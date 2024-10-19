12 من برامج تتبع وقت المحامي الأكثر موثوقية في تتبع وقت المحامي

وفقاً لـ تقرير الاتجاهات القانونية لعام 2021 ، فإن متوسط فواتير المحامي لا تتجاوز 31% من وقته في يوم مدته ثماني ساعات. كما يبدو الأمر مخيباً للآمال, إدارة الوقت يمكن أن يكون السبب وراء مجد أو انتكاسة شركة محاماة.

كمحامٍ، ينقسم وقتك كمحامٍ إلى أجزاء متعددة. من المثول لجلسات المحكمة التشاور مع الموكلين والبحث في القوانين والسوابق، وإنهاء الأعمال الورقية. إن عدم تتبع الوقت بشكل جيد، خاصة بالنسبة للعمل وراء الكواليس، يعني أنك تخسر الإيرادات.

لكن تسجيل الجداول الزمنية يدوياً عادةً ما يؤدي إلى نتائج عكسية. ينتهي بك الأمر إلى إهدار ساعاتك في الأعمال الإدارية بدلاً من العميل، مما يقلل من ساعات عملك المدفوعة.

البديل الأكثر كفاءة؟ برنامج تتبع الوقت للمحامين.

ما هو برنامج تتبع وقت المحامي؟

في الماضي، كان المحامون في الماضي يجلسون مع فريقهم في نهاية كل أسبوع أو شهر أو قضية لتحديد الساعات المدفوعة للعميل. كانت العملية تعتمد على الذاكرة أو سجلات الوقت الفضفاضة، مما جعل التقديرات غامضة.

وقد أدى عدم موثوقية هذا النظام المعيب بشكل عام إلى تطوير نظام المحامي برنامج تتبع الوقت أدوات. بدلاً من تتبع الجداول الزمنية القديمة، تساعدك هذه البرامج على مراقبة ساعات عملك في الوقت الفعلي. ⌛

تحتوي معظم خيارات برامج تتبع الوقت على ميزات للحفاظ على سجل شفاف للساعات القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة مع تتبع وقت الخمول والانشغال. لا توجد حالة من عدم اليقين حول إصدار الفواتير للعملاء لأن السجلات التلقائية بمثابة دليل على العمل. يمكنك أيضًا الإشراف على عمل المساعدين القانونيين والمتدربين والموظفين الآخرين وتقديم تعويض عادل لهم.

ما يحتاجه المحامون في تطبيقات تتبع الوقت

يمكن القول إن الفوترة بالساعة هي نموذج التسعير الأكثر استخدامًا في القطاع القانوني. على الرغم من أنه نموذج بسيط ومباشر، إلا أن عامل تتبع الوقت المتأصل فيه يعقد معادلة الربحية.

إن أفضل تطبيق لتتبع الوقت للمحامين يجب أن يحتوي على الميزات الرئيسية التالية:

سهولة الاستخدام: يجب أن تعمل وظائف تخطيط الوقت والإنتاجية الأساسية بسلاسة دون الكثير من التكوينات اليدوية إدارة القضايا: يجب أن تكون قادرًا على تخصيص المنتج وفقًا لفئات الحالات ومعدلات الفوترة. تتيح لك أدوات الجودة تخصيص الموارد وفقًا لاحتياجات العميل الحالية وإعادة تقييم الأنشطة غير القابلة للفوترة وتنظيم الوقت المستغرق بالتفصيل خيارات التعاون: يجب أن يكون فريقك بأكمله قادرًا على الوصول إلى ميزات تتبع الوقت. الأدوات التعاونية مثل الصياغة في الوقت الحقيقي وترك تعليقات مختومة بالوقت يمكن أن تجعل إضافة إدخال الوقت أكثر سلاسة إمكانيات الفوترة وإعداد الفواتير: سيستخدم البرنامج المثالي بياناتك المتعقبة لإعداد الفواتير تلقائيًا خيارات القوالب: توزيع العمل المُعد مسبقًا و قوالب تتبع الوقت داخل المنصة توفر هيكلية وتساعد على تقليل الأخطاء أثناء تنظيم جداول الفريق إمكانيات إعداد التقارير: انظر ما إذا كان المنتج يوفر أدوات إعداد تقارير العميل لتتبع قدرة شركتك وربحيتها. يجب أن تكون قادرًا على مقارنة استخدام الوقت مع الإيرادات للتحقق من الخبرة القانونية التي تولد عائدًا أفضل لشركتك

أفضل 12 أداة لتتبع وقت المحامي ## أفضل 12 أداة لتتبع وقت المحامي

لقد قمنا بتمشيط العشرات من برامج تتبع وقت المحامي ووضعنا قائمة مختصرة بأفضل 12 برنامجًا تقدم وظائف متميزة. دعنا نتعمق - أو يجب أن نقول، لنبدأ الإجراءات!

