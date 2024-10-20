10 برامج لسير العمل القانوني للحفاظ على تنظيم شركات المحاماة في عام 2025

يرتدي المهنيون القانونيون العديد من القبعات، من إدخال البيانات وإعداد المستندات القانونية إلى استقبال العملاء. إنها ليست حياة سهلة - إلا إذا كان لديك موظف قانوني من الدرجة الأولى برنامج سير العمل للحفاظ على سير العمليات بسلاسة.
يعمل برنامج إدارة سير العمل القانوني على تحسين العمليات القانونية من خلال أتمتة المستندات والأدوات والوظائف الأخرى حتى يتمكن فريقك من التركيز على الأشياء الكبيرة.
يسلط هذا الدليل الضوء على أفضل 10 برامج لسير العمل القانوني لشركات المحاماة والإدارات القانونية في عام 2024. قارن بين الميزات الرئيسية والتسعير والقيود والمراجعات والمزيد للعثور على أداة سير العمل القانونية الأفضل لاحتياجاتك ومتطلباتك.
ما هو برنامج سير العمل القانوني؟
أولاً، دعنا نسلط الضوء على ما يمكن أن تقدمه برامج سير العمل القانوني لفريقك القانوني. لا تتردد في التخطي إلى الأشياء الجيدة إذا كنت بالفعل على دراية بأدوات سير العمل القانوني.
يتيح لك برنامج إدارة سير العمل القانوني تبسيط أيامك بميزات مثل:
- أتمتة الفواتير وتسجيل النفقات وتتبع الوقت
- إدارة وأتمتة المستندات القانونية
- إدارة المهام والأتمتة
بعبارة أخرى، الأمر كله يدور حول أتمتة العمليات الرائعة والجميلة. 😎
يمكن لبرامج سير العمل القانوني القيام بأشياء أخرى أيضًا، مثل تسهيل التواصل مع العملاء والتعاون في الوقت الفعلي. ولكن عادةً ما يكون وضع المهام الروتينية على الطيار الآلي وتقليل الأخطاء البشرية إلى الحد الأدنى هو التركيز الأكبر.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج سير العمل القانونية؟
تحتاج إلى معرفة ما تريده من أجل اختيار حلول سير العمل القانونية المناسبة لفريقك. إليك بعض الأشياء التي يجب البحث عنها:
- الأتمتة: ابحث عن أداة تعمل على أتمتة المهام المتكررة والعمليات التجارية التي تستغرق وقتًا طويلاً
- إدارة العميل: ستحتاج إلى أداة تساعدك علىإدارة العميلوعمليات الاستلام، والإعداد، ودعم العملاء من خلال التواصل المباشر والآمن
- التعاون: اختر أداة تربطك بفريقك من أجل التعاون في الوقت الفعلي، والإشعارات، وتعيين المهام آلياً، وإدارة المشاريع
- إدارة قاعدة البيانات: ابحث عن برنامج يحتفظ بجميع البيانات المتعلقة بعملائك وممارستك القانونية والقضايا وجهات الاتصال في مكان واحد آمن
- الاندماج: ابحث عن برنامج يتكامل مع أدواتك الأخرى لتوحيد بياناتك على لوحة تحكم واحدة
- الإبلاغ: اختر أداة من شأنها تحسين إدارة ممارستك وربحيتك من خلال تحليل البيانات وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية ومراقبة الإنتاجية
هل فاتنا شيء ما؟ ربما كنت تبحث عن برنامج إدارة الموظفين لشركتك أو الفوترة الآلية. أياً كان، فهذا مهم أيضاً! قم بتدوينه قبل الغوص في الأشياء الجيدة.
أفضل 10 برامج لسير العمل القانوني لاستخدامها في عام 2024
حسنًا، أنت تعرف رسميًا ما الذي تبحث عنه في المجال القانوني أتمتة سير العمل برنامج الآن، أنت الآن جاهز للعثور على الأداة التي تحبها والاستمتاع بحرية سير العمل الآلي والعمليات القانونية المحسنة.
