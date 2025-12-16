أفضل 50 موجهات Bing AI لتحسين الإبداع والإنتاجية

ربما مررت بتجربة حيث قدم لك Bing AI إجابة تبدو واثقة ومصاغة بشكل جيد وحتى مقتبسة من مصادر، ولكنها مع ذلك لم تكن مطابقة لما كنت تبحث عنه.

ثم تجد نفسك تقوم بتعديل الموجه، وإضافة المزيد من السياق، وإزالة السياق، وإعادة كتابة الجمل، على أمل أن يفهم Bing أخيرًا ما قصدته.

الحقيقة هي أن الفجوة نادرًا ما تأتي من Bing نفسه. إنها تأتي من الموجه.

تحول المطالبات الواضحة والمنظمة Bing AI إلى محرك بحث واستدلال قوي يقدم لك بالضبط ما تبحث عنه.

في هذا الدليل، سنتعرف على أكثر مطالبات Bing AI موثوقية التي يمكنك استخدامها في البحث وإنشاء المحتوى والتحليل والإنتاجية اليومية، إلى جانب بعض النصائح الاحترافية.

كمكافأة إضافية، سنستكشف أيضًا لماذا أصبح ClickUp البديل الأفضل للفرق التي تريد سياقًا أعمق ودقة أفضل وذكاء اصطناعيًا يفهم بالفعل سير عملها. 😄

فهم Bing AI

Bing AI هو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي مدمج في محرك بحث Microsoft Bing. يمكن استخدامه لتلخيص الإجابات وإنشاء الصور ومقاطع الفيديو وتطوير المحتوى وإنشاء الكود وتنظيم التقارير وأداء مهام مثل التسوق.

تم تصميم Bing باستخدام GPT-4، وهو نموذج لغوي متقدم كبير الحجم ونموذج Prometheus المملوك لشركة Microsoft. يمكنه إجراء عمليات بحث في الوقت الفعلي عبر الويب ويدعم التفاعلات متعددة الوسائط باستخدام مدخلات النص والصوت والصورة.

يوفر Bing Chat Enterprise لمنظمتك دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعمل مع حماية البيانات التجارية.

ما هي مطالبات Bing AI؟

مطالبات Bing هي طريقتك لإخبار Bing كيف تريد أن تساعدك. يمكن أن يكون ذلك من خلال مجموعة من الإشارات أو الأسئلة أو التعليمات التفصيلية للغاية.

قل "اكتب لي رسالة بريد إلكتروني" أو "ساعدني في فك شفرة خطأ في هذا الكود" أو "أنشئ صورة خيالية لكلب ضائع في الفضاء" — كل هذه الأوامر البسيطة والمعقدة هي مطالبات تخبر Bing بما يجب أن يفعله.

ولكن كما هو الحال مع جميع نماذج الذكاء الاصطناعي و LLM، فإن جودة وعمق استجابة Bing ترتبطان أيضًا بشكل مباشر بخصوصية مطالباتك.

🧠 حقيقة ممتعة: مسابقات Prompt Battles هي مسابقات حقيقية. هنا، يصمم المشاركون مطالبات AI مباشرة على المسرح بينما يشاهد الجمهور النتائج في الوقت الفعلي. يتم تقييم المنافسين على أساس الإبداع وجودة المخرجات ومدى فعالية مطالباتهم في توجيه AI لإنتاج نتائج غير متوقعة أو مثيرة للإعجاب. أصبح كتابة المطالبات رسميًا حدثًا جماهيريًا.

فوائد استخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي

لا تعرف نماذج الذكاء الاصطناعي ما تريده؛ بل تستنتجه. في كل مرة تكتب فيها موجهًا، فإنك تعطي النموذج أدلة حول نيتك والقيود والشكل المطلوب والسياق وتوقعات الجودة.

كما أن نماذج الذكاء الاصطناعي حساسة للسياق وليست مدركة للسياق. فهي لا تفهم عملك أو جمهورك أو سير عملك أو أسلوبك الإبداعي ما لم تخبرها بذلك.

فوائد المطالبات المصممة جيدًا هي:

بحث فعال : تعمل المطالبات المحددة جيدًا على تحسين جودة البحث وسرعته من خلال إجراء عمليات بحث متعددة المستويات ومقارنة المصادر واستخراج الرؤى بشكل أسرع من التصفح اليدوي.

إنشاء محتوى مخصص : تولد المطالبات المحددة مسودة أولى قابلة للاستخدام من المحتوى تتوافق مع مخطط المحتوى وصوت العلامة التجارية.

نتائج صور أفضل : تنتج المطالبات الوصفية صورًا تتوافق مع رؤيتك الإبداعية

توفير الوقت : تعمل التعليمات الواضحة على تقليل عمليات المراجعة والتوضيحات المتكررة. غالبًا ما تحل المطالبة الواضحة محل المحاولات الغامضة المتعددة والإحباطات.

تنفيذ المهام السياقية : عندما تقدم معلومات أساسية في مطالباتك، يقدم الذكاء الاصطناعي ردودًا تناسب موقفك المحدد بدلاً من تقديم نصائح عامة.

تقليل المخاطر : تساعد المطالبات المصممة بعناية على تحديد وتقليل الأخطاء أو التحيزات المحتملة في مخرجات الذكاء الاصطناعي.

التأثير على مسار التفكير: عندما تضفي هيكلية على مطالبات Bing AI، فإنك تشكل سلسلة التفكير الداخلية للنموذج، مما ينتج عنه مخرجات أكثر منطقية وتماسكًا.

⭐ مكافأة: كيف يختلف Bing AI عن ChatGPT؟

إليك مقارنة سريعة لمساعدتك على معرفة الفرق بين ChatGPT و Bing AI في الوصول إلى البيانات وأسلوب التفكير والاستخدام اليومي.

الميزة Bing AI ChatGPT مطور مايكروسوفت OpenAI النهج الأساسي مبني على أساس التأسيس على الويب في الوقت الفعلي، وبيانات البحث المباشر، والاقتباسات، واسترجاع الحقائق. مصمم للتفكير العميق والإبداع وحل المشكلات متعددة الخطوات دون الحاجة إلى الوصول إلى الإنترنت. النبرة والأسلوب مدفوعة بالبحث وموجزة وتركز على المصادر تفاعلي وقابل للتكيف وقادر على السرد الطويل أو العمق التقني قوة الاستدلال نموذج DALL·E مدمج داخل البحث، ومُحسّن لإنشاء صور سريع. قوي في التفكير المنظم والمهام التي تتطلب الكثير من المنطق والترميز والتوليد الإبداعي. الوصول إلى البيانات متصل مباشرة بـ Bing Search، مما يتيح الحصول على نتائج في الوقت الفعلي ومراجع للمصادر. يعتمد بشكل أساسي على المعرفة المدربة ما لم يتم تمكين التصفح مستوى الإبداع أكثر تقييدًا بنتائج البحث والحدود الواقعية أكثر حرية في التفكير والاستكشاف وحل المشكلات المجردة إنشاء الصور يستخدم نماذج DALL-E من OpenAI لتوليد صور من مطالبات نصية. يولد الصور من خلال نماذج الصور المدمجة في ChatGPT مع مزيد من المرونة في الأسلوب. معالجة الملفات والنصوص موثوق به لتلخيص صفحات الويب والمصادر الحية؛ غير مصمم لسير العمل المتعدد الملفات العميق. يتعامل مع المستندات والوسائط المختلطة والرموز ونوافذ السياق الأطول مع استمرارية قوية الأكثر ملاءمة لـ البحث في الوقت الفعلي والمقارنات والتحقق من الحقائق والاقتباسات السريعة التفكير العميق، العمل الإبداعي، المهام الفنية، التخطيط، البرمجة، وحل المشكلات التفاعلي.

كيفية كتابة مطالبات Bing AI فعالة

إن معرفة كيفية طرح سؤال على الذكاء الاصطناعي هي فن يمكن تعلمه إذا فهمت ما الذي يجعل الموجه جيدًا.

إليك كيفية كتابة موجه Bing فعال:

ابدأ بهدف واضح ومحدد

سوف يجيب Bing على أي سؤال تطرحه عليه تقريبًا. الحيلة هي أن تكون محددًا وواضحًا حتى يقدم إجابات مفصلة ودقيقة تساعدك بالفعل. لنأخذ مثالاً:

❌ الموجه: أعطني قائمة بأهم اتجاهات التسويق

✅ الموجه: لخص ثلاثة اتجاهات تسويقية B2B ناشئة لهذا العام مع أمثلة

💡 نصيحة احترافية: صغ هدفك على شكل فعل. استخدم أفعالًا مثل "تلخيص" أو "مقارنة" أو "إنشاء" أو "تصحيح" للإشارة إلى نوع المهمة على الفور.

