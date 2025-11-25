تواجه فرق المبيعات مشكلة التجزئة. وجد تقرير Highspot عن حالة تمكين المبيعات أن 29٪ من الشركات لا تزال تعتمد على أدوات متعددة غير متصلة ببعضها البعض.

إذا قمنا بتحليل ذلك، فسيكون هناك برنامج لتخزين المحتوى، وآخر للتدريب، وبرنامج منفصل للتحليلات. كل برنامج له لغته الخاصة، وكل برنامج يتطلب صيانة خاصة به، ومعًا يشكلون متاهة من عدم الكفاءة.

أطلق على هذا اسم فجوة التمكين. وهي مكلفة.

لكن الشركات التي تتخلص من هذه التعقيدات وتتبني تمكين مبيعات موحد تحقق معدل فوز بنسبة 49% في الصفقات المتوقعة. عندما يتبنى أصحاب العمل أفضل استراتيجية تمكين مبيعات في فئتها، يحقق 84% من مندوبي المبيعات حصصهم.

سيساعدك برنامج تمكين المبيعات على توحيد حركة المبيعات.

في هذا الدليل، نوضح لك كيفية اختيار برنامج تمكين المبيعات الذي يزيد الإيرادات.

⭐ نموذج مميز عندما تكون بيانات المبيعات الخاصة بك موجودة في جداول بيانات وأدوات منفصلة، يصعب إثبات تأثير جهود التمكين — التدريب أو المحتوى أو التوجيه — على عائد الاستثمار. يساعدك نموذج تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لتمكين المبيعات من ClickUp على تتبع وقياس وتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بمبادرات تمكين المبيعات. احصل على نموذج مجاني

ما هو برنامج تمكين المبيعات؟

برنامج تمكين المبيعات هو مجموعة من الأدوات التي تزود مندوبي المبيعات بالموارد والمعلومات التي يحتاجونها للتفاعل مع العملاء المحتملين وإبرام الصفقات.

ويشمل نظامًا لإدارة التعلم لتدريب وتوجيه فرق المبيعات، ونظامًا لإدارة المحتوى لتخزين مواد المبيعات، ونظامًا لإدارة علاقات العملاء لتتبع التأثير.

📌 مثال على تمكين المبيعات في الواقع تخيل شركة SaaS تبيع منتجًا معقدًا للمؤسسات. يتضمن برنامج تمكين المبيعات القوي ما يلي: زود مندوبي المبيعات بـ بطاقات المعركة للتعامل مع مقارنات المنافسين.

قم بإنشاء نصوص عرض توضيحي قائمة على الشخصية لأنواع مختلفة من المشترين

قدم وحدات تدريبية حول التفاوض والتعامل مع الاعتراضات

استخدم منصة تمكين المبيعات مثل ClickUp لتركيز المحتوى وتتبع الجاهزية وقياس الأداء. والنتيجة؟ يبيع مندوبو المبيعات بثقة، وتبقى الرسائل متسقة، وتبدو كل تفاعلات العملاء مقصودة.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب خطط مبيعات مجانية لتخطيط أهدافك وأنشطتك وغاياتك

أهمية اختيار برنامج تمكين المبيعات المناسب

السؤال الأهم عند اختيار برنامج تمكين المبيعات هو: هل سيساعد مندوبي المبيعات على البيع بشكل أفضل وأسرع وبشكل أكثر اتساقًا؟

إليك سبب أهمية اختيار برنامج تمكين المبيعات المناسب.

يقلل من وقت التجهيز ويبني أداءً متسقًا للممثلين

تعمل منصات تمكين المبيعات الجيدة على تقصير الوقت الذي يستغرقه مندوبو المبيعات ليصبحوا منتجين بالكامل.

وذلك لأن مندوبي المبيعات يحصلون على وصول فوري إلى كتيبات الإرشادات، وعروض التقديم، وموجزات المنافسين، ومسارات المحادثات المصممة خصيصًا للمشتري الذي يتحدثون إليه.

يمكن للموظفين الجدد متابعة المكالمات الأفضل أداءً ومراجعة العروض التوضيحية المُعلقة وممارسة التعامل مع الاعتراضات مباشرةً على المنصة.

يرفع مستوى التدريب من خلال التعليقات المستندة إلى البيانات

تقوم أدوات تمكين المبيعات الحديثة بتسجيل رؤى المكالمات وأنماط أداء مندوبي المبيعات وفجوات السلوك عبر مسار التحويل.

يمكن لمديريك مراجعة كيفية تعامل كبار مندوبي المبيعات مع الاعتراضات، أو عند تقديم الأسعار، أو كيفية تحديد نقاط الضعف. يسلط البرنامج الضوء على الفجوات في المهارات لكل مندوب ويقترح دروسًا أو وحدات تدريبية.

