أفضل بدائل Follow Up Boss لتعزيز إدارة العملاء المحتملين

Follow Up Boss هو نظام CRM واسع الاستخدام لفرق العقارات.

يحفظ جميع العملاء المحتملين وجهات الاتصال في مكان واحد. يمكنك إرسال رسائل بريد إلكتروني آلية ومخصصة، وإجراء مكالمات، وإرسال رسائل نصية إلى العملاء المحتملين في الوقت المناسب. يعمل فريقك بأكمله من نظام مشترك واحد بدلاً من مجموعة متنوعة من الأدوات.

على الرغم من أن الميزات ممتازة، إلا أن الأسعار، التي تبدأ من 69 دولارًا شهريًا للمستخدم، مرتفعة بالنسبة للوكلاء الفرديين والفرق الصغيرة ذات الميزانية المحدودة.

لذلك من المنطقي استكشاف بدائل Follow Up Boss، خاصة إذا كنت تريد ميزات مماثلة بتكلفة أقل أو مع إمكانيات إضافية.

أفضل بدائل Follow Up Boss في لمحة

فيما يلي نظرة عامة سريعة على أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء في مجال العقارات التي تعمل كبدائل لـ Follow Up Boss:

الأداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp عمليات سير عمل مبيعات العقارات من البداية إلى النهاية حجم الفريق: من الوكلاء الفرديين إلى شركات الوساطة العقارية قوالب CRM للعقارات، عرض الخريطة، لوحات المعلومات، الأتمتة، المستندات، تطبيق الهاتف المحمول، ملخصات ClickUp Brain AI مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات BoldTrail (kvCORE) نظام CRM عقاري للشركات مدعوم بالذكاء الاصطناعي حجم الفريق: فرق متوسطة الحجم إلى شركات وساطة كبيرة مواقع IDX، أدوات توليد العملاء المحتملين، حملات التسويق التلقائية، سير عمل المعاملات، تكامل Back-office + QuickBooks أسعار مخصصة BoomTown توليد عملاء محتملين متكامل + CRM للعقارات حجم الفريق: فرق متنامية تحتاج إلى توليد عملاء محتملين قابل للتطوير CRM التنبؤي، مواقع IDX، متابعة آلية، تطبيق جوال، خدمة كونسيرج ضمان النجاح أسعار مخصصة IXACT Contact أتمتة التسويق + بناء العلاقات حجم الفريق: وكلاء فرديون وفرق صغيرة تدريب على البقاء على اتصال، حملات Drip، النشر التلقائي على مواقع التواصل الاجتماعي، الرسائل النصية الجماعية، موقع عقارات من 55 دولارًا شهريًا CINC تحويل العملاء المحتملين عبر الإنترنت بكميات كبيرة حجم الفريق: فرق ذات عدد كبير من العملاء المحتملين + ISAs مكالمات مدمجة، رسائل نصية جماعية، تفاعل بالذكاء الاصطناعي، قواعد التوجيه، صفحات تقييم المنازل، لوحات معلومات العائد على الاستثمار أسعار مخصصة Top Producer CRM مدمج مع MLS لسير العمل التقليدي حجم الفريق: فرق راسخة مع خطوط إنتاج كثيفة MLS مزامنة MLS، خطط ذكية، رسائل بريد إلكتروني حول لمحة سريعة عن السوق، مدير المعاملات، مزامنة البريد الإلكتروني في الاتجاهين باقات تبدأ من 179 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا بيع. افعل المطورون + شركاء القنوات الذين يحتاجون إلى أتمتة دورة المبيعات بالكامل حجم الفريق: مطورو العقارات، السماسرة، شبكات CP إدارة العملاء المحتملين، تتبع المخزون، أدوات زيارة الموقع، سير عمل ما بعد البيع، بوابة شركاء القنوات أسعار مخصصة Pipedrive إدارة مسار المبيعات المرئي حجم الفريق: فرق صغيرة + وكلاء مستقلون خط أنابيب Kanban، مساعد مبيعات يعمل بالذكاء الاصطناعي، CRM للهاتف المحمول، أكثر من 300 عملية تكامل، أداة إنشاء الأتمتة باقات تبدأ من 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا HubSpot CRM تسويق متكامل + أساس CRM مجاني حجم الفريق: الوكلاء + الفرق التي ترغب في الأتمتة + تدفق الرعاية خطوط أنابيب ذكية، وكلاء الذكاء الاصطناعي (البحث عن العملاء المحتملين/العملاء/المحتوى)، تتبع البريد الإلكتروني، سير العمل المخصص باقات تبدأ من 49 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Freshsales نظام CRM للمبيعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع اتصالات متعددة القنوات حجم الفريق: الفرق التي تحتاج إلى مكالمات ورسائل SMS وبريد إلكتروني في مكان واحد تقييم Freddy AI، هاتف/رسائل SMS مدمجة، WhatsApp، رؤى حول الصفقات، CRM للهاتف المحمول خطط تبدأ من 11 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل لـ Follow Up Boss؟

قبل إجراء التغيير، قم بتقييم نظام CRM العقاري من حيث الميزات التالية:

التقاط العملاء المحتملين وتوجيههم: تأكد من أن نظام CRM يسحب العملاء المحتملين بسهولة من البوابات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية والإعلانات الاجتماعية وأدوات الجهات الخارجية. يساعد التوجيه التلقائي بناءً على الموقع أو النطاق السعري أو توفر الوكيل في تقليل التأخير وتسريع وقت الاستجابة.

أتمتة المتابعة: ابحث عن سير عمل ذكي يرسل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتذكيرات تلقائيًا. بهذه الطريقة، لن تفقد العملاء المحتملين فقط لأنك نسيت المتابعة. اختر بديل Follow Up Boss مع حملات التسويق بالتنقيط لتعزيز العملاء المحتملين على المدى الطويل.

أدوات اتصال مدمجة: يجب أن يدعم نظام CRM الرسائل النصية والمكالمات وتذكيرات المهام ومزامنة البريد الإلكتروني في الاتجاهين من أجل اتصال سلس وتعاون جماعي.

