اتجاهات التسويق في الهند 2026: ما الذي سيشكل النمو الرقمي

ستتجاوز قيمة الاقتصاد الرقمي في الهند تريليون دولار بحلول عام 2030، مع ظهور معظم المستخدمين الجدد والمعاملات الجديدة في عام 2026 وما بعده. وهذا يعني وجود عدد كبير من الهواتف الذكية ومستخدمي الإنترنت، وعدد كبير من الأشخاص الذين سيتجاهلون إعلاناتك إذا أخطأت في اختيارها.

الأساسيات آخذة في التغير.

البحث الصوتي يكتسب شعبية لأن الكتابة مرهقة. المدن من المستوى الثاني تتمتع بقوة شرائية تنافس المدن الكبرى. انتقل التسويق المؤثر من مشاهير Instagram إلى جارك الذي يقيم الهواتف المحمولة على YouTube.

إذا كانت استراتيجيتك لا تزال كما كانت قبل عامين، فأنت بالفعل متأخر.

يغطي هذا الدليل اتجاهات التسويق الرقمي في الهند، والتغيرات التي تطرأ عليها، وما عليك القيام به حيال ذلك. سنلقي أيضًا نظرة على كيفية مساعدة ClickUp لفرق التسويق على تنفيذ مهامها دون أن تفقد صوابها. 🎯

ما الذي يتغير في سلوك المستهلك الهندي؟

يتطور المستهلكون الرقميون الهنود بسرعة. اليوم، يستخدم حوالي 806 مليون شخص في الهند الإنترنت، وهو ما يمثل حوالي 55.3٪ من السكان.

عندما يكون هناك ما يقرب من نصف مليار شخص نشط على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن تتغير الافتراضات حول مدى الوصول والتأثير ومزيج الوسائط.

فيما يلي العوامل الرئيسية التي تغير طريقة اكتشاف المستهلكين في الهند وتقييمهم وشرائهم:

رقمي للغاية، قائم على الأبحاث، ومدعوم بالذكاء الاصطناعي

شهدت تجارة التجزئة الإلكترونية في الهند نمواً سريعاً وأصبحت الآن رقمية في المقام الأول من الناحية الهيكلية. تقدر شركة Bain أن إجمالي قيمة البضائع (GMV) لتجارة التجزئة الإلكترونية في الهند يبلغ حوالي 60 مليار دولار، مدعومة بقاعدة المتسوقين عبر الإنترنت الثانية الأكبر في العالم.

تصور دراسة أجرتها PwC المتسوق الذي يهتم كثيرًا بالقيمة، حيث يكون السعر والمراجعات والصفقات ومزايا ولاء العملاء هي العوامل التي تحفز اتخاذ القرار بشكل مستمر. ويظهر تحليلهم للتجارة الإلكترونية في موسم الأعياد أن المتسوقين في المواقع من المستويات 2 و3 و4 يساهمون بنحو 80% من المبيعات عبر الإنترنت خلال فترات الذروة. كما أنهم يعتمدون بشكل كبير على السعر والمراجعات أثناء البحث.

تسلط دراسة أخرى أجرتها شركة Bain الضوء على كيفية دعم المحادثات التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تطبيقات المراسلة الآن اكتشاف المنتجات وتوضيحها وتقديم الخدمات على نطاق واسع للمستهلكين الهنود.

بالنسبة إلى مديري التسويق، هذا يعني أن رحلات المستهلكين في الهند رقمية للغاية، وتخضع لتصفية مكثفة من خلال إشارات وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق، وتأثرها المتزايد بمساعدات الذكاء الاصطناعي وواجهات الدردشة التي تبسط عملية اتخاذ القرار.

🧠 حقيقة ممتعة: تعود الإعلانات إلى زمن بعيد: في مصر القديمة (حوالي 3000 قبل الميلاد)، كانت هناك إعلانات على ورق البردي تقدم مكافآت أو تعلن عن سلع. كان التجار الأوائل يستخدمونها بشكل مشابه لاستخدامنا اليوم للوحات الإعلانية أو الإعلانات المبوبة.

اختيار العلامات التجارية المحلية والأصيلة والتي تركز على القيمة

تشير الأبحاث السوقية الحديثة إلى تفضيل واضح للعلامات التجارية المحلية التي تنقل الشفافية.

تشير دراسة أجرتها YouGov لصالح Rukam Capital إلى أن 58% من المستهلكين الهنود يفضلون الشركات المحلية أو الصغيرة، و76% يسلطون الضوء على التواصل الأصيل والحلول المبتكرة باعتبارهما محركين رئيسيين للولاء.

يظهر هذا التوافق مع القيمة والثقة في قطاع البيع بالتجزئة أيضًا. على سبيل المثال، وجد مؤشر EY Future Consumer Index للهند أن 52% من المستهلكين يتحولون إلى المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة، حيث قال 70% منهم إن جودة هذه العلامات التجارية قد تحسنت.

عادات المحتوى القصير والإقليمي والمتمحور حول الهند

تحول استهلاك المحتوى بشكل قوي نحو محتوى الفيديو القصير وتنسيقات اللغة الإقليمية. وتقع قاعدة مستخدمي "بارات" في قلب هذا التحول:

📮 ClickUp Insight: 47٪ من الفرق لا تقيس تأثير الذكاء الاصطناعي، و 10٪ فقط تتابع النتائج بمقاييس حقيقية. في كثير من الحالات، لا يتمكن قادة التسويق في الغالب من رؤية المجالات التي توفر فيها أدوات الذكاء الاصطناعي قيمة، إن وجدت. يغير ClickUp Brain ذلك من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل موحدة حيث يتم ربط كل إجراء وتحديث ومخرجات. والتأثير واضح: أكثر من 150,000 شركة، بما في ذلك Booking.com و T-Mobile و Logitech و IBM و Fortinet، تستخدم ClickUp Brain لتحقيق نتائج قابلة للقياس. تشير التقارير إلى أن الفرق حققت وفورات في التكاليف بنسبة تصل إلى 88٪، ووفرت 1.1 يومًا في الأسبوع، وأنجزت المهام بسرعة أكبر بثلاث مرات، لأن Brain يستبدل العشرات من الأدوات غير المتصلة ببعضها البعض بذكاء اصطناعي واحد يعمل عبر سير العمل بأكمله.

أهم 10 اتجاهات تسويقية ستشكل الهند

تشير أحدث توقعات WPP في تقرير "This Year, Next Year" إلى أن سوق الإعلانات في الهند سيصل إلى ما يقرب من 2 مليار روبية هندية في عام 2026، بمعدل نمو يقارب 10% سنويًا.

فيما يلي أهم الاتجاهات التي يجب متابعتها، وكل منها يستند إلى تغيرات حقيقية في السلوك. 📝

1. تبرز إعلانات وسائل الإعلام بالتجزئة كأسرع القنوات نمواً

قامت منصات التجارة السريعة مثل Blinkit و Zepto و Swiggy Instamart ببناء بنية تحتية متطورة للإعلان الرقمي تتنافس الآن مع Google و Meta.

