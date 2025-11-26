دليل إعلانات LinkedIn الكامل خطوة بخطوة لعام 2026

أصبح LinkedIn ساحة صيد للمسوقين B2B الذين يعرفون أن عملائهم المثاليين يرتدون ملابس عمل غير رسمية ويتصفحون الإنترنت بين الاجتماعات.

توفر المنصة إمكانية الوصول إلى المهنيين حسب المسمى الوظيفي وحجم الشركة والقطاع وحوالي 17 نقطة بيانات أخرى، مما يتيح استهدافًا دقيقًا للغاية. يمكنك فعليًا عرض إعلانات على "مدير التسويق في شركات SaaS التي تضم 50-200 موظفًا والذين غيروا وظائفهم مؤخرًا".

لكن الواجهة تعرض عليك أهداف الحملة ومعايير الجمهور وخيارات المزايدة على أساس أنك قمت بذلك من قبل. معظم الناس لم يفعلوا ذلك من قبل.

يقسم دليل إعلانات LinkedIn هذا العملية بأكملها إلى خطوات فعلية يمكنك اتباعها. عند الانتهاء من القراءة، ستعرف كيفية إطلاق حملات LinkedIn التي تولد عملاء محتملين وتبني الوعي بالعلامة التجارية بمساعدة ClickUp!

لنبدأ. 💪🏼

ما هي إعلانات LinkedIn ولماذا هي مهمة

عبر LinkedIn

إعلانات LinkedIn هي إعلانات مدفوعة على LinkedIn تتيح للشركات الوصول إلى جمهور محترف من خلال رسائل موجهة.

على عكس منصات التواصل الاجتماعي التي تركز على العلاقات الشخصية، LinkedIn هو مركز شبكات مهنية حيث يقضي صناع القرار وقادة الصناعة والباحثون عن عمل وقتهم. في الواقع، يعتقد 44٪ من محترفي B2B أنه أهم منصة.

هذا الموقع الفريد يجعل إعلانات LinkedIn أداة قوية للتسويق بين الشركات (B2B) والتوظيف وبناء العلامة التجارية المهنية.

🧠 حقيقة ممتعة: تعود الإعلانات إلى زمن بعيد: أقدم إعلان مكتوب معروف يعود إلى حوالي 3000 قبل الميلاد في مصر القديمة، حيث عرضت رسالة على ورق البردي مكافأة لمن يقبض على عبد هارب وذكرت متجرًا للنسيج.

مزايا إعلانات LinkedIn

إليك الأسباب التي تدفع الشركات إلى زيادة استثماراتها في إعلانات LinkedIn:

توليد العملاء المحتملين: اجذب العملاء المحتملين المؤهلين من خلال نماذج توليد العملاء المحتملين الأصلية التي تبقي المستخدمين على المنصة، مما يقلل من الاحتكاك مقارنة بصفحات الهبوط الخارجية.

التسويق القائم على الحسابات: حدد شركات ومناصب وظيفية معينة لتنفيذ حملات مخصصة للغاية تتوافق مع قائمة أهداف فريق المبيعات لديك.

سلطة العلامة التجارية: قم برعاية محتوى من مسؤوليك التنفيذيين لترسيخ قم برعاية محتوى من مسؤوليك التنفيذيين لترسيخ ريادتك الفكرية وزيادة ظهورك أمام صانعي القرار الرئيسيين في مجال عملك.

استهداف دقيق: استهدف طبقات حسب المسمى الوظيفي، والصناعة، وحجم الشركة، والأقدمية؛ فهذه عوامل تصفية لا توجد في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

التوظيف: ابحث عن ابحث عن المرشحين غير النشطين الذين ينشطون بالفعل في شبكاتهم المهنية دون الاعتماد على إعلانات الوظائف وحدها.

إعادة استهداف العملاء المحتملين: أعد جذب الأشخاص الذين زاروا موقعك الإلكتروني أو تفاعلوا مع المحتوى الخاص بك، لأنهم قد وصلوا بالفعل إلى مرحلة متقدمة في مسار التحويل.

📮 ClickUp Insight: أكثر من نصف المستجيبين يستخدمون ثلاثة أدوات أو أكثر يوميًا، ويواجهون مشكلة " تكاثر التطبيقات " وتشتت سير العمل. على الرغم من أنك قد تشعر بالإنتاجية والانشغال، إلا أن سياقك يضيع ببساطة عبر التطبيقات، ناهيك عن استنزاف الطاقة الناتج عن الكتابة. يجمع Brain MAX كل شيء معًا: تحدث مرة واحدة، وستصل تحديثاتك ومهامك وملاحظاتك إلى المكان المناسب لها في ClickUp. لا مزيد من التبديل، لا مزيد من الفوضى — فقط إنتاجية سلسة ومركزية.

