أفضل بدائل Setmore لجدولة المواعيد بشكل أكثر ذكاءً (2025)

لا ينبغي أن يكون حجز الاجتماعات بمثابة مفاوضات حول السلام العالمي. إذا كان نظامك الحالي يشبه حاجزًا أكثر منه منصة انطلاق، فقد حان الوقت للتغيير. لقد كان Setmore لفترة طويلة أداة موثوقة لعدد غير محدود من المستخدمين، ولكن مع نمو أعمالك، تنمو احتياجاتك أيضًا. ربما تبحث عن مزيد من التحكم أو تكامل أكثر ذكاءً أو تجربة أكثر سلاسة لعملائك. تتيح لك بعض البدائل مزامنة تقاويم متعددة عبر الفرق، بينما تعمل منصات أخرى على أتمتة التذكيرات والتأكيدات. يمكن لبعضها حتى تحويل الحجوزات إلى مهام متابعة أو التكامل مباشرة مع أنظمة الدفع.

إذا كنت مستعدًا لتجربة ما يمكن أن يقدمه لك برنامج الجدولة الذكي حقًا، فسوف نرشدك إلى أفضل الأدوات التي تبسط عمليات الحجز وتحافظ على تنظيم تقويمك.

نظرة عامة على بدائل Setmore

ألقِ نظرة سريعة على أفضل بدائل Setmore لمقارنة الميزات والسيناريوهات الأكثر ملاءمة والأسعار.

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp تقويم مدعوم بالذكاء الاصطناعي، إدارة مشاريع وتخطيط شامل، أتمتة المهام، مستندات وموافقات. الفرق التي تحتاج إلى جدولة وإدارة المشاريع في مكان واحد تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Calendly روابط حجز ذكية، وتكامل مع Google/Outlook، وجدولة المجموعات، وتناوب الأدوار المهنيون والفرق التي تحتاج إلى جدولة سهلة تعتمد على الروابط تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Acuity Scheduling نماذج قبول مخصصة، ومزامنة التقويم، وحجز العملاء بأنفسهم، ومعالجة المدفوعات مقدمو الخدمات والمدربون والمستشارون تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Vagaro الحجز ونقاط البيع وإدارة العضوية وأدوات التسويق وكشوف المرتبات صالونات التجميل والمنتجعات الصحية وشركات العناية بالصحة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 23.99 دولارًا شهريًا. Square Appointments الحجز عبر الإنترنت، وتكامل الدفع، ونقاط البيع، والتذكيرات التلقائية الشركات الصغيرة التي تحتاج إلى جدولة ودفع تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا. Doodle استطلاعات جماعية لأوقات الاجتماعات وتتبع التوافر ومزامنة التقويم تقوم الفرق بجدولة اجتماعات المجموعة بسرعة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14.95 دولارًا شهريًا. vCita بوابة العملاء، CRM، الفواتير، تحصيل المدفوعات، الجدولة عبر الإنترنت تحتاج الشركات الصغيرة والمستقلون إلى نظام لإدارة العملاء والحجوزات تبدأ الخطط المدفوعة من 35 دولارًا شهريًا Microsoft Bookings تكامل Outlook و Teams، وجدولة الموظفين، وصفحات حجز قابلة للتخصيص الشركات التي تستخدم نظام Microsoft 365 تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطة المدفوعة من 6 دولارات شهريًا. Mindbody حجز الدروس والمواعيد وإدارة العضويات ومجموعة أدوات التسويق صالات اللياقة البدنية، صالات الألعاب الرياضية، مراكز اليوغا أسعار مخصصة Appointlet مواعيد غير محدودة، وعمليات تكامل (Zoom، Stripe، Google Meet)، وعلامة تجارية مخصصة الفرق الصغيرة والمستقلون الذين يحتاجون إلى جدولة بسيطة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا YouCanBookMe صفحات حجز مخصصة، وكشف المنطقة الزمنية، والإشعارات، وجدولة الفريق الشركات القائمة على الخدمات مع أنواع مواعيد متنوعة تبدأ الخطط المدفوعة من 9 دولارات شهريًا.

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

📚 اقرأ المزيد: قوالب تقويم مجانية لطيفة لتنظيم أمورك بأناقة

لماذا تختار بدائل Setmore؟

حتى برامج الجدولة القوية يمكن أن تصبح عائقًا مع نمو أعمالك. ما بدأ كطريقة بسيطة لحجز المواعيد يمكن أن يتحول بسرعة إلى تذكيرات فائتة أو حجوزات متداخلة أو عمل يدوي ممل.

إليك الأسباب التي تجعلك بحاجة إلى أداة متقدمة توفر أكثر من مجرد جدولة المواعيد الأساسية:

التخصيص: يجب أن تمنحك صفحات الحجز والإشعارات وسير العمل المرونة اللازمة لتخصيصها وفقًا لاحتياجات عملك الفريدة.

إدارة الفريق والموقع: يمكن أن تصبح إدارة مواقع متعددة أو موظفين أو جلسات جماعية أمرًا صعبًا دون ميزات التعاون في الوقت الفعلي.

الدفع والفوترة: لا ينبغي أن تتطلب عمليات الدفع المتكاملة والفوترة المتكررة والفوترة خطوات إضافية أو أدوات خارجية.

التكامل: يجب تكامل مزامنة التقويمات وأنظمة CRM أو أدوات الفيديو، مما يقلل من عبء سير العمل المجزأ.