تقديم سياق ذي صلة

السياق هو الذي يحدد مدى الصلة. وقد يكون هذا السياق:

معلومات أساسية عن الشركة

إرشادات صوت العلامة التجارية

محتويات سابقة للرجوع إليها

الخصائص الديموغرافية للجمهور ونقاط الضعف

مصطلحات أو لغة خاصة بالصناعة

أهداف المشروع الحالية أو أهداف الحملة

القيود مثل الميزانية أو الجدول الزمني أو قيود المنصة

أمثلة للمنافسين يمكن محاكاتها أو تجنبها

الشكل أو الطول أو الهيكل المطلوب

❌ الموجه: اكتب سلسلة رسائل بريد إلكتروني لإطلاق منتج جديد.

✅ الموجه: أنا بصدد إطلاق أداة لإدارة المشاريع للفرق التي تعمل عن بُعد. جمهوري هو مديرو العمليات في شركات تضم 50 إلى 200 موظفًا يعانون من صعوبات في التواصل غير المتزامن. اكتب ثلاث رسائل بريد إلكتروني بنبرة ودية ولكن مهنية: واحدة ترويجية، وواحدة تسلط الضوء على الميزات، وواحدة تقدم عرضًا محدود المدة. اجعل كل رسالة أقل من 150 كلمة.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ مستند إرشادات العلامة التجارية يتضمن صوتك ونبرة صوتك وتفاصيل جمهورك ورسائلك الرئيسية. إذا كان فريقك يدير حملات متعددة، فإن دليل العلامة التجارية يصبح بمثابة منقذ. قم بتحميله على Bing عند بدء مشروع جديد، وسوف يتذكر السياق.

امنحه دورًا

تعيين دور يمنح Bing AI منظورًا. سيسمح ذلك للذكاء الاصطناعي بالتركيز على الأنماط ذات الصلة وإعطاء الأولوية للمعرفة ذات الصلة. يكون ذلك مفيدًا عندما تريد أن يبسط Bing المشكلات المعقدة أو يساعد في مهام الاتصال.

❌ الموجه: ما هي هندسة السياق؟

(يوفر فهمًا واسعًا للمفهوم.)

✅ الموجه: تصرف كمطور ذكاء اصطناعي وأخبرني ما هو هندسة السياق.

(بفضل هذه المطالبة، يعرف Bing معايير الجمهور والعمق المفاهيمي المطلوبين).

👀 هل تعلم؟ تعمل نوافذ السياق كذاكرة قصيرة المدى للذكاء الاصطناعي. عندما تمتلئ، يتم استبعاد التعليمات السابقة. عندما تفيض الرموز، يفقد النموذج السياق لأن آليات الانتباه الخاصة به تعطي الأولوية بشكل طبيعي للمعلومات الأحدث.

تخلص من المهام المعقدة

تؤدي المهام متعددة الطبقات إلى إرباك الذكاء الاصطناعي. عندما تقسمها إلى مطالبات أصغر متسلسلة، تحصل على مخرجات ذات جودة أفضل للعمل بها.

❌ الموجه: ابحث عن المنافسين، وحلل استراتيجياتهم، واكتب تقريرًا

✅ الموجه: قم بإدراج أفضل خمسة منافسين في صناعة التغليف الصديقة للبيئة. ثم انتقل إلى التحليل، وأخيرًا اطلب تنسيق التقرير.

هذا النهج، المعروف باسم تسلسل المطالبات، يحسن جودة المخرجات بشكل كبير.

📚 اقرأ المزيد: كيف تصبح مهندس مطالبات

صقل وتكرار

تعامل مع ردود Bing كنقطة انطلاق. يمكنك أن تطلب منه التحقق من الحقائق أو تعديل النبرة أو تخصيص التفاصيل أو إضافة تفاصيل دقيقة إلى موضوع ما بالبناء على ردوده.

كل ذكاء اصطناعي يعمل بطريقة مختلفة. كلما جربت أكثر، كلما أصبحت أكثر انسجامًا مع ما يعمل بالفعل.

هل تريد بداية سريعة حول كيفية طرح سؤال على الذكاء الاصطناعي؟ شاهد هذا الفيديو.

📚 اقرأ المزيد: دليلك الكامل لهندسة المطالبات

أفضل 50 موجهات Bing AI لحالات استخدام مختلفة

من تقديم وصفة طعام إلى تصحيح أخطاء كود معقد، وإنشاء ملفات بودكاست، وحتى إعداد تقارير بحثية، لا توجد حدود لما يمكن أن يساعدك فيه Bing AI.

لقد قمنا بتجميع بعض المطالبات التي يمكنك استخدامها (أو الاستلهام منها) لحالتك الاستخدامية المحددة.

مطالبات التسويق وكتابة المحتوى

احصل على الإلهام من مطالبات الكتابة بالذكاء الاصطناعي هذه عندما تريد من Bing كتابة بريد إلكتروني أو إنشاء منشور مدونة أو تحسين عرض القيمة أو إنشاء نسخة تسويقية.

استخدام Bing AI في حالات استخدام التسويق وكتابة المحتوى

1. أنت استراتيجي محتوى تكتب منشورًا على LinkedIn حول أسباب فشل فرق التسويق في إعادة استخدام المحتوى. ابدأ هذا المنشور بادعاء جريء، وشارك خطأين، واختمه بسؤال تفاعلي، في أقل من 150 كلمة.

2. قم بإنشاء نص مدته 90 ثانية يشرح تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) لأصحاب الأعمال الصغيرة غير التقنيين. استخدم أمثلة بسيطة وركز على الفوائد مثل توفير الوقت واتصال الأدوات. الهيكل: العنصر الجذاب، المشكلة، الشرح، دعوة لاتخاذ إجراء.

3. اكتب تعليقًا على Instagram لخط القطن العضوي الجديد لعلامتنا التجارية للأزياء المستدامة. اكتب قصة قصيرة عن الحرفيين في المناطق الريفية في الهند، وأدرج قيم الإنتاج الأخلاقي، واختم بعبارة تحث على اتخاذ إجراء. أقل من 180 كلمة.

4. اكتب بيانًا صحفيًا يعلن عن تمويلنا بقيمة 25 مليون دولار من السلسلة B لمنصة خدمة عملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي. قم بتضمين عنوان قوي، وفقرة افتتاحية تحتوي على الحقائق الأساسية، واقتباس من الرئيس التنفيذي حول خطط النمو، وكيف سيتم استخدام التمويل (تطوير المنتجات، توسيع السوق)، ووصف نموذجي للشركة. اجعله في حدود 400 كلمة.

5. أنا أعمل على إنشاء علامة تجارية لمنتجات العناية بالبشرة موجهة مباشرة للمستهلكين من ذوي البشرة الحساسة. ساعدني في تحديد صوت علامتنا التجارية. قدم ثلاثة أمثلة على كيفية توصيل نفس الرسالة ("منتجاتنا تم اختبارها من قبل أطباء الجلد") بصوتنا مقابل الطريقة التي قد يقولها المنافسون. قم بتضمين ما يجب فعله وما يجب تجنبه.

6. أحتاج إلى 10 عناوين مختلفة لصفحة هبوط تروج لندوة عبر الإنترنت حول "Excel المتقدم للمحللين الماليين". أعط الأولوية للعناوين التي تجذب المحللين من المستوى المتوسط الذين يسعون إلى تطوير حياتهم المهنية. جرب زوايا مختلفة: الفضول، التركيز على الفوائد، الخوف من الفقدان، الخصوصية، الأسئلة، والإلحاح، واجعل كل عنوان في حدود 15 كلمة.

7. طور موضوعًا إبداعيًا لحملة ترويجية لعودة المدارس لمنصة التعلم عبر الإنترنت (موجهة للطلاب البالغين العائدين إلى التعليم). أحتاج إلى اسم للحملة وشعار وثلاثة أركان للرسائل تتناول مخاوفهم ودوافعهم، وتوجيهات مقترحة للوحة المزاج البصري، وأفكار حول كيفية تكييف هذا الموضوع عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المدفوعة. اجعلها مؤثرة عاطفيًا وطموحة.

8. قم بإنشاء 10 أفكار لمحتوى Instagram لتطبيق مالي شخصي يستهدف جيل الألفية. تحتاج كل فكرة إلى نوع المحتوى والموضوع والرسالة الرئيسية والتوجيه البصري. قم بتغطية قروض الطلاب والإنفاق الاندفاعي وأساسيات الاستثمار وصناديق الطوارئ.

9. قم بتحليل أفضل نتائج SERP للكلمة الرئيسية "أفضل ممارسات التسويق عبر البريد الإلكتروني لـ SaaS". حدد الثغرات في المحتوى، وحلل آراء المستهلكين على Quora و Reddit، وقم بإنشاء مخطط لمدونة يمكنني كتابتها لمعالجة تلك الثغرات بكفاءة. استهدف أن يكون طول المدونة بين 2500 و 3000 كلمة.

