أفضل 10 بدائل لـ Sococo للتعاون الافتراضي بين أعضاء الفريق والمكتب

تقدم SoSococo مكتبًا افتراضيًا للفرق البعيدة والمختلطة، مما يساعدها على التعاون كما لو كانت معًا شخصيًا. ومع ذلك، أبلغ العديد من المستخدمين عن مشكلات فنية وتكاليف عالية.

إذا كنت تبحث عن بديل أكثر تكلفة يوفر:

واجهة حديثة واحترافية

أداء موثوق به للفرق الكبيرة

رؤية أفضل لتقدم الفريق ومسؤولياته

ميزات مثل السبورات البيضاء ومشاركة الشاشة والتحرير المشترك للمستندات ومساحات الاستراحة...

إذاً، أنت في المكان الصحيح. يسلط هذا الدليل الضوء على أفضل بدائل Sococo لمساعدة فريقك على التعاون بشكل أكثر فعالية.

لماذا تختار بدائل Sococo؟

إذا كنت من مستخدمي Sococo، فمن المحتمل أنك ستتعاطف مع بعض هذه الميزات:

تصفح مربك: مع نمو فريقك، قد يصبح العثور على الزملاء أو الغرف أمرًا صعبًا بسبب واجهة مزدحمة وفوضوية.

تباطؤ الأداء: يمكن أن يستهلك Sococo الكثير من موارد النظام، خاصة مع وجود العديد من تدفقات الفيديو. يقتصر التطبيق المحمول على عرض قائمة أساسي.

مشكلات قابلية التوسع: قد تواجه المؤسسات الكبيرة صعوبات في التعامل مع التخطيطات المعقدة والأداء البطيء أثناء مشاركة الشاشة أو مكالمات الفيديو.

عدم وجود إدارة المهام: لا يوفر Sococo أدوات مدمجة لإدارة المهام أو الأهداف أو سير العمل.

🧠 حقيقة ممتعة: ما يقرب من 67٪ من العاملين في صناعة التكنولوجيا أفادوا بأنهم يعملون عن بُعد. وهي الصناعة التي تضم أعلى نسبة من العاملين عن بُعد.

أفضل بدائل Sococo في لمحة

قبل أن نبدأ في استكشاف كل بديل لـ Sococo، إليك ملخص سريع لميزات كل أداة وحجم الفريق المثالي والأسعار. لذا، سواء كنت تريد إنشاء مكتب افتراضي أو استضافة أحداث عبر الإنترنت أو ببساطة الحفاظ على تماسك فريقك عن بُعد، فهناك أداة لكل احتياجاتك.

الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp ClickUp Brain و AI Agents يسهلان التعاون في الوقت الفعلي، والعروض المخصصة ولوحات المعلومات، وأتمتة سير العمل، ويخلقان أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي اكتمالاً في العالم. الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة التي تحتاج إلى منصة موحدة لإدارة المشاريع والأتمتة والتعاون متعدد الوظائف. تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Tandem اتصال صوتي/مرئي فوري، مشاركة الشاشة، وضع العمل المشترك، مؤشرات التواجد الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل عن بُعد وتقدر الدردشات الصوتية/المرئية التلقائية والتواجد في الوقت الفعلي من أجل تعاون مرن تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 59 دولارًا شهريًا Kumospace منصة مكتب افتراضي مع صوت مكاني وغرف تفاعلية وأدوات تعاون الفرق الموزعة (5-100+) في بيئات إبداعية أو تقنية أو وكالات تبحث عن تجارب مكتبية افتراضية تفاعلية وغامرة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. Teamflow صوت مكاني، ألواح بيضاء ووثائق دائمة، غرف سرية، مشاركة شاشات متعددة، تكاملات الإنتاجية الفرق الهجينة والبعيدة (10-200) التي ترغب في إعادة خلق أجواء المكتب الفعلي مع مساحات تعاون مستمرة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Microsoft Teams الدردشة والمكالمات المرئية ومشاركة الملفات والقنوات والتكامل العميق مع Microsoft 365 والندوات عبر الإنترنت التي تصل إلى 10,000 ندوة وأمان على مستوى المؤسسات الشركات المتوسطة إلى الكبيرة في الصناعات الخاضعة للتنظيم والتي تحتاج إلى اتصالات آمنة وقابلة للتطوير ومتكاملة بشكل وثيق مع Microsoft 365 تبدأ الخطط المدفوعة من 4.80 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. Slack المراسلة القائمة على القنوات، العقبات، أكثر من 2000 عملية تكامل، أداة إنشاء سير العمل، بحث قوي، مشاركة الملفات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعطي الأولوية للرسائل السريعة القائمة على القنوات والتكامل العميق مع أدوات المطورين تبدأ الخطط المدفوعة من 8.75 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. Zoom اجتماعات فيديو عالية الدقة، غرف جانبية، استضافة ندوات عبر الإنترنت، مشاركة الشاشة، ومرافق اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي. الشركات الكبيرة التي تحتاج إلى اجتماعات فيديو وندوات عبر الإنترنت وفعاليات افتراضية موثوقة وعالية الجودة تبدأ الخطط المدفوعة من 13.33 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. Connecteam تتبع الوقت، جدولة المناوبات، تحديثات المهام، موجز الأخبار الداخلية، تتبع الموقع، أدوات الموارد البشرية، وحدات التدريب شركات الخدمات الميدانية وفرق البيع بالتجزئة والضيافة واللوجستيات التي تدير موظفين بدون مكاتب أو موظفين متنقلين على نطاق واسع تجربة مجانية، تبدأ الخطط المدفوعة من 35 دولارًا شهريًا Cisco Webex اجتماعات الفيديو (HD) والمكالمات والندوات عبر الإنترنت واللوحات البيضاء والاستطلاعات ومشاركة الملفات والمراسلة المستمرة والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأمان القوي الشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية التي تتطلب أمانًا قويًا وامتثالًا وميزات متقدمة لمؤتمرات الفيديو تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14.50 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. Google Workspace Gmail و Drive و Docs و Meet و Calendar وأكثر من 5000 تكامل مع سوق التطبيقات، وضوابط إدارية قوية، وحماية البيانات والامتثال الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وفرق التعليم التي تبحث عن مجموعة إنتاجية متكاملة مع أدوات إدارة وتعاون سهلة الاستخدام تبدأ الخطط المدفوعة من 8.40 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا.