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp عبارة عن حل إدارة المشاريع للمحامين الذين لديهم ميزات لتتبع الوقت والتعامل مع القضايا. تتيح لك المنصة تتبع المهام والمشاريع الفردية ببضع نقرات. وتوفر تتبع الوقت الأصلي على كل خطة، ولكن يمكنك أيضًا القيام بذلك باستخدام:

إضافة ClickUp Chrome

تطبيقات سطح المكتب والجوال

واجهة برمجة تطبيقات ClickUp العامة

ل فواتير المحامين بالساعة والاستفادة من المنصة للتبديل بين الوقت القابل للفوترة وغير القابل للفوترة، وإضافة ملاحظات أو تسميات إلى إدخالات الوقت، والتبديل بين المهام، وتصدير سجلات الوقت للفوترة. قم بتمكين النقر فوق تطبيق تتبع الوقت لمراقبة تقدم كل شخص في مساحة العمل.

الوصول إلى التطبيق القابل للتخصيص بطاقات تتبع الوقت لتلبية احتياجاتك من التقارير. قم بتصفية السجلات حسب التاريخ أو العلامات أو الأولوية للحصول على رؤية شاملة لجداول الجميع. استخدم طرق عرض القائمة أو التقويم أو اللوحة لتتبع الإدخالات المرتبطة بمهام محددة.

عزِّز شركتك داخليًا باستخدام ميزات إدارة المهام والقضايا في ClickUp. يمكنك تعيين المهام مع تقديرات الوقت لموظفيك. تحبها فرق العمل القانونية مستندات ClickUp -مركز مركزي للأعمال الورقية وملاحظات الحالة والملفات. شارك العناصر مع الزملاء والعملاء للتحرير الفوري أو التدقيق أو المراجعة.

استفد من قوالب ClickUp المجانية لتسهيل إنجاز أعمالك اليومية. يمكنك الاستفادة من قالب تتبع وقت المستشارين ClickUp , قالب اكتشاف العميل ClickUp العميل و قالب تقسيم عمل شركة ClickUp للمحاماة خيارات ممتازة إذا كنت تتطلع إلى إضافة هيكلية إلى عملياتك.

تحتوي المنصة على مدمجة في قوالب محاسبية لمساعدتك في إعداد الفواتير. بدلاً من ذلك، يمكنك دمج ClickUp مع أدوات مثل تايم كامب و طبيب الوقت التي تقدم حلول الفوترة التلقائية

ClickUp أفضل الميزات

التكامل مع منصات تتبع الوقت والفواتير (بما في ذلك Toggl و Clockify ) وتطبيقات العمل الأخرى مثل تقويم Google

جداول زمنية قابلة للتخصيص للتعمق في إنتاجية فريقك

نماذج مخصصة لتبسيط الطلبات والأعمال الإدارية

لتبسيط الطلبات والأعمال الإدارية ميزة التدقيق لإضافة التعليقات والاقتراحات إلى الملفات

تتبع سلس للوقت من أي جهاز

خيارات لتتبع الساعات القابلة للفوترة والساعات غير القابلة للفوترة

مستندات ClickUp لإدارة الأعمال الورقية

أكثر من 1,000 نموذج لأي حالة استخدام

قيود ClickUp

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن

يمكن أن تؤدي مجموعة ميزاته الغنية إلى إنشاء منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متوفر في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر لعضو Workpace

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعي العمل الجماعي هو مهمة و إدارة العملاء النظام الأساسي مع ميزات واسعة النطاق لدعم الميزانية الزمنية للمشروع.

