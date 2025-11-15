أفضل قوالب Notion لتخطيط الحياة من أجل الإنتاجية

إذا كنت قد شاهدت مسلسل The Good Place على Netflix، فأنت تعرف نظام النقاط الغريب الذي يقسم أفعالك إلى قائمة جيدة وقائمة سيئة. عانق صديقًا حزينًا وستكسب 4.98 نقطة. اصطحب دراجة نارية وستخسر 64.88 نقطة.

حتى أن الإنترنت يحتوي على جدول بيانات بهذه الإجراءات متداول على Reddit.

الآن، تخيل لو أن الحياة كانت تعمل بهذه الطريقة: كل فعل يتم تتبعه بدقة، وكل قرار يتم موازنته بعناية. في حين أننا لا نستطيع تخصيص نقاط لكل شيء، ما يمكننا فعله هو التخطيط للأمور الأكبر. وهنا يأتي دور قالب Notion لتخطيط الحياة.

على عكس نظام النقاط الخيالي في المسلسل الكوميدي، توفر لك هذه القوالب إطارًا حقيقيًا لرسم خريطة أهدافك وتحقيق التوازن في حياتك اليومية وإدارة الجوانب الشخصية والمهنية التي تشكل مسيرتك حقًا.

في هذه المقالة، سوف نستكشف أفضل قوالب Notion لتخطيط الحياة لمساعدتك في إنشاء نظام يوفر مساحة لخياراتك الجيدة وأخطائك العرضية.

ما الذي يجعل قالب Notion جيدًا لتخطيط الحياة؟

يساعدك قالب Notion الجيد لتخطيط الحياة على تحديد الأهداف وتخطيط أيامك وأسابيعك وتتبع العادات ومراجعة التقدم المحرز داخل مساحة عمل Notion الخاصة بك.

يجب أن يحتوي قالب Notion المثالي لتخطيط الحياة على ما يلي:

قواعد بيانات مرتبطة بالأهداف ومخطط يومي وقوائم المهام والمشاريع ، بحيث تؤدي المهام اليومية إلى نتائج

تتبع العادات مع عرض أسبوعي وشهري، وسلسلة، وتسجيلات سريعة للحفاظ على الروتين

التقويم والعروض القادمة للجدول اليومي والتخطيط للأسبوع القادم، مع فلاتر سهلة الوصول

راجع المطالبات والمذكرات التي تساعدك على التفكير وقياس التقدم وتعديل الخطط من أجل النمو الشخصي.

تصميمات واضحة مع عرض المعرض واللوحة والتقويم، بحيث تظل المعلومات قابلة للمسح الضوئي ويمكنك إدارة حياتك الشخصية والمهنية في مكان واحد.

نظرة عامة على قوالب مخطط الحياة

فيما يلي جدول ملخص لجميع قوالب التخطيط Notion و ClickUp:

أفضل 20 قالبًا مجانيًا لمخطط الحياة من Notion

يرغب الطلاب في الوضوح فيما يتعلق بالواجبات، ويحتاج المهنيون إلى التوازن بين العمل والحياة الشخصية، ويسعى الباحثون عن الإنتاجية إلى تتبع العادات وتحديد الأهداف في عرض واحد.

تتصدى قوالب مخطط الحياة المجانية التالية من Notion لهذه الصعوبات بشكل مباشر. لنقم بإنشاء أنظمة طويلة الأجل تدعم التقدم والنمو الشخصي!

1. مخطط الحياة من Notion

عبر Notion

هناك مشهد في فيلم Everything Everywhere All at Once حيث تمر إيفلين بسلسلة من الإصدارات المختلفة من حياتها. في أحدها، تقاتل في زقاق. وفي آخر، تكون نجمة سينمائية.

من المذهل مشاهدتها لأنها تبدو وكأنها تعيش العديد من الحيوات في وقت واحد. ونشهد نفس الضبابية في حياتنا اليومية عندما تتنافس الدروس والأهداف الصحية والروتين الشخصي على جذب انتباهنا.

يخلق مخطط الحياة من Notion نسخة أكثر سلاسة من هذا الفوضى. فهو يوفر لكل جزء من حياتك مكانًا لتعيش فيه، من التأكيدات التي ترفع من معنوياتك إلى ركن لتخطيط وجبات الطعام. هناك مساحة للأعمال الجامعية والعادات الصحية والأهداف الشخصية، حتى لا تشعر وكأنك تدور في خطوط زمنية متوازية. بدلاً من ذلك، يتجمع كل شيء في عرض واحد هادئ وواضح.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

تتبع مواعيد الجامعة إلى جانب الأهداف الشخصية

اكتسب عادات صحية أكثر باستخدام أدوات تتبع بسيطة للعقلية والعافية

خطط وجباتك وبرامجك الرياضية دون إثقال يومك

قم بتخصيص لوحة التحكم باستخدام العبارات الإيجابية والصور والألوان التي تعجبك.

✨ مثالي لـ: الطلاب الذين يوازنون بين الدراسة واللياقة البدنية، والمهنيين المشغولين الذين يرغبون في مكان واحد هادئ للأهداف والروتين اليومي، وأي شخص يرغب في استبدال القوائم المتفرقة بمركز واحد.

تعلم كيفية إنشاء خطة حياة من خلال هذا الفيديو التعليمي:

2. Life Wiki من Notion

عبر Notion

يبدو قالب Life Wiki in Notion وكأنه خريطة لرحلة حياتك، حيث يمنحك رؤية كاملة لمكانك الحالي ووجهتك المستقبلية.

تم تصميم هذا القالب للأشخاص الذين يريدون أكثر من مجرد مخطط يومي. يجمع بين الأهداف والعادات وسجلات القراءة وحتى خطط السفر في مركز واحد حتى تتمكن من رؤية الصورة الكاملة لحياتك. هناك مساحة لتدوين الملاحظات وتتبع النمو الشخصي وكتابة يوميات منتظمة، بحيث يكون التفكير جنبًا إلى جنب مع العمل.

يشجع التصميم على تحقيق التوازن من خلال السماح لك بالتنقل بسلاسة بين التخطيط للأسبوع المقبل والتحقق من روتينك اليومي وتسجيل أفكارك.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

خطط لأسبوعك مع رؤية واضحة للأهداف والعادات اليومية والمهام المهمة

تتبع ما تقرأه وأنشئ سجلاً شخصياً يمكنك الرجوع إليه في أي وقت.

سجل خطط السفر والملاحظات والتأملات دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

استخدم مساحة اليوميات للتفكير في التقدم المحرز وخلق إيقاع للنمو الشخصي.

✨ مثالي لـ: منظمي الحياة الذين يرغبون في تخطيط كل شيء، والأشخاص متعددي الاهتمامات الذين يتتبعون الأهداف والعادات والسفر والملاحظات في مكان واحد، والمخططين المتأملين الذين يكتبون يومياتهم ويراجعونها باستمرار.

3. Movie Tracker من Notion

عبر Not ion

السينما هي مسألة ما يظهر في الإطار وما لا يظهر.

لا يزال هذا الإطار يأسرنا حتى اليوم. حتى بعد أن كادت الجائحة أن تغلق دور السينما، استعادت شباك التذاكر العالمية مكانتها مرة أخرى، حيث بلغت 26 مليار دولار في عام 2022.

لهذا السبب اكتسبت منصات مثل Letterboxd شعبية هائلة، حيث توفر لمحبي الأفلام مكانًا لتسجيل ما شاهدوه وكتابة انطباعاتهم السريعة وتنظيم "أفضل أربعة أفلام" بالنسبة لهم.

يجلب Movie Tracker by Notion نفس الروح إلى مساحة عملك. بدلاً من تنزيل تطبيق آخر، يمكنك إنشاء أرشيفك الشخصي داخل Notion مباشرةً.

يوفر مساحات للمدير والجنس والعلامات وتاريخ الإصدار والتصنيف والملخص، بحيث لا تتذكر فقط أنك شاهدت فيلمًا، بل لماذا بقي في ذاكرتك. وجود كل ذلك في لوحة تحكم واحدة منظمة يعني بذل جهد أقل في محاولة تجميع تاريخ أفلامك عندما تريد إعادة مشاهدتها أو التفكير فيها أو حتى التوصية بشيء ما لصديق.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

سجل المخرجين والأنواع وتواريخ الإصدار والتصنيفات لإنشاء مكتبة أفلام حية.

اكتب ملخصات قصيرة لتسجيل ما شعرت به في كل قصة في تلك اللحظة

قم بتمييز الأفلام حسب الموضوعات أو الحالات المزاجية حتى تتمكن من العثور بسهولة على "الأفلام المريحة" أو "الأفلام الدرامية الجادة".

