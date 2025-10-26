أفضل 10 أدوات ERP مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط سير العمل في الشركات

تخيل ما يلي: إنها نهاية الشهر. تقارير المخزون لديك قديمة، والمالية غارقة في جداول البيانات، وفريقك يبحث عن التحديثات عبر خمسة تطبيقات مختلفة. كل شيء يبدو منفصلاً ومؤلماً يدوياً. هذا هو توسع العمل في الواقع، وهو يقضي على إنتاجية شركتك وإمكاناتها.

ادخل إلى أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتضمن هذه الأدوات ميزات مثل أتمتة إدخال البيانات، وتوقع الطلب، والتحليلات التنبؤية، والذكاء الاصطناعي التخاطبي التي تساعد شركتك على البقاء مرنة وتنافسية.

في النهاية، يجمع هذا النظام جميع عملياتك التجارية وبياناتك وفرقك في نظام ERP ذكي واحد.

في هذه المقالة، قمنا بتجميع أفضل الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي ستعزز تخطيط موارد مؤسستك.

فيما يلي الميزات والهيكل والأسعار لأفضل 10 أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة على الذكاء الاصطناعي.

الأدوات الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp جميع أحجام الفرق (الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة والمؤسسات) مستندات تعاونية مع آليات للتعليقات والتعليقات التوضيحية، ودردشة مدمجة، وإدارة المهام، واقتراحات تدقيق مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأكثر من 100 عملية تكامل تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة مع ميزات إضافية؛ تخصيص متاح للمؤسسات SAP Business AI الشركات مطابقة الفواتير، الذكاء الاصطناعي المدمج، وتقييم الاستدامة أسعار مخصصة Microsoft Dynamics 365 شركات سلسلة التوريد المتوسطة إلى الكبيرة الحجم أتمتة المهام، رؤى في الوقت الفعلي، والتكامل مع أدوات Microsoft تتوفر خطط مدفوعة Oracle ERP Cloud الوكالات الحكومية والصناعات الخاضعة لرقابة صارمة تكامل توقعات الطلب وإدارة الموردين وإدارة المخاطر والامتثال أسعار مخصصة Odoo الشركات الصغيرة والمتوسطة النشر السحابي والمحلي تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة مع ميزات إضافية Acumatica ERP الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة بنية مفتوحة، سير عمل قابل للتخصيص أسعار مخصصة Infor Cloudsuite الشركات المتوسطة إلى الكبيرة إدارة سلسلة التوريد، وميزات الذكاء الاصطناعي مثل توقعات الاتجاهات، وتحليل البيانات المتقدم أسعار مخصصة Epicor الشركات المصنعة والموزعون على نطاق واسع نظام CRM مدمج، وتقييم الأسعار، وإدارة الموردين أسعار مخصصة Sage Intacct AI فرق الشؤون المالية إدخال البيانات تلقائيًا، والتكامل مع برامج المحاسبة، والاستيراد الذكي أسعار مخصصة NetSuite مع الذكاء الاصطناعي شركات التصنيع الذكاء الاصطناعي التوليدي، أدوات الموارد البشرية، إدارة سلسلة التوريد أسعار مخصصة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائم على الذكاء الاصطنا

59٪ من الشركات العالمية تعاني من تعقيد أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بها. لتجنب التحديات في مجال تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وإدارة سلسلة التوريد، يجب عليك اختيار نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائم على الذكاء الاصطناعي الذي يناسب عملياتك واحتياجاتك

فيما يلي الميزات التي يجب أن تبحث عنها في برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتحقيق أقصى استفادة من استثمارك:

الأتمتة الذكية: أتمتة العمليات التجارية والمهام الروتينية مثل إصدار الفواتير وتحديث المخزون وسير عمل إدارة الموارد البشرية. قلل من العمل اليدوي، وعزز أتمتة العمليات التجارية والمهام الروتينية مثل إصدار الفواتير وتحديث المخزون وسير عمل إدارة الموارد البشرية. قلل من العمل اليدوي، وعزز كفاءة العمليات ، ووفر لفريقك الوقت للتركيز على العمليات التجارية الأساسية

التحليلات التنبؤية: استخدم الذكاء الاصطناعي في ERP للتنبؤ بالطلب ومراقبة الاتجاهات المالية وتحديد المخاطر المحتملة. اتخذ قرارات استباقية ومدعومة بالبيانات لتتجنب العقبات التشغيلية وتستغل فرص النمو في وقت مبكر

رؤية البيانات في الوقت الفعلي: قم بمزامنة البيانات من جميع الأقسام لتتمكن من الحصول على رؤية واضحة وفي الوقت الفعلي لعملك. اطلع على الصورة الكاملة على الفور، سواء كنت تتابع المبيعات أو المخزون أو أداء الموظفين

قدرات معالجة اللغة الطبيعية: استخدم الذكاء الاصطناعي لطرح الأسئلة باللغة الإنجليزية البسيطة والحصول على رؤى فورية. اجعل البيانات متاحة للمستخدمين غير التقنيين وسرّع عملية اتخاذ القرار

لوحات معلومات قابلة للتخصيص: قم بتخصيص العروض وفقًا للأدوار ومؤشرات الأداء الرئيسية. اعرض المعلومات الأكثر صلة على لوحات معلومات ERP لمراقبة الأداء في لمحة سريعة

تنسيق سير العمل: ربط المهام عبر الأقسام وإنشاء سلاسل موافقة آلية. يحافظ على سير عملياتك كالساعة، دون الحاجة إلى عمليات تحقق مستمرة

