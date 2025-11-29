قوالب قانونية مجانية وقابلة للتخصيص للعمل والامتثال

تعتمد كل شركة على فريقها القانوني، سواء كان داخليًا أو خارجيًا، لضمان سير العمل بسلاسة. لكن الدعم القانوني بدوام كامل ليس أمرًا واقعيًا للعديد من الشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة أو المهنيين المستقلين.

يمكن للمستقلين والمستشارين التدخل، ولكن المهام اليومية مثل صياغة العقود أو السياسات غالبًا ما تتطلب حلاً أسرع وأبسط. وهنا يأتي دور القوالب القانونية. فهي تمكّن أي شخص من إنشاء مستندات قانونية موثوقة دون تأخير طويل أو تكاليف باهظة.

وقد أصبحت هذه الأدوات قياسية: تشير تقارير PwC إلى أن 49% من الشركات تستخدم الآن التكنولوجيا في ما لا يقل عن 11 نشاطًا متعلقًا بالامتثال.

في هذه المقالة، سنسلط الضوء على بعض أفضل القوالب القانونية للعمل والامتثال. دعونا ندخل في صلب الموضوع.

إخلاء المسؤولية: توفر هذه المقالة معلومات عامة عن القوالب القانونية وأدوات الإنتاجية. وهي لا تحل محل المشورة القانونية المهنية، ولا تنشئ علاقة بين المحامي والموكل. للحصول على إرشادات خاصة بحالتك، استشر متخصصًا قانونيًا مؤهلًا.

نظرة عامة على القوالب القانونية القابلة للتخصيص

فيما يلي جدول ملخص لجميع القوالب القانونية المجانية لـ ClickUp المدرجة في هذا المدونة:

ما هي القوالب القانونية؟

تُعد القوالب القانونية بمثابة مستندات قانونية معدة مسبقًا وقابلة للتخصيص تساعد الأفراد والشركات في إدارة المهام القانونية الروتينية دون الحاجة إلى البدء من الصفر.

تغطي هذه الأدوات كل شيء بدءًا من اتفاقيات التوظيف وعقود الخدمة وحتى عقود إيجار العقارات ونماذج عدم الإفصاح. يوفر كل نموذج هيكلًا قانونيًا أساسيًا مع أقسام وشروط محددة بوضوح يمكن تعديلها لتناسب احتياجاتك.

يمكنك ملء معلوماتك وتعديل البنود والتوقيع عليها — كل ذلك في غضون دقائق، غالبًا من خلال منصات قانونية عبر الإنترنت.

ما الذي يجعل القالب القانوني جيدًا؟

هل تعلم أن العديد من شركات Fortune 500 لديها فرق قانونية مخصصة فقط لصيانة وتحديث مستنداتها القانونية الداخلية؟ تضمن هذه الفرق أن كل اتفاقية وعقد ونموذج يعكس أحدث اللوائح.

بالنسبة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة، لا يكون هذا النوع من الرقابة القانونية المستمرة ممكنًا دائمًا. وهنا يأتي دور القوالب القانونية الجيدة الصنع.

إذن، ما الذي يجعلها جيدة؟

✅ استخدم لغة واضحة وسليمة من الناحية القانونية تتجنب الغموض

✅ تغطية البنود الأساسية مثل الأطراف ونطاق العمل والمدة والإنهاء

✅ تسمح بالتخصيص السهل دون الإخلال بهيكل المستند

✅ عكس أحدث المعايير القانونية ومتطلبات الامتثال

✅ وفر مساحة للتوقيعات والتواريخ والمعلومات الأساسية الأخرى لتكون جاهزة للاستخدام

أفضل 16 نموذجًا قانونيًا

هل تمنيت يومًا أن تكون مستنداتك القانونية وملاحظاتك وعقودك في نفس المكان الذي توجد فيه بقية أعمالك؟

ClickUp للفرق القانونية هو أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، حيث تجمع بين جميع تطبيقات العمل والبيانات وسير العمل — بما في ذلك المستندات والقوالب القانونية والموافقات.

تظل المستندات القانونية مرتبطة بالمهام والتعليقات والإصدارات والجداول الزمنية للمشروع، مما يسهل مراجعة كل اتفاقية وتحديثها ومواءمتها مع العمل الذي تدعمه.

وبالتالي، يزيل ClickUp جميع أشكال توسع العمل ليوفر سياقًا كاملاً ومكانًا واحدًا للعمل المشترك بين البشر والوكلاء.

بفضل مكتبة القوالب القانونية في ClickUp ووثائق ClickUp القوية، يمكن للفرق صياغة الاتفاقيات وتحريرها وإدارتها في دقائق. يظل كل شيء منظمًا وقابلًا للبحث ومرتبطًا بالتنفيذ، مما يوفر طريقة أسرع وأكثر موثوقية للتعامل مع الأعمال القانونية.

فيما يلي 16 نموذجًا قانونيًا أساسيًا يمكنك تخصيصها:

1. قالب اتفاقية عقد ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتوحيد تعاملات الموردين عبر الفرق بحيث تتبع كل العقود نفس الهيكل عبر نموذج اتفاقية العقد من ClickUp.

