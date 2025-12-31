كيفية اختيار مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة للمبتدئين

تتحدث كل الشركات عن الاستعداد للذكاء الاصطناعي.

تقوم معظم المؤسسات بتجربة الذكاء الاصطناعي بقدرات مختلفة أو هي في مرحلة تجريبية.

على الرغم من الاندفاع نحو دمج نماذج جديدة قوية، فإن ما يقرب من 95٪ من برامج Gen AI تفشل في تحقيق تأثير قابل للقياس على الأرباح والخسائر.

بدون الأساس الصحيح، لا يمكن حتى لأذكى الخوارزميات إصلاح سير العمل المجزأ.

إذا كنت مبتدئًا، فيجب أن تركز على إنشاء مجموعة بسيطة من أدوات الذكاء الاصطناعي تقلل من الأعمال الروتينية وتدعم إنتاجيتك اليومية.

يشرح هذا الدليل كل شيء بالتفصيل. نعرض لك مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة للمبتدئين وكيفية اختيارها.

ما هي حزمة الذكاء الاصطناعي؟

مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي هي مجموعة الأدوات التي تستخدمها للكتابة والبحث والتحليل والتصميم وأتمتة العمل، دون الحاجة إلى إنشاء الذكاء الاصطناعي بنفسك.

إليك كيف يبدو ذلك:

طبقة البنية التحتية: تشمل الأجهزة والبرامج الخاصة بمجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك. على سبيل المثال، وحدات معالجة الرسومات (GPU) وشرائح الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية وأدوات النشر وما إلى ذلك.

طبقة البيانات: تتعامل مع البيانات المنظمة وغير المنظمة المطلوبة للذكاء الاصطناعي. وتشمل أدوات إدارة البيانات وأدوات تحليل البيانات وأدوات جمع البيانات وأدوات استخراج البيانات وأدوات معالجة البيانات، إلخ.

طبقة النموذج: شبكات عصبية تفسر بياناتك وتولد محتوى وتقدم تنبؤات وتوفر رؤى بناءً على المدخلات التي تتلقاها.

طبقة التطبيق: تتكون من الأدوات التي تواجه المستخدم والتي تستخدمها بالفعل، مثل مساعدات الكتابة بالذكاء الاصطناعي ولوحات تحليل البيانات وما إلى ذلك.

👀 هل تعلم؟ قد يكون أول "روبوت" في العالم هو حمامة خشبية تعمل بالبخار صنعها عالم الرياضيات اليوناني أرخيتاس حوالي 400-350 قبل الميلاد. ووفقًا للتقارير، كان بإمكان طائره الميكانيكي الطيران لمسافة 200 متر قبل أن ينفد البخار. يا لها من تقنية قديمة!

لماذا يعتبر بناء مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي أمرًا صعبًا للمبتدئين

انتشار الذكاء الاصطناعي أمر حقيقي. كمبتدئ، ستجرب العديد من الأدوات، وستنتهي بميزات متداخلة، ولن تعرف أيها تختار، مما يؤدي إلى الارتباك بدلاً من الإنتاجية.

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل إنشاء مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي أمرًا صعبًا:

أنت لا تجيد البرمجة: ربما تكون مسوقًا أو فنانًا أو طالبًا. أنت لا تفهم لغات البرمجة ولا يمكنك إنشاء حلول الذكاء الاصطناعي بنفسك.

أنت لست خبيرًا في الذكاء الاصطناعي: لقد بدأت للتو في تعلم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشعر أنك بحاجة إلى درجة الدكتوراه لمجرد فهم المحادثة، ناهيك عن بناء أي شيء.

تفتقر إلى الموارد المناسبة: لديك خلفية تقنية، ولكن ليس لديك ميزانية مخصصة أو مساعدة لتطوير حلول ذكاء اصطناعي متقدمة لمجموعتك

من خلال اختيار مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي الفعالة، يمكنك تجاوز الجوانب الفنية لتطوير الذكاء الاصطناعي والبدء في الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي من اليوم الأول.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1952، ابتكر عالم الكمبيوتر آرثر صموئيل برنامجًا للكشكشة أصبح أول نظام يعلم نفسه كيفية اللعب. تعلم البرنامج من خلال إعادة تشغيل ألعاب الخبراء من "دليل لي للكشكشة"، مع تعديل استراتيجيته في كل مرة بحيث يختار نفس الحركات التي يعتبرها أفضل اللاعبين جيدة. كان هذا أحد أقدم الأمثلة على تطبيق التعلم الآلي.

المكونات الرئيسية لمجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام للمبتدئين

لقد تحدثنا كثيرًا عن مجموعات الذكاء الاصطناعي، ولكن كيف تبدو في الواقع؟

دعونا نكتشف ما تتضمنه حزمة تقنيات الذكاء الاصطناعي:

مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي

تساعد هذه الطبقة المبتدئين على التغلب على مشكلة الصفحة الفارغة وإنتاج محتوى قابل للاستخدام بسرعة. بدلاً من بناء نماذج لغوية أو ضبط المطالبات، يمكنك الاعتماد على أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المدربة مسبقًا والتي توفر قوالب وتحكمًا في النبرة وسير عمل إرشادي.

Jasper

Jasper هي منصة كتابة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لفرق التسويق والمحتوى التي تحتاج إلى نصوص متسقة ومتوافقة مع العلامة التجارية على نطاق واسع.

يوفر لك Jasper Grid نظامًا يشبه جدول البيانات لا يحتاج إلى كتابة أكواد برمجية، مما يسرع الإنتاج مع الحفاظ على الصوت وتوافق الجمهور وسلامة العلامة التجارية.