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

أفضل بدائل Sococo للاستخدام

سواء كنت تريد إنشاء مكتب افتراضي أو استضافة أحداث عبر الإنترنت أو ببساطة الحفاظ على تماسك فريقك عن بُعد، فهناك أداة تناسب كل احتياجاتك.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما تقدمه كل أداة.

1. ClickUp (الأفضل للفرق التي تحتاج إلى منصة موحدة للمهام والتعاون)

قد تتخلى بعض الفرق عن مفهوم المكتب الافتراضي لـ Sococo لأنها تبحث عن منصة تساعد فريقها على العمل بشكل أكثر فعالية وذكاءً.

ادخل إلى ClickUp. إنه أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، تجمع بين التعاون وإدارة المهام والمشاريع والدردشة والوكلاء في مكان واحد — كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تعاون عبر الإنترنت باستخدام ClickUp Chat سهّل التعاون عن بُعد دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات في ClickUp Chat

عندما تعمل الفرق عن بُعد في بيئة سريعة الوتيرة، غالبًا ما يكون العمل مجزأً عبر عدة أدوات ونوافذ دردشة ووثائق ورسائل بريد إلكتروني وأنظمة إعلانية لا تتواصل مع بعضها البعض. والنتيجة: تقضي الفرق وقتًا ثمينًا في التبديل بين التطبيقات والبحث عن السياق ومحاربة عزل المعلومات، بينما تواجه المؤسسات خسائر متزايدة في الإنتاجية والكفاءة.

يلغي ClickUp هذا التشتت في العمل من خلال دمج الأدوات التي تستخدمها الفرق عن بُعد فعليًا يوميًا.

لذا، بدلاً من التنقل بين Sococo للتواجد الافتراضي وSlack للدردشة وأداة منفصلة للمهام وGoogle Docs للتعاون، يتجمع كل شيء في منصة واحدة. هذه هي قوة التكامل في منصة واحدة.

مع ذلك، دعنا نستكشف كل ميزة من ميزات ClickUp:

محادثات ومكالمات فيديو مدمجة في مساحة العمل الخاصة بك

اليوم، يعد التواصل السلس العمود الفقري للفرق المنتجة. مع ClickUp Chat، لن تضطر أبدًا إلى إضاعة الوقت في التبديل بين أدوات التواصل مرة أخرى. الدردشة هي حقًا مستقبل العمل.

وذلك لأن المحادثات والمهام والمشاريع لا تقتصر على التواصل فحسب، بل تتلاقى أيضًا. يمكنك التواصل مع فريقك باستخدام القنوات أو الرسائل المباشرة، وإنشاء مهام من رسائل الدردشة، واستخدام ClickUp AI لتلخيص سلاسل المحادثات، وغير ذلك الكثير.

أو إذا كنت ترغب في متابعة الفيديو، فإن ClickUp SyncUps تحافظ على تنسيق الفرق البعيدة من خلال عمليات تسجيل دخول سريعة ومنظمة، مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك تعيين عناصر العمل ومراجعة تقدم المشروع وتوثيق القرارات - كل ذلك ضمن جلسة SyncUp (التي يمكنك بدءها بنقرة واحدة داخل نافذة الدردشة)!

انضم إلى مناقشات تعاونية سريعة عبر SyncUps في ClickUp Chat

💡 نصيحة احترافية: غالبًا ما يكون الفيديو غير المتزامن أسهل عندما يعمل فريقك عبر مناطق زمنية مختلفة. يتيح لك ClickUp Clips تسجيل شاشتك وصوتك مباشرة من داخل المنصة. يمكنك تسجيل الشاشات مع التعليق الصوتي فقط، وإضافة تعليقات توضيحية إلى المحتوى، ومشاركة مقاطع الفيديو الناتجة بسهولة. أضف تعليقات إلى طوابع زمنية محددة وابدأ مناقشة كاملة مع ClickUp Clips

إدارة مشاريع قوية ومتكاملة

تعد ميزات إدارة المشاريع في ClickUp مناسبة تمامًا للتعاون الافتراضي بين أعضاء الفريق ، حيث يمكن تخصيصها لتناسب كل أسلوب عمل. فيما يلي بعض الميزات التي تجعل العمل غير المتزامن أمرًا سهلاً:

ClickUp Whiteboards : استخدم لوحة رقمية للعصف الذهني وتخطيط سير العمل وتصور الأفكار معًا. حوّل الملاحظات اللاصقة والرسوم البيانية مباشرة إلى مهام قابلة للتنفيذ، واربط اللوحات البيضاء بـ Docs أو المهام لمشاركة المعرفة بسلاسة. استخدم لوحة رقمية للعصف الذهني وتخطيط سير العمل وتصور الأفكار معًا. حوّل الملاحظات اللاصقة والرسوم البيانية مباشرة إلى مهام قابلة للتنفيذ، واربط اللوحات البيضاء بـ Docs أو المهام لمشاركة المعرفة بسلاسة.

استخدم ClickUp Whiteboards لتخطيط سير العمل والمزيد

ClickUp Docs : قم بإنشاء جداول أعمال الاجتماعات ومواقع ويكي الشركة وإجراءات التشغيل القياسية وموجزات المشاريع والتعاون عليها. استفد من التحرير في الوقت الفعلي والتنسيق الغني والصفحات المتداخلة، إلى جانب عناصر التحكم الدقيقة في الأذونات لمشاركة المستندات بأمان. قم بإنشاء جداول أعمال الاجتماعات ومواقع ويكي الشركة وإجراءات التشغيل القياسية وموجزات المشاريع والتعاون عليها. استفد من التحرير في الوقت الفعلي والتنسيق الغني والصفحات المتداخلة، إلى جانب عناصر التحكم الدقيقة في الأذونات لمشاركة المستندات بأمان.

ClickUp Automations : أتمتة العمليات الروتينية مثل تخصيص المهام وتغيير الحالة والتذكيرات باستخدام أكثر من 100 وصفة أتمتة معدة مسبقًا. قم بتشغيل الإجراءات بناءً على تحديثات المهام أو تواريخ الاستحقاق أو الحقول المخصصة للحفاظ على تركيز فريقك الافتراضي على الأعمال ذات التأثير الكبير. أتمتة العمليات الروتينية مثل تخصيص المهام وتغيير الحالة والتذكيرات باستخدام أكثر من 100 وصفة أتمتة معدة مسبقًا. قم بتشغيل الإجراءات بناءً على تحديثات المهام أو تواريخ الاستحقاق أو الحقول المخصصة للحفاظ على تركيز فريقك الافتراضي على الأعمال ذات التأثير الكبير.