تكاملات الطرف الثالث: اتصل بنظام CRM أو منصة التجارة الإلكترونية أو برنامج المحاسبة الحالي لديك لضمان عمل مجموعات التقنيات الخاصة بك معًا بسلاسة. قلل من التكرار واجعل التنفيذ أكثر سلاسة للفرق

الوصول والأذونات على أساس الأدوار: حافظ على أمان البيانات المالية والحساسة الخاصة بالموظفين من خلال تقييد الوصول على أساس الأدوار. ضمان الامتثال والتحكم الكامل في من يمكنه عرض المعلومات أو تحريرها

سجلات التدقيق وتتبع الامتثال: تتبع جميع التغييرات والموافقات وإجراءات المستخدمين من أجل الامتثال للوائح التنظيمية والتدقيق الداخلي وإدارة المخزون

👀 هل تعلم؟ ما يقرب من 97٪ من الشركات تفضل حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة على السحابة مقارنة بحلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المحلية. وتختار غالبية هذه الشركات حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لدعم نمو أعمالها وتحسين عملياتها وإنتاجيتها.

الآن دعنا نتعرف على ميزات وحالات استخدام وقيود أنظمة تخطيط موارد المؤسسات هذه.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام الذكية وتكامل سير عمل ERP)

قم بإدارة المشاريع وعمليات الموارد البشرية وتطوير المنتجات في منصة واحدة مع ClickUp

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في العالم، حيث تجمع مشاريع ERP والمهام والدردشة والمزيد في حل مخصص وقابل للتطوير.

من خلال الإدارة الذكية للمهام والتكامل السلس لسير عمل ERP، يمكنك تبسيط العمليات التجارية وأتمتة المهام الروتينية وتحسين الكفاءة التشغيلية، كل ذلك في مكان واحد.

لنرى كيف.

ClickUp Brain

ClickUp Brain هو المساعد الافتراضي للمنصة الذي يستفيد من التعلم الآلي لأتمتة إدخال البيانات المتكررة، وإنشاء وثائق العمليات، وتوفير تحليلات تنبؤية لعمليات تجارية أكثر ذكاءً.

أتمتة ملخصات المشاريع والتحديثات باستخدام ClickUp Brain

يمكنك إدارة المهام، وتوقع احتياجات الموارد، وإنشاء خطط المشاريع تلقائيًا، والإجابة على أسئلة الفريق على الفور.

لنفترض أنك تدير إطلاق منتج. بدلاً من تخطيط كل خطوة يدويًا، يقوم Brain تلقائيًا بإنشاء جدول زمني، وتحديد عقبات الموارد، والتنبؤ بالتأخيرات بناءً على عبء عمل الفريق. وهذا يبسط إدارة الموارد تمامًا. يمكن القيام بكل شيء بدءًا من تخطيط الموارد إلى تعديل الجداول الزمنية إلى البقاء استباقيًا ببضع نقرات فقط.

استخرج الإجابات والقرارات والإجراءات من ملاحظات اجتماعاتك باستخدام ClickUp Brain

كيف يحول ClickUp Brain MAX نظام تخطيط موارد المؤسسات

ClickUp Brain MAX ليس مجرد أداة أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي، بل هو مركز قيادة مصمم لتبسيط كل جانب من جوانب تخطيط موارد المؤسسة. وإليك كيف يعزز أداء الفرق:

البحث الموحد: ابحث على الفور عن السجلات المالية ووثائق الموارد البشرية وبيانات المخزون ومعلومات العملاء عبر جميع التطبيقات والمنصات السحابية المتصلة

إنتاجية مدعومة بالصوت: استخدم ميزة " استخدم ميزة " تحويل الكلام إلى نص" لإدارة المهام وإنشاء التقارير وتحديث السجلات بصوتك فقط، مما يؤدي إلى تبسيط سير عمل ERP

رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي: احصل على تحليل مالي سياقي، وأبحاث عن المنافسين، وتوقعات المبيعات مباشرةً من داخل بيئة ERP الخاصة بك

ذكاء اصطناعي قوي: يمكن للمستخدمين الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية المتميزة مثل ChatGPT وClaude وGemini من خلال حل واحد وسياقي ومناسب للمؤسسات

🎥 تعرف على كيفية تحقيق أقصى استفادة من Brain Max:

مع ClickUp Brain MAX، تحصل على تطبيق AI Super App واحد جاهز للاستخدام في المؤسسات، يفهم سير عملك، ويربط بياناتك، ويتيح لك إدارة نظام ERP بالكامل — عن طريق الصوت أو النص. تخلص من مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة ببعضها البعض واستمتع بأتمتة سلسة وسياقية لكل حالة استخدام ERP.

ClickUp Autopilot وكلاء مسبقو التجهيز ومخصصون

يمكنك إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لنظام ERP الخاص بك باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp. تم تصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات وتبسيط سير العمل وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ في جميع أنحاء مؤسستك.