المكونات الرئيسية:

إعدادات صوت العلامة التجارية ونبرتها للحفاظ على الاتساق

قوالب معدة مسبقًا للمدونات والبريد الإلكتروني والإعلانات والصفحات المقصودة

محرر طويل النص لصياغة المحتوى وتوسيعه

التعاون الجماعي والتحكم في الإصدارات

Writesonic

Writesonic هي أداة كتابة AI سهلة الاستخدام للمبتدئين مصممة لإنشاء محتوى سريع عبر تنسيقات متعددة. وهي مناسبة تمامًا للأفراد والفرق الصغيرة التي تبحث عن السرعة والبساطة.

المكونات الرئيسية:

قوالب محتوى جاهزة للمدونات والإعلانات ووصف المنتجات

إعادة الكتابة وتقصير النصوص وتغيير النبرة بنقرة واحدة

خيارات إنشاء محتوى تركز على تحسين محركات البحث (SEO)

واجهة خفيفة الوزن مع إعدادات بسيطة

تعد أدوات الذكاء الاصطناعي رائعة لإجراء تغييرات سريعة بين النسخة A والنسخة B وإعادة الكتابة وإعداد الملخصات وتجاوز صفحة فارغة.

✅ تحقق من صحة المعلومات: تم اختيار ChatGPT من قبل 77.9٪ من مسوقي المحتوى باعتباره أداة الذكاء الاصطناعي الأكثر موثوقية لإنشاء المحتوى بشكل عام - بأكثر من 50٪ من Claude.

مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة لا تكتمل بدون أداة جيدة لتبادل الأفكار. بدلاً من قضاء ساعات في البحث على Google أو البحث يدويًا في المستندات، استخدم هذه الأدوات للعثور على المعلومات بسرعة.

فهي تضغط ساعات من البحث في محادثة واحدة، وتقسم الموضوعات المعقدة لتسهيل فهمها، وتقدم المعلومات بطريقة منظمة.

ChatGPT

ChatGPT هي أداة ذكاء اصطناعي محادثة مصممة لمساعدة المستخدمين على تبادل الأفكار واستكشاف الموضوعات والتفكير في المشكلات بشكل تفاعلي.

المكونات الرئيسية:

واجهة محادثة لطرح أسئلة متابعة بشكل طبيعي

القدرة على تقسيم الموضوعات المعقدة إلى تفسيرات بسيطة

توليد الأفكار للمحتوى والحملات والاستراتيجيات وسير العمل

صياغة المخططات والأطر والملخصات المنظمة

Perplexity

Perplexity هي أداة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لاكتشاف المعلومات بسرعة وموثوقية. تجمع بين البحث التخاطبي ونتائج الويب المباشرة، مما يجعلها مثالية للمبتدئين الذين يريدون إجابات مع مصادر.

المكونات الرئيسية:

بحث على الويب في الوقت الفعلي مع مصادر مقتبسة

ملخصات موجزة لمواضيع معقدة

مطالبات المتابعة لتحسين أو توسيع نطاق البحث

استجابات منظمة مناسبة لاتخاذ قرارات سريعة

✅ تحقق من صحة المعلومات: وفقًا لاستطلاع ClickUp حول فجوة استخدام الذكاء الاصطناعي، يستخدم 37٪ من الأشخاص الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، و 30٪ للبحث وجمع المعلومات، و 11٪ للعصف الذهني وتوليد الأفكار. ويرجع ذلك إلى أن الافتقار إلى السياق وأدوات الذكاء الاصطناعي المتصلة يجعل من الصعب للغاية العمل به في المقام الأول.

تقلل مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي المثالية من انتشار الذكاء الاصطناعي. ببساطة، توحد هذه المجموعة مساحة العمل بالكامل — المهام والمستندات والمحادثات والتعليقات وملاحظات الاجتماعات — بحيث لا تضطر إلى التبديل بين 10 أدوات أو نماذج مختلفة للذكاء الاصطناعي للعمل.

ClickUp BrainGPT

ClickUp Brain هو مساعد ذكاء اصطناعي قوي يعمل معك لتقديم المساعدة السياقية وإنشاء المحتوى وأتمتة سير العمل مباشرةً داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك.

بالنسبة للمبتدئين، اطرح أسئلة بلغة طبيعية مثل "ما المهام التي يجب أن أعطيها الأولوية اليوم؟"

يجمع الذكاء الاصطناعي السياقي معلومات عن مهامك المستحقة، ويقارن الأولويات، ويقدم لك قائمة بالترتيب الصحيح لتبدأ العمل.

استخدم ClickUp Brain لترتيب أولويات المهام بسلاسة نيابة عنك.

يعمل ClickUp Chat كطيار مساعد للذكاء الاصطناعي في كل مناقشة. فهو يفهم المحادثة، ويحدد ما يحتاج إلى اهتمام، ويمكنه تحويل القرارات إلى مهام تلقائيًا.

تحويل الرسائل إلى مهام داخل ClickUp Chat

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot هو مساعد ذكاء اصطناعي مدمج في تطبيقات Microsoft 365 مثل Word وExcel وPowerPoint وOutlook وTeams. وهو مصمم للمحترفين والفرق التي تعمل بالفعل ضمن نظام Microsoft وترغب في الحصول على مساعدة الذكاء الاصطناعي دون تغيير الأدوات أو سير العمل.

المكونات الرئيسية:

مساعدة الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل Word وExcel وPowerPoint وOutlook وTeams

مطالبات باللغة الطبيعية لصياغة المستندات وتلخيص رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء العروض التقديمية

استخلص الرؤى باستخدام أسئلة باللغة الإنجليزية البسيطة بدلاً من الصيغ

ملخصات الاجتماعات، وعناصر العمل، والمتابعات الناتجة عن محادثات Teams

✅ تحقق من صحة المعلومات: يستخدم أكثر من نصف المطورين (57٪) الآن الذكاء الاصطناعي لأتمتة مشاريع البرامج الخاصة بهم وتسريعها. ولا يستخدم فقط لكتابة الأكواد، بل أيضًا لمناقشة المشكلات واختبار المنطق واكتشاف الأخطاء وتحسين الأداء.