لوحات معلومات ClickUp : أنشئ لوحات معلومات مخصصة لتصور حجم العمل وتقدم المشروع وتتبع الوقت والمقاييس الرئيسية في الوقت الفعلي. استخدم الأدوات المصغرة للمهام والأهداف والسباقات السريعة والمزيد لمراقبة الأداء واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات. أنشئ لوحات معلومات مخصصة لتصور حجم العمل وتقدم المشروع وتتبع الوقت والمقاييس الرئيسية في الوقت الفعلي. استخدم الأدوات المصغرة للمهام والأهداف والسباقات السريعة والمزيد لمراقبة الأداء واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ميزة Collaboration Detection في ClickUp لعرض مؤشرات الكتابة في الوقت الفعلي وتنبيهات التحرير المباشر والتحديثات الفورية عندما يعمل زملاء الفريق على نفس المهمة أو المستند. تساعد هذه الميزة الفرق البعيدة على تجنب التحرير المتداخل والحفاظ على التزامن عبر الأجهزة. اجعل التعاون أمرًا سهلاً مع ميزة الكشف الفوري والمباشر عن التعاون في ClickUp.

حوّل العمل عن بُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي

ClickUp Brain هو زميلك في الفريق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والمصمم لجعل التعاون عن بُعد أكثر ذكاءً وسرعة وسهولة. مع Brain، يمكنك التعاون على نفس المستند والحصول على توصيات وملخصات فورية وأبحاث خارجية وكل ما يفعله برنامج LLM كامل.

قم بتلخيص ملاحظات الاجتماعات وتحديثات المشاريع والمستندات على الفور، حتى يظل فريقك دائمًا على نفس الصفحة.

قم بإنشاء عناصر العمل ومهام المتابعة تلقائيًا من المحادثات أو التعليقات، مما يقلل من العمل اليدوي.

ابحث في جميع تطبيقاتك المتكاملة (مثل Google Drive وSlack وNotion) للحصول على إجابات وملفات في ثوانٍ معدودة.

احصل على اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط سير العمل وتحديد العوائق وتعزيز إنتاجية الفريق.

تعاون بشكل أسرع باستخدام قوالب سهلة الاستخدام

تم تصميم نموذج خطة العمل عن بُعد من ClickUp لمساعدة الفرق على إدارة المهام والجداول الزمنية والأولويات من أي مكان. قم بتعيين المسؤوليات وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم في الوقت الفعلي بسهولة. يحافظ هذا النموذج على تنظيم الفرق عن بُعد ومساءلتها وتواصلها، بغض النظر عن مكان العمل.

احصل على نموذج مجاني راقب تقدم مشاريع عمل الموظفين في أي مكان وفي أي وقت باستخدام قالب خطة العمل عن بُعد من ClickUp.

💡 نصيحة احترافية: هل سئمت من مقاطعة فريقك لمجرد معرفة من يعمل على ماذا؟ يساعد ClickUp BrainGPT الفرق الموزعة على التعاون بفعالية دون المقاطعات المستمرة التي يمكن أن تبطئ العمل عن بُعد. إنه رفيق ذكاء اصطناعي لسطح المكتب يساعدك على: ابحث في كل شيء وفي كل مكان : يبحث BrainGPT في ClickUp وGoogle Drive وOneDrive وSharePoint وجميع أجهزتك المتصلة

اعثر على زملائك في الفريق وأعمالهم على الفور : اسأل "من يعمل على إعادة تصميم الموقع الإلكتروني؟" أو "هل سارة متاحة لمزامنة سريعة؟" وسيخبرك BrainGPT بناءً على مهام العمل الحالية والجداول الزمنية وتحديثات الحالة.

التنسيق الصوتي: استخدم : استخدم Talk to Text لتعيين المهام أو التحقق من حالة المشروع أو إطلاع فريقك على آخر المستجدات أثناء تواجدك خارج مكتبك. يمكن للموظفين عن بُعد البقاء على اتصال وتنسيق العمل دون استخدام اليدين بين الاجتماعات أو أثناء التنقل. جرب ClickUp BrainGPT لإجراء بحث أعمق والحصول على سياق أوسع عبر مساحة العمل الخاصة بك.

أفضل ميزات ClickUp

ملاحظات الاجتماعات التلقائية : لست بحاجة إلى حضور كل مكالمة! يوفر : لست بحاجة إلى حضور كل مكالمة! يوفر ClickUp AI Notetaker ملخصات بعد المكالمة، ويحول كل بند قابل للتنفيذ من ملاحظات الاجتماع إلى مهام، ويحتوي على نصوص كاملة قابلة للبحث لأعضاء الفريق.

قم بمزامنة أدواتك المفضلة: قم بتوصيل Zoom و Outlook و Google Drive والمزيد مع قم بتوصيل Zoom و Outlook و Google Drive والمزيد مع تكاملات ClickUp حتى تظل التحديثات والملفات والاجتماعات في مكان واحد.

انطلق في مكالمات سريعة: ابدأ مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو SyncUps مباشرة من داخل ClickUp Chat لحل المشكلات بسرعة والحفاظ على السياق كما هو.

جدولة أسبوعك تلقائيًا: دع دع ClickUp Calendar يقترح الأوقات المثالية للمهام والاجتماعات بناءً على توفر فريقك والمواعيد النهائية

تنسيق العمل قبل البدء: حدد التوقعات بسرعة باستخدام حدد التوقعات بسرعة باستخدام قوالب خطط الاتصال في ClickUp التي تحدد ما يجب مشاركته ومتى ومع من.

قيود ClickUp

قد يكون منحنى التعلم حادًا بسبب العديد من الميزات المتاحة

ليست جميع طرق العرض متاحة في تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

ClickUp متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق وأصبح خيارنا المفضل لإدارة كل شيء بدءًا من المهام اليومية وحتى المشاريع طويلة الأجل. أحب مدى قابليته للتخصيص — فقد تمكنا من تكييفه ليتناسب تمامًا مع سير عمل فريقنا. لقد وفرت لنا القدرة على إنشاء لوحات معلومات وأتمتة المهام المتكررة والتكامل مع أدوات مثل Slack و Google Drive الكثير من الوقت. كما أن واجهة المستخدم واضحة وسهلة التصفح بمجرد أن تتعلم كيفية استخدامها.

ClickUp متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق وأصبح خيارنا المفضل لإدارة كل شيء بدءًا من المهام اليومية وحتى المشاريع طويلة الأجل. أحب مدى قابليته للتخصيص — فقد تمكنا من تكييفه ليتناسب تمامًا مع سير عمل فريقنا. لقد وفرت لنا القدرة على إنشاء لوحات معلومات وأتمتة المهام المتكررة والتكامل مع أدوات مثل Slack و Google Drive الكثير من الوقت. كما أن واجهة المستخدم واضحة وسهلة التصفح بمجرد أن تتعلم كيفية استخدامها.