الرؤية والرؤى: يجب أن يكون تتبع اتجاهات الحجز وأداء الموظفين أو سجل العملاء أمرًا سهلاً لمساعدتك في اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات.

تجربة العملاء: بدون أنظمة حجز سلسة أو تحديثات تلقائية، قد يواجه العملاء حالات من الارتباك أو الإلغاء أو التأخير التي تؤثر على رضاهم.

التحديثات اليدوية: غالبًا ما يعني تعديل الجداول الزمنية أو التعامل مع الإلغاءات أو نقل الحجوزات عملًا إداريًا إضافيًا يؤدي إلى إبطاء عمل الفريق بأكمله.

أفضل بدائل Setmore للاستخدام

هل تبحث عن طريقة أكثر ذكاءً لإدارة نظام الحجز الخاص بك؟ لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل بدائل Setmore التي تجعل الجدولة أسهل وأسرع وأكثر مرونة.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة الجداول الزمنية إلى جانب المشاريع والمهام وسير عمل العملاء)

حافظ على مرونة الجدول الزمني مع ضمان إنجاز المهام الرئيسية باستخدام تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

غالبًا ما تبدو إدارة المواعيد وكأنها وظيفة بحد ذاتها. فأنت تتابع من يحتاج إلى وقتك، ومتى تكون متاحًا، وكيف تتناسب هذه الالتزامات مع الصورة الأكبر لعملك. غالبًا ما يعني تتبع المواعيد استخدام الملاحظات اللاصقة أو المستندات للحصول على السياق الكامل للاجتماع، أو التوفيق بين التقويمات الفوضوية، أو التنقل بين الأدوات التي لا تتكامل مع بعضها البعض.

هذا هو Work Sprawl في العمل، وهو ما يقتل الإنتاجية عبر الفرق والشركات.

ClickUp يتبع نهجًا مختلفًا. فهو يجمع كل تطبيقات العمل والبيانات والدردشة وسير العمل في أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، مما يوفر سياقًا كاملًا لكل تفاعل ومكانًا واحدًا للعمل المشترك بين البشر والوكلاء. بدلاً من إجبارك على استخدام نظام صارم، تتيح لك الأداة تشكيل المهام والتقويمات بالطريقة التي تريدها.

يمكنك إضافة التفاصيل المهمة، مثل معلومات العميل وملاحظات التحضير والمرفقات أو خطوات المتابعة. دعنا نستكشف كيف:

إليك الأسباب التي تجعل تقويم ClickUp بديلاً أفضل لـ Setmore

يجمع ClickUp Calendar جميع تفاصيل مواعيدك، بما في ذلك الملاحظات ومعلومات العملاء وعلامات الحالة، في مكان واحد. اعتمادًا على خطتك، يمكنك تمييز الأحداث بالألوان أو تعيين مواعيد متكررة أو التبديل بين طرق العرض.

اعرض جدولك الزمني بالكامل باستخدام تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يقوم ClickUp Calendar بجدولة المهام تلقائيًا بناءً على أولوياتك، وحجب وقت التركيز، وإعادة ترتيب العمل بحيث يتم تحقيق التوازن بين المواعيد النهائية والإنتاجية الشخصية.

يتكامل مع Zoom و Google Meet و Microsoft Teams وغيرها ، حيث يستمد معلومات الاجتماعات ويسمح لك بالانضمام إلى المكالمات مباشرة من التقويم.

اربط تقويم Google بتقويم ClickUp بسهولة

يوفر عرضًا يوميًا/أسبوعيًا/شهريًا، وتقويمات قابلة للمشاركة، ومزامنة عبر التقويمات (Google، Outlook)، وتذكيرات، وتتبع الوقت، وأدوات لمقارنة جداول الفريق — كل ذلك في نفس التطبيق.

🎥 شاهد: إليك مقطع فيديو حول كيفية تبسيط إدارة المواعيد بفضل الجدولة الذكية.

هناك طريقة أخرى يستخدمها ClickUp لتبسيط عملية الجدولة، وهي نماذج ClickUp. بدلاً من تجميع طلبات العملاء من خلال تذكيرات البريد الإلكتروني المتفرقة أو المكالمات الفائتة، يمكنك إعداد نموذج لتسجيل تفاصيل الحجز.

بسّط طلبات المهام باستخدام نماذج ClickUp

يصبح كل طلب على الفور مهمة في مساحة العمل الخاصة بك، مع المعلومات التي طلبتها، مثل الأوقات المفضلة أو الملاحظات أو المتطلبات الخاصة. وهذا يجعل عملية حجز المواعيد سهلة وموثوقة، مع ضمان عدم تجاهل أي طلب.

حوّل المهام المتكررة إلى إجراءات ذكية باستخدام ClickUp Automations

يجعل ClickUp إدارة المتابعات وتحديثات المهام أمرًا بسيطًا باستخدام ClickUp Automations. بدلاً من تتبع كل مهمة يدويًا، يمكنك تعيين قواعد لنقل المهام تلقائيًا أو تغيير الحالات أو تشغيل الإشعارات عند استيفاء شروط مثل إعادة جدولة العميل أو إلغاءه أو تقديمه طلب موعد جديد.

عزز الإنتاجية من خلال الجدولة باستخدام تذكيرات ClickUp

باستخدام ClickUp Reminders، يمكنك جدولة تذكيرات لنفسك أو لفريقك أو لمهام محددة. بالاقتران مع ClickUp Notifications، ستعرف بالضبط متى يتم تحديث مهمة ما أو تغيير حالة ما أو عندما يحتاج شخص ما إلى الاهتمام.

