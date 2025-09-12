التسويق عبر WhatsApp Business: كيفية الوصول إلى العملاء وتحويلهم

أصبح العالم صاخبًا، حيث يريد الجميع جذب انتباه عملائك. ومما يزيد الطين بلة، أن مدى الانتباه يتناقص بسرعة تفوق تصورك.

إذا كان ظهور علامتك التجارية أمام عملائك هو التحدي الأول الذي تواجهه، فإن التسويق عبر WhatsApp للأعمال يمكن أن يساعدك في التغلب على هذه الصعوبة.

مع معدلات فتح تصل إلى 98٪ وأوقات استجابة سريعة للغاية، يقدم ما لا يستطيع البريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية تقديمه: الاهتمام والفورية والحميمية.

في هذا الدليل، نشارك كل ما تحتاج إلى معرفته حول استخدام التسويق عبر WhatsApp لعملك. مكافأة: سنوضح لك أيضًا كيف يساعدك ClickUp في تنسيق سير عمل التسويق عبر WhatsApp بالكامل في مكان واحد.

ما هو التسويق عبر WhatsApp Business؟

يتضمن التسويق عبر WhatsApp Business استخدام WhatsApp للترويج لمنتجاتك والتواصل مباشرة مع العملاء وزيادة المبيعات من خلال اتصالات ثنائية الاتجاه مخصصة.

يتيح لك هذا النوع من التسويق التحاوري إرسال رسائل تسويقية مثل العروض الخاصة وإعلانات إطلاق المنتجات وتذكيرات سلة التسوق المهجورة وتحديثات الطلبات والنصائح أو الأدلة المفيدة.

عادةً ما تستخدم الشركات الصغيرة تطبيق WhatsApp Business المجاني، بينما تستخدم العلامات التجارية الكبرى منصة WhatsApp Business (API) لأتمتة وتوسيع نطاق تواصلها.

تذكر: بموجب سياسة WhatsApp للأعمال وسياسة التجارة، لا يمكنك إرسال رسائل تسويقية أو ترويجية إلا إلى الأشخاص الذين وافقوا على ذلك، أي الذين منحوك إذنًا صريحًا للاتصال بهم عبر WhatsApp.

🚨 ملاحظة: حسابات WhatsApp Business مقابل الحسابات الشخصية لها أغراض متميزة. تم تصميم WhatsApp الشخصي للمراسلة الخاصة اليومية بين الأصدقاء والعائلة. في المقابل، تم تصميم WhatsApp Business خصيصًا للاتصالات التجارية. ويأتي مزودًا بميزات مثل ملفات تعريف الأعمال والردود السريعة والملصقات والكتالوجات. بالإضافة إلى ذلك، يخضع لسياسات الاتصالات التجارية الخاصة بـ WhatsApp.

📚 اقرأ المزيد: أمثلة ونماذج لخطط تسويقية فعالة

لماذا تستخدم WhatsApp للتسويق؟

بالنسبة للمبتدئين، يبلغ عدد مستخدمي WhatsApp ما يقرب من 3 مليارات مستخدم شهريًا في 180 دولة و60 لغة. لكن القيمة الحقيقية تتجاوز مجرد الوصول.

إليك الأسباب التي تجعل WhatsApp Business يستحق مكانًا في استراتيجية الاتصالات التسويقية الخاصة بك:

تفاعل عالٍ: تبلغ تبلغ نسبة فتح رسائل WhatsApp 98٪، مقارنة بمتوسط 20٪ للبريد الإلكتروني. والأفضل من ذلك، أن 90٪ منها تُقرأ في غضون 3 دقائق. هذه السرعة تعتبر ذهبية بالنسبة للبيع السريع وتذكيرات الأحداث

ميزات وسائط متعددة غنية وتفاعلية: يدعم WhatsApp صور المنتجات ومقاطع الفيديو وملفات PDF والرسائل الصوتية والملصقات. باستخدام WhatsApp Business API، يمكنك أيضًا إضافة أزرار لجعل الرسائل تفاعلية، مثل استطلاعات الرأي "نعم/لا" أو روابط الشراء بنقرة واحدة

اتصال ثنائي الاتجاه في الوقت الفعلي: الاتصال عبر WhatsApp يسرع المبيعات ويزيل العقبات. على سبيل المثال، إذا شاهد شخص ما منتجك وسأل: "هل يتوفر هذا المنتج بمقاس M باللون الأزرق؟"، فإن الرد السريع يمكن أن يحول الاهتمام إلى شراء على الفور

مستوى عالٍ من الثقة والأمان: رسائل التسويق عبر WhatsApp مشفرة من طرف إلى طرف ومرتبطة بأرقام هواتف حقيقية. بالإضافة إلى ذلك، تضيف شارات الأعمال الموثقة طبقة أخرى من المصداقية

تسويق فعال من حيث التكلفة: تطبيق WhatsApp Business مجاني، وحتى تكاليف واجهة برمجة التطبيقات (API) أقل من تكاليف الرسائل القصيرة أو الإعلانات المدفوعة. لا تحتاج رسائلك التسويقية إلى إبداعات أو مساحات إعلانية باهظة الثمن

يتناسب مع استراتيجية القنوات المتعددة: يمكنك استخدام البريد الإلكتروني للحصول على تحديثات مفصلة، ووسائل التواصل الاجتماعي لجذب العملاء المحتملين، ثم دعوتهم على WhatsApp لمتابعة سريعة وشخصية. تدمج العديد من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) أيضًا WhatsApp، بحيث يمكنك إدارة المحادثات جنبًا إلى جنب مع البريد الإلكتروني في مكان واحد

👀 هل تعلم؟ تم إنشاء WhatsApp في الأصل لعرض تحديثات الحالة مثل "في العمل" أو "البطارية منخفضة". تمت إضافة المراسلة لاحقًا ولكنها سرعان ما أصبحت الميزة الرئيسية.

