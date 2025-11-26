أفضل بدائل TypingMind للدردشة ومساحات عمل LLM

عندما تحاول تبسيط سير عمل الذكاء الاصطناعي، فإن آخر ما تريده هو حدوث مشاكل أثناء الإعداد أو قيود تبطئ عملك. يختار العديد من عشاق الذكاء الاصطناعي TypingMind لبساطته، ولكن لم يحظى الجميع بتجربة سلسة.

حتى أن أحد المراجعين على G2 ذكر أن "أحد التحديات الرئيسية التي واجهتها أثناء استخدام TypingMind هو أنه كان يحتاج في البداية إلى مفتاح API خاص بنا لإكمال تثبيت البرنامج". أصبح هذا عائقًا عندما كان كل ما يريدونه هو البدء في العمل على الفور.

إذا كنت في موقف مشابه وتبحث عن أدوات توفر بدءًا أسرع أو ميزات ذكاء اصطناعي على مستوى المؤسسات دون عقبات إضافية في الإعداد، فهناك الكثير من البدائل الخاصة والمفتوحة المصدر.

في هذه المدونة حول بدائل TypingMind، سوف نستكشف المنصات التي تساعدك على الدردشة وأتمتة المهام والتبديل بين النماذج بسهولة حتى تتمكن من اختيار ما يناسب سير عملك حقًا.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل TypingMind؟

TypingMind هي مساحة عمل دردشة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتيح لك استخدام نماذج متعددة وإنشاء وكلاء مخصصين ضمن واجهة نظيفة ومنظمة. تم تصميم المنصة للأشخاص الذين يعملون بشكل مكثف مع نماذج لغوية كبيرة ويرغبون في مزيد من التحكم في سير عملهم.

لكن أكبر عائق هو أن كل شيء يعتمد على مفاتيح API الخاصة بك. بالنسبة للمستخدمين الذين لا يرغبون في عناء إدارة تكاليف النماذج أو إعداد المزودين أو تكوين الوكلاء يدويًا، قد يبدو TypingMind مرهقًا بعض الشيء.

إذا كنت تبحث عن بدائل لـ TypingMind، فإليك بعض الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار:

مرونة النموذج: اختر اختر منصات الذكاء الاصطناعي التي تتيح لك التبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، مثل OpenAI وClaude وGemini وغيرها الكثير. يساعدك ذلك على تجنب الارتباط بمورد واحد ويمنحك حرية التكيف مع تحسن النماذج.

تنظيم مساحة العمل: ابحث عن الخيارات التي تساعدك على تنظيم عملك من خلال مجلدات الدردشة والمشاريع والمحادثات متعددة الخيوط أو تحميل المعرفة.

التخصيص والتحكم: اختر منصة تسمح بتعليمات مخصصة أو قوالب موجهة قابلة لإعادة الاستخدام أو سلوكيات تشبه سلوكيات الوكلاء والتي تعمل عبر المحادثات.

إعداد API أو التوصيل والتشغيل: حدد ما إذا كنت تريد أداة تتطلب مفاتيح API الخاصة بك لتحقيق أقصى قدر من المرونة. أو يمكنك اختيار أدوات تعمل بتجربة التوصيل والتشغيل، حيث يمكنك البدء على الفور دون تكوين أي شيء.

قدرات متعددة الوسائط: إذا كان عملك يتضمن أكثر من النصوص، فاختر بديلاً يدعم الصور أو المستندات أو الصوت أو الفيديو أو تنفيذ الأكواد داخل نفس الواجهة.

أسعار معقولة ويمكن التنبؤ بها: ضع في اعتبارك المنصات التي توفر حدود استخدام أو أرصدة واضحة بدلاً من الفوترة غير المتوقعة القائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API).

الخصوصية والتحكم في البيانات: تأكد من أن الأداة تتيح لك التحكم في مكان تخزين محادثاتك، مثل التخزين المحلي أو المشفر أو السحابي، حسب احتياجاتك.

التكامل مع أدواتك الحالية: ابحث عن برنامج يتكامل بسلاسة مع مجموعتك الحالية، مثل التقويمات أو برامج إدارة المهام أو محركات الأقراص السحابية أو برامج إدارة علاقات العملاء أو أدوات الاتصال أو إدارة المشاريع. يضمن التكامل السلس تدفق مخرجات الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى مساحة عملك اليومية دون الحاجة إلى نسخ ولصق إضافي أو إعداد يدوي.