التكاملات التي توفر الوقت: يجب أن يتصل نظام CRM الخاص بك بسلاسة بمواقع IDX ومنصات MLS وأدوات التسويق وتطبيقات تقييم العقارات وبرامج المعاملات. لا يجب أن تدفع مقابل الكثير من الإضافات الإضافية لمجرد جعل الأدوات تتواصل مع بعضها البعض.

رؤية وتحليلات خط الأنابيب: تحتاج إلى لوحات معلومات لرؤية المقاييس الرئيسية في الوقت الفعلي، وتتبع العملاء المحتملين والصفقات، والرؤى القابلة للتنفيذ، والتنبيهات، والمزيد.

تجربة تطبيق الهاتف المحمول: العقارات هي أعمال تتطلب التنقل المستمر. يضمن تطبيق الهاتف المحمول أن يتمكن الوكلاء من الرد على العملاء المحتملين على الفور وحجز مواعيد العرض وتحديث قنوات البيع مباشرة من السيارة.

المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يجب أن يقوم الذكاء الاصطناعي المدمج بتلخيص المحادثات الرائدة واقتراح أفضل الإجراءات التالية وصياغة رسائل المتابعة. وهذا يحافظ على السياق في مكان واحد يجب أن يقوم الذكاء الاصطناعي المدمج بتلخيص المحادثات الرائدة واقتراح أفضل الإجراءات التالية وصياغة رسائل المتابعة. وهذا يحافظ على السياق في مكان واحد ويقلل من الفوضى الناتجة عن التنقل بين الأدوات

أسعار قابلة للتعديل: مع نمو فريقك، لا ينبغي أن ترتفع تكاليفك بشكل كبير. اختر نظام CRM يمنحك قيمة أكبر لكل مستخدم، دون رسوم مفاجئة على العناصر الأساسية مثل الأتمتة والتكامل وإعداد التقارير.

👀 هل تعلم؟ بلغت إيرادات برامج توليد العملاء المحتملين في مجال العقارات 4.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 10.2 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.8٪ (2026-2033). الفرق التي تستثمر مبكرًا في أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وأدوات الأتمتة الأكثر ذكاءً هي التي ستحقق أكبر المكاسب.

أفضل بدائل Follow Up Boss

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. إليك ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

يمكن أن يؤدي العثور على نظام CRM المناسب إلى تحسين المتابعة ووضوح خطط العمل ومعدلات التحويل بشكل كبير لفرق العقارات. إليك أفضل بدائل Follow Up Boss التي تستحق الاستكشاف:

1. ClickUp (الأفضل لسير عمل مبيعات العقارات من البداية إلى النهاية)

اجمع أهدافك العقارية وصفقات عملائك والنتائج الرئيسية في ClickUp Real Estate CRM

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يجمع بين إدارة المشاريع العقارية وإمكانيات CRM تحت سقف واحد. يمكن لمديري المبيعات والوكلاء إدارة العملاء المحتملين والقوائم والصفقات في مكان واحد.

للبدء، استخدم منصة ClickUp لإدارة مشاريع العقارات لإدارة جميع مشاريع التطوير الخاصة بك في مكان واحد.

من عمليات الاستحواذ التجارية إلى قوائم البيع السكنية، يتم تنظيم كل معلم ووثيقة ومهمة وتحديثات أصحاب المصلحة في مساحة عمل واحدة.

على الرغم من أن ClickUp هو أداة مخصصة للمشاريع في المقام الأول، إلا أنه يوفر مجموعة كاملة من الميزات على غرار CRM: يمكنك الاحتفاظ بقواعد بيانات للجهات الاتصال والعقارات والمهام والتعليقات والمستندات ذات الصلة.

قم بإدارة وتحسين جميع احتياجات علاقات العملاء الخاصة بك باستخدام ClickUp CRM

بالنسبة للعمليات التي تعتمد بشكل كبير على العقارات، يوفر ClickUp عروض خرائط تتيح لك رؤية القوائم أو المواقع المثبتة جغرافيًا، والمميزة بالألوان حسب السعر أو الحالة أو النشاط.

تمثل المهام في ClickUp عناصر عمل فردية قابلة للتنفيذ يمكن تخصيصها بالحالات والمكلفين وتواريخ الاستحقاق والحقول المخصصة والمهام الفرعية، مما يتيح للفرق تتبع ما يجب القيام به بوضوح.

باستخدام تطبيق ClickUp للهاتف المحمول، يمكن لمحترفي العقارات تحديث قوائم المهام والمهام أثناء التنقل أثناء العمليات الميدانية.

بالإضافة إلى ذلك، باستخدام ClickUp لإدارة مشاريع المبيعات، يمكن لممثلي المبيعات لديك تتبع مسار المبيعات في مكان واحد، والتعاون في الصفقات، وتسليمها بشكل سلس إلى قسم التهيئة دون فقدان السياق.

حافظ على تماسك فريقك من خلال عرض واحد لكل مهمة ورسالة وتحديث رئيسي في برنامج إدارة مشاريع المبيعات ClickUp.

استخدم أكثر من 15 عرضًا مخصصًا لتصور مسار عملك، وتتبع نشاط الحساب، والتعاون في الصفقات.

لمراقبة حالة خط الأنابيب، يمكنك استخدام ClickUp Dashboards.

تحول Dashboard AI Cards بيانات مساحة العمل (المهام، الوقت المتتبع، تقدم المشروع) إلى تقارير مرئية واضحة. يمكنك تصفية لوحات المعلومات ومشاركتها وتصديرها إلى PDF وتحديثها تلقائيًا للحفاظ على تنسيق الجهات المعنية وشفافية أنشطة المبيعات.

ثم لدينا ClickUp Brain. إنه أول طبقة ذكاء اصطناعي متكاملة تفهم عملك وتقوم بتحديثه واتخاذ الإجراءات نيابة عنك.

على سبيل المثال، يمكن لـ ClickUp Brain كتابة خطة عمل عقارية بناءً على أهدافك. يمكنه سحب البيانات من المشاريع الحالية لوضع الاقتراح.

