10 أدوات للذكاء الاصطناعي القانوني للممارسات القانونية والمهنيين القانونيين في عام 2025

هل سبق لك أن قضيت ليلة طويلة جداً في قراءة مستند قانوني طويل جداً؟ في المجال القانوني، ربما مررت بالكثير من تلك الليالي.

لحسن الحظ، الذكاء الاصطناعي (AI) هنا للمساعدة في ذلك. 🙌

في حين أن بعض أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي القانونية هي تطبيقات مصممة لتلخيص أو صياغة المستندات القانونية، إلا أن هذه ليست حالة الاستخدام الوحيدة للذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. فهناك أدوات بحث قانونية، وبرامج لمساعدة شركات المحاماة على إدارة الدعاوى القضائية، وتطبيقات مصممة لصياغة العقود، وغير ذلك.

لنجعل الحياة في عالم القانون أسهل. استكشف أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للمحامين.

ما هي أدوات الذكاء الاصطناعي للمحامين؟

أدوات المساعدة القانونية بالذكاء الاصطناعي ليست روبوتات دردشة يمكنها الترافع في قضاياك نيابةً عنك. إنها أدوات مفيدة يمكنها القيام بالكثير لتبسيط مهامك اليومية. ستساعدك العديد من هذه الأدوات في صياغة المستندات والعقود القانونية المعقدة، بينما توفر أدوات أخرى ملخصات مبسطة لقراءة نسخ مختصرة من المستندات القانونية المطولة.

استخدم ClickUp Brain لإنشاء تحديثات المهام والملخصات والمزيد بضغطة زر واحدة

من أمثلة أدوات الذكاء الاصطناعي للمحامين تطبيقات تحسين سير العمل, تطبيقات التقويم والتخطيط وأدوات البحث. الشيء الوحيد المشترك بين معظمها هو أنها تعتمد عادةً على نموذج لغوي مثل ChatGPT لمساعدتك في إنجاز العمل بشكل أسرع.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي للمحامين؟

إن العثور على تطبيق أو أداة رائعة ينحصر في اكتشاف تطبيق أو أداة رائعة تحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها - وبالنسبة لمكتب المحاماة، والمساعدين القانونيين والإدارات القانونية الأخرى في الشركات، فإن ذلك ليس بالأمر السهل دائمًا. يجب أن توفر أفضل التطبيقات لممارستك القانونية كل ما يلي:

الأسعار المعقولة: لا يتقاضى OpenAI الكثير مقابل استخدام ChatGPT 4.0، مما يعني أنه لا يجب أن تدفع مبالغ باهظة مقابل ميزات الذكاء الاصطناعي الأساسية - على الرغم من أن بعض أدوات الذكاء الاصطناعي للمحامين تقدم ميزات إضافية تستحق التكلفة

لا يتقاضى OpenAI الكثير مقابل استخدام ChatGPT 4.0، مما يعني أنه لا يجب أن تدفع مبالغ باهظة مقابل ميزات الذكاء الاصطناعي الأساسية - على الرغم من أن بعض أدوات الذكاء الاصطناعي للمحامين تقدم ميزات إضافية تستحق التكلفة إدارة المستندات: يجب أن تسهّل التطبيقات تحميل وإرفاق ومشاركة ملفات وورد وملفات PDF وأنواع الملفات الأخرى 📚

يجب أن تسهّل التطبيقات تحميل وإرفاق ومشاركة ملفات وورد وملفات PDF وأنواع الملفات الأخرى 📚 ميزات التعاون: إبقاء مكاتب المحاماة والعملاء على اطلاع دائم مع القدرة علىالتعاون والتعليق على الملفات

إبقاء مكاتب المحاماة والعملاء على اطلاع دائم مع القدرة علىالتعاون والتعليق على الملفات أذونات الوصول: معظم المستندات القانونية سرية، مما يعني أنه يجب أن تكون قادرًا على تعيين الأذونات والتحكم في من يصل إلى التطبيق والمستندات التي قمت بتحميلها إليه

