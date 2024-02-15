10 قوالب واتفاقيات مجانية لعقود الأعمال التجارية

تقديم الوعود الخنصرية، أو إعطاء كلمة لشخص ما لن يجدي نفعًا في عالم الأعمال - كل اتفاق يجب أن يكون مدعومًا بعقد. 📜

يحدد العقد الملزم قانونًا أي التزام رسمي واجب النفاذ بموجب القانون، ويحدد التوقعات من جميع الأطراف المعنية بما يلي تجنب سوء التواصل .

عندما تتم صياغته بدقة، فإنه يمنع التضارب ويقلل من مخاطر مشاكل الامتثال لجميع الأطراف المعنية. من ناحية أخرى، فإن ضعف عقد أو اتفاقية خدمة يمكن أن يكلفك وقتًا طويلاً - نحن نتحدث عن إجراءات قضائية مرهقة، ورسوم قانونية، وعقوبات الإخلال بالعقد، وفقدان السمعة.

مع مثل هذه المخاطر الكبيرة - خاصة بالنسبة لاتفاقية عمل باهظة الثمن، يمكن أن تكون صياغة العقود مرهقة للأعصاب. إذا كنت تبحث عن طريقة خالية من الإجهاد لإنشاء اتفاقيات عمل قانونية محكمة، فأنت بحاجة إلى قوالب عقود مناسبة.

دعنا نكتشف كيف يجب أن تبدو هذه النماذج ونستكشف 10 من أفضل الخيارات المتاحة في السوق!

ما هو قالب عقد العمل؟

باعتباره اتفاقاً ملزماً قانونياً، يجب صياغة العقد بطريقة محددة ليكون صالحاً. يجب عليك استخدام عبارات ومصطلحات قانونية معيّنة تتماشى مع المعاملة، وشروط الدفع، واتفاقية العقد، والاتفاق القانوني العام لجميع الأطراف المعنية - وهو أمر صعب بالنسبة للشخص العادي.

وهنا يأتي دور قوالب عقود الأعمال - هذه أدوات تساعدك على كتابة عقود شاملة دون خبرة قانونية. 🧑‍⚖️

يبسط القالب الصياغة من خلال منحك إطار عمل موحد للعمل به. وهو يحتوي على لغة الأسهم المعتمدة في المجال - وتسمى أيضًا البنود النموذجية -سياقية لموضوع العقد أو اتفاقيات الشراكة

ضع في اعتبارك أن نماذج عقود العمل ليست عالمية بطبيعتها وتعتمد على البلد أو الصناعة المحددة. بعضها يناسب أي معاملة تجارية تنطوي على علاقة بين البائع والعميل . ومع ذلك، فإن بعض الاتفاقيات الأخرى مثل اتفاقية المقاول المستقل أو اتفاقية الإيجار تحدد الشروط والأحكام الخاصة بحالة معينة - مثل شراء العقارات أو الوصف الوظيفي للموظف

وفقًا لـ دراسة معيارية من قبل World Commerce & Contracting (IACCM سابقًا)، فإن أكثر من نصف العقود التي يتم إبرامها تستند إلى نموذج خاطئ، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الامتثال. لهذا السبب فإن استخدام النموذج الصحيح أمر بالغ الأهمية!

ما الذي يجعل قالب العقد الجيد؟

سواءً كنت بحاجة إلى هيكل عقد مخصص للصفقات والمعاملات المتكررة أو شيء خاص بحالة معينة، هناك بعض الميزات التي يجب أن يتسم بها نموذج اتفاقية الشراكة الجيد.