الذكاء الاصطناعي لرؤى البيانات

تساعد هذه الطبقة المبتدئين على فهم البيانات دون الحاجة إلى جداول البيانات أو الصيغ أو لغة SQL. بدلاً من تحليل الصفوف والرسوم البيانية يدويًا، يقوم الذكاء الاصطناعي بترجمة البيانات إلى رؤى وملخصات باللغة الإنجليزية البسيطة يمكنك العمل عليها.

Airtable AI

يضيف Airtable AI الذكاء إلى جداول وقواعد بيانات Airtable المرنة، مما يسهل على المبتدئين تحليل البيانات المنظمة وتلخيصها والعمل بها.

المكونات الرئيسية:

ملخصات باللغة الطبيعية لبيانات الجداول

قيم الحقول والتصنيفات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

اقتراحات الصيغ بدون صيغة يدوية

يعمل داخل عروض مألوفة تشبه جداول البيانات

من الواضح أن الذكاء الاصطناعي

من الواضح أن AI هي أداة تحليلية لا تتطلب كتابة أكواد برمجية، وهي مصممة للمستخدمين غير التقنيين الذين يرغبون في الحصول على إجابات من البيانات دون إنشاء نماذج أو لوحات معلومات.

المكونات الرئيسية:

اطرح أسئلة بلغة إنجليزية بسيطة (على سبيل المثال: "ما الذي يؤثر على معدل ترك العملاء أكثر من غيره؟")

التحليل التنبئي الآلي والتنبؤ

مخرجات مرئية واضحة دون الحاجة إلى إعداد يدوي

لا حاجة إلى معرفة علوم البيانات أو البرمجة

تتيح هذه الطبقة لغير المصممين إنشاء صور رائعة بسرعة، دون الحاجة إلى تعلم برامج التصميم أو الاعتماد على المصممين في كل مهمة صغيرة.

Canva Magic Studio

يجلب Canva Magic Studio الذكاء الاصطناعي إلى منصة التصميم Canva، مما يساعد المبتدئين على إنشاء وتحرير وتكييف العناصر المرئية باستخدام مطالبات بسيطة.

المكونات الرئيسية:

تحويل النص إلى تصميم وتخطيطات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

Magic Write للنسخ داخل التصميمات

إزالة الخلفية وتعديل الصور بنقرة واحدة

قوالب للمنشورات الاجتماعية والعروض التقديمية والأصول التسويقية

Figma AI

يقدم Figma AI مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل Figma، مما يساعد الفرق على إنشاء تخطيطات وتحرير تصميمات واستكشاف الأفكار بشكل أسرع.

المكونات الرئيسية:

تصميمات واجهة المستخدم التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي واقتراحات التصميم

تكرارات وتغييرات أسرع

يعمل مباشرةً داخل ملفات التصميم التعاونية

يقلل من الجهد اليدوي في التصميم للمسودات الأولية

✅ تحقق من صحة المعلومات: 61٪ من مستخدمي Figma في الشركات الصغيرة (1-10 موظفين) يقولون إن الذكاء الاصطناعي مهم جدًا أو بالغ الأهمية لتحقيق أهدافهم في الحصة السوقية.

تزيل هذه الطبقة الأعمال المتكررة من خلال أتمتة توجيه المهام والإشعارات والتسليم - دون كتابة كود أو إدارة سير عمل معقد.

Zapier

يربط Zapier بين التطبيقات المختلفة ويقوم بأتمتة الإجراءات بينها باستخدام منطق بسيط يعتمد على المشغلات والإجراءات.

المكونات الرئيسية:

منشئ أتمتة بدون كود

آلاف من عمليات تكامل التطبيقات

اقتراحات سير العمل بمساعدة الذكاء الاصطناعي

حالات الاستخدام الشائعة مثل إنشاء المهام والتنبيهات ومزامنة البيانات

اصنع

يوفر Make (المعروف سابقًا باسم Integromat) طريقة أكثر مرونة ووضوحًا لإنشاء عمليات أتمتة دون الحاجة إلى كتابة أي أكواد برمجية.

المكونات الرئيسية:

أداة إنشاء سير عمل مرئي بالسحب والإفلات

منطق متقدم بدون برمجة

مراقبة الأتمتة في الوقت الفعلي

مناسب لسير العمل الأكثر تعقيدًا قليلاً

✅ تحقق من صحة المعلومات: وفقًا لقادة تكنولوجيا المعلومات والهندسة، يقول 74٪ منهم أن أتمتة العمليات وفرت لفرقهم 11-30٪ من الوقت الذي كانوا يقضونه في الأعمال اليدوية، ويقول 59٪ منهم أن التكاليف انخفضت بنسبة مماثلة تبلغ 11-30٪.

كيفية اختيار مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة للمبتدئين

فيما يلي بعض الاعتبارات الأساسية التي يجب وضعها في الاعتبار (حتى لا تبني مجموعة من الأدوات المتداخلة التي تعقد سير عملك).

ابدأ بالهدف

لا تفكر في الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي. فكر في المهام التي تعتبر منخفضة القيمة أو بطيئة أو مملة أو متكررة.

أدرج جميع نقاط الضعف لديك وقم بتجميعها لتسهيل تصنيفها.

📌 مثال: صعوبة العثور على الملفات وعدم اتساق تسمية الأصول تندرج تحت سوء إدارة الأصول. تبادل الرسائل المتكرر للحصول على تحديثات الحالة ونسيان المواعيد النهائية تندرج تحت سوء رؤية المهام. يستغرق وقتًا طويلاً لكتابة مسودات رسائل البريد الإلكتروني ويصعب إعادة كتابة المحتوى بأسلوب مختلف تندرج تحت عقبات إنشاء المحتوى.

بعد ذلك، قم بتقييم كل مجموعة على مقياس من 1 إلى 10. كلما ارتفعت النتيجة، زادت أهمية أو صعوبة تلك الفئة.

