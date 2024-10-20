أفضل 10 تطبيقات لبرامج إدارة العقود في عام 2025

في كل يوم، يتصارع محترفو الأعمال ومديرو العقود في مختلف قطاعات الأعمال مع أعباء إدارة العقود اليدوية.

وهم :

الفرز من خلال التخزين السحابي غير المنظم للعقود القديمة

المعاناة في تنسيق البنود المنسوخة من مصادر مختلفة

تصدير المستندات ومشاركتها ومراجعتها بشكل مضجر من خلال قنوات متعددة ليقوم فريق المبيعات والإدارات القانونية بمراجعتها

الانخراط في العملية المرهقة للتوقيع اليدوي والمسح الضوئي وتمرير المستند إلى الموقّع التالي

تستهلك دورة إدارة العقود المتكررة هذه وقتاً ثميناً وتستنزف الموارد وتساهم في إرهاق الموظفين.

تعمل برمجيات إدارة العقود على أتمتة المهام اليدوية مثل إدارة العقود في موقع مركزي وتحديث التغييرات لجميع صانعي القرار.

تمكّن أدوات إدارة العقود المتقدمة الأطراف الداخلية والخارجية من التوقيع عليها باستخدام التوقيعات الإلكترونية، وتتبع أصحاب المصلحة الذين يراجعون العقود، وضمان تخزين العقود وأمن المستندات الهامة.

هل تبحث عن برنامج عقود لتسهيل مهمة فرق العمل القانونية وفرق المبيعات لديك؟

لقد قمنا هنا بتجميع قائمة بأفضل برامج إدارة العقود لتسريع عملية التعاقد، وأتمتة عملية الموافقة، وإدارة العقود بشكل أسرع لإنجاز الصفقة بسرعة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة العقود؟

واجهة سهلة الاستخدام : يجب أن يتمتع نظام إدارة العقود بواجهة سهلة الاستخدام لإدارة العقود من مرحلة التفكير إلى التنفيذ

: يجب أن يتمتع نظام إدارة العقود بواجهة سهلة الاستخدام لإدارة العقود من مرحلة التفكير إلى التنفيذ التحكم في الإصدارات: اختر حلاً لإدارة العقود مع التحكم في الإصدارات لمساعدتك على البقاء على اطلاع على جميع التكرارات عند التفاوض على العقود. ابحث عن ميزات متقدمة لإدارة العقود، واعتماد المستندات والموافقة عليها ومراجعتها وتغيير لغة العقد ببضع نقرات

اختر حلاً لإدارة العقود مع التحكم في الإصدارات لمساعدتك على البقاء على اطلاع على جميع التكرارات عند التفاوض على العقود. ابحث عن ميزات متقدمة لإدارة العقود، واعتماد المستندات والموافقة عليها ومراجعتها وتغيير لغة العقد ببضع نقرات قوالب مبنية مسبقاً: توفر معظم برامج إدارة العقود إمكانية الوصول إلى قوالب عقود مكتوبة مسبقاً مثل قوالب اتفاقيات العمل ومكتبة البنود المعتمدة على توفير الوقت وتخفيف المخاطر عند بناء عقود ذكية تلعب دورًا

توفر معظم برامج إدارة العقود إمكانية الوصول إلى قوالب عقود مكتوبة مسبقاً مثل قوالب اتفاقيات العمل ومكتبة البنود المعتمدة على توفير الوقت وتخفيف المخاطر عند بناء عقود ذكية تلعب دورًا التنبيهات الآلية: ابحث عن حل شامل مع تدفقات عمل آلية لتجديد العقود لإبقاء جميع الأطراف المعنية على اطلاع دائم وعدم تفويت المواعيد النهائية الحرجة

ابحث عن حل شامل مع تدفقات عمل آلية لتجديد العقود لإبقاء جميع الأطراف المعنية على اطلاع دائم وعدم تفويت المواعيد النهائية الحرجة التحليلات والتقارير المفصلة: يجب أن يسمح حل برنامج إدارة العقود لفريقك بإدارة اتفاقيات الخدمة الرئيسية ورؤية العقود. يجب أن يوفر النظام الأساسي تحليلات قوية مثل قيم العقود وأداء العقود والمواعيد النهائية والتنقل في التسلسلات الهرمية التعاقدية المعقدة