يربط بين المبيعات والتسويق والمنتج من أجل مواءمة الرسائل

يتم مزامنة كل مجموعة وبرنامج نصي مع الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهذا يعني أنه عندما تتغير الرسالة، يتم إخطار الجميع. لا يعمل فريق المبيعات لديك على مواد ترويجية قديمة.

لا يتعين على قسم التسويق ملاحقتهم للحصول على تحديثات.

وتضمن فرق المنتجات أن تعكس كل عرض تقديمي أحدث الميزات. يمكنك تقديم تجربة شراء متسقة في كل مرحلة من مراحل رحلة العميل.

ومع ذلك، إذا كنت جديدًا في استخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات، فإن هذا الفيديو يعرض لك الأدوات والقوالب وسير العمل لمساعدتك على البدء.

👀 هل تعلم؟ مصطلح "spam" الذي يطلق على الرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها يأتي من سكيتش BBC في السبعينيات عن اللحم المعلب "Spam"، لأن إحدى الرسائل الإلكترونية الجماعية كانت تعكس نفس الكورس المتكرر.

المكونات الرئيسية لبرنامج تمكين المبيعات

تصبح منصة تمكين المبيعات، عندما تكون مزودة بالميزات التالية، عاملاً مضاعفاً للقوة في كل ما تحاول القيام به مع فريق المبيعات الخاص بك.

إدارة شاملة للمحتوى: يخزن مستودع مركزي جميع يخزن مستودع مركزي جميع مواد تمكين المبيعات ، مثل دراسات الحالة والعروض التقديمية وورقات البيانات، في مكان واحد، بشكل منظم وسهل الوصول إليه.

تحليلات المبيعات وإعداد التقارير: اربط اربط مؤشرات الأداء الرئيسية لتمكين المبيعات بالإيرادات وشاهد كيف يؤثر المحتوى والتدريب على مسار المبيعات بأكمله.

تكامل CRM: يضمن التكامل المباشر مع منصات مختلفة اتساق البيانات وإمكانية الوصول إليها. يقلل تسجيل الأنشطة تلقائيًا من العمل اليدوي ويضمن تسجيل كل تفاعل مع العملاء.

الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يمكن للأتمتة الذكية تبسيط سير العمل لكل مرحلة من مراحل المبيعات أو لكل شخصية. أضف تحليل المكالمات المدعوم بالذكاء الاصطناعي ووكلاء الطيار الآلي إلى المزيج واحصل على تعليقات متعمقة حول الأداء أثناء التنقل.

امتثال قوي: تضمن ضوابط الوصول القوية مشاركة المواد الحساسة بأمان. فهي تساعدك على تلبية المتطلبات التنظيمية. تحافظ سجلات التدقيق على الشفافية من خلال تتبع استخدام المحتوى وأنشطة المشاركة.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1905، أصبحت السيدة C. J. Walker واحدة من رواد البيع المباشر. أنشأت خطها الخاص من منتجات العناية بالشعر وأسست شركة Madam C. J. Walker Manufacturing Company، ودربت آلاف النساء على بيع منتجاتها من باب إلى باب. وأصبحت في هذه العملية واحدة من أوائل المليونيرات اللواتي صنعن ثروتهن بأنفسهن في أمريكا.

📚 اقرأ المزيد: أدوات أتمتة المبيعات للشركات الصغيرة

كم يجب أن تدفع مقابل برنامج تمكين المبيعات

يختلف المبلغ الذي يتوقع أن تدفعه مقابل برنامج تمكين المبيعات باختلاف حجم مؤسستك والميزات المطلوبة واحتياجات التكامل.

الخطة الأساسية: 10-30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

ويشمل ميزات مثل إدارة المحتوى والتحليلات الأساسية وتكامل البريد الإلكتروني والوصول إلى التدريب القياسي.

الخطة المتقدمة: 30-70 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

يضيف إدارة محتوى متقدمة، وتحليلات محسّنة، وتكامل CRM، وعلامة تجارية مخصصة، ودعمًا أكثر قوة.

حلول المؤسسات: 70 إلى 100 دولار أمريكي أو أكثر لكل مستخدم شهريًا

تتضمن هذه الفئة السعرية ميزات شاملة وتكاملات مخصصة ودعمًا ذو أولوية. تفرض بعض المنصات رسومًا أساسية بالإضافة إلى تكاليف سنوية لكل مستخدم. ​

يمكن أن تتجاوز عقود المؤسسات في بعض الأحيان 90,000 دولار سنويًا، اعتمادًا على الحجم والتخصيص.