تخسر الشركات ما يقرب من 9٪ من قيمتها كل عام بسبب سوء إدارة العقود. تساعدك قالب اتفاقية العقد من ClickUp على إنشاء اتفاقية واضحة وقابلة للتخصيص في مكان واحد، بحيث يفهم كلا الطرفان نطاق العمل.

يمكنك تحديد الأدوار، وتحديد المعالم، وإضافة بنود السرية والملكية الفكرية، وتتبع كل تغيير داخل نفس مساحة العمل.

بالإضافة إلى الصياغة، يتناسب قالب العقد هذا مع الطريقة التي تدير بها الفرق العمل فعليًا. قم بتحويل الأقسام إلى مهام، وقم بتعيين المالكين، واعرض التبعيات على مخطط جانت لضمان مطابقة الشروط التجارية للخطة. يمكنك أيضًا إضافة نقاط فحص الامتثال واستخدام التعليقات للتفاوض، بحيث تعكس الاتفاقية النهائية ما تمت مناقشته.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بتعيين متعاقدين مستقلين أو وكالات مع بيان واضح للعمل والمدفوعات المرحلية وتواريخ التسليم.

قم بإضفاء الطابع الرسمي على خدمات الاستشارات مع شروط السرية وملكية الملكية الفكرية والمسؤولية التي تحمي عملك

حدد التوقعات للمقاولين عن بُعد، بما في ذلك وتيرة الاتصال وعملية الموافقة وقواعد الفوترة.

✨ مثالي لـ: الشركات التي توظف مقاولين أو مستقلين يحتاجون إلى اتفاقيات قانونية واضحة.

2. قالب ClickUp لإدارة العملاء القانونيين

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة بيانات العملاء وتفاصيل القضايا في مساحة عمل مركزية واحدة باستخدام قالب ClickUp لإدارة العملاء القانونيين.

هل تتذكر هارفي سبيكتر من مسلسل Suits؟ إنه يفوز بالقضايا ليس لأنه يعمل بجدية أكبر، بل لأنه دائمًا ما يكون متقدمًا بعشر خطوات. لا يمكن للفرق القانونية في العالم الحقيقي الاعتماد على سحر التلفزيون، ولكن يمكنها الاعتماد على الأنظمة التي تجعل سير عملها بهذه الدقة.

يضفي قالب ClickUp لإدارة العملاء القانونيين الدقة على العمليات اليومية. فهو يساعدك على إدارة كل عميل وقضية ووثيقة في مكان واحد. ويوفر للمهنيين القانونيين الهيكل اللازم لتتبع المواعيد النهائية والمدفوعات والاتصالات مع الحفاظ على تنظيم جميع النماذج والملاحظات القانونية ذات الصلة بشكل واضح.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك الحالات المخصصة متابعة كل حالة من المسودة إلى الإغلاق، بينما توفر لوحات المعلومات ومخططات جانت عرضًا واضحًا وسهل المتابعة لحجم العمل الخاص بك.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع مواعيد المحكمة ودورات الفوترة وتقديم المستندات باستخدام التذكيرات التلقائية.

قم بإنشاء تقارير الأداء وتقارير تقدم الحالات باستخدام لوحات المعلومات المرئية

حسّن التواصل مع العملاء من خلال مشاركة التحديثات والمستندات الموقعة عبر الإنترنت

✨ مثالي لـ: شركات المحاماة والفرق القانونية التي تدير العديد من العملاء والقضايا والمواعيد النهائية بكفاءة.

📮 ClickUp Insight: كشفت دراستنا الاستقصائية الأخيرة حول فعالية الاجتماعات عن شيء مفاجئ — في فريق مكون من 100 شخص، يمكن أن يقضي الموظفون ما يقرب من 308 ساعات كل أسبوع في الاجتماعات. هذا يعني ضياع ما يقرب من أسبوعين كاملين في الحديث بدلاً من العمل. تخيل الآن تقليل هذا العدد دون فقدان السياق. تساعدك مساحة العمل الموحدة في ClickUp على استبدال عمليات المزامنة الزائدة عن الحاجة برؤية واضحة ووثائق مشتركة وسير عمل آلي. 💫 نتائج حقيقية: شهدت شركات مثل Trinetix انخفاضًا بنسبة تصل إلى 50٪ في عدد الاجتماعات بعد توحيد الاتصالات وتتبع المشاريع داخل ClickUp — مما أدى إلى توفير مئات الساعات الإنتاجية كل أسبوع.

3. قالب تتبع القضايا القانونية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني نسق تحقيقات الامتثال مع المهام والموافقات باستخدام قالب تتبع القضايا القانونية في ClickUp.

يبلغ متوسط معدل الاستخدام للمكاتب القانونية 37٪، وهو ما يعادل 2.9 ساعة قابلة للفوترة في يوم عمل مدته ثماني ساعات. يعد تتبع أفضل أحد أسهل الطرق لاستعادة الوقت.

يحفظ قالب تتبع القضايا القانونية في ClickUp كل الأمور في مكان واحد، بحيث يمكن لفريقك الاطلاع على القصة كاملة في لمحة. نحن نتحدث عن المستندات القانونية والملاحظات والاتصالات إلى جانب المهام والجداول الزمنية ومواعيد الجلسات.

