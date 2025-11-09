أفضل 10 أدوات لتوليد هاشتاغات Instagram لتحسين مدى الوصول والتفاعل

هل تواجه صعوبة في تعزيز حضور علامتك التجارية على Instagram؟ قد تكون استراتيجية الهاشتاغات هي السبب!

لقد كان التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي نعمة للمسوقين. ومع ذلك، فإن تحقيق النتائج على Instagram ليس بهذه البساطة. يمكنك البقاء في صدارة كل اتجاهات الموضة والحفاظ على اهتمام متابعيك من خلال نشر مقاطع فيديو Instagram Reels ومنشورات وقصص بانتظام.

ولكن إذا لم تستخدم الهاشتاغات الشائعة، فقد يكون طريق النجاح على هذه المنصة صعبًا للغاية.

لذلك، في مدونة اليوم، قمنا بتجميع 10 من أفضل مولدات الهاشتاغات لـ Instagram التي يمكنك استخدامها لإنشاء هاشتاغات ذات صلة بعلامتك التجارية.

مولد هاشتاج Instagram أفضل الميزات الأفضل لـ الأسعار ClickUp إنشاء هاشتاغات مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي، ClickUp Docs للتعاون، جدولة التقويم، لوحات تحليلات إدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي خطة مجانية إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات VEED. IO اقتراحات هاشتاغات قائمة على الفيديو، تعليقات بالذكاء الاصطناعي، إنشاء نصوص، إزالة ضوضاء الخلفية إنشاء الهاشتاغات جنبًا إلى جنب مع إنشاء محتوى الفيديو مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا شهريًا RiteTag تحليلات تفاعل الهاشتاغ في الوقت الفعلي، اقتراحات قائمة على الصور/النصوص، تصنيف الفعالية باستخدام الألوان تحليل الهاشتاجات في الوقت الفعلي وتتبع الأداء 49 دولارًا في السنة Ahrefs بحث عن الهاشتاغات باستخدام تقنيات تحسين محركات البحث (SEO)، إنشاء هاشتاغات باستخدام الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى الصور/النصوص، تتبع حجم الكلمات المفتاحية بحث متعمق عن الهاشتاغات مع رؤى SEO تبدأ الخطط المدفوعة من 129 دولارًا شهريًا Canva إنشاء هاشتاجات ضمن سير عمل التصميم، إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول، اقتراحات هاشتاجات ذات علامة تجارية إنشاء هاشتاغات بسهولة أثناء تصميم منشورات Instagram مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14.99 دولارًا شهريًا. Hootsuite اقتراحات هاشتاغ متعددة اللغات، تكامل التحليلات، أتمتة التعليق الأول إدارة المنشورات وجدولتها باستخدام هاشتاغات محسّنة تبدأ الخطط المدفوعة من 149 دولارًا شهريًا OneUp اقتراحات هاشتاج مدعومة بالذكاء الاصطناعي، جدولة التعليقات الأولى، دعم المنشورات المتكررة إدارة الهاشتاغات تلقائيًا مع إمكانية الجدولة تبدأ الخطط المدفوعة من 18 دولارًا شهريًا Hashtagify اكتشاف الهاشتاغات الشائعة والمتخصصة، والبيانات التاريخية، وتحليل المنافسين، وفلاتر الموقع العثور على هاشتاغات شائعة ومخصصة لمجالات معينة غير متوفر جميع الهاشتاغات إنشاء علامات تصنيف فورية، وتصنيف علامات التصنيف وتحليلها، وأداة عدّ مجانية إنشاء وتصفية أفكار الهاشتاغ بسرعة غير متوفر لأغراض العرض تقييم الصلة الجمالية، وكشف الهاشتاغات المحظورة، واقتراحات الذكاء الاصطناعي، والنسخ الجماعي. اكتشاف هاشتاغات ذات صلة بصريًا وجمالية تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات شهريًا

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. إليك ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في منشئ هاشتاج Instagram؟

هل تتساءل عن سبب أهمية الهاشتاغات على Instagram؟ أحد الأسباب هو أنها تساعدك على الوصول إلى جمهورك من خلال وضع علامات على المحتوى الخاص بك تحت مواضيع مشابهة. لذا، اختر أداة إنشاء الهاشتاغ المناسبة للاستفادة القصوى من هذه الميزة. وإليك كيفية القيام بذلك:

سهولة الاستخدام: ابحث عن التطبيقات التي توفر واجهة بديهية وسهلة الاستخدام تبسط العملية التي قد تكون مملة بخلاف ذلك.