قم بإنشاء تنبؤات بالمهام، وحوّل المحادثات إلى أفعال، واستخرج حجم العمل الحالي، وقم بإنشاء خطط لتخصيص الموارد باستخدام ClickUp Brain

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام وكيل ClickUp AI:

أتمتة مهام ERP الروتينية: يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المُعدّين مسبقًا التعامل مع العمليات المتكررة مثل الموافقة على الفواتير وإدخال البيانات وإنشاء التقارير، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء اليدوية

أتمتة سير العمل المخصص: أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لتلبية احتياجات ERP الفريدة الخاصة بك، مثل أتمتة معالجة أوامر الشراء أو تحديثات المخزون أو سير عمل توظيف الموارد البشرية

البحث والتحليل الذكيان: يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي استخراج المعلومات الأساسية من المستندات (مثل العقود والإيصالات والبيانات المالية) وتقديم ملخصات أو رؤى فورية لاتخاذ قرارات أسرع

التنبيهات والتوصيات: قم بإعداد وكلاء لمراقبة بيانات ERP بحثًا عن أي حالات شاذة أو مواعيد نهائية أو مشكلات تتعلق بالامتثال، وتلقي تنبيهات أو اقتراحات استباقية للحفاظ على سير العمليات على المسار الصحيح

أتمتة ClickUp

لاستخدام الأتمتة في مهام ERP الروتينية، استخدم ClickUp Automations. يزيل هذا البرنامج الجهد اليدوي من إدارة سير عمل ERP من خلال السماح لك بإعداد قواعد مخصصة تنقل المهام تلقائيًا، بحيث لا يفوتك أي شيء. مع أكثر من 50 مشغلًا للعمل، يمكنك أتمتة أي جزء من عمليات ERP تقريبًا.

أتمتة مهام ERP المتكررة باستخدام ClickUp Automations

على سبيل المثال، عند الموافقة على أمر شراء، يمكن لـ ClickUp تلقائيًا تعيين المهمة التالية لفريق المشتريات لديك، وتحديث مرحلة المشروع، وإخطار قسم المحاسبة لبدء معالجة الفواتير.

ClickUp Docs

إذا كنت بحاجة إلى التعاون مع زملائك أو إنشاء مخططات لقيود الموارد لمشاركتها مع فريقك، فاستخدم ClickUp Docs.

تعاون في إدارة الموارد والتخطيط باستخدام ClickUp Docs

يتيح لك مشاركة وثائق ERP وإجراءات التشغيل القياسية والعمليات التجارية والتعليق عليها في الوقت الفعلي. يمكن لفريق العمليات التجارية في شركتك إضافة ملاحظاته وتمييز الأجزاء التي تحتاج إلى اهتمام ووضع علامات على زملائه المعنيين مباشرة في المستندات.

ترتبط المستندات أيضًا مباشرة بمهام ClickUp، مما يضمن أن المعلومات الهامة عن العمليات تكون دائمًا قابلة للتنفيذ ومتاحة ومحدثة. وهذا يؤدي إلى مركزية إدارة المعرفة وتبسيط عملية التهيئة والامتثال.

يتيح لك هذا التكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي ربط جميع عملياتك وعملياتك التجارية (عبر نظام التطبيقات المتصل الخاص بك) في مكان واحد.

قم بتصور وإدارة جميع عملياتك والموارد المرتبطة بها باستخدام ClickUp Operations

ClickUp Operations هو نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الذي يتيح لك تتبع كل مرحلة من مراحل التشغيل في الوقت الفعلي، بدءًا من انضمام الموردين وتكوين النظام وحتى تدريب موظفي المستودعات.

ستحصل على رؤية كاملة لجميع الأقسام، مما يضمن توافق التنفيذ مع الميزانية والمراحل الرئيسية ومتطلبات الامتثال، كل ذلك في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل أيضًا على إمكانية الوصول إلى جميع ميزات إدارة المشاريع في ClickUp.

🧩 أرشيف القوالب: يوفر ClickUp أيضًا العديد من قوالب تنفيذ ERP وقوالب المخزون القابلة للتخصيص مجانًا لتتمكن من البدء بسرعة. على سبيل المثال، يساعد قالب هيكل تقسيم العمل لتنفيذ ClickUp ERP وقالب إدارة المخزون ClickUp الفرق على إدارة عمليات طرح ERP المعقدة والعمليات الجارية من خلال تسلسلات مهام واضحة ومخططات جانت وعروض الجدول الزمني. تدعم هذه القوالب توقعات الطلب وتخصيص الموارد وتتبع التقدم، وكل ذلك مدعوم برؤى ClickUp القائمة على الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات ClickUp

لوحات معلومات ClickUp قابلة للتخصيص لمحاسبة المشاريع وتصور مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس التشغيلية وأداء ERP في الوقت الفعلي

قم برقمنة وإدارة قواعد بيانات الموردين، وتتبع الأصول الثابتة، ومراقبة جداول الإنتاج للتنفيذ في الوقت المناسب

أنشئ بروتوكول تشغيل قياسي ونظام تتبع باستخدام قوالب خطط التشغيل

خطط لمشاريع تنفيذ ERP من أي حجم وقم بتنفيذها ومراقبتها باستخدام الجدولة المتقدمة وإدارة التبعية

ابق على اتصال وناقش نصائح إدارة الموارد مع زملائك في الفريق باستخدام ClickUp Chat

بسّط عمليات التوظيف والتأهيل وإدارة الموظفين من خلال سير العمل الآلي والتوثيق المركزي

حافظ على إجراءات التشغيل القياسية، وتتبع مهام الامتثال، وضمان توحيد العمليات باستخدام الوثائق والتذكيرات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصط

قيود ClickUp

قد يجد بعض المستخدمين الميزات الشاملة مربكة بعض الشيء في البداية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

أفضل نظام ERP SaaS متكامل للقيام بذلك بنفسك. يوفر ClickUp وظائف معيارية تبسط إنشاء سير عمل متنوع. تعمل بنيته المفتوحة من الميزات على تحفيز الإبداع والتخصيص. تم تصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم بشكل جيد، مما يوفر تنقلًا بديهيًا وجمالية راقية. تتيح المنصة للمستخدمين تطوير تطبيقات مخصصة، مما يضيف طبقة قيّمة من التنوع. أفضل فريق مبيعات على الإطلاق!