استخدم ClickUp Brain لصياغة مقترحات تمثيل المشتري

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام Brain لسحب محاضر الاجتماعات وتلخيص التقارير وصياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة مع العملاء المحتملين وتحديث حالة القوائم وإخطار أصحاب المصلحة.

عند استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العقارات مع Brain، اطرح أسئلة مثل "أين نحن عالقون في إطلاق الحملة التسويقية؟" وسيقوم Brain بمسح ClickUp واسترجاع الإجابات لك.

وإذا كان إنشاء المحتوى يستغرق وقتًا طويلاً، فدع الذكاء الاصطناعي يساعدك على الكتابة بشكل أسرع — يوضح لك هذا الفيديو كيفية التعاون مع الذكاء الاصطناعي لتحسين عملك وصياغته وصقله بكفاءة.

ليس هذا فحسب، بل يمكنك أيضًا البدء بشكل أسرع باستخدام قوالب CRM العقارية الجاهزة للاستخدام من ClickUp. فهي تساعد وكلائك على إدارة العلاقات وتسهيل التواصل وتنظيم سير عملهم.

للمبتدئين، استخدم قالب ClickUp CRM لإدارة دورة حياة العميل. يمكنك أنت أو وكلاؤك تتبع المبيعات ومراقبة رضا العملاء ورعاية العملاء المحتملين.

احصل على نموذج مجاني قم بتأهيل المزيد من العملاء المحتملين، وإبرام المزيد من الصفقات، وتعزيز علاقتك مع كل عميل باستخدام نموذج CRM للعقارات من ClickUp.

إليك الأسباب التي تجعل فرق العقارات تحب هذا البرنامج:

احتفظ بجميع تفاصيل المشتري والبائع والعقار منظمة في مكان واحد

بسّط التواصل مع العملاء والعملاء المحتملين والشركاء

أتمتة المهام المتكررة مثل المتابعة وعرض التذكيرات لتوفير الوقت الثمين

احصل على رؤى قابلة للتنفيذ من بيانات العملاء المحتملين والعملاء الحاليين لتسريع إبرام الصفقات وتعزيز نمو الأعمال

بالنسبة للفرق الصغيرة أو الوكلاء الفرديين، هناك قالب ClickUp Real Estate Agent Template. يتتبع هذا القالب الجاهز للاستخدام العملاء والعقارات والعمولات والتواريخ المهمة، وكلها منظمة في مصدر واحد موثوق.

احصل على نموذج مجاني قل وداعًا للفرص الضائعة واجعل كل عميل محتمل يمضي قدمًا مع قالب ClickUp Real Estate Agent Template.

📌 أتمتة متابعاتك العقارية باستخدام ClickUp Autopilot Agents: إن تتبع كل سؤال من المشتري ومهمة المتابعة ومناقشة الأسعار وجدول العرض أمر مرهق. يحل ClickUp Agents هذه المشكلة من خلال التعامل تلقائيًا مع إدارة العملاء المحتملين وتحديثات خط الأنابيب نيابة عنك. إنشاء المهام وتعيينها تلقائيًا فور دخول عميل محتمل جديد إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك

أرسل تذكيرات متابعة في الوقت المناسب بعد العروض أو تقديم العروض

انقل الصفقات تلقائيًا عبر مراحل مسار المبيعات بناءً على المحفزات

انشر التحديثات والتعليقات مباشرة داخل المهمة عند بلوغ مراحل مهمة

قم بإنشاء ملخصات سريعة عن تقدم العملاء المحتملين وأداء المبيعات لذا، بدلاً من الانشغال بالأعمال الإدارية، يظل فريقك مركزًا على المحادثات التي تساعد على إبرام الصفقات بشكل أسرع.

أفضل ميزات ClickUp

اعرف ما يهم على الفور: تتبع العملاء المحتملين والصفقات حسب المرحلة وتوقعات الإيرادات وأداء الوكلاء باستخدام تتبع العملاء المحتملين والصفقات حسب المرحلة وتوقعات الإيرادات وأداء الوكلاء باستخدام لوحات معلومات ClickUp حتى تصبح اجتماعاتك مركزة على اتخاذ القرارات.

تقسيم العملاء المحتملين وترتيبهم حسب الأولوية: استخدم استخدم حقول ClickUp المخصصة، وقم بتصفية جهات الاتصال حسب الموقع والميزانية وحالة القرض والمصدر لمتابعة العملاء المحتملين بشكل أكثر ذكاءً وسرعة.

قم بتخزين كل شيء في مكان عملك: قم بإنشاء عروض تقديمية للقوائم، وملاحظات التحضير للاجتماعات، وملفات العقود داخل قم بإنشاء عروض تقديمية للقوائم، وملاحظات التحضير للاجتماعات، وملفات العقود داخل ClickUp Docs بجوار الصفقات ذات الصلة.

نظم أعمال الوساطة الخاصة بك كالمحترفين: استخدم استخدم ClickUp Hierarchy لتنظيم المساحات للمشترين والبائعين والإدارة بحيث يعرف كل وكيل مكان عمله

مراجعة الأصول التسويقية بشكل أسرع: اجمع واعتمد الملاحظات على صور العقارات أو الكتيبات باستخدام اجمع واعتمد الملاحظات على صور العقارات أو الكتيبات باستخدام ClickUp Proofing دون الحاجة إلى سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الفوضوية.