يجب أن يسمح حل برنامج إدارة العقود لفريقك بإدارة اتفاقيات الخدمة الرئيسية ورؤية العقود. يجب أن يوفر النظام الأساسي تحليلات قوية مثل قيم العقود وأداء العقود والمواعيد النهائية والتنقل في التسلسلات الهرمية التعاقدية المعقدة التكامل مع الأدوات الأخرى: اختر برنامج إدارة العقود الذي يوفر التكامل مع أدوات الأتمتة وإدارة علاقات العملاء وأدوات إدارة المشاريع, إدارة المشتريات البرمجيات, إدارة العمليات والبرمجيات، وأدوات التوقيع الإلكتروني

اختر برنامج إدارة العقود الذي يوفر التكامل مع أدوات الأتمتة وإدارة علاقات العملاء وأدوات إدارة المشاريع, إدارة المشتريات البرمجيات, إدارة العمليات والبرمجيات، وأدوات التوقيع الإلكتروني مكتبة العقود: أدوات إدارة العقود تضم جميع عقودك في مستودع آمن وتسمح لك بتحديد موقع العقود مع وظائف بحث وتصفية قوية

أفضل 10 تطبيقات لبرامج إدارة العقود لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp

استخدم مستندات ClickUp Docs لإدارة المستندات المهمة وتعزيز تعاون الفريق

ClickUp هو برنامج إدارة جهات الاتصال الذي يساعد المؤسسات على تبسيط وتتبع جميع عقودها من خلال كل مرحلة من مراحل دورة حياة العقد، بدءًا من الاقتراح والإنشاء والموافقة والتقديم. لا تفوّت أي موعد نهائي لتجديد العقود مرة أخرى.

يحتوي ClickUp على العديد من قوالب إدارة العقود وإدارة المستندات وتخزين العقود لتخزين العقود وتتبعها وإدارتها. حتى مع الباقة المجانية، أبقِ جميع الأطراف المعنية على اطلاع، وحدد مواعيد نهائية للبقاء على رأس التجديدات.

يضمن قالب إدارة العقود تخزين جميع عقودك في مكان واحد.

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

إنشاء مهام بحالات مخصصة لتتبع التقدم المحرز في كل عقد

تصنيف كلالمتعلقة بعقود العمل تفاصيل مثل تاريخ التوقيع والقسم ونوع العقد لإدارة العقود وتصور بيانات العقد

الوصول بسهولة إلى جميع المستندات في تكوينات ClickUp المختلفة، مثل دليل البدء، وقائمة العقود، ونموذج طلب العقد

أنشئ مستندًا جديدًا من أي مكان في مساحة عمل ClickUp وأضف صفحات فرعية وجداول وخيارات تصميم متداخلة لإنشاء الهيكل المثالي

تتبع التغييرات على شروط الاتفاقية، والمدفوعات التي تم إجراؤها، وأي مشاكل قانونية

تحسين إدارة العقود وتتبعها مع ميزات إدارة المشروع مثل تتبع الوقت وتحذيرات التبعية ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد

مهام ClickUp تسمح لك بتخطيط العقود وتنظيمها والتعاون بشأنها من خلال تعيين التعليقات على النحو التالي عناصر العمل وإضافة سلاسل التعليقات لأي مهمة

وفّر المزيد من الوقت للأعمال كثيفة المعرفة من خلال تبسيط المهام المتكررة باستخدام أتمتة ClickUp

قم بإنشاء وتخزين المستندات المتعلقة بإدارة العقود وتصور التقدم المحرز عبر دورة حياة العقد باستخدام لوحات معلومات ClickUp