أفضل نظام ERP SaaS شامل متعدد الوظائف. يوفر ClickUp وظائف معيارية تبسط إنشاء سير عمل متنوع. تعمل بنيته المفتوحة من الميزات على تحفيز الإبداع والتخصيص. تم تصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم بعناية، مما يوفر تنقلًا بديهيًا وجمالية راقية. تتيح المنصة للمستخدمين تطوير تطبيقات مخصصة، مما يضيف طبقة قيّمة من التنوع. أفضل فريق مبيعات على الإطلاق!

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: تستخدم Netflix خوارزميات إدارة الموارد للتنبؤ بطلب المشاهدين وتخصيص نطاق التردد للبث بكفاءة خلال أوقات الذروة.

2. SAP Business AI (الأفضل للمؤسسات الكبيرة التي تتعامل مع لوجستيات معقدة)

عبر SAP Business AI

غالبًا ما تؤدي إدارة العمليات المعقدة عبر الأقسام إلى عزل البيانات وبطء اتخاذ القرارات وضياع الفرص. يجمع SAP Business AI بين الذكاء على مستوى المؤسسات ونظام تخطيط الموارد. يمكنه أتمتة المهام المتكررة وتتبع الفواتير وتصور المخزون وتخطيط تخصيص الموارد.

من التحليلات التنبؤية وتوقعات الإيرادات إلى مطابقة الفواتير المدعومة بالذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة الذكية لاستفسارات الموظفين، تم تصميم حل ERP هذا ليتناسب مع تعقيدات المؤسسة.

أفضل ميزات SAP Business AI

استفد من ميزة مطابقة الفواتير الذكية لمعالجة المدفوعات بشكل أسرع

منع الاحتيال من خلال الكشف عن الحالات الشاذة باستخدام الذكاء الاصطناعي

أتمتة العمليات التجارية المتكررة والتي تتطلب اتصالات كثيرة

قم بتقييم أنشطة الأعمال مقابل عوامل الاستدامة باستخدام التعلم الآلي

استخدم Joulie، الذكاء الاصطناعي المدمج، للحصول على إجابات والوصول إلى الموارد متى احتجت إليها

قم بإدارة سلسلة التوريد واللوجستيات ومقاييس المخزون ، وتصور كيفية تعامل شركتك مع الشحن والأسطول

قيود الذكاء الاصطناعي في SAP Business

يأتي برنامج تخطيط موارد المؤسسات هذا مع منحنى تعلم حاد

التكاملات ليست شاملة بما يكفي

أسعار SAP Business AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SAP Business AI

G2: 4. 4/5 نجوم (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 نجوم (أكثر من 300 تقييم)

3. Microsoft Dynamics 365 (الأفضل للفرق التي تستخدم بالفعل Microsoft 365 كمجموعة تقنيات أساسية)

عبر Microsoft Dynamics 365

يجمع Microsoft Dynamics 365 بين ERP وأدوات CRM وإدارة المشاريع، مما يخلق مركزًا مركزيًا لإدارة العمليات التجارية والمشاريع وعلاقات العملاء.

يمكنك استخدامها لتتبع المبيعات ومراقبة أداء خدمة العملاء وجمع بيانات العملاء وحتى إدارة العمليات المالية وعمليات سلسلة التوريد.

بفضل الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتخصيص منخفض الكود، يساعدك برنامج إدارة المخزون ERP هذا على التحرك بشكل أسرع وتقديم خدمة أفضل للعملاء واتخاذ قرارات تدفع النمو الحقيقي. إذا كنت تستخدم Microsoft 365 بالفعل كمجموعة تقنية أساسية، فإن حل ERP هذا مثالي لك.

أفضل ميزات Microsoft Dynamics 365

أتمتة سير عمل إدارة الموارد المتكرر لتعزيز الكفاءة

احصل على رؤى في الوقت الفعلي بفضل الذكاء الاصطناعي والتحليلات المدمجة

قم بتخصيص التطبيقات بسهولة باستخدام أدوات البرمجة منخفضة الكود

تكامل سلس مع أدوات Microsoft 365 مثل Teams و Outlook

تتبع وتحسين لوجستيات سلسلة التوريد من البداية إلى النهاية

الحصول على ترخيص للنشر في الموقع

قيود Microsoft Dynamics 365

قد تكون الأداة غير ملائمة إذا كنت لا تستخدم Microsoft

قد تواجه أحيانًا مشكلات في الأداء مع مجموعات البيانات الكبيرة

أسعار Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Business Central Essentials: يبدأ من 70 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Dynamics 365 Business Central Premium: يبدأ من 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

أعضاء فريق Dynamics 365 Business Central: يبدأ من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Dynamics 365 Sales Professional: 65 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 نجوم (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Dynamics 365؟

تقول مراجعة G2:

لقد استخدمت D365 خلال العام الماضي، وقد فاجأتني حقًا بخيارات التخصيص التي توفرها، والطريقة التي تتكامل بها بسلاسة مع Teams و Outlook. لوحات معلومات مخصصة، وتقارير، وكأن ذلك لم يكن كافيًا، جاء copilot ليكمل كل ذلك. إنه يجعل حياتك أسهل بكثير إذا كان عملك يتضمن تتبع عدد كبير من العملاء.