نظرة عامة على بدائل Typingmind

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، رفيق الذكاء الاصطناعي على سطح المكتب، محتوى تعاوني، إدارة سير العمل، تتبع في الوقت الفعلي الفرق التي تحتاج إلى إدارة مشاريع شاملة مع إنتاجية معززة بالذكاء الاصطناعي خطة مجانية إلى الأبد: تتوفر خطط مدفوعة ChatGPT إدخال متعدد الوسائط (نص، صوت، صور)، GPTs مخصصة، بحث على الويب، Canvas للكتابة التعاونية ذكاء اصطناعي للأغراض العامة لإنشاء المحتوى والبحث والإنتاجية تتوفر خطة مجانية؛ ChatGPT Plus 20 دولارًا شهريًا LibreChat دعم نماذج AI متعددة، واجهة برمجة تطبيقات Code Interpreter، منشئ وكلاء بدون كود، إنشاء الصور والأشياء المستخدمون الذين يرغبون في منصة دردشة AI مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا مع تكاملات مرنة مجاني إلى الأبد ChatSonic يتصل بأدوات التسويق (Ahrefs و GSC و Keywords Everywhere) ، ووصول متعدد النماذج ، ورؤى البيانات في الوقت الفعلي ، ومعاينات التصميم المسوقون الذين يحتاجون إلى إنشاء محتوى في الوقت الفعلي ومراعي للاتجاهات تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 49 دولارًا شهريًا 1min. AI أنشئ نصوصًا وصورًا ومقاطع صوتية وفيديو في مساحة عمل واحدة، ونماذج AI جاهزة للاستخدام، وإنشاء محتوى فوري. المبتدئون والمبدعون الذين يرغبون في إنشاء محتوى سريع وشامل تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 8 دولارات شهريًا PromptVibes مولد مطالبات الذكاء الاصطناعي، أكثر من 500 مطالبة مسبقة الصنع، دعم متعدد النماذج، الوصول عبر المتصفح والهاتف المحمول المستخدمون الذين يرغبون في إنشاء مطالبات ذكاء اصطناعي فعالة وعالية الجودة أساسي مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 4.9 دولار شهريًا Fliki نسخ الصوت، Magic Edit لتحسين النصوص، أكثر من 2500 صوت AI، ترجمة إلى أكثر من 80 لغة، فيديوهات مع ترجمة تلقائية المبدعون الذين يرغبون في الحصول على محتوى فيديو سريع ومصحوبة بتعليق صوتي تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 28 دولارًا شهريًا TextCortex AI يتصل بأكثر من 30,000 تطبيق، ووكلاء AI مخصصين، وتدريب صوتي للعلامة التجارية، وتصور البيانات، ودعم 25 لغة. الكتاب والمسوقون الذين يحتاجون إلى الذكاء الاصطناعي القائم على قاعدة معارفهم تتوفر خطة مجانية؛ خطة مميزة 5.99 دولار شهريًا AIChatOne لوحة تحكم متعددة النماذج (GPT-5، Claude-4، Gemini)، شخصيات AI مخصصة، محادثات متعددة الخيوط، مكتبة موجهات يقوم المستخدمون بمقارنة عدة نماذج للذكاء الاصطناعي وإدارة سير العمل المنظم تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 3.99 دولار شهريًا. Tagbox منظمة إعلامية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحث باستخدام التعرف على الوجه، تدريب مخصص على الذكاء الاصطناعي، تعاون ودعم عالمي الفرق الإبداعية والوكالات التي تدير كميات كبيرة من الأصول الرقمية تجربة مجانية لمدة 30 يومًا؛ خطط مدفوعة تبدأ من 300 دولار شهريًا

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. إليك ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

أفضل بدائل TypingMind

1. ClickUp (الأفضل لإنتاجية الفريق المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع)

جميع LLMs التي قد تحتاجها مجمعة في مكان واحد مع ClickUp Brain، المساعد المدمج للذكاء الاصطناعي داخل ClickUp.

يتجاوز بعض المستخدمين TypingMind لأن الدردشة المستقلة لا تدعم كل شيء بعد التفكير. عندما تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التخطيط أو الكتابة أو التعيين أو التنظيم أو تتبع العمل، يصبح ClickUp بديلاً أقوى وأكثر ارتباطًا. فهو يجمع كل هذه الوظائف في مساحة عمل واحدة، بحيث تغذي دردشاتك على الفور المهام والمستندات ولوحات المعلومات والمزيد.

يقدم لك ClickUp Brain ترقية فورية إذا كنت تريد أن يقوم الذكاء الاصطناعي بأكثر من مجرد الدردشة.

على عكس روبوتات الدردشة الأخرى التي تجيب على الأسئلة، فإن شبكة الذكاء الاصطناعي العصبية هذه المخصصة للعمل تفهم كل ما يتم تخزينه في مساحة عملك وتحوّل تلك المعرفة إلى ردود قابلة للتنفيذ، إلى جانب إمكانية الوصول إلى نماذج أخرى! هذا يعني أنه يمكنك التنقل بين النماذج مثل ChatGPT 5. 1 و ChatGPT-5 mini و GPT-4o و Claude Sonnet 4. 5 و Claude Haiku 4. 5 و Gemini 2. 5 Pro والمزيد، باستخدام تطبيق واحد فقط.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام GPT-4o عندما تريد كتابة مصقولة وذات سياق عالي، والتحول إلى Claude للحصول على تحليل أو استنتاج أعمق، واستخدام Gemini عندما تحتاج إلى أفكار سريعة أو ملخصات منظمة.

تتمثل إحدى أفضل إمكانيات ClickUp Brain للفرق في تكاملها السلس مع سير عملك.

على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain تلخيص مشروع ما، أو شرح مهمة ما، أو صياغة محتوى، أو إعادة كتابة نسخة، أو سحب إجابات على الفور من المستندات والمهام والمناقشات السابقة.

ClickUp Brain MAX، التطبيق المستقل للذكاء الاصطناعي من ClickUp، يرتقي بكل شيء إلى مستوى أعلى من خلال توفير رفيق شامل للذكاء الاصطناعي يعمل بسلاسة عبر جميع تطبيقاتك (وليس فقط ClickUp). يصبح هذا التطبيق الطبقة التي تعلو يوم عملك، مما يتيح لك البحث والإنشاء والأتمتة من مكان واحد دون الحاجة إلى التبديل بين أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة.

أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحليل المهام وإنشائها وتسريعها باستخدام ClickUp Brain MAX

يتيح لك كل من ClickUp Brain و ClickUp Brain MAX البحث في ClickUp و Google Drive و GitHub و Slack و OneDrive وحتى الويب من خلال نافذة بحث موحدة. يمكنك أيضًا استخدام Talk-to-Text للتحدث بشكل طبيعي وجعل هذا البرنامج الشبكي العصبي يحول صوتك إلى مهام أو ملاحظات أو مستندات كاملة في ثوانٍ.

👨‍💻 نصيحة سريعة: استخدم ClickUp Automations لتحويل مستنداتك أو ملاحظاتك إلى مهام قابلة للتنفيذ تلقائيًا. على سبيل المثال، عند إضافة قسم جديد إلى مستند، يمكن للأتمتة إنشاء مهمة وتعيينها إلى عضو الفريق المناسب وتحديد موعد استحقاقها وحتى تحديث حالة المهمة. وهذا يضمن بقاء فريقك منسقًا دون أي عمل يدوي إضافي.