💡 نصيحة احترافية: قم بتجميع أنواع المواعيد المتشابهة معًا (مثل مكالمات العملاء في الصباح والمزامنات الداخلية في فترة ما بعد الظهر). فالتبديل بين السياقات هو ما يستنزف الطاقة.

ClickUp Brain يحافظ على تنظيم اتصالاتك ويسرع عملية إنشاء المهام. يمكنك ببساطة أن تطلب من Brain جدولة اجتماع مع العميل، أو صياغة رسائل للعميل، أو تلخيص ملاحظات الاجتماع، أو حتى تحويل مدخلاتك إلى مهام قابلة للتنفيذ.

ما عليك سوى أن تطلب من Brain جدولة موعد لمتابعة العمل أو تسجيل الأفكار أو تلخيص الملاحظات، كل ذلك من داخل مساحة عملك.

يمكن لـ ClickUp Integrations الاتصال بسهولة بالتطبيقات التي تستخدمها بالفعل. تضمن التكاملات مع Google Calendar و Outlook و Zoom مزامنة اجتماعاتك ومكالماتك ومواعيدك النهائية بشكل مثالي عبر الأنظمة الأساسية. تنعكس أي تحديثات يتم إجراؤها في ClickUp تلقائيًا في التقويمات الأخرى الخاصة بك. بالنسبة للاجتماعات الافتراضية، يتيح لك تكامل Zoom جدولة المكالمات أو الانضمام إليها أو تتبعها مباشرة من مهام ClickUp الخاصة بك.

استكشف عمليات الدمج المفيدة مع ClickUp Integrations

⚡ أرشيف القوالب: يساعدك قالب دفتر المواعيد من ClickUp على إدارة تفاصيل العملاء بما يتجاوز مجرد التواريخ والأوقات. يمكنك إضافة ملاحظات وتتبع عمليات إعادة الجدولة أو الإلغاء باستخدام علامات الحالة المخصصة، وتسجيل تفاصيل مثل أرقام الهواتف والمدينة مباشرةً في صفحة الحجز. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التبديل بين طرق العرض المختلفة — من نظرة سريعة على التقويم إلى خريطة العملية أو نموذج لجمع الطلبات.

أفضل ميزات ClickUp

تتبع أحمال العمل: احصل على نظرة عامة في الوقت الفعلي على توفر الفريق والحجوزات والجداول الزمنية للمشاريع باستخدام احصل على نظرة عامة في الوقت الفعلي على توفر الفريق والحجوزات والجداول الزمنية للمشاريع باستخدام لوحات معلومات ClickUp

التعاون في المستندات: قم بتخزين ومشاركة عقود العملاء أو الإرشادات أو الملاحظات في قم بتخزين ومشاركة عقود العملاء أو الإرشادات أو الملاحظات في ClickUp Docs ، المرتبط مباشرة بنظام الحجز الخاص بك.

تصور سير العمل: قم بتخطيط سير العمل أو رحلات العملاء بصريًا على قم بتخطيط سير العمل أو رحلات العملاء بصريًا على لوحات ClickUp البيضاء

تبسيط التواصل: احتفظ بتحديثات المواعيد ومناقشات العملاء في مكان واحد باستخدام احتفظ بتحديثات المواعيد ومناقشات العملاء في مكان واحد باستخدام ClickUp Chat

جمع معلومات العملاء: التقط تفاصيل الحجز أو تفضيلات العملاء من خلال التقط تفاصيل الحجز أو تفضيلات العملاء من خلال نماذج ClickUp ، التي تتم مزامنتها على الفور مع المهام

قيود ClickUp

توفر لوحات معلومات ClickUp نظرة عامة جيدة على حجم عمل الفريق وأدائه، ولكن إنشاء تقارير معقدة يتطلب وقتًا وجهدًا إضافيين.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,490+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك تقييم TrustRadius:

إنه رائع لإدارة المهام للمؤسسة بأكملها. كما أنه رائع للمهام المتكررة، حيث يمكنك جدولة تكرارها. سهل الاستخدام للغاية ويمكنك إضافة حقول مخصصة، وهو أمر مفيد للغاية. أحب طرق العرض المختلفة.

إنه رائع لإدارة المهام للمؤسسة بأكملها. كما أنه رائع للمهام المتكررة، حيث يمكنك جدولة تكرارها. سهل الاستخدام للغاية ويمكنك إضافة حقول مخصصة، وهو أمر مفيد للغاية. أحب طرق العرض المختلفة.

💡 مكافأة: إذا كنت تبحث عن بديل لـ Setmore يتجاوز مجرد الجدولة، فإن ClickUp Brain MAX يستحق الاطلاع عليه. ابحث على الفور في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة + الويب للعثور على الملفات والمستندات والمرفقات.

استخدم Talk to Text للاستفسار عن جدولك الزمني وحجز الاجتماعات بصوتك دون استخدام يديك، في أي مكان.