يمكن للعلامات التجارية استهداف العملاء الذين يتصفحون منتجات البقالة في الساعة 11 مساءً ، وعرض إعلانات رقمية لمنتجات يتم توصيلها في غضون 10 دقائق.

تكمن القوة في إغلاق الحلقة بين التعرض والشراء.

إعلانات Saffola على تطبيق Blinkit app

عندما أرادت Marico زيادة مبيعات Saffola Oats، قامت بعرض إعلانات منتجات مدعومة على Blinkit تظهر عندما يبحث العملاء عن منتجات الإفطار. قامت الحملة بتتبع مرات الظهور من خلال الإضافات إلى سلة التسوق وحتى الدفع، مما أظهر العائد على الاستثمار الدقيق على مستوى SKU.

تشمل المزايا الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذه الاستراتيجية ما يلي:

الاستهداف بناءً على سلوك الشراء الفعلي بدلاً من الافتراضات الديموغرافية

بيانات الأداء في الوقت الفعلي التي توضح المنتجات التي تحقق تحويلات وتلك التي لا تحققها

القدرة على تنفيذ عروض ترويجية مرتبطة مباشرة بمستويات المخزون

جمهور ذو نية شراء عالية بالفعل في وضع التسوق

تتطلب استراتيجية العلامة التجارية التعامل مع وسائل الإعلام التجزئية كقناة خاصة بها.

يجب أن تعمل الإبداعات في صيغ مصغرة صغيرة. تختلف استراتيجيات المزايدة عن البحث لأن نافذة التحويل تستغرق دقائق بدلاً من أيام. يجب أن تعكس تخصيصات الميزانية أن هذه المنصات تصل إلى العملاء المستعدين للشراء الآن، وليس لبناء الوعي للمشتريات المستقبلية.

2. تأثير جيل Z يمتد إلى ما هو أبعد من إنفاقهم المباشر

قامت Mamaearth ببناء علامتها التجارية إلى حد كبير من خلال فهم كيفية اكتشاف جيل Z للمنتجات. استثمرت الشركة بشكل كبير في شراكات مع منشئي المحتوى على Instagram وYouTube، مما سمح للمؤثرين بعرض المنتجات بشكل أصيل بدلاً من عرض الإعلانات التقليدية.

عندما رأى مستهلكو الجيل Z المبدعين الذين يثقون بهم يستخدمون غسول الوجه أو زيت الشعر من Mamaearth، أضافوا هذه المنتجات إلى قوائم التسوق العائلية.

عبر Modash

هذه الفئة السكانية تجري أبحاثًا مكثفة قبل الشراء. فهي تشاهد خمسة مراجعات على YouTube، وتتحقق من التعليقات على Instagram، وتسأل الأصدقاء في مجموعات WhatsApp، وتقرأ سلاسل Reddit قبل اختيار جهاز كمبيوتر محمول أو منتج للعناية بالبشرة.

العلامات التجارية التي تظهر عبر نقاط الاتصال هذه برسائل متسقة تفوز في معركة جذب الانتباه.

كما تتوقع جيل Z أن تتخذ العلامات التجارية مواقف واضحة بشأن القضايا التي تهمهم.

عندما أطلقت شركة Bombay Shaving Company حملات حول كسر الصور النمطية الجنسانية في العناية الشخصية، لاقت هذه الحملات صدىً كبيراً لأن موقفها بدا صادقاً. تكمن الفرصة في بناء علاقات حقيقية في مرحلة مبكرة.

3. المحتوى باللغات الإقليمية يفتح أسواق المستوى 2 والمستوى 3

حققت Meesho نمواً كبيراً في المدن الصغيرة من خلال إنشاء محتوى مخصص بـ 11 لغة هندية. وظفت الشركة منشئي محتوى إقليميين يفهمون الثقافة المحلية، وقامت ببناء حملات حول المهرجانات الإقليمية والفكاهة المحلية والمواقف ذات الصلة بالثقافة.

تتجاوز الاستراتيجية الإعلانات. أدت واجهة تطبيق Zomato باللغات الإقليمية إلى زيادة ملحوظة في تكرار الطلبات من المدن من المستوى الثاني. عندما تمكن العملاء من تصفح القوائم وقراءة التعليقات وإتمام عملية الدفع بلغتهم الأم، اختفت العقبات.

تشمل المتطلبات الإقليمية ما يلي:

فهم المهرجانات المحلية والأحداث الثقافية لتحديد توقيت الحملات

تكييف وضع المنتج ليتناسب مع التفضيلات الإقليمية

بناء شبكات المبدعين في كل سوق لغوي رئيسي

تأخذ تطبيقات الدفع مثل PhonePe هذا الأمر إلى أبعد من ذلك من خلال عروض الدفع الخاصة بكل منطقة. خلال عيد أونام، يحصل المستخدمون في ولاية كيرالا على استرداد نقدي على فئات الشراء التقليدية. خلال عيد دورغا بوجا، يحصل المستهلكون في ولاية البنغال الغربية على عروض على الملابس والمجوهرات. هذا التوطين يحفز المشاركة لأنه يعكس كيفية إنفاق الناس خلال المناسبات الثقافية.

4. المؤثرون الصغار والناصريون يحققون أداءً قابلاً للقياس

قامت Nykaa، وهي سوق رائدة لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة، بتحويل جزء كبير من ميزانيتها المخصصة للمؤثرين من الترويج من قبل المشاهير إلى شراكات مع أكثر من 200 مؤثر صغير في مجال التجميل. كل مؤثر لديه ما بين 10,000 إلى 50,000 متابع مهتم حقًا بروتينات العناية بالبشرة ودروس المكياج ومراجعات المنتجات.

تحظى منشورات إحدى المؤثرات الصغيرة المقيمة في بنغالور حول أداء المؤسسة في الطقس الرطب بصدى أكبر لدى متابعيها المحليين البالغ عددهم 30 ألف متابع مقارنة بتأييد المشاهير العام الذي يصل إلى المستوى الوطني. فهي تفهم اهتمامات جمهورها المحددة وتعالجها بشكل مباشر.

تشمل مزايا الأداء ما يلي:

الخصائص الديموغرافية للجمهور التي تتطابق تمامًا مع العملاء المستهدفين

محتوى أصلي من إنشاء المستخدمين لأن المبدعين يستخدمون المنتجات يوميًا بشكل حقيقي

المرونة في اختبار رسائل مختلفة عبر عدة منشئين في وقت واحد

يتطلب التنفيذ اتباع نُهج مختلفة.

عبر OnePlus

أنشأت OnePlus برنامجًا كاملًا للمبدعين، حيث يقوم الأفراد بإنشاء محتوى مستمر على مدار العام، بدلاً من نشر حملات لمرة واحدة، مما يساهم في بناء رؤية مستدامة.