استخدم الحقول المخصصة لتسجيل المعلومات الأساسية، مثل الأطراف وتفاصيل المحكمة وحالة الدفع، لفرز وتصفية والعثور على ما تحتاجه في دقائق.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع الدعاوى القضائية من البداية وحتى صدور الحكم من خلال الملفات والمستندات وتواريخ المحاكمات.

قم بإدارة شؤون العقارات باستخدام تفاصيل الممتلكات ومراحل الإيجار وقوائم المراجعة النهائية.

تعامل مع قضايا التوظيف من خلال تنظيم الأدلة وملاحظات المقابلات ووثائق التسوية.

✨ مثالي لـ: الفرق التي تتعامل مع حالات متعددة وتحتاج إلى تتبع واضح وموثوق.

👀 حقيقة ممتعة: أصبح القضاة الآن يعاملون الرموز التعبيرية كجزء من الرسالة، وليس كزخرفة. في عام 2023، تجاوزت القضايا الأمريكية التي أشارت إلى الرموز التعبيرية علامة 1000. لذلك، إذا تضمنت محادثة العقد رمز 👍، فتوقع أن تقيّم المحكمة معناه.

4. قالب ClickUp لتتبع القضايا القانونية والفواتير

احصل على نموذج مجاني قم بتوحيد مراجعات العقود باستخدام بطاقات الأسعار والفواتير المحفوظة في قالب تتبع القضايا القانونية والفواتير في ClickUp.

يبلغ متوسط معدل التحقيق للمكاتب القانونية 88٪، ومتوسط معدل التحصيل 91٪. وهذا يعني أن الفجوات الصغيرة في التتبع والفوترة يمكن أن تؤدي إلى خسارة أموال حقيقية.

يجمع نموذج تتبع القضايا القانونية والفواتير من ClickUp جميع أمورك ووثائقك القانونية وسجلات وقتك في مكان واحد. سجل تفاصيل الأطراف والاتفاقيات، وأرفق النماذج القانونية، وسجل الوقت أثناء عملك حتى تتحول الأنشطة القابلة للفوترة إلى فواتير واضحة.

يقوم النموذج بتحويل إدخالات الوقت المعتمدة إلى مسودات فواتير. يمكنك تتبع التنفيذ والتحصيل على مستوى الموضوع، والاحتفاظ بالمستندات عبر الإنترنت لمراجعتها بسرعة من قبل العميل.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع أعمال التقاضي من خلال الملفات والمثول أمام المحكمة وإدخالات الوقت المعاصرة الجاهزة للفوترة.

قم بإدارة شؤون العقارات باستخدام تفاصيل الممتلكات والمهام النهائية والفواتير المستندة إلى المراحل المهمة.

تعامل مع قضايا التوظيف من خلال تنظيم الأدلة والملاحظات والفواتير المرحلية لكل مرحلة.

✨ مثالي لـ: الشركات التي تحتاج إلى رؤية واضحة وفواتير موثوقة في مكان واحد.

شاهد: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخلصك من عناء كتابة المستندات — من أدلة المستخدم وإجراءات التشغيل القياسية إلى العقود القانونية ووصف المنتجات. في هذا الفيديو، سنوضح لك بالضبط كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة المستندات باستخدام أمثلة واقعية ومطالبات مجربة.

5. قالب المهام القانونية في ClickUp

احصل على نموذج مجاني التزم بالمواعيد النهائية، وحافظ على رضا العملاء، وحافظ على النتائج باستخدام قالب المهام القانونية من ClickUp.

تقوم ما يقرب من ثمانية من أصل عشرة أقسام قانونية في الشركات بمعالجة عدد أكبر من القضايا أكثر من أي وقت مضى، ولكن معظمها لم يضف محامين أو موظفين جدد لمواكبة هذا النمو.

يحول قالب المهام القانونية في ClickUp هذا الفوضى إلى خطة. كل مهمة مرتبطة بموضوع معين، مع توفر المالك وتاريخ الاستحقاق والمستندات المصدرية. يمكنك وضع علامة على المشكلات المتعلقة بالامتيازات، والربط بالاتفاقية المسيطرة، وإرفاق النماذج القانونية اللازمة.

بالإضافة إلى ذلك، توضح مهام الأدوار ومخططات جانت من يقوم بالصياغة ومن يقوم بالمراجعة ومن يقوم بالتوقيع. تتيح الحالات رؤية التقدم المحرز. تحافظ التعليقات على سياق العمل. إنها طريقة مباشرة لإدارة عمليات التسليم ومنع إعادة العمل وحماية الجداول الزمنية.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بتخصيص مذكرات البحث ومسودات الطلبات والتحقق من الاقتباسات ومراجعات الشركاء مع تحديد المالكين والمواعيد النهائية بوضوح.

خطط لعمليات إغلاق العقارات عن طريق تعيين علاجات الملكية، وملخصات الإيجار، ووثائق الاستحقاق، وملفات الملكية.

نسق شؤون التوظيف عن طريق تقسيم المقابلات الأولية ومذكرات الحقائق وشروط التسوية إلى مهام قابلة للتتبع.

✨ مثالي لـ: الفرق المشغولة التي تحتاج إلى ملكية واضحة وتسليم أسرع وأكثر نظافة.