أنواع إعلانات LinkedIn

تؤدي إعلانات LinkedIn إلى زيادة بنسبة 33٪ في نية الشراء للعلامات التجارية. توفر المنصة تنسيقات إعلانية متعددة، كل منها مصمم لأهداف حملات مختلفة ومراحل مختلفة من رحلة المشتري.

إليك نظرة فاحصة على هذه الأنواع. 👀

إعلانات LinkedIn المدعومة

يظهر المحتوى المدعوم مباشرة في موجزات المستخدمين ويندمج بسلاسة مع المنشورات العضوية. هذا هو التنسيق الأكثر تنوعًا في LinkedIn، حيث يدعم إعلانات الصور والفيديو والكاروسيل والوثائق والأحداث. يعني الموضع الأصلي أن المستخدمين يرون رسالتك في تجربة التمرير الطبيعية، مما يجعلها أقل تطفلاً من إعلانات البانر.

تشمل أنواع الإعلانات المدعومة في LinkedIn ما يلي:

الإعلانات ذات الصورة الواحدة هي الأنسب لإطلاق المنتجات أو الإعلانات السريعة ذات العناصر المرئية القوية.

تجذب إعلانات الفيديو الانتباه بشكل أسرع وتحقق معدلات تفاعل أعلى من المحتوى الثابت.

تتيح إعلانات المستندات للمستخدمين معاينة الأوراق البيضاء ودراسات الحالة دون مغادرة LinkedIn.

إعلانات الأحداث تروج للمؤتمرات الافتراضية والشخصية، بالإضافة إلى تشجيع التسجيلات RSVP مباشرة من المنصة

إعلانات الكاروسيل تسلط الضوء على العديد من المنتجات أو الأفكار عبر بطاقات قابلة للتمرير داخل وحدة إعلانية واحدة.

إعلانات قادة الفكر تضخم المنشورات من المديرين التنفيذيين أو المؤسسين أو الموظفين مباشرة في الخلاصة

تقدم إعلانات التلفزيون المتصل (CTV) مقاطع فيديو بملء الشاشة على منصات البث المتميزة باستخدام استهداف LinkedIn.

إعلانات المقالات تروج للمحتوى الطويل مباشرة داخل الخلاصة من أجل تفاعل أعمق

تساعد إعلانات النشرات الإخبارية في زيادة قوائم المشتركين من خلال عرض محتوى متكرر من الخبراء.

إعلانات الوظائف تعرض الوظائف الشاغرة أمام المرشحين المؤهلين بناءً على بيانات الملف الشخصي في الوقت الفعلي

إعلانات LinkedIn بالفيديو

🔍 هل تعلم؟ أظهرت الأبحاث حول إزعاج الإعلانات الرقمية أن القيمة الملحوظة للإعلان (الصلة بالموضوع والترفيه) تؤدي إلى تحسين مواقف المستهلكين ونوايا الشراء، بينما يؤدي الإزعاج إلى إضعافها. وهذا يؤكد الحاجة إلى إعلانات تضيف قيمة ولا تسبب إزعاجًا.

الرسائل الدعائية في الرسائل المباشرة على LinkedIn

تقدم إعلانات المحادثة والرسائل رسائل برعاية فردية مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بالمستخدم على LinkedIn، مما يخلق نقطة اتصال مخصصة. وتذهب إعلانات المحادثة إلى أبعد من ذلك من خلال السماح للمستخدمين باختيار مسارهم الخاص من خلال خيارات متفرعة، مما يتيح لهم التأهل الذاتي بناءً على اهتماماتهم.

تساعدك إعلانات LinkedIn هذه على:

شارك العروض المحددة زمنياً أو دعوات الأحداث التي تتطلب اتخاذ إجراء فوري

تواصل مع العملاء المحتملين في مساحة أقل ازدحامًا من المواقع القائمة على الخلاصات

قلل الاحتكاك عن طريق السماح للمستخدمين بتحديد الخيارات ذات الصلة مسبقًا

خلق شعور بالتميز مقارنة بإعلانات الخلاصة العامة

الإعلانات النصية

إعلانات نصية داخل صفحتك الرئيسية على LinkedIn

الإعلانات النصية هي وحدات مدمجة وقابلة للنقر تظهر في الجانب الأيمن أو في الشعار العلوي على سطح المكتب. يتم احتساب تكلفة هذه الإعلانات الصغيرة الحجم على أساس كل نقرة أو كل ظهور، وهي تعمل بشكل جيد مع حملات المحتوى المدعوم الأكبر حجمًا.

أسباب لإدراج الإعلانات النصية في مزيجك:

فعال لاختبار الرسائل قبل تخصيص الميزانية لتنسيقات أكبر

يقلل وضع الإعلانات على الجانب الأيمن من عدم ملاحظة الإعلانات لأنها تقع خارج موجز المحتوى الرئيسي.