تتيح لك المنصة تقسيم أيام عملك إلى مهام موقوتة. يمكنك إيقاف التسجيلات مؤقتًا واستئنافها كما يحلو لك والحصول على بيانات موثوقة للفوترة. يرسل فريق العمل الجماعي تذكيرات إذا نسيت إدخال سجل. 📝

أنشئ تقارير الوقت للحصول على نظرة شاملة للساعات القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة والساعات التي تمت فوترتها. من خلال قائمة مفصلة بالمهام الموقوتة، يمكنك تخطيط سير عملك القانوني بشكل أفضل.

هل تعمل مع عدة عملاء في وقت واحد؟ استخدم جداول أوقاتي للتوفيق بين سجلات الوقت المتعددة ومنع حدوث ثغرات في جدولك الزمني. من ناحية أخرى، تساعدك *الجداول الزمنية للشركة على إنشاء جداول زمنية شفافة لفريق العمل وقياس الأداء الفردي.

أفضل ميزات فريق العمل الجماعي

تذكيرات لحفظ سجلات الوقت

أدوات إعداد التقارير الثاقبة

الجداول الزمنية لمراقبة الأداء الفردي والجماعي

خيارات الوسم لإدخالات الوقت

قيود العمل الجماعي

يمكن أن تستفيد واجهة المستخدم من الترقية

قد يستغرق الإعداد الأولي وقتاً طويلاً

تسعير العمل الجماعي

مجاني للأبد : 0 دولار/شهر لكل مستخدم

: 0 دولار/شهر لكل مستخدم بداية : 5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم تقديم : 9.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 9.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم تنمو : 19.99$/شهرًا لكل مستخدم

: 19.99$/شهرًا لكل مستخدم النطاق: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات فريق العمل الجماعي

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

3 . أكتي تايم

عبر أكتي تايم يتيح لك actiTIME تتبع الوقت من خلال المتصفح أو تطبيق الهاتف المحمول. تسمح لك الجداول الزمنية المستندة إلى الويب باختيار مهمة مدرجة وتتبع وقتك وإخطار مديرك أو عميلك عند الانتهاء. اترك تعليقات لإضافة سياق إلى الإدخال.

إذا اخترت تطبيق الهاتف المحمول، يمكنك قياس ساعاتك حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت. سيقوم أكتي تايم بمزامنة السجلات وتحديثها تلقائيًا مع إصدار الويب بمجرد عودتك إلى الإنترنت. 📶

بالنسبة للمهام التي تحتاج إلى جلسات متعددة، جرّب عرض التقويم الخاص بالمنصة لتخطيط وتقييم وقتك على مدار الأسبوع. يجب عليك إدخال بيانات "من" و "إلى" لإنشاء جدول زمني واضح.

تحتوي أكتي تايم على خيارات قوية للفواتير - يمكنك تعيين معدلات الفوترة لمهامك، وإضافة الضرائب، وإنشاء فواتير قابلة للتخصيص. قم بتصديرها كملفات PDF قبل إرسالها إلى العملاء.

أكتي تايم أفضل الميزات

تعليقات مخصصة للإدخالات

وضع عدم الاتصال بالإنترنت على تطبيق الجوال

أدوات الرؤية للمهام الفردية والجماعية

ميزات الفوترة وإعداد الفواتير

قيود أكتي تايم

يمكن تحسين رسومات المنصة

بعض المستخدمين غير راضين عن هيكلية التسعير الحالية

تسعير أكتي تايم

1-3 مستخدمين : مجاني (وظائف محدودة)

: مجاني (وظائف محدودة) 1-40 مستخدمًا : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم 41-200 مستخدم : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم أكثر من 200 مستخدم: اتصل لمعرفة الأسعار

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات أكتي تايم

G2 : 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

4. توجل تراك

عبر مسار توجل إذا كنت تدير شركة محاماة كبيرة مع فرق متعددة الوظائف ، فإن تتبع من يفعل ماذا ومتى يمكن أن يصبح فوضويًا. Toggl Track أداة رائعة لإضفاء النظام على مساحة العمل الخاصة بك. 🧑‍🤝‍🧑

توفر المنصة تتبع الوقت بنقرة واحدة لك ولموظفيك. يعمل المؤقت في الخلفية، لذا فهو لا يشتت الانتباه. يمكن للمديرين الذين يتمتعون بامتيازات إدارية إجراء عمليات التدقيق لضمان المساءلة الدقيقة واتخاذ قرارات التوظيف بناءً على بيانات دقيقة.