أخيرًا، حدد أفضل 2-3 مجموعات حصلت على أعلى الدرجات وحدد شكل نجاح الذكاء الاصطناعي لكل منها.

إذا كانت ضعف رؤية المهام هي أكبر مشكلة تواجهك، فقد يعني النجاح وجود لوحة تحكم واحدة للمواعيد النهائية والتذكيرات الآلية أو الملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بدلاً من مطاردة التحديثات.

بمجرد الانتهاء، انتقل إلى الخطوة التالية.

📮 ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن معلومات متعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا تضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الذكي المدمج في مساحة العمل الخاصة بك تغيير ذلك. أدخل ClickUp Brain. يقدم رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام الصحيحة في ثوانٍ - حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp - أي أكثر من 250 ساعة سنويًا لكل شخص - من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك إنجازه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

راجع كل مجموعة تم إنشاؤها في الخطوة 1 واسأل نفسك: هل هناك تطبيق واحد للذكاء الاصطناعي يغطي جميع أو معظم نقاط الضعف في هذه المجموعة؟

القاعدة العامة:

اختر الأدوات التي توفر ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة التي يمكنك استخدامها على الفور.

لا حاجة إلى البرمجة. لا حاجة إلى واجهات برمجة التطبيقات. لا حاجة إلى بنية تحتية. ما عليك سوى فتح التطبيق والبدء في العمل.

الهدف هنا هو تجنب إنشاء مجموعة متضخمة ذات وظائف متداخلة. إذا كانت إحدى الأدوات تعالج تمامًا نقاط الضعف داخل المجموعة، فاختر تلك الأداة. إذا كانت تحل 25٪ فقط من المشكلة، فاستمر في البحث.

📌 مثال: إذا كانت فئتك هي ضعف رؤية المهام، فأنت بحاجة إلى البحث عن منصات متكاملة لإدارة المشاريع أو العمل مزودة بذكاء اصطناعي مدمج. يجب أن توفر هذه المنصات لوحات تحكم موحدة، وتتبعًا آليًا للمهام، وملخصات وتقارير بالذكاء الاصطناعي، واتصالات مدمجة.

📚 اقرأ المزيد: أرشيفات إدارة المشاريع

أعط الأولوية للتكامل والأمان وسهولة الاستخدام

تعني قدرات التكامل أمرين:

تكامل سلس — يجب أن تتواصل أدوات الذكاء الاصطناعي في مجموعة أدواتك التكنولوجية مع بعضها البعض

يجب أن يتصل مكدس الذكاء الاصطناعي بالكامل بأنظمة مؤسستك الحالية.

على سبيل المثال، إذا كان بإمكان مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك في اجتماعاتك إدخال بنود العمل مباشرة إلى مدير المهام، فسيظل سير عملك منظمًا ومترابطًا.

بعد ذلك، انظر إلى الأمان. ففي النهاية، حتى المبتدئين يحتاجون إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتعامل مع البيانات الحساسة بمسؤولية. تأكد من أن جميع أدوات الذكاء الاصطناعي في مجموعتك تتبع بروتوكولات أمان قوية لضمان إدارة آمنة وفعالة للبيانات.

تحقق من الضمانات الأساسية: خصوصية البيانات، وكيفية تخزين معلومات المستخدم، وما إذا كانت الأداة تشارك أو تدرب نماذج التعلم الآلي على المحتوى الخاص بك.

أخيرًا، قم بتقييم قابلية استخدام كل حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. نحن نتحدث عن سهولة العمل اليومية في الأداة أو معها، بحيث يمكنك إنجاز المهام بسرعة والتنقل دون الرجوع المستمر إلى وثائق المساعدة.

(ما الفائدة من اعتماد الذكاء الاصطناعي إذا كانت واجهة الأداة المعقدة تبطئك، أليس كذلك؟)

🚀 ميزة ClickUp: يوفر ClickUp أكثر من 1000 تكامل لربط مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية لديك بأدوات ClickUp. بالنسبة للمبتدئين، يمكنك الاتصال بـ Slack و Google Drive و HubSpot و GitHub و Zoom في غضون ثوانٍ (وبدون أي إعدادات تقنية!). أنشئ مجموعة تقنيات ذكاء اصطناعي متكاملة باستخدام تكاملات ClickUp

جرب وقم بالقياس والبساطة

أفضل طريقة لنشر الذكاء الاصطناعي؟ قم بإجراء تجارب صغيرة ومضبوطة وقم بقياس النتائج. لا تنشر كل شيء دفعة واحدة.

اختر أداة أو أداتين من أدوات الذكاء الاصطناعي ودعهما يتوليان مهامك لمدة أسبوع. خلال هذه المرحلة، قم بقياس النتائج مثل الوقت الموفر، والخطوات اليدوية المخفضة، ومعدل الأخطاء، ووقت الإنجاز، وما إلى ذلك.

إذا كانت الأداة لا تعزز الأداء في المجالات التي حددتها سابقًا، فقم بإعادة تقييمها قبل البناء عليها. قم بإزالة أي شيء يبدو زائدًا عن الحاجة أو مستخدمًا بشكل مفرط.

بهذه الطريقة، يمكنك إنشاء مجموعة صغيرة من تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء وذات قيمة وقابلة للتطوير.

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات الإنتاجية لإدارة قوائم المهام الخاصة بك

أمثلة على حزمة الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام للمبتدئين

هل تتساءل عن شكل مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي المناسبة لك؟

فيما يلي أمثلة بسيطة من الواقع توضح لك كيفية الجمع بين عدد قليل من أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجيتك وإدارة سير العمل اليومي. لا حاجة إلى إعدادات تقنية.

مثال 1: مجموعة الإنتاجية اليومية للمهنيين المشغولين

الأفضل لـ: الموظفين والمديرين وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يشعرون بالضغط ويرغبون في الوضوح وسرعة اتخاذ القرار.