📚 اقرأ المزيد: مزايا وعيوب WhatsApp

كيفية استخدام WhatsApp للتسويق التجاري: استراتيجيات وأمثلة واقعية

من الحصول على أول اشتراكاتك إلى أتمتة نشر المحتوى المخصص، إليك كيفية استخدام منصة WhatsApp Business في استراتيجيتك التسويقية كالمحترفين. لقد أضفنا أيضًا أمثلة حقيقية لحملات تسويقية ناجحة على WhatsApp لتلهمك.

1. أنشئ قوائم الاشتراك

على عكس القنوات السلبية مثل Instagram أو التلفزيون، فإن تطبيق المراسلة WhatsApp يجعلك تضطر إلى جذب الانتباه. لا يمكن لعلامتك التجارية أن تبث إلى أي مستخدم WhatsApp؛ فأنت بحاجة إلى إذن. الاشتراك إلزامي.

نظرًا لأن كل مشترك في WhatsApp قد طلب صراحةً تلقي أخبار منك، فإن هذه القائمة هي واحدة من أكثر القوائم التي يمكنك إنشاؤها عمدًا وذات الإشارات العالية. في عالم يتجه بعيدًا عن بيانات الأطراف الثالثة، يعد هذا النوع من الوصول المباشر القائم على الموافقة بمثابة منجم ذهب للتسويق.

تتضمن بعض الطرق لإنشاء قوائم الاشتراك الخاصة بك من أجل تفاعل العملاء ما يلي:

مطالبات ما بعد الشراء: أضف مربع اختيار أثناء الدفع يسأل العملاء عما إذا كانوا يرغبون في الحصول على تحديثات الطلب أو الوصول المبكر عبر WhatsApp

النوافذ المنبثقة على الموقع الإلكتروني: قدم حافزًا جذابًا، مثل خصم أو دليل مجاني، مقابل الاشتراك في WhatsApp

Instagram/Meta CTAs: استخدم الميزات البارزة في القصص أو روابط السيرة الذاتية لتوجيه حركة المرور إلى نموذج التسجيل في WhatsApp أو رابط "انقر للدردشة"

رموز QR: في المتجر أو على العبوة، استخدم رموز QR التي ترتبط مباشرةً بخطوة الاشتراك في WhatsApp

التسجيل في الأحداث أو الندوات عبر الإنترنت: اطلب من المستخدمين الاشتراك في التذكيرات أو المحتوى الإضافي عبر حساب WhatsApp Business الخاص بك أثناء التسجيل

حدد دائمًا ما يمكن للمستخدمين توقعه من علامتك التجارية. في هذه الحالة، تشارك العلامة التجارية التحديثات من خلال تطبيق المراسلة.

📚 اقرأ المزيد: كيفية استخدام WhatsApp for Business CRM لتبسيط العمليات

2. إضفاء الطابع الشخصي على العروض الترويجية

بالنظر إلى معدل فتح WhatsApp الذي يزيد عن 98٪ (مقارنة بـ 20٪ فقط للبريد الإلكتروني )، من المرجح أن ينقر عملاؤك على رسالة WhatsApp الخاصة بك ويقرؤوها.

لكن هذا النوع من الوصول يعني مخاطر أكبر. ومعايير الأهمية أعلى بكثير.

ابدأ بتقسيم قائمة المشتركين إلى مجموعات أصغر بناءً على الخصائص الديموغرافية للعملاء أو سجل المشتريات أو الاهتمامات أو الموقع أو تاريخ آخر تفاعل.

ثم استخدم ميزة العلامات لتمييز كل جهة اتصال بفئات، مثل "عميل جديد" أو "VIP" أو "مشتري موسمي". يمكنك أيضًا تعيين ألوان مختلفة للعلامات للتمييز البصري.

بسّط إدارة الدردشات باستخدام ميزة WhatsApp Business Label

بناءً على هذه العلامات، يمكنك تخصيص حملاتك التسويقية على WhatsApp بشكل أكثر فعالية:

قم بتخصيص اقتراحات المنتجات بناءً على سجل المشتريات

أرسل عروض أعياد الميلاد أو تذكيرات التجديد المرتبطة بآخر عمليات الشراء

استهدف الرسائل جغرافيًا بناءً على توفر التسليم أو العروض الترويجية المحلية.

أنشئ علامات في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لأنواع العملاء (على سبيل المثال، العملاء ذوو القيمة العالية، والعملاء الذين يعيدون المنتجات بشكل متكرر، ومحبي القسائم) وقم بتعيينها إلى تدفقات

👀 مثال اعتمد متجر الأزياء والموضة 6thStreet منصة WhatsApp Business لتحسين التفاعل المتراجع على قنوات التسويق التقليدية مثل البريد الإلكتروني والإشعارات الفورية والرسائل النصية القصيرة. أرسلت العلامة التجارية الرسائل التالية للمستخدمين الذين وافقوا على الاشتراك: رسالة ترحيب مخصصة للمستخدمين الجدد

توصيات منتجات مخصصة للحفاظ على تفاعل العملاء

حملات الرسائل الترويجية المرسلة إلى عملاء محددين بناءً على حداثة التعاملات وتكرارها وقيمتها النقدية

رسائل سلة التسوق المهجورة

رسائل التسويق للمتابعة المرسلة في غضون 24 ساعة من الشراء

الحملات المستمرة، بما في ذلك تنبيهات التخفيضات النتيجة: زيادة بمقدار 10 أضعاف في تحويلات المتسوقين الجدد مقارنة بالقنوات الأخرى

زيادة بنسبة 6 أضعاف في تحويلات سلال التسوق المهجورة مقارنةً بالبريد الإلكتروني والإشعارات الفورية

💡 نصيحة احترافية: توفر لك قوالب CRM في ClickUp إطار عمل مسبق الإعداد لإدارة كل خطوة من خطوات علاقتك، بدءًا من الاشتراك الأول وحتى المتابعة بعد الشراء. بدلاً من إنشاء تذكيرات سلة التسوق أو تحديثات الشحن أو طلبات المراجعة يدويًا، تساعدك القوالب على توحيد هذه العمليات المتكررة وأتمتتها.