بشكل عام، ابحث عن نماذج العقود التي تحتوي على:

أقسام ذات صلة: يجب أن يحتوي النموذج على هيكل تقليدي لوضع الاتفاقية بشكل منطقي. تأكد من أنه يحتوي على:

بنود نموذجية مناسبة

كتل للمجالات الأساسية مثل التوقيعات والأختام

أقسام تعويضات محددة لتوفير الحماية ضد النزاعات المحتملة قابلية التخصيص: يجب أن تكون قادراً على تكييف البنود المحددة مسبقاً مع المعاملة أو الخدمة المعنية دون عناء. يجب أن يكون النموذج قابلاً لإعادة الاستخدام وقابلاً للتطوير الأدوات التعاونية : يجب أن يسمح القالب بالتحرير في الوقت الحقيقي مع الشركاء والموظفين والبائعين لتلبية جميع احتياجات أصحاب المصلحة قابلية التتبع: يجب أن يتيح لك مراقبة تغييرات العقد. بالنسبة للصفقات التي يتم تحديثها بشكل متكرر، يجب أن يسرّع القالب من عملية المراجعة والموافقة سهولة الاستخدام: يجب أن يكون الشخص الذي ليس لديه خلفية قانونية قادراً على استخدام المستند من البداية. تحتوي قوالب العقود المتطورة على أدلة إرشادية مدمجة لمساعدة المستخدم

10 قوالب عقود مجانية لاستخدامها في عام 2024

لقد قمنا بتجميع قائمة تضم 10 قوالب عقود لحالات استخدام مختلفة، بما في ذلك اتفاقيات الأعمال وإيجارات الإيجار وعقود العمل. غطت معايير الاختيار لدينا عوامل مثل الوظائف العامة واتساق اللغة وسهولة الاستخدام.

1. قالب نموذج عقد عمل ClickUp

يمكن أن يساعدك نموذج نموذج نموذج عقد العمل ClickUp في إنشاء عقود مفصلة لأي نوع من المعاملات

هل تبحث عن نموذج عقد أو قالب عقد أو قالب مزود خدمة بسيط لجميع الأغراض لتسهيل اتفاقيات المشتري والبائع؟ إن نموذج نموذج عقد عمل ClickUp التجاري هو منصة الإطلاق الخاصة بك!

هذا القالب الملائم للمبتدئين قابل للتطوير بنسبة 100٪، لذا يمكن للشركات الصغيرة والكبيرة استخدامه لإعداد اتفاقيات ملموسة وشاملة. فهو يتيح لك صياغة العقود التجارية بصفة بائع أو مشترٍ من خلال أقسامه التسعة القياسية:

العنوان الخدمات المقدمة المقابل والرسوم الإلغاء القانون الحاكم والرسوم القانونية الضمانات المقدمة قابلية الفصل التنازل والتعديلات اتفاقية كاملة

البنود النموذجية هنا مكتملة تمامًا - ما عليك سوى تقديم التفاصيل، مثل تفاصيل الطرف أ و الطرف ب والخدمات والضمانات المقدمة والواجبات المتبادلة وتواريخ الإنجاز المقدرة. لتجنب الالتباس، الأجزاء التي يجب عليك تعبئتها مظللة بين قوسين.

بمجرد إكمال الأجزاء، انتقل إلى صفحة الإقرار، وهي الصفحة التي يضع فيها الأطراف المعنيون توقيعاتهم لقبول شروط العقد وأحكامه. 🖊️

إذا كنت بحاجة أيضًا إلى مكان بداية لما يجب أن تبدو عليه فاتورتك، فراجع قالب فاتورة خدمات الأعمال .

مثل جميع قوالب ClickUp، هذا القالب يتيح التعاون الجماعي - يمكنك إنشاء و إدارة المهام وصياغة العقود في الوقت الفعلي مع زملائك في العمل، ومراقبة التغييرات التي تم إجراؤها. تنزيل هذا النموذج

2. نموذج عقد مناقصة ClickUp

قدم لعميلك معلومات مفصلة عن خدماتك وخدماتك و خطة المشروع مع قالب عقد المناقصة ClickUp

عند متابعة عميل جديد في بيئة تنافسية، فأنت تريد أن تغطي جميع الأسس وتظهر أن شركتك هي الشركة المناسبة. ثق بـ نموذج عقد مناقصة ClickUp لمساعدتك في تقديم العروض الفائزة! ✌️

مع هذا القالب، تحصل على دعم كامل لـ كتابة مقترحات جذابة . ابدأ بإضافة معلومات الطرف إلى المستند. ثم حدد تفاصيل المشروع المختلفة مثل تكاليف العمالة أو تفاصيل الدفع أو المواد أو اتفاقيات تأجير المعدات لعرض نقاط قوتك بموضوعية.