✨ مثالي لـ: عشاق الأفلام الذين يسجلون مشاهداتهم وتقييماتهم، ومحبي Letterboxd الذين يرغبون في تدوين ملاحظات أكثر تفصيلاً، والمبدعين الذين ينظمون قوائم مشاهدة بناءً على الحالة المزاجية.

4. مخطط التخييم من Notion

عبر Notion

وفقًا لتقرير KOA لعام 2024 حول التخييم والضيافة في الهواء الطلق، ذهب حوالي 11 مليون أسرة إضافية للتخييم في عام 2024 مقارنة بعام 2019، وهو مؤشر واضح على أن السفر في الهواء الطلق أصبح جزءًا رئيسيًا من الحياة العصرية.

ومع ذلك، سرعان ما تبدأ في افتقاد حياة المدينة عندما تقف في الغابة متمنياً لو أنك تذكرت أن تأخذ معك مجموعة إضافية من الجوارب.

يسهل Camping Planner by Notion عملية إعادة الضبط من خلال توفير مكان واحد لتنظيم كل التفاصيل. يأتي مزودًا بقاعدة بيانات للمعدات حتى لا تنسى أبدًا الأساسيات، وقسم لتخطيط الوجبات لترتيب وجبات الإفطار والعشاء، وحتى مساحات لخرائط غير متصلة بالإنترنت وجهات اتصال الطوارئ.

نظرًا لأنه مصمم للاستخدام دون اتصال بالإنترنت، يمكنك الوصول إلى قوائمك المهمة حتى في حالة انقطاع الخدمة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

قم بإنشاء قوائم مراجعة كاملة للمعدات حتى لا يتم إغفال أي شيء مهم.

خطط وجباتك مسبقًا واجعل الطهي في الهواء الطلق أسهل

قم بتخزين الخرائط غير المتصلة بالإنترنت وجهات الاتصال في حالات الطوارئ من أجل السلامة على الطريق

قم بتكييف نفس الإعدادات لرحلات عطلة نهاية الأسبوع والرحلات الطويلة

✨ مثالي لـ: المخيمين في عطلة نهاية الأسبوع ومن يعيشون في شاحنات صغيرة، والعائلات التي تخطط للمعدات والوجبات، والمجموعات التي تحب الأنشطة الخارجية وتحتاج إلى قوائم مراجعة سهلة الاستخدام دون اتصال بالإنترنت.

5. مراجعة منتصف العام بواسطة Notion

عبر Notion

نصف العام هو الوقت المثالي للتوقف والتحقق من الأمور وتعديل المسار قبل نفاد الوقت. إنه الوقت المناسب ليس فقط لتسأل نفسك عما أنجزته حتى الآن، بل عما يستحق تركيزك في الأشهر المقبلة.

تساعدك مراجعة منتصف العام من Notion على التوقف قليلاً والتفكير بوضوح. فهي تقسم عملية التفكير إلى خمسة أقسام بسيطة تغطي حياتك الشخصية، مما يسهل عليك التراجع قليلاً ورؤية الأنماط التي قد تفوتك في انشغالات الحياة اليومية.

في غضون 20 إلى 30 دقيقة فقط، يمكنك تحديد ما ينجح وما لا ينجح، وأين تريد تغيير مسارك. ⚙️

تكمن قوته في بساطته. بدلاً من إرباكك بتصميمات معقدة، يمنحك الهيكل الكافي لتنظيم أفكارك مع ترك مساحة للتفكير الصادق.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

راجع حياتك الشخصية عبر خمسة مجالات محددة دون أن تفقد المسار

حدد نقاط القوة والضعف والتغييرات التي تريد إجراؤها خلال الأشهر الستة المقبلة

حدد أهدافًا عملية تبدو قابلة للتحقيق بدلاً من أن تكون مرهقة

استخدم القالب كطقس سنوي للتفكير وإعادة الضبط واستعادة التوازن.

✨ مثالي لـ: أي شخص يتوقف مؤقتًا لإعادة ضبط أهدافه في منتصف العام، أو من يضعون أهدافًا ويحبون التأملات القصيرة الموجهة، أو الفرق، أو الطلاب الذين يقومون بمراجعات شخصية سريعة.

6. تقويم التداول من Notion

عبر Notion

إن وجود مكان بسيط لتسجيل التداولات والرجوع إليها بوضوح يمكن أن يحدث أحيانًا فرقًا حقيقيًا في روتين التداول الخاص بك.

يمنحك تقويم التداول من Notion هذا المكان الثابت. يمكنك تسجيل كل صفقة تداول، والاطلاع على الأرباح والخسائر في تقويم يومي، وعرض مخطط لأدائك بمرور الوقت. يساعدك وجود ملاحظاتك وأرقامك جنبًا إلى جنب على التعلم من قراراتك بدلاً من التخمين.

كما أنه يعمل كقالب مخطط حياة أوسع نطاقًا إذا كنت ترغب في تتبع أمورك المالية الشخصية أو روتينك اليومي في نفس مساحة العمل.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

سجل كل صفقة مع التاريخ والأداة وملاحظات الدخول والخروج والنتيجة لبناء الانضباط

اعرض الأرباح والخسائر اليومية على التقويم لتحديد الأنماط في التوقيت والمخاطر وظروف السوق

استخدم المخطط المدمج لتتبع التقدم وتعديل حجم المواقف بالاستناد إلى الأدلة

أضف قائمة مراجعة أسبوعية حتى تعكس خطة الأسبوع المقبل ما تعلمته هذا الأسبوع.

✨ مثالي لـ: المتداولين الجدد الذين يبنون الانضباط، والمتداولين المتأرجحين أو اليوميين الذين يتتبعون الأرباح والخسائر والملاحظات، والمتعلمين في مجال التمويل الذين يراجعون الأنماط على مدار الوقت.

7. My Food Planner من Notion

عبر Notion

هذا القالب مخصص للأيام التي تفتح فيها الثلاجة عشر مرات على أمل أن تجد شيئًا جديدًا. لا شيء يتغير، ولا يزال العشاء يبدو وكأنه لغز في الساعة 8 مساءً.

يمنحك My Food Planner by Notion خطة ثابتة تجعل وجبات الطعام بسيطة، ولا تحتاج إلى التخطيط في اللحظة الأخيرة، وتجعل حياتك اليومية أكثر تنظيماً.

تحصل على عرض أسبوعي واضح لوجبات الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى مكان للوصفات وقائمة البقالة وملاحظات التحضير السريع. يدعم تتبع العادات الصحية مثل شرب الماء وتناول الخضروات، ويمكنك نسخ أسبوع منتهي لإعادة استخدام الوجبات المفضلة والمتكررة دون البدء من الصفر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا وضع علامات على الوجبات السريعة للأيام المزدحمة واستعراضها على هاتفك أثناء التسوق، بحيث يظل التخطيط والتنفيذ في مسار واحد.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

خطط للأسبوع القادم مع فترات مرنة لتناول الوجبات تتناسب مع جدولك الزمني

أنشئ قائمة مشتريات من الوصفات التي تحفظها لتسريع عملية التسوق

تتبع العادات مثل شرب الماء وتناول الفاكهة والخضروات والبروتين لدعم الصحة

احفظ ملاحظات التحضير وبقايا الطعام حتى تكون وجبة الغد جاهزة بالفعل بنصف الجهد.

✨ مثالي لـ: من يقومون بإعداد وجبات الطعام مسبقًا، والطلاب ذوي الميزانية المحدودة، والأسر المشغولة التي ترغب في الحصول على قوائم تسوق مرتبطة بقوائم طعام أسبوعية بسيطة.

8. Moving Out Planner من Notion

عبر Notion

الصناديق والعقود والمفاتيح ومنظفات وتغييرات العناوين. قد يكون الانتقال أمرًا مثيرًا ومربكًا.

يقول ثلثا الأمريكيين أن الانتقال أمر مرهق، ويذكر معظمهم تحديات مثل التعبئة والميزانية، لذا فإن وجود خطة واضحة يساعد كثيرًا.

يجمع Moving Out Planner من Notion كل المهام في قائمة مراجعة واحدة سهلة الاستخدام. يمكنك تصنيف المهام إلى فئات مثل التعبئة والإلغاءات والتحديثات، ثم تحديد المواعيد النهائية على جدول زمني أو تقويم. هناك أقسام منظمة للوثائق وميزانية بسيطة وقائمة إعدادات المنزل الجديد.

