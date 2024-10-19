أفضل 10 برامج مستندات قانونية للمحامين في عام 2025

قد تعمل شركات المحاماة على أساس من العمليات الورقية، ولكن من قال إن فريق المحامين لديك يجب أن يعمل كما لو كان ذلك في عام 1986؟ يمكن أن تتعقد الأمور القانونية بسرعة، لذا من المهم أكثر من أي وقت مضى تبني حلول حديثة مثل برامج المستندات القانونية.

مع وجود البرنامج المناسب في صفك، ستتمكن من تبسيط العمليات وتحسين العلاقات مع العملاء وتقليل المخاطر في جميع المجالات. تعمل هذه الأدوات على إحداث ثورة في كيفية إدارة المتخصصين القانونيين للمشاريع، مما يجعل تنظيم القضايا والموظفين والبيانات في مكان واحد أمرًا سهلاً. ✨

إذا كان الوقت قد حان لمكتب المحاماة الخاص بك لإجراء تغيير، فراجع هذا الدليل لبرامج المستندات القانونية. سوف نوضح لك ما الذي تبحث عنه في برامج إدارة المشاريع القانونية ونشارك أفضل 10 حلول برمجية للصناعة القانونية.

ما هي برمجيات إدارة المستندات القانونية؟

يشير برنامج المستندات القانونية، والمعروف أيضًا باسم برنامج إدارة المستندات القانونية، إلى أداة متخصصة مصممة لتخزين وإدارة وتتبع المستندات الرقمية داخل الشركات القانونية. فهو يعمل على تبسيط عملية إنشاء الملفات القانونية الهامة وتنظيمها واسترجاعها، مما يضمن أن تكون المستندات المهمة آمنة ويمكن الوصول إليها في نفس الوقت.

غالبًا ما تتضمن هذه البرامج ميزات مثل:

وظيفة البحث

أدوات التعاون

التحكم في الإصدار

تتبع الامتثال

ما هي الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها في برامج المستندات القانونية؟

تختلف كل شركة محاماة عن الأخرى، ولكن لا تزال هناك بعض الوظائف الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها في برامج المستندات القانونية. نوصي بالبحث عن البرامج التي تقدم:

إدارة المستندات وتخزينها: تمر مكاتب المحاماة بالكثير من المستندات. ابحث عن برنامج PM الذي يأتي مع تخزين المستندات المستند إلى السحابة حتى تتمكن من الوصول إلى ملفاتك في أي وقت وفي أي مكان 📁

تمر مكاتب المحاماة بالكثير من المستندات. ابحث عن برنامج PM الذي يأتي مع تخزين المستندات المستند إلى السحابة حتى تتمكن من الوصول إلى ملفاتك في أي وقت وفي أي مكان 📁 واجهة سهلة الاستخدام: كلما كان البرنامج سهل الاستخدام، كلما كان البرنامج أكثر سهولة، كلما كان الوقت الذي ستحصل فيه على القيمة أسرع

كلما كان البرنامج سهل الاستخدام، كلما كان البرنامج أكثر سهولة، كلما كان الوقت الذي ستحصل فيه على القيمة أسرع قابلة للتخصيص قوالب و لوحات تحكم : ابحث عن الحلول ذات القوالب التي توحد العملية القانونية. كما أن لوحات المعلومات المخصصة ضرورية أيضًا لأنها تمنحك نظرة شاملة لتقدم المشروع ومعالمه وتبعياته

: ابحث عن الحلول ذات القوالب التي توحد العملية القانونية. كما أن لوحات المعلومات المخصصة ضرورية أيضًا لأنها تمنحك نظرة شاملة لتقدم المشروع ومعالمه وتبعياته أتمتة سير العمل : تخلص من العمليات اليدوية من خلال أتمتة المهام وقوائم المهام وغيرها من خلال الأتمتة القائمة على التشغيل التلقائي