💡 نصيحة احترافية: إن قوة منصة تمكين المبيعات تعتمد على قوة الأنظمة التي تتصل بها. إذا لم يتكامل البرنامج بشكل سلس مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومسجل المكالمات ونظام إدارة المحتوى (CMS) وأدوات التدريب، فسوف ينتهي الأمر بفريقك إلى تكرار العمل وزيادة التكاليف التشغيلية. يجب أن يقلل البرنامج الذي تختاره من تبديل السياق ويقضي على توسع نطاق العمل ، لأن فريقك يقضي بالفعل وقتًا أطول في إدارة العمل بدلاً من القيام به فعليًا.

📮 ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا تضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الذكي المدمج في مساحة العمل الخاصة بك تغيير ذلك. ادخل إلى ClickUp Brain. يوفر لك رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام المناسبة في ثوانٍ معدودة، حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

كيفية اختيار برنامج تمكين المبيعات المناسب

لذا، إذا كنت تتساءل من أين تبدأ، فابدأ من هنا 👇

1. ابدأ باحتياجات عملك

لماذا تحتاج إلى برنامج تمكين المبيعات في المقام الأول؟

اطرح أسئلة مثل:

أين يضيع مديرو المبيعات وقتهم أو يقدمون أداءً ضعيفًا؟

كيف يمكن لأدوات تمكين المبيعات أن تساعد في تحسين إنتاجية المبيعات من خلال التخلص من الأعمال الإدارية المتكررة ومواءمة مندوبي المبيعات حول المحتوى المناسب؟

ما هي المقاييس المهمة بالنسبة لك؟

كيف تبدو رحلة المشتري لديك؟ هل هي طويلة ومعقدة أم قصيرة وتجارية؟

ما هي الأدوات الموجودة لديك بالفعل، وكيف ستتناسب الأداة الجديدة معها؟

💡 نصيحة احترافية: قم بتوثيق حالات الاستخدام الرئيسية ومقاييس النجاح. قد تكون على النحو التالي: يجب أن يكون مندوبو المبيعات قادرين على العثور على المحتوى الصحيح في غضون دقيقتين، أو يجب أن يتم تقليل فترة تدريب الموظفين الجدد من 12 إلى 8 أسابيع.

2. قم بتقييم الموردين وإجراء تحليل مقارن

يجب أن تفهم كيف تتناسب كل أداة مع حركة المبيعات لديك وتتكامل مع أنظمتك.

يجب أن يتضمن تحليلك المقارن ما يلي:

المعايير لماذا هذا مهم مثال عملي ملاءمة حالة الاستخدام يجب أن يتناسب مع حركة مبيعاتك إذا كنت تدير صفقات مؤسسية متعددة الأطراف، فأنت بحاجة إلى مسارات بيع موجهة ودلائل إرشادية قائمة على الأدوار، وليس مجرد مكتبة محتوى. عمق التكامل تكامل Deep CRM ومسجل المكالمات وCMS وLMS يخلق سير عمل واحد للممثلين ينهي مندوب المبيعات مكالمة في Gong → تتم مزامنة الرؤى والعلامات مع Salesforce → توصي أداة التمكين تلقائيًا بالأصل التالي الذكاء الاصطناعي والأتمتة يجب أن تعرض الذكاء الاصطناعي المحتوى المناسب، وتحلل المكالمات، وتقوم بأتمتة التدريب. أثناء مكالمة تحديد الأسعار، تعرض الأداة بطاقة معركة مباشرة وتسلط الضوء تلقائيًا على أنماط الاعتراضات من أجل التدريب. إدارة المحتوى والتحليلات تُظهر التحكم القوي + التحليلات الأصول التي تسرع عملية البيع والأصول التي يتجاهلها مندوبو المبيعات. تلاحظ وجود مجموعة من العروض التقديمية تزيد معدلات الفوز بنسبة 18٪ — تقوم الأداة بدفعها بشكل استباقي إلى مندوبي المبيعات في صفقات مماثلة اعتماد الممثلين وسهولة الاستخدام سهولة الاستخدام تترجم مباشرة إلى محادثات أفضل ودورات أسرع يفتح مندوبو المبيعات كتيبات الإرشادات قبل إجراء المكالمات لأنها على بعد نقرة واحدة داخل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).

هناك أمران إضافيان يجب عليك تقييمهما، وهما:

الحوكمة: قم بتقييم التحكم في الإصدارات، والأذونات القائمة على الأدوار، وتوطين المحتوى عبر المناطق الجغرافية، وأداء النظام على نطاق واسع.

التكلفة الإجمالية للملكية (TCO): بالإضافة إلى الترخيص، تشمل تكاليف نقل المحتوى وإدارة التغيير والتكامل وتنظيف البيانات والتدريب المستمر.