💡 نصيحة احترافية: عندما تكون غارقًا في العقود ووثائق الامتثال، دع ClickUp Brain يقوم بالمهمة الصعبة. اطلب منه "تلخيص بنود التعويض" أو "سرد تواريخ التجديد في هذا المجلد"، وسوف يستخرج على الفور رؤى تراعي السياق دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك. ClickUp Brain يفهم السياق، وليس الكلمات المفتاحية فقط. يمكنك أيضًا أن تطلب منه "البحث عن جميع المهام التي تحمل علامة SOC2 وعرض مستندات السياسة ذات الصلة" وسيقوم بربط النقاط بين الملفات والتعليقات والمرفقات - مما يقلل من التشويش أثناء عمليات التدقيق أو المراجعة. يمكنك حتى صياغة مذكرات قانونية أو تحديثات للسياسة بمجرد مطالبة واحدة. ابدأ بـ "صياغة مذكرة للعميل حول لوائح الخصوصية الجديدة" ثم قم بتحسين النتيجة لتناسب أسلوب شركتك. قم بصياغة العقود وتلخيص الالتزامات القانونية وتحويل المصطلحات المعقدة إلى لغة إنجليزية بسيطة باستخدام ClickUp Brain.

6. قالب إدارة المشاريع القانونية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع الأمور من خلال التحقق والعناية الواجبة وإنجاز المهام باستخدام قالب إدارة المشاريع القانونية من ClickUp.

"تأخير العدالة هو إنكار للعدالة." تتعلق هذه العبارة بكيفية إدارة الأعمال القانونية خلف الكواليس. إذا فاتك ملف واحد أو فقدت تتبع موافقة واحدة، فقد تنهار قضية قوية بسرعة.

تساعد قالب إدارة المشاريع القانونية من ClickUp شركات المحاماة والفرق الداخلية على تحويل هذا التحدي إلى هيكل. كل مسألة، سواء كانت دعوى قضائية متعددة الأطراف أو معاملة عبر الحدود أو تدقيق الامتثال، تظل في لوحة تحكم واحدة.

يمكنك تعيين الأدوار وإضافة المستندات القانونية ومراجعة العقود قيد التنفيذ دون فقدان السياق. يضفي هذا النموذج الانضباط على الأجزاء المتغيرة من العمل القانوني. استخدم لوحات المعلومات لمراجعة أداء الميزانية، ومخططات جانت لتتبع الملفات، والأتمتة لتشغيل التذكيرات قبل المواعيد المهمة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بإدارة مشاريع التقاضي أو المعاملات باستخدام معالم محددة لكل مرحلة وتبعيات وميزانيات.

أشرف على مشاريع التوظيف مثل طرح السياسات أو التحقيقات الداخلية باستخدام الجداول الزمنية والمسؤولين المعينين.

نسق مشاريع مراجعة العقود الكبيرة باستخدام التحكم في الإصدارات وتعليقات أصحاب المصلحة في المشروع وتوجيه الموافقة.

✨ مثالي لـ: الفرق القانونية التي تتعامل مع مشاريع متعددة المراحل تتطلب الهيكلية والمساءلة والشفافية.

👀 حقيقة ممتعة: لا تحتاج إلى حبر لمعظم الاتفاقيات. يجعل قانون ESIGN التوقيعات الإلكترونية ملزمة قانونًا إذا كان الموقّع ينوي التوقيع ووافق على السجلات الإلكترونية. لهذا السبب يتم توجيه العديد من القوالب القانونية إلى التوقيع الإلكتروني.

7. قالب المذكرة القانونية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بصياغة مذكرات قانونية داخلية أو موجهة للعملاء بهيكل كامل باستخدام قالب المذكرة القانونية من ClickUp.

في الآونة الأخيرة، حذرت المحاكم في جميع أنحاء الولايات المتحدة المحامين من رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التي تدعي أنها "إشعار بتقديم ملفات إلكترونية إلى المحكمة" وتحتوي على روابط ضارة مقنعة على أنها إخطارات بقضايا. يُنصح المحامون بالتحقق من صحة المستندات من خلال نظام التسجيل الرسمي، بدلاً من الاعتماد على المرفقات.

إذا كان رابط واحد خاطئ يمكن أن يعرقل الأمن، فإن المسودات غير الدقيقة أو المستندات الموضوعة في غير مكانها يمكن أن تعرقل حجتك. يوفر لك قالب المذكرة القانونية من ClickUp مسارًا واضحًا وقابلًا للتنفيذ لصياغة المسودات. يتضمن أقسامًا للمشكلة، وإجابة موجزة، وحقائق، وتحليل، واستنتاج. يمكنك إرفاق القوانين، والقرارات السابقة، والعقود، أو فهارس المستندات بجانب كل قسم.

استخدم الحقول المخصصة لتمييز الاختصاص القضائي والسلطات الرئيسية والمواعيد النهائية حتى يعرف المراجعون دائمًا الإصدار الذي يشاهدونه. يتوافق هذا النموذج أيضًا مع طريقة عمل المحامي. حوّل الأسئلة المفتوحة إلى مهام، وأشرك المراجعين عبر التعليقات المضمنة، وتتبع التغييرات بين الإصدارات، وقم بتصدير المذكرات النهائية كوثائق قانونية احترافية. كل شيء في مكانه المناسب.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بتعيين مراجعة الأقران أو تعديلات الشركاء بمهام واضحة وتواريخ استحقاق

استخدمها في مختلف مجالات الممارسة: التقاضي والامتثال والعقود والتحليل التنظيمي

قم بتضمين القوانين ذات الصلة أو السوابق القضائية أو الاتفاقيات أو المستندات عبر الإنترنت للرجوع إليها بسرعة.