📮 ClickUp Insight: 33٪ من الناس ما زالوا يعتقدون أن تعدد المهام يعني الكفاءة. في الواقع، لا تؤدي المهام المتعددة إلا إلى زيادة تكلفة تبديل السياق. عندما يتنقل عقلك بين علامات التبويب والمحادثات وقوائم المهام، فإن التركيز العميق يتأثر بشكل كبير. يساعدك ClickUp على التركيز على مهمة واحدة عن طريق جمع كل ما تحتاجه في مكان واحد! هل تعمل على مهمة ما، ولكنك بحاجة إلى البحث في الإنترنت؟ ما عليك سوى استخدام صوتك وطلب من ClickUp BrainGPT إجراء بحث على الويب من نفس النافذة. هل تريد الدردشة مع Claude وصقل المسودة التي تعمل عليها؟ يمكنك القيام بذلك أيضًا، دون مغادرة مساحة عمل ClickUp! كل ما تحتاجه — مثل الدردشة والمستندات والمهام ولوحات المعلومات وعدة نماذج لغة كبيرة (LLM) والبحث على الويب والمزيد — متوفر في مساحة عمل واحدة متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وجاهزة للاستخدام!

📚 اقرأ المزيد: أفضل 10 برامج مساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2025

البحث وتحليل البيانات

عزز أبحاثك وتحليلاتك للبيانات باستخدام مطالبات Bing AI

10. لخص ثلاثة اتجاهات تسويقية B2B ناشئة هذا العام مع أمثلة حقيقية من الشركات التي اعتمدتها. ركز على اعتماد الذكاء الاصطناعي، وتطور التسويق القائم على الحسابات، وإسناد الأولوية للخصوصية. قم بتضمين البيانات الداعمة ومقاييس النجاح.

11. قم بتحليل 50 تقييمًا حديثًا لعملاء ClickUp على G2 و Capterra. قم بتصنيف التعليقات إلى موضوعات: شكاوى الأسعار، طلبات الميزات، مشكلات الدعم، ومدح تجربة المستخدم. لخص أهم ثلاث نقاط ضعف.

12. ابحث عن أفضل خمس أدوات لإدارة المشاريع (Asana و Monday و ClickUp و Trello و Notion). أنشئ جدول مقارنة يوضح مستويات الأسعار والميزات الرئيسية وحدود المستخدمين والتكاملات وتقييمات تطبيقات الأجهزة المحمولة.

13. قم بتحليل منشورات المدونة الأفضل أداءً خلال الأشهر الستة الماضية على موقعنا الإلكتروني. حدد الأنماط الشائعة في الموضوع والطول والشكل والعناوين والروابط الداخلية. استخرج رؤى حول أنواع المحتوى التي تحقق أكبر عدد من الزيارات العضوية والتحويلات.

14. راقب المحادثات حول "إنتاجية العمل عن بُعد" على Twitter و LinkedIn و Reddit خلال الثلاثين يومًا الماضية. استخرج أهم النقاط المؤلمة والأدوات التي يتم ذكرها بشكل متكرر والحلول الناشئة. لخص المشاعر وموضوعات المناقشة.

15. أريد تقريرًا بحثيًا مفصلاً عن صناعة تسويق المحتوى في لويزيانا. يجب أن يغطي التقرير الاتجاهات الرئيسية واللاعبين الرئيسيين والتحديات الإقليمية وفرص النمو. يرجى تضمين رؤى حول كيفية استخدام الشركات المحلية لتسويق المحتوى، والوكالات البارزة أو العاملين المستقلين الذين يعملون في الولاية، وأي إحصاءات أو دراسات حالة ذات صلة. قم بتنسيق التقرير باستخدام العناوين والتنسيق المناسبين لضمان الوضوح والهيكل. استخدم الجداول حيثما كان ذلك مفيدًا لمقارنة الوكالات أو الاتجاهات أو بيانات الصناعة.

استخدم Bing AI لإنشاء تقارير بحثية مفصلة

💡 نصيحة احترافية: استخدم ميزة إنشاء تقرير بحثي في Bing للحصول على تقرير بحثي شامل وموثق بالكامل عن منتجك أو سوقك. يمكن أن يكون هذا التقرير نقطة انطلاق رائعة للتحقق من صحة افتراضاتك بشأن دخول السوق.

التعلم وتطوير المهارات

تعلم موضوعات معقدة باستخدام Bing AI

16. اشرح الحوسبة الكمومية لطالب في المدرسة الثانوية يفهم أساسيات الجبر ولكن ليس لديه خلفية في الفيزياء. استخدم الأمثلة المقارنة اليومية، وتجنب المصطلحات المتخصصة، وركز على التطبيقات العملية التي قد تثير اهتمامهم، مثل التشفير أو اكتشاف الأدوية.

17. قم بإنشاء 15 سؤالًا للمقابلة السلوكية لوظائف مدير المنتج مع أمثلة على إجابات طريقة STAR. قم بتغطية سيناريوهات حول تحديد الأولويات، وتضارب مصالح الأطراف المعنية، والإطلاقات الفاشلة، والقرارات المستندة إلى البيانات. قم بتضمين نصائح حول ما يبحث عنه القائمون على المقابلة.

18. قم بإنشاء دليل دراسي شامل لامتحان شهادة Google Analytics 4. قم بتنظيمه حسب موضوعات الامتحان، بما في ذلك التعريفات الأساسية، والصيغ التي يجب حفظها، والأخطاء الشائعة، وأمثلة على الأسئلة التدريبية. اجعله سهل القراءة مع أقسام واضحة.

19. قارن بين أربع شهادات شهيرة في إدارة المشاريع: PMP و CAPM و Scrum Master و PRINCE2. قم بتحليل التكلفة والوقت المستثمر ومستوى الصعوبة والمزايا المهنية والقطاعات التي تقدّر كل منها أكثر. قدم توصيات بناءً على المرحلة المهنية والأهداف.

20. قم بإنشاء تمرين تدريبي لتحسين مهارات الكتابة الفنية. قدم مستندًا فنيًا سيئًا (وثائق API أو دليل المستخدم)، وحدد خمسة مشكلات محددة، وأعد كتابة كل قسم مع شرح للتحسينات التي تم إجراؤها.

شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد شخصي لك 👇

👀 هل تعلم؟ نجح باحثو Anthropic في استخراج ملايين الميزات من Claude 3. 0 Sonnet، مما أدى إلى إنشاء أول نظرة تفصيلية على الإطلاق داخل نموذج لغوي كبير حديث على مستوى الإنتاج — وكشف كيف تنظم الذكاء الاصطناعي المفاهيم داخليًا بطرق تعكس الفهم البشري.

البرمجة وتصحيح الأخطاء وتحليل البيانات

21. لخص هذه الورقة البحثية المكونة من 40 صفحة حول تطبيقات التعلم الآلي في مجال الرعاية الصحية. استخلص النتائج الرئيسية والمنهجية والقيود والتطبيقات العملية. اكتب لمسؤول رعاية صحية غير تقني يقرر ما إذا كان سيستثمر في حلول التعلم الآلي. 500 كلمة كحد أقصى.

22. راجع وظيفة JavaScript هذه التي تقوم بتصفية وفرز مجموعة من 10,000 عنصر منتج. إنها تعمل ببطء في الواجهة الأمامية. حدد معوقات الأداء، واقترح تحسينات، وأعد كتابة الوظيفة مع تعقيد زمني أفضل. اشرح التحسينات.

23. أنت مطور متمرس تكتب كود Python للتكامل مع واجهة برمجة تطبيقات الدفع Stripe. أحتاج إلى إنشاء عميل، وإنشاء نية دفع بقيمة 99 دولارًا، والتعامل مع استجابات النجاح أو الخطأ. قم بتضمين معالجة الأخطاء المناسبة والتعليقات التي تشرح كل خطوة.

24. تظل حلقة while الخاصة بي تجمد المتصفح عند تصفية مصفوفة من 1000 كائن: [لصق الكود]. اعثر على سبب الحلقة اللانهائية. اشرح الخطأ المنطقي وأعد كتابته ليعمل بشكل صحيح. اقترح أيضًا نهجًا أكثر كفاءة.

25. لا يمكن للمستخدمين البقاء مسجلين الدخول بعد تحديث الصفحة: [الصق رمز المصادقة]. يتم تخزين رمز JWT، ولكن لا يتم قراءته بشكل صحيح. قم بتصحيح المشكلة وإصلاح منطق استرداد الرمز.

26. تطبيقي يصل إلى الحد الأقصى لمعدل API (100 طلب في الدقيقة) عند معالجة عمليات التحميل المجمعة: [الصق الكود]. قم بتنفيذ نظام قائمة انتظار يحد من الطلبات لتبقى أقل من الحد الأقصى مع الاستمرار في معالجة كل شيء. اعرض التقدم للمستخدمين.

💡 نصيحة احترافية: إذا لم يتمكن Copilot من تحليل صفحة أو تلخيص محتوى، فقم بتمكين "السماح بالوصول إلى أي صفحة ويب أو ملف PDF" في إعدادات Microsoft Edge ضمن قسم الشريط الجانبي > Copilot.