يضمن الإطار الافتراضي أن يتمكن القارئ من اختصار العناصر المهمة في العطاء - إليك ما يبدو عليه الهيكل:

الغرض

الخدمات المطلوب تقديمها

التسعير

الجدول الزمني

خطة المشروع ونظام الدفع

هيكل تقسيم العمل

التواريخ الرئيسية

الشروط والأحكام

هذه الأقسام المصممة بعناية تسهل المقارنة بين العروض المتنافسة. يمكنك إضافة أقسام فرعية لتحديد العرض بشكل أكبر.

عدّل نص النموذج نموذج النص ليناسب عرضك. أضف الرسوم البيانية والصور والجداول والمخططات لتوضيح خطة العمل.

بالنسبة للمشاريع طويلة الأجل، نوصي بمشاركة القالب مع زملائك في الفريق خلال اجتماعات ما قبل المناقصة وما بعدها للتحقق مرة أخرى من ربحية الخدمات المقترحة. تنزيل هذا النموذج

3. ClickUp ملحق لقالب عقد إضافي للعقد

استخدم ClickUp Addendum Addendum إلى قالب عقد لإجراء تعديلات على عقد قائم بسهولة

قد تكون العقود موقّعة ومختومة، ولكن هل هي ثابتة؟ ليس تماماً إذا كانت تحتوي على إضافات. 🖇️

الإضافة هي مستند قانوني يُضاف إلى عقد قائم لتعديل بعض الأقسام أو إدراج أقسام جديدة. يمكن أن يكون إعداد المستند الملزم قانوناً كابوساً لأن هناك خطر حقيقي من خلق تناقضات أو ثغرات غير مقصودة.

أدخل انقر فوق ملحق ملحق لقالب العقد -مصمم لمساعدتك في تعديل اتفاقية قائمة دون إفسادها!

استخدم القالب لإجراء تغييرات تتماشى مع العقد الأصلي. سيرشدك المستند إلى إكمال الأقسام ذات الصلة، مثل اسم العقد وتاريخه والتعديلات أو الإضافات وتاريخ سريان مفعولها.

ستتمكن من محاكاة العقد الأصلي من حيث:

اللغة

التنسيق

السمة ونمط الخط

إذا كنت تقوم بإنهاء التعديلات إلكترونياً، قم بتحميل صورة لتوقيعك الرقمي، وستكون جاهزاً للعمل.

للتأكد من أن جميع المعلومات مركزية وأن حفظ السجلات الخاصة بك نظيف، اربط الاتفاقية النهائية بـ مستندات ClickUp أو أضفه إلى سير عمل إدارة علاقات العملاء . تنزيل هذا القالب

4. قالب عقد تقديم الطعام ClickUp

توقف عن القلق بشأن وضع العقود معًا وركز على تقديم خدمة من الدرجة الأولى مع نموذج عقد خدمات تقديم الطعام من ClickUp

إن إدارة أعمال تقديم الطعام أمر مرهق بما فيه الكفاية، ولكن صياغة عقود العملاء المفصلة للغاية يمكن أن تكون أيضًا محبطة.

لحسن الحظ، ليس من الضروري أن يكون الأمر كذلك، وذلك بفضل نموذج عقد تقديم الطعام ClickUp !

يتيح لك قالب العقد المجاني هذا تحديد الخطوط العريضة لخدمات تقديم الطعام بالتفصيل، وتحديد المساءلة في مجالات مثل التكلفة والحوافز والإمدادات وحدود التوظيف. ويحدد معايير توقعات العملاء، بحيث لا يكون هناك مجال لسوء الفهم في وثيقة ملزمة قانوناً.