لا تفوت أي موعد نهائي مرة أخرى: تصور الجداول الزمنية للعروض والتفتيش ومواعيد الإغلاق باستخدام تصور الجداول الزمنية للعروض والتفتيش ومواعيد الإغلاق باستخدام مخططات ClickUp Gantt مع تبعيات واضحة

أتمتة متابعاتك: قم بتشغيل التذكيرات، وتعيين المالكين، ونقل المراحل، والحفاظ على دقة خط الأنابيب تلقائيًا باستخدام قم بتشغيل التذكيرات، وتعيين المالكين، ونقل المراحل، والحفاظ على دقة خط الأنابيب تلقائيًا باستخدام ClickUp Automations

هل تريد دمج الأدوات وإعداد شركتك الصغيرة للنجاح في عام 2026؟ اطلع على دليلنا التفصيلي خطوة بخطوة

قيود ClickUp

قد تكون عمليات أتمتة CRM المتقدمة (مثل تسلسل البريد الإلكتروني) أقل قوة من عمليات أتمتة CRM المصممة خصيصًا لهذا الغرض.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن ClickUp:

لقد أحدث ClickUp تغييرًا جذريًا في أعمالنا الصغيرة. إنه قوي للغاية ويقدم قيمة كبيرة مقابل سعره مقارنةً بحلول CRM الأخرى. كشركة عقارات تجارية، كان من الصعب العثور على منصة تلبي احتياجات قطاعنا على وجه التحديد. مكننا ClickUp من تطوير منصة مخصصة تناسب متطلباتنا تمامًا وتتميز بسهولة الاستخدام بحيث يمكن لجميع الموظفين في المكتب استخدامها، بغض النظر عن مدى إلمامهم بالتكنولوجيا.

⭐ مكافأة: مع ميزة Talk to Text في ClickUp Brain MAX، يمكنك إملاء رسائل البريد الإلكتروني وملاحظات الاجتماعات ووصف القوائم أو رسائل المتابعة. فهي تحول كلامك إلى نص منقح، وتدرج @mentions، وتربط بالمهام/المستندات تلقائيًا، وتدعم أكثر من 50 لغة، وتتعلم مفرداتك. يمكنك الاستمرار في العمل، بينما يقوم الذكاء الاصطناعي بالكتابة والتنظيم نيابة عنك.

2. BoldTrail (الأفضل لنظام CRM للشركات العقارية المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر BoldTrail

تجمع منصة برامج العقارات BoldTrail بين CRM والاتصالات. وهي تدعم التقاط العملاء المحتملين وأتمتة التسويق وسير عمل المعاملات وإعداد التقارير وعمليات المكاتب الخلفية في نظام واحد.

تتيح لك منصة المكتب الأمامي عرض خبرتك من خلال موقع IDX مدمج. استخدم هذا الموقع لالتقاط العملاء المحتملين. يمكنك إضافة صفحات محلية للغاية وصفحات تقييم المنازل وتوليد رؤى سلوكية.

في الخلفية، تم تصميم وحدة BackOffice للسمسرة والفرق الكبيرة، حيث توفر أدوات فوترة الوكلاء، وسير عمل التهيئة، وتكامل QuickBooks، وتتبع العمولات، وإعداد التقارير/التحليلات.

بالنسبة للشركات التي تركز على النمو والمواهب، تضيف وحدة Recruit لوحات معلومات التوظيف وتقارير الفريق. توفر لك خرائط حرارية للمعاملات وحملات ذكية لدعم الاحتفاظ بالموظفين والتوسع.

BoldTrail Marketplace هو ملحق اختياري يعمل مع منصة BoldTrail CRM الرئيسية. ويشمل أدوات مدمجة مسبقًا مثل PropertyBoost (إعلانات Facebook القائمة على القوائم)، وLeads360 (عملاء محتملون مؤهلون يتم تسليمهم تلقائيًا)، وSuccess Assurance (خدمة عملاء مباشرة مقرها الولايات المتحدة)، وVoicemail Drop (بريد صوتي آلي لجهات الاتصال).

أفضل ميزات BoldTrail

قم بإنشاء تدفق مستمر من العملاء المحتملين باستخدام تكاملات PPC والصفحات المقصودة والتوجيه التلقائي للمتابعة السريعة.

أتمتة حملات التسويق المتعددة القنوات باستخدام رسائل البريد الإلكتروني القائمة على السلوك والرسائل النصية القصيرة وتوصيات العقارات القائمة على الذكاء الاصطناعي للحفاظ على تفاعل العملاء.

قم بإدارة القوائم والمعاملات في مركز واحد باستخدام أدوات الجرد والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الجماعية وتكامل QuickBooks.

قيود BoldTrail

قد تبدو المنصة ثقيلة من حيث الميزات بالنسبة للفرق الصغيرة التي لا تحتاج إلى أتمتة متقدمة لسير العمل.

أسعار BoldTrail

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات BoldTrail

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن BoldTrail؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن BoldTrail:

kvCORE ضروري لأعمالي. انضممت إلى سوق العقارات في عام 2021 بعد انتقالي من فلوريدا خلال جائحة كوفيد. كان الانتقال إلى مكان جديد دون معارف أو القدرة على التعرف على أشخاص جدد بسبب إغلاق كوفيد ونقص التواصل الشخصي والتحول إلى التواصل الافتراضي عقبة كبيرة أمام نمو أعمالي. لعب kvCORE دورًا كبيرًا في بدء أعمالي وترك بصمة. لن أتخلى عنه أبدًا حتى لو اضطررت إلى شرائه بنفسي. أنا أحبه وأحب طريقة عملهم الدؤوبة للتقدم وإيجاد طرق أفضل لمساعدتنا.

👀 هل تعلم؟ 9 من كل 10 مشترين وبائعين يزعمون أنهم سيوصون بوكيلهم، ولكن قلة قليلة منهم يفعلون ذلك بالفعل. والسبب هو أنهم ينسون من ساعدهم. البقاء على اتصال بعد إتمام الصفقة يغير ذلك. المتابعة السريعة في المستقبل يمكن أن تحول صفقة سابقة إلى محرك إحالة موثوق وطويل الأمد. اطلب من ClickUp Brain ضبط تذكيرات لك عند الانتهاء من مشروع ما. قم بتعيين تذكيرات ومهام أخرى من خلال تقديم تعليمات إلى ClickUp Brain

3. BoomTown (الأفضل لتوليد العملاء المحتملين المتكامل و CRM لفرق العقارات المتنامية)

عبر BoomTown

BoomTown هي منصة برمجية عقارية مصممة للتعامل مع توليد العملاء المحتملين وإدارة علاقات العملاء والمواقع الإلكترونية وإدارة الفريق، كل ذلك في نظام واحد. وهي تدعم المواقع الإلكترونية التي تدعم IDX لالتقاط العملاء المحتملين، وتتتبع هؤلاء العملاء من خلال نظام إدارة علاقات العملاء المركزي، وتتيح سير عمل متابعة آلي، وتقدم تحليلات وتقارير للفرق والوسطاء.