💡 نصيحة احترافية: جرب تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث يتم دمج المهام والأحداث وتوافر الفريق في لوحة تحكم ذكية واحدة. على غرار Sococo، فإنه يخلق مساحة مشتركة حيث يكون الوقت هو أساس التعاون، دون استخدام الصور الرمزية المرئية. تخلص من التخمينات واطلع على جداول أعضاء الفريق من خلال تقويم ClickUp لتجنب الحجوزات المزدوجة.

2. Tandem (الأفضل للاجتماعات العفوية ولتجربة تعاون عن بُعد سلسة)

عبر Tandem

إذا كنت تبحث عن منصات اجتماعات افتراضية تشجع على جلسات العصف الذهني المرتجلة والمحادثات العفوية، فإن Tandem يعد خيارًا جيدًا. يمكنك عرض حضور زملائك في الفريق وبدء المحادثات بنقرة واحدة باستخدام "Wave & Talk" أو "Notify Me When Free".

يمكنك الحصول على مساحات تعاون منظمة مثل Tables و Rooms، وأدوات تعاون مدمجة مثل مشاركة الشاشة الفورية والمؤشرات المشتركة والتحكم عن بُعد في الشاشة. تتكامل الأداة أيضًا مع Google Docs و Trello و Asana و Slack و GitHub وغيرها لتوسيع نطاق التعاون داخل التطبيق.

ومع ذلك، فإن عمليات التكامل تعني أنك لا تزال تنتقل بين الأدوات للوصول إلى بيانات المشروع الفعلية. بينما تجري المحادثات في Tandem، فإن مهام المتابعة والوثائق موجودة في مكان آخر.

أفضل ميزات Tandem

قم بمحاكاة غرف المؤتمرات الواقعية باستخدام غرف Tandem (المعروفة أيضًا باسم قنوات الصوت) التي يمكن لأي شخص الانضمام إليها، والتي تربطك تلقائيًا بصوت جميع الموجودين في تلك الغرفة.

اسمح للمستخدمين المتنقلين والضيوف الخارجيين بالانضمام عبر المتصفح دون الحاجة إلى تثبيت التطبيق

أضف مؤقتات وجداول أعمال واستطلاعات رأي وحتى موسيقى لإجراء محادثات ديناميكية.

قيود Tandem

ميزات تعاون محدودة، مثل إدارة المهام المدمجة أو تتبع المشاريع

أسعار Tandem

مجاني

الفرق الصغيرة : 59 دولارًا شهريًا

الفرق المتوسطة : 119 دولارًا شهريًا

الفرق الكبيرة: 449 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Tandem

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tandem؟

إليك تقييم Capterra لـ :

أداة رائعة للعمل عن بُعد بكفاءة، بديل سهل الاستخدام يجمع بين عدة وظائف في برنامج واحد.

أداة رائعة للعمل عن بُعد بكفاءة، بديل سهل الاستخدام يجمع بين عدة وظائف في برنامج واحد.

📮 ClickUp Insight: يقول ما يقرب من 50٪ من المشاركين في الاستطلاع أن أكبر خطوة إضافية تضيفها الدردشة هي نقل المهام يدويًا إلى أداة أخرى. ويقضي 20٪ آخرون وقتًا في إعادة قراءة سلاسل المحادثات لمجرد العثور على عنصر العمل الحقيقي. تتراكم هذه المقاطعات الصغيرة لأن كل عملية تسليم تمثل تسربًا صغيرًا للوقت والطاقة والوضوح. يستبدل ClickUp سباق التتابع بحركة واحدة. داخل ClickUp Chat، يمكن تحويل سلاسل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتتبع. لن تفقد الزخم عند نقل السياق لأن مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة من ClickUp تحافظ عليه سليمًا من أجلك.

3. Kumospace (الأفضل للمكاتب الافتراضية الغامرة ومشاركة الفريق)

عبر Kumospace

يوفر Kumospace نسخة رقمية من مكتبك الحقيقي في بيئات افتراضية على غرار ألعاب الفيديو — مكاتب بها طاولات قهوة وصالات وديكورات مخصصة وغرف ذات طابع خاص.

يمكن لفرقك التواصل عبر مكالمات الفيديو والدردشات، والتعاون في المستندات، وتبادل الأفكار على السبورات الافتراضية، وحتى لعب الألعاب التفاعلية. لذلك، فأنت لا تعقد اجتماعات فحسب، بل تبني ثقافة مكتبية، حتى عن بُعد.

عند استضافة اجتماعات عفوية، يدعم نظام Kumospace مشاركة الشاشة في وقت واحد، والعروض التقديمية متعددة المستخدمين، وعناصر التحكم البديهية للمقدم. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر ميزات مثل رفع اليد وتسجيل الاجتماعات، مما يضمن الوضوح والمساءلة أثناء المناقشات.

أفضل ميزات Kumospace

أنشئ مقرًا افتراضيًا للاجتماعات والتعاون الجماعي، واستضف أحداثًا افتراضية وندوات عبر الإنترنت على نطاق البث.

عزز الأمان من خلال عناصر التحكم الإدارية وتسجيل الدخول الأحادي (SSO) والأذونات القابلة للتخصيص.

احصل على رؤية واضحة لأنشطة الفريق ومدى مشاركته وأنماط استخدامه من خلال التحليلات المتقدمة.

قيود Kumospace

قد تكون جودة الصوت والفيديو غير متسقة في بعض الأحيان، خاصة في الاجتماعات التي تضم العديد من المشاركين.

أسعار Kumospace

مجاني

الأعمال : 16 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Kumospace

G2 : 4. 8/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Kumospace؟

إليك تقييم G2:

واجهة Kumospace سهلة الاستخدام وبديهية، مما يجعل الانتقال من الاجتماعات الشخصية إلى الاجتماعات الافتراضية أكثر سلاسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على تخصيص المساحات وإضافة عناصر تفاعلية مثل الموسيقى والألعاب تعزز التجربة بشكل كبير، مما يجعلها أكثر متعة وجاذبية.