يتضمن القالب أقساماً مُعدّة مسبقاً تصلح لكل من اتفاقيات تقديم الطعام الداخلية والخارجية. يمكنك تخصيص خيارات مثل تنسيق المكان و قائمة الطعام و مواصفات الفعالية لشرح كيفية تقديم فريقك للخدمة. لديك خيار إرفاق قائمة مفصلة (بأي تنسيق ملف) في العرض أ: قائمة الطعام. 🍜

يمكن أن تجتذب عقود تقديم الطعام في كثير من الأحيان ظروفاً غير متوقعة تؤدي إلى نزاعات. مع وضع ذلك في الاعتبار، يمكنك إضافة بنود موحدة لـ الامتثال الصحي، الولاية القضائية القانونية، القيود وسبل الانتصاف، الإلغاء، و التأمين.

إذا كنت إدارة عدة عملاء ولديك الكثير من الأمور التي تشغل بالك (يقصد التورية)، شارك النموذج مع موظفيك لتفويض مهام الصياغة أو إدارة الخدمة.

اطلب المشورة القانونية لمعرفة القوانين والقيود المحددة، ولكن يمكنك استخدام قوالب عقود مجانية مثل هذا النموذج للحصول على السبق!

تحقق من هذه النماذج

_/href/ https://clickup.com/blog/affinity-diagram-templates// قوالب مخطط التقارب *%/href/_

! تحميل هذا القالب

5. قالب عقد تنظيف ClickUp

استخدم قالب عقد التنظيف ClickUp لتوضيح خدماتك وشروطك وأحكامك وشروطك وتجنب سوء الفهم

فقط لأنك تدير شركة تنظيف لا يعني أنك تريد تنظيف الفوضى الناشئة عن العقود المكتوبة بشكل سيئ. 🧽

إن قالب عقد التنظيف ClickUp هو فقط ما تحتاجه ل تقليل مخاطر سوء الفهم بينك وبين عملائك والحفاظ على صورتك نظيفة تمامًا!

ينقسم القالب إلى أقسام واضحة المعالم لتناول كل جانب من جوانب خدمتك - بما في ذلك ما ستفعله ومتى وأين وكم مرة. يمكنك أيضًا إضافة تفاصيل حول تفويض المبنى والسرية إذا كانت مهامك تتوسع لتشمل مناطق ذات قيود على الدخول.

على الرغم من أن التنظيف مهمة متطلبة، إلا أن استخدام هذا النموذج يعدّ رحلة سلسة نسبياً - كل ما عليك فعله هو ملء المناطق المحددة، وسيكون لديك اتفاقية ذات مظهر احترافي جاهزة للتوقيع في وقت قصير!

نظرًا لأن شركات التنظيف تتعامل عادةً مع فئات ومتطلبات متعددة من العملاء، يمكنك تكرار القالب لإنشاء أطر جاهزة لأنواع مختلفة من الخدمات. يمكن أن يوفر لك ذلك وقت الصياغة, تحسين العمليات الداخلية ومساعدتك الاحتفاظ بالعملاء مع مرور الوقت. تنزيل هذا القالب

6. قالب عقد خدمات إدارة المشاريع ClickUp

سوف يحب مديرو المشاريع نموذج اتفاقية التوصيل والتشغيل هذا من ClickUp إدارة المشاريع تختلف عقود (PM) عن اتفاقيات الخدمة المعتادة. إنها تحدد العلاقة بين العميل ومدير المشروع، وبالنظر إلى النطاق الفضفاض للخدمة، يمكن أن تؤدي حتى السهو الصغير إلى نزاعات قانونية مكلفة.

لهذا السبب تحتاج إلى قالب عقد خدمات إدارة المشاريع ClickUp للمساعدة في تغطية المبادئ العامة لاتفاقية إدارة المشاريع - مثل التمثيل والتفاهم المتبادل - لحماية مصالحك.

سواء كنت تقدم أو تقدم أو الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات رئيس الوزراء -مثل المتعاقد المستقل- يمكن أن يلعب النموذج دورًا لكلا الفريقين. إنه على وجه الخصوص مفيد للشركات الناشئة التي لا تستطيع تحمل تكاليف مستشار قانوني بدوام كامل للإشراف على أنشطة إدارة المشروع.