استبدل العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة واستفد من نماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة مثل ChatGPT وClaude وGemini من خلال حل واحد وسياقي ومناسب للمؤسسات. Brain MAX هو تطبيق سطح المكتب الذكي الذي يفهمك حقًا، لأنه يعرف عملك. تخلص من أدوات الذكاء الاصطناعي المتعددة، واستخدم صوتك لإنجاز العمل، وإنشاء اجتماعات، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، والمزيد. قم بجدولة الاجتماعات وتتبع ملاحظات المكالمات والمزيد مع Brain MAX

2. Calendly (الأفضل لإدارة الجداول البسيطة إلى جانب مزامنة التقويم التلقائية والتذكيرات)

عبر Calendly

Calendly هو برنامج جدولة يتصل مباشرة بتقويمك ويعرض للآخرين الأوقات التي تكون فيها متاحًا فقط. تتحقق المنصة من تقويم Google أو Outlook أو Office 365 أو iCloud وتمنع أي شيء تم حجزه بالفعل.

يمنحك Calendly خيارات لإضافة فترات راحة قصيرة بين المكالمات، أو وضع حدود لعدد الاجتماعات التي ستعقدها في اليوم، أو حتى حجز أيام كاملة للعمل المركّز. وإذا كانت اجتماعاتك قابلة للفوترة، يمكنك قبول المدفوعات عند حجز الموعد عبر Stripe أو PayPal.

كما يرسل تذكيرات تلقائية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. يمكنك أيضًا تخصيص التأكيدات بملاحظات أو تعليمات تحضيرية.

أفضل ميزات Calendly

قدم أنواعًا مختلفة من الأحداث مثل تسجيل وصول سريع لمدة 15 دقيقة أو استشارة لمدة 30 دقيقة أو اجتماع كامل لمدة 60 دقيقة.

استخدم جدولة الدوران لتوزيع الحجوزات بالتساوي على فريق الدعم الخاص بك دون الحاجة إلى تنسيق إضافي.

قم بتمكين عمليات تكامل سلسة مع تطبيقات الطرف الثالث مثل Google Meet و Slack و Salesforce و HubSpot وغيرها.

قيود Calendly

تتميز بأتمتة محدودة لسير العمل، حيث لا توجد ميزات مدمجة لإدارة المهام أو المشاريع.

أسعار Calendly

مجاني

قياسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تبدأ من 15 ألف دولار في السنة

تقييمات ومراجعات Calendly

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Calendly؟

إليك تقييم G2:

من السهل جدًا على عملائي تحديد موعد اجتماع معي في الوقت الذي يناسبهم. لقد قمت بمشاركة الرابط الخاص بي بسهولة حتى يتمكنوا من القيام بذلك. كما يمكنهم استخدام الرابط الموجود في رسائلي الإلكترونية ورسائلي النصية.

من السهل جدًا على عملائي تحديد موعد اجتماع معي في الوقت الذي يناسبهم. لقد قمت بمشاركة الرابط الخاص بي بسهولة حتى يتمكنوا من القيام بذلك. كما يمكنهم استخدام الرابط الموجود في رسائلي الإلكترونية ورسائلي النصية.

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل ومنافسين Calendly

3. Acuity Scheduling (الأفضل لإدارة الجداول الزمنية إلى جانب المدفوعات والفواتير وحجوزات العملاء المتوافقة مع HIPAA)

عبر Acuity Scheduling

Acuity Scheduling هي أداة للشركات التي تحتاج إلى أكثر من مجرد اختيار وقت على التقويم. المنصة سهلة الاستخدام ومصممة للتعامل مع تفاصيل المواعيد مع العملاء، مثل المدفوعات والنماذج والتذكيرات.

باستخدام Acuity Scheduling، يمكنك إنشاء خدمات مختلفة بمدد وأسعار ونماذج استقبال عملاء فريدة. يأتي كل حجز مع تأكيدات موعد آلية، ويمكنك أن تطلب من العملاء ملء النماذج قبل الاجتماع.

يدعم Acuity Scheduling أيضًا الحزم والعضويات وشهادات الهدايا، وهي مفيدة إذا كنت تقدم خدمات متعددة أو برامج متكررة أو تدير عدة مزودين.

أفضل ميزات Acuity Scheduling

قم بتمكين الامتثال لقانون HIPAA (في خطط محددة) لجدولة آمنة في ممارسات الرعاية الصحية والعلاج.

قم بإدارة العديد من الموظفين والمواقع من لوحة تحكم واحدة مع تقاويم فردية لكل عضو في الفريق.

تعامل مع المناطق الزمنية المختلفة تلقائيًا حتى يرى العملاء التوافر الذي يتناسب مع موقعهم

قيود Acuity Scheduling

يتطلب الامتثال لقانون HIPAA، وجدولة الموظفين المتعددين، والعلامة التجارية المتقدمة خططًا احترافية أكثر تكلفة.

أسعار Acuity Scheduling

مجاني

المبتدئين: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 61 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Acuity Scheduling

G2: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 5700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Acuity Scheduling؟

إليك تقييم Capterra:

كان من السهل جدًا دمجها في موقع ويب أساسي مع إشعارات البريد الإلكتروني.

كان من السهل جدًا دمجها في موقع ويب أساسي مع إشعارات البريد الإلكتروني.

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل Acuity Scheduling التي يمكنك تجربتها

4. Vagaro (الأفضل لإدارة الجداول الزمنية إلى جانب سير العمل في الصالونات والمنتجعات الصحية ومراكز العافية مثل نقاط البيع والتسويق)

عبر Vagaro

Vagaro هي أداة مصممة خصيصًا لشركات العافية والجمال واللياقة البدنية. فهي ليست مجرد برنامج جدولة، بل هي أيضًا نظام كامل لإدارة الأعمال. تتيح لك هذه المنصة إدارة المدفوعات والعضويات والدورات والحملات التسويقية.