🚀 ميزة ClickUp: غالبًا ما تشمل برامج المؤثرين عشرات أو مئات من المبدعين الصغار، كل منهم ينتج تنسيقات مختلفة، وينشر وفقًا لجداول زمنية مختلفة، ويجذب شرائح مختلفة من الجمهور. تجمع لوحات معلومات ClickUp كل هذه البيانات معًا حتى تتمكن الفرق من مقارنة النتائج بسرعة، وتحديد أنماط المشاركة، وفهم أي من المبدعين يحقق أعلى عائد على الاستثمار (ROI). عندما تستمر شراكات المؤثرين على مدار العام، تعمل لوحات المعلومات كطبقة أداء مستمرة. تحصل العلامات التجارية على فهم أوضح لما ينجح وما يحتاج إلى تعديل، وأي من المبدعين يحققون تحويلات حقيقية، دون الحاجة إلى البحث في تحليلات مجزأة.

راقب الانطباعات في لوحات معلومات ClickUp افهم كيف يساهم كل منشئ محتوى في أداء الحملة باستخدام لوحات معلومات ClickUp.

5. الفيديوهات القصيرة تستحوذ على انتباه المستخدمين

يكتشف غالبية مستخدمي Instagram في الهند الآن العلامات التجارية من خلال مقاطع فيديو قصيرة بدلاً من المنشورات التقليدية. وقد أجبر ذلك الشركات على إعادة التفكير في نهجها المتعلق بالمحتوى بشكل كامل.

عبر Zomato

قامت علامات تجارية مثل Zomato ببناء حضورها الاجتماعي حول Reels. استخدمت حملتها #EnjoyLargeMealsOnZomato المؤثرين لعرض خدمة توصيل الطعام في صيغ مسلية وممتعة تجمع بين الفكاهة وسرد القصص العاطفية.

نجحت الحملة لأنها تماشت مع الطريقة التي يستهلك بها الناس المحتوى على هواتفهم أثناء التنقلات والاستراحات وأوقات الفراغ.

اتخذت Wakefit نهجًا مختلفًا خلال موسم IPL. فقد أنشأت حملة Reels مضحكة واستعانت بمؤثرين غربيين يتقنون اللغة الهندية، مثل Drew Hicks و Agu Stanley، لإنتاج محتوى مضحك حول مشاكل النوم.

أدى هذا المزيج من الوجوه العالمية واللغة المحلية إلى تحقيق ملايين المشاهدات والمشاركات، مما يوضح كيف تتيح Reels التجارب الإبداعية التي لا يمكن أن تضاهيها التنسيقات التقليدية.

تختلف متطلبات التنسيق عن أنواع المحتوى الأخرى:

اجذب انتباه المشاهدين في أول ثلاث ثوانٍ، وإلا فسوف يتخطونك

اجعل مدة مقاطع الفيديو بين 15 و60 ثانية لتتناسب مع مدى انتباه المشاهدين.

استخدم الصوت الرائج بشكل استراتيجي، حيث شهد المبدعون الذين استخدموا أغاني مثل "Heeriye" أو "Tum Kya Mile" تفاعلاً أعلى بثلاث مرات.

6. التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي يتجاوز التجزئة الأساسية

عبر IndiaAI

تستخدم Tata Cliq الذكاء الاصطناعي لدراسة ما يستكشفه المتسوقون ويتفاعلون معه، ثم تقدم المنتجات التي تتوافق فعليًا مع نواياهم.

الزائر الذي يقضي وقتًا في الاطلاع على التكنولوجيا يرى صفحة رئيسية مليئة بالأدوات التي تبدو مناسبة تمامًا. أما الشخص المهتم بالموضة فيحصل على موجز أخبار يميل إلى الأنماط التي سبق له الاهتمام بها.

تحلل التكنولوجيا آلاف النقاط من البيانات: الوقت من اليوم، ونوع الجهاز، والمشتريات السابقة، وعربات التسوق المهجورة، والتفاعل عبر البريد الإلكتروني، وسلوك التصفح.

عبر Swiggy

تلتقط الذكاء الاصطناعي لشركة Swiggy أنماط الطعام وتستفيد منها لتقديم اقتراحات للمطاعم والأطباق التي تبدو مألوفة لكل مستخدم.

هذا المستوى من الأهمية يرفع مستوى التفاعل ويحث المزيد من العملاء على الطلب، خاصةً عندما يكونون بالفعل في مزاج اتخاذ القرار.

تشمل التطبيقات الفعالة ما يلي:

محتوى تسويقي ديناميكي عبر البريد الإلكتروني يعرض منتجات مختلفة لمشتركين مختلفين

توصيات تنبؤية تقترح المنتجات قبل أن يبحث عنها العملاء

حملات تلقائية يتم تشغيلها بواسطة إشارات سلوكية محددة

تخصيص الميزانية في الوقت الفعلي لأفضل الإبداعات والأداء والجمهور

يتطلب ذلك جمع بيانات قوية من الطرف الأول. تحتاج العلامات التجارية إلى منصات بيانات العملاء لتوحيد المعلومات من مواقع الويب والتطبيقات والبريد الإلكتروني والتفاعلات غير المتصلة بالإنترنت. بدون هذه البنية التحتية، لا يمكن للذكاء الاصطناعي تخصيص الخدمات بشكل فعال.

7. التلفزيون المتصل يصل إلى جمهور متميز يتخلى عن الكابل

أطلقت Mamaearth حملات CTV على Disney+ Hotstar لمنتجها Ubtan Face Wash. عرضت الشركة إعلانًا مدته 30 ثانية مع شيلبا شيتي كوندرا، ركزت فيه على مكونات المنتج وكل ما يضمن "تألق Shaadi Wala".

وقد ظهرت النتائج بسرعة: ارتفع الوعي بالعلامة التجارية ومدى تفضيلها بنحو 9٪، وقفزت نية الشراء بنحو 19٪، متجاوزةً المعايير المعتادة للحملات التسويقية.

بيئة المشاهدة مهمة. عادةً ما يشاهد مشاهدو CTV مع عدة أفراد من الأسرة، مما يضاعف قيمة الانطباع. هم أقل عرضة للتبديل أثناء الإعلانات لأن تجربة المشاهدة أكثر قصدية.

تشمل مزايا CTV ما يلي:

الاستهداف بناءً على سلوك المشاهدة والديموغرافيا

معدلات إكمال أعلى بكثير من تلك الخاصة بالفيديو المحمول

تتبع الإحالة لقياس التحويلات من التعرض للإعلانات

التكامل مع الحملات الرقمية الأوسع نطاقًا لوضع حد أقصى لعدد مرات الظهور

🔍 هل تعلم؟ يقول 32% فقط من المسوقين إنهم يتتبعون الإنفاق على الوسائط التقليدية والرقمية بشكل شامل، على الرغم من أن الحملات تدمج الآن كلا القناتين أكثر من أي وقت مضى. وهذا يوضح مدى وجود مجال للتحليلات الأكثر ذكاءً وترابطًا.