بالتأكيد، يحتوي هذا النموذج على الصياغة القانونية المطلوبة للعقد، ولكن اللغة سهلة المتابعة. يمكنك أيضاً الحصول على دليل مدمج لمساعدتك في عملية الصياغة.

على سبيل المثال، إذا لم تكن متأكدًا مما يجب إضافته إلى قسم إصدار الفواتير، فسيعرض القالب عناصر الفواتير والرسوم المتأخرة التي يجب تحديدها بالإضافة إلى تفاصيل الدفع المحددة في اتفاقية العمل.

قم بتخصيص القالب بتفاصيل الدفع الأخرى، مثل:

تقديرات ميزانية المشروع المعدلات بالساعة أو الأسبوعية أو الشهرية

تسديدات الفترة التجريبية تنزيل هذا النموذج ### 7. نموذج اتفاقية توظيف ClickUp

استخدم نموذج اتفاقية التوظيف الخاص بنا لتحديد حقوق الموظفين ومسؤولياتهم، إلى جانب ضمانات الشركة لخدماتهم وخبراتهم

تعمل اتفاقية التوظيف مثل موسوعة من معلومات عن الوظيفة مما يجعلها مصدر الحقيقة في نزاعات قانون العمل المحتملة. ومع ذلك، فهي وثيقة معقدة، وصياغتها ليست نزهة في الحديقة.

ثق في نموذج اتفاقية توظيف ClickUp لمساعدتك في العمل على عقد عمل واتفاقية عمل سليمة قانونيًا. ✅

يغطي القالب جميع المكونات الأساسية، من نظام الرواتب وسياسة العمل الإضافي إلى السلوك المكتبي المتوقع، لتناسب مختلف الأدوار. تنقسم الشروط والأحكام إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

السياسة العامة للتوظيف: تحديد قواعد التوظيف وإنهاء الخدمة السياسة العامة لمكان العمل: تغطي مجالات مثل الالتزام بالمواعيد والأجور السياسات الداخلية: توضيح الموقف الخاص بالشركة بشأن سلوكيات المكتب والخصوصية وتعاطي المواد المخدرة

يمكن أن تحتوي هذه الأقسام على أي عدد من الأقسام الفرعية التي تريدها لمراعاة حقوق وواجبات معينة للموظف. لن يؤثر حذف بند غير ضروري على هيكل القالب. تنزيل هذا القالب

8. قالب اتفاقية الإيجار التجاري ClickUp

استخدم قالب اتفاقية الإيجار التجاري ClickUp لتوضيح تفاصيل استئجار عقار للاستخدام التجاري

هل تحتاج إلى مساعدة في معرفة تعقيدات عقد الإيجار التجاري؟ استخدم نموذج نموذج اتفاقية الإيجار التجاري ClickUp لحماية مصالح جميع الأطراف المعنية.

يساعد هذا القالب في صياغة البنود الحاكمة بين المستأجر/المستأجر والمؤجر/المؤجر لمختلف سيناريوهات التأجير التجاري، مثل

استئجار محل بيع بالتجزئة أو مكتب أو موقف سيارات

الحصول على معدات جديدة

الدخول في اتفاقية إيجار من أجل الشراء لعقار أو أرض صناعية تفاصيل الدفع

يغطي القالب كل شيء بدءاً من الغرض من تأجير المبنى إلى التزامات المستأجر. قم بتحرير الأجزاء المميزة لتحديد مجالات مثل ودائع الضمان وشروط الدفع وقواعد التأجير من الباطن وأحكام التجديد والتزامات التأمين.

يمكنك ربط القالب بـ الوثائق الداخلية للحفاظ على مركزية بيانات الإيجار وإمكانية تتبعها للجميع.

إذا كنت تدير محفظة إيجار كبيرة، استخدم النموذج لمشاركة عبء العمل.