3. إرسال بث إطلاق المنتج

عندما تعلن عن منتج على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه يتنافس مع الخوارزميات والميمات والإعلانات. ولكن على WhatsApp، يظهر بجوار رسالة صديق، مما يعني مزيدًا من الاهتمام ورد فعل أسرع.

تتيح لك ميزة البث في تطبيق WhatsApp Business إرسال إطلاق المنتج مباشرة إلى دردشة المستخدم.

إليك ما يجب تضمينه في رسالة العملاء التي سترسلها عند الإطلاق:

رسالة قصيرة ومؤثرة: "لقد أطلقنا للتو شيئًا جديدًا 👀"

دعوة واضحة لاتخاذ إجراء: "اضغط هنا لتكون أول من يحصل عليها" أو "أجب بنعم للحصول على نظرة خاطفة"

صورة أو مقطع فيديو: العناصر المرئية تزيد دائمًا من عدد النقرات

حصريًا: "متاح فقط لعائلة WhatsApp لدينا خلال الـ 24 ساعة القادمة"

إعلان تشويقي قبل الإطلاق: " 🤫 غدًا الساعة 10 صباحًا – شيء جديد قادم إلى [علامتك التجارية]! استعد..."

💡 نصيحة احترافية: اجمع بين العلامات وقوائم البث لإرسال رسائل مخصصة إلى مجموعات عملاء محددة. على سبيل المثال، إذا كانت العلامة تقول: الشراء الأول: أرسل رسالة شكر وخصمًا لتشجيع العميل على إجراء طلب ثانٍ

المتسوقون الدائمون: كافئ ولاءهم من خلال منحهم إمكانية الوصول المبكر أو عروض VIP

4. أتمتة المتابعة وتسلسلات الرعاية

أكثر من 74٪ من المستهلكين تخلوا عن عمليات الشراء لمجرد أنهم شعروا بالإرهاق الشديد. لا عجب في ذلك. فالمستهلكون يتعرضون لوابل من الرسائل والإعلانات والملهيات والادعاءات والضوضاء.

لكن الخبر السار هو أن رسائل WhatsApp تساعدك على تجاوز الضوضاء. ويمكنك أتمتة هذه العملية باستخدام برنامج CRM من ClickUp. فكر في التخصيص الفائق على نطاق واسع. وإليك كيفية القيام بذلك:

تذكيرات سلة التسوق المهجورة: إذا ترك المتسوق منتجات في سلة التسوق، أرسل رسالة WhatsApp في غضون فترة زمنية محددة. استخدم ClickUp CRM لتمييز حالة العميل المحتمل وتعيين قواعد أتمتة للتذكيرات الزمنية، مخصصة حسب فئة المنتج أو قيمة سلة التسوق

تحديثات الشحن: بمجرد شحن الطلب أو إرساله للتسليم، أبقِ العميل على اطلاع. للقيام بذلك، قم بتوصيل نظام إدارة التنفيذ الخاص بك بـ ClickUp CRM

طلبات المراجعة: بعد التسليم، يمكن لـ ClickUp تلقائيًا تعيين مهمة لإرسال مطالبة بالمراجعة عبر WhatsApp. بمجرد إرسال المراجعة، أرسل رسالة شكر مع قسيمة لشرائهم التالي

تسلسلات رعاية العملاء المحتملين: باستخدام ClickUp CRM، قم بتقسيم العملاء المحتملين وتصنيفهم، ثم قم بإعداد سلسلة رسائل WhatsApp لتثقيف عملائك المحتملين

الردود التلقائية الذكية: استخدم ميزة رسائل الغياب في WhatsApp استخدم ميزة رسائل الغياب في WhatsApp للردود التلقائية خارج ساعات العمل ، وتوجيه المستخدمين إلى الأسئلة الشائعة أو روبوت الدردشة. يمكن لـ ClickUp تتبع هذه الردود التلقائية وإنشاء مهام متابعة عندما تكون هناك حاجة إلى رد يدوي. قم بإعداد ClickUp Automations لتغيير حالة المهمة وتشغيل تذكير عندما يحين وقت إرسال الرسالة التالية يدويًا

شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية قيام ClickUp Automations بجعل العمليات التجارية أكثر كفاءة!

💡 نصيحة احترافية: اطلب من وكلاء ClickUp's Autopilot إجراء فحوصات يومية أو أسبوعية عبر مساحة العمل الخاصة بك والإبلاغ عن أي تأخيرات. يمكن للوكيل، على سبيل المثال، التحقق من جهات الاتصال التي لم تتلق متابعة بعد التخلي عن سلة التسوق الخاصة بها، أو طلبات مراجعة العملاء التي لم تتلق ردًا. يقوم تلقائيًا بإضافة تعليق أو تحديث حقل مخصص أو إعادة تعيين المهمة إلى زميل الفريق المناسب، حتى يعرف فريقك بالضبط ما الذي يحتاج إلى اتخاذ إجراء. احصل على سياق المهام والمستندات من خلال ClickUp Autopilot Agents

5. اجذب العملاء من خلال التسويق بالمحتوى عبر WhatsApp

لا داعي للانتظار حتى يتصل العميل بك قبل التفاعل معه باستخدام محتوى مفيد. قم بإعداد سير عمل بحيث تتفاعل مع العميل من خلال محتوى مكتوب مسبقًا بمجرد تسجيله على منصتك.

فكر في أدلة "كيفية الاستخدام" لميزات محددة، أو مدونة تجيب على الأسئلة المتكررة، أو نصائح سريعة حول المنتجات يتم إرسالها في أيام محددة من الأسبوع.