تجعل تكلفة النقرة المنخفضة هذه الحملات مناسبة للحملات التي تراعي الميزانية أو إعادة الاستهداف.

متطلبات إبداعية بسيطة تعني إعداد وتكرار أسرع

🧠 حقيقة ممتعة: تساهم تنسيقات الفيديو والتخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي في تعزيز التفاعل والتحويل والوعي بالعلامة التجارية والولاء بشكل كبير مقارنة بتنسيقات الإعلانات الأكثر ثباتًا.

الإعلانات الديناميكية

عبر LinkedIn

تسحب الإعلانات الديناميكية المعلومات تلقائيًا من ملف تعريف المستخدم على LinkedIn، مثل الاسم والصورة، لإنشاء إعلانات مخصصة وجذابة. تعمل إعلانات المتابعين على الترويج لصفحتك على LinkedIn بشكل خاص باستخدام عنصر التخصيص هذا.

المزايا الرئيسية لنهج التخصيص هذا:

يؤدي تخصيص الملف الشخصي إلى زيادة معدلات النقر بشكل كبير مقارنة بالإعلانات العامة.

تساعد إعلانات المتابعين في بناء جمهورك مع جعل متابعي الصفحة يشعرون بأنهم مستهدفون بشكل فردي.

زيادة إبداعية طفيفة لأن التخصيص يتم تلقائيًا

فعال بشكل خاص لإعادة استهداف زوار الموقع أو الجماهير المشابهة

نماذج توليد العملاء المحتملين

عبر LinkedIn

يتم تضمين نماذج توليد العملاء المحتملين مباشرةً في الإعلانات المدعومة وتسمح للمستخدمين بإرسال معلوماتهم دون مغادرة LinkedIn. يتم ملء النموذج مسبقًا ببيانات من ملفهم الشخصي على LinkedIn، بما في ذلك الاسم والبريد الإلكتروني والشركة والمسمى الوظيفي، مما يقلل بشكل كبير من الجهد المطلوب لإكمال التحويل. يمكنك تخصيص الحقول التي تظهر وإضافة أسئلة إضافية خاصة باحتياجات عملك.

لماذا تتفوق نماذج توليد العملاء المحتملين على الصفحات المقصودة الخارجية:

لا يوجد وقت لتحميل الصفحة لأن النماذج موجودة داخل الإعلان نفسه، مما يقلل من معدل التخلي عن الصفحة.

تقديمات مؤهلة لأن معلومات ملف LinkedIn الشخصي عادة ما تكون دقيقة وموثوقة

التقاط البيانات فورًا دون الاعتماد على المستخدمين لملء النماذج على موقعك الإلكتروني

🧠 حقيقة ممتعة: مصطلح UTM (للتتبع في الإعلانات الرقمية: Urchin Tracking Module) يأتي من الأداة التي طورتها شركة Urchin Software Corporation، والتي استحوذت عليها Google لاحقًا في عام 2005. وتستمر تقنية التتبع هذه في Google Analytics حتى اليوم.

مجموعات الإعلانات السريعة مقابل المجموعات الكلاسيكية في LinkedIn

عند إعداد حملة LinkedIn، تتوفر لك طريقتان لتشغيل إعلاناتك: Accelerate وClassic.

تستخدم Accelerate الأتمتة لتحسين الاستهداف والمزايدة والتركيبات الإبداعية، بينما تحافظ Classic على كل شيء يدويًا حتى تتمكن من التحكم في كل إعداد بنفسك. يوضح الجدول أدناه كيفية اختلافهما ومتى يكون من المنطقي استخدام كل منهما. 📝

ميزة تسريع كلاسيكي ما هو إعداد إعلانات مدعوم بالذكاء الاصطناعي والتحسين التلقائي إعداد الإعلانات يدويًا مع تحكم كامل الأفضل لـ تحسين وتوسيع نطاق سريع استهداف دقيق واختبار مخصص كيف يعمل يقوم تلقائيًا باختبار وتعديل الاستهداف والإبداع والمزايدة يمكنك إعداد جميع المعلمات وإدارتها بنفسك مستوى التحكم تحكم يدوي منخفض تحكم يدوي عالي متى تختار تريد الكفاءة دون الحاجة إلى الإدارة التفصيلية تحتاج إلى استهداف دقيق أو تجارب منظمة

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: يبلغ متوسط معدل الرد على رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها حوالي 5.1٪، بينما تبلغ نسبة الرد على رسائل LinkedIn 10.3٪، مما يعني أن التواصل عبر LinkedIn يحصل على ضعف عدد الردود مقارنة بالبريد الإلكتروني التقليدي.

كيفية إنشاء حملة إعلانية على LinkedIn (خطوة بخطوة)

إليك دليل إعلانات LinkedIn لإعداد حملة وتكوينها وإطلاقها بحيث تصل إلى المهنيين المناسبين بالرسالة المناسبة. 💬

الخطوة رقم 1: قم بالوصول إلى Campaign Manager وقم بإعداد حساب الإعلانات الخاص بك

ابدأ بزيارة LinkedIn. com/ads أو حدد Advertise (الإعلان) في شريط التنقل العلوي لملفك الشخصي على LinkedIn.