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Docs مع الذكاء الاصطناعي لتدوين وتوسيع جميع أفكارك وأبحاثك وخططك في مساحة واحدة منظمة. يمكنك تحديد الاستراتيجيات أو صياغة المحتوى أو تلخيص الاجتماعات مع فريقك بأكمله والحفاظ على تماسك الجميع.

استفد من ClickUp Docs + ClickUp Brain لإنشاء موجزات الحملات والمحتوى على نطاق واسع

يوفر تنسيقًا غنيًا وتعليقات في الوقت الفعلي وسجل الإصدارات، مما يضمن أن ملاحظاتك واستراتيجياتك وأفكارك تكون دائمًا منظمة وسهلة الوصول. يمكنك أيضًا ربط Docs بمساحات عمل أخرى وإنشاء هياكل هرمية لسهولة التنقل.

أخيرًا، يسهل ClickUp Tasks تنفيذ هذه الاستراتيجيات والملاحظات من خلال السماح لك بتنظيم وتتبع كل جزء من العمل. داخل المهام، يمكنك تضمين التبعيات لإدارة تسلسل المهام، واستخدام المهام المتكررة لسير العمل المتكرر، وإنشاء حالات مخصصة لتتناسب مع عملية فريقك.

للحصول على نظرة عامة سريعة، توفر ClickUp Dashboards لمحة سريعة عن عمل فريقك وحالة المشروع من خلال جمع المهام والجداول الزمنية والأولويات في واجهة واحدة قابلة للتخصيص. بفضل البطاقات القابلة للتخصيص للرسوم البيانية والقوائم وتتبع الوقت والأهداف، تسهل Dashboards قياس مؤشرات الأداء الرئيسية والحفاظ على التوافق. يمكنك أيضًا الجمع بين عدة طرق عرض، مثل المهام وتحديثات المشروع والرؤى التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، للحصول على صورة كاملة عن أداء فريقك في لمحة.

احصل على هذه التحديثات بشكل أسرع مع ملخصات الذكاء الاصطناعي في لوحات معلومات ClickUp

💡 نصيحة احترافية: استكشف أمثلة مختلفة للوحات التحكم في ClickUp وقم بتخصيصها لضمان أن يرى كل فرد في فريقك ما يهمه وفقًا لدوره. على سبيل المثال، أنشئ لوحة تحكم للمديرين تسلط الضوء على معالم المشروع والمهام المتأخرة والتقدم العام. أو يمكنك إنشاء لوحة تحكم منفصلة لأعضاء الفريق تركز فقط على المهام الموكلة إليهم والمواعيد النهائية القادمة والإجراءات ذات الأولوية.

أفضل ميزات ClickUp

نظم عملك وتابعه بصريًا من خلال التبديل بين طرق عرض ClickUp المختلفة مثل طرق عرض القائمة أو اللوحة أو التقويم.

خطط الاستراتيجيات وسير العمل أو الأفكار التي تم طرحها بشكل تعاوني على لوحة مشتركة باستخدام ClickUp Whiteboards

التقط سياق المشروع، وشرح المهام، أو اعرض التحديثات عن طريق تسجيل وتدوين تسجيلات الشاشة باستخدام ClickUp Clips

اربط مساحة عملك بأدوات وتطبيقات أخرى باستخدام ClickUp Integrations وقم بتركيز سير عملك.

قيود ClickUp

قد تكون الميزات المتنوعة مربكة للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

لقد عزز Brain MAX الجديد إنتاجيتي بشكل كبير. إن القدرة على استخدام نماذج AI متعددة، بما في ذلك نماذج الاستدلال المتقدمة، بسعر مناسب تجعل من السهل تجميع كل شيء في منصة واحدة. ميزات مثل تحويل الصوت إلى نص، وأتمتة المهام، والتكامل مع التطبيقات الأخرى تجعل سير العمل أكثر سلاسة وذكاءً.

لقد عزز Brain MAX الجديد إنتاجيتي بشكل كبير. إن القدرة على استخدام نماذج AI متعددة، بما في ذلك نماذج الاستدلال المتقدمة، بسعر مناسب تجعل من السهل تجميع كل شيء في منصة واحدة. ميزات مثل تحويل الصوت إلى نص، وأتمتة المهام، والتكامل مع التطبيقات الأخرى تجعل سير العمل أكثر سلاسة وذكاءً.

💡 نصيحة احترافية: قم بتعيين وكلاء ClickUp Brain AI لمهام محددة داخل مساحة العمل الخاصة بك، مثل تلخيص تحديثات المشروع، أو صياغة المحتوى، أو استخلاص الأفكار من المستندات والمهام. من خلال أتمتة هذه الإجراءات المتكررة، يمكنك التركيز على الأعمال ذات الأولوية العالية بينما تحافظ الذكاء الاصطناعي على سير مشاريعك بسلاسة. قم بتنشيط وكلاء ClickUp Brain AI للتعامل مع عملك الروتيني على الفور

2. ChatGPT (الأفضل لإنشاء محتوى AI متعدد الاستخدامات والبحث)

عبر ChatGPT

إذا كنت قد استخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي من قبل، فلا بد أنك استخدمت ChatGPT مرة واحدة على الأقل. أطلقت OpenAI هذه الأداة لإنشاء محتوى بالذكاء الاصطناعي في عام 2023، وسرعان ما أصبحت المنصة المفضلة لأي شيء تحتاج إلى كتابته أو فهمه أو التخطيط له بالتفصيل.

تأخذ القدرات متعددة الوسائط للمنصة الأمور إلى أبعد من ذلك من خلال السماح لك بتحميل المستندات والصور ولقطات الشاشة والملفات لتحليلها بعمق. يمكنك الآن التحدث مباشرة إلى ChatGPT. يتيح لك وضع الصوت إلى الصوت التحدث بصوت عالٍ وسماع استجابة الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي.

يمكنك أيضًا الوصول إلى نماذج متعددة، بما في ذلك GPT-4o و GPT-4. 1 و GPT-5 وإصدارات مصغرة أخرى أخف وزنًا، تم تصميم كل منها لمستويات مختلفة من التفكير والسرعة والإبداع.