إذا كنت تدير صالونًا أو منتجعًا صحيًا أو صالة لياقة بدنية، فإن Vagaro يوفر لك طريقة احترافية لإدارة جدولة المواعيد الفردية والدروس الجماعية. يربط Vagaro الجدولة بنقطة البيع، بحيث يمكنك إدارة العضويات ومعالجة المدفوعات في النظام الذي تستخدمه لحجز المواعيد. وهذا مفيد إذا كان عملك يتضمن خدمات متكررة، مثل علاجات الوجه الشهرية أو دروس اليوغا الأسبوعية.

أفضل ميزات Vagaro

قم بتمكين حجز العملاء من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Instagram

تتبع المبيعات والمخزون والأداء باستخدام أدوات إعداد التقارير المدمجة

قم بتعيين تقاويم وخدمات مخصصة لمختلف الموظفين أو المواقع

قيود Vagaro

تم تصميم Vagaro خصيصًا لشركات العافية والجمال واللياقة البدنية، لذا إذا كنت خارج هذه المجالات، فقد تجد العديد من الميزات المتقدمة غير ضرورية.

أسعار Vagaro

مجاني

موقع واحد: 23.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مواقع متعددة: أسعار مخصصة

Vagaro

G2: 4. 6/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (3450+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Vagaro؟

إليك تقييم Capterra:

مقبول كبرنامج حجز، ومبسط بالتأكيد لجدولة الحجوزات وتلقي المدفوعات لتوفير الوقت.

مقبول كبرنامج حجز، ومبسط بالتأكيد لجدولة الحجوزات وتلقي المدفوعات لتوفير الوقت.

📚 اقرأ المزيد: أفضل تطبيقات التقويم المشترك لتبسيط جدولك الزمني

5. Square Appointments (الأفضل لإدارة الجداول الزمنية إلى جانب المدفوعات المتكاملة وعمليات الأعمال الصغيرة)

عبر Square Appointments

تم تصميم Square Appointments لأولئك الذين يحتاجون إلى إدارة الجدولة والمدفوعات في مكان واحد. إذا كنت تعمل بمفردك، مثل مصفف الشعر أو الحلاق أو أخصائي الأظافر أو المستشار، فستجد الإعداد بسيطًا للغاية. تتناسب الأداة أيضًا مع الفرق الكبيرة التي لديها تقاويم متعددة للموظفين. تتكامل المنصة مع معالجة الدفع في Square، مثل Square Reader أو Tap-to-Pay، مما يتيح لك قبول بطاقات الائتمان والمدفوعات عبر الهاتف المحمول وحتى إعداد الدفع المسبق أو رسوم الإلغاء. يعد اتصال POS المدمج ميزة إضافية للشركات التي تعتمد على تدفق نقدي ثابت. يوفر Square Appointments أيضًا عناوين URL فريدة للحجز للعملاء لجدولة المواعيد مباشرة مع عضو الفريق المفضل.

أفضل ميزات Square Appointments

استخدم Square Assistant للرد على العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وللتعامل مع عمليات التأكيد أو إعادة الجدولة.

قم بتخصيص الخدمات لموارد محددة (غرف، محطات، كراسي) بحيث تحجز الحجوزات تلقائيًا كل ما هو مطلوب.

أضف الحساسية والتفضيلات أو ملاحظات الزيارات السابقة مباشرة إلى ملف تعريف العميل للحصول على تجربة مخصصة.

قيود Square Appointments

تبدو صفحات الحجز نظيفة، ولكنها توفر تخصيصًا محدودًا للميزات المتقدمة.

أسعار Square Appointments

مجاني

بالإضافة إلى: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Square Appointments

G2: 4. 3/5 (30+ تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 230 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Square Appointments؟

إليك تقييم G2:

أستمتع بسهولة تحديد المواعيد مع العملاء عبر الإنترنت لتجنب إلغاء المواعيد عبر الإنترنت.

أستمتع بسهولة تحديد المواعيد مع العملاء عبر الإنترنت لتجنب إلغاء المواعيد عبر الإنترنت.

👀 هل تعلم؟ في موسم العطلات لعام 2022، ألغت شركة Southwest Airlines أكثر من 15000 رحلة طيران، أي أكثر من 60% من رحلاتها المجدولة في أيام الذروة، بسبب نظام جدولة طاقم العمل القديم والعمليات الصارمة. أشارت وسائل الإعلام إلى هذا الأمر على أنه انهيار سفر العطلات لشركة Southwest Airlines. وهذا يسلط الضوء على كيفية مساهمة أدوات الجدولة غير الفعالة في حدوث أزمة كاملة تحت الضغط.

6. Doodle (الأفضل لإدارة الجداول الزمنية إلى جانب استطلاعات الرأي الجماعية وتنسيق الاجتماعات التعاونية)

عبر Doodle

غالبًا ما يتحول العثور على وقت مناسب لعدة أشخاص إلى مهمة أصعب من الاجتماع نفسه. تطلب اقتراحات، وتحصل على ردود متفرقة عبر قنوات مختلفة، وبطريقة ما لا تزال تفوتك إجابة أحدهم. يحل Doodle هذه المشكلة بتحويل الجدولة إلى استطلاع جماعي بسيط.

يمكنك إنشاء استطلاع رأي مع فترات زمنية محتملة ومشاركته. يقوم الجميع بوضع علامة على ما يناسبهم، ويمكنك رؤية التداخل بسرعة. لا تحتاج إلى إنشاء حساب أو تنزيل تطبيق — ما عليك سوى النقر والتصويت والانتهاء. وإذا تغيرت الخطط، يمكنك تحديث الاستطلاع أو إنشاء استطلاع جديد في غضون دقائق.