ستحتاج إلى صفحة شركة LinkedIn نشطة للمتابعة. إذا لم يكن لدى مؤسستك صفحة، فقم بإنشائها أولاً عن طريق ملء المعلومات الأساسية عن الشركة وتحميل الشعار وإضافة وصف للشركة.

بمجرد دخولك إلى Campaign Manager، انقر على "إنشاء" لبدء عملية الإعداد.

إعداد LinkedIn Campaign Manager

سيُطلب منك تسمية حساب الإعلانات الخاص بك، واختيار العملة، وإضافة طريقة الدفع. هنا أيضًا يمكنك تحديد صفحة الشركة التي ستعرض الإعلانات وإنشاء وصول الفريق للزملاء الذين يحتاجون إلى المساعدة في إدارة الحملات.

قم بتسمية حملتك

💡 نصيحة احترافية: أعطِ مجموعة حملاتك اسمًا وصفياً يعكس هدف عملك بشكل عام. ثم أنشئ اسمًا محددًا للحملة داخل تلك المجموعة يصف نهج الاستهداف أو الرسائل.

الخطوة رقم 2: اختر هدف حملتك

يحدد هدف حملتك تنسيقات الإعلانات التي يمكنك استخدامها، وكيفية قيام LinkedIn بتحسين إعلاناتك، وخيارات المزايدة المتاحة.

اختر هدفك

تقدم LinkedIn أهدافًا مثل الوعي (بناء الاعتراف بالعلامة التجارية بين جمهورك المستهدف) والاعتبار (زيادة التفاعل وزيارات الموقع) والتحويل (جذب العملاء المحتملين أو المبيعات).

فكر جيدًا في الإجراء الذي تريد أن يتخذه المحترفون بعد مشاهدة إعلانك. لذا، إذا:

تريد زيادة الوعي والتركيز على الانطباعات والوصول إلى أفراد جمهورك المستهدف

إذا كنت تدير حملة لتوليد العملاء المحتملين، فقم بإعطاء الأولوية للنماذج وتتبع التحويلات لقياس العملاء المحتملين المؤهلين.

الخطوة رقم 3: قم ببناء وتحسين جمهورك المستهدف بدقة

تعد قدرة LinkedIn على الاستهداف واحدة من أكبر نقاط قوتها. يمكنك تضييق نطاق جمهورك حسب المسمى الوظيفي، والوظيفة، والصناعة، واسم الشركة، وحجم الشركة، ومستوى الأقدمية، والمهارات، والاهتمامات المهنية.

حدد جمهورك المستهدف

ابدأ بتحديد ملف تعريف العميل المثالي (ICP) للتسويق.

هل تحاول الوصول إلى مديري التسويق في شركات التكنولوجيا التي تضم ما بين 500 إلى 5000 موظف؟ هل تستهدف قادة الموارد البشرية في قطاع البيع بالتجزئة؟ قم بتراكب معايير استهداف متعددة للحصول على نتائج أكثر تحديدًا.

يمكنك أيضًا إنشاء جمهور مطابق عن طريق تحميل قائمة بالعملاء الحاليين للعثور على محترفين مشابهين، أو عن طريق إعادة استهداف الأشخاص الذين زاروا موقعك على الويب.

تحقق معظم الحملات أفضل أداء مع جمهور يتراوح حجمه بين 100,000 و 1 مليون شخص بالنسبة لتنسيقات المحتوى المدعوم. إذا كان حجم الجمهور صغيرًا جدًا، فلن تصل إلى عدد كافٍ من الأشخاص. وإذا كان حجمه كبيرًا جدًا، فستصبح رسالتك أقل صلة بالموضوع.

يجب أن تتضمن استراتيجية استهداف جمهورك ما يلي:

المناصب الوظيفية الأساسية التي يشغلها صناع القرار في القطاع المستهدف

معلمات حجم الشركة التي تتطابق مع ملف تعريف عميلك النموذجي

الاستهداف الجغرافي، إذا كنت تخدم مناطق أو بلدان معينة فقط

الاستثناءات لإزالة العملاء المحتملين الذين من غير المرجح أن يتحولوا إلى عملاء أو الذين هم بالفعل عملاء لديك

جمهور مطابق باستخدام بيانات عملائك الخاصة للحصول على صلة أعلى

🔍 هل تعلم؟ أظهرت دراسة شملت 575 علامة تجارية على مدى خمس سنوات (إنفاق إعلاني ≈ 264 مليار دولار أمريكي) أن الإعلانات الرقمية زادت من القيمة المتصورة للعلامات التجارية، على الرغم من أن تأثيرها كان أقل على الجودة المتصورة أو الرضا مقارنة بالإعلانات التقليدية.