👀 مثال أطلقت العلامة التجارية الفرنسية للعناية بالبشرة Clarins حملة بمناسبة اليوم الوطني لأحمر الشفاه ، حيث أرسلت رسائل WhatsApp مخصصة لعملائها الحاليين. هدفت الحملة إلى تعزيز علاقة حوارية مع قاعدة عملاء Clarins الذين اختاروا الاشتراك في الخدمة. كان على العملاء اختيار نوع أحمر الشفاه الذي يفضلونه، ثم شاهدوا مقطع فيديو عن اختيارهم، وتم توجيههم إلى موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية للحصول على نصائح مخصصة حول العثور على اللون المناسب لهم. النتيجة: 4. معدل فتح أعلى بخمس مرات من البريد الإلكتروني

معدل تحويل أعلى بـ 7 أضعاف من البريد الإلكتروني

يمكن لعلامتك التجارية أيضًا اتباع نهج مماثل. ولكن إذا كنت صاحب شركة صغيرة أو رائد أعمال في مجال التجارة الإلكترونية وتدير العديد من الأمور، فإن صياغة كل رسالة يدويًا تستغرق وقتًا طويلاً. حتى إذا كان لديك محتوى طويل، فلا يزال من الضروري إعادة صياغته في صيغ أقصر.

يساعدك ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، على تحويل المحتوى الخاص بك إلى رسائل جاهزة لـ WhatsApp.

على سبيل المثال، شاهد كيف يقوم ClickUp Brain بإنشاء نسخة يمكنك تحسينها وإرسالها.

استخدم ClickUp Brain لإنشاء محتوى قابل للتنفيذ للتسويق عبر WhatsApp

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain لتلخيص الأسئلة المتكررة من محادثات WhatsApp، مثل "هل هذا المنتج آمن للأطفال؟" أو "ما هي سياسة الإرجاع؟". حوّلها إلى مطالبات رسائل قابلة لإعادة الاستخدام أو أسئلة وأجوبة أو نصائح تعليمية.

علاوة على ذلك، يساعدك Brain أيضًا في تحويل النص إلى صورة.

✨ جرب هذه المطالبة الموجه 1: اكتب 3 نصائح للعناية بالبشرة لمشتريي الذين يعانون من البشرة الدهنية، واقترح عليهم ما يمكنهم فعله في الصيف للحفاظ على صحة بشرتهم الموجه 2: هل يمكنك إنشاء منشور على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هذه النصائح الخاصة بـ Instagram؟ حوّله إلى صورة، بأسلوب رجعي. اطلب من Brain إنشاء صور يمكن أن تصاحب رسائلك على WhatsApp

مكافأة: إذا كنت تتعامل مع عدة حملات وقنوات وشخصيات، ففكر في الترقية إلى ClickUp Brain MAX. على عكس المساعدين القياسيين الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي، يتصل Brain MAX بجميع أدواتك، مثل Google Drive وOneDrive وSharePoint وغيرها. اسحب على الفور وثائق المنتج أو نصوص الدعم أو منشورات المدونة السابقة وحوّلها إلى رسائل جاهزة لـ WhatsApp دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب. يمكنك حتى استخدام الأوامر الصوتية لطلب من Brain MAX صياغة أو تحديث تسلسل الرسائل، أو تلخيص المستندات الطويلة لحملات التسويق بالتنقيط، أو العثور على الأصول المناسبة في مساحة عملك. لمعرفة المزيد عن Brain MAX، شاهد هذا الفيديو!

🧠 حقيقة ممتعة: في يونيو 2013، سجلت WhatsApp رقماً قياسياً مذهلاً بمعالجة 27 مليار رسالة في 24 ساعة فقط، شملت حوالي 10 مليارات رسالة واردة و17 مليار رسالة صادرة.

تطبيق WhatsApp Business هو نقطة البداية الأكثر سهولة. فهو مجاني وسهل الإعداد ومثالي لأصحاب الأعمال الفردية أو الفرق الصغيرة. يمكنك إنشاء ملف تعريف تجاري وتعيين تحيات آلية وتنظيم جهات الاتصال باستخدام التسميات.

ولكن مع نمو احتياجاتك التسويقية، غالبًا ما يصل هذا الإعداد الأساسي إلى حدوده القصوى. في هذه الحالة، إليك أفضل أدوات التسويق عبر WhatsApp التي يجب أن تضعها في اعتبارك.

1. منصة WhatsApp Business (API)

هذه واجهة مقدمة من WhatsApp (Meta) وهي الأنسب للشركات المتوسطة إلى الكبيرة الحجم. يمكن للمسوقين استخدامها لإرسال واستقبال الرسائل برمجياً ومن خلال مزودي حلول الأعمال (BSP) من أطراف ثالثة.

ما يمكنك القيام به:

أرسل رسائل إلى المستخدمين المسجلين في الخدمة دفعة واحدة

أتمتة سير العمل عن طريق تشغيل رسائل WhatsApp بناءً على إجراءات المستخدم (على سبيل المثال، سلة التسوق المهجورة، أو النموذج المملوء، أو حالة التسليم)

تعامل مع الأسئلة الشائعة، واستقبل الطلبات، أو قم بتقييم العملاء المحتملين باستخدام أدوات روبوتات الدردشة المتصلة بواجهة برمجة التط

استخدم القوالب المعتمدة مسبقًا للرسائل الصادرة مثل تحديثات الشحن أو رسائل إعادة التفاعل أو تذكيرات المواعيد

قم بتوصيله بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو مكتب المساعدة أو منصة التجارة الإلكترونية للحصول على تدفق سلس للبيانات وردود غنية بالسياق

احصل على مقاييس تفصيلية للتسليم والفتح ومشاركة العملاء لتحسين حملاتك التسويقية

تفرض معظم شركات BSP رسومًا إما لكل رسالة أو رسومًا شهرية. لكن التكلفة تستحق العناء من حيث تحسين الوصول ومعدلات الاستجابة وتوفير الوقت. أيضًا، إذا كنت ترغب في الحصول على شارة التحقق ذات العلامة الخضراء على حساب WhatsApp Business الخاص بك، فإن API هو خيارك الوحيد.

مع تطور أهدافك التسويقية، اختر من بين مجموعة من الأدوات المتخصصة المصممة لتكمل منصة WhatsApp Business.