يمكنك أيضًا إنشاء عدة صفحات حجز للتعامل مع عدة أحداث أو أنواع اجتماعات دون قيود. Doodle ليس مخصصًا لاجتماعات المكتب فقط. يلجأ إليه الناس كخطة قوية لتنظيم مجموعات الدراسة أو اجتماعات أولياء الأمور والمعلمين أو حتى الأحداث غير الرسمية.

أفضل ميزات Doodle

حدد مواعيد نهائية للردود حتى لا يتأخر المشاركون في عملية اتخاذ القرار.

احمِ الاستطلاعات الحساسة بكلمة مرور عند جدولة اجتماعات سرية أو متعلقة بالعملاء.

قدم إجابات "نعم" أو "لا" أو "إذا لزم الأمر" حتى يتمكن المشاركون من إظهار المرونة دون إرباك.

قيود Doodle

يفتقر إلى أدوات إدارة متقدمة مثل نماذج التسجيل أو تحصيل المدفوعات أو جدولة المواعيد المتكررة.

أسعار Doodle

مجاني

المزايا: 14.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 19.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Doodle

G2: 4. 4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Doodle؟

إليك تقييم Capterra:

إنه تطبيق بسيط وسهل الاستخدام للغاية. يساعدنا في اتخاذ القرارات بشأن كل شيء. كما أن إنشاء استطلاعات الرأي مفيد جدًا للأشخاص الذين لا يستطيعون اتخاذ القرارات.

إنه تطبيق بسيط وسهل الاستخدام للغاية. يساعدنا في اتخاذ القرارات بشأن كل شيء. كما أن إنشاء استطلاعات الرأي مفيد جدًا للأشخاص الذين لا يستطيعون اتخاذ القرارات.

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل ومنافسين لـ Doodle للتخطيط الاحترافي

7. vCita (الأفضل لإدارة الجداول الزمنية إلى جانب التواصل مع العملاء وإصدار الفواتير وسير العمل المشابه لـ CRM)

عبر vCita

إذا كنت تدير شركة قائمة على الخدمات، فأنت لا تحتاج فقط إلى تطبيق لجدولة المواعيد. بل تحتاج أيضًا إلى تأكيد الحجوزات وتحصيل المدفوعات وتتبع تفاصيل العملاء وجدولة المتابعات. مع vCita، يحصل العملاء على خيارات جدولة ذاتية لمواعيدهم، بينما تظل أنت متحكمًا في كل شيء آخر في الخلفية.

عندما يحجز عميل جلسة معك، ترسل vCita إليه تلقائيًا تأكيدًا وفاتورة وتذكيرًا قبل الاجتماع. إذا احتاج إلى إعادة جدولة الموعد، يمكنه القيام بذلك بنفسه دون الحاجة إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني إليك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة أدوات موقع ويب للحجز والحصول على العملاء المحتملين، واستخدام المساعد الذكي المدمج لصياغة ردود العملاء والحصول على نصائح تجارية بناءً على بياناتك.

أفضل ميزات vCita

وفر بوابة خدمة ذاتية للعملاء حيث يمكنهم التحقق من المواعيد السابقة والفواتير وسجل الاتصالات.

أنشئ حزم خدمات (مثل حزمة من 5 جلسات) وتتبع استخدام العملاء دون الحاجة إلى تحديثات يدوية.

قم بتمكين مشاركة المستندات عبر الإنترنت بحيث يمكن تسليم العقود أو النماذج أو الأدلة مباشرة من خلال البوابة.

قيود vCita

قد تبدو vCita معقدة إذا كنت بحاجة إلى برنامج بسيط لجدولة المواعيد، حيث تبدو أدوات CRM والفوترة الإضافية غير ضرورية.

أسعار vCita

تجربة مجانية

الأساسي: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

بلاتينيوم: 110 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات vCita

G2: 4. 6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (270+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن vCita؟

إليك تقييم G2:

تسهل أداة الجدولة الخاصة بالموقع الإلكتروني المدمجة مع الخلفية عملية تسجيل العملاء. تبدو أداة الجدولة احترافية للغاية للعملاء، كما أنها سهلة الاستخدام من جانبي.

تسهل أداة الجدولة الخاصة بالموقع الإلكتروني المدمجة مع الخلفية عملية تسجيل العملاء. تبدو أداة الجدولة احترافية للغاية للعملاء، كما أنها سهلة الاستخدام من جانبي.

📮 ClickUp Insight: 30٪ من العمال يلتزمون بساعات عمل محددة، ولكن 27٪ يعملون بانتظام ساعات إضافية، و 19٪ ليس لديهم جدول زمني محدد على الإطلاق. عندما يكون العمل غير متوقع، كيف يمكنك أن تنهي يومك حقًا؟ 🕰️ يمكن أن تساعد جدولة المهام التلقائية في ClickUp Calendar في تنظيم الجداول الزمنية الأكثر تقلبًا. خطط لأسبوعك، وحدد ساعات عمل ثابتة، وقم بأتمتة التذكيرات لتسجيل الخروج — لأن وقتك يجب أن يكون تحت سيطرتك! 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations —مما أدى إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12٪.