احتفظ بتأكيدات المرافق ومسح عقود الإيجار والقياسات في مكان واحد، ثم قم بتمييز التقدم المحرز باستخدام الحالات ومربعات الاختيار. تساعد المراجعة القصيرة كل مساء على استمرار سير الأسبوع، وبحلول يوم الانتقال ستشعر بالاستعداد بدلاً من الاستعجال.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

قسّم العملية إلى فئات مثل التعبئة والإلغاء والتحديث مع تواريخ استحقاق واضحة

قم بتخزين عقود الإيجار والهويات والإيصالات حتى يسهل الوصول إلى المعلومات المهمة على هاتفك

تتبع تكاليف النقل والودائع والأساسيات للبقاء في حدود الميزانية

خطط للأسبوع الأول في المكان الجديد بمهام التنظيف وإعداد الإنترنت وتصميم الغرفة

✨ مثالي لـ: من ينتقلون لأول مرة، ومن ينتقلون بين المدن ويتعاملون مع المرافق العامة وعقود الإيجار، ومن يعيشون مع شركاء في السكن وينسقون بين التعبئة والميزانيات والجداول الزمنية.

9. متتبع طلبات التوظيف من Notion

عبر Notion

لم يكن التقدم للوظائف أسهل من أي وقت مضى مع ظهور بوابات التوظيف ووسائل التواصل الاجتماعي، ولهذا السبب يتطلب الأمر الآن مزيدًا من العناية والتنظيم للتميز عن الآخرين.

أبلغت LinkedIn عن ارتفاع كبير في الحجم، حيث زادت طلبات التوظيف بأكثر من 45٪ على أساس سنوي، ويتم تقديم حوالي 11000 طلب كل دقيقة.

تعتمد العديد من الشركات بشكل أكبر على أنظمة تتبع المتقدمين للتعامل مع هذا التدفق، مما يعني أن التفاصيل الصغيرة والمتابعة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.

Job Application Tracker من Notion يمنحك مكانًا هادئًا لإجراء بحثك بهدف محدد. يمكنك تسجيل كل وظيفة، وتتبع حالتها من مرحلة التقديم إلى مرحلة العرض، وإضافة الإجراء التالي بوضوح حتى تعرف دائمًا الخطوات التي يجب اتخاذها بعد ذلك.

يحتوي كل إدخال على تفاصيل عن المجندين وجهات الاتصال وملاحظات الرواتب والملاحظات الشخصية، بحيث تبدو المقابلات معدة جيدًا وليست متسرعة. يحول قالب Notion هذا علامات التبويب المتناثرة إلى نظام بسيط ستستخدمه بالفعل.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

تتبع الطلبات باستخدام حالات مثل "تم التقديم"، "المقابلة"، "العرض"، "الرفض" و"الخطوة التالية" للحفاظ على الزخم.

احفظ أسماء مسؤولي التوظيف ومعلومات الاتصال والملاحظات حتى تتم المتابعة في الوقت المناسب وبشكل شخصي.

قارن بين الوظائف من حيث نطاق الرواتب والموقع والفريق والمتطلبات الأساسية لاتخاذ قرار واضح.

أضف تذكيرات لطيفة لرسائل البريد الإلكتروني الشكرية والتوصيات والتسجيلات

✨ مثالي لـ: الباحثين عن عمل النشطين، والمتحولين المهنيين الذين يديرون المشاريع والمتابعات، والخريجين الذين ينظمون اتصالاتهم مع شركات التوظيف والخطوات التالية.

10. مخطط ومتتبع البحث عن شقة من Notion

عبر Notion

قد يستغرق العثور على مكان مناسب أسبوعًا كاملًا. تتراكم الروابط، وتختلط الصور، وتنسى أي مكان كان الإضاءة فيه أفضل وأي مكان كان بجوار طريق مزدحم.

Flat Hunting Planner & Tracker من Notion يوفر لك مساحة هادئة لجمع القوائم ومقارنة الخيارات والتخطيط للمشاهدات دون فقدان المعلومات الصغيرة ولكن المهمة.

يمكنك حفظ كل عقار مع الصور والملاحظات والتفاصيل الأساسية، ثم تقييمه وفقًا لمتطلباتك الأساسية ومعاييرك الحاسمة. هناك قاعدة بيانات لأبحاث المنطقة تتضمن وسائل النقل والمتاجر والسلامة والأجواء العامة، بالإضافة إلى تقويم بسيط حتى تتم المشاهدات والمتابعات في اليوم المناسب.

تساعدك طريقة العرض المقارنة جنبًا إلى جنب على الاختيار بذهن صافٍ بدلاً من التمرير عبر المحادثات القديمة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

أنشئ مركزًا مركزيًا للقوائم مع الصور والروابط والتكاليف وتفاصيل الاتصال

حدد العناصر الضرورية والعناصر التي لا غنى عنها والعناصر المرغوبة لتصفية الشقق التي تناسب حياتك.

خطط وتتبع الزيارات على تقويم واضح مع تذكيرات وملاحظات بعد كل زيارة

قارن بين الخصائص المختارة جنبًا إلى جنب وقم باختيار الخيار النهائي بثقة.

✨ مثالي لـ: المستأجرين الذين يقارنون بين العقارات والأحياء، والمهاجرين الذين يخططون لزيارات العقارات، والأزواج الذين يحددون متطلباتهم الأساسية وشروطهم غير القابلة للتفاوض.

11. متتبع الشؤون المالية الشخصية من Notion

عبر Notion

تتراكم المهام المالية بهدوء. فنجان قهوة هنا، وتوصيلة هناك، ودفعة واحدة من العمل الحر تحتاج إلى تخصيص ضريبة لها.

Personal Finance Tracker من Notion يحول تلك الفوضى اليومية إلى سجل بسيط يمكنك الوثوق به، حتى تظل منظمًا دون الحاجة إلى إنشاء جدول بيانات من الصفر.

يتم تلقائيًا ختم كل إدخال جديد للدخل أو المصروفات بتاريخ، مما يحافظ على دفتر يومياتك نظيفًا ودقيقًا. يمكنك الفرز حسب الفئة وإضافة ملاحظات واستخدام تذكيرات ضريبية لطيفة على الدخل ذي الصلة حتى تضع المال جانبًا قبل أن ينسى.

بالإضافة إلى ذلك، تسهل العروض الشهرية رؤية الاتجاهات وتتبع التقدم المحرز نحو الأهداف وإجراء تغييرات صغيرة تدوم بالفعل.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

خطط لميزانية شهرية وقارن بين الإنفاق المخطط والإنفاق الفعلي

تتبع الفواتير المتكررة والاشتراكات وتواريخ الاستحقاق لتجنب المفاجآت

استعد للضرائب بسجلات واضحة وتذكيرات تلقائية بتخصيص الضرائب

راجع ملخصات الفئات لتحديد الأنماط وتعديل العادات من أجل مالية أكثر صحة.

✨ مثالي لـ: العاملين المستقلين الذين يتتبعون دخلهم وضرائبهم، والطلاب الذين يتعلمون إدارة الميزانية، وأي شخص يستبدل جداول البيانات بسجل مالي بسيط.

👀 حقيقة ممتعة: يطلق علماء النفس على ذلك اسم مغالطة التخطيط: فنحن نعتقد دائمًا أن المهام ستستغرق وقتًا أقل مما تستغرقه في الواقع. وقد وصف هذا التأثير لأول مرة دانيال كاهنمان وأموس تفرسكي. والحل البسيط هو التحقق من المدة التي استغرقتها مهمة مماثلة في المرة السابقة وإضافة فترة احتياطية.

12. Cozy Coffee Habit Tracker من Notion

عبر Notion

تذكروا الصباح الباكر في مسلسل Gilmore Girls عندما تصل لوريلاي وروري إلى مطعم لوك، وأكواب القهوة تدفئ أيديهما، وتخططان لليوم.

Cozy Coffee Habit Tracker من Notion يحاول التقاط هذا الشعور. مساحة صغيرة ودافئة حيث يمكنك التوقف قليلاً، وتدوين ما يهم، والعودة إلى يومك وأنت أكثر استقرارًا.

التصميم يجعل الأمور سهلة. تحصل على عرض أسبوعي بسيط مع مربعات اختيار، وقائمة مهام صغيرة بجانب روتينك اليومي، ومكان لتدوين ملاحظات عن مزاجك أو طاقتك. أضف العادات التي تريد بناءها، وحدد أهدافًا صغيرة، واكتب سطرًا قصيرًا عن كيف سارت الأمور.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

تتبع العادات في تصميم أسبوعي واضح مع مربعات اختيار سريعة وتقدم بسيط.

اربط قائمة مهام صغيرة بروتينك اليومي حتى تظل المهام اليومية قريبة من أهدافك.