لقد استخدمت D365 خلال العام الماضي، وقد فاجأني حقًا بخيارات التخصيص التي يوفرها، والطريقة التي يتكامل بها بسلاسة مع Teams و Outlook. لوحات معلومات مخصصة، وتقارير، وكأن ذلك لم يكن كافيًا، جاء copilot ليكمل كل ذلك. إنه يجعل حياتك أسهل بكثير إذا كان عملك يتضمن تتبع عدد كبير من العملاء.

4. Oracle ERP Cloud (الأفضل للوكالات الحكومية والصناعات الخاضعة لرقابة صارمة)

عبر Oracle ERP Cloud

تتضمن إدارة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الصناعات الخاضعة لرقابة صارمة، مثل التمويل والرعاية الصحية، التعامل مع الامتثال، وتخفيف المخاطر، والتكيف بسرعة مع التغييرات التنظيمية المستمرة. تعاني أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التقليدية من صعوبة في مواكبة هذه التغييرات، مما يؤدي إلى عمليات قديمة

بفضل المرونة المدمجة والأتمتة والذكاء الجاهز للتدقيق المصمم للبيئات المعقدة التي تتطلب الكثير من الامتثال، يعد Oracle ERP Cloud بديلاً جيدًا لـ Microsoft Dynamics. فهو يجمع بين الشؤون المالية والمشتريات وإدارة المشاريع والمخاطر والامتثال في نظام واحد موحد.

أفضل ميزات Oracle ERP Cloud

أتمتة العمليات المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

احصل على رؤية في الوقت الفعلي من خلال التقارير الديناميكية ولوحات المعلومات

إدارة المخاطر والامتثال باستخدام الضوابط والتدقيقات المدمجة

تبسيط عمليات الشراء من خلال الإدارة الذكية للموردين

خطط باستخدام أدوات التوقعات والميزانية المتكاملة

قم بتوحيد الشؤون المالية للمشروع والموارد وتتبع الأداء باستخدام تطبيقات Oracle AI

قيود Oracle ERP Cloud

وظائف الذكاء الاصطناعي محدودة

يقول المستخدمون إن واجهة المستخدم معقدة وغير بديهية

أسعار Oracle ERP Cloud

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Oracle ERP Cloud

G2: 4. 1/5 نجوم (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Oracle ERP Cloud؟

تقول مراجعة G2:

تتوفر العديد من الإمكانات عبر الوحدات النمطية، وهي تتكامل معًا بشكل جيد جدًا كميزة قياسية. كما أن إمكانية التوسع تساعد في حالات الاستخدام الأساسية للأعمال. قد يكون الدعم صعبًا بعض الشيء على السحابة، حيث إن عدم الوصول إلى الخلفية يجبر على الاعتماد الكامل على Oracle. لا يتم توجيه الدعم للتعامل مع السيناريوهات الخاصة بالعملاء في كثير من الأحيان.

تتوفر العديد من الإمكانات عبر الوحدات النمطية، وهي تتكامل معًا بشكل جيد جدًا كميزة قياسية. كما أن إمكانية التوسع تساعد في حالات الاستخدام الأساسية للأعمال. قد يكون الدعم صعبًا بعض الشيء على السحابة، حيث إن عدم الوصول إلى الخلفية يجبر على الاعتماد الكامل على Oracle. لا يتم توجيه الدعم للتعامل مع السيناريوهات الخاصة بالعملاء في كثير من الأحيان.

5. Odoo (الأفضل لإدارة العمليات التجارية الشاملة)

عبر Odoo

إذا سئمت من إدارة العملاء والمهام بشكل منفصل، فإن Odoo خيار جيد لك. إنه برنامج ERP مفتوح المصدر يجمع بين CRM والمبيعات والمعرفة في منصة واحدة.

يمكن لـ Oddo التقاط بيانات فواتيرك تلقائيًا وتسجيلها في لوحة التحكم المحاسبية. يمكنك مزامنتها مع نظامك المصرفي وتتبع كل مدفوعاتك ونفقاتك من مكان واحد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تقييم المستندات وتوقيعها والموافقة عليها مباشرةً، وإعداد الأتمتة لمهام إدارة الموارد، وحتى نشر الأداة على خادم شركتك.

أفضل ميزات Odoo

أضف أو أزل الوحدات حسب الحاجة، بفضل هيكلها المعياري المرن

قم بتخصيص سير العمل والتقارير والواجهات لتلائم احتياجات العمل المحددة

تصور البيانات والمهام وقم بإدارتها باستخدام أدوات السحب والإفلات

استخدم إمكانات الذكاء الاصطناعي المدمجة لأتمتة المهام التي تتطلب عادةً ذكاءً بشريًا

نشر في كل من البيئات السحابية والمحلية

تحكم في وصول المستخدمين من خلال أذونات دقيقة وسجلات تدقيق

قيود Odoo

قد يصبح البرنامج مكلفًا عند توسيع فريقك

يستغرق التحميل وقتًا أطول أثناء إدارة العمليات التجارية المعقدة

أسعار Odoo

مجاني إلى الأبد

قياسي: 31 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل مستخدم

مخصص: 46.80 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Odoo

G2: 4. 3/5 نجوم (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 نجوم (أكثر من 1200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Odoo؟

تقول مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في Odoo ERP هو أنه حل شامل يغطي مجموعة واسعة من احتياجات الأعمال، من المحاسبة إلى إدارة المخزون، مع سهولة التخصيص وواجهات سهلة الاستخدام. يساعد في تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة العامة.