الخطوة رقم 4: حدد تنسيق إعلان LinkedIn الخاص بك

يحدد التنسيق الذي تختاره كيفية استقبال جمهورك لرسالتك.

اختر نوع إعلان LinkedIn يتوافق مع

فكر في الأصول الإبداعية المتاحة لديك. إذا كان لديك صورة واحدة قوية فقط، فإن المحتوى المدعوم ذو الصورة الواحدة هو الخيار المناسب. إذا كنت ترغب في عرض عدة منتجات أو إرشاد شخص ما خلال عملية ما، فاستخدم إعلانات الكاروسيل. قم بمطابقة التنسيق مع هدفك والقصة التي تريد سردها.

عوامل اختيار التنسيق التي يجب تقييمها:

مواءمة الأهداف لضمان أن التنسيق يدعم هدف حملتك

الأصول الإبداعية المتاحة لك لإنشاء الإعلان بشكل صحيح

تفضيلات أجهزة الجمهور وأماكن استهلاكهم للمحتوى

بيانات الأداء التاريخية، إذا كنت قد عرضت إعلانات من قبل

تعقيد القصة وما إذا كنت بحاجة إلى صورة واحدة أو عدة عناصر

🧠 حقيقة ممتعة: أول إعلان بانر على الويب تم نشره في 27 أكتوبر 1994 عبر HotWired (الذراع الإلكتروني لمجلة Wired ). كان إعلانًا رسوميًا بسيطًا لشركة AT&T يسأل "هل سبق لك أن نقرت بالماوس هنا؟ ستفعل ذلك".

الخطوة رقم 5: حدد ميزانيتك واستراتيجية المزايدة والجدول الزمني للحملة

حقق أقصى استفادة من ميزانية إعلاناتك

يمكنك تعيين ميزانية على مستوى مجموعة الحملات لتحسين المنصة أو على مستوى الحملة الفردية لمزيد من التحكم. اختر استراتيجية المزايدة بعناية:

تتيح ميزة Maximum Delivery لـ LinkedIn التحسين تلقائيًا للحصول على أفضل النتائج لميزانيتك.

تتيح لك ميزة "حد التكلفة" تحديد تكلفة مستهدفة لكل نتيجة، بحيث تعمل LinkedIn على البقاء دون هذا الرقم.

المزايدة اليدوية تمنحك التحكم في مبالغ المزايدة

يجب على معظم المعلنين المبتدئين استخدام "التسليم الأقصى" من أجل البساطة والاستفادة من تحسين الذكاء الاصطناعي في LinkedIn. حدد ميزانية يومية لا تستنفد مواردك، وميزانية إجمالية للحملة كحد أقصى للإنفاق، وحدد تواريخ البدء والانتهاء. يمكنك إيقاف الحملات مؤقتًا في أي وقت أو تمديدها إذا كانت أدائها جيدًا.

الخطوة رقم 6: إنشاء إعلانات جذابة

الآن، يمكنك إنشاء الإعلان الفعلي الذي سيظهر لجمهورك.

اجذب انتباه جمهورك بإبداعك الإعلاني

بناءً على التنسيق الذي تختاره، ستقوم بتحميل الصور وكتابة العناوين وإضافة نصوص وصفية وتضمين زر الدعوة إلى اتخاذ إجراء (CTA).

توصي LinkedIn بإنشاء 4 إلى 5 أشكال مختلفة من الإعلانات ضمن حملة واحدة، مما يسمح للمنصة باختبار وتحديد الإعلان الأكثر تأثيرًا. تأكد من أن الصور تفي بالمتطلبات الفنية: 100×100 بكسل على الأقل، محفوظة بتنسيق .jpg أو .png، وحجم الملف أقل من 2 ميجابايت.

يجب أن تتناول استراتيجيتك الإبداعية ما يلي:

العناوين التي تنقل القيمة أو الفائدة على الفور

نص الإعلان الذي يتناول نقاط الضعف أو التطلعات المحددة لجمهورك

صور احترافية وذات صلة بجمهورك المستهدف

أزرار CTA تتوافق مع هدف حملتك

تنوعات إبداعية متعددة تم اختبارها في وقت واحد لمقارنة الأداء

🚀 ميزة ClickUp: لا داعي للتبديل بين ChatGPT للنصوص و Midjourney للصور وأدوات التصميم للتخطيط. يجمع ClickUp Brain بين الكتابة بالذكاء الاصطناعي وتوليد الصور في مساحة العمل الخاصة بك حتى يتمكن فريق التسويق لديك من العمل بسرعة أكبر والحفاظ على تركيزه دون الحاجة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي. جرب هذا الموجه: اكتب ثلاث نسخ من نص إعلان LinkedIn للترويج لدورتنا التدريبية الجديدة في إدارة المشاريع لمديري التسويق. حافظ على أسلوب احترافي ولكن ودود، وركز على توفير الوقت وتقليل الفوضى في الفريق. اطلب من ClickUp Brain كتابة نص الإعلان نيابة عنك ثم قم بإنشاء صورة رئيسية واضحة وعصرية تظهر خبيرًا تسويقيًا واثقًا من نفسه يعمل على مكتب أنيق مع العديد من لوحات معلومات المشاريع المنظمة المرئية على شاشته — بتصميم جمالي بسيط ومشرق باللونين الأزرق والأبيض. أطلق حملة إعلانية على LinkedIn بدعم من ClickUp Brain