أضف ملاحظات عن الحالة المزاجية أو الطاقة لتحديد العادات التي تساعدك على الحفاظ على تركيزك.

استخدم التأملات اللطيفة للاحتفال بالاتساق والالتزام بروتينك اليومي

✨ مثالي لـ: من يبنون عادات لطيفة، ومحبي الروتين الصباحي، والأشخاص الذين يرغبون في مراجعة أسبوعية مريحة إلى جانب قائمة مهام صغيرة.

13. مخطط الرحلات من Notion

عبر Notion

تزدحم المسارات بسرعة. أفادت خدمة المتنزهات الوطنية عن رقم قياسي بلغ 331.9 مليون زيارة ترفيهية في عام 2024. التخطيط المسبق يعني أنك تقضي وقتًا أطول في المشي ووقتًا أقل في التساؤل عما نسيت.

يوفر لك Hiking Planner by Notion مكانًا بسيطًا لتخطيط الرحلات وتذكر ما نجح. يمكنك تسجيل تفاصيل المسار والصعوبة والملاحظات الشخصية؛ والاحتفاظ بقائمة صغيرة بالمعدات التي تتحقق منها قبل الذهاب؛ وحفظ المعلومات في وضع عدم الاتصال بالإنترنت للأماكن التي تنقطع فيها الإشارة.

يتيح لك القالب أيضًا تجميع الرحلات حسب المنطقة أو الموسم وتصنيفها حسب المسافة أو الارتفاع، بحيث يصبح اختيار المسار المناسب لليوم أمرًا سهلاً. يمكنك نسخ رحلة سابقة بنقرة واحدة لإعادة استخدام قوائم التعبئة والخرائط والتوقيت لبدء أسرع في المرة القادمة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

أنشئ قاعدة بيانات للمسارات تتضمن المسافة والارتفاع والخرائط والملاحظات لتسهيل اختيار رحلات المشي في المستقبل.

تتبع المعدات الأساسية وقوائم الأمتعة لتبقى منظمًا قبل البدء المبكر

احفظ التفاصيل غير المتصلة بالإنترنت مثل نقاط الانطلاق والإحداثيات وجهات الاتصال في حالات الطوارئ لتنعم براحة البال.

سجل الظروف والسرعة وأهم النقاط حتى تتمكن من التفكير والتخطيط بشكل أفضل في المرة القادمة.

✨ مثالي لـ: المتنزهين النهاريين الذين يخططون للمسارات والمعدات، والرحالة الذين يحفظون التفاصيل دون اتصال بالإنترنت، ومحبي الطبيعة الذين يسجلون ملاحظات المسارات والمواسم.

14. مخطط أكاديمي للطلاب – Clean by Notion

عبر Notion

يبدو أسبوع المنهج الدراسي سهلاً حتى ينشر ثلاثة أساتذة مواعيد نهائية في نفس اليوم. مع وجود الكثير من الأشياء على صفحتك، تحتاج إلى صفحة واحدة تعرض ما هو مهم أولاً وما يمكن تأجيله.

مخطط أكاديمي للطلاب – Clean by Notion يوفر لك صفحة واحدة هادئة لتتنفس، وترى ما هو مستحق، وتقرر ما الذي سيحدث أولاً. إنه منظم وسهل الاستخدام ويسهل متابعته عندما تبدأ أسبوعك في إثقال رأسك.

تساعدك الأتمتة على تسجيل الأعمال الجديدة بسرعة والحفاظ على الحالات محدثة، بحيث تقضي وقتًا أقل في إصلاح القوائم ووقتًا أطول في الدراسة الفعلية. يمكنك تتبع العادات التي تدعم روتينك، وفتح مركز دراسة صغير للجلسات المركزة، والاطلاع على الامتحانات والواجبات القادمة في تقويم واضح.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

سجل المهام والامتحانات مع الحالات الجاهزة وتواريخ الاستحقاق حتى يستغرق التخطيط دقائق معدودة

استخدم أداة تتبع العادات ومركز الدراسة الهادئ لبناء روتين يومي ثابت.

اعرض تقويمًا بسيطًا للأسبوع القادم وأضف ملاحظات سريعة بعد كل حصة دراسية.

قم بتخصيص الموضوعات والأولويات والتذكيرات بحيث تتوافق قوائم المهام الخاصة بك مع طريقة دراستك الفعلية.

✨ مثالي لـ: الطلاب الذين يديرون المهام والامتحانات، والمتعلمين الذين يرغبون في تنظيم عاداتهم وجداولهم في صفحة واحدة مرتبة، ومن يضعون روتينًا للدراسة.

15. مخطط أسبوعي من Notion

عبر Notion

أفادت دراسة شملت ستة بلدان ونشرت في مجلة Nature أن جداول العمل التي تمتد لأربعة أيام تقلل من الإرهاق وتحسن الصحة العقلية والبدنية دون الإضرار بالأداء. في الوقت نفسه، تشدد شركات مثل Microsoft على العودة إلى المكتب ثلاثة أيام في الأسبوع، مما يجعل التخطيط لوقتك المحدود في المكتب ووقت العمل المكثف أكثر أهمية.

يوفر لك Weekly Planner by Notion صفحة واحدة واضحة لترى الأسبوع القادم، وتجمع المهام حسب الفئة، وتختار ما يستحق تركيزك اليوم. إنه بسيط وسهل الاستخدام، لذا يصبح التخطيط عملية سريعة بدلاً من مهمة روتينية.

يمكنك تبديل العروض لرؤية جداولك اليومية أو Kanban واضح أو نظرة عامة على الشهر، وتسهل الألوان قراءة الحالات بنظرة واحدة. تساعدك الأزرار السريعة على تسجيل المهام اليومية في ثوانٍ ثم فرزها في المكان المناسب.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

خطط للأسبوع القادم من خلال عروض متعددة لليوم واليوم والأسبوع والشهر

سجل قوائم المهام على الفور من خلال إجراءات سريعة، ثم حدد أولويات المهام اليومية

قم بتجميع المهام حسب الفئة أو المشروع أو مجال الحياة حتى يتوازن العمل والحياة الشخصية.

تتبع التقدم المحرز من خلال ميزات بسيطة لإبراز الحالة تساعدك على التركيز على الأمور الأكثر أهمية.

✨ مثالي لـ: المحترفين الذين يخططون لأسبوعهم في لمحة، والمبدعين الذين يوازنون بين المشاريع وإدارة شؤون الحياة، وأي شخص يحب Kanban والتقويم.

16. مخطط السفر من Notion

عبر Notion

عادت السفريات إلى سابق عهدها. تشير تقارير منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة إلى وصول حوالي 1.4 مليار سائح دولي في عام 2024، وهو ما يمثل انتعاشًا شبه كامل، بينما تقول منظمة الطيران المدني الدولي (IATA) إن حركة الطيران الدولية سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في ذلك العام.

أصبح التخطيط الجيد مهمًا مرة أخرى لأن الرحلات الجوية وخطوط السير مزدحمة وسريعة الحركة. Travel Planner by Notion يجمع رحلتك في صفحة واحدة هادئة.

يمكنك حفظ الرحلات الجوية والإقامات وأرقام التأكيد ووسائل النقل المحلية في أقسام منظمة، ثم إضافة روابط للتذاكر والخرائط بحيث يكون كل شيء على بعد نقرة واحدة. توجد قوائم التعبئة بجانب الخطط اليومية، وتوجد ملاحظات المطاعم أو المتاحف بجوار الأوقات والعناوين.

كما أنه يساعدك قبل السفر. يمكنك إضافة فحوصات التأشيرة وتذكيرات جواز السفر وملاحظات الميزانية، ثم فرز الخطط حسب المدينة أو اليوم حتى يسهل تصور الأسبوع القادم.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

اجمع الرحلات الجوية والفنادق والحجوزات مع التواريخ والأرقام والروابط السريعة لسهولة الوصول إليها.

قم بإنشاء جداول يومية مع الأوقات والخرائط والملاحظات حتى تتمكن من التركيز على الرحلة

احتفظ بقوائم التعبئة وبيانات الاتصال في حالات الطوارئ والمعلومات غير المتصلة بالإنترنت معًا لراحة البال.

تتبع ميزانية رحلة بسيطة واحفظ الإيصالات أو لقطات الشاشة لمراجعتها بعد عودتك.

✨ مثالي لـ: المسافرين الفرديين والعائلات، ومحبي خطط السفر الذين يحافظون على حجوزاتهم وأمتعتهم في مكان واحد، ومنظمي الرحلات المهتمين بالميزانية.