8. البحث الصوتي يتطلب تحسين محتوى المحادثة

من المتوقع أن يستخدم أكثر من 50٪ من مستخدمي الإنترنت المساعدات الصوتية بحلول العام المقبل، وفقًا لتوقعات الصناعة.

هذا التغيير مهم لأن الاستفسارات الصوتية تختلف اختلافًا جوهريًا عن عمليات البحث النصية. يتحدث الناس بشكل طبيعي، مستخدمين عبارات محادثة أطول وأسئلة كاملة. البحث الصوتي مفيد بشكل خاص بسبب سهولة استخدامه في البيئات متعددة اللغات.

قد يسأل أحدهم "Mere paas me petrol pump kaha hai?" (ابحث عن محطة وقود قريبة مني باللغة الهندية) عند التحدث بدلاً من كتابة "محطة وقود قريبة مني".

تعمل المنصات الرقمية مثل Google Assistant و JioSaavn على تكييف قدرات الصوت لتلائم اللهجات الهندية واللهجات الإقليمية. تستمر التكنولوجيا في التحسن مع تعلم نماذج الذكاء الاصطناعي من المزيد من الاستفسارات عبر أنماط الكلام المختلفة.

تتضمن متطلبات تحسين الصوت ما يلي:

إنشاء محتوى أسئلة وأجوبة يجيب على الأسئلة التي يطرحها الناس شفهيًا

باستخدام لغة محادثة تتوافق مع أنماط الكلام الطبيعية

هيكلة المحتوى للمقتطفات المميزة التي يقرأها المساعدون الصوتيون بصوت عالٍ

تحسين البحث المحلي نظرًا لأن العديد من الاستفسارات الصوتية لها نية الموقع

🔍 هل تعلم؟ تكتسب فكرة "المنتج أولاً" زخماً حقيقياً. 41% من الشركات تقود الآن بالمنتج، وهو ارتفاع حاد من 31%.

9. التجارة التخاطبية تتوسع عبر WhatsApp

تضم الهند 853.8 مليون مستخدم لـ WhatsApp، مما يجعلها أكبر سوق على مستوى العالم. وقد حولت قاعدة المستخدمين الضخمة هذه WhatsApp من تطبيق مراسلة إلى منصة تجارية.

التحول إلى التجارة التخاطبية مدفوع بتغير السلوك. يفضل العملاء مراسلة الشركات في الوقت الذي يناسبهم بدلاً من إجراء مكالمات هاتفية أو إرسال رسائل بريد إلكتروني.

تحديثات تخفيضات Nykaa على WhatsApp

على سبيل المثال، تستخدم Nykaa WhatsApp لإرسال تتبع الطلبات المخصصة ونصائح العناية بالمنتجات وتوصيات الأسلوب. ينجح هذا النهج لأنه يحول التواصل بعد الشراء من تحديثات المعاملات إلى بناء علاقات مستمرة.

طبق هذه النصائح لجعل التفاعلات مفيدة:

استخدم الوسائط الغنية، مثل مقاطع الفيديو القصيرة والعروض الدوارة، لدعم عملية اتخاذ القرار.

شارك العروض المحدودة المدة خلال أوقات الذروة مثل التخلي عن سلة التسوق

اسمح بإجراء محادثات ثنائية سهلة، حتى يتمكن العملاء من طرح الأسئلة أو طلب التوصيات

حافظ على اختيارات الاشتراك واضحة وذات مغزى لضمان معرفة العملاء بما سيحصلون عليه والبقاء على تواصل لفترة أطول.

🚀 ميزة ClickUp: قم ببناء أساس استراتيجية التجارة التخاطبية الخاصة بك في ClickUp Docs. حافظ على اتصالاتك ملائمة ومفيدة باستخدام ClickUp Docs المركزي

يجب أن تظل كل نماذج الرسائل وإرشادات الردود ونصوص العروض وتباينات سير العمل متسقة بين الفرق التي تتعامل مع العملاء، ويحافظ Docs على تنظيم كل شيء في مكان واحد.

بفضل الأقسام المنظمة وسجل الإصدارات والأصول المدمجة، يمكن للفرق إنشاء مكتبة حية لمعايير الاتصال عبر WhatsApp تدعم التمكين الأسرع والتنفيذ الأكثر سلاسة وتجارب العملاء الأكثر تماسكًا عبر كل نقطة اتصال.

10. الإعلان البرمجي يتجاوز جمهور المدن الكبرى

تطورت الإعلانات البرمجية لتستهدف المدن من المستوى 2 والمستوى 3 بنفس الدقة التي كانت متاحة في السابق فقط في المدن الكبرى.

تُظهر Flipkart هذه الاستراتيجية من خلال نهجها في التوسع الإقليمي. فقد قامت العلامة التجارية منذ اليوم الأول بتوسيع نطاقها بشكل كبير، مع التركيز بشكل كبير على المدن من المستوى 2 والمستوى 3 حيث ينمو عدد المستهلكين بشكل قوي ومطرد.

حملة Flipkart

على سبيل المثال، ساعدت حملة "India Ka Fashion Capital" Flipkart في الوصول إلى أكثر من 100 مليون مستخدم على YouTube وحده في الأيام العشرة الأولى، في حين استغرقت الحملات السابقة شهراً لتحقيق نفس النطاق.

هذا النهج ناجح لأن الحملات التي تستهدف المدن من المستوى 2 والمستوى 3 تتطلب رسائل مختلفة عن الحملات التي تستهدف المدن الكبرى.

تشمل دقة الاستهداف ما يلي:

تشغيل إعلانات إبداعية مختلفة للمستخدمين الحضريين، مع التركيز على السرعة والمنتجات المتميزة، والتركيز على الأسعار المعقولة والدفع عند الاستلام (COD)

استخدام رؤى الجمهور من الأسابيع الأولى للحملة لتخصيص الرسائل في الفترات التالية

الاستفادة من الجماهير المتقاربة للوصول إلى مجموعات اهتمامات محددة

إعادة توجيه الإعلانات لإعادة التواصل مع المستهلكين الذين أبدوا اهتمامًا أوليًا

🧠 حقيقة ممتعة: في هولندا في عشرينيات القرن السابع عشر، نشرت الصحف آلاف الإعلانات المطبوعة الأولى في العالم. وبحلول عام 1675، كان هناك بالفعل أكثر من 6000 إعلان متداول هناك. وهذا يجعل تلك الصحف الهولندية تعادل "شبكات الإعلانات" في القرن السابع عشر.