✨ مثالي لـ: المحامين الذين يرغبون في الحصول على مذكرات فعالة وعالية الجودة دون التضحية بالتنظيم أو السلطة.

8. قالب مراجعة العقود من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتحديث الشروط التقييدية والبنود الخاصة بالولاية القضائية باستخدام نموذج مراجعة العقود من ClickUp.

أدى قرار لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بالتخلي عن حظر عدم المنافسة المقترح إلى إعادة المحامين والفرق القانونية إلى الموقف المألوف المتمثل في تنقيح البنود. كل اتفاقية قديمة للتوظيف أو البائعين تحتاج الآن إلى مراجعة ثانية للتأكد من أنها لا تزال سارية.

وهنا يأتي دور قالب مراجعة العقود من ClickUp ليحدث فرقًا حقيقيًا. بدلاً من تصفح ملفات PDF الطويلة أو المجلدات المرمزة بالألوان، يمكنك جمع كل الإصدارات والبنود والملاحظات في عرض واحد. يساعدك ذلك على اكتشاف الأنماط ووضع علامات على التعديلات ومقارنة الأقسام الرئيسية عبر عدة عقود.

والأهم من ذلك، أنه يساعدك على إدارة المراجعات كما تدير القضايا - بشكل منهجي وشفاف. يمكنك إنشاء قوائم مراجعة لنقاط المخاطر، مثل التعويض أو خصوصية البيانات أو شروط الدفع. استخدم الحقول المخصصة لتسجيل القانون الحاكم أو حدود المسؤولية، وتتبع التعليقات الداخلية مقابل تعليقات العملاء.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بإجراء مراجعات التحذير على اتفاقيات عدم الإفشاء واتفاقيات خدمات التسويق واتفاقيات معالجة البيانات واتفاقيات نطاق العمل واتفاقيات التوظيف.

قم بتوحيد لغة التعويض والمسؤولية والإنهاء في جميع عقود الموردين والخدمات

قم بإدارة عقود إيجار العقارات والإضافات مع تتبع واضح للتجديد والتنازل والإنهاء.

✨ مثالي لـ: الفرق القانونية التي تتعامل مع كميات كبيرة من العقود وتحتاج إلى عمليات مراجعة موثوقة وشفافة.

🧠 هل تعلم: تسمح ولاية كولورادو للأزواج بالزواج دون حضور كاهن أو شهود، وهي عملية تسمى "الزواج الذاتي". هذا الأمر قانوني إذا اتبعت الخطوات التي تحددها الولاية. غير معتاد، لكنه حقيقي تمامًا.

9. قالب إدارة العقود في ClickUp

احصل على نموذج مجاني حافظ على سجل تدقيق واضح للموافقات والتوقيعات والتعديلات عبر قالب إدارة العقود في ClickUp.

هل تتذكر المشهد في فيلم The Social Network عندما اكتشف إدواردو أن حصته في Facebook قد تضاءلت إلى لا شيء تقريبًا؟ الخيانة سينمائية وتعاقدية. كل بند لم يتابعه وكل توقيع لم يتحقق منه أدى إلى فقدان الملكية. هذا هو المثال المثالي على أن إدارة العقود تتعلق في الحقيقة بالسيطرة والحماية.

قالب إدارة العقود من ClickUp يعيد لك السيطرة. يساعدك على إنشاء مكان واحد منظم لكل اتفاقية، من اتفاقيات عدم الإفشاء واتفاقيات خدمات التسويق إلى عقود الموردين وعقود إيجار العقارات.

يتضمن كل سجل المستندات القانونية المرتبطة وتواريخ التجديد والأطراف المعنية والشروط السارية، حتى تعرف دائمًا من المسؤول عن ماذا. بفضل لوحات المعلومات والتذكيرات، يمكنك البقاء على اطلاع على التجديدات ومراجعات الامتثال وفترات الإشعار دون الاعتماد على تنبيهات البريد الوارد المتفرقة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بتخزين اتفاقيات عدم الإفشاء واتفاقيات خدمات التسويق واتفاقيات معالجة البيانات واتفاقيات التوظيف وعقود الموردين مع سجل كامل للإصدارات وبنود قابلة للبحث.

تتبع التجديدات وتواريخ انتهاء الصلاحية والامتثال لمنع التجديد التلقائي الصامت أو التزامات مفقودة

قم بتعيين مالكين داخليين لمراقبة المخرجات واتفاقيات مستوى الخدمة والالتزامات بعد التوقيع

✨ مثالي لـ: الفرق القانونية التي تحتاج إلى رؤية كاملة ومساءلة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة العقد.