تخلص من العمليات اليدوية من خلال أتمتة المهام وقوائم المهام وغيرها من خلال الأتمتة القائمة على التشغيل التلقائي أدوات التعاون في الوقت الفعلي : ابحث عن برنامج إدارة المشاريع القانونية في السحابة. بهذه الطريقة، يمكن لفريقك الوصول إلى عملهم والتعاون في المستندات القانونية في الوقت الفعلي بغض النظر عن مكان وجودهم

: ابحث عن برنامج إدارة المشاريع القانونية في السحابة. بهذه الطريقة، يمكن لفريقك الوصول إلى عملهم والتعاون في المستندات القانونية في الوقت الفعلي بغض النظر عن مكان وجودهم تتبع الوقت: حساب كل ساعة مدفوعة الأجر. سيأتي حل رئيس الوزراء القانوني القوي مع أدوات لتتبع الوقت وإعداد الفواتير لدعم ربحية شركتك 💰

حساب كل ساعة مدفوعة الأجر. سيأتي حل رئيس الوزراء القانوني القوي مع أدوات لتتبع الوقت وإعداد الفواتير لدعم ربحية شركتك 💰 استقبال العملاء الميزات: علاقات العملاء هي العمود الفقري لأي ممارسة ناجحة. ابحث عن حل مزود بميزات إدارة علاقات العملاء (CRM) لإدارة التسليمات وتبسيط الاتصالات مع العملاء وتبسيط عملية استقبال العملاء

أفضل 10 برامج لإدارة المستندات القانونية في عام 203

هل تبحث عن بعض المكاسب السهلة لشركتك؟ قم بالتبديل إلى أفضل برامج إدارة المشاريع القانونية لمجال عملك. هذه هي أفضل 10 برامج مفضلة لدينا لشركات المحاماة التي تتطلع إلى الارتقاء بالمستوى. 🙌

1. انقر فوق

قم بتجميع المهام في لوحة كانبان حسب الحالة والحقول المخصصة والأولوية والمزيد في طريقة عرض لوحة ClickUp مستندات ClickUp يقدم نهجًا ثوريًا لإدارة مستنداتك القانونية. يضمن ClickUp أن تكون عملية التوثيق القانوني الخاصة بك سلسة وفعالة دائمًا. تساعدك وظيفة البحث القوية في تحديد موقع الملفات بسرعة وسهولة، مما يعزز الإنتاجية في شركتك القانونية.

من خلال نقل سجلاتك القانونية إلى ClickUp Docs، ستختبر مزايا الأمان وإمكانية الوصول والتعاون التي يجب أن توفرها برامج المستندات القانونية الحديثة، مما يؤدي إلى تبسيط العمليات وتقديم خدمة فائقة لعملائك. تستخدم الفرق القانونية ClickUp لإدارة القضايا وقضايا الموظفين وبيانات الأداء في مكان واحد. اعتبره سكين الجيش السويسري لبرامج مديري المشتغلين مع ميزات لإعداد فواتير العملاء, تتبع الوقت وتوثيق ملاحظات الحالة، وحتى نظام إدارة علاقات العملاء لالتقاط العملاء المحتملين وإدارة العملاء. 🧑‍💼

يتضمن ClickUp أيضًا مكتبة قوالب قوية مليئة بالقوالب القانونية. اطلع على قالب إدارة العملاء القانونيين لمراقبة تقدم العميل في مخطط جانت أو قائمة مرجعية والاطلاع على نظرة عامة سريعة لكل عميل وقضية. إن ClickUp قالب تتبع القضايا القانونية والفوترة ضروري لتنظيم جميع معلومات العميل وأنشطة القضية وساعات العمل المدفوعة في قاعدة بيانات خالية من الضجة وبدون رموز. 📚

استخدم ClickUp AI لإنشاء تحديثات المهام والملخصات والمزيد تلقائيًا بضغطة زر واحدة

إذا لم يكن لديك الوقت لملء هذه النماذج، فهناك أداة لذلك أيضاً. ClickUp AI يكتب رسائل البريد الإلكتروني، وموجزات المشاريع، والجداول الزمنية، والمزيد بنقرة واحدة. هذا أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي يمكنها التحقق من القواعد النحوية وتلخيص العقود وتنسيق المحتوى في لمح البصر.