أكثر ما يعجبني في Odoo ERP هو أنه حل شامل يغطي مجموعة واسعة من احتياجات الأعمال، من المحاسبة إلى إدارة المخزون، مع سهولة التخصيص وواجهات سهلة الاستخدام. يساعد في تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة العامة.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: تمتلك وكالة ناسا مجموعة أدوات خاصة بها لتخطيط الموارد تسمى SPIFe (واجهة الجدولة والتخطيط للاستكشاف).

6. Acumatica ERP (الأفضل لتخصيص أنظمة تخطيط موارد المؤسسات المعززة بالذكاء الاصطناعي ذات البنية المفتوحة)

عبر Acumatica ERP

معظم أنظمة تخطيط موارد المؤسسات التقليدية إما صارمة للغاية ومكلفة للتوسع أو تتطلب صيانة مستمرة لتكنولوجيا المعلومات، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تسعى إلى النمو.

يكسر نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من Acumatica القوالب التقليدية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي، مما يجعله بديلاً شائعًا لـ Salesforce. ويشمل ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل اكتشاف الحالات الشاذة والتحليلات التنبؤية وس

إنه نظام ERP حديث يعتمد على السحابة أولاً ومصمم ليكون سهل الاستخدام. ستحصل على منصة ERP معيارية ذات بنية مفتوحة يمكنك تخصيصها وفقًا لاحتياجات عملك. يمكن الوصول إليها من أي مكان، وتتكامل بسهولة مع الأدوات الأخرى، وتمنح فريقك بأكمله إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى البيانات التي تدفع إلى اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعة.

أفضل ميزات Acumatica ERP

أتمتة سير العمل باستخدام منصة مفتوحة ومرنة تدعم أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الذكية

اتصل بسلاسة مع تطبيقات الجهات الخارجية لتبسيط إدارة سلسلة التوريد والعمليات اليومية

اعرض البيانات في الوقت الفعلي والبيانات التاريخية من خلال لوحات معلومات موحدة لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً

قم بإدارة الشؤون المالية والمخزون وإدارة علاقات العملاء والمشاريع في مكان واحد للحصول على رؤية كاملة لجميع جوانب العمل

تقدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى وتصور البيانات وتحسين التعرف على المستندات

قيود نظام Acumatica ERP

إذا لم تكن لديك معرفة بالبرمجة، فقد يكون استخدام بعض الميزات صعبًا بعض الشيء

تعد عملية تحليل البيانات وإنشاء التقارير في نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عملية معقدة

أسعار Acumatica ERP

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Acumatica ERP

G2: 4. 5/5 نجوم (أكثر من 1500 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Acumatica ERP؟

تقول مراجعة G2:

Acumatica سهل الاستخدام للغاية مقارنة ببرنامجنا السابق. يعجبني أنه يتطور مع العديد من التقنيات الجديدة ويتكامل مع العديد من البرامج، مثل Teams. Acumatica هو أيضًا مصدر رائع يمكن الوصول إليه أثناء العمل في موقع العمل، وهو أمر مفيد للغاية! لا نطيق الانتظار حتى يتم تجهيز البرنامج بالكامل واستخدامه يوميًا مع جميع الموظفين.

Acumatica سهل الاستخدام للغاية مقارنة ببرنامجنا السابق. يعجبني أنه يتطور مع العديد من التقنيات الجديدة ويتكامل مع العديد من البرامج، مثل Teams. Acumatica هو أيضًا مصدر رائع يمكن الوصول إليه أثناء العمل في موقع العمل، وهو أمر مفيد للغاية! لا نطيق الانتظار حتى يتم تجهيز البرنامج بالكامل واستخدامه يوميًا مع جميع الموظفين.

7. Infor Cloudsuite (الأفضل للمصنعين الذين يحتاجون إلى رؤية سلسلة التوريد في الوقت الفعلي)

عبر Infor Cloudsuite

بفضل وظائفها الخاصة بالصناعة، ورؤى البيانات في الوقت الفعلي، ونشرها السلس على السحابة، تبرز Infor بين حلول AI ERP، خاصة في البيئات المعقدة وذات المخاطر العالية.

توفر منصة قوية ومتوافقة مع السحابة ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الدقيقة لقطاعك. يمكنك استخدامها لتبسيط الموارد من أجل سير العمليات التجارية بسلاسة، وتبسيط الامتثال للوائح التنظيمية، وتمكين اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً من خلال البيانات المتصلة والأتمتة الذكية.

أفضل ميزات Infor Cloudsuite

قلل من إدخال البيانات يدويًا من خلال الأتمتة وسير العمل الذكي في مجالات المالية والمشتريات والموارد البشرية

قدم تفاعلات مستخدم أبسط لفريقك من خلال واجهات سهلة الاستخدام ولوحات تحكم مخصصة

قم بإجراء تحليلات متقدمة للبيانات من خلال الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي والبيانات التاريخية، وحسّن كفاءة الأعمال واتخاذ القرارات

توسع بسهولة بفضل البنية السحابية الأصلية وخيارات النشر المرنة

تكامل سلس مع أنظمة الجهات الخارجية لتوحيد عمليات المؤسسة

عزز الامتثال والضوابط المتعلقة بالمخاطر باستخدام أدوات الحوكمة المدمجة في المنصة

قيود Infor Cloudsuite

قد تكون تكلفة الوحدات العالية باهظة بالنسبة للشركات الناشئة

تستغرق حلول دعم العملاء وقتًا طويلاً

أسعار Infor Cloudsuite

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Infor Cloudsuite

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Infor Cloudsuite؟

تقول مراجعة G2:

تعد Infor Process Automation ميزة جيدة تساعد في إدارة العمليات التجارية. تطبيقات بحث سهلة وعمل سهل للمستخدم والمطور

تعد Infor Process Automation ميزة جيدة تساعد في إدارة العمليات التجارية. تطبيقات بحث سهلة وعمل سهل للمستخدم والمطور

👀 هل تعلم؟ يمكن أن يكلف التبديل بين المهام الموظفين ما يصل إلى 40٪ من وقتهم الإنتاجي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الجهد الذهني المطلوب لإعادة التوجيه واستعادة التركيز بعد كل تغيير. في بيئات العمل سريعة الوتيرة، خاصة تلك التي تعتمد على أدوات متعددة أو سير عمل غير مترابط، يؤدي التبديل المستمر للسياق إلى تشتت الانتباه وبطء اتخاذ القرار وانخفاض الكفاءة. لهذا السبب تكتسب منصات ERP المتكاملة مثل ClickUp شعبية متزايدة: فهي تركز العمليات، وتقلل الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات، وتتيح للفرق الاستمرار في العمل لفترة أطول.

8. Epicor (الأفضل للمصنعين والموردين وبيئات الهندسة حسب الطلب)

عبر Epicor

91% من الشركات تشير إلى أن الحفاظ على مستويات المخزون المثلى كان أحد الفوائد الأكثر تحقيقًا لبرامج تخطيط موارد المؤسسات.

تم تصميم نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائم على الذكاء الاصطناعي من Epicor خصيصًا لمساعدة الشركات المصنعة والموزعين وشركات ETO. يمكنك الحصول على العديد من المنتجات مثل Epicor Kinetic و Epicor Eclipse لتبسيط إدارة المخزون والعمليات الأخرى.

إنها مرنة وسهلة الاستخدام وذكية بما يكفي لمواكبة احتياجات سلسلة التوريد المتوسعة. علاوة على ذلك، يحتوي البرنامج على أداة مدمجة لإدارة علاقات العملاء بحيث لا تضطر إلى التنقل بين ERP و CRM.

أفضل ميزات Epicor

إدارة العمليات المالية بدعم متعدد العملات

مراقبة تخطيط الإنتاج والتحكم في أرضية المصنع

استخدم وحدات CRM و HR المدمجة لتبسيط إدارة المبيعات والقوى العاملة

يمكنك الوصول إلى لوحات معلومات تحليلات وذكاء الأعمال باستخدام مجموعة أدوات Prism AI لاتخاذ قرارات تستند إلى البيانات

حدد أسعارًا تنافسية لمنتجاتك باستخدام تحليلات الأسعار وإدارة أسعار العقود

قيود Epicor

تكلفة الصيانة أعلى بكثير من البدائل الأخرى

التكامل مع تطبيقات الجهات الخارجية محدود

أسعار Epicor

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Epicor

G2: 4/5 نجوم (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Epicor؟

تقول مراجعة G2:

الوظائف الأساسية قوية وتفي بـ 90% من المهام اليومية المطلوبة. تتخلف عن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الحديثة الأخرى من حيث المرونة وخيارات التكامل.

الوظائف الأساسية قوية وتفي بـ 90% من المهام اليومية المطلوبة. تتخلف عن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الحديثة الأخرى من حيث المرونة وخيارات التكامل.

9. Sage Intacct AI (الأفضل لفرق الشؤون المالية)

عبر Sage Intacct AI

إذا كان فريقك المالي يقضي وقتًا أطول في إصلاح الأخطاء بدلاً من تحليل فرص نمو الأعمال، فقد حان الوقت لاعتماد حل أكثر ذكاءً. Sage Intacct هو برنامج ERP قائم على السحابة يركز على الإدارة المالية.

فهي تعمل على أتمتة المهام المالية الأساسية، وتمنحك رؤية في الوقت الفعلي للأداء، وتساعدك على التوسع دون ضغوط. سواء كنت تدير عمليات دمج متعددة الكيانات أو تقوم بإعداد تقارير جاهزة للمستثمرين، فإن Sage Intacct تجعل الشؤون المالية أسرع وأسهل وأكثر ثراءً بالمعلومات.

أفضل ميزات Sage Intacct AI

قم بإدارة العمليات متعددة الكيانات والعملات بسهولة

قم بإنشاء تقارير مالية ولوحات معلومات في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً

تكامل سلس مع الأدوات الشائعة مثل Salesforce و ADP وغيرها

استخدم المحاسبة الأبعاد لتتبع الأداء عبر الأقسام والمشاريع والمواقع

بسّط الامتثال مع سجلات التدقيق المدمجة وضوابط الوصول القائمة على الأدوار

توسع بسهولة بفضل بنية سحابية أصلية مصممة للشركات النامية

قيود الذكاء الاصطناعي في Sage Intacct

تتميز بوظائف محدودة على الأجهزة المحمولة

قد ينتهي الأمر بالشركات الصغيرة إلى دفع ثمن ميزات لا تحتاجها

أسعار Sage Intacct AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sage Intacct AI

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sage Intacct AI؟

تقول مراجعة G2:

التنقل بين الوحدات المختلفة سهل للغاية. وظائف إعداد التقارير جيدة جدًا، ومن المفيد جدًا أن تتمكن من إنشاء تقاريرك الخاصة. سهولة التكامل مع البرامج الأخرى تعد أيضًا ميزة كبيرة لأعمالنا. [لكن] هناك بعض الحلول البديلة التي تجعل العمليات أطول مما ينبغي، مثل الاضطرار إلى تسجيل استرداد المورد أو العميل كتعديل، بدلاً من توجيهه مباشرة إلى حسابهم. كما أجد أنه عند النظر إلى تخصيصات الدفع/الفواتير، فإنها ليست واضحة على الإطلاق.

