الافتراضات والمبررات, أهداف المشروع والمخرجات

لا داعي لأن تبدأ من الصفر. فالأقسام الأكثر أهمية موجودة بالفعل - كل ما عليك أنت وفريقك القيام به هو تقديم رؤيتك الشخصية وشراراتك العبقرية.

يتم إنجاز أفضل عمل عندما يساهم الفريق بأكمله. اجعل نطاق عملك جهدًا جماعيًا حقيقيًا من خلال تجربة قالب السبورة المصمم لهذا الغرض .

4. قالب نموذج نطاق عمل تطبيق ClickUp

قالب نموذج نطاق عمل تطبيق ClickUp

تستخدم العديد من الشركات اليوم نوعًا من التطبيقات للتفاعل مع عملائها على الهاتف المحمول. ومع ذلك، لمجرد أنهم بحاجة إلى تطبيق لا يعني بالضرورة أنهم يعرفون نوع التطبيق الذي يريدونه.

إذا كنت تقوم بإنشاء تطبيق لعميل، فستحتاج إلى نموذج نطاق عمل تطبيق ClickUp الخاص ب ClickUp لتحديد ما ستقوم بإنشائه بالضبط حتى لا يتفاجأ أحد عندما يتم تسليمه.

هذا القالب يجعل من السهل شرح وظائف التطبيق المتوقعة وإعطاء عملائك نظرة عامة على المشروع توضح الأطر الزمنية والموارد اللازمة. آخر شيء تريده هو قضاء أشهر في تطوير شيء واحد ثم تكتشف أن العميل لديه رؤية مختلفة تمامًا للمنتج النهائي.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت مطور تطبيقات مستقل، فقد لا تكون معتاداً على كتابة هذا النوع من المستندات. يجعل نموذجنا الكتابة غير مؤلمة قدر الإمكان من خلال توفير أمثلة على العبارات والنصائح خلال عملية إنشاء المستند.

لذلك بغض النظر عن هويتك، سيضمن لك هذا القالب عدم وجود سوء تفاهم بينك وبين العميل عندما يتعلق الأمر بعملك.

5. قالب اقتراح التغيير ClickUp Change Proposal

قالب اقتراح التغيير ClickUp Change Proposal

نعلم جميعًا أنه لا يوجد ما يسمى بالنظام المثالي - فكل فترة من الفترات، هناك حاجة إلى التغيير. إذا كنت تقترح تغييرات على مشروع أو عملية جارية في العمل، فاستخدم قالب مقترح التغيير في ClickUp لضمان إيصال وجهة نظرك بوضوح وسرعة.

لمساعدتك على القيام بذلك، يأتي نموذجنا مع صفحة فرعية بعنوان "حالة التغيير" حتى تتمكن من تحديد سبب الحاجة الماسة إلى التغيير. هذا هو المكان المثالي لإضافة التفاصيل التي تدعم وجهة نظرك، بما في ذلك المقاييس والبيانات التي تدعمك.

يأتي هذا القالب أيضًا مع مكان لك من أجل إضافة جدول زمني وقائمة بالموارد اللازمة لإكمال التغيير. يسمح تضمين هذه الأمور لمديريك بفهم حجم التغييرات المقترحة.

أخيرًا، يتضمن نموذجنا صفحة توقيع حيث يجب على أصحاب المصلحة التوقيع على المستند قبل تنفيذ أي شيء. قد لا يبدو هذا الأمر مهمًا على الفور، ولكن وجود هذا النوع من السجل الورقي فكرة جيدة دائمًا إذا تمت إعادة النظر في هذه الخيارات في المستقبل.

8. قالب اتفاقية نطاق العمل لخدمات ClickUp

قالب اتفاقية نطاق عمل خدمات ClickUp نموذج اتفاقية خدمات ClickUp

نموذج اتفاقية خدمات نطاق العمل الخاصة ب ClickUp أداة رائعة للأشخاص الذين يتطلعون إلى إضفاء الطابع الرسمي على علاقة العمل مع العميل.