يشارك العديد من المستخدمين على منتدى AI subreddit نصائح وسير عمل لتحقيق أقصى استفادة من هذه النماذج. على سبيل المثال، إذا كنت تريد أن تعمل هذه النماذج بالطريقة التي تريدها، يمكنك إنشاء GPTs مخصصة باسم فريد وملف تعريف وسلوك وتعليمات مخصصة وملفات تم تحميلها وأدوات.

أفضل ميزات ChatGPT

ابحث في الويب للحصول على معلومات جديدة ومحدثة مباشرة في محادثتك

قم بإنشاء صور حسب الطلب باستخدام ميزة إنشاء الصور المدمجة في الذكاء الاصطناعي

اعمل داخل Canvas للكتابة التعاونية والتحرير المنظم وتطوير المشاريع المنظم

قيود ChatGPT

قد تقدم المنصة أحيانًا معلومات غير صحيحة، لذا من المهم التحقق من صحة المعلومات.

قد تؤدي قدرات إنشاء الصور إلى نتائج تفتقر إلى الدقة العالية أو التفاصيل الدقيقة.

أسعار ChatGPT

مجاني إلى الأبد

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

المحترف: 200 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 240 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ChatGPT؟

يقول أحد مستخدمي G2:

ChatGPT هو أفضل نموذج للذكاء الاصطناعي استخدمته حتى الآن، فهو سهل الاستخدام للغاية ويتميز بواجهة مستخدم بسيطة. كما أن ChatGPT pro مفيد للغاية وأنا أستخدمه في عملي اليومي. لقد جعل عملي أسهل وأسرع. كما أنه يتذكر السياق ويجيب وفقًا لذلك.

ChatGPT هو أفضل نموذج للذكاء الاصطناعي استخدمته حتى الآن، فهو سهل الاستخدام للغاية ويتميز بواجهة مستخدم بسيطة. كما أن ChatGPT pro مفيد للغاية وأنا أستخدمه في عملي اليومي. لقد جعل عملي أسهل وأسرع. كما أنه يتذكر السياق ويجيب وفقًا لذلك.

📮ClickUp Insight: 62٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT و Claude. قد تكون واجهة روبوتات الدردشة المألوفة وقدراتها المتنوعة - لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك - هي السبب وراء شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات. ومع ذلك، إذا كان على المستخدم التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل المرتبطة بذلك وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت، مما يؤدي إلى توسع الذكاء الاصطناعي. لكن ليس مع ClickUp Brain. فهو موجود في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية البسيطة، ويقدم لك إجابات وثيقة الصلة بمهامك! استمتع بتحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp! يمكنك الوصول بسهولة إلى العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) باستخدام ClickUp.

3. LibreChat (الأفضل للدردشة بالذكاء الاصطناعي متعدد النماذج مع مرونة مفتوحة المصدر)

عبر LibreChat

LibreChat هي منصة دردشة مفتوحة المصدر تتيح لك دمج نماذج AI متعددة وإدارة استخدامها في واجهة واحدة. بدلاً من الارتباط بمزود واحد، يمكنك التبديل بين OpenAI و Anthropic و Azure و Google وغيرها داخل تطبيق واحد.

تشمل القدرات البارزة لـ LibreChat واجهة برمجة تطبيقات Code Interpreter الآمنة والمحمية، والتي تتيح لك تنفيذ Python و TypeScript و JavaScript و Go والمزيد مباشرةً داخل الدردشة. كما يوفر أداة إنشاء وكلاء بدون كود للتعامل مع تحميل الملفات والأدوات وطلبات واجهة برمجة التطبيقات، إلى جانب قابلية التوسع المرنة من خلال المكونات الإضافية والتكاملات.

عندما تحتاج إلى نتائج دقيقة، تتدخل Artifacts لتحويل مسوداتك إلى مستندات نظيفة أو مقتطفات منسقة أو كود جاهز للإنتاج.

إذا كنت ترغب أيضًا في إنشاء صور عالية الجودة أو تحرير الصور الموجودة، يمكنك استخدام نماذج مدمجة مثل DALL-E أو Stable Diffusion أو GPT-Image-1.

أفضل ميزات LibreChat

ابحث في الدردشات والرسائل والمشاريع للعثور على المطالبات والردود السابقة على الفور

انشئ فرعًا لأي محادثة لتقسيم الأفكار دون تعطيل سلسلة المحادثة الأصلية

احفظ إعداداتك المسبقة أو تكويناتك وانتقل بين نقاط نهاية النموذج داخل نفس الدردشة

قيود LibreChat

تتطلب بعض الميزات معرفة تقنية، مثل إدارة مفاتيح API أو تنفيذ sandbox.

تفتقر إلى واجهة مستخدم متكاملة تمامًا مقارنة بمنصات الدردشة التجارية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

أسعار LibreChat

Free Forever، منصة دردشة مفتوحة المصدر تعمل بالذكاء الاصطناعي

تقييمات ومراجعات LibreChat

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LibreChat؟

يقول أحد مستخدمي Reddit:

لقد قمت باختبار librechat وأهم شيء هو تكوين env. yaml. بمجرد القيام بذلك بشكل جيد، تعمل التطبيق بشكل رائع.

لقد قمت باختبار librechat وأهم شيء هو تكوين env. yaml. بمجرد القيام بذلك بشكل جيد، تعمل التطبيق بشكل رائع.

📖 اقرأ أيضًا: يجد الكثيرون صعوبة في فهم سبب بروز بعض أدوات الذكاء الاصطناعي على غيرها أو تحسنها بسرعة أكبر بمرور الوقت. إن فهم الفرق بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يساعدك على رؤية تأثير كل نهج على الأتمتة والتنبؤات وكفاءة سير العمل بشكل عام.