معظم المستندات القانونية سرية، مما يعني أنه يجب أن تكون قادرًا على تعيين الأذونات والتحكم في من يصل إلى التطبيق والمستندات التي قمت بتحميلها إليه خيارات مجانية وتجريبية: بما أن بعض أدوات الذكاء الاصطناعي للمحامين يمكن أن تكون باهظة الثمن، تأكد من إمكانية تجربتها قبل شرائها

## أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للمحامين لاستخدامها في عام 2024

مع الانتشار السريع لـ ChatGPT وروبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي بشكل عام، هناك الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة القانونية الجديدة. لقد بذلنا جهدًا شاقًا في غربلة مقدمي الخدمات لنقدم لك أفضل الخيارات التقنية الجديدة لمساعدة المهنيين القانونيين على العمل بكفاءة أكبر.

يمكن لمساعد ClickUp Brain المدعوم بالذكاء الاصطناعي إنشاء أنواع لا حصر لها من المستندات مثل ملخصات المشاريع وغيرها من المستندات لتسريع سير عملك

لدى ClickUp الكثير لتقدمه في مجال الحلول القانونية. وباعتباره منصة إنتاجية شاملة، فهو البرنامج المثالي لمساعدة المحترفين القانونيين مركزية جميع أعمالهم في مساحة عمل ديناميكية واحدة. من خلال أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص، يمكنك تصور عبء القضايا من كل زاوية بما في ذلك عرض القائمة والتقويم والجدول. يمكنك أيضًا إنشاء لوحات معلومات مخصصة للتحليلات والتقارير في الوقت الفعلي حول العمليات المختلفة مع الحفاظ على نظرة عامة عالية المستوى للمهام المهمة.

بالإضافة إلى ذلك، تُعد ميزات تتبع الوقت والعلامات والساعات المدفوعة الأصلية في ClickUp ضرورية لتتبع الوقت الذي تقضيه مع العملاء وإنشاء فواتير دقيقة. تُعد التعليقات المخصصة أيضًا من الأصول الرئيسية لتواصل المحامين مع أقرانهم وعملائهم داخل ClickUp، فمع القدرة على إضافة ملفات PDF والوسائط والملفات الأخرى إلى كل تعليق، يمكن للمحامين ضمان بقاء جميع المعلومات الأساسية مع المهمة المقابلة لها طوال القضية. ولبدء العمل بشكل أسرع في ClickUp، جرِّب نموذج إدارة العميل القانوني للبقاء منظمًا

سجل الوقت أثناء التنقل أو أدخله يدويًا باستخدام تتبع الوقت في ClickUp

ومع ذلك، فإن الميزة الأكثر قيمة للمحامين في ClickUp، هي ClickUp Brain -المساعد الرقمي الثوري المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع ميزات الذكاء الاصطناعي السياقية القائمة على الأدوار. يستخدم ClickUp Brain معالجة اللغة الطبيعية لإنشاء رسائل البريد الإلكتروني والمستندات والمهام والملخصات والتحديثات. والأكثر من ذلك، بينما يتولى ClickUp Brain المهام الشاقة في قضاياك، يمكن للأتمتة في ClickUp أن تتولى الباقي. من تلخيص الأبحاث القانونية إلى توليد مهام جديدة تلقائيًا في جميع مراحل عملك، يحتوي ClickUp على كل ميزة يحتاجها المتخصصون القانونيون للبقاء على رأس كل قضية.

مكافأة: الوصول إلى المزايا المبنية مسبقًا

مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/72918/undefined/ قوالب الذكاء الاصطناعي مع مطالبات ChatGPT /%href/

لدمج قوة ClickUp Brain مع أدوات أخرى للتعلم الآلي._

أفضل ميزات ClickUp:

استخدم ClickUp Brain لصياغة المستندات القانونية المعقدة، وإنشاء رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء تقارير الحالة، وغير ذلك الكثير

استخدم ميزات إدارة المشروع لتتبع القضايا,جدولة الاجتماعاتوتحسين سير عمل فريقك القانوني تتبع الوقت والساعات المدفوعة لمساعدة المهنيين القانونيين على إصدار فواتير للعملاء وإنشاء جداول زمنية

التواصل والتعاون عبر ميزات التعليق والمستندات المشتركة

استخدم ClickUp Brain لتلخيص البحث القانوني وأتمتة المهام المتكررة مثل رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات وملخصات المستندات والمزيد