قم بإعداد التقارير التي تحتاج إليها، كل ذلك في مكان واحد، على ClickUp

يتيح لك ClickUp AI صياغة العقود بطريقة آلية من خلال تسليم جميع التفاصيل إلى الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من التركيز على المهام الاستراتيجية. تخلق إدارة العقود المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجربة أفضل لك ولعملائك ولجميع الأطراف المعنية

قيود ClickUp

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي حاد للمستخدمين لأول مرة

يمكن أن تكون الواجهة بطيئة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم/شهريًا

7 دولارات/مستخدم/شهريًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم/شهريًا

12 دولارًا/مستخدم/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

ClickUp التقييمات والمراجعات

2. كونغا

عبر كونغا هل وجدت نفسك يومًا تبحث في العقود للعثور على معلومات أو بند مهم؟ مع نظام إدارة العقود مثل Conga، يمكنك تفويض هذه المهمة الشاقة إلى الذكاء الاصطناعي.

يتعامل برنامج إدارة العقود المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Conga مع إدارة دورة حياة العقد من البداية إلى النهاية. يستخرج برنامج Conga Contract Intelligence الشروط التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي ويحولها إلى بيانات تم التحقق منها لمستخدمي الأعمال.

أفضل ميزات Conga

تخزين جميع المستندات المهمة المتعلقة بالعقود والبحث فيها واستخدام الذكاء الاصطناعي لاستخراج بيانات العقود تلقائيًا

إنشاء إشعارات تنبيهات وتقديمها إلى أصحاب المصلحة المناسبين من نظام إدارة العقود مع تكامل Salesforce

ابحث عن معلومات حول أي اتفاقية باستخدام البحث السياقي عن الموضوع أو حدد موقع البيانات باستخدام لوحات معلومات قابلة للتصفية والتخصيص

قيود كونغا

التنقل بين الصفحات المختلفة صعب في مستودع العقود

قوالب العقود غير قابلة للتخصيص

تسعير كونغا

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات الكونجا

G2: 4.2/5 (398 مراجعة)

4.2/5 (398 مراجعة) Capterra: 4.3/5 (72 مراجعة)

3. ديل هب

عبر DealHub تجنب هذه الفوضى وعملية التعاقد المطولة مع DealHub، وهو برنامج لإدارة العقود.

يعمل DealHub على تبسيط عملية إدارة العقود من خلال الجمع بين جميع أصحاب المصلحة للتعاون على لوحة تحكم رقمية واحدة، DealRoom، لإنشاء المستندات القانونية ومراجعة العقود وإدارة الخطوط الحمراء وتوفير حالة ورؤية في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات DealHub

تقوم منصة إدارة العقود بإنشاء اتفاقيات عدم الإفصاح واتفاقيات الخدمات الإدارية الفورية وغيرها من العقود بتنسيقات مختلفة مثل HTML وWord وPDF

تكوين مهام سير عمل الموافقة للحصول على المواءمة الداخلية قبل إرسال العقد إلى العملاء

يتيح تكامل CRM مع Salesforce وFreshworks وHubspot إمكانية الوصول الكامل إلى جميع الاتفاقيات والمستندات مباشرةً داخل CRM الخاص بك، كما أنه يحتوي على أدوار مستخدمين قائمة على الأذونات

قيود DealHub

واجهة إنشاء القوالب ليست سهلة الاستخدام

يفتقر إلى التكامل مع أدوات التوقيع الإلكتروني مثل Docusign

تسعير #### تسعير DealHub

DealRoom: تسعير مخصص

تسعير مخصص DealHub CPQ: تسعير مخصص

تسعير مخصص فواتير ديل هاب: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات DealHub #### تقييمات ومراجعات DealHub

G2: 4.7/5 (551 تقييم)

4.7/5 (551 تقييم) Capterra: 4.8/5 (39 تقييمًا)

4. كونكورد

عبر كونكورد IConcord هو نظام شامل لإدارة العقود للشركات لتبسيط إدارة مستندات العقود مع تدفقات عمل الموافقة لكل من الأطراف الداخلية والخارجية. أصبح من السهل أتمتة التفاوض على العقود والمهام الزائدة عن الحاجة مثل إعادة الصياغة وتتبع التغييرات.