🚀 ميزة ClickUp: يوفر ClickUp أمانًا على مستوى المؤسسات مع شهادتي SOC 2 Type II و ISO 27001، ويتم استضافته على AWS، ويستخدم تشفيرًا شاملاً (AES-256 في حالة السكون، TLS 1. 2+ أثناء النقل) مع اختبارات ومراقبة مستمرة من قبل جهات خارجية. تحصل على عناصر تحكم متقدمة في الوصول، بما في ذلك SSO وتوفير SCIM والأذونات القائمة على الأدوار، إلى جانب خيارات مرنة لإقامة البيانات للفرق التي تعمل بموجب متطلبات الامتثال للوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) أو المتطلبات الإقليمية.

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل CRM لإدارة جهات الاتصال الخاصة بك

3. قم بإجراء اختبار مفهوم

تريد أن ترى كيف تعمل الأداة في سير عمل المبيعات الحقيقي، لذا اختبر البرنامج مع مجموعة صغيرة من مندوبي المبيعات وانظر ما إذا كانوا سيتبنونه.

كما يمكنك تحميل بيانات الصفقات مثل بطاقات المعركة والمجموعات وتسجيلات المكالمات. سيوضح لك ذلك كيفية تعامل المنصة مع المحادثات الحقيقية مع المشترين وتحديثات المحتوى والإرشادات أثناء إبرام الصفقات.

قم بتوصيله بنظام CRM و CMS ومجموعة التقنيات الخاصة بك للتأكد من أن البيانات تتدفق بسلاسة.

قد ترغب أيضًا في قياس التأثير — الوقت الموفر، واستخدام المحتوى، وما إذا كان فريق المبيعات يجده مفيدًا.

قم بتقييم المدة التي يستغرقها تحديث المحتوى وإنشاء أدلة الإجراءات وإعداد سير عمل التدريب.

📊 رؤية المبيعات: لم يعد المشترون المعاصرون يتبعون مسارًا مستقيمًا. فهم يتنقلون بين المواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي قبل اتخاذ قرار. لهذا السبب تشهد برامج تمكين المبيعات ازدهارًا كبيرًا، حيث يعترف 65% من فرق المبيعات بأن رحلة العميل أصبحت معقدة للغاية لدرجة أن طرق البيع الجديدة أصبحت الآن ضرورية لمواكبة التطورات.

فيما يلي قائمة بأدوات تمكين المبيعات الأكثر شيوعًا التي ستجدها في السوق اليوم ⬇️

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

ClickUp هي منصة عمل شاملة مزودة بسير عمل مبيعات ذكي مدمج.

إليك كيفية استخدام فرق المبيعات لبرنامج ClickUp.

قم بتشغيل تمكين المبيعات في مكان واحد

قم بإدارة فرق المبيعات الخاصة بك، وتتبع التقدم المحرز، وابق على اطلاع على مؤشرات الأداء الرئيسية لتمكين المبيعات باستخدام نظام CRM المرن من ClickUp لفرق المبيعات.

ClickUp for Sales مصمم خصيصًا للفرق التي ترغب في الحصول على نظرة عامة عالية المستوى على دورة إيراداتها. يلتقط هذا الحل كل مرحلة من مراحل عملية المبيعات، من جذب العملاء المحتملين إلى إبرام الصفقات، ويضمن أن كل شيء يظل مرتبطًا ببعضه بشكل هادف.

تقوم نماذج ClickUp بتسجيل العملاء المحتملين أو الطلبات الداخلية وتحويلها مباشرة إلى مهام قائمة على النتائج. علاوة على ذلك، يتم ملء جميع الردود تلقائيًا بتفاصيل الصفقة ذات الصلة، مما يقلل من احتمالية فقدان المعلومات.

باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp، يمكنك إضافة سمات مثل قيمة الصفقة أو المنطقة أو الخطوة التالية أو خط الإنتاج لإعطاء كل فرصة سياقًا مخصصًا وذا مغزى.

كما أنه يعمل كنظام CRM مرن. فهو يجمع بين إدارة قنوات المبيعات والأتمتة وتتبع العلاقات في نفس مساحة العمل التي توجد بها محتويات التمكين والتدريب.