قيود ClickUp:

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن

أطنان من الميزات القوية يمكن أن تشكل منحنى تعليمي قليلًا للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7$/شهرًا لكل مستخدم

7$/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. لاوجيكس

عبر لوجكس Lawgeex هو ما تحتاجه إذا كنت تريد أتمتة عملية مراجعة العقود. يستخدم التطبيق أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراجعة العقود وتنقيحها وفقًا لسياسات شركتك وإرشاداتها والمفاهيم القانونية الأخرى. باستخدام هذه الأداة، يمكن للفرق القانونية تحقيق الاتساق بين العقود، وتوفير الكثير من الوقت والمال في عملية المراجعة، وإتمام الصفقات بشكل أسرع.

Lawgeex أفضل الميزات:

توفير الوقت في تحليل العقود ذات الحجم الكبير لعقود عدم الإفصاح واتفاقيات الخدمة والمزيد

استخدم عمليات التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء الشائعة والتطبيقات الأخرى

استخدم عمليات التكامل أو البريد الإلكتروني لإرسال مستندات قانونية أخرى للتحرير التلقائي

إنشاء دليل تشغيل مخصص لإرشادات مراجعة العقود الخاصة بشركة المحاماة الخاصة بك

تتبع المراجعات وأنواع المسائل القانونية التي يتم تنقيحها بشكل متكرر وتفاصيل أخرى باستخدام التحليلات

قيود Lawgeex:

لا توجد بعد تعليقات كافية من المستخدمين لتقديم رؤى

قد لا يكون مثاليًا لإدارة العقود عالية القيمة

تسعير Lawgeex:

قد تختلف الأسعار - اتصل ب Lawgeex للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات Lawgeex:

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

3. أمتو

عبر أمتو يعتمد Amto على الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدتك في صياغة العقود ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل والقوالب وغيرها. تستخدمه شركات المحاماة والعديد من المتخصصين القانونيين لإنشاء اتفاقية خدمة نماذج، وعقود العمل مقابل الاستئجار، والتحكيم، والعقود العقارية، وأنواع أخرى من الاتفاقيات، كل ذلك بأسلوب موحد وموجز يمكن تصميمه ليناسب العملاء الأفراد.

Amto أفضل الميزات:

استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي المستند إلى ChatGPT لصياغة المستندات القانونية والخطابات ورسائل البريد الإلكتروني

تمييز مقاطع النص وإدخال التعليمات للمراجعات الفورية

الحصول على توصيات بشأن البنود المفقودة أو الثغرات في البحث القانوني أو اللغة في المستندات القانونية

إنشاء تذكيرات للعملاء بشأن المواعيد النهائية والتواريخ المهمة الأخرى

قيود Amto:

الرسوم الشهرية مرتفعة، بالنظر إلى عدد الكلمات وقيود الميزات

غير موصى به للوثائق القانونية المعقدة أو عالية القيمة

تسعير Amto:

أساسي: المسودة مجانًا، 99 دولارًا شهريًا للوصول إلى معظم الميزات

المسودة مجانًا، 99 دولارًا شهريًا للوصول إلى معظم الميزات احترافي: كلمات وميزات إضافية مقابل 499 دولارًا شهريًا

كلمات وميزات إضافية مقابل 499 دولارًا شهريًا مخصص: أسعار مرنة بناءً على احتياجاتك

تقييمات ومراجعات #### Amto

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

4. Detangle.ai

عبر فك التشابك يستخدم Detangle تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل مبتكر لتلخيص الأبحاث القانونية المطولة أو تحويل المصطلحات المعقدة إلى لغة إنجليزية بسيطة. باستخدام هذا التطبيق، يمكنك تحميل الصوت أو الفيديو أو النص، ويقوم التطبيق بتلخيصه تلقائيًا. ✨

أفضل ميزات Detangle.ai:

تحميل الأصول أو لصق عناوين URL في واجهة بسيطة

احصل على ملخصات من إنشاء الذكاء الاصطناعي للمستندات الطويلة أو الملفات الصوتية أو الفيديو