تمنحك أدوات إعداد التقارير في Toggl Track نظرة عامة شفافة على أعباء العمل. قم بترميز مهامك بالألوان لتسهيل التنقل، واستخدم خيارات التصفية والفرز للعثور على المعلومات التي تهتم بها، و قم بتصدير البيانات لإنشاء فواتير على أساسها.

يتكامل Toggl Track مع أكثر من 100 تطبيق، بما في ذلك التقويمات ومنصات تتبع الوقت، لتعزيز الكفاءة التقنية.

أفضل ميزات Toggl Track

تتبع الوقت بنقرة واحدة

خيارات الترميز اللوني

سهولة تصدير البيانات للفوترة

أكثر من 100 تكامل

قيود Toggl Track

لا يوجد خيار لإنشاء إدخالات باستخدام الأوامر الصوتية

يمكن تحسين التتبع دون اتصال بالإنترنت

تسعير Toggl Track

مجاناً : 0 دولار/شهر لكل مستخدم

: 0 دولار/شهر لكل مستخدم بداية : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط : 18 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 18 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Toggl Track

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

5. كليو

عبر: كليو كليو هو شامل برنامج إدارة الممارسة القانونية مع أدوات مخصصة لتتبع الوقت 💼

تقوم المنصة المستندة إلى السحابة بإعدادك بأداة تتبع الوقت تلقائيًا. أضف أو عدّل سجلات الوقت للحالات والعملاء المختلفين - قم بإضافة أو تعديل سجلات الوقت للحالات والعملاء المختلفين - أو أوقف إدخالاتك حسب الضرورة.

لـ إنشاء إدخالات الوقت بأثر رجعي، ما عليك سوى الوصول إلى إدخالات التقويم والمستندات والملاحظات المخزنة على المنصة وإضافة السجل إلى جانب إثبات العمل. إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في إرسال رسائل البريد الإلكتروني على Outlook أو Gmail، فاستخدم خيارات التكامل في Clio لتتبع الوقت الذي تقضيه في اتصالات العملاء!

استكشف تقارير سجل الوقت الشامل للبرنامج باستخدام مقاييس التاريخ أو المستخدم أو الحالة. يأتي Clio مع مجموعة من إمكانيات برنامج الفوترة المناسبة لـ

تتبع الفواتير غير المدفوعة تسجيل النفقات القابلة للسداد إنشاء فواتير ذات علامة تجارية قبول المدفوعات عبر الإنترنت

تأكد من استخدام الجدول الزمني لـ Clio للتحقق من إدخالات الوقت الجديدة في الحالات النشطة.

أفضل ميزات كليو

مصمم لشركات المحاماة

تبسيط تتبع الوقت والجدولة الزمنية

تمكين تتبع الوقت للاتصالات عبر البريد الإلكتروني

أنظمة الفوترة والدفع المتكاملة

قيود Clio

يمكن أن يستغرق تخصيص المنصة حسب احتياجاتك وقتًا طويلاً

تنسيقات محدودة للفواتير

تسعير كليو

إيزي ستارت : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأساسيات : 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم : 99$/شهرًا لكل مستخدم

: 99$/شهرًا لكل مستخدم كامل: 129 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

كليو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 450 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

6. فريش بوكس

عبر: فريش بوكس إذا كنت بحاجة إلى نظام أساسي لتتبع الوقت والمحاسبة ومسك الدفاتر في نظام واحد، فإن FreshBooks هو السبيل للذهاب!

تساعد المنصة بشكل أساسي في تتبع النفقات وإدارة الإيصالات وإنشاء التقارير المالية، ولكنها تدعم أيضًا تتبع الوقت الوظيفي. تسجيل الوقت أثناء عملك أو أدخله بأثر رجعي. كل ما عليك فعله هو الضغط على زر تتبع الوقت.

يتيح لك FreshBooks تسجيل الوقت مقابل عميل أو حالة معينة وترك ملاحظات مستفيضة تشرح فيها الإدخال. بعد كل يوم، يمكن لفريق المحاسبة الخاص بك الوصول إلى تفاصيل الساعات والملاحظات التي تم تتبعها. تتم إضافة الساعات القابلة للفوترة تلقائيًا إلى عميل معين، بحيث تكون فواتيرك جاهزة في غمضة عين!