عبر Microsoft Bookings

عندما يعمل فريقك داخل Microsoft 365، يعد Microsoft Bookings خيارًا جيدًا يربط بين Outlook و Teams وصفحات الحجز الخاصة بك. عند إعداد موعد، يتم تحديثه مباشرة في Outlook، وإذا كان اجتماعًا افتراضيًا، يقوم Teams تلقائيًا بإنشاء الرابط.

تعد هذه المنصة مفيدة إذا كنت تدير عدة أقسام أو خدمات. يمكنك إعداد صفحات حجز منفصلة لكل منها، بحيث يمكن للعملاء اختيار الخدمة والوقت المناسبين. بفضل الحجز القابل للتخصيص، يمكن تخصيص كل صفحة بحيث يصل العملاء إلى المكان الذي يريدونه بالضبط.

أفضل ميزات Microsoft Bookings

أنشئ صفحات حجز خاصة بكل قسم حتى يتمكن العملاء من تحديد المواعيد مباشرة مع فريق الدعم أو الموظف المناسب.

قم بإدارة توفر الموظفين بشكل مركزي، بحيث يعكس تقويم كل عضو في الفريق التغييرات في الوقت الفعلي.

استخدم أمانًا وامتثالًا على مستوى المؤسسات لأنه يعمل بموجب سياسات بيانات Microsoft 365.

قيود Microsoft Bookings

يعمل بشكل أفضل فقط إذا كانت مؤسستك تستخدم بالفعل Microsoft 365 — حيث أن استخدامه بشكل مستقل يبدو مقيدًا.

أسعار Microsoft Bookings

مجاني

الأساسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 12.5 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Bookings

G2: 3. 7/5 (30+ تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Bookings؟

إليك تقييم Capterra:

بشكل عام، كان هذا البرنامج بمثابة رصيد كبير لمنظمتنا، حيث سمح للعملاء والموردين والشركاء "بحجز" موعد مع الموظفين الرئيسيين بسهولة، وذلك بمجرد اتباع رابط موجود في توقيع البريد الإلكتروني.

بشكل عام، كان هذا البرنامج بمثابة رصيد كبير لمنظمتنا، حيث سمح للعملاء والموردين والشركاء "بحجز" موعد مع الموظفين الرئيسيين بسهولة بمجرد اتباع رابط في توقيع البريد الإلكتروني.

9. Mindbody (الأفضل لإدارة الجداول الزمنية إلى جانب إدارة اللياقة البدنية والعافية وعضوية الفصول الدراسية)

عبر Mindbody

تعتمد العديد من استوديوهات اليوغا والمنتجعات الصحية والصالات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية على Mindbody لإدارة التسجيل في الدروس والمدفوعات والجداول الزمنية. إنها منصة سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا لقطاعات مثل الصحة والعافية والجمال، حيث يمكنك بيع باقات الدروس وحتى إدارة برامج الولاء للعملاء الدائمين.

يسهل التطبيق المحمول على العملاء تصفح جداول الحصص الدراسية وحجز الأماكن أو الانضمام إلى قوائم الانتظار عندما تكون الحصص الدراسية ممتلئة. يمكنك ربط جدولك الزمني بإدارة الموظفين، بحيث يمكنك تعيين المدربين وتتبع ساعات عملهم ومزامنة كشوف المرتبات في منصة واحدة.

أفضل ميزات Mindbody

تتبع تقدم العملاء وتفضيلاتهم لتخصيص الخدمات، مثل تدوين مستوى عميل اليوغا أو المعالج المفضل لعميل التدليك.

قم بتمكين تسجيل الوصول الذاتي باستخدام خيارات الأكشاك والأجهزة المحمولة حتى يتمكن العملاء من تجنب الازدحام في مكتب الاستقبال.

استخدم سوق تطبيقات Mindbody لتجذب انتباه عملاء جدد يبحثون عن خدمات اللياقة البدنية أو العافية.

قيود Mindbody

تتبع جداول الحصص تصميمًا ثابتًا، مع خيارات أقل لتخصيص عملية الحجز وفقًا لأسلوب الاستوديو الخاص بك.

أسعار Mindbody

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Mindbody

G2: 3. 6/5 (أكثر من 420 تقييمًا)

Capterra: 4/5 (أكثر من 2900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Mindbody؟

إليك تقييم G2:

مجموعة تقارير Mindbody لا مثيل لها. لقد تحسنت بشكل كبير خلال العام الماضي. النظام سهل الاستخدام للعملاء أيضًا وهو مستقر للغاية.

مجموعة تقارير Mindbody لا مثيل لها. لقد تحسنت بشكل كبير خلال العام الماضي. النظام سهل الاستخدام للعملاء أيضًا وهو مستقر للغاية.

10. Appointlet (الأفضل لإدارة الجداول الزمنية إلى جانب صفحات الحجز المرنة للمستقلين والشركات الصغيرة)

عبر Appointlet

Appointlet هي أداة اجتماعات موثوقة تتزامن مع Google Calendar و Office 365 وغيرها، للتحقق من الفترات المشغولة الحالية حتى لا تتعارض الحجوزات الجديدة مع جدولك الزمني. يمكنك إضافة أوقات فاصلة بين المواعيد، وتعيين قواعد لمنع الحجوزات في اللحظة الأخيرة، والحد من عدد الحاضرين، وتوزيع الحجوزات على أعضاء الفريق.