نوع الأداة الميزة الرئيسية مثالي لـ Brevo (الكل في واحد) حملات WhatsApp والبريد الإلكتروني والرسائل القصيرة جنبًا إلى جنب مع الأتمتة والتحليلات الشركات التي ترغب في توحيد قنوات المراسلة وتوسيع نطاق التواصل دون إعدادات معقدة Respond.io ( CRM متعدد القنوات) رسائل مركزية عبر WhatsApp وMessenger وIG وغيرها باستخدام منطق الأتمتة فرق الدعم والمبيعات متوسطة الحجم التي تحتاج إلى عرض واحد لجميع محادثات العملاء Bird (MessageBird) أداة إنشاء الحملات المرئية + التنسيق متعدد القنوات الشركات التي تدير حملات متعددة اللمسات باستخدام منطق مراسلة متقدم Gupshup (واجهة برمجة تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي) قوالب مدعومة بالذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة وأتمتة رحلة العميل العلامات التجارية أو الشركات DTC سريعة النمو التي تحتاج إلى تسويق تفاعلي على نطاق واسع WANotifier (أداة الحملات) التسويق بالتنقيط، البث، عدم وجود علامات API، صندوق الوارد الخاص بالفريق فرق صغيرة تدير عمليات تسويق بسيطة بأقل قدر من التعقيد التقني Zixflow و Wati و Interakt (أدوات الأتمتة) أتمتة مسار التحويل، والعلامات، والأسئلة الشائعة، وإعداد الروبوتات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تقوم بإعداد تدفقات رعاية العملاء وسلسلة التمهيد والحملات المتكررة ClickUp (طبقة إدارة الحملات) التخطيط المركزي وإنشاء الأصول والتعاون بين أعضاء الفريق وتتبع سير العمل فرق التسويق التي تدير حملات WhatsApp متعددة القنوات من البداية إلى النهاية — من الفكرة إلى الإطلاق

الاعتبارات القانونية للتسويق عبر WhatsApp Business بغض النظر عن الأداة التي تختارها لتسويق عملك عبر WhatsApp، إليك بعض الإرشادات القانونية الأساسية التي يجب عليك اتباعها: احصل على الإذن أولاً: يجب أن تحصل على موافقة واضحة ونشطة من المستخدمين قبل إرسال الرسائل إليهم. يجب أن يوافقوا طواعية على ذلك

اتبع قواعد WhatsApp: التزم بصرامة بسياسات WhatsApp للأعمال والتجارة لتجنب الإبلاغ عنك كمرسل للبريد العشوائي، مما قد يؤدي إلى تعليق حسابك

الامتثال لقوانين الخصوصية: إذا كنت تجمع بيانات العملاء، فاتبع لوائح حماية البيانات مثل GDPR (الاتحاد الأوروبي) و CCPA (كاليفورنيا) و PDPA

تعرف على قواعد المراسلة: تعتبر الرسائل الترويجية غير المرغوب فيها رسائل مزعجة. يجب على العميل الاتصال بك أولاً، أو يجب عليك استخدام قوالب معتمدة مسبقًا

حماية بيانات العملاء: حافظ على أمان معلومات المستخدمين من خلال التشفير والتخزين الآمن، والتزم بأي قوانين محلية تتعلق بمكان تخزين البيانات

📚 اقرأ المزيد: أفضل تطبيقات المراسلة الشاملة

كيفية قياس نجاح جهودك التسويقية على WhatsApp Business

مثل أي حملة تسويقية أخرى، ستحتاج أيضًا إلى تتبع نتائج حملات WhatsApp Business لتقييم عائد الاستثمار، والأهم من ذلك، معرفة ما يلقى صدى لدى عملائك.

يمكنك استخدام مزيج من الإشارات الكمية والنوعية للقيام بذلك. فيما يلي بعض النصائح حول ما يجب قياسه.

المقاييس الكمية

معدل التسليم: النسبة المئوية للرسائل التي تم تسليمها بنجاح. قد يشير المعدل المنخفض باستمرار إلى وجود مشاكل في قاعدة بيانات جهات الاتصال الخاصة بك

معدل الحظر والانسحاب: المعدل الذي يحظر به المستخدمون رقمك أو يلغون اشتراكهم. يمثل الارتفاع في هذا المقياس مؤشراً حاسماً على أن المحتوى أو التكرار يحتاج إلى تعديل فوري

معدل الفتح: نسبة الرسائل المرسلة التي يفتحها المستلمون

معدل النقر (CTR): بالنسبة للرسائل التي تحتوي على روابط، يقيس هذا المعدل النسبة المئوية للمستخدمين الذين ينقرون عليها. وهو مؤشر مباشر على مدى إقناع رسالتك

معدل الاستجابة: النسبة المئوية للمستخدمين الذين يرسلون ردًا على رسالتك الجماعية. هذا المؤشر الأساسي للأداء (KPI) ضروري لتقييم مدى نجاح رسالتك في إثارة محادثة ثنائية الاتجاه

معدل التحويل: النسبة المئوية للمستخدمين الذين يقومون بإجراء مطلوب (على سبيل المثال، إتمام عملية شراء، حجز عرض توضيحي، استخدام رمز قسيمة) بعد تلقي رسالتك

العملاء المحتملون الذين تم جذبهم: العدد الإجمالي للعملاء المحتملين الجدد الذين تم تحديدهم من خلال المحادثات والاستفسارات على WhatsApp

تكلفة التحويل/الاكتساب: مقياس مالي يقسم إجمالي تكلفة الحملة على عدد التحويلات الناجحة، مما يساعد على قياس الكفاءة الاقتصادية

المؤشرات النوعية

تخبرك البيانات الكمية ماذا حدث، لكن التحليل النوعي يخبرك لماذا. على سبيل المثال:

استخرج المعلومات المفيدة من المحادثات: راجع سجلات الدردشة بشكل منهجي لاكتشاف الأسئلة المتكررة للعملاء والاعتراضات الشائعة والتعليقات العفوية على المنتجات

تقييم مشاعر العملاء: صنف نبرة الرسائل الواردة (إيجابية، سلبية، محايدة) لتتعرف على تصور العملاء لعلامتك التجارية واستقبالهم لحملاتك التسويقية

استخدام ClickUp لتنسيق التسويق عبر WhatsApp

كل رسالة WhatsApp ترسلها لها خلفية: من كتبها؟ من وافق عليها؟ لأي شريحة موجهة؟ متى يجب إرسالها؟

تساعد أداة إدارة مشاريع التسويق من ClickUp في تنظيم جميع جهودك التسويقية على WhatsApp في مكان واحد. سنأخذ مثالاً على علامة تجارية للعناية بالبشرة تبيع منتجاتها مباشرة للمستهلكين (DTC) لنوضح لك كيفية القيام بذلك.