التقارير الأسبوعية والشهرية مثالية لمقارنة الوقت المستثمر في الحالات المختلفة، مما يساعدك على تتبع الربحية والعائد على الاستثمار.

أفضل ميزات FreshBooks

تفاصيل يومية للساعات التي تم تتبعها

تقارير أسبوعية وشهرية

الساعات المتتبعة مقسمة حسب العميل أو الحالة

سهولة إنشاء الفواتير

قيود FreshBooks

عدم وجود خيارات تخصيص متقدمة للفواتير

قد تتأخر المنصة في بعض الأحيان

تسعير #### تسعير FreshBooks

لايت : 142.80 دولار في السنة

: 142.80 دولار في السنة زائد : 252 دولارًا في السنة

: 252 دولارًا في السنة قسط : 462 دولاراً في السنة

: 462 دولاراً في السنة اختر: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات FreshBooks

G2 : 4.5/5 (أكثر من 650 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 650 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

7. الحصاد

عبر: الحصاد تحقيق أقصى استفادة من يوم عملك المعتاد هو سهل مع الحصاد !

يحتوي النظام الأساسي على واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل تسجيل المهام دون إضاعة الكثير من الوقت في الإعداد. لنفترض أنك تقوم ببحث قانوني لعميلك. ما عليك سوى فتح Harvest، وإضافة إدخال مناسب (مثل تحديد القوانين أو قراءة السوابق)، وابدأ التسجيل.

يقوم النظام الأساسي بمزامنة الإدخالات تلقائيًا عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة للحصول على دقة فائقة. نوصي بإعداد تذكيرات مخصصة حتى لا يفوتك حفظ الوقت في الأيام المزدحمة.

أنشئ تقارير الوقت استنادًا إلى العملاء و المهام و الفرق و المشاريع وتتبع الساعات غير المفوترة و إنتاجية مكان العمل . يتكامل Harvest مع منصات الدفع عبر الإنترنت مثل PayPal لمساعدتك في الحصول على أموالك بشكل أسرع.

Harvest أفضل الميزات

منصة سهلة الاستخدام

يعمل على جميع الأجهزة وتتم مزامنته تلقائيًا

تتوفر تذكيرات مخصصة

أدوات ذكية لإعداد التقارير

قيود حصاد

بعض المستخدمين غير راضين عن هيكلية التسعير

لا يوجد خيار لتعيين ميزانيات خاصة بالعميل

تسعير #### Harvest

حصاد : مجانًا (مستخدم واحد، مشروعان)

: مجانًا (مستخدم واحد، مشروعان) Harvest Pro: 10.80 دولار شهريًا لكل مستخدم (عدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع)

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات حصاد

G2 : 4.3/5 (أكثر من 750 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 750 تقييم) Capterra: 4.6/5 (550+ تقييم)

8. LawBillity (متعقب الوقت بواسطة eBillity)

عبر إيبيليتي يقدم برنامج تعقب الوقت من eBillity حلاً فريدًا لتتبع الوقت والفوترة يسمى LawBillity. إذا كانت المهام الإدارية تبدو عبئًا عليك - فثق أن هذه المنصة ستكون مصدر قوة لك، حيث إنها قد توفر لك أكثر من 30 ساعة كل شهر بفضل خيارات تتبع الوقت المدمجة فيها.

يستغرق تشغيل المؤقت أقل من ثانية. قبل حفظ الإدخال الخاص بك، يمكنك إدخال معلومات مثل اسم العميل ووصف الخدمة والحالة القابلة للفوترة.

واحدة من أفضل ميزات LawBillity هي تشغيل مؤقتات متعددة في وقت واحد، وهي ميزة منقذة لأولئك الذين غالبًا ما يتنقلون بين القضايا. بعد الانتهاء من القضية، قم بفوترة العملاء داخل التطبيق أو تصدير الفواتير بصيغة LEDES أو LSS.

تساعدك أدوات إعداد التقارير الآلية في المنصة على معرفة معدلات الاستخدام والإنجاز والتحصيل لقياس ربحية كل عميل.