1. ClickUp
تعمل الأتمتة على تشغيل النتائج تلقائيًا عند حدوث إجراء ما في ClickUp، مما يسرع من سير عملك لجميع أنواع المهام القانونية
ClickUp
هو حل متكامل لإدارة المشاريع مصمم لمساعدة فرق العمل في مختلف الصناعات على تخطيط وتنظيم وتنفيذ مهام سير العمل بأكثر الطرق فعالية ممكنة. إنه الأداة الوحيدة القوية بما يكفي لجمع كل أعمالك معًا - عبر التطبيقات - في منصة واحدة آمنة.
مع مئات من الميزات التعاونية المدمجة في كل خطة تسعير، فإن ClickUp هو المكان المثالي للتواصل مع العملاء، والمهنيين القانونيين الآخرين، وغير ذلك الكثير.
قابلة للتخصيص أو مبنية مسبقاً
الأتمتة في ClickUp
أيضًا دورًا رئيسيًا في إنشاء مهام سير عمل قانونية منظمة. سواء كنت تقوم بتبسيط عمليات تسليم المشاريع، أو عملية استقبال العملاء، أو تبحث عن طريقة أكثر فعالية لتعيين المهام، فإن أتمتة سير العمل في ClickUp هي الحل الأمثل لك. تساعدك أتمتة سير العمل القانوني على التخلص من المهام الإدارية غير الضرورية التي تثقل يومك، مما يتيح لك المزيد من الوقت الثمين للتركيز على البحث القانوني والتوجيه وغير ذلك.
سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى أكثر من 1000 نموذج جاهز للاستخدام بما في ذلك
قالب إدارة المشاريع القانونية من ClickUp
. سوف يتتبع التقدم المحرز و تحسين تعاون الفريق للبحث والتقاضي والعقود وأي شيء آخر تتعامل معه.
ClickUp أفضل الميزات
- مكتبة ضخمة تضم أكثر من 1,000 قالب بما في ذلكقوالب العقود,قوالب إدارة العملاء, a قالب تتبع القضايا القانونية وأي شيء آخر قد تحتاجه
- أكثر من 1,000 تكامل لربط كل أداة تستخدمها في منصة واحدة آمنة
- مئات من وظائف إدارة علاقات العملاء (CRM) لضمان اتصالات سريعة وآمنة مع عملائك في جميع الأوقات
- لوحات معلومات قابلة للتخصيص وأكثر من 15 طريقة عرض مصممة لتعزيز نظام إدارة مشروعك بميزات مثلإدارة الأولوياتوتتبع التقدم المحرز وأتمتة المهام
قيود ClickUp
- يمكن أن يكون هناك القليل من منحنى التعلم للتكيف مع مجموعة الميزات الغنية في ClickUp
- لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الجوال حتى الآن
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار
- ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 8,800 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)
2. سموك بول
عبر كرة الدخان كرة الدخان هي برنامج إدارة الممارسة القانونية لمساعدة شركات المحاماة الصغيرة والممارسين المنفردين على إدارة القضايا والمستندات والتعاون والتواصل مع العملاء. استخدم ميزات مثل برنامج تتبع وقت المحامي وأتمتة المستندات، و إدارة البريد الإلكتروني للبقاء منظمًا وزيادة الإنتاجية.
Smokeball أفضل الميزات
- ميزات الأتمتة لمهام مثل إنشاء المستندات والبريد الإلكتروني وجدولة المهام
- نظام إدارة مستندات من الدرجة الأولى يسمح لك بتنظيم ملفاتك والبحث فيها من أي مكان
- تتيح لك أدوات الإدارة المالية إدارة النفقات، وتتبع الساعات المدفوعة، وأتمتة إنشاء الفواتير
- أكثر من 15 تكاملاً مع برامج مثل Microsoft Word وZoom وQuickBooks Online
قيود Smokeball
- تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى مشكلات تتعلق بعدم استناد الخدمة إلى السحابة بالكامل
- قد يؤدي إلى مشاكل في الاتصال بالعميل بسبب عدم توافق المتصفح، وفقاً لبعض المراجعات
أسعار سموك بول
- الفاتورة: 39$/شهرًا لكل مستخدم
- التعزيز: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الزيادة: 179 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الازدهار+: 219 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Smokeball
- G2: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)
3. قضيتي
عبر قضيتي MyCase هو برنامج شامل للإدارة القانونية مصمم للممارسات القانونية من جميع الأحجام، من المساعدين القانونيين المستقلين إلى الإدارات القانونية للشركات. وهو يقدم أدوات تحسين العمليات وأتمتة المستندات وإدارة الفواتير وغير ذلك الكثير.