التحديات التي قد يواجهها المسوقون في الهند

تتحرك فرق التسويق في جميع أنحاء الهند بسرعة، ولكن الأرضية التي تقف عليها تتغير بسرعة أكبر. هذه بعض من أكبر العقبات التي من المحتمل أن تواجهها في العام المقبل. 🗓️

التحدي ماذا يعني ذلك لماذا هذا مهم في الهند ارتفاع تكاليف اكتساب العملاء تزداد تكلفة القنوات المدفوعة مع اشتداد المنافسة بين Meta وGoogle والأسواق. تحتاج العلامات التجارية إلى ميزانيات أكبر لتحقيق نفس النتائج، مما يؤثر على الربحية. تجزئة البيانات توجد بيانات العملاء عبر أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصات الإعلانات والمواقع الإلكترونية والأسواق والقنوات غير المتصلة بالإنترنت. من الصعب بناء رؤية موحدة للعميل وتشغيل إسناد دقيق الفجوات في القياس والإسناد يؤدي فقدان الإشارة ومحدودية التتبع وعدم اتساق تقارير المنصة إلى تقليل الوضوح بشأن العوامل التي تدفع التحويلات. يؤدي إلى إنفاق غير فعال وقرارات أداء أضعف تشبع المنصة كل فئة مزدحمة بالإعلانات والأسواق والمنصات الاجتماعية انخفاض الوصول العضوي وتراجع الأداء المدفوع بشكل أسرع تعقيد المحتوى الإقليمي تتطلب التنوع اللغوي والثقافي في الهند رسائل مخصصة محليًا يصبح توسيع نطاق المحتوى لعدة ولايات مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً فجوات المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي تفتقر الفرق إلى الخبرة العملية في الهندسة السريعة وسير عمل الحملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. إبطاء اعتماد الأتمتة والتحسين القائم على الذكاء الاصطناعي متطلبات الامتثال المتطورة أصبحت حماية البيانات وأطر الموافقة وسياسات المنصات أكثر صرامة يجب على المسوقين الرقميين تكييف سير العمل للبقاء متوافقين مع اللوائح وتقليل المخاطر

كيف يمكن لفرق التسويق الاستعداد (خطوة بخطوة)

تواجه فرق التسويق في الهند دورة سريعة من التغييرات في المنصات والمتطلبات الإبداعية وتغيرات سلوك الجمهور. تتطور الخطط كل ثلاثة أشهر، وتحتاج الفرق إلى نظام يدعم السرعة والدقة.

يساعد برنامج إدارة مشاريع التسويق من ClickUp الفرق على خلق هذا الإيقاع.

باعتباره أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، فإنه يزيل التشتت في العمل، بحيث تظل الأهداف والأفكار والمهام والوثائق مرتبطة ببعضها البعض. تساعد هذه الصلة الفرق على التنفيذ بشكل أسرع وتحسين الحملات دون فقدان الزخم.

إليك كيف يساعدك ذلك. 📁

الخطوة رقم 1: إنشاء مصدر واحد للمعلومات الصحيحة

تفشل قرارات التسويق عندما تكون أداء الحملات، وجداول المحتوى، وتعليقات العملاء، وبيانات الميزانية موجودة في أنظمة منفصلة. قبل أن تتمكن من تحسين أي شيء، تحتاج إلى رؤية كاملة.

ابدأ بإدراج كل منصة تحتوي حاليًا على بيانات تسويقية:

تحليلات الحملات من القنوات الرقمية المدفوعة وجهود التسويق العضوية

أداء المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية

تعليقات العملاء من الاستطلاعات والمراجعات وتذاكر الدعم

معلومات عن مسار المبيعات توضح أنماط التحويل

تتبع الميزانية وتخصيص الموارد عبر المبادرات

اجمع كل ذلك في مساحة عمل واحدة حيث يمكن لفريقك عرض الأداء في الوقت الفعلي. عندما تتصل البيانات ببعضها، يمكنك اكتشاف الأنماط التي تخفيها الأنظمة المجزأة.

🚀 ميزة ClickUp: تتبع حالة الحملة وقدرة الفريق وأنماط الأداء دون الحاجة إلى تبديل السياق في لوحات المعلومات. استخدم البطاقات المخصصة في لوحات معلومات ClickUp لإنشاء مصدر وحيد موثوق لحملتك التسويقية

تتيح البطاقات المخصصة في ClickUp لفرق التسويق تشكيل البيانات في عروض واضحة وقابلة للتنفيذ، مثل:

بطاقة الرسم البياني الخطي: تتعقب اتجاهات التسويق القائمة على الوقت مثل تغيرات ROAS أو CTR

بطاقة الرسم البياني الشريطي: تقارن القنوات أو الحملات أو شرائح الجمهور جنبًا إلى جنب

بطاقة الرسم البياني الدائري: تعرض تحليلات نسبية مثل توزيع الميزانية أو مصادر العملاء المحتملين

بطاقة مخطط البطارية: تصور التقدم المحرز نحو أهداف الحملة أو إنتاج المحتوى

بطاقة الحساب: تحسب الإجماليات والمتوسطات والصيغ مثل التكلفة لكل عميل محتمل أو تباين الإنفاق

بطاقة المحفظة: تلخص الحالة عبر حملات أو مسارات عمل متعددة في عرض واحد

بطاقة كتلة النص: تضيف ملاحظات أو علامات بارزة أو سياق سردي بجوار البيانات

بطاقة المناقشة: تسجل الأسئلة والقرارات والتعليقات المرتبطة برؤى لوحة المعلومات

بطاقة البحث: تسحب قوائم مستهدفة مثل المهام العاجلة أو العناصر التي يجب مراجعتها أو الأعمال المحظورة

الخطوة رقم 2: دمج الذكاء الاصطناعي في سير عملك

يختفي معظم يوم المسوق في صياغة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل خطط التسويق، وتقسيم الجمهور، ومراقبة المنافسين.

يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل مع هذه الأمور بسرعة بينما يركز فريقك على الاستراتيجية والعمل الإبداعي.

حدد المجالات التي تحقق فيها الذكاء الاصطناعي أكبر تأثير:

إنشاء المحتوى يسرع من إعداد المسودات الأولى للبريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي والمدونات

تحليل الأداء يكشف عن فرص التحسين تلقائيًا

تقسيم الجمهور يتم بناءً على أنماط السلوك عبر نقاط الاتصال

المراقبة التنافسية تسلط الضوء على اتجاهات التسويق الرقمي الناشئة دون الحاجة إلى الفحص اليدوي المستمر

استخدم الذكاء الاصطناعي في المجالات التي يضاعف فيها إنتاجية الإنسان، وليس في المجالات التي يحل فيها محل التفكير الاستراتيجي.

💡 نصيحة احترافية: استخدم الذكاء الاصطناعي السياقي للحفاظ على سير العمل التسويقي. يوجد ClickUp Brain داخل مساحة العمل الخاصة بك، لذلك عندما تطلب منه حالة المشروع أو المواعيد النهائية أو تفاصيل الملكية، فإنه يستخرج الإجابة مباشرة من مساحة العمل ClickUp الخاصة بك.