⚡ أرشيف القوالب: استخدم قالب ClickUp Sales Pipeline إذا كنت تدير عشرات الفرص المفتوحة عبر المناطق ولا يمكنك معرفة أيها تفلت منك أو من قام بالمتابعة آخر مرة. احصل على نموذج مجاني تتبع الفرص وإدارتها بكفاءة عبر المناطق باستخدام نموذج ClickUp Sales Pipeline Template تحافظ كل مرحلة في هذا النموذج، مثل "مؤهل" و"عرض توضيحي" و"عرض" و"مغلق"، على تجميع الصفقات حسب التقدم المحرز، مما يساعدك على اكتشاف الفرص المتوقفة أو تحديد المراحل التي يتخلى فيها معظم العملاء المحتملين عن الصفقة. هذه هي الطريقة التي يمكن للفرق استخدامها: أضف حقولًا مخصصة لحجم الصفقة أو احتمالية إبرامها أو المنطقة لتوقع النتائج بدقة أكبر.

سجل كل بريد إلكتروني أو مكالمة في مهمة الصفقة للحفاظ على سجل الاتصالات في مكان واحد

قم بالتصفية حسب مندوب المبيعات أو المرحلة لمعرفة من ينجح في إبرام الصفقات وأين تتركز الصفقات.

تتبع القيمة الإجمالية لخط الأنابيب تلقائيًا في أسفل الشاشة.

حوّل المعرفة إلى إجابات فورية باستخدام ClickUp Brain

فكر في عدد المرات التي يضيع فيها فريقك دقائق، أو حتى ساعات، في البحث في سلاسل الرسائل الإلكترونية وسجلات الدردشة والشرائح فقط للإجابة على سؤال بسيط.

ClickUp Brain، أفضل أداة ذكاء اصطناعي لفرق المبيعات، تغير ذلك. فهي تستمع إلى كيفية تنظيم عملك (من خلال المهام والمستندات والتعليقات) وتتيح لك الاستفادة منها كما لو كنت تسأل زميلًا في العمل: "ما هو وضع محتوى التهيئة؟" أو "ما هي الصفقات التي لم تصل إلى نقطة اتصال خلال أسبوعين؟"

احصل على رؤى وإجابات فورية من بيانات مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

إليك ما يستخدمه مندوبو المبيعات وقادة التمكين:

في الشريط الجانبي "الدردشة" أو "العقل"، اسأل: "ما هي التغييرات التي طرأت على العملية في الإصدار 5 من دليل الإجراءات؟" يقوم النظام بفحص المستندات والمهام والتعليقات، ويقدم لك التفاصيل.

استخدم Workspace Q&A لطرح سؤال مثل "اعرض لي جميع العروض النشطة التي تزيد قيمتها عن 50 ألف دولار في آخر 30 يومًا"، وسيقوم Brain بعرض المهام وتصفية النتائج وعرضها على الفور.

اكتب @Brain في تعليق المهمة واطرح أي أسئلة ذات صلة. يعرض Brain ملخصًا للتفاصيل الرئيسية إلى جانب الإجراءات التالية المقترحة.

اطرح الأسئلة واحصل على رؤى قابلة للتنفيذ مباشرة في تعليقات المهام باستخدام ClickUp Brain.

ولكن هذا ليس كل شيء. يوسع ClickUp Brain MAX نطاق البحث إلى ما وراء ClickUp — Google Drive و GitHub و SharePoint وحتى الويب — ويتيح لك طرح أسئلتك بدلاً من كتابتها، باستخدام Talk to Text.

قم بإنشاء وإدارة كتيبات إرشادية حية باستخدام ClickUp Docs

ClickUp Docs هي مكتبة مرجعية حية لفريقك. قم بإنشاء مستند مبيعات، وتضمين صفحات فرعية، وإضافة صور غلاف، وتنسيق المحتوى مثل ويكي.

قم بإنشاء وتنظيم والبحث في قاعدة المعرفة الخاصة بفريقك بسهولة باستخدام ClickUp Docs

يتيح لك Docs تضمين المهام والملفات والروابط والجداول والمزيد. فهي تحول كتيبات المبيعات الخاصة بك إلى سير عمل قابل للتنفيذ يمكن للممثلين اتباعه وتحديثه في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد تكون الميزات والأتمتة المتنوعة مربكة للمستخدمين الجدد.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,555 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

2. Gong (الأفضل في مجال ذكاء المحادثات المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Gong

Gong هي منصة ذكاء محادثة لفرق المبيعات. تقوم بتحليل مكالمات المبيعات ورسائل البريد الإلكتروني وتفاعلات العملاء، مما يمنحك رؤى حول صحة الصفقات وأداء مندوبي المبيعات.

يحدد محرك الذكاء الاصطناعي الأنماط عبر خط أنابيب المبيعات الخاص بك: ما يقوله كبار مندوبي المبيعات، وما هي الاعتراضات التي تعرقل إبرام الصفقات، وأين يظهر المشترون نيتهم.

تساعد رؤى Gong في الوقت الفعلي قادة تمكين المبيعات على تحسين معدلات الفوز، وتقصير دورات الصفقات، والحفاظ على اتساق الرسائل في كل تفاعل.