📮ClickUp Insight: 18٪ من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم حياتهم من خلال التقويمات والمهام والتذكيرات. ويرغب 15٪ آخرون في أن يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية والأعمال الإدارية. للقيام بذلك، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على: فهم مستويات الأولوية لكل مهمة في سير العمل، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإنشاء المهام أو تعديلها، وإعداد سير عمل آلي. معظم الأدوات لديها خطوة أو خطوتين من هذه الخطوات. ومع ذلك، ساعد ClickUp المستخدمين على دمج ما يصل إلى 5+ تطبيقات باستخدام منصتنا! جرب الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تخصيص المهام والاجتماعات بسهولة إلى فترات زمنية متاحة في تقويمك بناءً على مستويات الأولوية. يمكنك أيضًا إعداد قواعد أتمتة مخصصة عبر ClickUp Brain للتعامل مع المهام الروتينية. ودّع العمل المزدحم!

17. Journal by Notion

عبر Notion

تمر بعض الأيام في غمضة عين. محادثة تريد أن تتذكرها، إنجاز صغير في العمل، فكرة خطرت لك في القطار وبدت مهمة لكنها فاتتك قبل أن تصل إلى المنزل.

يوفر لك Journal by Notion مكانًا هادئًا لتسجيل تلك اللحظات والتفكير فيها، بحيث تشعر أن حياتك اليومية أكثر هدفًا وأن نموك الشخصي أسهل في الرؤية.

يتم ختم الإدخالات تلقائيًا بالتاريخ، ويمكنك وضع علامات عليها حسب الحالة المزاجية أو الموضوع أو المشروع لسهولة الوصول إليها لاحقًا. أضف سطرًا سريعًا أو ملاحظة أطول، وأضف الصور أو المذكرات الصوتية، واستخدم المطالبات البسيطة للتحقق في نهاية اليوم.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

احتفظ بمفكرة يومية مع علامات للمزاج والمواضيع والمعالم التي تريد إعادة زيارتها

التقط اللحظات الخاصة والأفكار والدروس المستفادة حتى لا تضيع

أضف صورًا أو مقاطع أو تأملات سريعة لإنشاء سجل أكثر ثراءً لحياتك.

راجع الإدخالات أسبوعيًا لملاحظة الأنماط، والحفاظ على التركيز، وتعديل الخطط بعناية.

✨ مثالي لـ: عشاق التأمل اليومي، والمبدعين الذين يلتقطون الأفكار واللحظات، وأي شخص يضع علامات على الحالات المزاجية والمواضيع من أجل مراجعات مدروسة.

18. متتبع العادات من Notion

عبر Notion

نادرًا ما يأتي التغيير في لحظة بطولية واحدة. إنه يظهر في التكرار الهادئ، في الخيارات الصغيرة التي تعلم عقلك من ستصبح.

Habit Tracker by Notion يساعدك على الالتزام بهذه الخيارات من خلال تحويل النوايا اليومية إلى علامات بسيطة تستمتع بوضعها. بنقرة واحدة على زر التسجيل، يتم تسجيل جهود اليوم، كما أن التصميم الهادئ يجعل من السهل العودة غدًا.

يمكنك إضافة العادات التي تهمك، وتحديد أهداف صغيرة، ومراقبة تقدمك على مدار الأسبوع والشهر. هناك مساحة للملاحظات السريعة بجانب كل عادة، حتى تتذكر ما ساعدك وما أعاقك.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

تتبع العادات اليومية بنقرة واحدة على ioclick واطلع على السلاسل في لمحة

قم بتجميع العادات حسب الموضوع مثل الصحة أو الدراسة أو التركيز للحفاظ على أولويات واضحة.

أضف ملاحظات قصيرة أو أفكارًا لفهم ما يدعم الاتساق

✨ مثالي لـ: الباحثين عن الاتساق، والمبتدئين في مجال الصحة الذين يتتبعون الإنجازات الصغيرة، والأشخاص الذين يفضلون الأزرار البسيطة وعروض التسلسل.

19. لوحة معلومات الحياة من Notion

عبر Notion

المفتاح ليس إعطاء الأولوية لجدولك الزمني، بل جدولة أولوياتك

لا يمكن أن تكون اقتباسات ستيفن كوفي أكثر ملاءمة لقالبنا التالي.

Life Dashboard by Notion يوفر لك صفحة واحدة هادئة لبدء يومك بهدف محدد، والاطلاع على جدولك الزمني، والحفاظ على بعض الأهداف المهمة في متناول اليد.

يمكنك تدوين مذكراتك وتتبع عاداتك وصحتك وحفظ ملاحظات الدراسة أو العمل دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات. توجد أقسام للقراءة والمالية والأفكار الإبداعية بجانب قائمة صغيرة بالمهام المطلوب إنجازها، وتساعدك الأدوات المصغرة اللطيفة على ملاحظة التقدم المحرز.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

خطط ليومك وأسبوعك من خلال جدول زمني واضح وأهداف وقوائم مهام في عرض واحد.

تتبع العادات والمزاج والصحة حتى تدعم الروتينات اليومية النمو على المدى الطويل

حافظ على تنظيم مدخلات اليوميات وسجلات القراءة وملاحظات الفصل أو المشروع بشكل منظم

استخدم أدوات سريعة لعرض التقدم المحرز والتركيز على الأمور الأكثر أهمية.

✨ مثالي لـ: الباحثين عن البساطة الذين يرغبون في منزل واحد في الصباح، والباحثين عن التوازن الذين يتابعون الأهداف والعادات والملاحظات معًا، والأشخاص الذين يقومون بعمليات تسجيل دخول يومية.

👀 حقيقة ممتعة: كانت كلمة "Priority" (الأولوية) مفردة في اللغة الإنجليزية لمدة 500 عام تقريبًا. لم نبدأ في استخدام كلمة "priorities" (الأولويات) إلا في القرن العشرين عندما تضاعف حجم العمل. التخطيط هو جزئيًا فن الاعتراف بأنه لا يمكن أن يكون هناك عشرة أشياء "أولى".

20. مخطط الحياة Aesthetic That Girl من Notion

عبر Notion

إذا كان موجزك يعرض مقاطع فيديو عن الروتين الصباحي، فأنت تعرف الأجواء. ضوء الشمس، مكتب مرتب، قهوة مثلجة، تمارين إطالة سريعة، ثم قائمة نظيفة تحدد نغمة اليوم.

Aesthetic That Girl Life Planner من Notion يجلب طاقة TikTok إلى قائمة مهام صباحية هادئة وعملية يمكنك استخدامها بالفعل.

في الداخل، تحصل على عروض بسيطة ليومك وأسبوعك وشهرك، بالإضافة إلى أماكن لطيفة للعادات وتفريغ الأفكار وقوائم الرغبات والقراءة. يساعدك هذا القالب على تحديد الأهداف وتتبع الروتينات الصغيرة والوفاء بوعودك لنفسك.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

خطط ليومك وأسبوعك وشهرك بأولويات واضحة وسهولة في المتابعة

تتبع العادات والروتينات حتى تشعر بالتقدم المستمر دون إجهاد.

سجل الأفكار في صفحات تدوين الأفكار وقائمة الرغبات قبل أن تضيع

قم بإدارة المشاريع وقائمة الكتب في مكان واحد، ثم راجع التقدم المحرز بتصميمات هادئة وجمالية.

✨ مثالي لـ: عشاق الروتين المستوحاة من مقاطع فيديو الروتين الصباحي، والطلاب والمهنيين الشباب الذين يبنون عادات، والمخططين المهتمين بالجماليات.

قيود Notion

على الرغم من أن معظم قوالب Notion سهلة الاستخدام وتحتوي على ميزات مفيدة مدمجة فيها، إلا أنها لا تخلو من عيوب.

لا يمتلك Notion AI القدرة على تعديل خصائص قاعدة البيانات مباشرةً.

يذكر المستخدمون في هذا الموضوع على Reddit أيضًا توقف الدردشات الطويلة، وعدم دقة ملخصات الذكاء الاصطناعي، وجودة النموذج التي تبدو أقل من الأدوات الأخرى. وهذا يؤدي إلى بعض القيود العملية التي يجب وضعها في الاعتبار عند إعداد أي قالب Notion لتخطيط الحياة.

لا يمكن للذكاء الاصطناعي الكتابة في حقول قاعدة البيانات، لذا لا تزال التحديثات الجماعية تتطلب عملاً يدويًا أو حلولاً بديلة.

الصفحات الكبيرة تبطئ السرعة. قسّم متتبعات العادات والمذكرات وقوائم المهام إلى عروض أصغر مرتبطة ببعضها البعض.