حلل أداء المحتوى لإدارة الموارد والوسائط الاجتماعية بذكاء باستخدام ClickUp Brain

على سبيل المثال، يسأل أحد مسؤولي المحتوى ClickUp Brain: "هل يمكنك أن تظهر لي المقالات التي حققت أعلى معدلات زيارة وتفاعل الشهر الماضي؟"

تحلل أداة التسويق بالذكاء الاصطناعي البيانات المخزنة في مساحة العمل وتقدم تحليلاً يسلط الضوء على المقال الأفضل أداءً، وعدد مشاهداته الشهرية، والمنشور الذي أبقى القراء على الصفحة لأطول فترة. يستخدم المسؤول هذه المعلومات لتحديد الموضوعات التي تستحق ميزانية أكبر في المرحلة التالية.

الخطوة رقم 3: قم بتطوير تجارب منهجية في عملية تطوير الحملات

تنتهي الاستراتيجيات التسويقية الثابتة في الأسواق الديناميكية. يقوم منافسوك باختبار الرسائل، والأشكال الإبداعية، وشرائح الجمهور، ومجموعات القنوات كل أسبوع. الفرق التي تطلق الحملات وتأمل في الأفضل تفقد مكانتها بسرعة.

ضع إطارًا اختباريًا يتبعه فريقك في كل مبادرة:

طور فرضيات تستند إلى رؤى العملاء وبيانات الحملات السابقة

حدد مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق قبل الإطلاق حتى يعرف الجميع ما هو النجاح.

قم بإنشاء بيئات خاضعة للرقابة تعزل متغيرات محددة

قم بتوثيق النتائج فور انتهاء كل اختبار

تتبع أداء التجارب في الوقت الفعلي حتى تتمكن من التخلص بسرعة من الاختلافات ذات الأداء الضعيف وتوسيع نطاق الاختلافات الناجحة بشكل أسرع. تساهم التجارب المنهجية في تعزيز المعرفة المؤسسية، ويتمكن فريقك من اتخاذ قرارات أفضل لأنك تبني على رؤى مجربة.

🚀 ميزة ClickUp: اكتشف الرؤى دون أي توسع في SaaS باستخدام بطاقات AI في لوحات معلومات ClickUp. توفر هذه البطاقات لفرق التسويق قراءة سريعة للأداء والتقدم الذي يتوافق مع نشاط الحملة الفعلي في ClickUp. اعرض رؤى التسويق المباشرة من خلال بطاقات AI في لوحات معلومات ClickUp

جرب أنواع بطاقات الذكاء الاصطناعي التالية:

بطاقة AI Brain: قم بتشغيل موجه AI مخصص مصمم خصيصًا للأسئلة التسويقية

بطاقة AI StandUp: لخص الأنشطة الأخيرة خلال فترة زمنية محددة

بطاقة StandUp لفريق الذكاء الاصطناعي: لخص الأنشطة الخاصة بأشخاص أو فرق معينة

بطاقة ملخص تنفيذي للذكاء الاصطناعي: إنشاء نظرة عامة محدثة على الصحة والحالة

بطاقة تحديث مشروع الذكاء الاصطناعي: إنشاء ملخص عالي المستوى لتقدم المشروع

الخطوة رقم 4: أتمتة المهام المتكررة التي تبطئ تنفيذ الحملة

تؤدي عمليات التسليم اليدوية إلى إعاقة الزخم. تظل الموافقات عالقة في البريد الإلكتروني، وتتطلب تحديثات الحالة رسائل Slack واجتماعات متابعة، وتتم مهام المهام من خلال جداول البيانات، وتصل الإخطارات إلى أصحاب المصلحة متأخرة أو يتم نسيانها تمامًا.

حدد كل مهمة يدوية تتكرر في حملاتك. حدد سلاسل الموافقة ومحفزات تحديث الحالة وقواعد التعيين وتسلسل إخطارات أصحاب المصلحة.

تعمل الأتمتة على إزالة نقاط الاحتكاك هذه، بحيث تنتقل الحملات من مرحلة التصور إلى مرحلة الإطلاق في نصف الوقت.

💡 نصيحة احترافية: حرر السعة للمبادرات الاستراتيجية التي تدفع النمو باستخدام ClickUp Automations. ما عليك سوى تعيين قاعدة مرة واحدة، وسيقوم ClickUp بتشغيلها في كل مرة تظهر فيها الشرط. قم بتشغيل إجراءات سير العمل الفورية من خلال ClickUp Automations على سبيل المثال، يقوم مدير الحملة بتغيير حالة المهمة إلى "جاهزة للمراجعة"، ويقوم النظام بتعيينها على الفور إلى المدير المسؤول عن الموافقة. يقوم المصمم بتحميل الأصل النهائي، وتنتقل المهمة إلى "مجدولة"، بينما يرسل ClickUp التحديث إلى مالك القناة. ويعمل وكلاء ClickUp على تعزيز ذلك. فهم يتصرفون بناءً على البيانات والأنماط والسياق داخل مساحة العمل، ثم ينفذون المهام التي عادةً ما تستغرق عدة دقائق من الشخص. لنفترض أنك قمت بإنشاء وكيل ذكاء اصطناعي للتحقق من المشاعر في تعليقات العملاء. سيقوم بتعيين مهام للاستجابات السلبية وإنشاء تسلسلات متابعة تبقي الفريق في صدارة إشارات التغيير. شاهد هذا الفيديو لتكوين رأيك الخاص:

الخطوة رقم 5: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإجراء تحليلات ورؤى أعمق

تتولى الذكاء الاصطناعي الأساسي المهام السطحية. بينما تتعمق قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في أنماط البيانات المعقدة، وتتنبأ بنتائج الحملات، وتولد رؤى متطورة عن الجمهور، وتقدم توصيات استراتيجية تساعد في اتخاذ القرارات على مستوى القيادة.

استخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم في المجالات التي تتطلب تحليلات دقيقة، على سبيل المثال:

توقع شرائح الجمهور التي ستستجيب لرسائل معينة قبل إنفاق الميزانية

حدد الأنماط عبر القنوات التي تكشف عن الفرص غير المستغلة

قم بوضع توصيات استراتيجية بناءً على الأداء التاريخي وأحدث اتجاهات التسويق.

هذا المستوى من الذكاء يميز الفرق التي تستجيب لتغيرات السوق عن الفرق التي تتوقعها.

🚀 ميزة ClickUp: تحتاج فرق التسويق إلى ذكاء اصطناعي استراتيجي يعرف عملك. يصبح ClickUp BrainGPT امتدادًا قويًا لعملك خارج مساحة عمل ClickUp. يساعدك تطبيق سطح المكتب وامتداد Chrome على: قم بتوحيد البحث عبر ClickUp والتطبيقات المتصلة (Google Drive و GitHub و OneDrive و SharePoint) والويب في استعلام واحد

أجب عن الأسئلة المعقدة باستخدام السياق من المهام والمستندات والاجتماعات والأدوات المتصلة

حوّل الصوت المنطوق إلى نص مكتوب وإجراءات محددة بسرعة تصل إلى 4 أضعاف باستخدام ClickUp Talk to Text

استخدم الذكاء الاصطناعي متعدد النماذج (على سبيل المثال، ChatGPT وClaude وGemini) في واجهة واحدة للحصول على استنتاجات أعمق وأنماط إخراج متنوعة.