واجهة Kumospace سهلة الاستخدام وبديهية، مما يجعل الانتقال من الاجتماعات الشخصية إلى الاجتماعات الافتراضية أكثر سلاسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على تخصيص المساحات وإضافة عناصر تفاعلية مثل الموسيقى والألعاب تعزز التجربة بشكل كبير، مما يجعلها أكثر متعة وجاذبية.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Kumospace للتعاون الافتراضي

🎥 شاهد: هل سئمت من التنقل بين الدردشات والمستندات والإشعارات التي لا تنتهي عبر خمسة تطبيقات مختلفة؟ في هذا الفيديو، نقدم لك أفضل أدوات التعاون عبر الإنترنت التي تجمع فريقك معًا بدلاً من تشتيت تركيزك. إليك ما سنغطيه 👇 ✅ أفضل منصات التعاون للفرق البعيدة والمختلطة✅ مشاركة المستندات في الوقت الفعلي واللوحات البيضاء وتتبع المهام✅ كيف يحل ClickUp محل خمس أدوات في أداة واحدة لتعزيز العمل الجماعي السلس

4. Teamflow (الأفضل لتقليد أجواء المكتب الفعلي في الفرق البعيدة)

عبر Teamflow

يتيح التصميم التفاعلي ثنائي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد من Teamflow للمستخدمين تخصيص المساحات الافتراضية بالغرف والمكاتب والأثاث والمناطق وحتى الصور الرمزية المخصصة. توفر أدوات التعاون، مثل الصوت القائم على القرب والمتصفحات المشتركة بين عدة أشخاص وإمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة، تجربة غامرة.

يمكن تضمين الملفات والمستندات من Google Docs و Trello و Notion و Figma وغيرها من المنصات مباشرةً في مساحة العمل.

تتميز الأداة أيضًا بوضع مخصص لقسم المبيعات مصمم لـ SDRs، والذي يسمح بإجراء جلسات مكالمات مباشرة ومراقبة الأقران وتقديم ملاحظات في الوقت الفعلي وإقامة احتفالات افتراضية. يمكنك أيضًا دمجها مع منصات المبيعات مثل Aircall وSalesloft وOutreach وغيرها، من أجل التدريب والتعاون المباشر عبر المكالمات.

أفضل ميزات Teamflow

تصفح صفحة الويب نفسها وتحكم فيها مع الآخرين من خلال التصفح المشترك في الوقت الفعلي

ادخل إلى غرف خاصة مزودة بضوابط خصوصية لإجراء مناقشات أكثر سرية أو محادثات فردية.

احتفظ بالمحتوى والتصميم في مساحات وغرف Teamflow حتى بعد مغادرة المستخدمين لتحسين الاستمرارية والسياق

قيود Teamflow

يتطلب اتصالاً جيداً بالإنترنت وأجهزة حديثة للحصول على تجربة مثالية

أسعار Teamflow

مجاني

Seed : 20 دولارًا أمريكيًا لكل موظف شهريًا

الأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا لكل موظف شهريًا

تقييمات ومراجعات Teamflow

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Teamflow؟

إليك تقييم G2:

يخلق Teamflow هذا الفضاء الافتراضي ليتيح لنا نحن الذين نعمل عن بُعد المرونة اللازمة للشعور بالتواصل مع الآخرين والعمل. أستمتع بالمرونة في تصميم الفضاء حسب رغبتنا وتزيين المكتب الافتراضي بمناظر جميلة وحيوانات أليفة لطيفة نحبها جميعًا.

يخلق Teamflow هذا الفضاء الافتراضي ليتيح لنا نحن الذين نعمل عن بُعد المرونة اللازمة للشعور بالتواصل مع الآخرين والعمل. أستمتع بالمرونة في تصميم الفضاء حسب رغبتنا وتزيين المكتب الافتراضي بمناظر جميلة وحيوانات أليفة لطيفة نحبها جميعًا.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Teamflow للتعاون الافتراضي

👀 هل تعلم: على مدى ثلاث سنوات، حققت المؤسسات التي تستخدم ClickUp عائدًا على الاستثمار (ROI) يقدر بـ 384٪، وفقًا لـ Forrester Research. حققت هذه المؤسسات إيرادات إضافية تبلغ حوالي 3.9 مليون دولار أمريكي من خلال المشاريع التي تم تمكينها أو تحسينها بواسطة ClickUp.

5. Microsoft Teams (الأفضل للاتصال والتعاون القابل للتطوير في المؤسسات)

عبر Microsoft Teams

يعد Microsoft Teams أحد أكثر المنصات استخدامًا للتعاون الافتراضي بين الفرق البعيدة والمختلطة. تم إطلاقه كجزء من مجموعة Microsoft 365، وهو يجمع بين الاتصالات ومشاركة الملفات وتتبع المشاريع والتكاملات في مركز واحد.

يمكن للمسؤولين أيضًا تنظيم ندوات عبر الإنترنت واجتماعات كبيرة تضم ما يصل إلى 10,000 مشارك. تتكامل واجهة Teams سهلة الاستخدام بسلاسة مع تطبيقات Microsoft 365 الأخرى، مثل PowerPoint وWord وExcel.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز تجربة الاتصال المرئي بالبساطة، بفضل ميزات مثل رفع اليد وغرف الاجتماعات الفرعية وتعتيم الخلفية وردود الفعل المباشرة، والتي تم دمجها بسلاسة في واجهة الاجتماع لتوفير تجربة سهلة الاستخدام. تستخدم المنصة تقنية بروتوكول النقل الآمن في الوقت الحقيقي (SRTP) لحماية بيانات المؤسسة أثناء المكالمات الصوتية والمرئية.

أفضل ميزات Microsoft Teams

سهّل المحادثات الفردية والجماعية، إلى جانب قنوات المراسلة المخصصة للمناقشات المركزة حول مشاريع محددة.

قم بتنظيم الفرق والقنوات حول الأقسام أو المشاريع أو الموضوعات، بحيث تكون المحادثات والملفات دائمًا في سياقها الصحيح.

قيود Microsoft Teams

خيارات محدودة عند ضم متعاونين خارجيين إلى Teams

أسعار Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4.00 دولارات أمريكية لكل مستخدم/شهر

Microsoft 365 Business Basic: 6.00 دولارات أمريكية لكل مستخدم/شهر

Microsoft 365 Business Standard: 12.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 16500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 10,700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Teams؟

إليك مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في Microsoft Teams هو كيفية دمج كل شيء في منصة واحدة — الدردشات والاجتماعات ومشاركة الملفات وحتى تطبيقات الجهات الخارجية. هذا يجعل التعاون اليومي أسهل، خاصة عند العمل مع فرق متعددة الوظائف. إن القدرة على إجراء مكالمة سريعة أو جدولة اجتماعات مباشرة من الدردشة أمر مريح للغاية.