الحد الأقصى للخطة المجانية سريع الاستنفاد: تحميل ملفات بحجم 5 ميجابايت، سجل إصدارات قصير، وإصدار تجريبي صغير من الذكاء الاصطناعي.

تبدو التعديلات على الهاتف المحمول محدودة والاستخدام دون اتصال بالإنترنت محدود، لذا من الأفضل إجراء التغييرات الجوهرية على جهاز الكمبيوتر المكتبي.

القوالب مرنة ولكنها ليست جاهزة للاستخدام. تحتاج العلاقات والتجميعات والأذونات إلى إعداد دقيق للحفاظ على تزامن المهام والأهداف والإدخالات.

قوالب Notion البديلة

هل تعرف تلك اللحظة التي يتحول فيها تحديث بسيط إلى مطاردة؟ المهام مبعثرة عبر منصات مختلفة: واحدة في تطبيق، وملاحظات في تطبيق آخر، وموجز في بريد إلكتروني، ووثيقة نصف مكتوبة مفتوحة في مكان آخر. هذا هو تشتت العمل ، وهو يستنزف وقتك وطاقتك بهدوء.

ClickUp يلبي احتياجاتك من خلال مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي .

يجمع المهام والمستندات ولوحات المعلومات وWork AI في مكان واحد، حتى تتوقف عن البحث عن الروابط وتبدأ في إحراز التقدم. يقلل من توسع السياق وتوسع العمليات، ويساعد حتى في توسع الذكاء الاصطناعي من خلال تزويدك بالكتابة والتخطيط والرؤى في نفس المكان.

إذا كان قالب Notion لتخطيط الحياة هو نظامك المبدئي، فإن ClickUp هو الترقية التي تتناسب مع الأسابيع المزدحمة والفرق الحقيقية.

1. قالب ClickUp لتخطيط الحياة

احصل على قالب مجاني قم بإجراء تصحيحات بسيطة عندما تصبح الحياة مزدحمة باستخدام قالب ClickUp Life Plan.

إذا كنت قد جربت قالب Notion لتخطيط الحياة وما زلت تشعر بأنك منقسم بين عدة اتجاهات، فإن قالب Life Plan Template من ClickUp يوفر لك مكانًا هادئًا لتجميع كل شيء معًا.

يساعدك هذا القالب على تحديد ما يهمك، ووضع بعض المعالم، واختيار الإجراءات الصغيرة التالية التي تناسب أسبوعك الحقيقي. يمكنك رؤية تقدمك بوضوح، مما يسهل عليك الحفاظ على الاتساق، والتكيف عند تغيير الخطط، والحفاظ على ثقتك بأهدافك.

يمكنك تخطيط الأهداف طويلة المدى في قائمة الخطة، وتدوين الأفكار على لوحة الحياة، واتباع دليل "البدء" القصير حتى لا تواجه صفحة فارغة أبدًا. تحافظ الحقول المخصصة مثل المنطقة وشريك المساءلة على السياق قريبًا، بينما توضح الحالات البسيطة مثل "مهام"، و"قيد التنفيذ"، و"مكتمل" الخطوة التالية.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

حدد أهدافًا واضحة، وأضف معالم بارزة، وحوّلها إلى مهام يومية ستنجزها بالفعل.

شاهد التقدم المحرز في لمحة بفضل الحالات الهادئة ولوحة التحكم البسيطة.

احتفظ بمجالات الحياة مثل الصحة والوظيفة والمالية في مكان واحد حتى تتوافق اختياراتك مع قيمك

ادعُ صديقًا أو مرشدًا ليكون شريكًا في المساءلة وراجعوا الأسبوع معًا.

✨ مثالي لـ: من يضعون أهدافًا شاملة، ومن يحولون الإنجازات إلى إجراءات أسبوعية، وأي شخص يرغب في إحراز تقدم واضح في جميع مجالات الحياة.

2. قالب ClickUp المجاني لتخطيط نهاية العمر

احصل على قالب مجاني ابدأ ببساطة وأضف إليه القليل في كل مرة باستخدام قالب ClickUp المجاني لتخطيط نهاية العمر.

تخطيط نهاية حياتك هو عمل حساس. فهو يطلب منك التوقف قليلاً والتفكير في رغباتك وتسهيل الأمور على الأشخاص الذين تحبهم.

يوفر لك قالب ClickUp المجاني لتخطيط نهاية الحياة مكانًا مريحًا لتجميع كل شيء في مكان واحد حتى لا تضطر عائلتك إلى البحث أو التخمين في الأوقات الصعبة.

يمكنك الاحتفاظ بالوثائق المهمة وجهات الاتصال والتعليمات معًا، ثم استخدام قوائم المراجعة لتدوين ما تم إنجازه وما لا يزال بحاجة إلى الاهتمام.

هناك أيضًا مساحة للتفاصيل العملية مثل الحسابات والسياسات، بالإضافة إلى الجوانب الإنسانية التي تهم عائلتك، مثل الموسيقى والرسائل وكيف تريد أن يكون يومك. يمكنك مراجعتها مرة واحدة في السنة، وإجراء تحديثات صغيرة، والتأكد من أن كل ما يهم مكتوب.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

احفظ المستندات والوثائق والسندات المهمة مع ملاحظات حول مكان وجود النسخ الأصلية ومن يجب الاتصال به أولاً.

سجل رغباتك الطبية والرعاية المفضلة والتعليمات العملية حتى تكون القرارات واضحة.

احتفظ بتفضيلات الجنازة أو الذكرى، والموسيقى، والقراءات، والرسائل الشخصية في مكان واحد

تتبع التقدم المحرز باستخدام حالات بسيطة وقائمة مراجعة هادئة حتى يتمكن أحباؤك من الوصول إليها بسهولة عندما يحتاجون إليها.

✨ مثالي لـ: العائلات التي تنظم رغباتها ووثائقها، ومقدمو الرعاية الذين يحتاجون إلى الوضوح، وأي شخص يرغب في تدوين خططه.

3. قالب مخطط يومي ClickUp

هل تتذكر الموسم الثالث من مسلسل The Bear عندما كان كارمي يغير القائمة كل يوم؟ كانت الأطعمة جريئة، لكن الخدمة أصبحت فوضوية. تراكمت التذاكر.

هذا ما يمكن أن يكون عليه يومك بدون خطة. يوفر لك قالب ClickUp Daily Planner لوحة نظيفة تحتاجها حتى يسير العمل بسلاسة ولا يحدث أي خلل.

يمكنك فرز المهام إلى فئات "شخصية" أو "عمل" أو "هدف" ثم تعيين أولويات بسيطة بحيث تظهر العناصر المهمة في الأعلى. تساعدك طريقة عرض التقويم الواضحة على وضع العمل في المكان المناسب، كما تسهل الحالات البسيطة مثل "مفتوح" و"مكتمل" رؤية التقدم المحرز.

إذا كنت تحب إعادة الضبط السريع، فإن عرض "ابدأ من هنا" يضع خطتك بحيث لا تواجه شاشة فارغة أبدًا.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

خطط ليومك في دقائق، ثم حدد المهام المنجزة من قائمة المهام حتى تظل منظمًا.

قم بتجميع المهام الجماعية والمدرسية والشخصية للحفاظ على الحدود واضحة وتركيز الانتباه.

استخدم التقويم لوضع المهام في الوقت الفعلي بحيث تتناسب الجداول اليومية مع طاقتك

سجل الملاحظات السريعة والمتابعات الصغيرة حتى لا يفوتك أي شيء بين الاجتماعات أو الحصص الدراسية.

✨ مثالي لـ: الأشخاص الذين يفضلون تنظيم أيامهم وفقًا للتقويم، والطلاب والمهنيين الذين يفصلون بين المهام العملية والشخصية، ومحبي قوائم المهام.

4. قالب خطة العمل اليومية من ClickUp

احصل على قالب مجاني حوّل نواياك إلى مهام يومية باستخدام قالب خطة العمل اليومية من ClickUp.

أصبحت أيام العمل الحديثة تطول باستمرار. وجد مؤشر اتجاهات العمل الأخير من Microsoft أن الاجتماعات بعد الساعة 8 مساءً ارتفعت بنسبة 16٪ على أساس سنوي، مع تبادل الأشخاص عشرات الرسائل خارج ساعات العمل أيضًا.

إذا كان ذلك يبدو مألوفًا، فإن قالب خطة العمل اليومية من ClickUp يمنحك بداية جديدة كل صباح. يمكنك تحديد هدف واضح واحد، وتقسيمه إلى إجراءات صغيرة، وترتيبها على جدول زمني بسيط.