تبسيط المصطلحات القانونية المعقدة

الدفع لكل ملخص بدلاً من الرسوم الشهرية

قيود Detangle.ai:

قد تحتاج إلى الانضمام إلى قائمة انتظار المستخدمين الجدد قبل أن تتمكن من استخدام التطبيق

رسوم كل ملف باهظة الثمن، حتى بالنسبة للملفات القصيرة

أسعار Detangle.ai:

يختلف حسب طول المستند أو الصوت أو الفيديو

تقييمات ومراجعات Detangle.ai:

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

5. أنصرادا

عبر أنصرادا Ansarada ليست بالضرورة منصة قانونية - ولكنها منصة تعتمد عليها الشركات وفرقها القانونية لإدارة سير العمل والتعاون في المهام الحرجة مثل الصفقات وعمليات الدمج والاستحواذ والامتثال التنظيمي وما إلى ذلك. وبفضل المشاركة الآمنة للملفات ولوحات المعلومات والإشعارات وغيرها من الميزات الأخرى، تستخدم الشركات أيضًا منصة Ansarada لتنظيم سياسات الحوكمة والمخاطر والامتثال؛ ولإدارة المشتريات؛ ولتوحيد العمليات.

أفضل ميزات Ansarada:

تنظيم الصفقات باستخدام غرف البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

إنشاء مهام سير عمل قابلة للتخصيص ومصممة خصيصًا للصفقات عالية المخاطر

الحصول على رؤية واضحة لمعلومات النشاط لاتخاذ قرارات مستنيرة أثناء الصفقات

أدوات الذكاء الاصطناعي غالبًا ما تتنبأ بدقة بنتائج الاندماج والمزايدة

قيود Ansarada:

يؤدي حذف المستخدمين أو المستندات أيضًا إلى حذف مسارات التدقيق المرتبطة بها

يمكن أن يؤدي تحميل أو التعامل مع مجموعات كبيرة من الملفات إلى حدوث تأخيرات

قد يكون التنقل في التطبيق صعباً بالنسبة للمستخدمين الجدد

تسعير Ansarada:

399 دولاراً شهرياً لباقة بيانات 250 ميجابايت

1,231 دولارًا شهريًا لباقة بيانات 1 جيجابايت

1,702 دولار شهرياً لباقة بيانات 2 جيجابايت

2,351 دولار شهرياً لباقة بيانات 4 جيجابايت

أسعار مخصصة تزيد عن 4 جيجابايت

تقييمات ومراجعات Ansarada

G2: 4.5/5 (أكثر من 125 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 125 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. ليكس ماشينا

عبر ليكس ماشينا ليكس ماشينا هي أداة متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها التعامل مع الكثير من الأبحاث القانونية نيابةً عنك. وهو عبارة عن منصة تحليلات تتيح لك تحليل المحاكم، والقضاة، ومحامي الخصوم، ومختلف الأطراف، وحتى شركات المحاماة. ولأن هذا التطبيق يوفر وصولاً سهلاً إلى سجلات المحاكم، يمكنك أيضاً استخدامه للعثور على السوابق القضائية ذات الصلة. تستخدم الشركات القانونية هذا البحث لإبرام الصفقات وصياغة الاستراتيجيات الناجحة وكسب القضايا. 👀

أفضل ميزات #### ليكس ماشينا:

إنشاء تقارير شاملة تُظهر التعويضات الممنوحة وإحصائيات القضايا وغيرها من المقاييس الحيوية

استخدم أدوات التحليلات القانونية السريعة لمقارنة القضاة، وشركات المحاماة، والأطراف، والمزيد

استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة ب Lex Machina لإنشاء تطبيقاتك المخصصة

الوصول إلى المستندات من سجلات المحكمة مباشرةً داخل التطبيق

قيود ليكس ماشينا:

ليكس ماشينا ليست خدمة ذاتية - ستحتاج إلى العمل مع فريق المبيعات الخاص بهم للتسجيل واختيار الأدوات التي تحتاج إليها

توجد مراجعات قليلة لتقديم رؤى للمستخدمين الجدد

تسعير ليكس ماشينا:

تختلف الأسعار بناءً على الخدمات المختارة

تقييمات ومراجعات ليكس ماشينا

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 2/5 (تقييم 1)

7. مزلاج

عبر مزلاج إن استخدام Latch يشبه دمج مساعديك القانونيين بالذكاء الاصطناعي داخل MS Word. فبمجرد دمجه مع برنامج Word، يمكنك استخدامه لإدارة القضايا العامة أو التعامل معه كأداة شخصية لمراجعة العقود مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تُنشئ أداة تحليل المستندات هذه اقتراحات الخطوط الحمراء، وتُعدِّل البنود، وتحدد ما إذا كانت البنود مطابقة لمعايير السوق. كما ستساعدك أيضاً على تلخيص الاتفاقيات وإنشاء لغة مبسطة لمساعدة القراء الذين ليس لديهم خلفية قانونية.

مزلاج #### أفضل الميزات:

الاندماج مباشرة في Microsoft Word في بضع خطوات بسيطة

استخدم تعقب التغييرات لإدراج التغييرات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تلقائيًا في المستند الخاص بك

إنشاء تعليمات مخصصة لتعديل اللغة في جميع الأنحاء

استخدم المتطلبات المخصصة لضمان استيفاء العقود لشروط محددة

التكامل مع وحدات التخزين السحابية الشائعة لمشاركة المستندات والتعاون فيها بسهولة

قيود المزلاج:

يعمل مع Word فقط - لا يوجد دعم لمحرر مستندات Google أو تطبيقات معالجة النصوص الشائعة الأخرى

لاتش ليست خدمة ذاتية - ستحتاج إلى طلب الوصول والتسجيل للحصول على وصول جزئي، ثم العمل مع فريق لاتش للوصول الكامل إلى الأدوات

تسعير #### Latch:

اتصل بفريق مبيعات Latch لمعرفة المزيد من المعلومات

تقييمات ومراجعات مزلاج

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

8. محامي الذكاء الاصطناعي

عبر محامي الذكاء الاصطناعي محامي الذكاء الاصطناعي هو أداة مبتكرة صُنعت مع وضع الجميع في الاعتبار. بالنسبة للجمهور العام، يمكنها توفير المعلومات القانونية وتبسيط اللغة القانونية. ويستخدم المحامون هذه الأداة للأبحاث القانونية ولطرح استراتيجيات العصف الذهني، ويمكن لطلاب القانون استخدام AI Lawyer لصقل مهاراتهم في البحث القانوني والحصول على رؤى حول الاتجاهات القانونية الحديثة.

أفضل ميزات #### AI Lawyer:

احصل على رؤى سريعة وسهلة الفهم حول القضايا القانونية المعقدة

قم بتحميل المستندات للحصول على ملخص مبسط

إنشاء اتفاقيات قانونية بسيطة في دقائق معدودة

تبسيط البحث القانوني وتقديم اقتراحات للاستراتيجيات القانونية

قيود محامي الذكاء الاصطناعي:

بينما يمكنه إنشاء مستندات قانونية بسيطة، إلا أنه قد لا يكون مناسبًا لإنشاء مستندات معقدة

كن مستعداً لمنحنى التعلم - قد تكون بعض الميزات مربكة أو يصعب العثور عليها

أسعار محامي الذكاء الاصطناعي:

مجرد السؤال: 9.99 دولارًا في الأسبوع

9.99 دولارًا في الأسبوع الاختيار الذهبي: جرب مجانًا، ثم 19.99 دولارًا في الشهر

جرب مجانًا، ثم 19.99 دولارًا في الشهر الحالة الكبيرة: 99.99 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات محامي الذكاء الاصطناعي

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

9. براءة الاختراع

عبر براءات الاختراع PatentPal هو أتمتة المستندات أداة تعتمد على معالجة اللغة الطبيعية لإنشاء وثائق لملكيتك الفكرية. يمكن للممارسين القانونيين والمبدعين على حد سواء استخدام هذا التطبيق لطلبات براءات الاختراع، ومخططات التدفق، والرسوم البيانية، وكل ما يلزم لتقديم طلب براءة الاختراع. وعلى الرغم من أنك قد تحتاج إلى خبير قانوني لمراجعة طلبك النهائي، إلا أن هذا التطبيق يزيل الكثير من العناء والوقت والجهد من عملية صياغة الطلب.