معلومات في الوقت الفعلي وبحث على الويب

استفد من Bing AI للحصول على إجابات شاملة ومحدثة

27. ابحث عن أفضل الأسعار لجهاز iPhone 15 Pro باللون الأسود التيتانيوم، سعة 256 جيجابايت في جميع أنحاء الولايات المتحدة. قم بتضمين أي عروض استبدال أو خصومات على طرق دفع محددة، واحسب الخيار الذي يوفر أكبر قدر من المال بشكل عام.

28. ابحث عن نطاقات الرواتب الحالية لمحللي البيانات الكبار في أوستن، تكساس. تحقق من قوائم الوظائف على LinkedIn و Indeed و Glassdoor. قسّمها حسب حجم الشركة وسنوات الخبرة المطلوبة، وقم بتضمين المزايا التي يتم تقديمها عادةً. احسب متوسط الراتب.

29. ابحث عن الأوراق البحثية التي تمت مراجعتها من قبل الأقران ونُشرت العام الماضي حول فعالية الصيام المتقطع على صحة التمثيل الغذائي. ابحث عن خمس دراسات على الأقل، ولخص منهجياتها ونتائجها الرئيسية، ولاحظ أي نتائج متضاربة بين الدراسات.

30. ابحث عن الميزات الجديدة التي أطلقتها Notion في الأشهر الثلاثة الماضية. تحقق من مدونتهم وصفحة تحديثات المنتجات وإعلانات Twitter ومنتديات المستخدمين. صِف كل ميزة وابحث عن تعليقات المستخدمين الأوائل حول جودة التنفيذ.

31. ابحث عن قيود السفر الحالية ومتطلبات التأشيرة للمواطنين الأمريكيين الذين يزورون اليابان. قم بتضمين متطلبات التطعيم، وعملية طلب التأشيرة، ووقت المعالجة، وأي تغييرات حديثة في السياسة تم الإعلان عنها في الشهر الماضي.

32. ابحث عن إحصائيات أداء ليونيل ميسي الكاملة مع إنتر ميامي في موسم 2024 من دوري MLS. قم بتضمين الأهداف المسجلة، والمساعدة، والمباريات التي لعبها، ومقارنة إحصائياته مع أفضل الهدافين الآخرين في الدوري. تحقق مما إذا كان قد حطم أي أرقام قياسية.

33. ابحث عن ساعات العمل الحالية لمتحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك. تحقق مما إذا كان لديهم ساعات عمل خاصة بأسبوع عيد الشكر وما إذا كانوا يقدمون أيام دخول مجانية. تحقق من أن المعلومات محدثة.

34. ابحث عن جميع الشركات التي حصلت على تمويل من السلسلة B في الأشهر الستة الماضية. ركز على قطاعي التكنولوجيا و SaaS في الولايات المتحدة الأمريكية.

35. حدد أي لوائح حكومية جديدة أو تحديثات للامتثال أو تغييرات قانونية تؤثر على [الصناعة أو المنطقة] خلال الـ 60 يومًا الماضية. قدم ملخصات قصيرة مع ذكر المصادر والتأثير المتوقع.

📮ClickUp Insight: 88٪ من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50٪ يتجنبون استخدامه في العمل. ما هي العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم وجود تكامل سلس، أو فجوات في المعرفة، أو مخاوف أمنية. ولكن ماذا لو تم دمج الذكاء الاصطناعي في مساحة عملك وكان آمنًا بالفعل؟ ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، يجعل هذا حقيقة واقعة. إنه يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والأفكار بنقرة واحدة!

الإنتاجية وإدارة المهام

عزز إنتاجيتك باستخدام مطالبات Bing AI

36. قم بإنشاء قائمة مراجعة شاملة لتدريب أعضاء فريق التسويق الجدد. قم بتغطية اليوم الأول (الأعمال الورقية، إعداد الحسابات)، الأسبوع الأول (جلسات التدريب، التعريفات)، والشهر الأول (المشاريع الأولية، مراجعة التعليقات). قم بتضمين المسؤول عن كل مهمة.

37. لدي 12 مهمة يجب إنجازها اليوم بمتطلبات زمنية وأولويات مختلفة: [قائمة المهام]. قم بإنشاء جدول زمني محسّن من الساعة 9 صباحًا إلى 6 مساءً يأخذ في الاعتبار ساعات ذروة إنتاجيتي (10 صباحًا - 12 مساءً)، ويتضمن وقتًا احتياطيًا، ويجمع المهام المتشابهة معًا.

38. لخص ملاحظات اجتماع الوقوف لهذا الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة: [الصق الملاحظات]. حدد المهام المكتملة، والأعمال الجارية، والعوائق التي ظهرت عدة مرات، وأعضاء الفريق الذين قد يحتاجون إلى الدعم. قم بتنسيقها في شكل تقرير موجز للإدارة.

39. قم بوضع جدول أعمال لاجتماع مراجعة الأعمال الفصلي الذي يستغرق 60 دقيقة مع خمسة رؤساء أقسام. قم بتخصيص وقت لكل جزء، ومواضيع المناقشة التي تتطلب اتخاذ قرارات مقابل التحديثات، ومساحة للأسئلة. اجعله مركّزًا وقابلًا للتنفيذ.

40. أعمل 60 ساعة في الأسبوع وأشعر بالإرهاق. راجع جدولي الحالي: [الصق الجدول]. اقترح أين يمكنني تقليل ساعات العمل، وأي المهام يمكن تأجيلها أو تفويضها، ومتى يمكنني أخذ استراحات، وكيف يمكنني تخصيص وقت للاسترخاء دون التأثير على سير المشاريع.

41. قم بصياغة وثيقة بروتوكول اتصال الفريق. حدد متى يتم استخدام البريد الإلكتروني أو Slack أو الاجتماعات؛ وأوقات الاستجابة المتوقعة لكل قناة؛ وحدود الاتصال بعد ساعات العمل؛ وكيفية تصعيد القضايا العاجلة. اجعلها عملية وتحترم التوازن بين العمل والحياة.

42. صمم نموذج تقويم أسبوعي يحمي وقت التركيز للعمل المكثف مع استيعاب الاجتماعات والعمل التعاوني. أحتاج إلى ما لا يقل عن 15 ساعة من الوقت المتواصل أسبوعيًا للكتابة ووضع الاستراتيجيات. اعرض كيفية تنظيم الأيام من الاثنين إلى الجمعة.

⭐ مكافأة: إذا كنت تستخدم مطالبات Bing AI لإدارة المهام أو تخطيط الجداول الزمنية أو تبسيط سير العمل، فهناك فرصة أكبر في انتظارك: تنسيق الذكاء الاصطناعي. تنسيق الذكاء الاصطناعي يجمع بين أنظمة ذكاء اصطناعي متعددة، مثل Bing AI للبحث، وClickUp Brain لتنفيذ المهام السياقية، والأتمتة للأعمال المتكررة، في سير عمل واحد منسق. بدلاً من التعامل مع كل أداة على أنها مساعد منفصل، تعمل التنسيق على ربطها معًا بحيث تعمل كطبقة ذكاء موحدة عبر مشاريعك. بفضل تنسيق الذكاء الاصطناعي في ClickUp، يمكنك: قم بتشغيل إجراءات الذكاء الاصطناعي تلقائيًا عند تحديث المهام أو إرسال النماذج أو انتقال العمل عبر المراحل

استخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي لتوجيه العمل أو تعيين المالكين أو تصعيد العوائق دون تدخل يدوي.

اجمع بين الأتمتة + الذكاء الاصطناعي السياقي للحفاظ على دقة المشروع والتبعيات والأولويات.

اجمع بين البحث والتخطيط والتوثيق والتنفيذ في تدفق واحد متصل

إنشاء الصور

قبل أن نتعمق في مطالبات الصور بالذكاء الاصطناعي، اعلم أنه يمكنك استخدام "Bing image creator" أو خيار "generate an image" في Copilot لإنشاء الصور.

💡 نصيحة احترافية: وفقًا لإرشادات Microsoft، استخدم كلمات وصفية عند شرح الصورة التي تريدها. في الواقع، استخدم هذه الصيغة كقائمة مرجعية لموجه إنشاء الصور: إجراء واضح: إنشاء صورة واقعية

الموضوع التفصيلي: وردة، ولكن اجعلها وصفية (وردة قرمزية عميقة ذات بتلات مخملية مغطاة بقطرات ندى الصباح)

أسلوب محدد: لقطة مقربة ماكرو

المشهد أو الإعداد: شروق الشمس مع ضوء ذهبي ناعم

عناصر إضافية: خلفية بوكيه، قطرات ماء تعكس الضوء، أوراق خضراء صغيرة الموجه الكامل: قم بإنشاء صورة واقعية لوردة قرمزية عميقة ذات بتلات مخملية مغطاة بقطرات ندى الصباح في وضع Dall’e. لقطة مقربة للغاية مع عمق مجال ضحل في حديقة إنجليزية ضبابية عند شروق الشمس مع ضوء ذهبي ناعم. قم بتضمين خلفية بوكيه، وقطرات ماء تعكس الضوء، وأوراق خضراء صغيرة، وأجواء رومانسية. استخدام مطالبات Bing AI لمعالجة الصور

43. قم بتوضيح غلاف كتاب خيالي ملحمي يظهر ساحرًا شابًا يقف على حافة منحدر يطل على مملكة شاسعة بها جزر عائمة. تتجمع سحب عاصفة داكنة في الأعلى بينما تدور حروف رونية متوهجة سحرية حول الشخصية. أسلوب رسومي بألوان غنية ودرامية.