1. خطط ونظم الحملات

لنفترض أنك مدير التسويق لعلامة تجارية للعناية بالبشرة. أنت بصدد إطلاق مجموعة منتجات جديدة للبشرة الدهنية خلال موسم الرطوبة. تحتاج إلى إرسال رسائل WhatsApp موجهة إلى المشترين الجدد والمستخدمين الحاليين لمنتج غسول الوجه المضاد للدهون والمستخدمين غير النشطين من الربع الأخير.

في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك، أنشئ قائمة باسم حزمة منتجات العناية بالبشرة Monsoon – حملة WhatsApp. هذه هي المساحة المركزية لتتبع جميع جهود التسويق.

أضف في القائمة مهمة لكل خطوة رئيسية في حملتك.

تتبع مهام حملة WhatsApp الخاصة بك وقم بإدارتها في قائمة ClickUp واحدة

أضف لكل مهمة ما يلي:

وصف موجز يحدد هدف المهمة، بما في ذلك أي ملفات مرفقة للصورة/الفيديو المراد تضمينها، وما إلى ذلك.

تاريخ الاستحقاق والمسؤول عن المتابعة لتتبع الملكية والمواعيد النهائية

حقول مخصصة لتنظيم المهام وتصفيتها بكفاءة. على سبيل المثال:

الحقل الغرض شريحة الجمهور قم بتمييز المهام بقطاعات مثل: المشترون الجدد، المستخدمون غير النشطون، المشترون السابقون نوع الرسالة البث، الترويج، التذكير، التعليقات، أو سلة التسوق المهجورة

أنشئ كل مهمة ومهمة فرعية مع تحديد مواعيد نهائية وحقول مخصصة

ثم استخدم المهام الفرعية لتقسيم كل مهمة إلى خطوات أصغر وقابلة للتنفيذ. هذا يجعل من السهل توزيع المسؤوليات بالتفصيل.

على سبيل المثال، قد تتضمن مهمة "صياغة نسخة مخصصة من الرسالة" كتابة نسخة للمشترين الجدد ومراجعتها ووضع اللمسات الأخيرة عليها مع الفريق القانوني.

بهذه الطريقة، سيكون كل من مؤلف النصوص الإعلانية ومدير CRM وفريق الامتثال على نفس الصفحة.

قسّم المهام المعقدة إلى مهام فرعية أصغر حجماً ويمكن تتبعها لتحقيق رؤية أفضل

تحتاج أيضًا إلى مكان مركزي لتحديد السرد والرؤى المتعلقة بالجمهور والمعلومات الأخرى. ClickUp Docs هو مصدر المعلومات الوحيد الموثوق به.

على سبيل المثال، ضع موجز الحملة هنا (السبب وراء الحملة). أضف أيضًا إرشادات العلامة التجارية والإرشادات القانونية لفريق الإبداع حتى يعرفوا ما هو مسموح وما هو غير مسموح.

ضع مخططًا موجزًا لحملتك وقم بتجميع هذه المعلومات في ClickUp Docs

📮ClickUp Insight: 92٪ من العاملين في مجال المعرفة يخاطرون بفقدان قرارات مهمة مبعثرة عبر الدردشات والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. بدون نظام موحد لالتقاط القرارات وتتبعها، تضيع الرؤى التجارية المهمة في ضجيج العالم الرقمي. مع إمكانات إدارة المهام في ClickUp ، لن تقلق أبدًا بشأن هذا الأمر. أنشئ مهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

2. أنشئ تقويمًا لمحتوى التسويق

بعد ذلك، استخدم عرض تقويم ClickUp لتصور الجدول الزمني لحملة WhatsApp الخاصة بمجموعة منتجات العناية بالبشرة في موسم الأمطار. يمكنك:

تأكد من جدولة الرسالة الموجهة للمشترين الجدد بعد طرح الحزمة

تأكد من أن المتابعات في اليوم الثالث واليوم السابع لا تتعارض مع عمليات إرسال الترويج الأخرى

تتبع المواعيد النهائية للموافقات الإبداعية حتى لا تضطر إلى التسرع في اللحظة الأخيرة

إذا أظهرت طريقة عرض التقويم عرضين ترويجيين في نفس اليوم، أو أسبوعًا بدون أي مواعيد مجدولة، يمكنك السحب والإفلات بسرعة لتعديل الجداول الزمنية قبل بدء العروض.

تصور مهام حملة WhatsApp وحافظ على تدفق مستمر للرسائل عبر عرض تقويم ClickUp

لتحقيق التوازن في تقويمك، يمكنك أيضًا استخدام رموز ألوان أو علامات مختلفة لأنواع مختلفة من الرسائل (الترويجية مقابل المحتوى مقابل المتابعة). شارك هذا مع فريقك أو رؤسائك من أجل الشفافية بشأن "ما الذي سيصدر ومتى"

👀 هل تعلم؟ وفقًا لعلم نفس الألوان، فإن اللون الأحمر يجذب الانتباه بشكل طبيعي، مما يجعله مثاليًا لتمييز المواعيد النهائية المتأخرة لتسليم النصوص، أو العوائق التي تحول دون الامتثال، أو الموافقات الحاسمة للحملات في عرض التقويم في ClickUp. أما اللون الأخضر فيثير إحساسًا بالتقدم والإنجاز، مما يجعله مثاليًا لتمييز النصوص النهائية للرسائل، أو أصول التصميم، أو البث المجدول.