يقوم مستودع العقود الآمن بتخزين أحدث نسخة محدثة من العقد. تسمح أنظمة إدارة العقود لأعضاء الفريق بتوقيع العقود الذكية إلكترونياً ببضع نقرات.

مع الخطط الاحترافية وخطط المؤسسات، يمكنك الحصول على رؤى من جميع عقودك من خلال لوحة معلومات شاملة من كونكورد لإعداد التقارير والتحليلات.

أفضل ميزات كونكورد

إضافة تعليق أو دردشة في الوقت الفعلي في مستند العقد الخاص بك مع المراجعين الداخليين أو فرق العمل أو العملاء أو بائعي إدارة العقود

توجيه العقود تلقائياً إلى المراجعين والحصول على الموافقة عليها في مستند كونكورد داخل منصة إدارة العقود

جمع عدد غير محدود من التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانوناً مجاناً داخل مستند العقد

ادمج مستندات كونكورد مع مهام سير العمل اليومية

قيود كونكورد

يمكن أن تكون بعض الميزات أكثر قابلية للتخصيص، مثل السماح بإضافة تاريخ على حقول التوقيع

تأتي إضافة عدد غير محدود من المستخدمين إلى عقودك بتكلفة إضافية

أسعار كونكورد

قياسي : 17 دولار/مستخدم/شهرياً

: 17 دولار/مستخدم/شهرياً احترافي : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا مؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كونكورد

G2: 4.3/5 (131 مراجعة)

4.3/5 (131 مراجعة) Capterra: 4.5/5 (196 تقييم)

5. تراكادو

عبر تراكادو تسمح حلول إدارة العقود من Trackado لفرق العمل بالوصول إلى المستندات المهمة من أي مكان. يمكنك تعيين مهام سير عمل الموافقة لفرق العمل المختلفة، والحصول على إشعارات تلقائيًا بالتواريخ والمهام الحرجة، وإظهار رؤى حول السلامة المالية للعقود.

أفضل ميزات Trackado

مستودع العقود هو أداة شاملة لإدارة دورة حياة العقود

تعيين الأحداث والتذكيرات لتجديد العقود القادمة وتعيينها لأعضاء الفريق المعنيين

وحدة أتمتة سير العمل لتوجيه عقودك من خلال عملية المراجعة والموافقة اللازمة قبل إرسالها إلى العملاء

قيود تراكادو

يفتقر إلى القدرة على البحث والتصفية باستخدام اسم الشركة

لا يتكامل مع Microsoft Dynamics لتدفق البيانات بين مصادر الأعمال

تسعير Trackado

خطة مجانية

بداية : 39 دولارًا شهريًا

: 39 دولارًا شهريًا الشركات : 129 دولارًا شهريًا

: 129 دولارًا شهريًا المؤسسات: 299 دولارًا شهريًا

Trackado التقييمات والمراجعات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.5/5 (22 تقييم)

6. احصل على قبول

عبر الحصول على قبول هل سبق لك أن وجدت نفسك تائهًا في مسار التدقيق للعثور على النسخة الصحيحة لإرسالها إلى الأطراف الخارجية للتوقيع؟

يمكّن برنامج ContractWorks فرق العمل من إدارة مشاريع العملاء المتعددة والعقود من البداية إلى النهاية. استخدم برنامج إدارة العقود في ContractWorks مع ميزات الذكاء الاصطناعي لإدارة دورات حياة العقود، وتحسين الشفافية، والحصول على تنبيهات حول تفاصيل وأحداث العقود المهمة.