الأدوات:

ClickUp Brain → تحديد أولويات المهام اليومية، ملخصات الذكاء الاصطناعي، استخراج ملاحظات الاجتماعات

أتمتة ClickUp → التذكيرات والمتابعات والمهام المتكررة

ChatGPT أو Perplexity → إجابات سريعة، بحث، توليد الأفكار

ما يحل هذا:✅ البقاء على اطلاع بالمواعيد النهائية✅ تحويل الاجتماعات إلى بنود عمل✅ تقليل الوقت المستغرق في البحث عن المعلومات✅ الحصول على وضوح فوري دون تعقيدات تقنية

مثال 2: مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي لفرق التسويق الفردية

الأفضل لـ: رواد الأعمال ومديري وسائل التواصل الاجتماعي وفرق المحتوى وكتاب النشرات الإخبارية.

الأدوات:

ClickUp Docs + Brain → المسودات الأولى، إنشاء الصور، إعادة الكتابة، مخططات تحسين محركات البحث

Canva Magic Studio → الصور المصغرة والرسومات الاجتماعية والتصميمات السريعة

ChatGPT → استكشاف الأفكار وإعادة كتابة النصوص الصوتية/النغمات

أتمتة ClickUp → نشر التذكيرات ومزامنة التقويم

ما يحل هذا:✅ الكتابة بشكل أسرع وإعادة استخدام المحتوى✅ الحفاظ على تنظيم الحملات✅ إنشاء الرسومات بسرعة✅ تجنب انتشار الأدوات عبر تطبيقات متعددة

إذا كنت تعمل مع العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي وتشعر بأن "الذكاء الاصطناعي موجود في كل مكان ولكن تأثيره غير ملموس"، فإن هذا الفيديو مناسب لك. تعرف على كيفية إصلاح انتشار الذكاء الاصطناعي قبل أن يخرج عن السيطرة.

مثال 3: مجموعة أدوات التعاون للفرق الصغيرة للوكالات والشركات الناشئة

الأفضل لـ: الفرق التي تدير المشاريع والنتائج المتوقعة وأعمال العملاء والاتصالات.

الأدوات:

ClickUp Tasks + Brain → تخصيص المهام، تحديثات الحالة، ملخصات مشاريع الذكاء الاصطناعي

ClickUp Chat → دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع تحويل المهام وملخصات سلاسل المحادثات

Miro أو FigJam AI → العصف الذهني والمخططات الانسيابية والتخطيط

Zapier (اختياري) → إنشاء المهام تلقائيًا من تطبيقات الدردشة أو البريد الإلكتروني أو النماذج

ما يحل هذا: ✅ رؤية واضحة لمن يقوم بماذا✅ لا مزيد من مطاردة الرسائل أو فقدان التحديثات✅ ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي للتنسيق السريع✅ تخطيط المشاريع بدون أدوات تقنية

مثال 4: مجموعة الخدمات الاحترافية للمستشارين والفرق التي تتعامل مع العملاء

الأفضل لـ: المستشارون ومقدمو خدمات الموارد البشرية والمحاسبون والمصممون والفرق القانونية والمتخصصون في الشؤون المالية الذين يتعاملون مع الوثائق والنتائج المطلوبة ويرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المهنية.

الأدوات:

ClickUp Tasks + Brain → جداول زمنية للعملاء، بنود العمل، ملخصات الذكاء الاصطناعي، قوائم مراجعة الخدمات

ClickUp Docs → العقود والمقترحات وسير العمل المنظم وموجزات العملاء

Fireflies. ai / Otter. ai → ملاحظات الاجتماعات، ملخصات المكالمات، بنود الإجراءات التلقائية

Tability AI → OKRs، مؤشرات الأداء الرئيسية للعملاء، تحديثات التقدم الأسبوعية

Scribe AI → إجراءات التشغيل القياسية، أدلة التوجيه، وثائق تسليم العملاء

Loom أو Tella AI → تحديثات العملاء وإرشادات التفصيلية للنتائج

ما يحل هذا: ✅ تسليم مركزي للعملاء✅ ملخصات فورية بالذكاء الاصطناعي للمكالمات ومتطلبات العملاء✅ عروض أسرع وإجراءات تشغيلية قياسية قابلة للتكرار✅ تحديثات حالة واضحة دون الحاجة إلى العمل اليدوي✅ انضمام سلس وجداول زمنية شفافة

إليك ما تقوله أندريا بارك، منسقة العمليات التجارية في Spekit، عن استخدام ClickUp لإدارة المشاريع الموحدة:

كان ClickUp هو الحل الأفضل بالنسبة لنا لأنه يجمع بين عدة أدوات لإدارة المشاريع في أداة واحدة. من Mind-Mapping إلى Documents إلى Sprints، ClickUp هو أداة ديناميكية لتنظيم احتياجات إدارة المهام في أي قسم وتوفير الرؤية في جميع أنحاء الشركة.

📮ClickUp Insight: 88% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية يوميًا، و55% يستخدمونها عدة مرات في اليوم. ماذا عن الذكاء الاصطناعي في العمل؟ بفضل الذكاء الاصطناعي المركزي الذي يدعم جميع جوانب إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والتعاون، يمكنك توفير ما يصل إلى 3 ساعات أو أكثر كل أسبوع، والتي كنت ستقضيها في البحث عن المعلومات، تمامًا مثل 60.2% من مستخدمي ClickUp!

كيف يبسط ClickUp الذكاء الاصطناعي للمبتدئين

على الرغم من أن اختيار مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي أسهل من إنشائها، إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة.

يجب أن تكون حريصًا بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تنشرها لتقليل تكرار الميزات وضمان قابلية التوسع.

ClickUp، أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، تجمع بين العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي وسير العمل في منصة موحدة.

وهذا يعني أن أدوات الذكاء الاصطناعي المعدة مسبقًا تتكامل مع أنظمتك الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، فهو لا يتطلب أي برمجة، مما يعني أن المبتدئين يمكنهم بسهولة تخصيص حزم الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم والبدء في استخدامها في غضون بضع دقائق!