الخطوة رقم 7: تثبيت تتبع التحويل (اختياري)

إذا كنت تتعقب النقرات والانطباعات فقط، فأنت تفقد الصورة الكاملة لما تحققه إعلاناتك بالفعل.

تتبع التحويلات باستخدام إعلانات LinkedIn

قم بتثبيت LinkedIn Insight Tag على موقعك الإلكتروني لتتبع متى يقوم شخص ما من إعلانك بإجراءات قيّمة مثل ملء نموذج أو تنزيل مورد أو إجراء عملية شراء. يربط هذا التتبع القائم على البكسل بين إنفاقك الإعلاني ونتائج الأعمال الفعلية، مما يمنحك وضوحًا بشأن عائد الاستثمار.

يمكنك إنشاء أحداث تحويل لمختلف الإجراءات التي يتخذها الأشخاص على موقعك الإلكتروني. على سبيل المثال، يمكنك تتبع عمليات إرسال النماذج بشكل منفصل عن عمليات إتمام الشراء. تصبح هذه البيانات ذات قيمة لا تقدر بثمن لتحسين الحملات وإظهار قيمة الإعلانات لأصحاب المصلحة.

💡 نصيحة احترافية: قبل الإطلاق، قم بمراجعة شاملة لكل عنصر للتأكد من جاهزيته. يجب عليك: تحقق من أن هدفك يتوافق مع هدف عملك

تأكد من أن استهداف جمهورك محدد بما يكفي ليكون ذا صلة، ولكنه واسع بما يكفي للوصول إلى عدد كافٍ من الأشخاص.

تأكد من أن تصميمك جذاب ويلبي المواصفات الفنية أكمل الفحوصات النهائية وأرسل إعلانك للمراجعة تجري LinkedIn عملية مراجعة، تكتمل عادةً في غضون 24 ساعة، للتأكد من أن كل شيء يتوافق مع سياسات المنصة قبل نشره.

قياس نجاح إعلانات LinkedIn

ينشغل معظم المعلنين على LinkedIn بالانطباعات بينما يتجاهلون المقاييس التي تتنبأ بالربحية. عليك قياس ما يحقق التحويل، وليس فقط ما يتم مشاهدته.

تتبع هذه المقاييس:

معدل النقر (CTR): قارن معدل النقر الخاص بك مع الحملات السابقة ونظرائك في المجال. يشير معدل النقر الثابت أو المتراجع إلى أن إبداعك أو استهدافك يحتاج إلى تحديث.

تكلفة النقرة (CPC): تتبع هذا المؤشر باستمرار عبر الحملات لتحديد شرائح الجمهور أو تنسيقات الإعلانات الأكثر فعالية من حيث التكلفة لعملك.

التحويلات: تتبع فقط الإجراءات ذات القيمة التجارية. لا قيمة لعمليات إرسال النماذج التي يتجاهلها فريق المبيعات لديك. حدد ما يعنيه التحويل فعليًا بالنسبة لهدفك

جودة العملاء المحتملين: قم بتقييم العملاء المحتملين وفقًا لمعايير الملاءمة قبل الاحتفال بأرقام التحويل. يؤدي العدد الكبير من العملاء المحتملين غير المؤهلين إلى إهدار الموارد وتشويه بيانات الأداء.

العائد على الاستثمار (ROI): اعمل بشكل عكسي انطلاقًا من قيمة العميل مدى الحياة لتحديد أهداف واقعية لتكلفة الاكتساب. وهذا يحدد ما إذا كانت نفقاتك الإعلانية مستدامة على المدى الطويل.

🚀 ميزة ClickUp: احصل على إيقاع مراجعة ثابت لحملاتك الإعلانية على LinkedIn باستخدام المهام المتكررة في ClickUp. جدولة مهام ClickUp المتكررة لمراجعات الأداء الإعلاني الأسبوعية/الشهرية حدد مهمة أسبوعية أو نصف أسبوعية تركز على المقاييس الرئيسية والإبداعات وأداء الجمهور، حتى تتمكن من اكتشاف التغييرات مبكرًا والتكيف معها بشكل مقصود. فهذا يحافظ على اتساق دورة التحسين، ويقلل من التسرع في اللحظات الأخيرة، ويدعم مسارًا أكثر سلاسة لاتخاذ قرارات أقوى بشأن الحملات.