أفضل ميزات برنامج ContractWorks

قم بصياغة الاتفاقيات في أداة إدارة العقود في بضع دقائق من خلال الإجابة عن الأسئلة المُعدّة مسبقاً، وإعادة استخدام البيانات عبر الاتفاقيات، وتفويض الصياغة

بيئة مشتركة للأشخاص المعنيين لتيسير مفاوضات العقود بشكل تعاوني مع سجل تدقيق

وظيفة بحث متقدمة مع خاصية التعرف الضوئي على الحروف للعثور على تفاصيل العقد بسهولة

التكامل مع GPT 3 للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإنشاء العقود وتبسيط البنود

قيود برنامج ContractWorks

ميزات متقدمة مثل قوالب صياغة العقود والتحكم في الإصدار و أتمتة سير العمل متوفرة فقط في الخطط المميزة

لا تتوفر عمليات مجمعة، مثل أرشفة جميع العقود المنتهية الصلاحية

تسعير #### تسعير ContractWorks

عادي : 700 دولار شهرياً

: 700 دولار شهرياً احترافي : 900 دولار في الشهر

: 900 دولار في الشهر الأقساط: 2000 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات عقد العمل

G2: 4.8/5 (79 تقييمًا)

4.8/5 (79 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (76 تقييم)

8. أجيلوفت

عبر أجيلوفت تعمل معظم الشركات الكبيرة أو المكاتب الحكومية مع برامج إدارة العقود القديمة. من المحتمل أن يستغرق إجراء تغيير بسيط على أتمتة سير عمل العقود الحالية شهوراً وعشرات الآلاف من الدولارات، مما يؤدي إلى تأخيرات وأعباء مالية متزايدة.

تحتوي البرمجيات الحديثة مثل Agiloft على لوحات تحكم بدون تعليمات برمجية لتمكين مديري العقود من إجراء هذا التغيير، مما يوفر الوقت وتكلفة برمجيات إدارة العقود.

تعمل واجهة Agiloft البديهية على تعزيز معدل اعتماد المستخدم، وتعمل الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تسريع عملية إنشاء العقود، ويضمن الامتثال الأمني سير عمل العقود القانونية.

أفضل ميزات أجيلوفت

يوفر منصة غير قابلة للتخصيص بالكامل لإدارة دورة حياة العقد بالكامل

مكتبات البنود والقوالب الديناميكية لتسريع عملية إنشاء العقود

تتيح لك ميزة البحث باللغة الطبيعية العثور على مستندات العقد والتفاصيل التي تحتاجها بسرعة

قيود أجيلوفت

الواجهة ليست بديهية في الإعداد ولها منحنى تعليمي حاد في البداية

ليس لديه التكنولوجيا اللازمة لتحديد الاتفاقيات المكررة

تسعير أجيلوفت #### تسعير أجيلوفت

الأساسيات : التسعير المخصص

: التسعير المخصص متقدم: تسعير مخصص

تسعير مخصص الممتاز: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أجيلوفت #### تقييمات ومراجعات أجيلوفت

G2: 4.6/5 (72 تقييم)

4.6/5 (72 تقييم) Capterra: 4.8/5 (34 تقييم)

9. خارج عن القانون

عبر خارج عن القانون Outlaw هو برنامج حديث لإدارة العقود يعمل على تبسيط دورة حياة العقود للمؤسسات، بدءًا من إنشاء المستندات النموذجية إلى إعادة صياغة العقود إلى التفاوض والتوقيع الإلكتروني في الوقت الفعلي.

وبفضل الميزات الرئيسية لتبسيط صياغة العقود والمفاوضات، يمكّن حل Outlaw المتكامل فريقك القانوني من التركيز على العمل الاستراتيجي بدلاً من الضياع في عملية التعاقد.