ClickUp أفضل الميزات

أكثر من 1,000 تكامل في ClickUp تجعل من السهل ربط جميع أدواتك الرقمية في مكان واحد

استخدم أداة التدقيق لإضافة اقتراحات وتعليقات على العقود

المشاركة والأذونات لحماية المستندات القانونية

تبادل الأفكار حول الحجج الفائزة مع أعضاء الفريق عبر ClickUp Whiteboards قم بتعيين المهام، وإنشاء التبعيات، ومراقبة عبء العمل الخاص بفريقك باستخدام مهام النقر فوق المهام قيود ClickUp

ClickUp AI متاح فقط للباقات المدفوعة

يحتوي ClickUp على الكثير من الميزات، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت للمبتدئين لاستخدام المنصة إلى أقصى إمكاناتها

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. مشروع بروبروفس

عبر مشروع ProProfs ProProfs عبارة عن مجموعة برمجيات تحتوي على حلول لإدارة المهام والجدولة وتخطيط الموارد وغير ذلك. ProProfs Project ليس برنامجًا متخصصًا لإدارة المشاريع القانونية، ولكن يمكنك استخدامه لإدارة شركتك القانونية.

نعم، هذا أكثر من مجرد حل أساسي لإدارة المشاريع. ولكن إذا كنت بحاجة إلى أداة أساسية لتعيين المهام والتعاون وتصور سير العمل الخاص بك، فإن ProProfs بسيط وبأسعار معقولة.

مشروع ProProfs ProProfs أفضل الميزات

إنشاء الفواتير والتقارير

تتبع ساعات عمل فريقك القابلة للفوترة

تصوّر سير عملك باستخدام مخططات جانت البيانية

التبديل إلى عرض لوحة كانبان لرؤية جميع المشاريع على مستوى عالٍ

قيود مشروع ProProfs ProProfs

لا تتضمن الأداة ميزات مثل CRM أو دردشة الفريق

لا تحتوي على الكثير من المراجعات التي يمكنك الرجوع إليها

تسعير مشروع ProProfs Project

39.97$/شهرياً لمستخدمين غير محدودين، تُدفع سنوياً

تقييمات ومراجعات مشروع ProProfs Project

G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 75 تقييم)

3. أسانا

عبر أساناأسانا هو أحد أشهر إدارة سير العمل حل مليء بالميزات. يُستخدم كبرنامج لإدارة المستندات القانونية، حيث يدير Asana محفظة عملائك ويُنشئ تقارير ذكية. ويمكنك حتى إنشاء قواعد وتبعيات مخصصة لإدارة جميع الموظفين والمشاريع والمهام بأقل قدر من المتاعب. 🧘

أفضل ميزات Asana

مجموعات ذكاء أسانا للذكاء الاصطناعي الأهداف الذكية بناءً على الأداء التاريخي

إنشاء مهام سير عمل وأتمتة مخصصة لفريقك

تصور المشاريع في عرض المخطط الزمني أو عرض اللوحة

إنشاء تقويم واحد مشترك للفريق من أجل جدولة أبسط

قيود أسانا

قد يكون من الصعب التنقل في أسانا في البداية

يقول بعض المستخدمين إنه من الصعب إنشاء تسلسل هرمي للمهام والتبعيات

تسعير أسانا

الأساسي: مجاني

مجاني القسط: 10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الأعمال: 24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.3/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,200 تقييم)

4. ميروسكيس

عبر ميروسكيسMonday.com عبارة عن مجموعة واحدة من ثلاثة حلول إدارة العمل، وإدارة علاقات العملاء في المبيعات، وDev. بصفتك محامياً، ستحتاج على الأرجح إلى إدارة العمل وإدارة علاقات العملاء للمبيعات.