مع Appointlet، يمكنك مشاركة توفر وقتك بمرونة. يمكنك تضمين رابط الحجز في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أو تضمينه في موقع الويب الخاص بك أو إرساله عبر الرسائل القصيرة أو وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. تساعد التذكيرات التلقائية عبر البريد الإلكتروني في تقليل حالات عدم الحضور، وعندما يقوم شخص ما بالإلغاء أو إعادة الجدولة، يتم إخطار الجميع.

أفضل ميزات Appointlet

أنشئ صفحات حجز غير محدودة دون قيود على أنواع الأحداث أو أعضاء الفريق

قدم خدمة جدولة المواعيد الجماعية عندما تريد أن ينضم عدة أشخاص إلى نفس الجلسة، مثل الندوات عبر الإنترنت أو الدورات التدريبية.

دعم لغات ومناطق زمنية متعددة حتى يتمكن العملاء الدوليون من الحجز دون أي لبس.

قيود تطبيق Appointlet

التقارير والتحليلات محدودة، لذا لن تحصل على رؤى متقدمة حول الحجوزات.

أسعار Appointlet

مجاني

الاشتراك المميز: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Appointlet

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Appointlet؟

إليك تقييم Capterra:

لقد وفر لي تطبيق Appointlet الكثير من الوقت عندما كنت بحاجة إلى تحديد مواعيد مع عدة أشخاص. تمكنت من إضافة وقت احتياطي بين الاجتماعات والسماح للأشخاص بإعادة تحديد المواعيد إذا لزم الأمر إلى فترة زمنية أخرى متاحة. بشكل عام، كان هذا تطبيقًا ثوريًا!

لقد وفر لي تطبيق Appointlet الكثير من الوقت عندما كنت بحاجة إلى تحديد مواعيد مع عدة أشخاص. تمكنت من إضافة وقت احتياطي بين الاجتماعات والسماح للأشخاص بإعادة تحديد المواعيد إذا لزم الأمر إلى فترة زمنية أخرى متاحة. بشكل عام، كان هذا تطبيقًا ثوريًا!

📚 اقرأ المزيد: مراجعة Calendly مع الأسعار والميزات

11. YouCanBookMe (الأفضل لإدارة الجداول الزمنية إلى جانب صفحات الحجز المخصصة وتكامل التقويم)

عبر YouCanBookMe

مع YouCanBookMe، يمكنك تصميم صفحة الحجز بالكامل (تغيير الألوان وتحميل الشعارات واستخدام الخلفيات والتذييلات المخصصة) وتخصيص اللغة والعناصر الأخرى بحيث تبدو تجربة الحجز جزءًا من علامتك التجارية.

تتيح ميزات اكتشاف المنطقة الزمنية للعملاء رؤية فترات الحجز بتوقيتهم المحلي للمساعدة في تجنب حدوث خلط في الجدولة عندما يكون لديك عملاء في مناطق جغرافية مختلفة. عندما يتغير يومك، يتم تحديث النظام في الوقت الفعلي بمجرد إضافة أو إلغاء أو تغيير الأحداث في التقويم الخاص بك.

أفضل ميزات YouCanBookMe

استخدم المنطق الشرطي في النماذج لطرح أسئلة متابعة بناءً على ما يختاره العميل.

قم بحماية كلمات المرور أو حظر نطاقات بريد إلكتروني معينة بحيث لا يمكن إلا للحسابات التجارية الحجز معك.

قم بإنشاء رموز QR لروابط الحجز، مما يسهل مشاركة توفر الخدمة لديك.

قيود YouCanBookMe

يفتقر إلى تحليلات أعمق لسلوك العملاء أو تتبع الإيرادات

أسعار YouCanBookMe

مجاني

فرد: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المحترفون: 13 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات YouCanBookMe

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 350 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن YouCanBookMe؟

إليك تقييم G2:

إنه نظام يتميز بالعديد من الميزات والتخصيصات. المساعدة سريعة وفعالة.

إنه نظام يتميز بالعديد من الميزات والمزيد من التخصيصات. المساعدة سريعة وفعالة.

👀 هل تعلم: على مدى ثلاث سنوات، حققت المؤسسات التي تستخدم ClickUp عائدًا على الاستثمار (ROI) يقدر بـ 384٪ ، وفقًا لـ Forrester Research. حققت هذه المؤسسات إيرادات إضافية تبلغ حوالي 3.9 مليون دولار أمريكي من خلال المشاريع التي تم تمكينها أو تحسينها بواسطة ClickUp.

اعمل بذكاء، وقم بالتخطيط بشكل أفضل مع ClickUp

يمكن لبرنامج الجدولة المناسب أن يغير طريقة إدارتك للمواعيد والعملاء وسير عمل الفريق. في حين أن أدوات مثل Doodle أو YouCanBookMe يمكن استخدامها للحجوزات البسيطة، وأن منصات مثل Square Appointments أو vCita تساعد في الدفع وإدارة العملاء، إلا أنها لا تزال تحل جزءًا فقط من المشكلة.

تحتاج معظم الفرق اليوم إلى أكثر من مجرد تقويم — فهي تحتاج إلى طريقة لتنسيق المهام والمشاريع والمستندات والجدولة. وهذا بالضبط ما يقدمه ClickUp. بفضل أداة الجدولة القوية المدمجة في منصة إدارة المشاريع، ستوفر الوقت وتقلل من الحاجة إلى تبديل الأدوات وتحسن إنتاجية الفريق.

توقف عن تجميع الأدوات معًا. اشترك في ClickUp اليوم وحافظ على التزامن التام بين جدولك الزمني وإدارة عملك.