أكثر ما يعجبني في Microsoft Teams هو كيفية دمج كل شيء في منصة واحدة — الدردشات والاجتماعات ومشاركة الملفات وحتى تطبيقات الجهات الخارجية. هذا يجعل التعاون اليومي أسهل، خاصة عند العمل مع فرق متعددة الوظائف. إن القدرة على إجراء مكالمة سريعة أو جدولة اجتماعات مباشرة من الدردشة أمر مريح للغاية.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Microsoft Teams للتعاون الافتراضي

🧠 حقيقة ممتعة: تضم GitLab، أكبر شركة تعمل عن بُعد في العالم، أكثر من 2000 عضو فريق في أكثر من 60 دولة، مما يثبت أن الثقافات التي تعمل عن بُعد يمكن أن تتوسع أكثر من العديد من المقرات الرئيسية.

6. Slack (الأفضل للمراسلة والتكامل المرن بين أعضاء الفريق)

عبر Slack

يمكنك محاكاة غرف Sococo الافتراضية في Slack باستخدام قنوات مخصصة للتواصل بين أعضاء الفريق، مثل #marketing-hub و#dev-room و#sales-floor للأقسام المختلفة و#project-alpha للمناقشات الخاصة بالمشاريع.

ثم هناك Huddles التي يمكن بدؤها في أي قناة أو DM لإجراء مكالمات صوتية ومرئية مع مشاركة الشاشة. يمكن لأعضاء الفريق الدخول والخروج بشكل عفوي، تمامًا مثل الدخول إلى غرفة مكتب افتراضية. يمكنك إضافة ردود فعل بالرموز التعبيرية لإبقاء المحادثات ممتعة وتفاعلية.

عمليات الدمج بسيطة. يمكنك ربط Google Calendar أو Outlook لتتبع جداول الفريق في الوقت الفعلي وإضافة ملفات من Google Drive وDropbox وNotion وغيرها إلى القنوات ذات الصلة.

أفضل ميزات Slack

قم بتخصيص الإشعارات واستخدم الرسائل المجدولة لتوصيل الاتصالات في الوقت الأنسب.

ادمجها مع أنظمة الملفات مثل Google Drive، وأدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp، أو حتى أدوات المطورين مثل GitHub.

أتمتة المهام والعمليات الروتينية من خلال أداة إنشاء سير العمل في Slack، مثل إرسال رسائل الترحيب إلى الأعضاء الجدد، وملء النماذج، وإنشاء عمليات الموافقة، والمزيد.

قيود Slack

مع وجود العديد من القنوات والإشعارات المستمرة، من السهل أن تشتت انتباهك أو تفوتك رسائل مهمة وسط كل هذا الضجيج.

أسعار Slack

مجاني

Pro : 8.75 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Business+ : 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Slack

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 35,700 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 24000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Slack؟

إليك تقييم G2:

لقد أحدث Slack فرقًا كبيرًا في طريقة عمل فريقنا معًا. إنه سهل الاستخدام للغاية ويساعدنا على البقاء على اتصال، سواء كنا في المكتب أو نعمل عن بُعد. بدلاً من البحث في رسائل البريد الإلكتروني، يمكننا الدردشة بسرعة ومشاركة الملفات والحفاظ على كل شيء منظمًا في مكان واحد.

لقد أحدث Slack فرقًا كبيرًا في طريقة عمل فريقنا معًا. إنه سهل الاستخدام للغاية ويساعدنا على البقاء على اتصال، سواء كنا في المكتب أو نعمل عن بُعد. بدلاً من البحث في رسائل البريد الإلكتروني، يمكننا الدردشة بسرعة ومشاركة الملفات والحفاظ على كل شيء منظمًا في مكان واحد.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Slack للدردشة الجماعية

7. Zoom (الأفضل للاجتماعات عبر الفيديو والندوات عبر الإنترنت)

عبر Zoom

سواء كنت تستضيف ندوة عبر الإنترنت على نطاق واسع أو اجتماعًا سريعًا أو ساعة سعيدة افتراضية مع الأصدقاء، فإن Zoom هو خيار موثوق. فهو يدمج مجموعة متنوعة من أدوات الاتصال في منصة واحدة، مثل مؤتمرات الفيديو للاجتماعات والرسائل الفورية للتعاون الجماعي وجدولة المواعيد والمزيد.

للتواصل غير المتزامن، تتيح Zoom Clips للمستخدمين إنشاء ومشاركة رسائل فيديو أو تسجيلات شاشة. تتيح Zoom Docs تحرير المستندات في الوقت الفعلي مع سجل الإصدارات والتعليقات. ولا تقل Zoom Whiteboard عنها أهمية، فهي توفر لوحة افتراضية للعصف الذهني والتخطيط مع الفريق.

ومع ذلك، لا يزال Zoom يفتقر إلى قدرات إدارة المشاريع الأصلية. غالبًا ما تحتاج الفرق إلى نقل القرارات وعناصر العمل يدويًا من Zoom إلى أدوات إدارة المشاريع الخاصة بهم، مما يؤدي إلى تبديل السياق.

أفضل ميزات Zoom

لخص محتوى الاجتماعات ومواضيع البريد الإلكتروني والمحادثات عبر الدردشة باستخدام Zoom AI Companion

قسّم اجتماعاتك إلى مجموعات أصغر لإجراء مناقشات أو ورش عمل مركزة باستخدام غرف Zoom الفرعية.

ادمج بسلاسة مع أدوات الإنتاجية مثل ClickUp وأنظمة إدارة التعلم مثل Moodle و Canvas وتطبيقات التقويم مثل Google Calendar و Outlook.

قيود Zoom

يفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل الردود المترابطة وإدارة الملفات، مما يجعل من الصعب تتبع الروابط المشتركة والرسائل الأساسية.

أسعار Zoom

الأساسي: مجاني

Pro : 16.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر

الأعمال : 21.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zoom

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 54,300 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 14,400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoom؟

إليك تقييم G2:

أفضل ما يميز Zoom Workplace هو كيفية دمجه السلس بين مؤتمرات الفيديو والدردشة واللوحات البيضاء ومشاركة الملفات في منصة واحدة. جودة الفيديو والصوت جيدة باستمرار، حتى في الاجتماعات الكبيرة. كما تعجبني غرف الاجتماعات الفرعية وميزات الندوات عبر الإنترنت، فهي مفيدة للغاية للجلسات الداخلية والخارجية على حد سواء.