يُباع النظام في أربع باقات متدرجة: Launch وCore وGrow وAdvance. إذا كنت ترغب في البدء على نطاق صغير، فاختر باقة Launch ثم قم بالتوسع باستخدام الباقات الأخرى. توفر خدمة تسمى Success Assurance فريقًا متخصصًا في خدمة العملاء المحتملين يساعد في مراقبة العملاء المحتملين والتفاعل معهم على المنصة.

كبديل لـ Follow Up Boss، يتكامل مع مجموعة واسعة من أدوات الجهات الخارجية (أكثر من 70 تكامل) ليتمكن المستخدمون من توصيل أنظمتهم الحالية وتوسيع وظائفها.

أفضل ميزات BoomTown

أتمتة توجيه العملاء المحتملين، وقم بتقسيم جهات الاتصال بذكاء، واكتشف الفرص ذات الأولوية العالية باستخدام نظام CRM العقاري التنبئي.

أنشئ وأطلق موقعًا إلكترونيًا مخصصًا يدعم IDX يلتقط العملاء المحتملين ويعرض القوائم ويحول الزوار إلى جهات اتصال

استجب للاستفسارات الجديدة على الفور باستخدام تطبيق BoomTown NOW للهاتف المحمول مع تنبيهات في الوقت الفعلي وتتبع المهام.

قيود BoomTown

على الرغم من أن BoomTown يتضمن ميزة "Predictive CRM" التي تظهر العملاء المحتملين الأكثر احتمالًا للتحويل باستخدام تتبع السلوك، إلا أن النظام يفتقر إلى نظام ذكاء اصطناعي توليدي أو مستقل.

أسعار BoomTown

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات BoomTown

G2: 4. 7/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن BoomTown؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن BoomTown:

Boomtown دائمًا ما يكون مفيدًا. جميع عملائي المحتملين موجودون هناك دون أن أضطر إلى القلق. التحديثات مهمة لمعرفة أين وصل عملائي في عملية شراء المنازل. مقارنةً بتطبيقات العقارات الأخرى، هذا هو الأفضل.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: وفقًا لمكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، يرتفع متوسط دخل المتخصصين في مجال العقارات الذين ينتقلون من وكلاء إلى سماسرة من 56 ألف دولار إلى أكثر من 72 ألف دولار. غالبًا ما يعود هذا النمو إلى أنظمة أكثر ذكاءً، حيث يقضي السماسرة وقتًا أقل في الإدارة اليدوية ووقتًا أطول في توسيع نطاق العمليات. مع ClickUp، يمكنك القيام بنفس الشيء عن طريق أتمتة القوائم والمتابعات وتتبع الصفقات من مساحة عمل واحدة.

عبر IXACT Contact

بديل Follow Up Boss IXACT هو نظام لإدارة جهات الاتصال يتيح لك إنشاء ملفات تعريف غنية لجهات الاتصال. يمكنك تتبع أرقام الهواتف وعناوين المنازل وأماكن العمل وأفراد الأسرة وسجل الإحالات وتفاصيل العقارات/الرهون العقارية وسجلات الاتصالات.

بفضل ميزة التدريب الآلي على البقاء على اتصال، ستتلقى مطالبات لإجراء مكالمات أو إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية أو تحديد تواريخ انتقال العملاء أو أعياد ميلادهم ومتابعة العملاء المحتملين عبر نظام إدارة علاقات العملاء العقاري.

بالنسبة للموقع الإلكتروني واكتساب العملاء المحتملين، يتيح لك IXACT Contact إطلاق موقع متوافق مع الأجهزة المحمولة ومُحسّن لـ SEO مع نماذج ذكية ومحتوى مدونة وتكامل IDX اختياري لقوائم العقارات. تعرض لوحات المعلومات المدمجة حالة خط الأنابيب وأنشطة الأفراد والفرق وإدارة المهام والمهام وتتبع الأهداف.

IXACT Contact يقوم أيضًا بأتمتة عملية الحصول على العملاء المحتملين ورعايتهم. يمكن جمع العملاء المحتملين الجدد من أي موقع ويب أو مزود للعملاء المحتملين، بما في ذلك Zillow. يمكن تخصيص العملاء المحتملين تلقائيًا لحملة ترويجية متدرجة من أجل المتابعة التلقائية.

أتمتة العلامة التجارية الشهرية الخاصة بك من خلال نشرة إخبارية إلكترونية جاهزة مع خدمة التسويق عبر البريد المباشر

انشر محتوى عقاري جديد تلقائيًا على القنوات الاجتماعية لتظل مرئيًا دون الحاجة إلى النشر اليدوي المستمر

أرسل رسائل نصية مخصصة إلى مجموعة من جهات الاتصال واحصل على الردود على هاتفك. يمكنك أيضًا الرد على العملاء المحتملين الجدد باستخدام الرد التلقائي على الرسائل النصية.

لا يقدم IXACT Contact دعمًا قويًا مدمجًا لتخزين المستندات والتوقيع الإلكتروني، ولا يلبي احتياجات مراحل مسار المبيعات المعقدة

تجربة مجانية متاحة حل CRM المتكامل والتسويق عبر البريد الإلكتروني من IXACT Contact: 55 دولارًا شهريًا

G2: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن IXACT Contact:

أستمتع باستخدام نظام IXACT crm لأنه يتيح لي التركيز على جوانب أخرى من العقارات. تلقي الإشعارات والتذكيرات بأعياد الميلاد والذكرى السنوية مفيد للغاية. ما عليك سوى ضبطه ونسيانه! حسناً، ليس نسيانه تماماً، لكنك تعرف ما أعنيه.

5. CINC (الأفضل لتحويل العملاء المحتملين بكميات كبيرة)

عبر CINC

CINC مخصص لفرق العقارات التي تدير عددًا كبيرًا من العملاء المحتملين عبر الإنترنت من مصادر مثل SEO و PPC والإعلانات الاجتماعية المدفوعة. يتم توجيه كل استفسار مباشرة إلى CRM مع تتبع كامل للمصدر ورؤى سلوكية وتحليلات تنبؤية.