أفضل ميزات Outlaw

إنشاء قالب عقد مخصص مع مكتبة بنود ديناميكية، وحواجز حماية مشروطة، وميزات إنشاء الدفعات

تتبع التدقيق في الوقت الحقيقي، والتحكم في الإصدار، والإشعارات للحفاظ على الشفافية والرؤية

يتكامل مع أكثر من 1000 تطبيق خارج الصندوق عبر واجهات برمجة التطبيقات الآمنة لتناسب سير عملك

قيود خارجة عن القانون

ليست بديهية مع المستندات المتعلقة بالمحكمة

لا يمكن إضافة عدد غير محدود من المستخدمين للعقود

التسعير خارج نطاق القانون

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات الخارجين عن القانون

G2: 4.6/5 (86 مراجعة)

4.6/5 (86 مراجعة) Capterra: 4.5/5 (41 مراجعة)

10. ContractSafe

عبر ContractSafe تقوم أقسام متعددة، مثل المبيعات والتمويل والعمليات، بتطوير مستندات العقود. توفر أنظمة إدارة العقود رؤية واضحة للمواعيد النهائية وتبقي جميع أصحاب المصلحة المرتبطين متزامنين، مما يؤدي إلى إغلاق العقد في الوقت المناسب وبنجاح.

ContractSafe هو برنامج لإدارة العقود مزود بلوحة تحكم بديهية للوصول السريع إلى المعلومات الهامة مع ميزات البحث. يمكنك تبسيط عملية إنشاء العقود من خلال قوالب العقود المخصصة المتاحة التي تلبي متطلباتك.

أفضل ميزات برنامج ContractSafe

تتبع جميع عقودك الجارية في كل خطوة، مما يقلل من المخاطر، ويقلل من الساعات المهدرة، ويحافظ على سير عمل مؤسستك بفعالية

برنامج ContractSafe لإدارة العقود مبني على AWS ويوفر ميزات مثل التشفير والكشف عن البرامج الضارة والفيروسات واختبارات الثغرات للحفاظ على أمان مستنداتك المهمة

تعيين تذكيرات بالموعد النهائي للعقود لتجديد العقود وانتهاء صلاحيتها، والتي يتم إرسالها تلقائيًا إلى بريدك الإلكتروني

قيود برنامج ContractSafe #### قيود ContractSafe

لا يوجد خيار لسحب العقد وإفلاته في مجلدات مختلفة

بعض الميزات ليست مباشرة وتتطلب تدريباً ومزيداً من الشرح من فريق التنفيذ

تسعير #### تسعير ContractSafe

أساسي : 329 دولاراً شهرياً

: 329 دولاراً شهرياً عادي : 549 دولارًا شهريًا

: 549 دولارًا شهريًا احترافي : 779 دولاراً في الشهر

: 779 دولاراً في الشهر مؤسسة: مؤسسة: 999 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات #### ContractSafe

G2: 4.6/5 (82 تقييمًا)

4.6/5 (82 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (130 تقييمًا)

إحداث ثورة في العقود باستخدام أفضل أنظمة إدارة العقود

سيوجهك برنامج إدارة العقود الذي تختاره نحو إدارة دورة حياة العقود بكفاءة وزيادة الإنتاجية التنظيمية. اختر أداة لإدارة العقود تتوافق مع سير عمل فريق عملك وتكون آمنة لتعاون الفريق.

ClickUp هو أحد أفضل برامج إدارة العقود المتاحة لمحترفي الأعمال والأقسام القانونية وفرق المبيعات وأي شخص يريد صياغة العقود ومشاركتها.

قم بتمكين فريقك القانوني من خلال قوالب إدارة العقود و ClickUp AI لتبسيط وتسريع عملية إدارة العقود من أسابيع وأيام إلى ساعات.

إدارة سير العمل مسترشداً بـ تقنيات إدارة المشاريع تساعد على تقسيم المشاريع المعقدة إلى مهام يمكن إدارتها. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك برنامج إدارة العقود بتعيين المسؤوليات وتتبع التقدم المحرز وأتمتة خطوات سير العمل اليدوية في عملية العقد.

تتكامل أنظمة إدارة العقود من Clickup مع حزمة أعمالك الحالية لضمان تدفق المعلومات بشفافية وأمان بين مختلف الفرق في جميع أنحاء عملك. يمكنك تخطيط وإدارة وتتبُّع جميع عقود أعمالك لإدارة دورة حياة العقود على لوحة تحكم ClickUp البديهية.

اشترك في الإصدار التجريبي المجاني من ClickUp واستخدم برنامج إدارة العقود.