أفضل الميزات #### MyCase
- أدوات تسمح لك بإنشاء مهام سير عمل مخصصة للمهام الروتينية حتى تتمكن من تقليل الأخطاء البشرية
- تشتمل الميزات على نماذج استقبال العملاء، والتوقيع الإلكتروني، وميزات مدمجةبوابات العملاء لخدماتك القانونية
- توفر أدوات التحليلات الشاملة رؤى حول الشؤون المالية لشركتك، وسير العمل، وإدارة القضايا
- التكامل مع Zapier وLawPay وCallRail وQuickBooks وغيرها من الأدوات الشائعة
قيود #### قيود MyCase
- تشير بعض المراجعات من شركات المحاماة إلى وجود مشكلات في إدارة العملاء الذين لديهم قضايا متعددة
- قد يكون تنزيل البيانات مقيدًا، وفقًا لمراجعات المستخدمين
تسعير MyCase
- الأساسي: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المحترف: 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- متقدم: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات MyCase
- G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)
4. كليو
عبر كليو Clio هو برنامج لإدارة سير العمل القانوني يعمل على تبسيط طريقة عملك وكيفية إدارة القضايا. وهو قائم على السحابة ويوفر ميزات مثل تتبع الوقت وإعداد الفواتير وإدارة المستندات وأدوات الاتصال لتحسين الإنتاجية والتنظيم في قسمك القانوني.
كليو أفضل الميزات
- يتيح لك التخزين المستند إلى السحابة الوصول إلى معلومات الحالة والمستندات المهمة ومشاركتها في أي مكان وفي أي وقت
- توفر ميزات تأهيل العميل تجربة عالية الجودة مع رسائل بريد إلكتروني للمتابعة التلقائية وتذكيرات بالمراسلات لضمان التواصل في الوقت المناسب والانطباعات الجيدة
- تتيح ميزات الفواتير والفواتير للمستخدمين إنشاء الفواتير وإرسالهاطلب المدفوعاتوتتبعها وأتمتة التقارير المالية
- أكثر من 200 تكامل مع أدوات إدارة الممارسة الشائعة
قيود كليو
- أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبة قبول المدفوعات من العملاء الذين يفضلون الدفع بالشيكات أو ACH
- لا توجد ميزات لاستعادة الملفات التي تم حذفها عن طريق الخطأ، مما تسبب في مشاكل لبعض المستخدمين
Clio التسعير
- EasyStart: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الأساسي: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- متقدم: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
- مكتمل: 129 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
كليو التقييمات والمراجعات
- G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)
5. فيليستاج
عبر فيليستاج Filestage هي منصة قوية ل التعاون في المشروع عبر الفرق من جميع الأحجام. إنه غير مصمم خصيصًا للفرق القانونية ولكنه يحتوي على كل ما تحتاجه لتبسيط سير العمل وإبقاء المشاريع على المسار الصحيح.
Filestage أفضل الميزات
- يتيح لك التعليق في الوقت الحقيقي تقديم ملاحظات فورية وتعزيز التعاون مع أعضاء الفريق
- يضمن التحكم في الإصدار أن فريقك يعمل دائمًا مع إصدارات محدثة من كل ملف، مما يعني أخطاء أقل وارتباكًا أقل
- تضمن ميزة المشاركة الآمنة للملفات أن المعلومات الحساسة ومستندات الحالة لا يمكن الوصول إليها إلا للمستخدمين المصرح لهم فقط
- يغطي سعر الخطط المدفوعة عدد غير محدود من أعضاء الفريق بدلاً من فرض رسوم إضافية على كل مستخدم
قيود #### قيود Filestage
- يفتقر إلى بعض الميزات القانونية المحددة المتوفرة في برامج إدارة المسائل القانونية الأخرى
- يقتصر الإصدار المجاني على مشروعين نشطين و2 جيجابايت من السعة التخزينية
تسعير برنامج Filestage
- مجاني
- الإصدار الأساسي: 59 دولارًا شهريًا
- الاحترافية: 299 دولارًا شهريًا
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
تقييمات ومراجعات Filestage
- G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)
6. أونيت
عبر أونيت تتخصص Onit في إنشاء حلول برمجية لتبسيط العمليات التجارية. تقدم العلامة التجارية العديد من المنتجات المتخصصة، بما في ذلك OnitX للإدارة القانونية للمؤسسات (ELM).