يمكن للوكلاء إعطاء الأولوية لمراحل مسار المبيعات الصحيحة والتركيز على العملاء المحتملين الأكثر احتمالًا للتحويل. تضمن قواعد التوجيه الذكية توجيه العملاء الجدد إلى الوكيل المناسب أو ISA على الفور، مما يمنع بطء أوقات الاستجابة التي تكلف الصفقات.

بعد إدخال العملاء المحتملين إلى النظام، يمكن للوكلاء التعامل مع كل نقطة اتصال من مكان واحد باستخدام أجهزة الاتصال المدمجة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية الجماعية. يتم تسجيل كل مكالمة ونقرة ومحادثة في الجدول الزمني للعميل المحتمل، مما يحافظ على تنظيم المتابعة ومساءلتها.

تتدخل CINC AI على الفور لتسخين الاستفسارات عبر الرسائل النصية، مما يحافظ على تفاعل العملاء المحتملين حتى يصبح الوكيل البشري جاهزًا لتولي المهمة.

أفضل ميزات CINC

حفز التحويل أثناء التنقل باستخدام تطبيقات جوال قوية مع ميزة الاتصال بنقرة واحدة والإشعارات الفورية

اجذب البائعين من خلال صفحات مخصصة لتقييم المنازل ومتابعات CMA آلية

حلل خططك باستخدام لوحات معلومات العائد على الاستثمار التي تعرض مصادر العملاء المحتملين والتكاليف ومقاييس تحويل الوكلاء.

قيود CINC

يشعر بعض المستخدمين أن النظام يعتمد بشكل كبير على الإضافات، مع تخصيص محدود.

أسعار CINC

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات CINC

G2: 4. 3/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 1/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن CINC؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن CINC:

أنا أحب الميزات المبسطة والآلية في CINC أكثر من غيرها. لقد سهلت عملي في المتابعة (للعملاء السابقين والبائعين/المشترين المحتملين) بشكل كبير. لم أعد أشعر "بالخوف من عدم المتابعة" بعد الآن. تضمن ميزة AutoTracks في CINC أن يتم التواصل مع موظفيّ وعدم نسيانهم.

📮 ClickUp Insight: يستخدم 1 من كل 4 موظفين أربعة أدوات أو أكثر فقط لإنشاء سياق في العمل. قد تكون التفاصيل المهمة مخبأة في رسالة بريد إلكتروني، أو موضحة في سلسلة محادثات على Slack، أو موثقة في أداة منفصلة، مما يجبر الفرق على إضاعة الوقت في البحث عن المعلومات بدلاً من إنجاز العمل. يجمع ClickUp سير عملك بالكامل في منصة واحدة موحدة. بفضل ميزات مثل ClickUp Email Project Management و ClickUp Chat و ClickUp Docs و ClickUp Brain، يظل كل شيء متصلاً ومتزامناً ويمكن الوصول إليه على الفور. قل وداعاً لـ "العمل عن العمل" واستعد وقتك الإنتاجي. 💫 نتائج حقيقية: يمكن للفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp — أي أكثر من 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك إنجازه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

6. Top Producer (الأفضل لمحترفي CRM وتكامل MLS)

عبر Top Producer

بديل Follow Up Boss Top Producer هي منصة لإدارة الأعمال العقارية.

يقوم بتجميع البريد الإلكتروني والرسائل النصية وتذكيرات المهام وبيانات القوائم وأنشطة MLS في منصة واحدة. يقوم Market Snapshot بسحب بيانات MLS الحية لإنشاء تقارير أنشطة القوائم التي يمكن للوكلاء إرسالها إلى العملاء المحتملين أو الحاليين.

يتزامن Top Producer أيضًا مع مصادر العملاء المحتملين الرئيسية — بما في ذلك Zillow وTrulia وRealtor.com وإعلانات العملاء المحتملين على Facebook — بحيث تتدفق الاستفسارات الجديدة مباشرة إلى CRM.

صنف جهات الاتصال إلى مشترين نشطين وبائعين وعملاء محتملين وعملاء سابقين، وقم بتعيين خطط متابعة آلية. يحتفظ نظام CRM بسجل للرسائل الإلكترونية والمكالمات والملاحظات وتقدم الصفقات.

كما أنه يتكامل مع أدوات إدارة المعاملات ويوفر مزامنة البريد الإلكتروني في الاتجاهين مع Gmail و Outlook.

أفضل ميزات Top Producer

نظم عمليات الإغلاق باستخدام مدير معاملات خفيف يتتبع تواريخ الصفقات والطوارئ

أتمتة سير عملك باستخدام الخطط الذكية التي تطلق قوائم مهام للتسجيلات وأنواع العملاء

أرسل رسائل بريد إلكتروني تحتوي على لمحة سريعة عن السوق مع بيانات MLS المباشرة لتضع نفسك في مكانة الخبير المرجعي في الحي وتعيد جذب العملاء المحتملين السابقين.

قيود Top Producer

لا يوجد تطبيق مخصص للهواتف المحمولة يمكن للوكلاء استخدامه أثناء التنقل.

أسعار Top Producer

المزايا: 179 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

Pro+ Leads: 479 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

Pro+ Farming: 599 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر

Pro Teams 5: 399 دولارًا/5 مستخدمين/شهر

Pro Teams 10: 699 دولارًا/10 مستخدمين/شهرًا

Pro Teams 25: 1199 دولارًا/25 مستخدمًا/شهرًا

تقييمات ومراجعات Top Producer

G2: 3. 1/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 0/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Top Producer؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Top Producer:

لقد جربت برامج CRM أخرى، لكنني أعود دائمًا إلى TP لأنها تبدو البرنامج الأفضل تخطيطًا للوكلاء والوسطاء أو أي شخص يعمل في مجال العقارات ويحتاج إلى برنامج CRM متكامل الخدمات مع أنظمة مدمجة رائعة.

7. Sell. Do (الأفضل لمطوري العقارات والمبيعات الشاملة)

Sell. Do مصمم للمطورين والوسطاء وشركاء القنوات بدلاً من فرق المبيعات العامة.