التنقل بين الوحدات المختلفة سهل للغاية. وظائف إعداد التقارير جيدة جدًا، ومن المفيد جدًا أن تتمكن من إنشاء تقاريرك الخاصة. سهولة التكامل مع البرامج الأخرى تعد أيضًا ميزة كبيرة لأعمالنا. [لكن] هناك بعض الحلول البديلة التي تجعل العمليات أطول مما ينبغي، مثل الاضطرار إلى تسجيل استرداد المورد أو العميل كتعديل، بدلاً من توجيهه مباشرة إلى حسابهم. كما أجد أنه عند النظر إلى تخصيصات الدفع/الفواتير، فإنها ليست واضحة على الإطلاق.

10. NetSuite مع الذكاء الاصطناعي (الأفضل لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإعداد التقارير)

عبر NetSuite مع الذكاء الاصطناعي

مع نمو أعمالك، يصبح التعامل مع المخزون والمالية والعمليات عبر أدوات متعددة أمرًا فوضويًا ومكلفًا. نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائم على الذكاء الاصطناعي من NetSuite هو منصة موحدة قائمة على السحابة تجمع كل شيء، بما في ذلك الشؤون المالية وسلسلة التوريد وإدارة علاقات العملاء والمزيد، في نظام واحد ينمو معك.

بفضل البيانات في الوقت الفعلي وسير العمل الآلي ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، تساعدك NetSuite على تبسيط العمليات وتحسين الرؤية واتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً.

NetSuite مع أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

أتمتة المهام المتكررة في مجالات المالية والمشتريات والعمليات لتوفير الوقت وتقليل الأخطاء

استخدم خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء التقارير واقتراح الإجراءات وإبراز الرؤى التجارية الرئيسية

قم بتمكين أتمتة العمليات بسلاسة لسير العمل مثل الفوترة والموافقات وإدارة الطلبات

حسّن توقعات الطلب باستخدام تنبؤات مدعومة بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى البيانات التاريخية والبيانات في الوقت الفعلي

حسّن إدارة سلسلة التوريد من خلال الرؤية الشاملة وأدوات التخطيط الذكية

NetSuite مع قيود الذكاء الاصطناعي

قد تواجه أحيانًا تأخيرًا أو مشكلات في الأداء مع أحجام البيانات الكبيرة

NetSuite مع أسعار الذكاء الاصطناعي

أسعار مخصصة

NetSuite مع تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 4/5 نجوم (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن NetSuite مع الذكاء الاصطناعي؟

تقول مراجعة G2:

إنه قابل للتخصيص للغاية، وسهل الاتصال بالبرامج الأخرى التي نستخدمها، وسهل التعلم للغاية، حيث بدأت في استخدام Netsuite في يناير 2025 وأنا بالفعل مرتاح تمامًا مع هذا البرنامج. يمكننا سحب أي بيانات نريدها وبأي تنسيق نريده، ولكن الأمر يتطلب معرفة متقدمة بالحل لإنشاء تقارير مخصصة، وعلينا إجراء بعض عمليات التسوية دون اتصال بالإنترنت نظرًا لأنها ليست سهلة التنفيذ على المنصة (مثل: تسوية الإيرادات المؤجلة)

إنه قابل للتخصيص للغاية، وسهل الاتصال بالبرامج الأخرى التي نستخدمها، وسهل التعلم للغاية، حيث بدأت في استخدام Netsuite في يناير 2025 وأنا بالفعل مرتاح تمامًا مع هذا البرنامج. يمكننا سحب أي بيانات نريدها وبأي تنسيق نريده، ولكن الأمر يتطلب معرفة متقدمة بالحل لإنشاء تقارير مخصصة، وعلينا إجراء بعض عمليات التسوية دون اتصال بالإنترنت نظرًا لأنها ليست سهلة التنفيذ على المنصة (مثل: تسوية الإيرادات المؤجلة)

قم بتشغيل عمليات أكثر ذكاءً وسرعةً وترابطًا باستخدام ClickUp

تتميز جميع أدوات ERP المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي ذكرناها بمزايا فريدة ممتازة لمختلف حالات الاستخدام. ولكن إذا كنت تريد برنامجًا يضم جميع ميزات ERP الضرورية بالإضافة إلى المزيد، فاختر ClickUp.

فهي تجمع بين التعاون في الوقت الفعلي وتخطيط الموارد المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات وقوالب تتبع الموارد والمخزون والطلبات ، كل ذلك في مساحة عمل واحدة سهلة الاستخدام.

حوّل المستندات إلى سير عمل، والمحادثات إلى إجراءات، والتحديثات إلى ملخصات ذكية. لا حاجة إلى معرفة بالبرمجة أو خبرة كبيرة في تكنولوجيا المعلومات!

سجل في ClickUp مجانًا اليوم، وسيحصل فريقك بأكمله على الوضوح والتحكم اللذين يحتاجان إليهما من نظام ERP مدعوم بالذكاء الاصطناعي دون تعقيدات.