مقاييس الأداء: اختر أداة توفر لك رؤى حول أداء استراتيجية الهاشتاج الخاصة بك. يجب أن تكون قادرًا على تحليل ظهورك، والمتابعين الجدد، وأفضل الهاشتاجات، اختر أداة توفر لك رؤى حول أداء استراتيجية الهاشتاج الخاصة بك. يجب أن تكون قادرًا على تحليل ظهورك، والمتابعين الجدد، وأفضل الهاشتاجات، وتدقيقات وسائل التواصل الاجتماعي ، والمزيد.

التخصيص: اختر أداة توفر التخصيص وفقًا لاحتياجاتك. إذا كنت بحاجة إلى إنشاء هاشتاغات متعلقة بمجال معين، فيجب أن تتيح لك الأداة ذلك.

التوليد الجماعي: اختر تطبيقًا ينشئ هاشتاغات ذات صلة بشكل جماعي. ستحصل على نقاط إضافية إذا تمكنت من تنظيمها وتصنيفها بشكل فردي لكل منشور من منشوراتك.

قدرات التكامل: اختر تطبيقًا يتكامل بسلاسة مع التطبيقات والأجهزة الأخرى اختر تطبيقًا يتكامل بسلاسة مع التطبيقات والأجهزة الأخرى للتسويق على Instagram، مثل منصات الجدولة وأدوات التحليل وأدوات التصميم وما إلى ذلك. فهي تساعدك على استخدام وقتك الثمين بشكل أكثر كفاءة.

💡 نصيحة احترافية: حدد قنوات الوسائط وأهداف التسويق والميزانيات باستخدام قوالب تخطيط الوسائط المجانية للفرق الاجتماعية وحافظ على تنظيم حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي!

أفضل مولدات هاشتاغات Instagram

أنشئ هاشتاغات فعالة. اطلع على أفضل أدوات إنشاء الهاشتاغات على Instagram التي ستعزز حضورك على وسائل التواصل الاجتماعي!

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي)

الهاشتاغات والكلمات المفتاحية جيدة. ما رأيك في أداة يمكنها تعزيز عملية إدارة مشاريعك على وسائل التواصل الاجتماعي؟ إنها ClickUp!

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، ويحتوي على جميع الميزات والوظائف التي تحتاجها لتبسيط إنشاء محتوى علامتك التجارية وتنظيم سير العمل.

في حين أن معظم الأدوات في القائمة قادرة فقط على إنشاء هاشتاغات، فإن ClickUp يذهب إلى أبعد من ذلك.

إنشاء هاشتاغات شائعة لـ Instagram باستخدام ClickUp Brain

باستخدام ClickUp Brain — الذكاء الاصطناعي الأصلي للمنصة — يمكنك بسهولة إنتاج أفضل الهاشتاغات وأكثرها انتشارًا لجميع منشوراتك دون تحليل تصنيفاتها وأدائها. كما يتيح لك اختيار واستخدام أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude وGemini لمهام مختلفة بما في ذلك إنشاء الهاشتاغات، كل ذلك من مكان واحد.

يتيح لك ClickUp Docs لصق الهاشتاغات المحددة في مستند، وتنظيمها في فئات، واستخدامها عند الحاجة.

الآن، يمكنك أنت وفريقك التعاون بسهولة عبر المستند المشترك لإنشاء منشورات عند الحاجة، مما يبسط عملية نشر المحتوى التي كانت صعبة في السابق.

📮 ClickUp Insight: 88٪ من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50٪ يتجنبون استخدامه في العمل. العوائق الثلاثة الرئيسية هي عدم التكامل السلس، والفجوات المعرفية، والمخاوف الأمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة عملك ومؤمنًا بالفعل؟ ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، يجعل هذا حقيقة واقعة. فهو يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والأفكار بنقرة واحدة!

ولكن ماذا لو كنت بحاجة إلى مساعدة أكثر شمولية؟ تعرف على ClickUp Content Workflows! يعمل نظام سير العمل المنظم هذا على تبسيط عملية إنشاء المحتوى من الفكرة إلى النشر.

تخيل أنك تدير حملة على منصات التواصل الاجتماعي المتعددة لإطلاق منتج ما.