💡 نصيحة احترافية: تجنب تدوين الملاحظات بشكل محموم أثناء مكالمات العملاء أو إحاطات القضايا. باستخدام ميزة Talk to Text في ClickUp، يمكنك تسجيل كل كلمة في الوقت الفعلي ومشاهدتها وهي تنظم نفسها في ملاحظات أو مهام قابلة للبحث. بمجرد انتهاء المحادثة، اطلب منه "إنشاء متابعات من هذا النص"، وسيقوم بتحويل النقاط الرئيسية إلى عناصر عمل مع المالكين والتواريخ. أضف الإشارات، واربط المهام أو المستندات، ودعه يتذكر مفرداتك القانونية. إنها وثائق لا تتطلب أي جهد يدوي وتبقي فريقك القانوني مركزًا على الاستراتيجية بدلاً من الكتابة. استخدم الوثائق التي لا تتطلب استخدام اليدين للمراجعات والاجتماعات ومكالمات العملاء باستخدام ClickUp Talk to Text

10. ملحق ClickUp لنموذج العقد

احصل على نموذج مجاني قم بتحديث اتفاقيات التوظيف لتعكس التغييرات في الأجور أو تغييرات الأدوار باستخدام ملحق ClickUp لنموذج العقد.

في الممارسة القانونية، تعد التعديلات والإضافات أمرًا شائعًا. يوفر لك قالب ClickUp Addendum to a Contract طريقة موثوقة لتوثيق التغييرات دون الإخلال بالاتفاق الأصلي.

يمكنك البدء باستخدام هذا النموذج القانوني المنظم الذي يتضمن اسم الاتفاقية والأطراف والبنود التي تم تعديلها والشروط التي تم استبدالها أو إضافتها بالضبط وتاريخ السريان. أرفق العقد الرئيسي والمستندات القانونية ذات الصلة وأي موافقات ضرورية لضمان اكتمال سجل التدقيق.

وفي الوقت نفسه، تتيح لك الحقول المخصصة تحديد القانون الحاكم ومتطلبات الإشعار والاعتبارات والتوقيعات المطلوبة. كل شيء يبقى في مكان واحد، مما يعني تقليل حالات الخلط بين الإصدارات ووضوح المستندات عبر الإنترنت لمراجعتها داخليًا ومن قبل الأطراف المقابلة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بتمديد مدة الإيجار أو الخدمات وتحديث فترات الإشعار والرسوم أو فترات التجديد.

أضف أعمالًا إلى بيان العمل الحالي مع نتائج جديدة وجداول زمنية ومعايير قبول

قم بتعديل نماذج معالجة البيانات مع الالتزامات الأمنية المعدلة وقوائم المعالجات الفرعية أو لغة الاختصاص القضائي.

✨ مثالي لـ: الفرق التي تعمل على إضفاء الطابع الرسمي على التغييرات بسرعة مع الحفاظ على سجل عقود واضح وقابل للدفاع عنه.

👀 هل تعلم: على مدى ثلاث سنوات، حققت المؤسسات التي تستخدم ClickUp عائدًا على الاستثمار (ROI) يقدر بنحو 384٪، وفقًا لـ Forrester Research. حققت هذه المؤسسات حوالي 3.9 مليون دولار أمريكي من الإيرادات الإضافية من خلال المشاريع التي تم تمكينها أو تحسينها بواسطة ClickUp.

11. نموذج اتفاقية شراكة ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد الأدوار والمسؤوليات وعتبات اتخاذ القرار للعمليات اليومية باستخدام نموذج اتفاقية الشراكة من ClickUp.

تخيل لحظة كلاسيكية من برنامج Shark Tank. المؤسس يوقع على صفقة للحصول على أسهم بالإضافة إلى عائدات صغيرة. الجميع يبتسم. ثم تبدأ عملية التحقق، وتتغير الأرقام. الشيء الوحيد الذي يحمي كلا الطرفين في تلك المرحلة هو اتفاقية شراكة واضحة تحدد الملكية وحقوق التصويت وقواعد اتخاذ القرار وماذا يحدث إذا أراد أحدهم الانسحاب.

يغطي نموذج اتفاقية الشراكة في ClickUp المساهمات وتقسيم الأرباح وحقوق الإدارة وتسوية النزاعات وآليات الخروج في مكان واحد.

أرفق العقد الأساسي والوثائق القانونية ذات الصلة وأي تفاصيل عن جدول رأس المال حتى تكون جميع المعلومات في مكان واحد. تتيح لك الحقول المخصصة تسجيل القانون الحاكم وحقوق الاستحقاق وصيغ الشراء والشروط الرئيسية، مما يضمن أن الأطراف تعرف بالضبط ما الذي توقع عليه.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

حدد الملكية والمساهمات الرأسمالية وقواعد التصويت بتعريفات واضحة

أضف آليات الاستحقاق والشراء والحل، بحيث يمكن التنبؤ بالخروج

احتفظ باتفاقيات عدم الإفشاء وتخصيصات الملكية الفكرية وتعديلات الشراكة كوثائق عبر الإنترنت في مكان واحد

✨ مثالي لـ: المؤسسين الذين يرغبون في تنظيم الأدوار والملكية واتخاذ القرارات بوضوح.

12. نموذج عقد خدمات إدارة المشاريع من ClickUp

احصل على نموذج مجاني اجمع أحكام ملكية الملكية الفكرية والسرية وإنهاء العقد في عقد واحد باستخدام نموذج عقد خدمات إدارة المشاريع من ClickUp.