أفضل ما يميز Zoom Workplace هو كيفية دمجه السلس بين مؤتمرات الفيديو والدردشة واللوحات البيضاء ومشاركة الملفات في منصة واحدة. جودة الفيديو والصوت جيدة باستمرار، حتى في الاجتماعات الكبيرة. كما تعجبني غرف الاجتماعات الفرعية وميزات الندوات عبر الإنترنت، فهي مفيدة للغاية للجلسات الداخلية والخارجية على حد سواء.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Zoom

8. Connecteam (الأفضل لإدارة عمليات القوى العاملة في الخطوط الأمامية وغير المكتبية)

عبر Connecteam

على الرغم من أن Connecteam لا يوفر الصوت المكاني أو مكالمات الفيديو القائمة على الغرف مثل Sococo، إلا أنه لا يزال بإمكانك إنشاء مجموعات أو دردشات مخصصة للأقسام والمشاريع والمساحات الاجتماعية. يمكن للإدارة مشاركة رسائل الرئيس التنفيذي أو أخبار المكتب اليومية في قسم "الإعلانات"، ويُظهر دليل الموظفين أعضاء الفريق وأدوارهم وكيفية التواصل معهم.

تتميز الأداة أيضًا بقدرات تتبع الوقت، مما يسمح لأعضاء الفريق بتسجيل الدخول/الخروج أو تحديد نوبات العمل، بحيث يمكن للجميع معرفة من هو نشط أو في استراحة أو خارج الخدمة. يمكنك أيضًا تعيين حالات مخصصة وتنبيهات تلقائية لتحديثات المهام، مما يجعل الجميع على دراية بنشاط الفريق في الوقت الفعلي.

يتضمن Connecteam أدوات جدولة لتخطيط المناوبات، ووحدات تدريبية للتأهيل والامتثال، وتصميمًا يركز على الأجهزة المحمولة يناسب الفرق التي لا تعمل على مكاتبها طوال اليوم. تجمع المنصة بين إدارة القوى العاملة والتواصل بين أعضاء الفريق في تطبيق واحد.

أفضل ميزات Connecteam

قم بتضمين روابط Zoom أو Teams أو Google Meet داخل الدردشات أو الأحداث لعقد اجتماعات فيديو بنقرة واحدة

أنشئ مراكز مستندات وقواعد معرفية لتخزين سياسات الشركة وإجراءات التشغيل القياسية وملفات المشاريع لسهولة الوصول إليها.

قم بإنشاء تقارير آلية مثل جداول دوام الموظفين، وتجاوز الحدود اليومية، والغيابات، وحالات عدم الحضور.

قيود Connecteam

خيارات تخصيص أقل بشكل عام (عدد أقل من طرق العرض/القوالب/الحالات) ومرونة أقل للمشاريع الكبيرة التي تضم العديد من الأطراف المعنية

أسعار Connecteam

تجربة مجانية

الأساسي : 35 دولارًا شهريًا

متقدم : 59 دولارًا شهريًا

Expert : 119 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Connecteam

G2: 4. 6/5 (2,880+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,380+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Connecteam؟

إليك تقييم G2:

أكثر ما يعجبني في Connecteam هو سهولة استخدامه وتعدد وظائفه. تجعل المنصة من السهل للغاية إدارة الجداول الزمنية وتتبع الوقت والتواصل مع الفريق دون الحاجة إلى استخدام عدة تطبيقات. يعجبني بشكل خاص سهولة قيام الموظفين بتسجيل الدخول/الخروج من هواتفهم وطلب الإجازات والبقاء على اطلاع على آخر أخبار الشركة.

أكثر ما يعجبني في Connecteam هو سهولة استخدامه وتعدد وظائفه. تجعل المنصة من السهل للغاية إدارة الجداول الزمنية وتتبع الوقت والتواصل مع الفريق دون الحاجة إلى استخدام عدة تطبيقات. يعجبني بشكل خاص سهولة قيام الموظفين بتسجيل الدخول/الخروج من هواتفهم وطلب الإجازات والبقاء على اطلاع على آخر أخبار الشركة.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Connecteam

📮 ClickUp Insight: 48٪ من الموظفين يقولون إن العمل المختلط هو الأفضل لتحقيق التوازن بين العمل والحياة. ومع ذلك، مع استمرار 50٪ في العمل في المكتب في الغالب، قد يكون الحفاظ على التنسيق بين المواقع تحديًا. لكن ClickUp مصمم لجميع أنواع الفرق: عن بُعد، ومختلطة، وغير متزامنة، وكل ما بين ذلك. باستخدام ClickUp Chat و Assigned Comments، يمكن للفرق مشاركة التحديثات بسرعة وتقديم الملاحظات وتحويل المناقشات إلى إجراءات دون الحاجة إلى عقد اجتماعات لا نهاية لها. تعاون في الوقت الفعلي عبر ClickUp Docs و ClickUp Whiteboards، وقم بتعيين المهام مباشرة من التعليقات، وحافظ على تواصل الجميع بغض النظر عن مكان عملهم! 💫 نتائج حقيقية: شهدت STANLEY Security زيادة بنسبة 80٪ في رضا الفريق عن العمل الجماعي بفضل أدوات التعاون السلس من ClickUp.

9. Cisco Webex (الأفضل للمؤتمرات المرئية الآمنة على مستوى المؤسسات)

عبر Webex

بدأ Webex من Cisco كأداة للاجتماعات والندوات عبر الإنترنت، ولكنه أضاف منذ ذلك الحين مجموعة واسعة من أدوات التعاون المؤسسي. ومن أشهر منتجاته Webex Calling و Webex Meetings. تعقد اجتماعات Cisco بالفيديو والصوت عالي الدقة لما يصل إلى 1000 مشارك.

هناك عدة طرق للمشاركة، بما في ذلك رقم الاتصال المباشر أو VOIP أو تلقي مكالمة من مضيف الاجتماع. يتكامل Webex أيضًا مع عدد من التقويمات، مثل Google، مما يجعل جدولة الاجتماعات أكثر سهولة.

الأمان هو مجال آخر تبرز فيه Cisco Webex. جميع الاجتماعات السحابية مشفرة، ويمكنك أيضًا إضافة كلمات مرور للاجتماعات وقفل الغرف. تحتوي على ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل النسخ في الوقت الفعلي وملخصات الاجتماعات التلقائية وإلغاء الضوضاء لتحسين جودة الاجتماعات.

تعمل المنصة بشكل جيد للمؤسسات التي تحتاج إلى أمان على مستوى المؤسسات وشهادات الامتثال والتكامل مع البنية التحتية الحالية للاتصالات من Cisco.