تعاون مع فريقك على ClickUp Docs لتوصل إلى أفكار منشورات مثيرة

تبدأ بعصف ذهني للأفكار في ClickUp Docs وتعيين مهام المحتوى باستخدام حالات ClickUp المخصصة مثل "Ideation" و"Draft" و"Review". يقوم الكتّاب بإنشاء المنشورات مباشرة على المنصة بينما يقوم المصممون بتحميل العناصر المرئية للموافقة عليها.

تقوم ClickUp Tasks بتتبع هذه الأنشطة وإخطار أعضاء الفريق المناسبين عندما يحين دورهم للمراجعة.

نفذ خطط المحتوى الخاصة بك دون أي تأخير — قم بجدولة منشوراتك على ClickUp Calendar

بمجرد الموافقة على المنشورات، يتم جدولتها باستخدام تقويم ClickUp، مما يضمن مزيجًا متوازنًا من المحتوى عبر المنصات. يمكنك استخدام الحقول المخصصة لتصنيف كل منشور حسب التنسيق (كاروسيل، بكرة، تغريدة) والأولوية.

طوال الحملة، تتعقب لوحات معلومات ClickUp التفاعل والأداء، مما يساعدك على تحسين استراتيجيتك في الوقت الفعلي. سهل للغاية، أليس كذلك؟

بالإضافة إلى ذلك، يقدم ClickUp عدة قوالب متخصصة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. أحد أفضلها هو قالب جدول نشر وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp.

احصل على قالب مجاني قسّم جدول نشر المحتوى الخاص بك إلى مهام يمكن إدارتها باستخدام نموذج جدول نشر الوسائط الاجتماعية من ClickUp.

يساعدك هذا النموذج على تنظيم جدول نشر المحتوى الخاص بك لإدارة منصات متعددة بكفاءة. يمكنك أيضًا:

حسّن المحتوى لكل منصة وتابع أداءها.

بسّط تخطيط المحتوى، وعزز التعاون بين أعضاء الفريق، وحسّن مستوى الظهور.

حسّن اتساق المحتوى وتنفيذ الاستراتيجية بشكل عام.

💡 نصيحة احترافية: حسّن طريقة تعاملك مع مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام قالب ClickUp Social Media Advanced Template. فهو متعدد الاستخدامات وسهل الاستخدام، ويتيح لك: خطط وجدول المنشورات عبر منصات متعددة

قم بتعيين الأدوار والمواعيد النهائية لتبسيط عملية إنشاء المحتوى

تتبع أداء المنشورات من خلال عروض التحليلات المدمجة

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون الجدد هذه الأداة مربكة في البداية بسبب مجموعة ميزاتها الواسعة.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

إنها أداة شاملة نستخدمها يوميًا. يمكننا إنشاء نظرة عامة سهلة على المشروع وقائمة مفصلة مستوردة على المستوى الفردي حتى نتمكن من التخطيط لفريق الخدمة الميدانية لدينا، ويمكننا ربط كل ذلك بلوحات المعلومات ونظرة عامة على الشؤون المالية. أوصي باستخدام ClickUp لجميع أنواع الفرق أو حتى للتخطيط الفردي.

إنها أداة شاملة نستخدمها يوميًا. يمكننا إنشاء نظرة عامة سهلة على المشروع وقائمة مفصلة مستوردة على المستوى الفردي حتى نتمكن من التخطيط لفريق الخدمة الميدانية لدينا، ويمكننا ربط كل ذلك بلوحات المعلومات ونظرة عامة على الشؤون المالية. أوصي باستخدام ClickUp لجميع أنواع الفرق أو حتى للتخطيط الفردي.

العثور على أفضل الهاشتاغات لمحتوى الفيديو هو صراع لا ينتهي أبدًا — إلا إذا كنت على دراية بـ VEED. IO. تتيح لك هذه الأداة المجانية، المثالية لـ Instagram Reels، البحث عن الهاشتاغات والكلمات المفتاحية الشائعة.

يمكنك إنشاء ما يصل إلى 20 هاشتاج وعلامة لـ Instagram ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

إذا أنفقت بضعة دولارات، يمكنك إنشاء نصوص وتعليقات، وترجمة مقاطع الفيديو، وإزالة الضوضاء العشوائية في الخلفية. بشكل عام، يعتبر VEED. IO أداة شاملة تسهل إنشاء المحتوى للمؤثرين.

أفضل ميزات VEED. IO

أنشئ هاشتاغات في ثوانٍ بناءً على تحليل محتوى الفيديو

احصل على اقتراحات هاشتاغ مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين التفاعل مع المنشورات

استخدم محرر الفيديو المدمج لإنشاء منشورات بسهولة لحملات وسائل التواصل الاجتماعي.