يتيح لك OnitX ELM تبسيط سير عملك، وتتبع المقاييس المهمة، وتحسين التعاون، وزيادة المدخرات الداخلية والخارجية. إنه برنامج سير عمل قانوني قابل للتخصيص مع محرك منخفض الكود مثالي للإدارات القانونية للشركات وشركات المحاماة الكبيرة.
Onit أفضل الميزات
- لوحات تحكم قابلة للتخصيص وواجهات سهلة الاستخدام لجعل عملياتك القانونية أكثر كفاءة
- توفر أدوات إعداد التقارير والتحليلات الشاملة نظرة ثاقبة على الربحية وإدارة القضايا ومجالات الممارسة
- أدوات أتمتة سير العمل القانوني للتعامل مع إدخال البيانات، وإنشاء المستندات، والفواتير، وغير ذلك 📚
- تغطي الخطط المدفوعة عددًا غير محدود من الموظفين بدلاً من فرض رسوم على كل مستخدم
قيود أونيت
- عدم وجود تعليقات المستخدمين على منصات المراجعة الشائعة يجعل من الصعب الحكم على تجربة المنتج القياسية
- تشير المراجعات الواردة من بعض العمليات القانونية إلى أن السعر الشهري مرتفع للغاية بالنسبة لميزانيتهم
تسعير Onit
- قياسي: 700 دولار شهريًا
- احترافي: 900 دولار شهرياً
- الأقساط: 2,000 دولار/شهريًا
تقييمات ومراجعات أونيت
- G2: 3.8/5 (2+ تقييمات)
- Capterra: غير متاح
7. خانة الاختيار
عبر خانة الاختيار Checkbox عبارة عن منصة لأتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي مصممة للشركات في مختلف الصناعات، بما في ذلك الشركات القانونية. وهو يوفر برنامجًا قانونيًا داخليًا بدون رموز يمكن أن يحسن قيمة خدماتك وسرعتها، مما يترك انطباعًا أفضل لدى العملاء.
أفضل ميزات #### Checkbox
- تعيين العمل عبر فريقك القانوني الداخلي بناءً على القدرة أو التخصص
- إنشاء وتحديث حلول سير العمل بدون تعليمات برمجية مع لوحة مرئية للسحب والإفلات يمكن لأي شخص استخدامها
- تتيح عمليات التكامل مع أدوات مثل Slack وMicrosoft Teams وGoogle Drive وDociscoign للفرق معالجة الاتصالات والطلبات من مصادر متعددة
- تحليلات توفر معلومات عن حالة المهام وحجم العمل ونوع المشروع ومتوسط الوقت اللازم لإكمال الطلبات
قيود خانة الاختيار
- عدم وجود تعليقات على منصات المراجعة الشائعة يجعل من الصعب قياس تجربة المستخدم النموذجية
- لا يوفر Checkbox للعملاء المهتمين إمكانية الوصول إلى معلومات التسعير على موقعهم الإلكتروني أو مواقع المراجعة الشائعة
تسعير Checkbox
يجب على المستخدمين الاتصال ب Checkbox للحصول على عرض توضيحي لتلقي معلومات التسعير.
تقييمات ومراجعات صندوق التدقيق
- G2: غير متاح
- Capterra: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)
8. كيس فلو
عبر كيس فلو Kissflow عبارة عن منصة قائمة على السحابة تعمل على أتمتة عمليات سير العمل باستخدام محرك بدون تعليمات برمجية. يمكن للفرق القانونية بناء حلول مخصصة دون الحاجة إلى الخبرة التقنية، وأتمتة المهام المتكررة وتحسين الإنتاجية ببضع نقرات فقط.