أفضل ميزات Gong

حلل مكالمات المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف نسب المحادثات والاعتراضات وإشارات المنافسين وإشارات الصفقات الرئيسية.

اكتشف الاتجاهات الناشئة وإشارات المنافسين مبكرًا من خلال تتبع اللغة التي يستخدمها العملاء

قم بإنشاء برامج تدريب قائمة على البيانات باستخدام بطاقات أداء مندوبي المبيعات ومكتبات المقتطفات ومعايير السلوك.

قيود Gong

التحليلات المتقدمة والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي متاحة فقط في مستويات الأسعار الأعلى.

أسعار Gong

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Gong

G2: 4. 8/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 500 تقييم)

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل Gong

3. Spekit (الأفضل لتمكين المبيعات ونجاح العملاء)

عبر Spekit

Spekit هي منصة تمكين في الوقت المناسب توفر التدريب وإرشادات العمليات ومحتوى دليل الإجراءات مباشرة داخل الأدوات التي يستخدمها فريق المبيعات لديك بالفعل، مثل Salesforce و Outreach و Slack وغيرها.

بدلاً من إرسال مندوبي المبيعات إلى نظام إدارة التعلم (LMS) أو ويكي ثابت، يقدم Spekit إرشادات موجزة في الوقت والمكان المناسبين تمامًا.

وهذا يجعله مثاليًا للفرق سريعة النمو التي تقوم باستمرار بتحديث العمليات أو الرسائل أو حركات المبيعات.

أفضل ميزات Spekit

شارك المحتوى من خلال روابط SmartSend داخل Spekit، ثم شاهد التنبيهات في الوقت الفعلي عندما يفتح العميل المحتمل أو يتفاعل

استفد من لوحات المعلومات في Spekit لتتبع ما يشاهده مندوبو المبيعات وما يتفاعلون معه وما يشاركونه.

قم بإنشاء إرشادات تفصيلية لتدريب مندوبي المبيعات بشكل أسرع وتعزيز العمليات الجديدة دون الحاجة إلى دورات تدريبية رسمية.

قيود Spekit

قد يتطلب توسيع نطاق المحتوى عبر فرق متعددة جهدًا إداريًا كبيرًا مقارنة بأنظمة التمكين الأكثر مركزية.

أسعار Spekit

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Spekit

G2: 4. 7/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

⭐ مكافأة: دع وكلاء ClickUp AI يقومون بالأعمال الشاقة نيابة عنك. استخدم وكلاء مخصصين أو مسبقين للقيام بما يلي: مراقبة حالة الصفقات: تتبع الفرص المتوقفة والخطوات التالية المفقودة وأنشطة مندوبي المبيعات عبر خط الأنابيب في الوقت الفعلي.

اكتشف فرص البيع: اكتشف الأنماط في نصوص المكالمات مثل الاعتراضات المتكررة أو الاهتمام بالأسعار، وقم بتنبيه مندوبي المبيعات على الفور.

تحديث دلائل الإجراءات تلقائيًا: أعد كتابة مسارات المحادثات، أو قم بتحديث بطاقات المعركة، أو اضبط الرسائل عند حدوث تحديثات للمنتج أو تغييرات لدى المنافسين.

التصعيد بذكاء: قم بتمييز الصفقات المعرضة للخطر للمديرين بناءً على المرحلة أو نية المشتري أو عدم النشاط. يوضح لك هذا الفيديو كيفية إعداد أول وكيل ذكاء اصطناعي لك.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

قبل اتخاذ القرار النهائي، من المفيد معرفة العقبات التي تمنع الناس من استخدام أفضل أداة تمكين المبيعات:

❌ اختيار أداة دون تحديد حركة المبيعات: غالبًا ما تشتري الفرق البرامج قبل تحديد كيفية عمل عملية المبيعات فعليًا، مثل المبيعات الواردة مقابل المبيعات الصادرة، أو PLG مقابل المؤسسات، أو الهجين. بدون الوضوح، تصبح حتى الأدوات القوية غير متوافقة مع سير العمل.

❌ التقليل من أهمية إدارة المحتوى: تركز العديد من الفرق على إنشاء محتوى التمكين، ولكنها تهمل التحكم في الإصدارات ووضع العلامات والأرشفة. وينتهي الأمر بالممثلين إلى إضاعة الوقت في البحث عن المواد أو استخدام مجموعات قديمة في المكالمات المهمة.