لنفترض أنك تريد استئجار مستودع وتفويض إدارته إلى أحد المرؤوسين. في هذه الحالة، يمكنك الانتقال إلى القالب وإضافة المهام الإدارية، مثل دفع ضرائب الممتلكات أو إعداد أوراق التجديد، لمدير المتجر. تنزيل هذا القالب

9. قالب العقد المستقل Word من Template.net

استخدم قالب العقد المستقل Word من Template.net لإنشاء عقود مخصصة لأي غرض من الأغراض

إذا كنت تبحث عن قالب عقد عمل أساسي لمايكروسوفت وورد، ففكر في قالب عقد Word المستقل من Template.net.

ما سيعجبك في اتفاقية الشراكة البسيطة هذه هو سهولة استخدامها. فهو يأتي مع صفحة أمامية حيث يمكنك إدراج شعار شركتك وإضافة الأطراف المعنية، والتواريخ، والمكونات التمهيدية الأخرى.

يحتوي الجزء الرئيسي من القالب على ستة أقسام أساسية:

الأطراف المقابل وشروط الدفع التعهدات والإقرارات والضمانات أحكام عامة القانون الواجب التطبيق التوقيعات

قم بإضافة نص أو إزالته وتعديل الخطوط لإنشاء عقد يتماشى مع تفضيلات علامتك التجارية. هذا القالب متاح أيضاً في مستندات جوجل مما يجعلها ملائمة للتعاون إلى حد ما.

قد يجد بعض المستخدمين أن هيكل القالب جميع الأغراض ممل، لكن هذا جزء من سحره. فهو يسمح لك بتشكيله في أي عقد تحتاجه في لحظة معينة، على الرغم من أنك قد تضطر إلى إضافة بنود نموذجية مخصصة بنفسك. 🔝 تنزيل هذا النموذج

10. قالب عقد البائعين في محرر مستندات جوجل من Signaturely

استخدم قالب عقد البائعين في محرر مستندات Google من Signaturely لتوضيح تفاصيل تبادل السلع أو الخدمات مقابل تعويض

هل نفدت اللوازم المكتبية؟ أم أن الواي فاي خارج الخدمة؟ حان وقت التواصل مع أحد البائعين. ☎️

في عمر الشركة، تحتفظ الشركة في المتوسط بمئات من قوائم البائعين للحفاظ على إمدادات ثابتة من العناصر والخدمات الضرورية للعمليات. بدلاً من إهدار الموارد في صياغة كل مستند، يمكنك اللجوء إلى نموذج عقد البائعين في مستندات Google Docs من Signaturely.

يحدد القالب تفاصيل التبادل، ويحدد التوقعات في شروط الدفع، والمواعيد النهائية، و التسليمات من عقد الخدمة. الأقسام الضرورية مملوءة مسبقًا-يجب عليك مراجعتها وإضافة المعلومات ذات الصلة إلى المساحات الفارغة.

مثل أي قالب قياسي، تحصل على أقسام تعويضات لسيناريوهات ما إذا كانت هناك سيناريوهات مثل الإلغاء في اللحظة الأخيرة والظروف الجوية القاسية. 🌧

بفضل هيكل القالب العالمي، يمكنك استخدامه لمختلف الخدمات، من التعاقد مع منظمي الفعاليات إلى شركات تنسيق الحدائق.

يصلح القالب أيضًا للسيناريوهات الشخصية. على سبيل المثال، إذا كنت تخطط لحفل زفاف، يمكنك استخدامه لصياغة عقود فردية لبائع الزهور أو الخباز. قم بتنزيل هذا القالب

كن محترفًا في صياغة العقود مع قوالب العقود المجانية!

دعنا نواجه الأمر - صياغة العقود ليست أكثر الأعمال إثارة. إنها مملة ومتكررة ولكنها تظل جزءًا غير قابل للتفاوض من العمل. 🙅

وفّر على نفسك عناء الصياغة من الصفر باستخدام قوالب العقود الذكية الموجودة في قائمتنا. جميعها قابلة للتخصيص، وعند استخدامها بشكل جيد، يمكن أن تقلل من مخاطر الأخطاء اليدوية بشكل كبير!