استرجع المعلومات من الملفات وسياق المشروع التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي التقليدي الوصول إليها

حوّل محتوى المتصفح إلى ملخصات أو مهام قابلة للتنفيذ باستخدام امتداد Chrome احصل على سياق أكثر ثراءً من خلال تحليل صفحة ClickUp BrainGPT

الخطوة رقم 6: تصنيع إنتاج المحتوى

يطلب الجمهور الهندي محتوى باللغات الهندية والإنجليزية والتاميلية والتيلوجو وغيرها من اللغات الإقليمية على YouTube وInstagram وWhatsApp والمنصات الناشئة في وقت واحد. لا يمكن للإنتاج اليدوي أن يتوسع لتلبية هذا الطلب.

قم ببناء نظام محتوى يوازن بين السرعة ومعايير العلامة التجارية:

حدد سير عمل واضح مع تخصيص ملكية لكل نوع من أنواع المحتوى

ضع بوابات موافقة تحافظ على الاتساق

أنشئ قوالب تقويم المحتوى التي تسرع الإنتاج دون إعاقة الإبداع

راقب مقاييس الأداء لتحديد ما يلقى صدى لدى شرائح معينة

تعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع إنشاء المحتوى على نطاق واسع بينما يحافظ فريقك على التحكم الإبداعي والتوجه الاستراتيجي. ركز على التنسيقات والمواضيع التي تحفز تفاعل العملاء، وقلل من إنتاج أنواع المحتوى ذات الأداء الضعيف.

🚀 ميزة ClickUp: تنتج فرق المحتوى أعمالًا أكثر من أي وقت مضى، ويحافظ ClickUp Brain على هذا الإيقاع دون فقدان الاتساق. فهو يعرف بالفعل إرشادات علامتك التجارية وقواعد النبرة والمحتوى المخزن في مساحة العمل الخاصة بك. ويشكل هذا السياق كل اقتراح، بحيث تظل المخرجات متسقة دون الحاجة إلى دورات تحرير طويلة. صمم نصوصًا عالية الأداء لحملاتك باستخدام ClickUp Brain

لنفترض أن مسؤولة المحتوى تقوم بإعداد الأصول لحملة موسم الأعياد. تسأل ClickUp Brain: "قم بصياغة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لعرض خصومات ديوالي باستخدام نبرة علامتنا التجارية والنص الأفضل أداءً في هذا المجال العام الماضي".

يُنشئ نسخة قصيرة على LinkedIn، وتعليقًا أكثر تأثيرًا على Instagram، ودعوة لاتخاذ إجراء تعكس الأسلوب الذي حقق معدلات تفاعل عالية في السابق.

أفضل الممارسات لتوسيع نطاق التسويق الرقمي

يكافئ النظام البيئي الرقمي في الهند العلامات التجارية التي تتحرك بسرعة ولكنها تظل متجذرة في الواقع المحلي. يتطلب التوسع هنا استراتيجية مختلفة. فيما يلي بعض أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها. 📋

اختبر تجارب التسعير في مدن المستوى الثاني والثالث

يستجيب المستهلكون في المدن الصغيرة بشكل مختلف لهياكل الأسعار مقارنة بجمهور المدن الكبرى. قم بإجراء اختبارات A/B على نماذج الدفع — خيارات EMI، الدورات الأسبوعية، فترات التجربة — وتتبع معدلات التحويل حسب المنطقة الجغرافية.

تختلف الحساسية السعرية بشكل كبير بين بونة وباتنا، لذا يجب أن تعكس هيكلية التسعير الخاصة بك القوة الشرائية المحلية وتفضيلات الدفع. قم بالتعديل بناءً على البيانات الحقيقية، وليس على الافتراضات.

🧠 حقيقة ممتعة: كان في أوروبا في العصور الوسطى "مناديون" يعملون كشبكات إعلانية متنقلة. ونظرًا لأن معظم الناس لم يكونوا يعرفون القراءة، كانت العلامات التجارية تستأجر مناديين ليصرخوا بالترويجات في الشوارع المزدحمة.

قسّم مسار التحويل حسب سلوك الدفع

يكشف اختيار طريقة الدفع عن أكثر من مجرد الفئة العمرية أو الدخل. أنشئ مسارات تحويل مميزة لمستخدمي المحافظ الإلكترونية ومستخدمي UPI ومستخدمي بطاقات الائتمان.

يبحث مستخدمو المحافظ الإلكترونية عن عروض استرداد النقود والخصومات الفورية. يفضل مستخدمو UPI السرعة والبساطة. يستجيب مستخدمو بطاقات الائتمان لنقاط المكافآت والعروض المميزة.

صمم صفحات الهبوط والعروض والرسائل لكل قطاع على حدة.

لمزيد من الوضوح حول الذكاء الاصطناعي في التسويق، شاهد هذا الفيديو:

إنشاء مراكز توصيل محلية للغاية في التجمعات السكنية

تؤثر سرعة التسليم بشكل مباشر على معدلات التحويل والمشتريات المتكررة. حدد الأحياء عالية الكثافة السكانية، مثل وايتفيلد في بنغالور، وبواي في مومباي، وغاتشيبولي في حيدر أباد، لإنشاء مستودعات صغيرة مزودة بمنتجات سريعة التداول.

قلل مدة التسليم من 24 ساعة إلى 2-4 ساعات. يؤدي التسليم السريع إلى توليد توصيات شفهية داخل المجمعات السكنية والمجتمعات السكنية.

🔍 هل تعلم؟ يقول 35% من مسوقي B2B أن مؤسساتهم تستخدم الآن تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولكنها جميعًا في مراحل نضج مختلفة جدًا. حوالي 20% لا يزالون في مرحلة الاستكشاف، و48% يعملون على تطوير حالات الاستخدام، و24% قد أدمجوا الذكاء الاصطناعي في سير عملهم.

تحسين الأصول الإبداعية لسلوك البحث باللغة المحلية

يختلف البحث في الهند حسب اللغات الإقليمية.

يكتب المتحدثون باللغة الهندية "shaadi ke kapde" (ملابس الزفاف)، وليس "bridal wear" (ملابس العروس). يبحث مستخدمو اللغة المالايالامية عن "sadya recipes" (وصفات ساديا) خلال عيد أونام، وليس "Kerala feast menu" (قائمة طعام كيرالا).

قم بمراجعة استراتيجية الكلمات المفتاحية والأصول الإبداعية الخاصة بك لتتناسب مع طريقة البحث الفعلية للجمهور الإقليمي. استعن بمتحدثين أصليين للتحقق من صحة الترجمات؛ فالترجمة الحرفية غالبًا ما تغفل السياق الثقافي ونية البحث.