أفضل ميزات Cisco Webex

استخدم Webex Spaces (محادثات جماعية مستمرة) لتمثيل الأقسام أو المشاريع أو المجالات الاجتماعية.

أضف الملفات المهمة أو اللوحات البيضاء أو الروابط كعلامات تبويب في كل مساحة لتكون بمثابة "رف الموارد" لتلك الغرفة.

احتفظ بغرفة اجتماعات Webex مخصصة مفتوحة كغرفة استراحة افتراضية حيث يمكن لأعضاء الفريق الانضمام إليها في أي وقت.

قيود Cisco Webex

على الرغم من أن Webex غني بالميزات، إلا أن العديد من المستخدمين يجدون واجهته أقل سهولة في الاستخدام مقارنة بمنافسيه مثل Zoom أو Microsoft Teams.

أسعار Cisco Webex

مجاني

Webex Meet : 14.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Webex Suite : 25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Webex Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Cisco Webex

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 20,100 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 7400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Cisco Webex؟

إليك مراجعة G2:

أحب الطريقة التي تجعل بها Webex الاجتماعات الافتراضية سلسة بفضل جودة الصوت والفيديو العالية، مما يجعل الاجتماعات الافتراضية تشبه المحادثات الشخصية. أدوات التعاون في الوقت الفعلي مثل السبورات البيضاء ومشاركة الملفات الفورية تجعل من السهل تبادل الأفكار وإبقاء الجميع على نفس الصفحة.

أحب الطريقة التي تجعل بها Webex الاجتماعات الافتراضية سلسة بفضل جودة الصوت والفيديو العالية، مما يجعل الاجتماعات الافتراضية تشبه المحادثات الشخصية. أدوات التعاون في الوقت الفعلي مثل السبورات البيضاء ومشاركة الملفات الفورية تجعل من السهل تبادل الأفكار وإبقاء الجميع على نفس الصفحة.

🧐 هل تعلم؟ كشف تقرير Gallup عن حالة أماكن العمل العالمية أن الموظفين الذين يعملون عن بُعد بشكل كامل سجلوا أعلى معدل مشاركة (31٪) مقارنة بـ 23٪ من الموظفين الهجينين و 19٪ فقط من الموظفين الذين يعملون في الموقع.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Webex

10. Google Workspace (الأفضل لمجموعة متكاملة من أدوات الإنتاجية والتعاون)

عبر Google Workspace

إذا كنت تعمل عن بُعد، فمن المحتمل أنك تستخدم بالفعل بعض التطبيقات المدمجة في Google Workspace، مثل Gmail وDrive وCalendar وMeet وغيرها. إنها مجموعة من التطبيقات المستندة إلى السحابة، والمصممة لتحسين الإنتاجية في مكان العمل.

يوفر Google Workspace أدوات اتصال واجتماعات فورية لتقليد تفاعلات Sococo "السريعة"، مثل Google Meet لعقد اجتماعات فيديو عفوية مباشرة من الدردشة أو التقويم أو Gmail. تساعد الميزات المفيدة مثل ساعات العمل في تقويم Google ومؤشرات التواجد في Google Chat (نشط، غائب، لا تزعج) أعضاء الفريق على رؤية تواجد بعضهم البعض وتوافرهم.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح Google Docs و Sheets و Slides لفرقك التعاون على المستندات في الوقت الفعلي، مما يجعلها أداة موثوقة للعصف الذهني أو تخطيط المشاريع. يمكنك التكامل مع تطبيقات مثل ClickUp مباشرة داخل Gmail/Chat لربط إدارة المهام بتواصل الفريق.

أفضل ميزات Google Workspace

قم بتخزين جميع ملفات الشركة وإجراءات التشغيل القياسية والسياسات في مجلدات منظمة، واستخدم محركات الأقراص المشتركة للأقسام للحفاظ على العمل في مكان واحد.

شارك عندما تكون متصلاً بالإنترنت أو في وضع التركيز، مما يتيح لزملائك في الفريق طريقة سريعة لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم بدء محادثة

تعاون في الوقت الفعلي مع تتبع التعديلات والتعليقات وسجل الإصدارات

قيود Google Workspace

باعتباره مجموعة أدوات قائمة بالكامل على السحابة، يعتمد Google Workspace بشكل كبير على اتصال إنترنت مستقر. بدونه، يكون الوصول إلى الملفات والتعاون في الوقت الفعلي ومعظم الميزات إما مقيدًا أو غير متاح.

أسعار Google Workspace

المبتدئ : 8.40 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر

قياسي : 16.80 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر

بالإضافة إلى : 26.40 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر

Enterprise Plus: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2 : 4. 6/5 (43,601 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (17,316 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Workspace؟

إليك مراجعة G2:

يتميز Google Workspace بالتعاون في الوقت الفعلي، حيث يمكن لعدة زملاء في الفريق العمل في مستند أو جدول بيانات في وقت واحد، ويمكنك رؤية التغييرات التي يجريها الجميع مباشرة. وجود Gmail والتقويم وDrive وMeet وChat تحت سقف واحد يعني أنني لست مضطرًا للبحث في أدوات مختلفة؛ فكل شيء على بعد نقرة واحدة.

يتميز Google Workspace بالتعاون في الوقت الفعلي، حيث يمكن لعدة زملاء في الفريق العمل في مستند أو جدول بيانات في وقت واحد، ويمكنك رؤية التغييرات التي يجريها الجميع مباشرة. وجود Gmail والتقويم وDrive وMeet وChat تحت سقف واحد يعني أنني لست مضطرًا للبحث في أدوات مختلفة؛ فكل شيء على بعد نقرة واحدة.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Google Meet

طور تعاونك الافتراضي مع ClickUp

ها هي: أفضل أداة تعاون افتراضي لفريقك عن بُعد اليوم.

سواء كانت أولويتك هي واجهة مستخدم بسيطة أو صالات تعتمد على الصور الرمزية أو مراكز تعاون عالية الأداء، فهناك منصة مصممة لتلبية احتياجاتك الخاصة. ولكن القليل منها فقط يجمع كل شيء تحت سقف واحد.

لهذا السبب أصبح ClickUp الخيار المثالي. فهو يحتوي على جميع الميزات اللازمة لتبسيط التعاون الافتراضي مع فريقك عن بُعد. إذا كنت مستعدًا لتركيز أدواتك وتسهيل التعاون بين الفرق، فإن ClickUp هو الحل الشامل الذي تبحث عنه.

سجل مجانًا على ClickUp لتجمع فريقك معًا، أينما كانوا.