يوفر لك قالب عقد خدمات إدارة المشاريع من ClickUp قالبًا قانونيًا منظمًا لتحديد النطاق والمراحل الرئيسية والنتائج المتوقعة ومراقبة التغيير وشروط الدفع في مكان واحد.

أرفق بيانات العمل (SOW) وبطاقات الأسعار والمستندات القانونية الداعمة، واستخدم الحقول المخصصة لتسجيل الجداول الزمنية وتواتر الفواتير وحقوق الإنهاء. بهذه الطريقة، يكون كلا الطرفين على علم بالخطة مسبقًا. كما يحافظ هذا النموذج على توافق المشروع الفعلي مع المستندات الورقية.

حوّل أقسام العقد إلى مهام، وقم بتعيين المالكين، ورسم التبعيات على عرض Gantt أو التقويم، وقم بتعيين تذكيرات للمراجعات والتوقيعات.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

سجل النطاق والنتائج المتوقعة والافتراضات وطلبات التغيير في مستند واحد يسهل إدارته.

اربط المدفوعات بالمراحل المهمة أو نماذج القبول وتابع الحالة دون الحاجة إلى البحث في البريد الإلكتروني.

استخدمها في عمليات طرح تكنولوجيا المعلومات وحملات التسويق وتجهيزات العقارات حيث يكون الجدول الزمني والموافقات مهمين.

✨ مثالي لـ: الفرق التي تنفذ مشاريع وترغب في ضمان التسليم المدعوم باتفاقية واضحة وقابلة للتنفيذ.

13. نموذج اتفاقية الاستشارات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد نطاق المشروع والرسوم والجداول الزمنية في مستند واحد منظم باستخدام قالب اتفاقية الاستشارات من ClickUp.

حتى أكبر رواد الأعمال في العالم يحتاجون إلى عقود محكمة تحدد القيمة والمسؤولية والنطاق. وهذا بالضبط ما يساعدك قالب اتفاقية الاستشارات من ClickUp على تحقيقه.

يوفر للمستشارين المستقلين والوكالات والمؤسسات مستندًا قانونيًا قابلًا للتخصيص لتوضيح الخدمات والنتائج المتوقعة والرسوم والشروط. يمكنك تحديد تفاصيل الدفع وبنود السرية وحدود المسؤولية حتى يعرف الطرفان بالضبط ما هو متوقع وما هو محمي.

داخل ClickUp، يمكنك ربط هذه الاتفاقية مباشرة بمشاريع العملاء الجارية. حوّل البنود إلى مهام قابلة للتنفيذ، وقم بتعيين تذكيرات لمراجعات المخرجات، وأرفق النماذج القانونية مثل اتفاقيات عدم الإفشاء أو التعديلات للحصول على رؤية كاملة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

أضف بنود السرية والملكية الفكرية وعدم المنافسة لحماية بيانات العملاء ومصالح الأعمال

قم بإدارة المراجعات والتجديدات باستخدام المهام وتواريخ الاستحقاق وتتبع الحالة.

قم بتخزين جميع المستندات القانونية عبر الإنترنت لتسهيل التعاون والاستعداد للتدقيق.

✨ مثالي لـ: الاستشاريين والمستشارين والشركات التي ترغب في إضفاء الطابع الرسمي على الخدمات وضمان الامتثال مع الحفاظ على ثقة العملاء.

14. نموذج اتفاقية خدمات ClickUp

احصل على نموذج مجاني احتفظ بكل المراجعات والنماذج والتوقيعات في مكان واحد باستخدام نموذج اتفاقية خدمات ClickUp.

تحدد اتفاقية الخدمات الجيدة بوضوح الأموال والنطاق ومعايير القبول والجداول الزمنية حتى يعرف الطرفان بالضبط كيف سيتم تنفيذ العمل. تحول قالب اتفاقية خدمات ClickUp هذه الوضوح إلى مستند جاهز يمكنك تخصيصه.

حدد النطاق والنتائج المتوقعة وشروط الدفع في مكان واحد، ثم أرفق بيان العمل وأي مستندات قانونية مطلوبة. تجعل الحقول المخصصة إدارة الاتفاقية أسهل. يمكنك تتبع الأسعار وتواتر الفواتير وطلبات التغيير وشروط الإنهاء وملكية الملكية الفكرية بحيث يتم حماية كلا الطرفين.

تساعد القوالب أيضًا الفرق على الوفاء بوعودها. يمكنك تحويل البنود إلى مهام وتعيين مالكيها وتتبع الموافقات على التقويم أو مخطط جانت. هذا يقلل من النزاعات ويسرع عملية التوقيع ويخلق سجلًا احترافيًا يمكنك الاعتماد عليه.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بتجميع الخدمات المهنية مع نطاق واضح ومعايير قبول ووثائق SOW مرتبطة

اربط المدفوعات بالمراحل المهمة أو النتائج المتوقعة وتابع الحالة دون الحاجة إلى متابعة البريد الإلكتروني.

قم بإدارة تجهيزات العقارات أو عمليات طرح تكنولوجيا المعلومات أو خدمات التسويق باستخدام التبعيات والموافقات المخططة.