44. قم بتصوير حقيبة ظهر فاخرة من الجلد في بيئة عصرية على طاولة قهوة خشبية مع جهاز كمبيوتر محمول ومجلة وكوب قهوة مصنوع يدويًا. ضوء الصباح الناعم يتسرب عبر الستائر الشفافة. الألوان الدافئة والترابية مع عمق مجال ضحل تخلق جوًا فاخرًا وطموحًا.

45. قم بإنشاء شريحة إنفوجرافيك حديثة بتصميم مسطح لـ Instagram تعرض خمس نصائح للإنتاجية. استخدم لوحة ألوان باستيلية باللون الوردي والأخضر الفاتح والكريمي. قم بتضمين أيقونات بسيطة وخطوط سهلة القراءة بدون زخرفة ووفرة من المساحات البيضاء. أسلوب معاصر وبسيط.

46. قم بتوضيح مخطط ودود وملون يشرح كيفية عمل عملية التمثيل الضوئي. اعرض شجرة كرتونية مع أسهم محددة تشير إلى الجذور والأوراق والشمس وقطرات الماء. استخدم ألوانًا خضراء وصفراء وزرقاء زاهية مع أشكال بسيطة وخطوط واضحة مناسبة لطلاب المدارس الإعدادية.

47. قم بتوضيح مشهد غابة خيالي حيث تقوم شخصيات حيوانات ودودة (دب وأرنب وثعلب) بحفل شاي تحت فطر عملاق. أشكال ناعمة ومستديرة بألوان دافئة وجذابة. أسلوب قصص الأطفال بالألوان المائية مع مواد ناعمة وإضاءة حالمة.

48. قم بإنشاء شخصية روبوت ودودة لتكون رمزًا لشركة ناشئة في مجال التكنولوجيا. يجب أن يكون للروبوت حواف مستديرة، ولوحة صدر زرقاء متوهجة، وعينان LED معبرتان، وأن يكون يلوح بيده للتحية. تصميم عصري وجذاب مع تدرجات لونية وظلال خفيفة. عرض كامل للجسم على خلفية شفافة.

49. قم بإنشاء عرض داخلي واقعي لمطبخ عصري فاخر مع أسطح من الرخام وأجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ ومصابيح معلقة ونوافذ كبيرة تطل على المدينة. إضاءة دافئة بعد الظهر، مع وعاء فواكه وزهور نضرة. أسلوب تصوير معماري بجودة المجلات.

50. قم بتوضيح عرض حديث ومتساوي الأبعاد لواجهة لوحة التحكم العائمة في الفضاء ثلاثي الأبعاد، مع عرض مخططات ورسوم بيانية وبطاقات بيانات ملونة. استخدم خلفية متدرجة من الأزرق الداكن إلى الأرجواني. قم بتضمين تأثيرات توهج خفية وخطوط واضحة. أسلوب متطور وتقني لجزء البطل في الصفحة المقصودة.

وهذا هو ملخصنا لحالات استخدام Bing AI الواسعة (ولكنها بالتأكيد ليست شاملة) ومطالباتها.

👀 هل تعلم؟ لقد انتقل تطوير الذكاء الاصطناعي من الاختبار المغلق إلى التجربة العامة. Microsoft Copilot Labs هو مثال بارز حيث يمكن للمستخدمين اختبار ميزات تجريبية مثل Copilot Vision وتجارب الألعاب قبل أن تصبح شائعة. يتيح نهج "عجلة التقييم" هذا للفرق الإطلاق السريع وجمع التعليقات الواقعية والتكرار بشكل أسرع من دورات التطوير التقليدية.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها مع مطالبات Bing AI

قد يكون عدم رضاك عن نتائج Bing ناتجًا عن أحد هذه الأخطاء في المطالبات. دعنا نرى ما يمكنك فعله لتجنبها:

خطأ ماذا يحدث؟ كيفية إصلاحه؟ كونها غامضة أو عامة للغاية يقدم Bing محتوى سطحيًا وغير قابل للاستخدام لا يلبي احتياجاتك المحددة. حدد توقعات النبرة، وقدم السياق، وعرض أمثلة على شكل النجاح، وكن وصفياً في طلباتك. تحميل موجه واحد سيحاول Bing التعامل مع مهام متعددة في وقت واحد وتقديم نتائج غير مكتملة أو سطحية. قسّم طلبك إلى مطالبات أصغر ومنطقية ومتسلسلة واستفد من الردود التي يقدمها Bing. تجاهل القدرات في الوقت الفعلي تفوتك البيانات الحالية مثل الأخبار العاجلة والأسعار والاتجاهات أو التحديثات الأخيرة استخدم Bing للبحث عن الاستفسارات الحساسة للوقت وحدد أنك بحاجة إلى معلومات حديثة من الويب. نسيان مواصفات التنسيق قد ينتهي بك الأمر بالحصول على ردود طويلة بينما كل ما كنت تريده هو جدول مقارنة واضح. حدد التنسيق بشكل صريح: "تنظيم في شكل نقاط"، "كتابة في فقرات من 2-3 أسطر" أو "إنشاء جدول". الالتزام بوضع محادثة واحد تحصل على ردود لا تتوافق مع احتياجاتك قم بالتبديل بين أوضاع Bing المختلفة (Smart (GPT-5) ، الاستجابة السريعة ، التفكير العميق ، إلخ) للحصول على استجابة مناسبة للسياق.

هل تعلم؟ يؤثر التنقل المستمر بين أدوات الذكاء الاصطناعي سلبًا على الإنتاجية. إن إعادة شرح السياق وإعادة تنسيق البيانات وإدارة واجهات مختلفة والتوفيق بين النتائج المتضاربة يخلق عبئًا معرفيًا يجعل استخدام الذكاء الاصطناعي في كثير من الأحيان أصعب من أداء العمل يدويًا. في الواقع، أفاد 79.3٪ من العاملين أن الجهد المبذول في مطالبات الذكاء الاصطناعي يبدو مرتفعًا بشكل غير متناسب مقارنة بقيمة الناتج.

قيود استخدام Bing AI

يوفر Bing تجربة بحث محسّنة مع أداء المهام التي يمكن أن تؤديها نماذج اللغة الكبيرة (LLM) مثل ChatGPT. يمكنه كتابة الأكواد البرمجية وإنشاء المحتوى وإجراء البحث في الوقت الفعلي وإعداد التقارير وحتى تنظيم البودكاست. يمكن القول إنه قادر على القيام بكل شيء تقريبًا.

لكنه يواجه عائقًا، وهنا يكمن ما سيعيقك:

لا يحتفظ بسياق الجلسات المتعددة : لا يحتفظ Bing بالسياق عبر جلسات متعددة، لذا حتى بالنسبة للمشاريع المماثلة، سيتعين عليك تكرار التعليمات في كل مرة تبدأ من جديد.

ردود مهلوسة : Bing يهلوس الحقائق ويقدم أفكارًا غامضة لاستفسارك المتميز تمامًا

نوافذ سياقية أقصر : نافذة السياق في Bing في الوضع الإبداعي محدودة. وعلى الرغم من عدم وجود عدد محدد للرموز فيها، إلا أنها أصغر نسبيًا من نوافذ الاحتفاظ في : نافذة السياق في Bing في الوضع الإبداعي محدودة. وعلى الرغم من عدم وجود عدد محدد للرموز فيها، إلا أنها أصغر نسبيًا من نوافذ الاحتفاظ في أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude.

مرشحات الأمان والمحتوى المحظور : يتم رفض الطلبات التي تتضمن مواضيع حساسة أو شخصيات عامة معينة أو محتوى يؤدي إلى تشغيل آليات الأمان. هذه المرشحات أكثر صرامة من مرشحات LLM الأخرى.

عمق واتساق محدودان : يقدم Bing نتائج سطحية حتى في الاستفسارات المعقدة والمتخصصة؛ وأحيانًا يفتقد تمامًا الفروق الدقيقة والسياق.

نسب عرض إلى ارتفاع ثابتة للصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي: لا يسمح Bing لك بتخصيص أبعاد الصورة أو نسب العرض إلى الارتفاع، مما يجبرك على العمل بنسب قياسية 1:1 أو 3:4.

⚠️ تحذير: تجنب الوقوع في فخ التوسع المفرط في استخدام الذكاء الاصطناعي. باستخدام أدوات مثل Bing AI، من السهل تجميع العديد من التطبيقات للبحث والكتابة والتخطيط والبحث. كل أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي تحل جزءًا من سير عملك. لكن هذا التجزؤ يؤدي إلى تشتت الذكاء الاصطناعي، حيث يتشتت عملك وسياقك عبر علامات التبويب والمحادثات والأدوات غير المتصلة. في كل مرة ينسى Bing تعليماتك السابقة أو يعطي نتائج سطحية وغير متسقة، تضطر إلى التعويض عن ذلك بالانتقال بين المزيد من الأدوات، وربط كل شيء معًا يدويًا. وهذا يؤدي إلى إبطاء عمل الفرق بدلاً من تسريعه. إليك كيفية التحكم في الأمر قبل أن تتفاقم الأمور.