قيود إعلانات LinkedIn

LinkedIn هو أداة قوية للتسويق بين الشركات (B2B)، ولكنه ليس حلاً شاملاً. فهم نقاط ضعف المنصة يساعدك على تخصيص الميزانية بشكل أكثر استراتيجية عبر مزيج التسويق الكامل الخاص بك.

أين تواجه إعلانات LinkedIn قيودًا حقيقية:

التكاليف المرتفعة: تكلفة النقرة (CPC) وتكلفة الألف ظهور (CPM) أعلى بكثير من تلك الموجودة في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مما يجعل الحملات الاستهلاكية واسعة النطاق باهظة الثمن وغير مربحة في كثير من الأحيان.

قيود B2C: تركيز LinkedIn المهني يجعله غير فعال في الوصول إلى المستهلكين خارج سياقات العمل، مما يحد من وصول العلامات التجارية للبيع بالتجزئة وأنماط الحياة.

مجموعة جمهور أصغر: عدد المستخدمين النشطين أقل من Facebook أو Instagram، مما يعني أنك تعمل مع سوق مستهدف أضيق لمعظم الحملات

مرونة إبداعية محدودة: يجب أن تظل صوت العلامة التجارية احترافيًا ورسميًا، مما يحد من الأساليب الإبداعية المرحة أو الجريئة أو غير الرسمية التي تلقى صدى في أماكن أخرى.

إرهاق الإعلانات: يعني وجود جمهور أصغر أن إعلاناتك يتم عرضها على نفس الأشخاص بشكل متكرر، مما يؤدي إلى انخفاض الأداء وإرهاق المشاهدين بمرور الوقت.

احصل على نموذج مجاني

يساعدك قالب الإعلانات من ClickUp في ذلك. فهو يوفر لك إطارًا منظمًا لإدارة كل مرحلة من مراحل حملتك الإعلانية على LinkedIn. على سبيل المثال، يمكنك:

الميزانية المخصصة و رابط النشر و تاريخ الإصدار و المنصة و الجمهور المستهدف لتخطيط كل إعلان. استخدم الحقول المخصصة في ClickUp مثللتخطيط كل إعلان.

انقل المهام إلى حالات مختلفة، مثل طلب جديد و بحث و تنفيذ و مباشر و مكتمل ، حتى يعرف الجميع مرحلة الأصل.

التقويم أو حسب العميل أو الميزانية أو الإعلانات أو المصممين لرؤية أصحاب المصلحة. اختر من بين طرق العرض في ClickUp مثلأوأوأوأولرؤية أصحاب المصلحة.

احصل على نموذج مجاني

ركز على جدول محتوى إعلاناتك باستخدام نموذج تقويم المحتوى من ClickUp.

يتيح لك هذا الدليل تخطيط كل أصول LinkedIn — من منشورات التوعية إلى تحديثات توليد العملاء المحتملين — في تقويم واضح حيث يمكنك تتبع المفهوم والمسودة والمراجعة والنشر. ستجد حقول مخصصة لـ القناة والجمهور المستهدف وتاريخ النشر ونوع المحتوى، مما يسهل تقسيم المحتوى الخاص بك.

أفضل الممارسات لإعلانات LinkedIn

جرب هذه الممارسات المثلى لتحسين إعلانات LinkedIn الخاصة بك. 📈

توقف عن التعامل مع LinkedIn كأنه Facebook مع المسميات الوظيفية

أكبر خطأ يرتكبه المسوقون هو استخدام نفس الاستراتيجية التي يستخدمونها على منصات أخرى.

يختلف تفكير مستخدمي LinkedIn عن غيرهم. فهم لا يتصفحون الموقع للترفيه عن أنفسهم، بل يبحثون عن قيمة مهنية بين الاجتماعات. قد يكون أمام إعلانك الإبداعي ثانيتان فقط لإثبات أهميته قبل أن ينتقلوا إلى شيء آخر.

وهذا يعني القيادة بالخصوصية. يتم تجاهل نقاط الضعف العامة. ولكن إذا ذكرت شيئًا يبدو وكأنه محادثة دارت بينهم يوم الثلاثاء الماضي، فستجذب انتباههم.

🔍 هل تعلم؟ أظهرت التجارب الميدانية حول الإشارات الاجتماعية في الإعلانات الاجتماعية أن إضافة معلومات عن الانتماء إلى الأقران (على سبيل المثال، "صديقك يحب هذه العلامة التجارية") زادت بشكل كبير من النقرات على الإعلانات وتكوين العلاقات، خاصةً عندما كان الأقران على علاقة قوية.