❌ تجاهل نظافة البيانات وجودة التكامل: الجميع يتحدث عن أهمية التكامل، لكن قلة منهم يتحققون من مدى نظافة البيانات المتزامنة وقابليتها للاستخدام. البيانات غير الصالحة = نتائج غير صالحة

❌ التعامل مع التمكين على أنه إعداد لمرة واحدة: غالبًا ما ينتهي الأمر بالفرق إلى إطلاق منصة تمكين واعتبارها مهمة منجزة، بدلاً من الحفاظ عليها كنظام بيئي حي. تتلاشى الأهمية بسرعة دون ضبط مستمر

📚 اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات

أفضل الممارسات للتنفيذ الناجح

حتى أكثر برامج تمكين المبيعات تقدمًا يمكن أن يكون أداؤها أقل من المتوقع إذا توقف التنفيذ عند الإعداد الفني والتدريب الأساسي.

فيما يلي أفضل الممارسات التي غالبًا ما يتم تجاهلها 👇

✅ قم ببناء نموذج لإدارة المحتوى قبل تحميل أي شيء

أحد أكبر العقبات في طرح أداة تمكين مبيعات جديدة هو إلقاء المحتوى القديم فيها. بدلاً من ذلك، قم بإنشاء إطار عمل إداري يحدد من يملك إنشاء المحتوى وتنظيمه والموافقة عليه وإزالته. ضع قواعد التحكم في الإصدارات ومعايير البيانات الوصفية في مرحلة مبكرة للحفاظ على تحديث البيانات وملاءمتها للسياق.

✅ قم بتنفيذ حلقات التغذية الراجعة بين المبيعات والتسويق من خلال الأداة

تقوم معظم المؤسسات بجمع التعليقات بشكل عشوائي. بدلاً من ذلك، قم بتنظيمها. قم بتكوين أداة تمكين المبيعات الخاصة بك بحيث يمكن لممثلي المبيعات التصويت لصالح الأصول أو التعليق عليها أو الإبلاغ عنها في الوقت الفعلي، وتوجيه تلك التعليقات مباشرة إلى قسم التسويق. يؤدي ذلك إلى إنشاء نظام بيئي حي للتعليقات يعمل على تحسين ملاءمة المحتوى وفعالية الرسائل باستمرار.

✅ استخدم مقاييس التبني الجزئي

لا تكتفِ بقياس "الاستخدام" أو "تأثير معدل الفوز". تتبع الإشارات السلوكية التي تتنبأ بالاعتماد المستمر، مثل وقت البحث الأول، ونسبة البحث إلى النقر على المحتوى، أو تكرار مشاركة الأصول بين الأقران. تكشف هذه المقاييس الدقيقة ما إذا كان مندوبو المبيعات يبنون عادات حقيقية حول برنامج تمكين المبيعات.

✅ تمكين قادة المبيعات من خلال الذكاء التدريبي القائم على البيانات

في كثير من الأحيان، تركز منصات تمكين المبيعات على توفير المحتوى للممثلين وتتجاهل احتياجات القيادة. زود قادة المبيعات بلوحات معلومات تعرض رؤى حقيقية حول الأداء، مثل تأثير المحتوى على سرعة إبرام الصفقات، وفجوات المشاركة حسب القطاع، ودرجات الاستعداد على مستوى الممثلين.

قائمة مراجعة: ما يجب فعله وما يجب تجنبه عند تقييم المنصة

الأمور التي يجب القيام بها الأمور التي يجب تجنبها ✅ تعرّف على سيناريوهات بيع حقيقية. اجلس مع مندوبي المبيعات الفعليين وقم بمحاكاة دورة صفقة حية لترى مدى سهولة العثور على المحتوى ومشاركته وتخصيصه. ❌ الحكم على الميزات وحدها. قد تبدو المنصة قوية على الورق ولكنها تفشل في الواقع إذا كانت تبطئ عمل مندوبي المبيعات أو تخفي الموارد الرئيسية وراء النقرات. ✅ اطلب البيانات أو دراسات الحالة التي توضح كيف أثرت المنصة على تحقيق الحصص أو سرعة إبرام الصفقات. ❌ قبول ادعاءات غامضة بشأن عائد الاستثمار. إذا لم يتمكن البائع من ربط بيانات الاستخدام بنتائج الإيرادات، فمن المحتمل ألا تفيدك هذه المعلومات أيضًا. ✅ تحقق من سهولة قيام فريق التمكين أو العمليات لديك بتحديث الأذونات وعلامات المحتوى وسير العمل دون الاعتماد على الموردين. ❌ الاعتماد كليًا على قسم تكنولوجيا المعلومات أو الموردين لإجراء تغييرات صغيرة. تؤدي الأنظمة شديدة الصرامة إلى إبطاء الزخم وخلق توتر طويل الأمد. ✅ أعط الأولوية للتحليلات البديهية. تساعد المنصات الرائعة القادة والممثلين على فهم ما ينجح (دون الحاجة إلى عالم بيانات لتفسيره). ❌ تجاهل قابلية الاستخدام في التحليلات. غالبًا ما تظل البيانات المخبأة وراء لوحات المعلومات المعقدة دون استخدام، مما يلغي قيمتها.