أفضل بدائل Bing AI التي يمكنك استكشافها

لدينا بدائل أفضل لـ Bing AI يمكنها تبسيط سير عملك. قبل أن نستكشفها بالتفصيل، إليك مقارنة سريعة:

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp مساحة عمل AI متقاربة لتنفيذ المشاريع السياقية الذكاء الاصطناعي المدرك للسياق (Brain)، AI Notetaker، قوالب المطالبات، BrainGPT (نموذج متعدد)، Enterprise Search، إنشاء الصور، الأتمتة، وكلاء الذكاء الاصطناعي، التكامل العميق، إدارة المهام والمستندات، Codegen مجاني إلى الأبد؛ تخصيص للمؤسسات Runway ML إنشاء وتحرير محتوى الوسائط المتعددة تحويل النص إلى فيديو من الجيل الثاني/الثالث، واستيفاء الإطارات، وتتبع الحركة، ووضع المخرج، وتكامل Adobe Premiere، والتعاون في الوقت الفعلي. مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. ChatGPT الذكاء الاصطناعي التخاطبي للمحتوى والرموز البرمجية والبحث وضع الصوت، تحميل الملفات وتحليلها، الذاكرة، مترجم الأكواد، تنظيم المشاريع/مساحة العمل مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا Google Gemini ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط مع تكامل عميق مع Google Workspace الوصول إلى تطبيقات Google الأصلية، والإدخال متعدد الوسائط، وبيانات الويب في الوقت الفعلي، وGemini Nano للتحكم على مستوى الجهاز. مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19.99 دولارًا شهريًا. Perplexity AI بحث محادثة في الوقت الفعلي مع ذكر المصادر بحث مباشر على الويب، اقتباسات مضمنة، أسئلة وأجوبة متابعة، متعدد الوسائط/متعدد النماذج، تثبيت المصدر مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا

1. ClickUp

بسّط عمليات عملك باستخدام ClickUp Brain المدمج.

يمكن لـ Bing إنشاء مخرجات متنوعة لطلباتك — في شكل ملخصات ومحتوى وصور ومقاطع فيديو وحتى تقارير بحثية. ولكن هذا هو كل ما يمكنه فعله.

لا يمكنه تخصيص المهام لفريقك أو التواصل معهم أو تتبع حالة المشروع ونجاحه. هناك فجوة بين ما ينتجه Bing وما ينفذه فريقك بالفعل. فجوة تؤدي إلى انخفاض إنتاجية فريقك.

ما تحتاجه الفرق هو ذكاء اصطناعي يتكامل مع مساحة عملهم الفعلية. ذكاء اصطناعي لا يقتصر على صياغة موجز للمشروع فحسب بل يحوله أيضًا إلى مهام قابلة للتوزيع مع مواعيد نهائية.

أدخل: ClickUp.

أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم تجمع بين أدوات وسير عمل متعددة في منصة واحدة. تتواجد المشاريع والمحادثات والمستندات والتحليلات معًا في هذه المنصة السياقية للذكاء الاصطناعي.

إليك نظرة فاحصة على قدرات الذكاء الاصطناعي. 💬

ذكاء اصطناعي مع سياق كامل لعملك

يتمتع ClickUp Brain (الذكاء الاصطناعي الأصلي لـ ClickUp) بفهم سياقي كامل لمساحة عملك. لا يتعين عليك شرح طبيعة المشروع أو سياق الدردشة عند طلبه لأداء مهمة ما.

الذكاء الاصطناعي يفهمك ويفهم عملك.

يجلب Brain إجابات سياقية بناءً على مشاريعك في ClickUp.

ذكاء اصطناعي يساعدك على صياغة رسائلك

يمكن استخدام ClickUp Brain بنفس الطريقة التي تستخدم بها ChatGPT أو Bing. يمكنك أن تطلب منه شرح المفاهيم وكتابة منشورات المدونة وإنشاء حملات على وسائل التواصل الاجتماعي وصياغة السرد وكل ما بين ذلك تقريبًا.

ولكن على عكس أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة، يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي هذا مباشرةً داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك.

لنفترض أنك تريد كتابة مقال قيادي عن "كيفية إصلاح الذكاء الاصطناعي لإنتاجية مكان العمل". افتح ClickUp Docs واطلب من ClickUp Brain كتابة منشور مدونة.

استخدم Brain داخل ClickUp Docs

يمكنك حتى إنشاء قوالب مطالبات AI وحفظها في ClickUp Docs ليتمكن أي فرد في فريقك من الرجوع إليها.

أو استخدم طريقة سلسلة الأفكار هذه للحصول على هيكل أكثر شمولاً وفهم أعمق للموضوع:

قم بتحليل أفضل مدونات SERP وقم بإنشاء مخطط مع الأقسام الرئيسية ونقاط الحوار.

اقترح ثلاث زوايا معاكسة تتحدى النصائح الشائعة حول الإنتاجية

اكتب مقدمة جذابة تجذب القراء بإحصائية مفاجئة أو ادعاء جريء.

قم بإنشاء أسئلة مقابلة لخبراء في المجال

باستخدام ClickUp BrainGPT، يمكنك الوصول إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة والتبديل بينها للمساعدة في إجراء أبحاث موجزة ومتعمقة ووضع الاستراتيجيات والكتابة الإبداعية.

يمكنك الوصول إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي في مكان واحد باستخدام ClickUp Brain.

📌 احفظ هذه المطالبات للكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي: قم بإنشاء مخطط تقويم المحتوى للربع الرابع مع موضوعات أسبوعية وأفكار للنشر.

اكتب إعلانًا للفريق حول [تغيير السياسة/المبادرة الجديدة] يكون واضحًا ومشجعًا.

ساعدني في إنشاء وثيقة إرشادات صوت العلامة التجارية لفرق التسويق. اقترح ما يجب تضمينه في هذه الوثيقة

أعطني قائمة بالمدونات التي يمكننا كتابتها لاستهداف أصحاب المطاعم في لويزيانا

الذكاء الاصطناعي للبحث على الويب وتدوين الملاحظات

يتضمن ClickUp BrainGPT ميزة Enterprise Search، التي توفر لك ردودًا سياقية ومحدثة مؤخرًا من مساحة العمل الخاصة بك والتطبيقات والأدوات المتصلة والإنترنت. كل ذلك دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

لنفترض أن فريقك يعمل على تصميم استراتيجيات تسويقية للربع القادم ويحتاج إلى رؤى حديثة حول اتجاهات سلوك المستهلكين. بدلاً من فتح علامات تبويب متعددة في المتصفح وتجميع المعلومات يدويًا، يمكنك توجيه Brain مباشرة.

يبحث BrainGPT في جميع التطبيقات التي تستخدمها للحصول على إجابات سياقية.

سيستخرج Brain الرؤى من مصادر موثوقة، ويلخص النتائج، ويقدمها في شكل سهل الفهم — مباشرة داخل ClickUp Docs.

للتعاون في الوقت الفعلي، إليك بعض الطرق لاستخدام ميزات ClickUp الإضافية.

الميزة ماذا يحدث؟ مثال ملاحظات الاجتماعات + المستندات احصل على النصوص والفيديوهات والملخصات في مستنداتك الخاصة إذا كنت مشتتًا وتريد ملخصًا سريعًا لما تمت مناقشته من قبل مدير المشروع، يمكنك ببساطة مراجعة الملخص الرئيسي. ملاحظات الاجتماعات + الدردشة اطرح أسئلة واحصل على إجابات مجمعة من جميع ملاحظات اجتماعاتك اسأل Brain، "ما هي المخاوف التي أثارها فريق المبيعات بشأن الأسعار في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة؟" واحصل على إجابات فورية. ملاحظات الاجتماعات + المهام حوّل كل بند من بنود العمل من مكالماتك إلى مهام قابلة للتنفيذ يحدد Brain "نحتاج إلى الانتهاء من نسخة الصفحة المقصودة بحلول يوم الجمعة" ويقوم بإنشاء مهمة مع موعد نهائي.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ميزة Talk to Text في BrainGPT لتسجيل أفكارك فورًا فور ظهورها. يمكنك تعيين المهام أو ذكر الأشخاص أو التعبير عن إبداعك دون قيود ودون أن تصبح لوحة المفاتيح عائقًا. ترجم أفكارك على الفور إلى كلمات مكتوبة باستخدام Talk to Text

الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور

يتيح لك Brain أيضًا إنشاء نصوص تسويقية ومرئيات لمشاريعك دون مغادرة مساحة عملك.