قم بالعصف الذهني وإنشاء المحتوى وصقله

هل سئمت من التنقل بين ChatGPT للبحث وGemini لصياغة المحتوى وبعض أدوات تصميم الذكاء الاصطناعي الأخرى لإنشاء الصور؟

فهذا لا يستغرق وقتًا طويلاً فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى التبديل المستمر بين السياقات وفقدان التركيز وبطء الإنتاج.

استخدم ClickUp Brain للتخلص من هذه المشكلة ومنع فقدان الإنتاجية. اطلب من Brain اقتراح موضوعات ذات صلة، وتحديد الهياكل، وإنشاء مسودات أولية حتى تظل عملية إنشاء المحتوى بأكملها في مكان واحد.

استخدام ClickUp Brain لتبادل الأفكار

استخدمه كشريكك في البحث لإجراء عمليات بحث سريعة على الويب، وتحليل كميات هائلة من المعلومات، واستخلاص رؤى أساسية من الأوراق البحثية، ومشاركة مصادر موثوقة للتحقق.

قم بإنشاء ملخصات للنتائج الرئيسية في البحث باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Brain

يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا بتلخيص المستندات وتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية وتنسيق المحتوى وإنشاء قوالب ذكاء اصطناعي قابلة لإعادة الاستخدام.

لمعرفة المزيد حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية، شاهد هذا الفيديو:

👀 هل تعلم: يمكن لمستخدمي ClickUp Brain الاختيار من بين نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية الرائدة مثل ChatGPT وClaude وGemini لإنتاج أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك منشورات المدونات والبريد الإلكتروني والرسوم البيانية وأصول العلامة التجارية والصور. قم بتبديل نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة داخل ClickUp Brain

أنشئ مساحة عمل موحدة باستخدام الذكاء الاصطناعي

تساعد مساحة العمل الموحدة المبتدئين على إدارة المهام والمستندات والأفكار دون الحاجة إلى تبديل الأدوات. وهذا أمر ضروري لتقليل توسع نطاق العمل وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

أدخل: ClickUp BrainGPT — رفيقك الذكي على سطح المكتب.

مجموعة مسبقة الصنع مزودة بذكاء اصطناعي سياقي يفهم عملك ويساعدك في كل خطوة ويوحد الأشخاص والمعرفة.

على سبيل المثال، تخيل أنك تبحث عن ملف ولكنك لا تتذكر اسمه أو مكان تخزينه. باستخدام ClickUp’s Enterprise AI Search، قم بوصفه بلغة طبيعية، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بالبحث عنه في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك والتطبيقات المتصلة!

استخدم ClickUp Enterprise Search لسحب النتائج عبر المستندات والمهام والتطبيقات المتصلة

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لخوارزميات التعلم الآلي الذكية في ClickUp تحليل مهامك ومحادثاتك وخطط عملك ومعالجة البيانات للإجابة على الأسئلة في سياقها.

لذلك، يمكنك الدردشة مع مساعد الذكاء الاصطناعي وطرح أسئلة مثل "ما المهام المطلوب إنجازها هذا الأسبوع؟" أو "ما هي سياسة الشركة بشأن العمل من المنزل؟" ويجيب عليها بعد قراءة مهامك الأسبوعية أو وثائق السياسة الداخلية.

🛠️ نصيحة سريعة: أملي استعلامات البحث والرسائل والملاحظات وما إلى ذلك باستخدام ميزة Talk-To-Text في ClickUp. يقوم Brain بتحويل كلامك إلى نص منظم ومفصل يتم لصقه مباشرةً في أي مكان يوجد فيه المؤشر — المستندات أو رسائل البريد الإلكتروني أو التعليقات أو شريط البحث في Brain نفسه! استخدم ميزة Talk-to-Text في ClickUp لتحويل الكلمات المنطوقة إلى نصوص واضحة، وحتى لتحويل الملاحظات إلى عناصر عمل.

تحليل الأفكار وتقديم تقارير عنها في الوقت الفعلي

رائع، تم توصيل جميع مكونات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك. التحدي التالي هو فهم جميع المعلومات التي تتدفق عبر مشاريعك.

آخر ما تريد القيام به هو قضاء ساعات في تجميع التحديثات من جداول البيانات ومحادثات الدردشة ورسائل الفريق لمجرد فهم ما يحدث.

يحل ClickUp هذه المشكلة عن طريق تحويل بيانات المهام والمحادثات وسير العمل إلى رؤى فورية.

استخدم لوحات معلومات ClickUp لتصور تقدم المشروع وحجم عمل الفريق والجداول الزمنية والمخاطر ومؤشرات الأداء الرئيسية - يتم تحديثها جميعًا تلقائيًا دون الحاجة إلى إعداد تقارير يدوية.

أضف أدوات للمهام أو السباقات أو المستندات أو الأهداف، وشاهد تحديث المقاييس في الوقت الفعلي.

قم بتحليل بيانات مساحة العمل المعقدة وإعداد تقارير عن الرؤى الحية باستخدام لوحات معلومات ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تضيف بطاقات الذكاء الاصطناعي في لوحات معلومات ClickUp ملخصات ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجوار المخططات والرسوم البيانية. تعرض تلقائيًا الإنجازات الرئيسية والخطوات التالية والمخاطر الرئيسية والمواعيد النهائية القادمة وملخصات الوقوف والمزيد.

أضف بطاقات الذكاء الاصطناعي إلى لوحات المعلومات الخاصة بك لمشاركة الأفكار المخصصة بسرعة

أتمتة الأعمال الروتينية وركز على الاستراتيجية

المهام الصغيرة مثل ضبط التذكيرات أو توجيه العمل أو مشاركة التحديثات تقطع تركيزك باستمرار. قبل أن تدرك ذلك، تكون المهام الإدارية قد استهلكت نصف يومك دون أن تشعر.