داخله، يمكنك تجميع المهام الشخصية والمهنية، وإضافة أولوية سريعة، والاطلاع على التقدم المحرز في لمحة. تسهل طرق عرض الأهداف والجدول الزمني وخطوات العمل تخطيط اليوم، ثم تعديله عندما تطرأ ظروف حياتية.

يمكنك أيضًا تتبع التقدم ومراقبة نتائجك بما يتماشى مع أهدافك باستخدام لوحات معلومات ClickUp.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

خطط ليوم واقعي يشمل المهام العملية والشخصية حتى تتمكن من البقاء منظمًا وتحتفظ بطاقتك بعد ساعات العمل.

قسّم المهام الكبيرة إلى خطوات عملية، وعيّن المسؤولين عنها، وتابع التقدم المحرز دون مغادرة مخططك اليومي.

أنشئ روتينًا صباحيًا ومسائيًا قابلًا للتكرار حتى تلتزم بالروتين اليومي وتبقى مركزًا.

انتقل من الأفكار إلى التنفيذ بسرعة عندما تتغير الأولويات، مع الحفاظ على الزخم وتجنب توسع السياق.

✨ مثالي لـ: صانعي القرار الذين يختارون هدفًا يوميًا واحدًا، والفرق التي تقسم العمل إلى خطوات واضحة، والأيام سريعة الحركة التي تتطلب إعادة التخطيط بسرعة.

5. قالب خطة التنمية الشخصية من ClickUp

احصل على قالب مجاني احتفل بالخطوات الصغيرة التي تتراكم مع قالب خطة التطوير الشخصي من ClickUp.

تفتح هاتفك وترى ثلاثة أشياء في آن واحد: سلسلة Duolingo على دعم الحياة، وتذكير بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية قمت بتأجيله مرتين، ومقال محفوظ حول تحديث محفظتك.

أنت تهتم بكل ذلك، لكن خططك موزعة على خمسة أماكن، ولا يوجد تواصل بينها. يوفر لك قالب خطة التنمية الشخصية من ClickUp مكانًا واحدًا للنمو الشخصي.

إليك كيفية عمل ذلك: حدد هدفًا أو هدفين واضحين كل ثلاثة أشهر، وأضف أهدافًا أسبوعية صغيرة، وسجل الإنجازات حتى ترى الزخم الفعلي. تظهر عروض التخطيط والعمل والتتبع جنبًا إلى جنب، مما يساعدك على الحفاظ على تركيزك وتحقيق أهدافك.

كما أنه يتناسب مع الحياة الواقعية. استخدمه لتنمية مهاراتك المهنية وروتينك الصحي ومشاريعك التي تحبها في نفس المكان.

للمضي قدمًا، يمكنك ربط خطة التطوير الشخصية الخاصة بك بـ ClickUp Docs . يتيح لك ClickUp Docs إنشاء مستندات ديناميكية ومواقع ويكي وملاحظات تظل مرتبطة بأهدافك ومهامك. سواء كان ذلك حفظ المقالات أو كتابة الأفكار أو الاحتفاظ بسجل للتعلم، يظل كل شيء في نفس مساحة العمل التي توجد فيها خططك.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

ارسم خريطة لأهدافك المهنية من خلال المهارات التي يجب تعلمها والمهام التي يجب ممارستها والأدلة التي يمكنك تقديمها في التقييمات.

قم ببناء روتين صحي من خلال العادات والتحقق الأسبوعي ومكان لطيف لتتبع الحالة المزاجية والطاقة.

أنشئ مسارًا تعليميًا للكتب والدورات التدريبية حتى لا يتأخر وقت الدراسة عن المهام اليومية.

حوّل الأهداف طويلة المدى إلى مهام يومية، وراجع التقدم المحرز في لمحة سريعة.

✨ مثالي لـ: طموحين في مجال العمل يرغبون في تطوير مهاراتهم، ومهتمين بالصحة يرغبون في تتبع روتينهم اليومي، ومتعلمين مدى الحياة يرغبون في تحويل أهدافهم إلى واقع.

6. قالب ClickUp لتتبع العادات الشخصية

احصل على قالب مجاني اجعل تقدمك سهل الملاحظة والاحتفال به باستخدام قالب ClickUp لتتبع العادات الشخصية.

العادات تمر بمرحلة مهمة حاليًا. بيعت أكثر من 20 مليون نسخة من كتاب Atomic Habits للكاتب James Clear في جميع أنحاء العالم، مما يدل على عدد الأشخاص الذين يحاولون بناء روتينات أفضل والالتزام بها.

يمنحك قالب ClickUp Personal Habit Tracker طريقة بسيطة ومرئية للوفاء بوعودك لنفسك. يتيح لك تسمية العادات القليلة المهمة هذا الشهر، ومشاهدة تقدمك، وتحديد الأيام التي تحتاج إلى إعادة ضبط.

في الخلفية، هذا القالب لتجميع العادات عملي وسهل الاستخدام. إذا كنت تحب الأرقام، تساعدك الحقول المخصصة على تتبع الأهداف، كما أن عرض "البدء" القصير يجعل الإعداد سهلاً وليس مرهقًا.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

قم ببناء مجموعة صغيرة من العادات اليومية وتتبعها في مكان واحد منظم

شاهد التسلسلات والتقدم البسيط حتى تظل متحمسًا خلال الأسابيع المزدحمة

أضف حقول مخصصة لأشياء مثل الخطوات أو الصفحات المقروءة أو أهداف الترطيب

راجع شهرك لتلاحظ الأنماط واختر عادة واحدة لتحسينها في المستقبل.

✨ مثالي لـ: محبي تجميع العادات، والأشخاص المهتمين بالبيانات الذين يحبون الأهداف والإنجازات المتتالية، وأي شخص يبدأ صغيرًا ويحافظ على ثباته.

👀حقيقة ممتعة: كانت كلمة "deadline" تعني في السابق خطًا حرفيًا لا يجب تجاوزه، وكانت تستخدم في معسكرات الاعتقال خلال الحرب الأهلية. لاحقًا، استخدم الطابعون كلمة "deadline" للإشارة إلى حواف المساحة القابلة للطباعة. اليوم، أصبحت الكلمة تعني تاريخًا في التقويم، لكن طابع الاستعجال بقي كما هو.

7. قالب ClickUp للإنتاجية الشخصية

احصل على قالب مجاني تجنب ضياع المهام المفاجئة مع قالب الإنتاجية الشخصية من ClickUp

إذا كان موجزك مليئًا بفيديوهات "إعادة ضبط يوم الأحد"، فأنت لست وحدك. لقد نمت هذه الظاهرة لأن إعادة الضبط الأسبوعية البسيطة تساعد الناس على الشعور بالاستعداد للأسبوع، وحتى وسائل الإعلام الكبرى تغطيها كروتين مفيد، وليس مجرد موضة.

يوفر لك قالب ClickUp Personal Productivity Template مكانًا واحدًا بسيطًا لتستقر فيه وتلتقط أنفاسك وتقرر ما الذي يستحق اهتمامك اليوم.

في الداخل، يتم ترتيب كل شيء بطريقة سهلة وواضحة. يمكنك فرز المهام حسب الفئة، وتحديد الأولويات، ومراقبة التقدم المحرز دون الحاجة إلى الإشراف الدقيق على نفسك. تسهل طرق عرض التقويم واللوحة تخطيط الأسبوع المقبل.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

خطط ليومك في دقائق، وقم بتجميع المهام حسب العمل أو الأمور الشخصية أو الدراسة، وحافظ على تنظيمك.

حوّل الأفكار المتفرقة إلى مهام يومية، وأضف تواريخ الاستحقاق، واطلع على أعباءك الأسبوعية في لمحة سريعة.

تتبع الإنجازات الصغيرة في الأهداف طويلة المدى حتى تتمكن من الحفاظ على تركيزك وتحقيق الأهداف المهمة بالفعل.

استخدمه جنبًا إلى جنب مع قوالب المخطط المفضلة لديك إذا كنت تريد التبديل من قالب مخطط الحياة Notion أو تجربة نظام جديد.

✨ مثالي لـ: مخططي إعادة الضبط يوم الأحد، والمبدعين الذين يلتقطون الأفكار ثم يحددون أولوياتها، والأشخاص الذين يرغبون في عرض القوائم واللوحات معًا.