طابق عرضك مع مستوى الوعي

الجمهور البارد لا يريد العروض التوضيحية. فهم بالكاد يعرفون من أنت. إن الدفع بمحادثة مبيعات في وقت مبكر جدًا يهدر الميزانية ويخسر العملاء المحتملين قبل أن يكونوا مستعدين.

فكر على مراحل:

يحتاج الجمهور غير المطلع إلى محتوى تعليمي يرسخ المصداقية

يستجيب الجمهور المدرك للمشكلة للأطر أو وجهات النظر التي تعيد صياغة تحدياتهم

الجمهور المطلع على الحلول يريد أدلة: دراسات حالة، مقارنات، تفاصيل

فقط الأشخاص الذين يقومون بالتقييم الفعلي يستحقون طلب العرض التوضيحي.

تقدم معظم حسابات إعلانات LinkedIn عرضًا واحدًا للجميع. وهذا يعني إهدارًا للمال.

امنح إعلاناتك فرصة للتأثير قبل اتخاذ أي قرارات

من الطبيعي أن تشعر بالرغبة في التحقق من الأداء كل ساعة، ولكن خوارزمية LinkedIn تحتاج إلى وقت للتحسين. إجراء تغييرات بعد يوم أو يومين من جمع البيانات يؤدي إلى استنتاجات خاطئة. قد تبدو الحملة فاشلة يوم الثلاثاء، ولكنها قد تجد موطئ قدم لها بحلول يوم الجمعة بمجرد أن يتعرف النظام على الأشخاص المتفاعلين.

امنح الإعلانات الجديدة أسبوعًا على الأقل وبضعة آلاف من مرات الظهور قبل إصدار حكمك عليها. وإلا، فستكون رد فعلك على ضوضاء وليس على إشارة.

استخدم الاستثناءات بنفس القوة التي تستخدم بها الاستهداف

يركز معظم المعلنين على من يريدون الوصول إليهم وينسون من يريدون تجنبهم. إن استبعاد العملاء الحاليين والمنافسين والباحثين عن عمل والصناعات غير المؤهلة يؤدي إلى تحسين جمهورك بشكل كبير.

راجع بيانات حملتك بانتظام للبحث عن الأنماط.

إذا كان هناك شريحة معينة تنقر على الإعلانات ولكنها لا تحقق أي تحويلات، فاستبعدها. الاستبعاد الصارم يعني أن ميزانيتك تصل إلى الأشخاص القادرين على الشراء.

توقيت الحملات وفقًا لدورات الشراء

تتبع مشتريات B2B إيقاعات مرتبطة بالميزانيات والفصول والتخطيط الموسمي.

إن الإعلان عن حلول باهظة الثمن في شهر ديسمبر عندما تكون الميزانيات مجمدة هو إهدار للمال. أما التوسع في الربع الأول من العام عندما يتم تفعيل الميزانيات الجديدة، فيجعل كل دولار يعمل بجدية أكبر.

تعرف على الأوقات التي عادةً ما يقوم فيها عملاؤك بالتقييم والشراء. اضبط تقويم حملتك ليتناسب مع ذلك: زيادة الإنفاق خلال فترات الشراء النشطة، وتقليل الإنفاق خلال الفترات الهادئة.

عزز حملاتك الإعلانية على LinkedIn باستخدام ClickUp

الأسئلة الشائعة (FAQ)

تعمل إعلانات LinkedIn عادةً على نموذج CPC أو CPM. تختلف التكاليف حسب الجمهور والمنافسة، ولكن معظم الحملات تتراوح بين 5 و12 دولارًا لكل نقرة أو CPM مماثل. غالبًا ما تكون التكلفة أعلى للقطاعات المستهدفة بشكل كبير.

تعد نماذج Lead Gen Forms هي الأفضل لالتقاط العملاء المحتملين لأن المستخدمين يرسلون التفاصيل دون مغادرة LinkedIn. كما أن المحتوى المدعوم يحقق أداءً جيدًا عند اقترانه بعرض قوي أو أصل مغلق.

نعم. يمكن للشركات الصغيرة تنفيذ حملات مركزة ومنخفضة التكلفة من خلال استهداف جمهور محدود واستخدام أهداف بسيطة مثل زيارات الموقع الإلكتروني أو توليد العملاء المحتملين. الحد الأدنى لـ LinkedIn يمكن التحكم فيه لإجراء اختبارات محددة.

يتم تتبع التحويلات من خلال علامة LinkedIn Insight Tag المثبتة على موقعك الإلكتروني. وهي تلتقط الإجراءات مثل إكمال النماذج والتسجيلات والتنزيلات لقياس فعالية الحملة.

يساعد ClickUp في تنظيم مهام الحملة والموافقات والأصول والجداول الزمنية. تستخدم الفرق ClickUp Task Priorities و Custom Task Statuses و Docs لتبسيط التخطيط ومراقبة التنفيذ والحفاظ على توافق ملاحظات الأداء عبر الحملات.