3. تعاون وتواصل

بدلاً من سلاسل الرسائل الإلكترونية أو رسائل Slack التي لا تنتهي، استخدم ClickUp Chat لتركيز المناقشات المتعلقة بالحملة. يتيح لك ذلك:

تواصل في الوقت الفعلي داخل مساحة العمل الخاصة بك باستخدام الدردشات الجماعية أو الفردية والمكالمات الصوتية أو حتى مكالمات الفيديو SyncUps

حافظ على ارتباط المحادثات بمهام محددة، حتى يرى الجميع السجل ويعرفوا بالضبط ما يدور حوله

قم بتسريع عمليات الموافقة والتحرير، حيث يمكنك المناقشة والمراجعة والتحديث في نفس النافذة

ابدأ المحادثات وشارك التحديثات واحتفظ بقرارات الحملة في مكان واحد باستخدام ClickUp Chat

يمكنك إرفاق صور أو مقاطع فيديو في الدردشة ووضع علامة على صانع القرار للموافقة على النسخة النهائية. وعندما يقول شخص ما "نحتاج إلى متابعة في اليوم السابع"، قم على الفور بإنشاء مهمة جديدة من رسالة الدردشة تلك.

علاوة على ذلك، لن يضطر أعضاء فريقك إلى تصفح أكثر من 60 رسالة لفهم القرارات والمهام المطلوب إنجازها. يمكن لـ ClickUp Brain تلخيص سلاسل المحادثات في نقاط رئيسية.

🧠 حقيقة ممتعة: كان WhatsApp ثاني تطبيق غير تابع لـ Google يصل إلى مليار عملية تثبيت على Android في عام 2015.

📚 اقرأ المزيد: أفضل تطبيقات الدردشة الجماعية للفرق للشركات

4. تتبع حالة الحملة والموافقات والمقاييس

بمجرد الانتهاء من مهامك، قم بإعداد حالات ClickUp المخصصة لتعكس كل مرحلة من مراحل سير عمل حملتك.

مثال على سير العمل: التخطيط → إنشاء المحتوى → في انتظار الموافقة → مجدول → مرسل → متابعة مجدولة → مكتمل

يساعد ذلك الجميع على معرفة المرحلة التي وصلت إليها كل رسالة في استراتيجية الاتصال التسويقي الخاصة بك. إذا كان هناك شيء عالق في "في انتظار الموافقة"، يمكن للمدير أو أحد أصحاب المصلحة التدخل ومراجعة النسخة والمضي قدماً.

تصور كل مرحلة من مراحل الحملة، من التخطيط إلى المتابعة، باستخدام ميزة الحالة المخصصة في ClickUp

بمرور الوقت، يمكنك استخدام لوحات معلومات ClickUp لتجميع هذه البيانات.

لنفترض أنك تتعقب ثلاثة قطاعات: المشترون لأول مرة، ومستخدمو منتجات التحكم في الدهون، والمستخدمون غير النشطون. أنشئ لوحة معلومات تحتوي على أدوات مثل:

المهام حسب الحالة : تقدم مرئي لكل قطاع — عدد الحملات المجدولة أو المرسلة أو التي تنتظر الموافقة

تقارير الحقول المخصصة : اعرض معدلات النقر أو استخدام رموز الخصم المسجلة في المهام (استخدم حقول الأرقام مثل "CTR %" أو "Redemption Count")

الموافقات المعلقة: قائمة مهام مفلترة تعرض جميع الرسائل التي لا تزال عالقة في مرحلة "قيد المراجعة"

راقب تقدم الحملة لاكتشاف العقبات عبر لوحات معلومات ClickUp

5. وفر الوقت باستخدام قوالب الحملات

هل سئمت من إنشاء حملات تسويق WhatsApp متشابهة من الصفر؟ يمكن أن تساعدك قوالب الحملات التسويقية على تجنب تكرار الإعدادات والحفاظ على الاتساق.

على سبيل المثال، يتيح لك نموذج إدارة الحملات التسويقية من ClickUp تخطيط حملتك وتنفيذها ومراقبتها.

احصل على نموذج مجاني خطط لحملات إطلاق WhatsApp أو العروض الترويجية الموسمية باستخدام نموذج إدارة الحملات التسويقية من ClickUp

قسّم الحملة إلى مهام فردية باستخدام عرض مرحلة التسويق، وتتبع المواعيد النهائية باستخدام عرض التقويم. استخدم سمات مخصصة، مثل المحتوى النهائي والمسودة والمرجع والموافقة والفريق المعين، لحفظ تفاصيل الحملة المهمة.

يمكنك أيضًا استخدام قوالب خطط الاتصال لاستهداف مجموعات محددة برسائل مخصصة ومنع إرهاق المستلمين أو تكرار الرسائل عن طريق جدولة رسائل WhatsApp بالوتيرة المناسبة.

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل WhatsApp للأعمال

أفضل ممارسات التسويق عبر WhatsApp Business

الآن بعد أن أصبحت مقتنعًا بفعالية التسويق عبر WhatsApp Business، إليك بعض أفضل الممارسات التي يمكنك اتباعها.