يغطي سير العمل من البداية إلى النهاية لإبرام الصفقات. ويشمل ذلك إدارة العملاء المحتملين، وتتبع المخزون وزيارات المواقع، وأتمتة التسويق (البريد الإلكتروني، والرسائل القصيرة، وWhatsApp)، وإدارة قنوات المبيعات، وخدمة ما بعد البيع، ولوحات معلومات الأداء للحصول على رؤى قيمة.

يدعم نظام CRM العقاري المتكامل هذا أتمتة العمليات، بما في ذلك التقاط العملاء المحتملين وتوجيههم، وتوزيع المهام، وتدفقات الموافقة، وإنشاء المستندات، والمدفوعات الرقمية.

يتيح تطبيق الهاتف المحمول للوكلاء العمل من الميدان، مع إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت، وإرسال الإشعارات، وتتبع المكالمات حتى عندما يكونون بعيدين عن المكتب.

أحد الفروق الرئيسية بين Sell. Do وبدائل Follow Up Boss الأخرى هو أنه يوفر إدارة الممتلكات. يمكنك إدارة توفر الوحدات والأسعار والحجوزات.

بيع. أفضل الميزات

قم بإدارة شركاء القنوات من خلال بوابة مخصصة لتعيين العملاء المحتملين وتتبع تقدم الصفقات والتعامل مع العمولات بسلاسة.

أتمتة الحجوزات وإدارة جداول الدفع والوثائق لتبسيط معاملات ما بعد البيع

حلل أداء الحملة باستخدام تتبع كامل المسار من مصدر العملاء المحتملين إلى المبيعات النهائية

بيع. قيود

يفتقر التطبيق المحمول إلى بعض الميزات الموجودة في إصدار سطح المكتب، مما يجعل من الصعب إدارة المهام والوصول إلى معلومات المشروع الهامة أثناء التنقل.

بيع. حدد الأسعار

أسعار مخصصة

بيع. قم بالتقييمات والمراجعات

G2: 4. 8/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sell. Do؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Sell. Do:

Sell. Do هو نظام CRM جاهز للاستخدام مصمم خصيصًا لقطاع العقارات. وهو مزود بجميع التكاملات الأساسية، مما يلغي الحاجة إلى أي شريك خارجي للتنفيذ. تعكس المنصة بوضوح فهمًا عميقًا لعمليات الأعمال العقارية، مما يجعلها ملائمة وعملية للغاية منذ اليوم الأول. أكثر ما يميزها هو تكلفة الترخيص المنخفضة والأداء السريع وسرعة بدء العمل دون الحاجة إلى إعدادات أو تخصيصات معقدة. إنها فعالة ومجدية من حيث التكلفة ومصممة خصيصًا للعقارات.

🧠 حقيقة ممتعة: يوجد في فلوريدا عدد من وكلاء العقارات وسماسرة العقارات أكبر من أي ولاية أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي كاليفورنيا وتكساس في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

8. Pipedrive (الأفضل لإدارة مسار المبيعات المرئي)

عبر Pipedrive

يبسط Pipedrive إدارة الصفقات من خلال خط أنابيب Kanban المرئي. على الرغم من أنه ليس مخصصًا للعقارات، إلا أن شركات الوساطة الصغيرة والمتخصصين في العقارات يستخدمون Pipedrive لإدارة العملاء المحتملين والصفقات بسبب واجهته سهلة الاستخدام التي تعمل بالسحب والإفلات.

تظهر كل صفقة على شكل بطاقة يمكنك سحبها من "عميل جديد" إلى "عرض" إلى "تحت التعاقد"، مما يجعل من السهل جدًا متابعة التقدم ومنع الركود.

يتضمن Pipedrive أيضًا مجموعة CRM متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتقوم بإنشاء رسائل بريد إلكتروني للمتابعة، وتلخيص سلاسل الرسائل الطويلة، وتقييم الصفقات لتحديد العملاء المحتملين ذوي النوايا الجادة، وتسليط الضوء على الفرص المعرضة للخطر. يساعد الذكاء الاصطناعي في التنبؤ ويقترح قواعد أتمتة بناءً على أنماط سير العمل.

أفضل ميزات Pipedrive

قم بتوصيل أكثر من 300 أداة، بما في ذلك Zillow وFacebook Lead Ads وأجهزة الاتصال الهاتفي لتبسيط تدفق العملاء المحتملين من خلال تكامل Pipedrive.

قم بتحديث CRM الخاص بك على الفور من الميدان باستخدام التطبيق المحمول مع تسجيل المكالمات وتحديد الموقع الجغرافي ومسح بطاقات العمل.

أنجز المهام، وحدد مواعيد الاجتماعات، ورد على رسائل البريد الإلكتروني أثناء التنقل باستخدام تطبيق Android وiOS للهواتف المحمولة.

قيود Pipedrive

نظرًا لأن Pipedrive ليست منصة مخصصة للعقارات، فهي لا تتضمن مواقع IDX مدمجة أو إدارة قوائم أو تتبع العمولات؛ فهذه الميزات تتطلب تطبيقات إضافية.

أسعار Pipedrive

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

Lite: 19 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد شهريًا

النمو: 34 دولارًا أمريكيًا/مقعد/شهر

بريميوم: 64 دولارًا أمريكيًا/مقعد/شهر

Ultimate: 89 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4. 3/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Pipedrive؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Pipedrive:

إنه سهل الفهم والإدارة للغاية، ويلبي احتياجات عملي في قطاع العقارات. تطبيقه على الهاتف المحمول شامل للغاية ويساعدك على عدم تفويت أي شيء.

9. HubSpot CRM (الأفضل للتسويق المتكامل ونظام CRM المجاني)

عبر HubSpot

تم تصميم HubSpot CRM لفرق العقارات التي تحتاج إلى أكثر من مجرد قاعدة بيانات بسيطة للاتصال. باعتباره نظام CRM متكامل، فإنه يساعد في جميع مراحل دورة حياة العميل، من جذب العملاء المحتملين إلى تتبع التفاعلات والمشاركة بعد البيع.