أفضل ميزات #### Kissflow
- تتيح لك واجهة السحب والإفلات إنشاء النماذج والمستندات القانونية وسير العمل بسرعة دون الحاجة إلى معرفة الترميز
- أدوات تخطيط العمليات تمكّنك من تصور العمليات المعقدة بسهولة وتخطيطها في مخططات انسيابية ومخططات العمليات
- التحليلات وأدوات إعداد التقارير تتيح لك اتخاذ قرارات مستنيرة وإنشاء تقارير مخصصة وتتبع أداء الأعمال
- عمليات التكامل مع تطبيقات مثل Google Drive وSlack إلىتبسيط العمليات التجارية وتحسين الإنتاجية
قيود كيس فلو
- ليست مصممة خصيصًا للمجال القانوني وقد تفتقر إلى الميزات المتاحة مع برامج سير العمل القانونية المخصصة
- الخطة الأساسية تفتقر إلى الوصول إلى الميزات المتقدمة مثل المستخدمين الخارجيين والقدرة على إنشاء مجموعة خاصة
تسعير كيس فلو
- الأساسية: 1,500 دولار أمريكي في الشهر
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات كيس فلو
- G2: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: 3.9/5 (أكثر من 30 تقييم)
9. نهج أوسبري
عبر نهج أوسبري Osprey Approach هي خدمة قانونية شاملة توفر أدوات لكل شيء بدءًا من جدول العمل وإدارة سير العمل إلى إعداد التقارير المالية. وهو يتضمن تتبع الوقت، والفوترة الآلية، وإدارة المستندات المستندة إلى السحابة، وسلاسة انضمام العملاء، والتواصل الآمن.
نهج أوسبري أفضل الميزات
- يتيح لك الإنشاء الآلي للنماذج القانونية وإدارة المستندات توفير الوقت وتقليل الأخطاء البشرية والحفاظ على تنظيم الملفات في مكتبة يسهل الوصول إليها
- تساعد ميزات إدارة الممارسة والقضايا والعملاء على ربط جميع مجالات ممارستك القانونية لتحسين الكفاءة والنجاح
- تعمل الأدوات المالية على تحسين عمليات نهاية الشهر ومركزة العمليات المالية على منصة واحدة لتحسين الرؤية
- تعمل أدوات إدارة العملاء على تحديث تجربة تأهيل العملاء وتجعل إدارة القضايا أمرًا سهلاً للغاية
قيود نهج أوسبري
- تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى وجود مشكلات في التنقل في الواجهة واستخدام الوظائف الإضافية
- لا يوفر Osprey Approach للعملاء المحتملين إمكانية الوصول إلى معلومات التسعير على موقع الويب الخاص بهم أو مواقع المراجعات الشائعة
تسعير Osprey Approach
يجب على المستخدمين حجز استشارة مع فريق Osprey Approach لتلقي معلومات التسعير.
تقييمات ومراجعات نهج أوسبري #### تقييمات ومراجعات نهج أوسبري
- G2: 4.7/5 (أكثر من 8,800 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,800 تقييم)
10. تيم كونيكت
عبر ميتراتيك منصة TeamConnect هي منصة إدارة قانونية من ميتراتيك مصممة للعمليات القانونية من جميع الأحجام. وهي توفر أدوات للفوترة والإدارة المالية وإدارة المستندات وأتمتة سير العمل القانوني والعديد من المجالات الأخرى لإدارة المسائل.
أفضل ميزات TeamConnect
- منصة مركزية لإدارة البيانات تحتفظ بجميع مستنداتك في مكان واحد يمكنك الوصول إليها في أي مكان وفي أي وقت
- تتيح لك أتمتة سير العمل القانونيتبسيط العمليات وتقليل احتمالية حدوث أخطاء
- يتيح إعداد التقارير المخصصة لفرقك إنشاء تقارير بناءً على معايير محددة للحصول على الرؤى التي تحتاجها عندما تحتاج إليها
- تتيح أدوات التعاون والتواصل في الوقت الفعلي لأعضاء الفريق العمل معاً بكفاءة أكبر
قيود TeamConnect
- تشير بعض المراجعات إلى الحاجة إلى واجهة مستخدم أسرع وأكثر سهولة
- لا يوفر TeamConnect إمكانية الوصول إلى معلومات التسعير على موقع الويب الخاص بهم أو مواقع المراجعات الشهيرة
تسعير TeamConnect
يجب على العملاء المحتملين طلب عرض توضيحي من TeamConnect للحصول على معلومات التسعير.
تقييمات ومراجعات TeamConnect
- G2: 4.7/5 (أكثر من 10 تقييمات)
- Capterra: 5/5 (أكثر من 1+ تقييم)
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