اجمع السرية وحماية البيانات وإنهاء العقد للراحة في عقد واحد قابل للبحث

✨ مثالي لـ: مقدمي الخدمات والفرق الداخلية التي ترغب في نطاق محكم وتسليم واضح وتسليم في الوقت المحدد مدعوم بشروط قانونية واضحة.

15. نموذج سياسة شركة ClickUp

احصل على نموذج مجاني اجعل السياسات جزءًا حيويًا من بيئة عملك باستخدام قالب سياسة الشركة من ClickUp.

نشأت أول كتيبات الموظفين الحديثة من كتيبات الشركات بعد الحرب مثل "المعتقدات الأساسية" لشركة IBM. ولكن اليوم، أصبحت المخاطر أكبر من مجرد الثقافة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لإحدى خطوات الامتثال إلى عقوبات حقيقية أو دعاوى قضائية.

يوفر لك نموذج سياسة شركة ClickUp مكانًا واحدًا لصياغة وتحديث ونشر سياسات واضحة كوثائق قانونية سارية. أنشئ أقسامًا لقواعد السلوك وسياسات الإجازات والعمل عن بُعد وأمن البيانات ومنع التحرش. ثم أرفق النماذج القانونية الأساسية والإقرارات حتى يكون السجل جاهزًا للتدقيق.

كما تساعدك على تحويل السياسة إلى ممارسة. قم بتعيين مالكين لكل سياسة، وجدولة المراجعات السنوية، وتعيين تذكيرات تلقائية للتدريب أو الشهادات.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بتجميع فصول الكتيب والإشعارات المطلوبة والإضافات الخاصة بالولاية القضائية مع التحكم في الإصدارات.

تتبع دورات التدريب على التحرش وتخزين سجلات الإكمال لتلبية متطلبات الولاية

قم بتعيين سياسات السلامة المتعلقة بـ OSHA إلى المهام والمواعيد النهائية لتجنب تفويت التحديثات

✨ مثالي لـ: فرق الموارد البشرية والشؤون القانونية التي تعمل على توحيد السياسات عبر المواقع مع الامتثال الموثوق.

16. نموذج سياسات وإجراءات الموظفين في ClickUp

احصل على نموذج مجاني ضمان الوضوح والاتساق عبر الفرق العالمية باستخدام قالب سياسات وإجراءات الموظفين في ClickUp.

الثقافة تلتهم الاستراتيجية على الفطور

تجسد رؤية بيتر دراكر الخالدة بشكل مثالي سبب أهمية سياسات الموظفين الموثقة جيدًا أكثر مما يدرك معظم القادة.

تساعد قوالب سياسات وإجراءات الموظفين في ClickUp فرق الموارد البشرية على تحويل تلك القيم الثقافية إلى سياسات قابلة للتنفيذ وشفافة. من التعيين إلى كشوف المرتبات، توفر لك مساحة عمل مركزية واحدة لكتابة كتيبات الموظفين ومراجعتها وتحسينها.

يمكنك تعيين دورات المراجعة ووضع علامات على مالكي السياسات وإضافة ملاحظات الامتثال، مما يضمن بقاء وثائقك ملائمة مع تطور فريقك أو اللوائح.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

حافظ على مكتبة مركزية قابلة للبحث لسياسات الموظفين

قم بتعيين الملكية وأتمتة دورات مراجعة السياسات

اجعل كل إصدار جاهزًا للتدقيق ومتوافقًا مع القوانين المتغيرة

✨ مثالي لـ: فرق الموارد البشرية والامتثال التي تعمل على تشكيل ثقافات عمل قوية وشفافة.

كن متوافقًا ومستعدًا قانونيًا مع ClickUp

سواء كانت اتفاقية مع عميل أو تحديثًا للسياسة أو صفقة شراكة، فإن الوضوح هو ما يحافظ على قوة العلاقات. وهذا هو الغرض الحقيقي من هذه القوالب القانونية. 💯

ما يميز ClickUp ليس فقط أنه يوفر هذه القوالب، بل أنه يوفر لك مساحة تجمع بين المستندات والمواعيد النهائية والقرارات. يمكنك مراجعة العقد وتعيين مهمة للحصول على تعليقات وتتبع المراجعات وحتى أتمتة التذكيرات للتجديدات.

إنه أشبه بوجود فرق الشؤون القانونية والعمليات وإدارة المشاريع في مكان واحد، بالمعنى الحرفي للكلمة. 🎉

استخدم قوالب ClickUp القانونية عبر الإنترنت لإنشاء ما تحتاجه بسرعة — الاتفاقيات الشخصية ونماذج الملكية وعقود العملاء. اختر نموذجًا شاملاً، واملأ الحقول، واحصل على البنود الصحيحة، ثم اطبع أو قم بالتنزيل وشارك الوصول بسهولة.

إذا ظهرت أي أسئلة، استخدم رمز التعليق للحصول على إجابة، وقم بإنشاء نسخ أثناء العمل للاحتفاظ بإصدارات غير محدودة للتغييرات الشائعة والمحتملة، وكن مستعدًا للبيع أو استقبال العائلة والعملاء.

استكشف القوالب القانونية المجانية من خلال التسجيل في ClickUp !