تتضمن إدارة العمل ميزات إدارة المشاريع الأساسية مثل إدارة المشاريع والمهام والموارد إلى جانب تتبع الأهداف. تعمل إدارة علاقات العملاء للمبيعات على تبسيط إدارة العملاء مع أدوات لإدارة العملاء المحتملين وتصورات خط المبيعات وتتبع الأداء. 📈

Monday.com أفضل الميزات

إنشاء لوحة مرئية لكل مشروع

اختر من بين طرق عرض كانبان أو التقويم أو الجدول الزمني أو مخطط جانت

تتبّع الجداول الزمنية والميزانيات والأهداف باستخدام لوحات معلومات مخصصة

يتكامل Monday.com مع Adobe Creative Cloud وSlack وغير ذلك الكثير

قيود موقع Monday.com

أبلغ العديد من المستخدمين عن مشاكل في التنقل بين ميزات الأداة

يتمنى مستخدمون آخرون أن تحتوي المنصة على المزيد من القوالب

تسعير موقع Monday.com

مجاني

الأساسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا المعيار: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المحترف : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8600 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

6. ريدبوث

عبر ريدبوث Redbooth هو برنامج لإدارة الممارسة القانونية مصمم لشركات المحاماة الصغيرة والكبيرة على حد سواء. وهو يدمج الاتصالات الداخلية والخارجية في مكان واحد، ويجمع بين مؤتمرات الفيديو وإدارة المهام وسير العمل المخصص في منصة واحدة.

أفضل ميزات Redbooth

اختر قالب Redbooth لتسريع إنشاء المشروع

استضافة مكالمات فيديو عالية الدقة دون مغادرة منصة رئيس الوزراء

تصوَّر مهام فريقك في مخطط جانت أو لوحة كانبان

وضع علامة على المهام العاجلة التي تحتاج إلى اهتمام فوري 🚨

قيود Redbooth

لا يحتوي Redbooth على الكثير من القوالب

يتمنى بعض المستخدمين أن توفر المنصة المزيد من التخصيص

تسعير ريدبوث #### تسعير ريدبوث

المحترف: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركات : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ريدبوث

G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 90 تقييم)

7. كليو

عبر كليو يستخدم أكثر من 150,000 محترف قانوني برنامج إدارة المستندات القانونية هذا. يجمع Clio بين الفوترة واستقبال العملاء وإدارة المستندات والتقويمات في منصة واحدة.

ميزاته ليست شيئًا مثيرًا للإعجاب، ولكن بروتوكولات الأمان الخاصة به مثيرة للإعجاب حقًا. لدى Clio فريق أمني يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع/365، ولديه فريق أمني يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع/365، كما أنه يراقب الثغرات الأمنية باستمرار.

أفضل ميزات Clio

يأتي Clio بأمان رائد في المجال

تكامل مع أكثر من 250 تطبيقاً

توقيع العقود بسرعة مع التوقيعات الإلكترونية

إنشاء قوالب خاصة بك لإعادة استخدامها مراراً وتكراراً

قيود Clio

ذكر بعض المستخدمين تجارب سيئة مع خدمة العملاء

يتمنى مستخدمون آخرون لو كان لدى Clio المزيد من خيارات التخصيص

تسعير كليو

EasyStart: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الأساسية: 69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا متقدم: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا كامل: 129 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

كليو التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 570 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 570 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

8. تريلو

عبر تريلوتريلو بدأ كحل رقمي للوحة كانبان الرقمية، ولكنه اليوم يتمتع بميزات قوية تجعله من أفضل أدوات إدارة المشاريع القانونية. توفر أداة الأتمتة الخاصة به، بتلر، عمليات أتمتة بدون تعليمات برمجية لتبسيط سير عمل فريقك بشكل كبير. يوفر Trello أيضًا مكتبة قوالب قوية يمكنك الاستفادة منها لتسريع إنشاء المشروع. ⏩