4. ChatSonic (الأفضل للمسوقين الذين ينشئون محتوى في الوقت الفعلي ومدركًا للاتجاهات)

عبر ChatSonic

إذا كنت مسوقًا تقوم بإنشاء محتوى بانتظام وتعتمد على معلومات محدثة، فإن ChatSonic يمنحك ميزة تنافسية من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي التخاطبي والبيانات في الوقت الفعلي. تم تطويره بواسطة Writesonic، وهو يعمل كوكيل تسويق يعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنه صياغة المدونات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ونصوص الإعلانات ورسائل البريد الإلكتروني ووصف المنتجات بأقل جهد ممكن.

على عكس روبوتات الدردشة العامة، يتصل ChatSonic مباشرة بالأدوات التي تستخدمها بالفعل، مثل Ahrefs وGoogle Search Console وAnswerThePublic وWordPress وKeywords Everywhere وWritesonic. وهذا يخلق مساحة عمل موحدة حيث تظل أبحاثك وتحليلاتك التنافسية وتحسينات SEO وإنشاء المحتوى في تدفق واحد ومستمر.

على سبيل المثال، يمكنك البحث عن كلمات رئيسية ومقارنة المنافسين ومراقبة اتجاهات البحث وإنتاج محتوى كامل دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب. يمكنك أيضًا تدريب ChatSonic باستخدام ملفات PDF أو الروابط أو عينات المحتوى الموجودة أو إرشادات العلامة التجارية للحفاظ على اتساق العلامة التجارية في جميع المحتويات.

أفضل ميزات ChatSonic

يمكنك الوصول إلى أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي مثل GPT-4o و GPT-o1 و Claude و Gemini و Flux 1. 1 والتبديل بينها، حسب المهمة التي تعمل عليها.

حلل بيانات عملائك، وقم بإنشاء تقارير منظمة، واستخرج رؤى يمكنك العمل على أساسها.

صمم صفحات الويب والعروض التقديمية والرسوم البيانية، وقم بمعاينتها على الفور داخل ChatSonic

قيود ChatSonic

قد لا تتوافق الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي دائمًا مع الرؤية المحددة أو إرشادات العلامة التجارية.

أسعار ChatSonic

مجاني إلى الأبد

Lite: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المحترفون: 249 دولارًا شهريًا لمستخدمين

متقدم: 499 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ChatSonic

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ChatSonic؟

يقول أحد مستخدمي G2:

كنت بحاجة إلى إنشاء منشور مدونة حول أحدث اتجاهات التسويق، وقد زودني ChatSonic بمعلومات محدثة من خلال التكامل مع بحث Google، مما وفر عليّ ساعات من البحث.

كنت بحاجة إلى إنشاء منشور مدونة حول أحدث اتجاهات التسويق، وقد زودني ChatSonic بمعلومات محدثة من خلال التكامل مع بحث Google، مما وفر عليّ ساعات من البحث.

👀 هل تعلم؟ أصبحت الذكاء الاصطناعي أكثر قوة وسهولة في الوصول إليه وفعالية من حيث التكلفة. بين نوفمبر 2022 وأكتوبر 2024، انخفضت تكلفة الاستدلال للأنظمة التي تعمل بمستوى GPT-3. 5 بأكثر من 280 ضعفًا. انخفضت تكاليف الأجهزة بنحو 30٪ كل عام، بينما تحسنت كفاءة الطاقة بنحو 40٪ سنويًا.

5. 1min. AI (الأفضل لإنشاء محتوى شامل وسريع عبر الوسائط)

1min. AI هو استوديو إبداعي شامل حيث يمكنك إنشاء نصوص وصور وصوت وحتى فيديو ببضع نقرات فقط. تتبع المنصة نموذج التوصيل والتشغيل البسيط حيث لا تحتاج إلى تكوين أي شيء للبدء.

يمكنك ببساطة تسجيل الدخول واختيار نوع المخرجات التي تريدها، مثل النص أو الصورة أو الصوت أو الفيديو، وستتكيف مساحة العمل على الفور. توجد كل الأدوات التي تحتاجها في مكان واحد، لذا يمكنك الانتقال من الكتابة إلى التصميم أو النسخ دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب أو إدارة عمليات التكامل.

يمكنك أيضًا ملاحظة الفرق في كيفية تعامل كل من 1min.AI و Typingmind مع النماذج وسير العمل. يريد TypingMind منك إحضار مفاتيح API الخاصة بك. بينما يوفر 1min. AI وصولاً فوريًا إلى العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة دون الحاجة إلى مفاتيح API، مما يجعله سهل الاستخدام للمبتدئين الذين يرغبون ببساطة في إنتاج مخرجات عالية الجودة بسرعة.

أفضل ميزات 1min. AI

أنشئ مقالات طويلة ونصوصًا تسويقية ومحتوى SEO ببضع نقرات

أنتج صورًا وفنونًا ورسومات بالذكاء الاصطناعي بأساليب قابلة للتخصيص

حوّل النص إلى كلام باستخدام أصوات AI عالية الجودة

أنشئ مقاطع فيديو قصيرة تلقائيًا من النصوص أو المطالبات

1 دقيقة. قيود الذكاء الاصطناعي

توفر المنصة مرونة محدودة عندما يتعلق الأمر بتعديل الصوت وتعبيرات الوجه.

1 دقيقة. أسعار الذكاء الاصطناعي

مجاني إلى الأبد

المحترف: 8 دولارات شهريًا

الأعمال: 12.5 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 8.5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

1 دقيقة. تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2 : 4. 6/7 (690+ تقييم)

Capterra: 4. 7/7 (390+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن 1min. AI؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

بأسعار تنافسية، تقدم 1minAI قيمة ممتازة. بشكل عام، إنها أداة فعالة للغاية وأنا أوصي بها بشدة. الواجهة نظيفة وسهلة الاستخدام، مما يجعل المهام اليومية سلسة. نظام الائتمان سخي، ويوفر المستوى المجاني فرصة كبيرة لاختبار جميع الميزات.

بأسعار تنافسية، تقدم 1minAI قيمة ممتازة. بشكل عام، إنها أداة فعالة للغاية وأنا أوصي بها بشدة. الواجهة نظيفة وسهلة الاستخدام، مما يجعل المهام اليومية سلسة. نظام الائتمان سخي، ويوفر المستوى المجاني فرصة كبيرة لاختبار جميع الميزات.