لماذا تعتبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع أتمتة سير العمل ضرورية في حزمة الذكاء الاصطناعي الحديثة.

يحقق ClickUp ذلك من خلال الجمع بين ClickUp Automations و AI Agents و ClickUp Brain في نظام موحد واحد.

بدلاً من تجميع المشغلات والشروط يدويًا، أخبر الذكاء الاصطناعي بما تريد أن يحدث، ودعه يتولى الأمور اللوجستية خلف الكواليس.

أخبر ClickUp Brain بلغة بسيطة بما تحتاجه، وسيساعدك في إنشاء سير عمل ذكي.

فكر في وكلاء الذكاء الاصطناعي كزملاء فريق أذكياء داخل مساحة عملك:

يتم تفسير السياق تلقائيًا: يقرأ الوكلاء المهام والتعليقات والنماذج والحقول لفهم ما يجب أن يحدث بعد ذلك.

يعملون بشكل مستقل: تعيين المالكين، وتحديث الحالات، وتصعيد المشكلات، أو إنشاء الردود - دون الحاجة إلى تكوين كل قاعدة

يتكيفون مع العمل الفعلي: مع تغير المحتوى أو تغير درجة الاستعجال، يقوم الوكلاء بتعديل سير العمل حتى تستمر الأمور في التقدم.

تقلل من وقت الإعداد: لا توجد سلاسل طويلة من القواعد أو المخططات الانسيابية. ما عليك سوى تحديد النتيجة، وترك Brain يحدد التسلسل الصحيح للإجراءات.

تحافظ وكالات الطيار الآلي داخل ClickUp على تدفق المعلومات عبر مساحة العمل

🤖 ما يفعله الوكلاء الخارقون بالفعل غالبًا ما يفترض المبتدئون أن الأتمتة تعني إنشاء قواعد أو مخططات انسيابية معقدة. الوكلاء الخارقون يقلبون هذا التفكير. تسريع سير العمل باستخدام Super Agents في ClickUp إنهم يراقبون مساحة عملك بنفس الطريقة التي يراقبها زميل حقيقي. عندما تكون هناك مهمة معلقة، أو يتجاوز الموعد النهائي، أو لم يتم اتخاذ قرار بشأنها، فإنهم يدفعون الأمور إلى الأمام دون أن يتم إخبارهم خطوة بخطوة. إنهم يتولون التنسيق الهادئ والمستمر الذي عادة ما يستنزف يومك، حتى تقضي وقتك في حل المشكلات بدلاً من مراقبة قائمة المهام الخاصة بك.

هل أنت مستعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام واستعادة الوقت الضائع؟ شاهد هذا الفيديو:

📚 اقرأ المزيد: أمثلة ونماذج لأتمتة العمليات التجارية

تواصل وتعاون مع العملاء/الفرق

إن وجود مجموعة WhatsApp أو سلاسل بريد إلكتروني طويلة يناسب معظم المبتدئين. تبدأ المشكلة عندما يزداد عبء العمل، وينضم أعضاء جدد إلى الفريق، وتحتاج إلى توسيع نطاق اتصالاتك.

في هذه المرحلة، تساعد قدرات الذكاء الاصطناعي في ClickUp على دمج الاتصال مع العمل الفعلي.

استخدم Brain مع ClickUp Chat لإنشاء مهام على الفور من الرسائل.

وبالمثل، استخدم AI Notetaker من ClickUp لتدوين الاجتماعات/الملاحظات الصوتية، واستخراج العناصر الرئيسية من الملاحظات المكتوبة، وإنشاء ملخصات آلية.

سجل صوتياً واكتب وولخص اجتماعاتك باستخدام ClickUp AI Notetaker

تتيح أتمتة ClickUp، جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي، تدفقات أكثر تقدمًا لا تؤدي فيها تغييرات المهام إلى تحديث الحقول فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تشغيل الاتصالات. يمكنك نشر التعليقات تلقائيًا وإرسال رسائل البريد الإلكتروني النموذجية وإنشاء ملخصات الذكاء الاصطناعي عند الوصول إلى المعالم أو المواعيد النهائية.

📮 ClickUp Insight: عندما تضيع مهمة ما في الدردشة، يبحث 41% من الموظفين في سلاسل المحادثات للعثور عليها، ويقول 22% إنها لا تنجز أبدًا، ويحاول 19% إعادة إنشائها لاحقًا من الذاكرة. أنت تعمل بشكل أساسي مع نظام يتم فيه فقدان 40٪ من المناقشات. تبدأ الفرق في التقاط لقطات شاشة للرسائل أو إرسال تذكيرات عبر الرسائل المباشرة أو إنشاء مستندات ظل لتعويض هشاشة الدردشة. يعمل ClickUp AI ضمن ClickUp Chat، ويغير هذه الديناميكية. فهو يعرض التزاماتك تلقائيًا، ويشير إلى العناصر غير المخصصة، ويربطها بالمشاريع ذات الصلة. لا مزيد من التفاصيل المفقودة. مجرد سجل يتماشى مع المحادثة.

📚 اقرأ المزيد: كيفية استخدام ClickUp AI لتحسين الإنتاجية والكفاءة

نصائح للبدء في استخدام مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك

يتطلب اختيار مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي المناسبة تقييم ومقارنة تطبيقات الذكاء الاصطناعي لضمان نجاح المشروع.

ولكن بعد اختيار المجموعة، كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة منها؟

فيما يلي بعض النصائح لنشر الذكاء الاصطناعي بنجاح:

استكشف إعدادات الأداة: تحقق من ميزات مثل تفضيلات النموذج وخيارات النبرة والاختصارات وإعدادات الأتمتة. يساعدك ذلك على الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى أقصى حد ممكن.

استخدم قوالب المطالبات للحصول على نتائج أفضل: بدلاً من كتابة المطالبات من البداية في كل مرة، احفظ أفضلها أداءً. أنشئ مكتبة قوالب للبريد الإلكتروني والملخصات والتقارير وإعادة الكتابة والعصف الذهني.