📚 اقرأ المزيد: ميزات برامج إدارة المبيعات لتحقيق النجاح

حقق نموًا ثابتًا في الإيرادات باستخدام ClickUp لتمكين المبيعات

تعد العديد من أدوات تمكين المبيعات بالقيام بكل ذلك، ولكن القليل منها يجمع بين الوضوح والتعاون والتنفيذ في مكان واحد.

يتميز ClickUp عن جميع الخيارات الأخرى.

مع حل ClickUp للفرق، تصبح كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات مرئية وقابلة للتنفيذ.

يمكن لفريقك إدارة خطوط الإنتاج ومراقبة الأداء وتتبع الصفقات دون مغادرة المنصة. أنشئ موارد حية مثل كتيبات الإرشادات ومواد العروض الترويجية في ClickUp Docs، حتى يظل الجميع متوافقين وواثقين خلال كل تفاعل مع العملاء.

وما يميز ClickUp هو الذكاء الاصط ناعي السياقي.

يساعد ClickUp Brain و ClickUp Brain MAX فرق المبيعات على العمل بشكل أسرع من خلال أتمتة المتابعة وتلخيص رؤى الصفقات وإنشاء رسائل مخصصة على الفور.

هل أنت مستعد لترى كيف تحقق فرق المبيعات الأكثر إنتاجية النجاح كل يوم؟

ابدأ باستخدام ClickUp وحوّل أهداف المبيعات الخاصة بك إلى حقيقة.

الأسئلة المتداولة (FAQ)

يكمن الاختلاف الرئيسي في وظيفتها ونطاقها الأساسيين: برنامج CRM (إدارة علاقات العملاء) هو نظام تسجيل يركز على إدارة بيانات العملاء والعملاء المحتملين. يساعد في تتبع عملية المبيعات وتسجيل الأنشطة وإعداد تقارير عن أداء المبيعات. يركز برنامج تمكين المبيعات على تنفيذ استراتيجية تمكين المبيعات من خلال تزويد مديري المبيعات وممثلي المبيعات بالموارد والمعرفة ومحتوى المبيعات المناسبين للتفاعل مع المشترين بشكل فعال. ويشمل ذلك إدارة المحتوى المركزي والتدريب والتوجيه.

تحتاج فرق المبيعات الصغيرة إلى أدوات تقلل من العبء الإداري. أعط الأولوية للميزات التي توفر أكبر تأثير بأقل تعقيد. ابحث عن إدارة محتوى مركزية، وبيع موجه، وأدوات تفاعل مع المشتري، وتكامل CRM.

على الرغم من أن الكثير يعتمد على استراتيجية تمكين المبيعات، إلا أن هناك أرقام تقريبية. بالنسبة للمؤسسات الصغيرة ذات المستخدمين المحدودين والتكاملات الدنيا، يستغرق الأمر ما بين 4 إلى 8 أسابيع. بالنسبة للشركات المتوسطة الحجم ذات التكامل المحدود واحتياجات تنظيف البيانات والتدريب، يستغرق الأمر ما بين 3 إلى 6 أشهر. وبالنسبة للمؤسسات الكبيرة ذات التكاملات المعقدة والتخصيص الكبير والعديد من أصحاب المصلحة، قد يستغرق الأمر ما بين 6 إلى 12 شهرًا أو أكثر. يجب أيضًا مراعاة تدريب المبيعات وتوجيه الفرق.

نعم، بشكل كبير. أصبح الذكاء الاصطناعي بسرعة مكونًا أساسيًا لتحقيق استراتيجية تمكين مبيعات ناجحة. ذلك لأن الذكاء الاصطناعي يحسن سير العمل من خلال توصيات المحتوى الذكية، وإنشاء المحتوى السياقي، والتدريب الآلي على المبيعات، ويساعد حتى في أتمتة العمليات لزيادة كفاءة عمليات المبيعات.

قياس عائد الاستثمار لبرنامج تمكين المبيعات هو أكثر من مجرد إجراء مقارنة بسيطة بين الإيرادات والتكاليف. النظرة الشاملة تأخذ في الاعتبار كيفية تأثير التمكين على أداء المبيعات (مثل معدلات الفوز وطول الدورة) وفعالية المحتوى وكفاءة التهيئة والمكاسب غير المباشرة (العلامة التجارية وتجربة المشتري والتوافق).