لنفترض أنك تقوم بإنشاء نصوص لوسائل التواصل الاجتماعي وتحتاج إلى بعض الصور الجميلة لترافقها.

بدلاً من استخدام أداة تصميم منفصلة وتفصيل كل مرحلة يدويًا، يستخرج ClickUp Brain السياق من نسختك ويولد صورًا مذهلة بناءً على ما كتبته بالفعل في ClickUp Whiteboards.

استخدم مجموعة ClickUp Brain + Whiteboard لتوليد الصور

من هناك، يمكنك التعاون مع الفريق على ضبط الصورة.

دع الأتمتة + وكلاء الذكاء الاصطناعي + Brain يقومون بالأعمال الشاقة

تعمل أتمتة ClickUp ووكلاء الذكاء الاصطناعي وBrain معًا لتحويل التفكير إلى تنفيذ دون الحاجة إلى ربط عدة أدوات معًا.

Brain يفهم السياق الكامل لمساحة عملك ووثائقك ومشاريعك وأولوياتك

تقوم الأتمتة بمعالجة الأعمال المتكررة والقائمة على القواعد التي لا ينبغي عليك القيام بها يدويًا.

وكلاء الذكاء الاصطناعي يعملون نيابة عنك، حيث يفسرون السياق، ويتخذون القرارات، ويوزعون المهام، ويحدّثون الحالات، ويصعدون العوائق، ويحافظون على سير المشاريع حتى عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت.

أخبر Brain بلغة بسيطة بما تحتاجه، وسوف يقدم لك سير عمل ذكي.

لمزيد من الإرشادات حول كيفية إنشاء وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك في ClickUp، شاهد هذا الفيديو 👇

أفضل ميزات ClickUp

حوّل المكالمات إلى إجراءات واضحة: استخدم استخدم AI Notetaker لتسجيل المكالمات والاجتماعات وتلخيصها وتدوينها. فهو يسجل القرارات ويحدد المتابعات مباشرة في المهام.

ترجمة الرسائل غير المنظمة إلى بيانات قابلة للاستخدام: تصنف تصنف حقول ClickUp AI المشاعر، والطابع العاجل، والأولوية، وصحة الحساب، أو نوع الطلب مباشرة داخل المهام.

امنح الذكاء الاصطناعي سياقًا كاملاً من مجموعتك التقنية: باستخدام باستخدام تكاملات ClickUp، يمكنك ربط أدوات مثل Google Drive و Slack و Figma و GitHub وغيرها، مما يمنح الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى سجل الحساب الحقيقي بدلاً من المطالبات المعزولة.

قيود ClickUp

قد تكون المجموعة الشاملة من الميزات مربكة للمستخدم الجديد.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,600 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يشارك أحد مستخدمي ClickUp تجربته على G2:

ClickUp Brain MAX كان إضافة رائعة إلى سير عملي. الطريقة التي يجمع بها بين عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) في منصة واحدة تجعل الاستجابات أسرع وأكثر موثوقية، كما أن تحويل الكلام إلى نص عبر المنصة يوفر الكثير من الوقت. أنا أيضًا أقدر حقًا الأمان على مستوى المؤسسات، والذي يمنحني راحة البال عند التعامل مع المعلومات الحساسة. [...] ما يبرز أكثر هو كيف يساعدني على تجاوز الضوضاء والتفكير بشكل أوضح — سواء كنت ألخص الاجتماعات أو أصوغ المحتوى أو أطرح أفكارًا جديدة. أشعر وكأنني أمتلك مساعدًا اصطناعيًا شاملاً يتكيف مع كل ما أحتاجه.

ClickUp Brain MAX كان إضافة رائعة إلى سير عملي. الطريقة التي يجمع بها بين عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) في منصة واحدة تجعل الاستجابات أسرع وأكثر موثوقية، كما أن تحويل الكلام إلى نص عبر المنصة يوفر الكثير من الوقت. أنا أيضًا أقدر حقًا الأمان على مستوى المؤسسات، والذي يمنحني راحة البال عند التعامل مع المعلومات الحساسة. [...] ما يبرز أكثر هو كيف يساعدني على تجاوز الضوضاء والتفكير بشكل أوضح — سواء كنت ألخص الاجتماعات أو أصوغ المحتوى أو أطرح أفكارًا جديدة. أشعر وكأنني أمتلك مساعدًا اصطناعيًا شاملاً يتكيف مع كل ما أحتاجه.

⭐ مكافأة: توفر جامعة ClickUp بعض الموارد الرائعة لمساعدتك على تحسين مهاراتك في مجال الذكاء الاصطناعي.

2. Runway ML

عبر Runway ML

Runway ML هو بديل لمُنشئ الصور Bing AI، تم تصميمه لإنشاء وتحرير محتوى الوسائط المتعددة. تجمع المنصة أكثر من 30 أداة ذكاء اصطناعي في واجهة واحدة سهلة الاستخدام لحالات الاستخدام مثل إزالة الخلفية وتتبع الحركة والروتوسكوب والتقريب الإطاري.

يمكن لنموذج Runway Gen 2 إنتاج مقاطع فيديو واقعية من الصفر. يوفر خيارات تحرير متقدمة بالذكاء الاصطناعي ويدعم التعاون في الوقت الفعلي.

يتكامل مع Adobe Premiere Pro وأدوات احترافية أخرى، مما يجعله متاحًا لكل من المبدعين المستقلين واستوديوهات الإنتاج.

الميزات الرئيسية لـ Runway ML

نماذج Gen-2 و Gen-3 Alpha : إنشاء متقدم للنصوص إلى فيديو والصور إلى فيديو قادر على إنتاج مقاطع قصيرة وواقعية (تصل إلى 18 ثانية) من مطالبات نصية أو صور ثابتة.

حركة بطيئة سلسة : تحويل الإطارات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي يحول اللقطات العادية بمعدل 30 إطارًا في الثانية إلى حركة بطيئة سلسة بمعدل 120 إطارًا في الثانية، مما يحاكي إخراج الكاميرا عالية السرعة.

تتبع الحركة والتأثيرات المرئية : يسمح بإرفاق عناصر مرئية بالأجسام المتحركة داخل اللقطات من أجل تحسينات متقدمة في التركيب والإبداع.

وضع المخرج: يتيح التحكم الديناميكي في زاوية الكاميرا والتكبير ومسارات الحركة داخل مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها، مما يوفر توجيهًا إبداعيًا دقيقًا لتلبية احتياجات الإنتاج الاحترافية.

قيود Runway ML

تنخفض جودة إنشاء الفيديو مع المطالبات المعقدة أو المجردة

أسعار Runway ML

مجاني

قياسي: 15 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر

المزايا: 35 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

غير محدود: 95 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Runway ML

G2: عدد غير كافٍ من التقييمات

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

🌟 مكافأة: الآن، يمكن لأي شخص البرمجة كالمحترفين باستخدام وكيل Codegen من ClickUp. قم بتعيينه لأي مهمة وشاهده: اقرأ السياق الكامل

اكتب كودًا جاهزًا للإنتاج

افتح PR

أطلع الجميع على المهمة

3. ChatGPT

عبر ChatGPT

يمكن لـ ChatGPT من OpenAI، البديل لـ Bing، التعامل مع مجموعة واسعة من المهام، من إنشاء الصور إلى كتابة الأكواد البرمجية إلى التخطيط ليومك. لا تتطلب الواجهة البسيطة أي تعلم؛ يمكنك البدء على الفور.

بفضل نوافذ سياق أكبر، واستمرارية أفضل عبر المحادثات الطويلة، وأدوات مدمجة مثل الذاكرة وتفسير الكود، يقدم ChatGPT نتائج أكثر تماسكًا ودقة وجودة.

أفضل ميزات ChatGPT

الوضع الصوتي: تحدث بشكل طبيعي إلى ChatGPT واحصل على ردود صوتية - مفيد لسير العمل بدون استخدام اليدين، وتبادل الأفكار أثناء التنقل، أو التواصل السهل الوصول.

تحميل الملفات: قم بتحميل المستندات (ملفات PDF وجداول البيانات وملفات نصية) أو مجموعات البيانات (CSV وExcel) أو الأكواد. يمكن لـ ChatGPT تحليل هذه الملفات أو تلخيصها أو تصورها أو تحويلها أو حتى كتابة أكواد بناءً عليها.

الذاكرة عبر الجلسات: عند تشغيل الذاكرة، يمكن لـ ChatGPT تذكر التفاصيل التي شاركتها، بما في ذلك التفضيلات والسياق السابق والمشاريع الجارية.