ابدأ ببطء، وانمو بسرعة: لا تستخدم أدوات متعددة في اليوم الأول. ابدأ بواحدة أو اثنتين، وتعلمهما جيدًا، ودع إنجازاتك توجهك إلى الترقية التالية.

اختر الأدوات التي تكمل بعضها البعض: ابحث عن الأدوات التي تعمل معًا بشكل طبيعي بدلاً من التداخل. على سبيل المثال، ClickUp Brain + ClickUp Tasks + ClickUp Chat + ClickUp Automations تخلق سير عمل سلس ومتقارب.

توقع عدم الاتساق: نماذج الذكاء الاصطناعي ليست مثالية. في بعض الأحيان، قد تكون النتائج غير متسقة أو غير كاملة. أفضل طريقة لتحسين النتائج هي التجربة: أعد كتابة الموجه، وأضف سياقًا، واطرح أسئلة متابعة، أو جرب أدوات مختلفة. كلما زادت توجيهاتك، كلما تحسنت النتائج.

أتذكر أننا في أوائل عام 2021 كنا نحاول إطلاق مجموعة كاملة من المنتجات. لم نلتزم بالمواعيد النهائية، وواجهنا مشاكل. لم يكن هناك تواصل بين الموظفين. لم نكن نعرف من هو المسؤول عن اتخاذ القرارات. قمنا بتعيين بعض الأشخاص الأذكياء، ولكن أعتقد أن ClickUp كان بمثابة العمود الفقري لعمل الشركة، خاصة فيما يتعلق بسير العمل الرائع.

هل تعمل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي لأول مرة؟ فيما يلي التحديات الشائعة التي يجب أن تكون على دراية بها عند استخدام الذكاء الاصطناعي:

❌ الإفراط في الاستثمار في مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك

من السهل أن تفترض أن مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الأولى التي تشتريها ستكون المجموعة المثالية. لذا، تشتري خططًا متميزة، وتشترك في العديد من الأدوات، أو تلتزم بعقود سنوية قبل أن تختبر مدى ملاءمتها لسير عملك.

✅ الحل: قم أولاً بتخطيط سير العمل، ثم قم بأتمتة خطوة واحدة في كل مرة. ابدأ بمحفز واحد (على سبيل المثال، تغيير حالة المهمة إلى "قيد المراجعة") وتأكد من أنه يعمل قبل إضافة المزيد من القواعد.

❌ الإفراط في الأتمتة في وقت مبكر جدًا

قد تميل إلى أتمتة كل شيء دفعة واحدة دون فهم العملية الأساسية. قد يتسبب ذلك في تعطيل سير العمل وتكرار البيانات وارتفاع تكاليف التشغيل وإعادة العمل غير الضرورية.

✅ الحل: ابدأ أولاً بتخطيط العملية يدويًا. ثم قم بأتمتة خطوة واحدة في كل مرة (التسليم، التذكير، التوجيه). إذا تعطل سير العمل، قم بإصلاح العملية قبل إضافة المزيد من الأتمتة.

حقق الإنتاجية والنجاح مع ClickUp

تعد مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة جزءًا لا غنى عنه من سير عملك، سواء كنت طالبًا أو فنانًا أو محترفًا أو شركة.

يقدم ClickUp حلاً أبسط: إطار عمل شامل للذكاء الاصطناعي يجمع بين الكتابة والتخطيط والاجتماعات والمهام وسير العمل في مكان واحد.

بدلاً من تجميع عشرات التطبيقات أو التعامل مع الأكواد البرمجية، ستحصل على تجربة ذكاء اصطناعي متصلة وسهلة الاستخدام للمبتدئين تنمو معك.

لا حاجة إلى إعدادات تقنية أو خبرة في تدريب النماذج لتنفيذ الذكاء الاصطناعي.

إذن، ماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp اليوم!

الأسئلة المتداولة (FAQs)

مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي هي مجموعة من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها للكتابة والبحث والتحليل والتصميم والأتمتة أو إدارة عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي. تتعامل كل أداة مع جزء مختلف من سير عملك، وتتيح هذه الأدوات مجتمعة للشركات والأفراد العمل بذكاء.

الأدوات الملائمة للمبتدئين هي تلك التي تعمل فورًا دون الحاجة إلى أي تطوير تقني لنموذج الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، ChatGPT أو Gemini للكتابة والعصف الذهني، وPerplexity للبحث السريع، وCanva Magic Studio لتوليد الصور الفورية، وClickUp Brain لأتمتة المهام وسير العمل، وما إلى ذلك.

ابدأ بتحديد أكبر العقبات التي تواجهك، سواء كانت الكتابة أو التخطيط أو الاجتماعات أو إعداد التقارير أو الأعمال الإدارية. بعد ذلك، اختر تطبيقًا واحدًا للذكاء الاصطناعي لتغطية جميع نقاط الضعف في كل فئة. من الأفضل أن يكون لديك إعداد صغير ومتصل يمكنك استخدامه يوميًا بدلاً من نظام معقد يتكون من أدوات متعددة.

بعض الأخطاء الشائعة هي: الاستثمار المفرط في وقت مبكر جدًا، واختيار أدوات ذات ميزات متداخلة، وتوقع نتائج مثالية من موجه واحد، أو أتمتة أكثر من اللازم.

يضع ClickUp Brain الذكاء الاصطناعي في سير عملك اليومي من أجل عمل أكثر ذكاءً وسرعة. يمكنك البحث وتبادل الأفكار، وإنشاء المحتوى، وتدوين الاجتماعات، وإدارة المستندات، والدردشة مع أعضاء الفريق، وتعيين المهام، وإعداد الأتمتة دون مغادرة مساحة عملك. إنه يلغي الحاجة إلى أدوات متعددة ويمنح المبتدئين طريقة بسيطة وموحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي من اليوم الأول.