ميزة ClickUp: تصبح قوالب الإنتاجية أكثر دقة عند إقرانها بـ ClickUp Brain. تخيل أنك تنهي اجتماعًا للفريق وتجد مستندًا ينتظرك بالفعل مع ملاحظات وبنود عمل ومهام مخصصة. يعرف ClickUp Brain سياق مساحة عملك ويوصي بالخطوات التالية ويملأ التفاصيل. في المتوسط، يوفر المستخدمون 1.1 يومًا كل أسبوع، مما يمنحك الوقت للتركيز على العمل المهم. استخدم ClickUp Brain مجانًا استرجع أكثر من يوم من وقتك كل أسبوع مع ClickUp Brain

8. قالب تقرير الإنتاجية الشخصية من ClickUp

احصل على قالب مجاني شاهد التقدم المحرز دون الحاجة إلى مراقبة جدول البيانات باستخدام قالب تقرير الإنتاجية الشخصية من ClickUp.

وجد مؤشر Anatomy of Work Index من Asana أن الناس يقضون حوالي 60٪ من يومهم في "العمل المتعلق بالعمل" - مثل متابعة التحديثات والبحث عن المستندات - وليس في العمل الفعلي نفسه!

يمنحك قالب تقرير الإنتاجية الشخصية من ClickUp صورة واضحة عن أين تذهب وقتك بالفعل. تقوم بتسجيل العمل مرة واحدة، ويحوله القالب إلى عروض بسيطة يمكنك التحقق منها يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا.

يبرز القالب الأنماط التي قد تفوتك في الوقت الحالي، مثل المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً أو الساعات الهادئة التي تنجز فيها أفضل أعمالك. الهدف هو الوضوح الصادق بأقل قدر ممكن من الصيانة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

راجع جدولًا زمنيًا واضحًا ليومك أو أسبوعك لتحديد أوقات الضياع وحماية فترات التركيز.

قارن بين الوقت المخطط والوقت الفعلي حتى تتمكن من تقدير التقديرات المستقبلية بشكل صحيح مع تقليل التخمينات.

قم بتجميع المهام حسب نوع المهمة أو العميل لمعرفة ما الذي يحقق نتائج جيدة وما الذي يحتاج إلى تقليص.

قم بتصدير ملخصات بسيطة عندما تريد مشاركة التقدم المحرز أو إرفاق الوقت بفاتورة

✨ مثالي لـ: المستقلين والمستشارين الذين يتتبعون الوقت، والمحترفين المستقلين الذين يكتشفون مضيعة الوقت، وأي شخص يرغب في الحصول على لقطات بسيطة للتقدم المحرز.

ميزة ClickUp: تخيل أنك تسأل، "ما هي المشاريع التي استهلكت معظم الوقت هذا الأسبوع؟" وتحصل على إجابة فورية غنية بالسياق مستمدة من جميع أدواتك. يربط ClickUp Brain MAX بين تطبيقاتك وملفاتك وبياناتك، حتى لا تضيع وقتك في البحث عن الإجابات. استخدم ميزة التحويل الصوتي إلى نص لتسجيل الأفكار بسرعة أو تعيين تذكيرات أو تحديد طموحاتك، سواء كانت تتعلق بالوظيفة أو الصحة أو الشؤون المالية أو التعلم أو النمو الشخصي. يستفيد Brain MAX من عدة نماذج رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في تقسيم الأهداف الكبيرة إلى خطوات قابلة للتنفيذ وتتبع التقدم المحرز واقتراح تعديلات ذكية على طول الطريق. يمكنه تنظيم روتينك اليومي وأتمتة المهام المتكررة وحتى عرض الأفكار أو التذكيرات للحفاظ على حافزك ومتابعة مسارك. من المهام اليومية إلى الرؤية طويلة المدى، يجعل Brain MAX تخطيط الحياة أكثر ذكاءً وتنظيماً ومصمماً خصيصاً لك.

9. قالب ClickUp Getting Things Done Framework

احصل على قالب مجاني استخدم هذا الإطار القوي لإنشاء قائمة مهام قابلة للتنفيذ!

عقلك مخصص لتوليد الأفكار، وليس للاحتفاظ بها.

عقلك مخصص لتوليد الأفكار، وليس للاحتفاظ بها.

يكرر ديفيد ألين هذه العبارة كثيرًا، وهي تلخص جوهر GTD: أخرج كل شيء من رأسك حتى تتمكن من التفكير فعليًا.

يوفر لك قالب Getting Things Done Framework من ClickUp مكانًا بسيطًا لتسجيل الأفكار وتوضيحها وتنظيمها قبل اختيار ما ستفعله بعد ذلك.

يعكس القالب الخطوات الخمس لـ GTD حتى تتمكن من تفريغ ذهنك في صندوق الوارد، وفرز كل عنصر في القائمة الصحيحة، ومراجعته بانتظام، ثم البدء من جديد.

إذا كنت تشعر أن ملاحظاتك ومهامك موزعة على عشرة أماكن مختلفة، فإن هذا النظام يجمعها في مكان واحد يمكنك الوثوق به.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

اجمع كل شيء في صندوق وارد واحد، من الأفكار إلى المهام، ثم حوّل كل شيء إلى الإجراء التالي المرئي.

قم بالتوضيح والتنظيم باستخدام الحقول المخصصة وحقول الحالة، ونتائج الملفات، والمراجع، والعناصر المعلقة، بحيث تعرض قوائمك فقط الأشياء التي يمكنك القيام بها بالفعل في الوقت الحالي.

قم بتعيين مراجعة أسبوعية بسيطة للتراجع قليلاً ومراجعة المشاريع وإعادة ضبط الأولويات حتى يظل النظام موثوقًا عندما تصبح الحياة مزدحمة.

✨ مثالي لـ: عشاق GTD الذين يسجلون كل شيء، والأذهان المثقلة التي تحتاج إلى صندوق بريد موثوق، والمراجعين الأسبوعيين الذين يحبون الدورات النظيفة.

10. قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ قائمة هادئة تثق بها ويومًا تشعر أنه يمكنك إدارته باستخدام قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp.

هل انتهى يومك يومًا وأنت تتساءل أين ذهب كل هذا الوقت - أو أسوأ من ذلك، أدركت أنك نسيت شيئًا مهمًا؟

يساعدك قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp على رؤية ما هو أهم بالنسبة لك في اليوم، بحيث تظل المهام الضرورية في بؤرة التركيز بينما تنتظر المهام غير الضرورية دورها.

افتحه في الصباح، واختر أهم ثلاثة أهداف، واترك بقية اليوم يتكيف معها. تصبح المهام القصيرة علامات إرضاء. يمكن تقسيم المهام الأكبر إلى عدة خطوات صغيرة حتى يتم إنجازها بالفعل.

كما أنه يتناسب جيدًا مع حياتك اليومية. قم بتأجيل أو إعادة جدولة المهام دون أن تفقد المسار، وقم بتعيين تذكيرات هادئة تنبهك قبل المواعيد النهائية، واحفظ المهام المتكررة لروتينك الصباحي.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا القالب:

قائمة يومية مركزة لمهام العمل والمواعيد النهائية للمدرسة والمهام اليومية وهدف أو هدفين طموحين تريد تحقيقهما.

التقاط سريع للمهام الجديدة خلال اليوم، ثم فرزها حسب الأولوية أو الوقت حتى تظل خطتك واقعية.

عناصر متكررة بسيطة للعادات والأعمال المنزلية التي يجب أن تظهر في أيام محددة دون إعداد يدوي

تحقق في نهاية اليوم من أي شيء لم ينتهِ لترحيله إلى الغد وأضف ملاحظة قصيرة حول ما نجح وما يجب تغييره.

✨ مثالي لـ: عشاق التركيز اليومي الثلاثة الأوائل، والطلاب والآباء المشغولين الذين يوازنون بين المهام والواجبات، ومن يحافظون على روتين متكرر.

عش حياتك على أكمل وجه مع ClickUp

عدد كبير جدًا من علامات التبويب. عدد كبير جدًا من القوائم. عدم وضوح كافٍ.

هذا هو ما يشبه التخطيط في الوقت الحالي.

استعرضنا المخططين والمتتبعين والمذكرات التي تساعد حقًا، كما حددنا العوائق التي تبطئ الناس عندما يكون العمل والحياة في زوايا منفصلة.

إليك سبب تفوق ClickUp في هذا النوع من الحياة. ✨

يُبسط ClickUp توسع العمل والبحث عن السياق من خلال دمج المهام والمستندات والدردشة والأهداف وإعداد التقارير في مكان واحد قابل للتخصيص ليومك. يمكنك التخطيط لأسبوع، وتسجيل فكرة، وإنشاء قائمة مراجعة، ومتابعة التقدم دون التنقل بين التطبيقات.

اشترك في ClickUp، واختر القالب المناسب، وحقق نجاحك الصغير التالي!