أفضل ميزات تطبيق PatentPal:

استخدام قوالب لإنشاء طلبات براءات الاختراع وغيرها من الوثائق

إنشاء أشكال ومخططات توضيحية ومخططات انسيابية لدعم المطالبات

قم بتحميل الرسوم التوضيحية وتخصيصها مع التسميات

تصدير مسوداتك إلى Word أو Visio أو PowerPoint

قيود PatentPal:

ينشئ التطبيق المحتوى فقط بناءً على ما تقدمه المطالبات، مما يعني أنك ستحتاج إلى أن تكون دقيقًا وشاملًا في مطالباتك

هناك منحنى تعليمي صغير عندما تكتشف أفضل طريقة لصياغة المطالبات للحصول على أفضل المخرجات

تسعير #### براءات الاختراع:

اشترك للحصول على نسخة تجريبية مجانية لمعرفة المزيد عن التكاليف

تقييمات ومراجعات براءات الاختراع #### تقييمات ومراجعات براءات الاختراع:

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

10. هوماتا للذكاء الاصطناعي

عبر Humata.ai باستخدام Humata، يمكنك تحميل المستندات لتبسيط الأوراق الفنية والمعلومات القانونية وغيرها. يمنحك خيارات لإنشاء ملخصات بأطوال مختلفة - ما عليك سوى أن تطلب من التطبيق اختصار ملخص طويل إذا لزم الأمر. كما يوفر ميزة الاقتباسات. انقر فوق اقتباس داخل الملخص، وسيعرض لك التطبيق المعلومات ذات الصلة من المستند الذي تم تحميله.

هيوماتا للذكاء الاصطناعي أفضل الميزات:

استخدم الاقتباسات من الملخصات الخاصة بك لتتبع البحث القانوني من المستندات التي قمت بتحميلها

مراجعة الملخصات وتنقيحها باستخدام أوامر بسيطة

تضمين Humata في صفحات الويب الخاصة بك حتى يتمكن العملاء من استخدامه كمحرك بحث للعثور على إجابات

استخدم سحابة Humata السحابية الخاصة الآمنة لمشاركة الملفات والتعاون

التحكم في الوصول إلى الملفات عن طريق إعداد أدوار الفريق بامتيازات محدودة

قيود الذكاء الاصطناعي لـ Humata

هناك تكلفة قدرها 0.01 دولار لكل صفحة لكل صفحة تزيد عن حد خطتك

نظرًا لأنه مصمم خصيصًا للمستندات الفنية والقانونية، فقد لا يلخص أنواعًا أخرى من المستندات أيضًا

هيوماتا للذكاء الاصطناعي:

مجانًا: تلخيص ما يصل إلى 60 صفحة مجانًا

تلخيص ما يصل إلى 60 صفحة مجانًا الطالب: 1.99 دولار شهريًا لتلخيص ما يصل إلى 200 صفحة

1.99 دولار شهريًا لتلخيص ما يصل إلى 200 صفحة الخبير: 9.99 دولار شهريًا لتلخيص ما يصل إلى 500 صفحة

9.99 دولار شهريًا لتلخيص ما يصل إلى 500 صفحة الفريق: 99 دولاراً شهرياً لتلخيص ما يصل إلى 1,000 صفحة

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي #### Humata AI

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

## تبسيط إدارة الممارسة مع أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للمحامين

يجتاح الذكاء الاصطناعي العالم - بما في ذلك المجال القانوني. فباستخدام أداة الذكاء الاصطناعي المساعدة القانونية المناسبة، يمكنك اختصار المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً من جدولك الزمني، والحصول على المساعدة في مراجعة المستندات، وحتى الحصول على مساعدة متقدمة، مثل العثور على السوابق ذات الصلة أو الخدمات القانونية الأخرى. 🙌

هل أنت مستعد للسماح للذكاء الاصطناعي بتولي بعض مهامك القانونية؟ ابدأ مع ClickUp لاكتشاف كيف يمكن أن يساعدك في إدارة ممارستك القانونية بكفاءة.