6. PromptVibes (الأفضل لتوليد مطالبات AI فعالة بسرعة)

عبر PromptVibes

إذا كنت تواجه صعوبة في صياغة مطالبات فعالة، فإن PromptVibes يبسط هذه العملية. إنها أداة بناء مطالبات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحول أفكارك الأولية إلى مطالبات منظمة، مما يجعلها الرفيق المثالي للمتعلمين في دورات هندسة المطالبات الذين يرغبون في ممارسة عملية.

يقوم AI Prompt Generator في PromptVibes بإنشاء مطالبات مخصصة وفعالة مصممة خصيصًا للمهمة التي تصفها. وإليك كيفية عمله: يقوم بتحليل المعلومات التي تقدمها، وتفسير السياق، ثم إنتاج مطالبة مصممة جيدًا لتمنحك استجابات أكثر دقة وأكثر صلة.

يمكنك أيضًا الوصول إلى مجموعة من أكثر من 500 موجه مسبقًا تغطي التسويق والكتابة والإنتاجية والبرمجة والبحث والمزيد لبدء العمل بسرعة. لذلك، إذا كنت تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي بانتظام لإنشاء المحتوى أو العصف الذهني أو أتمتة المهام، فإن PromptVibes يوفر لك طريقة أسرع لإنشاء موجهات عالية الجودة دون الحاجة إلى التجربة والخطأ المستمر.

أفضل ميزات PromptVibes

احفظ المطالبات التي تستخدمها بشكل متكرر باستخدام السجل المدمج والمفضلة

استخدم المطالبات عبر نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة، بما في ذلك ChatGPT 3. 5/4 و Bard و Claude.

قم بتثبيت ملحقات المتصفح أو الوصول عبر الهاتف المحمول لإدخال المطالبات في سير عملك اليومي

قم بتخصيص المطالبات بأي لغة بناءً على مدخلاتك وأسلوبك في الكتابة

قيود PromptVibes

تتميز PromptVibes بميزات تعاون محدودة في الوقت الفعلي، مما يجعلها أقل ملاءمة لعمليات سير العمل الجماعية.

أسعار PromptVibes

الأساسي: مجاني

بالإضافة إلى: 4.9 دولار شهريًا

المحترف: 9.9 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات PromptVibes

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

هل تريد أن ترى كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتولى الأعمال الروتينية ويساعدك على إنجاز المزيد كل يوم؟ شاهد هذا الفيديو ⬇️

7. Fliki (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو متعددة اللغات مع تعليق صوتي)

عبر Fliki

عندما تريد إنشاء مقاطع فيديو بسرعة دون التعامل مع أدوات تحرير معقدة، يوفر لك Fliki طريقة سهلة للقيام بذلك. يمكنك البدء بنص أو فكرة أو صفحات منتجات أو حتى منشور مدونة، وسيقوم Fliki بتحويلها تلقائيًا إلى مقاطع فيديو.

تأخذ المنصة النص الخاص بك، وتفهم التدفق، وتقسمه تلقائيًا إلى مشاهد منظمة. وتطابق كل جزء من المحتوى الخاص بك مع العناصر المرئية المناسبة من مكتباتها، بينما تتيح لك الاختيار من بين الأصوات الواقعية المتاحة بعدة لغات ولهجات.

يتيح لك Fliki أيضًا استنساخ نفسك وصوتك، مما يوفر نسخة AI قابلة لإعادة الاستخدام من صوتك الخاص لتعليق فيديو متسق. باستخدام إمكانات Magic Edit، يمكنك تحسين أو إعادة كتابة النص الخاص بك مباشرة داخل المحرر حتى يتدفق المحتوى الخاص بك بالطريقة التي تريدها تمامًا.

أفضل ميزات Fliki

اختر من بين أكثر من 2500 صوت ذكاء اصطناعي فائق الواقعية للتعليق الصوتي

ترجم محتواك إلى أكثر من 80 لغة بنقرة واحدة

استخدم مجموعة واسعة من قوالب الفيديو الجاهزة لإنشاء مقاطع فيديو خاصة بالعلامة التجارية في ثوانٍ معدودة.

سجل تحديثات الفيديو مع تسميات توضيحية تلقائية لتسهيل التواصل بين الفريق والعملاء

قيود Fliki

أبلغ بعض المستخدمين أن أصوات الذكاء الاصطناعي تتخطى الكلمات أو تخطئ في نطقها أحيانًا.

قد تحتاج إلى عدة عمليات إعادة إنشاء لإكمال السرد

أسعار Fliki

مجاني إلى الأبد

قياسي: 28 دولارًا شهريًا

الاشتراك المميز: 88 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Fliki

G2: 4. 7/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fliki؟

يقول أحد مستخدمي G2:

لقد جربت أداة Fliki هذه وأرى إمكاناتها، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يستمتعون بالوقوف أمام الكاميرات مثلي. إنها سهلة الاستخدام للغاية، حيث يمكنك ببساطة كتابة ما تريد قوله في الفيديو كنص، ثم اختيار شخصيات افتراضية واقعية تعمل بالذكاء الاصطناعي لتصوير الفيديو.

لقد جربت أداة Fliki هذه وأرى إمكاناتها، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يستمتعون بالوقوف أمام الكاميرات مثلي. إنها سهلة الاستخدام للغاية، حيث يمكنك ببساطة كتابة ما تريد قوله في الفيديو كنص، ثم تختار شخصيات AI واقعية لتقوم بتصوير الفيديو.

📚 اقرأ المزيد: هل تشعر بالحيرة من سبب إنتاج بعض أدوات الذكاء الاصطناعي محتوى أكثر إبداعًا بينما تبدو أدوات أخرى أكثر واقعية؟ إن معرفة كيفية عمل نماذج اللغة الكبيرة (LLM) مقارنة بالذكاء الاصطناعي التوليدي يساعدك على اختيار الأداة المناسبة لمهام مثل إنشاء المحتوى أو التلخيص أو الرؤى المستندة إلى البيانات.