يتضمن القالب أقساماً عن شروط الدفع، والتسليمات، وبالطبع، فإن اتفاقية الخدمات نفسها. قم بتعبئة كل قسم، وسيكون لديك اتفاقية متينة اتفاقية عمل بينك وبين شريكك

لا داعي لكتابة نموذجك الخاص - مخاطراً بالأخطاء أو الأخطاء المطبعية أو السهو الذي قد يسبب لك المشاكل لاحقاً. بالإضافة إلى ذلك، بمجرد استخدامك لهذا القالب مرة واحدة، سيكون من السهل إعادة استخدامه في كل مرة تحتاج فيها إلى ذلك على متن عميل جديد .

نظرًا لأنها اتفاقية شاملة قياسية، ستحتاج فقط إلى إجراء تغييرات طفيفة لجعلها قابلة للتطبيق في كل حالة. لا تضيع الوقت في إعادة كتابة مستند قانوني قياسي مراراً وتكراراً. استخدم هذا القالب بدلاً من ذلك لتركيز جهودك حيثما تكون أكثر أهمية.

9. قالب نطاق عمل مايكروسوفت وورد

عبر مايكروسوفت

لطالما كان مايكروسوفت وورد هو البرنامج المفضل لإنشاء المستندات منذ عقود. لذلك ليس من المستغرب أن يكون لديهم قالب نطاق العمل الخاص بهم يمكنك استخدامه مجاناً.

على الرغم من أن هذا نموذج نطاق العمل في مايكروسوفت وورد قد يبدو قديمًا بعض الشيء، إلا أنه لا يزال يحتوي على مكان لجميع المعلومات الأكثر أهمية التي تريدها في نطاق العمل المستند. يتضمن ذلك أقسامًا مثل النطاق, مخرجات المشروع والأطراف المعنية

من أكبر مزايا هذا القالب أنه بسيط للغاية. إذا كنت تستخدم بالفعل مايكروسوفت أوفيس سيكون مثل أي مستند Word آخر تقوم بإنشائه.

لذلك إذا كنت تريد فقط حلاً سريعاً وسهلاً، فقد يكون قالب Word هذا هو الخيار الصحيح.

10. قالب نطاق عمل جداول بيانات جوجل

عبر جداول بيانات جوجل

أخيرًا وليس آخرًا، لدينا نموذج نطاق عمل جداول بيانات جوجل . أكبر ميزة لهذا القالب هو أنه يعيش في نظام Google Workspace البيئي.

إذا كنت معتادًا على كيفية عمل جداول البيانات ولا ترى نفسك بحاجة إلى هذا النوع من القوالب كثيرًا، فقد يكون هذا هو خيارك الأذكى. شيء واحد يجب ملاحظته هو أن هذا القالب بالذات قد تم تنسيقه كمثال لنطاق العمل للمقاولين العامين أو الحرفيين.

إذا كنت تعمل على مشروع إنشائي فكل ما عليك فعله هو إضافة التفاصيل الخاصة بك. ومع ذلك، إذا لم تكن كذلك، فيجب أن تكون مستعدًا للقيام بقدر لا بأس به من التخصيص لتكييفه مع أغراضك.

ابدأ مشاريعك بقوة

بغض النظر عن المشروع الذي تعمل عليه، فإن وجود مستند واضح لنطاق العمل يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. سواء أكنت بحاجة إلى واحد لمشروع تطوير تطبيق أو موقع إلكتروني أو مقترح تغيير أو اتفاقية خدمات - فمن المؤكد أن هناك يناسب احتياجاتك .

بالإضافة إلى ذلك، إذا اخترت استخدام أحد قوالب ClickUp الخاصة بنا، فستحصل على ميزة العمل داخل منصة ClickUp . وهذا يعني إنشاء مهام ذكية ومشاركة البيانات والوصول إلى مجموعة كاملة من النماذج المجانية التي تستهدف جميع أنواع حالات استخدام الأعمال.

فماذا تنتظر إذن؟ ابدأ في مشاريعك الآن مع حساب ClickUp مجاني ونطاق نموذج العمل الذي يناسبك!