تتدفق العملاء المحتملون من المنازل المفتوحة ونماذج المواقع الإلكترونية والإعلانات الاجتماعية والإحالات أو البوابات مباشرة إلى CRM. يعمل HubSpot على إثراء ملفه الشخصي ووضعه في تسلسلات رعاية خاصة بالعقارات.

تتكيف المنصة مع سير عملك. يمكن للوكلاء إنشاء مسارات مخصصة تعكس كل مرحلة من مراحل المعاملة العقارية، بدءًا من الاستفسار الأولي وحتى الفحص والتفاوض وإتمام الصفقة.

يتم تسجيل كل بريد إلكتروني ورسالة نصية ومكالمة ووثيقة وموعد نهائي تلقائيًا، بحيث لا يفوتك أي شيء خلال دورة المبيعات الطويلة.

تقدم مجموعة Breeze وكلاء ذكاء اصطناعي مثل Prospecting Agent (للعثور على العملاء المحتملين وصياغة التواصل)، و Customer Agent (روبوت الدردشة/المساعد)، و Content Agent (لإنشاء محتوى البريد الإلكتروني والنصوص). تعمل هذه الوكلاء معًا على أتمتة المهام ومساعدتك على توسيع نطاق التواصل.

أفضل ميزات HubSpot CRM

قم بإعداد متابعات فردية متتالية بحيث يتلقى العملاء المحتملون الجدد نقاط اتصال في الوقت المناسب دون بذل جهد يدوي، مما يقلل من الفرص الضائعة.

حافظ على تنظيم صفقات العقارات عبر المراحل (مثل "عميل محتمل" إلى "مغلق") وعزز التواصل اليومي من خلال المهام المتزامنة وتذكيرات التقويم.

راقب مصادر العملاء المحتملين، والتفاعل عبر البريد الإلكتروني، وتقدم الصفقات، وإنتاجية الفريق لمضاعفة ما ينجح وتحسين معدلات التحويل.

قيود HubSpot CRM

على الرغم من أن المنصة توفر مجموعة واسعة من الميزات، إلا أنه قد يكون من الصعب إعدادها وتخصيصها دون تدريب أو دعم كافٍ.

أسعار HubSpot CRM

Smart CRM Professional: 49 دولارًا أمريكيًا/مقعد/شهر

Smart CRM Enterprise: 75 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات HubSpot CRM

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 13000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HubSpot CRM؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في Capterra عن HubSpot CRM:

HubSpot CRM سهل الاستخدام للغاية ويتميز بواجهة بسيطة. يتصل HubSpot CRM بسهولة بأدوات شائعة مثل Gmail وOutlook وSlack وShopify وWordPress، كما يوفر تكاملًا مع تطبيقات طرف ثالث. ويتميز بدعم عملاء جيد.

👀 هل تعلم؟ على الرغم من أن النساء العازبات امتلكن 58٪ من حوالي 35.2 مليون منزل يمتلكها أمريكيون غير متزوجين في عام 2022، إلا أن هذه النسبة تقلصت من 64٪ في عام 2000.

10. Freshsales (Freshworks CRM) (الأفضل للمبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع وصول متعدد القنوات)

عبر Freshworks

Freshsales، جزء من مجموعة Freshworks، مخصص لفرق العقارات التي تريد نظام CRM مدعوم بالذكاء الاصطناعي وقنوات اتصال مدمجة في مكان واحد. يساعد الوكلاء على الاتصال عبر الهاتف والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp والدردشة دون الحاجة إلى التبديل بين أدوات متعددة.

يقوم المساعد الذكي Freddy بتحليل سلوك المشتري وأنماط تفاعله. ويقوم بتعيين درجات للعملاء المحتملين، ويقدم رؤى، ويقترح أفضل الإجراءات التالية.

يتيح هذا البديل لـ Follow Up Boss للوكلاء إعطاء الأولوية للفرص الأكثر واعدة، وتعزيز استراتيجية المبيعات الخاصة بهم بقرارات مدعومة بالبيانات.

أفضل ميزات Freshsales

قم بإدارة الصفقات والمكالمات وتحديثات العملاء أثناء التنقل باستخدام تطبيق Freshsales للهاتف المحمول المزود بجميع الميزات مع تحديد الموقع الجغرافي.

قم بتوحيد بيانات المبيعات والدعم والتسويق من خلال الاتصال بنظام Freshworks الأوسع نطاقًا للحصول على رؤية شاملة للعملاء.

حلل حالة وأداء خط الأنابيب باستخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوقعات مبيعات مرئية لتحقيق أهدافك النهائية.

قيود Freshsales

قد يكون إنشاء التقارير أمرًا محبطًا، كما أنه يفتقر إلى المرونة وسهولة الاستخدام التي توفرها بعض أنظمة إدارة علاقات العملاء الأخرى.

أسعار Freshsales

تجربة مجانية لمدة 21 يومًا

النمو: 11 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المزايا: 47 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Enterprise: 71 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Freshsales

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Freshsales؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في Capterra عن Freshsales:

يتميز هذا البرنامج بقائمة ميزات رائعة. بدءًا من إضافة جهات الاتصال/العملاء المحتملين إلى المنصة، وإدارة دورة حياة العملاء المحتملين من خلال المهام، وصولاً إلى إنشاء الصفقات لتحفيز الدورة، فهو برنامج سهل الاستخدام للغاية.

TL;DR أفضل بديل لـ Follow Up Boss هو....

ClickUp هو مركز لإدارة المشاريع العقارية وإدارة علاقات العملاء (CRM) للفرق من جميع الأحجام.

إذا كنت وكيلًا فرديًا، فإن ClickUp يساعدك على إدارة خططك وقوائمك ومهامك ومتابعاتك في مكان واحد.

إذا كنت تعمل في فريق أو شركة وساطة متنامية، فإن ClickUp يضيف لوحات تحكم مشتركة وأتمتة وتخزين المستندات وملخصات المحادثات باستخدام الذكاء الاصطناعي والرؤية عبر كل قائمة ومرحلة صفقة ومشروع.

سجل في ClickUp مجانًا لتبدأ.