8. TextCortex AI (الأفضل للمحتوى الخاص بالعلامة التجارية والمستند إلى معرفة الشركة)

عبر TextCortex AI

TextCortex هو مساعد ذكاء اصطناعي يسلك مسارًا مختلفًا عن أدوات الكتابة النموذجية من خلال تأسيس كل استجابة على مصادر المعرفة الخاصة بك. يمكنك توصيله بأكثر من 30,000 تطبيق وتزويده بالوثائق والروابط والمحتوى الداخلي. يساعد ذلك الذكاء الاصطناعي على فهم لغة شركتك ومنتجاتها ورسائلها.

بعد ذلك، يمكنك تدريبها لتعكس صوت ونبرة علامتك التجارية بشكل متسق، مما ينتج عنه محتوى متوافق مع العلامة التجارية في كل مرة. تتيح لك المنصة أيضًا إعداد قواعد وإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين يمكنهم التعامل مع مهام الكتابة المتكررة أو البحث أو استخراج البيانات أو تحويل المحتوى بناءً على سير عملك.

يمكنك أيضًا الوصول إلى مكتبة كبيرة من القوالب الجاهزة. وتشمل هذه الأدوات أدوات للتحقق من الانتحال، وتحسين القواعد النحوية، وكتابة مقدمات المقالات، وتوليد المرادفات، والعديد من مهام الكتابة الأخرى التي تساعدك على العمل بشكل أسرع دون المساس بالجودة.

أفضل ميزات TextCortex AI

قم بالتبديل بين GPT-4 وClaude وGemini وMistral حسب نمط المحتوى الذي تريد إنشاؤه.

حوّل البيانات الأولية إلى مخططات ورسوم بيانية وجداول حتى تتمكن من تحليل المعلومات بصريًا

ترجم أو أنشئ محتوى بـ 25 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والهولندية والألمانية والأوكرانية والرومانية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والإيطالية.

قيود TextCortex AI

يقول العديد من المستخدمين أن خطط الاشتراك باهظة الثمن، وأن النسخة المجانية محدودة للغاية.

قد يكون تحميل ملفات أكبر حجمًا للسياق أمرًا صعبًا

أسعار TextCortex AI

مجاني إلى الأبد

بريميوم: يبدأ من 5.99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات TextCortex AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 840 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 230 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TextCortex AI؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

أحب وظيفة تحرير النصوص وإنشاء النصوص. فهي توفر لي الكثير من الوقت والطاقة في المهام التي عادة ما أؤجلها. نظرًا لسهولة استخدامها وإنتاجها لمحتوى عالي الجودة، يمكنني العودة إلى الأشياء التي أحب القيام بها دون الخوف من أداء المهام التي أقل مهارة فيها وأقل حماسًا لها.

أحب وظيفة تحرير النصوص وإنشاء النصوص. فهي توفر لي الكثير من الوقت والطاقة في المهام التي عادة ما أؤجلها. نظرًا لسهولة استخدامها وإنتاجها لمحتوى عالي الجودة، يمكنني العودة إلى الأشياء التي أحب القيام بها أكثر دون الخوف من أداء المهام التي أقل مهارة فيها وأقل حماسًا لها.

9. AIChatOne (الأفضل لمقارنة نماذج الذكاء الاصطناعي وإدارة سير العمل متعدد الخيوط)

عبر AIChatOne

تم تصميم AIChatOne لأي شخص يقارن باستمرار بين نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة أو يعتمد على نقاط القوة الفريدة لكل نموذج في مهام مختلفة.

بدلاً من فتح نوافذ منفصلة لكل روبوت دردشة، تحصل على لوحة تحكم واحدة حيث يمكن الوصول إلى جميع النماذج (GPT-5 و Claude-4 و Gemini). يمكنك تشغيلها بالتوازي، والتبديل بينها على الفور، وحتى مقارنة نتائج نفس الموجه عبر نماذج مختلفة جنبًا إلى جنب.

يمكنك تزويدها بملفات المعرفة الخاصة بك، مما يسمح للذكاء الاصطناعي بالرد مع السياق وإدارة سلاسل محادثات متعددة ضمن مشروع واحد. تتيح لك المنصة أيضًا إنشاء شخصيات ذكاء اصطناعي مخصصة تتبع شخصيات أو أدوار محددة، وتنظيم كل شيء بشكل منظم باستخدام مجلدات الدردشة، مما يضمن بقاء مساحة العمل الخاصة بك منظمة مع نمو مشاريعك.

أفضل ميزات AIChatOne

استخدم مكتبة موجهات جاهزة لتسريع سير عملك

اعثر على ما تحتاجه بسرعة باستخدام عناصر تحكم قوية في البحث والتصفية

انطق مطالباتك باستخدام تحويل الكلام إلى نص لإدخال أسرع

تفاعل مع أي صفحة ويب ودع الذكاء الاصطناعي يستخرج المعلومات منها مباشرةً.

قيود AIChatOne

لاستخدام بعض نماذج اللغة الكبيرة (LLM)، تحتاج إلى توفير مفتاح OpenAI أو Claude API الخاص بك.

تعتمد حدود الاستخدام والتكلفة على النموذج ومفتاح API الذي تستخدمه.

أسعار AIChatOne

مجاني إلى الأبد

AI Credits Pro : 3.99 دولار شهريًا

AI Credits Ultra: 19.9 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى لرصيد الذكاء الاصطناعي: 39.9 دولارًا شهريًا

اشتراك مدى الحياة: 24.9 دولارًا (دفعة واحدة)

تقييمات ومراجعات AIChatOne

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

💡 نصيحة احترافية: قد يكون من المحبط أن تضيع المعلومات المهمة في رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والوثائق المتناثرة. يجمع برنامج قاعدة المعرفة القوي مثل ClickUp كل شيء في مكان واحد، مما يسهل العثور على رؤى فريقك ومشاركتها وإعادة استخدامها.