تعاون مع تجار التجزئة المحليين لكسب ثقة العملاء في المرحلة الأخيرة

لا يزال انتشار التجارة الإلكترونية منخفضًا في العديد من الأحياء لأن المستهلكين يفضلون رؤية المنتجات قبل شرائها.

تعاون مع المتاجر المجاورة لتكون نقاط استلام أو مراكز عرض. اسمح للعملاء بلمس المنتجات وتجربتها واستلام الطلبات من المتاجر المألوفة لديهم.

يقلل هذا النموذج الهجين من معدلات الإرجاع ويبني المصداقية في الأسواق التي لا تزال المعاملات الرقمية فيها تواجه شكوكًا.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1908، قام المسوق البريطاني توماس ج. بارات، الذي يُعرف الآن بـ "أبو الإعلان الحديث"، بحملات ذكية لصابون Pears باستخدام الفن والشعارات والتعرض المتكرر. حتى أن أحد إعلاناته أعاد استخدام لوحة Bubbles التي تعود إلى العصر الفيكتوري لربط الصابون بالراحة المنزلية والمكانة الاجتماعية، وهو أحد الأمثلة المبكرة على بناء العلامة التجارية.

جرب قوالب التسويق لتحقيق سرعة أفضل

تعتمد فرق التسويق عالية الأداء على قوالب حملات التسويق لتوحيد التخطيط وتقليل الإعداد اليدوي والحفاظ على توافق كل حملة من البداية وحتى الإطلاق. توفر القوالب القوية للفرق وضوحًا بشأن الأهداف والجداول الزمنية والملكية والقدرة قبل بدء الإنتاج.

إليك بعض الخيارات. 🗒️

نموذج خطة عمل التسويق من ClickUp

احصل على نموذج مجاني انتقل من التخطيط عالي المستوى إلى التفاصيل على مستوى القسم في أي وقت باستخدام نموذج خطة عمل التسويق من ClickUp.

يوفر نموذج خطة العمل التسويقية من ClickUp لفرق التسويق إطارًا موثوقًا لتصميم الحملات التسويقية وتنظيمها وتتبعها من البداية وحتى التنفيذ.

وهي تتكون من:

محظورة و ملغاة و مكتملة و قيد التقدم و مخطط لها حالات المهام المخصصة في ClickUp ، مثل

الإخراج و الفريق المخصص و الملفات و الأهداف ، لإضافة الوضوح إلى كل مهمة الحقول المخصصة في ClickUp، مثل، لإضافة الوضوح إلى كل مهمة

عدة طرق عرض مدمجة، بما في ذلك عرض التقويم وعرض قائمة خطة العمل وعرض حسب الفريق وعرض ابدأ من هنا.

قالب الجدول الزمني للتسويق من ClickUp

احصل على نموذج مجاني وازن بين السعة والتبعيات التخطيطية باستخدام نموذج الجدول الزمني للتسويق من ClickUp.

يحول قالب الجدول الزمني للتسويق من ClickUp جداول الحملات المعقدة إلى تسلسل مرئي واضح. ويشمل:

متوقف، تقييم ، تنفيذ ، لم يبدأ ، و تخطيط ، من أجل حالات مخصصة، مثل، و، من أجل إدارة أفضل للمشاريع الإبداعية.

حقول مخصصة، بما في ذلك فئة المهمة و الجهد و الربع و العميل المحتمل و القناة ، لإضافة هيكل ووضوح إلى كل نشاط.

طرق العرض السريعة، مثل عرض الأنشطة وعرض خط الأنابيب وعرض سعة العملاء المحتملين وعرض الجدول الزمني وعرض دليل البدء.

خطوتك التالية تبدأ مع ClickUp

تتغير اتجاهات التسويق في الهند بسرعة، ولا تنتظر هذه التغيرات أحداً. تتطور الاتجاهات، وتتغير منصات التسويق بين عشية وضحاها، وتزداد توقعات الجمهور مع كل تجربة جديدة يواجهونها.

ومع ذلك، فإن البقاء في الصدارة يتطلب اهتمامًا مستمرًا وتنفيذًا مرنًا، وهو ما يوفره ClickUp.

تجمع لوحات المعلومات الأداء والقدرة وصحة الحملة في عرض واحد، بحيث يتم اتخاذ القرارات بشكل أسرع دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب. تعمل الأتمتة على إزالة عمليات التسليم المتكررة والحفاظ على استمرار الحملات دون الحاجة إلى متابعة التذكيرات. يعتمد ClickUp Brain و BrainGPT على هذا الأساس من خلال توفير إجابات سياقية ودعم للمحتوى داخل مساحة العمل الخاصة بك.

وعندما تحتاج الفرق إلى الوضوح عبر الجداول الزمنية المعقدة، تضمن قوالب التسويق بقاء الملكية مرئية.

إذا كنت ترغب في أن يكون العمل التسويقي أكثر تنسيقًا واستجابة للمشهد الرقمي في الهند، فإن ClickUp يوفر لك الميزات اللازمة لتنفيذ كل حملة بثقة ووضوح.

اشترك في ClickUp اليوم! ✅

الأسئلة المتداولة (FAQ)

تستثمر العلامات التجارية بشكل أكبر في المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتسويق القائم على الأداء، وبرامج الاحتفاظ بالعملاء، والشراكات مع المؤثرين. كما أن المحتوى الإقليمي ومقاطع الفيديو القصيرة هي التي تحرك معظم التفاعل.

تساعد الذكاء الاصطناعي الفرق على إنشاء المحتوى بشكل أسرع، وتخصيص الحملات، وتحليل الأداء، وأتمتة المهام المتكررة. كما تسهل إجراء التجارب وتوسيع نطاق الحملات دون زيادة عدد الموظفين.

يتجه التسويق المؤثر نحو المبدعين المتخصصين والمحتوى من نوع UGC والصفقات المرتبطة بالأداء. تركز العلامات التجارية بشكل أكبر على النتائج القابلة للقياس بدلاً من عدد المتابعين.

نعم، لأن معظم مستخدمي الإنترنت الجدد يفضلون المحتوى باللغات المحلية. تحظى العلامات التجارية التي تخاطب الجمهور في سياقها الإقليمي بثقة أكبر وتحقق تحويلات أفضل.

يجب على المسوقين مراجعة كيفية جمعهم وتخزينهم واستخدامهم لبيانات العملاء، وتحديث تدفقات الموافقة، والتأكد من أن جميع الشركاء يتبعون نفس المعايير. ستقلل سياسات البيانات الواضحة من المخاطر.

تستفيد الفرق من أدوات المحتوى القائمة على الذكاء الاصطناعي ومنصات CRM وأدوات التحليل ولوحات معلومات أداء الإعلانات ومنصات أتمتة التسويق التي تجمع الحملات والبيانات والتقارير في مكان واحد.