1. تعامل مع WhatsApp كقناة علاقات

لا تنجح أساليب البيع المباشر هنا، على عكس وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا يعني:

ركز على الرسائل التي تركز على القيمة أولاً: قم بالتثقيف أو المساعدة أو التوجيه

استخدم أسلوبًا محادثيًا يعكس طريقة حديث العملاء، وليس أسلوب العلامة التجارية

قدم الإجابات قبل أن يطلبها العملاء: تحديثات الشحن الاستباقية، ونصائح الاستخدام، أو الأسئلة الشائعة بعد الشراء

💡 نصيحة احترافية: بدلاً من الإعلان عن خصم عام، جرب ما يلي: "مرحبًا! بناءً على ما اشتريته آخر مرة، قد تعجبك هذه الكريم الواقي من الشمس خفيف الوزن. هل ترغب في تجربته بخصم 10٪؟"

2. قسّم جمهورك إلى شرائح

لا ينبغي أن يتلقى جميع العملاء نفس الرسالة. يساعدك الاستهداف السلوكي واستهداف دورة الحياة على تحقيق التخصيص:

قم بتمييز المستخدمين حسب اهتمامهم بالمنتج أو تاريخ الشراء أو سلوكهم في سلة التسوق أو القيمة الدائمة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك

استخدم ملصقات WhatsApp Business أو قم بالمزامنة مع أدوات مثل ClickUp CRM لتشغيل تدفقات رسائل مختلفة

💡 نصيحة احترافية: استخدم الحقول المخصصة في ClickUp لتعيين أنواع القطاعات وتشغيل سير العمل المحدد لكل مجموعة.

3. صمم مسارات صغيرة لتدفق الرسائل

فكر في تسلسلات. يمكن أن توجه المسارات الصغيرة المستخدمين من الوعي إلى العمل. على سبيل المثال:

الرسالة 1 (التوعية): سلط الضوء على المشكلة (على سبيل المثال، مشاكل البشرة في موسم الأمطار)

الرسالة 2 (الاعتبار): تثقيف العملاء بنصائح حول المنتج

الرسالة 3 (التحويل): قدم عرضًا

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Docs لتخطيط هذه المنطقية وهيكل الرسائل قبل تكليف فريق النسخ/التصميم بالمهمة.

4. توسع مع الأتمتة

اجمع بين الردود التلقائية على WhatsApp وخيارات بديلة، مثل توجيه المستخدمين إلى شخص أو أسئلة وأجوبة مفيدة.

ما لا يجب فعله: لا ترسل رسائل متتالية أو ملفات وسائط كبيرة بدون سياق أو روابط قصيرة مشبوهة. تجنب استخدام الأحرف الكبيرة والرموز التعبيرية المفرطة. ولا ترسل أبدًا أي شيء شخصي لم يوافق المستخدمون على تلقيه.

💡 نصيحة احترافية: استخدم القوالب الجاهزة للحملات الأكثر شيوعًا، مثل قالب خطة الاتصال من ClickUp أو قالب ClickUp CRM لأتمتة عملية جمع المعلومات.

5. ضع دعوة واضحة لاتخاذ إجراء

يجب أن يكون لرسالتك هدف واحد واضح، بحيث يسهل على العميل اتخاذ الإجراء المطلوب.

استخدم أزرار الرد السريع في WhatsApp أو الروابط المختصرة للصفحات المقصودة أو كتالوجات المنتجات

تجنب إرسال رسائل تتطلب الكثير من التمرير أو القراءة أو اتخاذ القرارات

مثال: "هل تريد تجربة الباقة؟ اضغط هنا وسنحجز واحدة لك." مع زر الرد المباشر أو رابط CTA.

6. اجعل عملية إلغاء الاشتراك سهلة

احرص دائمًا على تضمين طريقة واضحة للمستخدمين لإيقاف تلقي الرسائل. يكفي كتابة جملة بسيطة مثل "أرسل STOP لإلغاء الاشتراك". يمكنك أيضًا تذكيرهم من حين لآخر بأنهم يمكنهم إلغاء الاشتراك في أي وقت.

💡 نصيحة احترافية: قم بإعداد أتمتة تؤدي إلى تشغيل مهمة إذا تجاوزت معدلات إلغاء الاشتراك عتبة معينة لنوع رسالة معين.

طور أعمالك باستخدام التسويق عبر WhatsApp و ClickUp

يتمحور التسويق عبر WhatsApp Business حول التواصل مع العملاء عبر واجهة دردشة يحبونها ويثقون بها. ولكن إذا كنت تدير المراسلات وإنشاء المحتوى والتعاون بين أعضاء الفريق عبر جداول البيانات، فمن المؤكد أنك ستفقد صوابك.

يضفي ClickUp التنظيم والسرعة على استراتيجية التسويق عبر WhatsApp. تعرض طريقة عرض التقويم ما هو مجدول بالضبط، بينما يتيح ClickUp Chat لفريقك التنسيق ومشاركة الملاحظات والموافقة على المحتوى في مكان واحد.

يعمل ClickUp Brain على تسريع تخطيط المحتوى وإنشائه لحملاتك، بينما تساعدك ClickUp Dashboards على تتبع تقدم الحملة وأدائها وما يحتاج إلى اتخاذ إجراء.

هل أنت مستعد لبدء تنظيم حملتك التالية على WhatsApp بمزيد من الوضوح؟

سجل في ClickUp لتبدأ.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

1. هل التسويق عبر WhatsApp فعال؟

نعم. يحقق التسويق عبر WhatsApp معدلات فتح عالية (غالبًا ما تتراوح بين 80 و90٪) وردودًا سريعة لأنه يصل إلى المستخدمين في المكان الذي يتحادثون فيه عدة مرات في اليوم.

2. كيف يمكنني الترويج لعملي على WhatsApp؟

ابدأ بإنشاء حساب WhatsApp Business وربطه بـ Meta Business Manager. احصل على الاشتراكات من خلال موقعك الإلكتروني أو إعلاناتك أو رموز QR. ثم قم بتقسيم جمهورك وأرسل رسائل مخصصة مثل العروض أو التحديثات أو النصائح.

3. هل يمكنك القيام بالتسويق الجماعي على WhatsApp؟

نعم، ولكن فقط إذا وافق المستخدمون على ذلك. استخدم واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp Business لإدارة الرسائل المتوافقة على نطاق واسع.

4. ما الفرق بين WhatsApp و WhatsApp Business؟

WhatsApp مخصص للاستخدام الشخصي. يتضمن WhatsApp Business ميزات مثل ملفات تعريف الأعمال والردود السريعة والملصقات والأتمتة لدعم التواصل مع العملاء.