تنظيم المشاريع ومساحة العمل: تنظيم المحادثات والملفات والسياق ضمن المشاريع المشتركة

قيود ChatGPT

يتم تحويل المستخدمين المجانيين إلى نماذج أبطأ خلال أوقات الذروة

أسعار ChatGPT

مجاني

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

المزايا: 200 دولار شهريًا

الأعمال: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1045 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 260 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ChatGPT؟

يقول أحد المستخدمين في تعليقه:

أفضل ما يعجبني في Chatgpt هو ميزة gpt المخصصة. لقد وفرت لي 20 ساعة كنت أضيعها في شرح وتقديم التعليمات والمعلومات حول سير عمل إنشاء المحتوى الخاص بي في كل محادثة وفي روبوتات الدردشة الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. ولكن بعد gpt المخصصة، لم أعد بحاجة إلى تقديم التعليمات وشرحها في كل مرة. أقوم فقط بتغذية التعليمات والمعلومات مرة واحدة ثم يقوم بتحليلها بعمق، وكلما أردت شيئًا متعلقًا بها، ما عليك سوى أن تطلبه وسيقدم لك النتيجة بناءً على التعليمات والمعلومات التي قمت بتغذيته بها.

أفضل ما يعجبني في Chatgpt هو ميزة gpt المخصصة. لقد وفرت لي 20 ساعة كنت أضيعها في شرح وتقديم التعليمات والمعلومات حول سير عمل إنشاء المحتوى الخاص بي في كل محادثة وفي روبوتات الدردشة الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. ولكن بعد gpt المخصصة، لم أعد بحاجة إلى تقديم التعليمات وشرحها في كل مرة. أقوم فقط بتغذية التعليمات والمعلومات مرة واحدة ثم يقوم بتحليلها بعمق، وكلما أردت شيئًا متعلقًا بها، ما عليك سوى أن تطلبه وسيقدم لك النتيجة بناءً على التعليمات والمعلومات التي قمت بتغذيته بها.

4. Google Gemini

عبر Gemini

Google Gemini هو بديل مفيد لـ Bing AI لأي شخص منغمس بعمق في نظام Google البيئي. فهو يستفيد من فهرس البحث الضخم لـ Google ويتصل مباشرة بـ Gmail و Drive و Docs، مما يسهل العثور على المعلومات أو صياغة المحتوى أو تحليل الملفات.

تعد قدراته متعددة الوسائط ميزة كبيرة — يمكنك تحميل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والحصول على ردود تراعي السياق على الفور.

أفضل ميزات Google Gemini

تكامل عميق مع Google Workspace: يتواجد Gemini داخل Gmail و Docs و Sheets و Slides و Drive، مما يتيح لك صياغة رسائل البريد الإلكتروني وإعادة كتابة المستندات وتحليل جداول البيانات وما إلى ذلك، دون مغادرة سير عملك.

فهم متعدد الوسائط أصلي: يمكن لـ Gemini تفسير النصوص والصور والصوت والفيديو بشكل أصلي ضمن نموذج واحد

ردود عالية الجودة مستندة إلى الويب: بفضل الوصول المباشر إلى بحث Google، يمكن لـ Gemini سحب البيانات في الوقت الفعلي، والاستشهاد بالمصادر، ومقارنة النتائج، وتقديم إجابات محدثة.

التحكم على مستوى التطبيق والجهاز من خلال Gemini Nano: على أجهزة Android، يتيح Gemini Nano إمكانية التفكير والتلخيص والردود الذكية في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

قيود Google Gemini

التكامل الكامل يعني أنك تلتزم باستخدام Google Workspace بالكامل

أسعار Google Gemini

مجاني

Google AI Pro: 19.99 دولارًا شهريًا

Google AI Ultra: 249.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Google Gemini

G2: 4. 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Gemini؟

يقول أحد المستخدمين في تعليقه:

أكثر ما يعجبني في Gemini هو سرعته واستجابته، خاصة في مهام الكتابة والبحث اليومية. الواجهة بسيطة ونظيفة وسهلة الاستخدام، مما يجعلها رائعة للأسئلة السريعة أو الأعمال الأكثر تعقيدًا. كما أقدر مدى تكامله مع نظام Google البيئي — فالتبديل بين Docs و Gmail و Gemini يجعل سير العمل أكثر سلاسة. قدرته على تلخيص المحتوى وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وتوليد الأفكار يوفر قدرًا كبيرًا من الوقت.

أكثر ما يعجبني في Gemini هو سرعته واستجابته، خاصة في مهام الكتابة والبحث اليومية. الواجهة بسيطة ونظيفة وسهلة الاستخدام، مما يجعلها رائعة للأسئلة السريعة أو الأعمال الأكثر تعقيدًا. كما أقدر مدى تكامله مع نظام Google البيئي — فالتبديل بين Docs و Gmail و Gemini يجعل سير العمل أكثر سلاسة. قدرته على تلخيص المحتوى وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وتوليد الأفكار يوفر قدرًا كبيرًا من الوقت.

📚 اقرأ المزيد: أفضل مطالبات Gemini AI لتحسين الإنتاجية

5. Perplexity AI

عبر Perplexity

Perplexity AI هو محرك إجابات محادثة يدمج نقاط القوة في محركات البحث وروبوتات الدردشة LLM. بدلاً من إعطائك قائمة بالروابط، يبحث في الويب في الوقت الفعلي ويقدم إجابات موجزة وموثقة جيدًا مباشرةً في شكل دردشة.

سواء كنت بحاجة إلى حقائق محدثة أو ملخصات لموضوعات معقدة أو بحث سريع، فإن Perplexity تعرض المصادر وتستخلص المعلومات في ردود سهلة الفهم.

بفضل مزيجها من الزحف على الويب في الوقت الفعلي + نماذج اللغة المتقدمة، فهي بديل مفيد لـ Bing AI عندما تحتاج إلى إمكانية التتبع في أعمالك البحثية.

أفضل ميزات Perplexity AI

إجابات في الوقت الفعلي مدعومة بالمصادر: يبحث Perplexity في الويب المباشر ويتضمن اقتباسات مضمنة من المصادر الأصلية.

المتابعة والبحث التخاطبي: اطرح أسئلة متابعة بشكل طبيعي وتعمق في موضوع ما دون الحاجة إلى إعادة ذكر التفاصيل الأساسية.

مرونة متعددة الوسائط والنماذج: يدعم Perplexity نماذج لغوية أساسية مختلفة ويمكنه التعامل مع أنواع متنوعة من المحتوى — من عمليات البحث السريعة على الويب إلى الأبحاث الأعمق، وتلخيص البيانات، وتحليل الملفات، أو الاستفسارات المتعددة الوسائط.

قم بتثبيت المصادر المرجعية بشكل متكرر: عندما تطرح أسئلة متابعة، يقوم Perplexity تلقائيًا بإعطاء الأولوية لتلك المصادر المثبتة.

قيود Perplexity AI

لا يمكنك تعيين تعليمات مخصصة أو إنشاء شخصيات لتخصيص أنماط الاستجابة لمشاريع مختلفة.

أسعار Perplexity AI

مجاني

المزايا: 20 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: 200 دولار شهريًا

Enterprise Pro: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise Max: 325 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Perplexity AI

G2: 4. 6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Perplexity AI؟

يقول أحد المستخدمين في تعليقه:

أكثر ما يعجبني في Perplexity هو سرعته ودقته في استرجاع المعلومات. فهو يجمع بين قوة نموذج اللغة AI والبحث على الويب في الوقت الفعلي، مما يعني أنني أحصل على إجابات محدثة وموثقة على الفور تقريبًا. إنه رائع للبحث السريع والتحقق من الحقائق واستكشاف الموضوعات دون أن تضيع في عشرات علامات تبويب المتصفح. كما أنني أقدر واجهته النظيفة والخالية من عوامل التشتيت وكيفية استشهاده بمصادرة بشكل شفاف.

أكثر ما يعجبني في Perplexity هو سرعته ودقته في استرجاع المعلومات. فهو يجمع بين قوة نموذج اللغة AI والبحث على الويب في الوقت الفعلي، مما يعني أنني أحصل على إجابات محدثة وموثقة على الفور تقريبًا. إنه رائع للبحث السريع والتحقق من الحقائق واستكشاف الموضوعات دون أن تضيع في عشرات علامات تبويب المتصفح. كما أنني أقدر واجهته النظيفة والخالية من عوامل التشتيت وكيفية استشهاده بمصادرها بشفافية.

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل Perplexity AI

اعمل مع ذكاء اصطناعي يتكامل مع عملك

يمكن أن تساعدك مطالبات Bing المحددة جيدًا على إنجاز المهام بوتيرة أفضل بكثير. ومع ذلك، لا يمكن لـ Bing، باعتباره أداة AI مستقلة، تحويل أفكارك إلى مهام أو عمل فعلي.

مع ClickUp، يتم دمج الذكاء الاصطناعي في مساحة عملك. يمكنك إنشاء مخرجات وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ وأتمتة عمليات التسليم والتعاون مع فريقك، وكذلك التبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة — دون الحاجة إلى تبديل الأدوات أو نسخ المعلومات بين المنصات.

مع جميع مهامك ووثائقك ومحادثات فريقك والتطبيقات المتصلة والمعرفة التنظيمية في مساحة عمل واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يحد ClickUp من توسع العمل حتى تتمكن من إنجاز المزيد خلال يومك.

اشترك في ClickUp وابدأ العمل مع الذكاء الاصطناعي الذي يدفع مشاريعك إلى الأمام.