10. Tagbox (الأفضل لتنظيم مكتبات الأصول الرقمية الكبيرة والبحث فيها)

عبر Tagbox

غالبًا ما يمثل تنظيم الأصول الإبداعية بطريقة تجعلها سهلة الوصول والاستخدام تحديًا كبيرًا. تتعامل Tagbox مع هذا التحدي من خلال تزويد مكتبتك الإعلامية بالكامل بذكاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

إنها منصة إدارة أصول رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا للشركات وفرق الإنتاج والوكالات الإبداعية التي تتعامل مع كميات كبيرة من المحتوى المرئي.

بدلاً من الاعتماد على هياكل مجلدات معقدة، يستفيد Tagbox من التعرف على الوجوه والعلامات الذكية لمساعدتك في البحث عن الصور ومقاطع الفيديو وملفات التصميم باستخدام مرشحات مفيدة. يمكنك أيضًا إثراء مكتبتك بإضافة بيانات وصفية، مثل أسماء العملاء والأماكن والمواقع وحالة الموافقة ومعلومات سياقية أخرى تساعد الذكاء الاصطناعي في العثور على الأصول المناسبة على الفور.

تتيح لك المنصة أيضًا تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة، مما يمكّن النظام من التعرف على شعارات علامتك التجارية ومنتجات معينة وموضوعات بصرية متكررة بدقة عالية.

أفضل ميزات Tagbox

ابحث في مكتبة الوسائط بالكامل باستخدام مرشحات ذكية لاكتشاف الأصول بشكل أسرع

تعاون مع فريقك من خلال مشاركة المجموعات وتجميع التعليقات في مكان واحد.

دعم الفرق العالمية من خلال البحث والوسم بالذكاء الاصطناعي المتاح بـ 100 لغة

قيود Tagbox

بينما يدعم Tagbox التعرف على الوجه، فإن استخدامه على نطاق واسع قد يثير مشكلات تتعلق بالخصوصية.

أسعار Tagbox

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

المبتدئين: 300 دولار شهريًا

الأساسي: 480 دولارًا شهريًا

المحترف: 720 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Tagbox

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tagbox؟

يقول أحد مستخدمي G2:

القدرة على تخزين الأصول الرقمية لأي تنسيق ملف، سواء كانت صورًا أو محتويات تصميم جرافيكي مثل رسائل البريد الإلكتروني للحملات الترويجية واللافتات الإعلانية على الويب والشعارات وحتى المستندات، ووضع علامات عليها والعثور عليها وعرضها بسهولة. سهلة التنفيذ داخل شركة صغيرة وسهلة الاستخدام وبديهية.

القدرة على تخزين الأصول الرقمية لأي تنسيق ملف، سواء كانت صورًا أو محتويات تصميم جرافيكي مثل رسائل البريد الإلكتروني للحملات الترويجية واللافتات الإعلانية على الويب والشعارات وحتى المستندات، ووضع علامات عليها والعثور عليها وعرضها بسهولة. سهلة التنفيذ داخل شركة صغيرة وسهلة الاستخدام وبديهية.

هل أنت مستعد للترقية إلى ما هو أفضل من TypingMind؟ جرب ClickUp

هناك الكثير من أدوات الدردشة والإنتاجية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المتاحة في السوق.

بعضها يتفوق في إنشاء المحتوى، والبعض الآخر في التعاون الجماعي أو إدارة الأصول الرقمية. الخبر السار؟ لديك خيارات متعددة.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن أكثر من مجرد دردشة AI مستقلة، فإن ClickUp يبرز كبديل قوي لـ TypingMind. فهو يجمع الأفكار وإدارة المهام والمستندات ولوحات المعلومات ونماذج AI والرؤى في مساحة عمل واحدة سلسة، مما يتيح لك العصف الذهني والتنظيم والتنفيذ دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات.

هل تريد أن ترى كيف يمكن أن تحول إنتاجيتك؟ جرب ClickUp اليوم مجانًا واستمتع بتجربة طريقة أكثر ذكاءً للعمل.

الأسئلة الشائعة

يقدر العديد من المستخدمين TypingMind لواجهته البسيطة واستجاباته السريعة وسهولة الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة. يشعر بعض المستخدمين أن TypingMind يحد من قدراتهم عندما يرغبون في تخصيص أعمق أو تكامل أوسع أو أتمتة أكثر تقدمًا على غرار الوكلاء داخل مساحة عملهم.

تتيح لك معظم بدائل TypingMind تصدير الدردشات أو المطالبات واستيرادها بتنسيقات قياسية مثل JSON أو النص. يختلف مستوى التوافق بين الأدوات، لذا من الضروري التحقق مما إذا كانت منصتك الجديدة تدعم التحميل الجماعي أو تتطلب إعدادًا يدويًا.

إذا كنت تريد شيئًا يعمل جيدًا سواء كنت مستخدمًا فرديًا أو تتعاون مع فريق، فإن ClickUp هو الخيار الأمثل. يمكنك الاستمتاع بوصول أوسع إلى النماذج، وتكامل أفضل، ومستندات مشتركة، ومحادثات منظمة، وهيكل مساحة عمل يتوسع بسلاسة من الاستخدام الشخصي إلى التعاون الكامل للفريق.

نعم، تتيح لك معظم بدائل TypingMind التبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، كما تتيح لك إرفاق قواعد المعرفة المخصصة الخاصة بك. يختلف مستوى التحكم حسب المنصة، ولكنك ستجد عمومًا مرونة أكبر من TypingMind في كيفية الجمع بين النماذج ومصادر البيانات وتحميل المستندات وسير العمل.

تمنحك أدوات الاستضافة الذاتية تحكمًا كاملاً في البيانات والنماذج والتخصيص. ومع ذلك، فإنها تتطلب أيضًا إعدادًا تقنيًا وصيانة للخادم وتكاليف مستمرة. من ناحية أخرى، تزيل أدوات SaaS AI Chat هذه التكاليف الإضافية وتبقى محدثة تلقائيًا، على الرغم من أنك تتخلى عن بعض المرونة والتحكم المباشر مقابل الراحة.