أفضل ميزات تطبيق LawBillity

تتبع الوقت والمصروفات القانونية

متعدد التوقيت

تطبيقات الجوال لتتبع الوقت دون اتصال بالإنترنت

تنسيقات فواتير LEDES أو LSS ذات العلامات التجارية

قيود LawBillity #### قيود LawBillity

يمكن أن يكون التصميم أبسط

خيارات تخصيص محدودة

تسعير LawBillity

24$/شهرًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات LawBillity

G2 : 4.2/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 2500 تقييم)

9. سموكبول

عبر كرة الدخان باعتباره أداة مصممة لشركات المحاماة، فإن Smokeball مليء بميزات إدارة العملاء. يمكنك تسجيل كل دقيقة قابلة للفوترة من يوم عملك تلقائيًا، وتتبع أنشطة محددة، والسماح للمنصة بسحب البيانات لفواتيرك. يمكن أن يتكيف Smokeball مع مجالات مختلفة، مثل قانون الأسرة أو القانون الجنائي. 👮

أفضل ميزات Smokeball

تتبع الوقت لوقت الموظفين

التكامل مع LawPay لإجراء معاملات سريعة وآمنة

مكتبة تضم أكثر من 20,000 نموذج قانوني

قيود سموكبال

حل مكلف نسبياً لبعض المستخدمين

تسعير #### تسعير كرة الدخان

الفاتورة 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم دعم : 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم زيادة : 179 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 179 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم الازدهار+: 219 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Smokeball

G2 : 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

10. كروميتا

عبر كروميتا يمكن لـ Chrometa تخصيص وقت للعميل تلقائيًا استنادًا إلى بيانات مثل الكلمات الرئيسية وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف.

على سبيل المثال، سوف يراقب استخدامك للماوس ولوحة المفاتيح ويسجّل المدة التي تقضيها في موقع ويب أو بريد إلكتروني أو مستند. ثم تقوم المنصة بتجميع الوقت مقابل عملاء أو حالات محددة، مما يؤدي إلى إنشاء جدول زمني مع تحليل شامل ليوم عملك.

أفضل ميزات #### كروميتا

تسجيل الوقت تلقائيًا

أكثر من 50 تكامل

قيود كروميتا

يتجمد التطبيق أحيانًا

تسعير كروميتا

قياسي : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بالإضافة : 26 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 26 دولارًا شهريًا لكل مستخدم قسط: 49 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

كروميتا التقييمات والمراجعات

Trustpilot : 4/5 (10 تقييمات)

: 4/5 (10 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

11. فيليفين

عبر فيليفين يعمل Filevine على تبسيط ميزات حفظ الوقت وإعداد الفواتير أثناء انتقالك من قضية إلى أخرى. تتبع اتجاهات الساعات القابلة للفوترة، وراقب أداء شركتك، وأنشئ التقارير، واستمتع بإمكانيات الفوترة الآلية.

Filevine أفضل الميزات

يمكن تحرير إدخالات الوقت أو استنساخها أو حذفها بشكل مجمّع

يدعم كلاً من الفوترة بالساعة والنماذج القائمة على التوكيل

قيود فايلفاين

قد تتأخر المنصة أثناء التحديثات

تسعير #### Filevine

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فايلفاين

G2 : 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

12. سنتربيس

عبر القاعدة المركزية مع Centerbase، سجّل وقتك يدويًا أو دع المنصة تقوم بذلك تلقائيًا. حوّل الوقت المسجل إلى إدخالات للفواتير، وحدد الأفراد الأفضل أداءً، واستمتع بالمزامنة التلقائية عبر جميع الأجهزة!

أفضل ميزات Centerbase

تتبع الوقت تلقائيًا ويدويًا

يعمل على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة

قيود قاعدة بيانات Centerbase

قد لا يتم تحديث أدلة المستخدم

تسعير قاعدة المركز

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Centerbase المركزية

نصائح برمجية : 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (30+ تقييم)

برنامج تتبع الوقت للمحامين: ما هو حكمك؟

تدعم الحلول المتقدمة لتتبع الوقت عملية إعداد الفواتير لمختلف الخدمات والمشاريع والعملاء، مما يسهل العمل على فريق المحاسبة لديك.

لا تدع الفواتير الناقصة تلتهم أرباحك. استخدم أداة تتبُّع الوقت مثل ClickUp و احصل على أرباح عادلة ومنصفة مقابل كل ثانية من عملك الشاق. سنغلق قضيتنا هنا! ⚖️

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