أفضل ميزات Trello

اختر من بين مئات من أدوات التشغيل لتوسيع وظائف حساب Trello الخاص بك

اختر من بين طرق عرض الجدول الزمني والتقويم ولوحة المعلومات والجدول والخريطة

إنشاء لوحات مساحة عمل مخصصة لكل حالة

دمج Trello مع Google Drive وZapier وEvernote وتطبيقات أخرى

قيود Trello

لا يأتي Trello مع أدوات لإعداد الفواتير أو تتبع الوقت خارج الصندوق

بعض المستخدمين لا يحبون التسلسل الهرمي المحدود للمهام وإعداد التقارير في Trello

تسعير Trello

مجاني

المعيار: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا القسط : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا مؤسسة: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,900 تقييم)

9. هاي كيو

عبر هاي كيو HighQ هو منتج من Thomson Reuters مصمم لإدارة مكتب محاماة. يتضمن ميزات للتعاون والإنتاجية وتتبع المهام، بالإضافة إلى إدارة المستندات والبيانات. خمسة وسبعون بالمائة من عملاء HighQ هم من الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500، لذا فهو الأنسب للشركات. 👔

أفضل ميزات HighQ

استخدام قوالب مصممة مسبقًا لأتمتة إنشاء المستندات

إنشاء مهام سير عمل قائمة على المشغلات

تخصيص الحقول والبيانات الوصفية

إدارة فريقك باستخدام التقويمات المشتركة وتدفقات الأنشطة وتتبع المهام

قيود HighQ

ليس لديه الكثير من المراجعات للرجوع إليها

يقول العديد من المستخدمين أن المنصة باهظة الثمن بعض الشيء

تسعير هاي كيو

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات هاي كيو

G2: 3.9/5 (4 مراجعات)

3.9/5 (4 مراجعات) Capterra: 4.5/5 (38 تقييم)

10. إيفرنوت

عبر إيفرنوت بالتأكيد إيفرنوت يتمتع بسمعة طيبة كتطبيق لتدوين الملاحظات، ولكن الكثير من الشركات الصغيرة تستخدم هذه الأداة كبرنامج لإدارة المشاريع القانونية. يمكنك مسح المستندات ضوئيًا وتخزينها في Evernote والعثور عليها بسرعة باستخدام ميزة البحث المتقدم. كما أنه يربط تقويمات فريقك ومهامه وملفاته في مكان واحد. 📅

أفضل ميزات Evernote

استخدم أداة قصّ الويب لحفظ حكايات المعلومات من جميع أنحاء الويب

إنشاء ملاحظات مشتركة لإبقاء فريقك على نفس الصفحة

التعاون على الملاحظات في الوقت الفعلي

يدعم Evernote إدارة علاقات العملاء خفيفة الوزن لربط معلومات الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني والملفات في قاعدة بيانات واحدة

قيود إيفرنوت

لا يأتي Evernote بميزات لـ تتبع الوقت أو الفوترة

إنه نظام أساسي لإدارة الملاحظات والمستندات أكثر من كونه حلاً لإدارة المشاريع

تسعير Evernote

مجاني

شخصي : 10.83 دولار شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 10.83 دولار شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا احترافي 14.17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,100 تقييم)

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ممارسة المحاماة ليست لضعاف القلوب - وكذلك إدارة المشاريع. لماذا تبعثر مشاريعك ومهامك القانونية اليومية عبر منصات مختلفة بينما يمكنك جمعها معًا؟

مع ClickUp، ليست هناك حاجة للتبديل بين أدوات متعددة. يمكنك استخدام أفضل برنامج لإدارة المشاريع وتخصيصه لجميع أعمالك القانونية حتى تتمكن دائمًا من تحقيق أهدافك. 🎯

ولكننا نعلم أن المشاهدة تعني التصديق. أنشئ مساحة عمل ClickUp الآن -لا حاجة لبطاقة ائتمان