استفد من التخصيص الشامل للهاشتاجات لتحقيق الاتساق في العلامة التجارية.

قيود VEED. IO

يفتقر إلى تحليلات أداء الهاشتاجات المتعمقة

يركز بشكل أساسي على المحتوى القائم على الفيديو، مما يحد من تنوعه

أسعار VEED. IO

مجاني

Lite: 24 دولارًا شهريًا لكل محرر

المزايا: 55 دولارًا شهريًا لكل محرر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات VEED. IO

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 3. 3/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن VEED.IO ؟

يقول أحد مستخدمي G2:

Veed يجعل تحرير الفيديو الاحترافي أمرًا في غاية البساطة، خاصة للمبدعين والمدربين الذين لا يرغبون في التعامل مع برامج معقدة. يمكنني تغيير الحجم لأي منصة في ثوانٍ معدودة، وإضافة لافتات علوية تحمل العلامة التجارية، وإضافة لقطات إضافية، وتوقيت الترجمة بشكل مثالي، كل ذلك من متصفحي. يبدو أنه مصمم للمسوقين الذين يريدون السرعة دون التضحية بالجودة.

Veed يجعل تحرير الفيديو الاحترافي أمرًا في غاية البساطة، خاصة للمبدعين والمدربين الذين لا يرغبون في التعامل مع برامج معقدة. يمكنني تغيير الحجم لأي منصة في ثوانٍ معدودة، وإضافة لافتات علوية تحمل العلامة التجارية، وإضافة لقطات إضافية، وتوقيت الترجمة بشكل مثالي، كل ذلك من متصفحي. يبدو أنه مصمم للمسوقين الذين يريدون السرعة دون التضحية بالجودة.

⏩ اقرأ أيضًا: أفضل أدوات التسويق المؤثرة للوكالات

3. RiteTag (الأفضل لتحليل الهاشتاغات في الوقت الفعلي وتتبع الأداء)

عبر RiteTag

يشتهر RiteTag باقتراح علامات تصنيف بناءً على محتوى الصورة. فهو يعالج صورتك ويحلل مقاييس تفاعل الجمهور في الوقت الفعلي ويقترح أفضل علامات التصنيف للصورة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدامه للبحث يدويًا عن الهاشتاغات المتعلقة بموضوع معين، مثل السفر أو الطعام أو اللياقة البدنية أو أي شيء آخر.

الأداة سهلة الاستخدام والتصفح. تعمل ميزة الترميز اللوني على فرز الهاشتاغات بناءً على فعاليتها. يمكنك تحديد الهاشتاغات ولصقها في الحافظة لاستخدامها على الفور.

أفضل ميزات RiteTag

احصل على تحليل تفاعل الهاشتاج في الوقت الفعلي لتحسين استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي بمرور الوقت.

ادمج المنصة مع أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى للوسائط الاجتماعية مثل Buffer و Hootsuite.

احصل على مقارنات فورية للهاشتاغات لاختيار أفضلها

استخدم اقتراحات الهاشتاج لكل من الصور ومنشورات الوسائط الاجتماعية النصية.

قيود RiteTag

يفتقر إلى تتبع الاتجاهات بشكل متعمق يتجاوز الرؤى في الوقت الفعلي

يوفر واجهة مستخدم قديمة بعض الشيء مقارنة بالأدوات الأحدث

أسعار RiteTag

اقتراح هاشتاج: 49 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات RiteTag

G2: عدم كفاية التقييمات

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

4. Ahrefs (الأفضل للبحث المتعمق عن الهاشتاغات مع رؤى مدفوعة بتحسين محركات البحث)

عبر Ahrefs

تشتهر Ahrefs بأداة البحث عن الكلمات المفتاحية. ولكن هل تعلم أنها توفر أيضًا أداة مجانية لتوليد الهاشتاغات باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ باستخدامها، يمكنك البحث والحصول على الهاشتاغات الأكثر شيوعًا لمحتواك ببضع نقرات فقط.

يمكنك إما تحميل صورة أو وصفها ببضع كلمات، وسيقوم Ahrefs بإنتاج 10 هاشتاغات ذات صلة ومُحسّنة لـ SEO. أفضل جزء؟ على الرغم من قوتها، فإن هذه الأداة المجانية لا تتطلب أي تعلم، ولا حتى في أدنى درجة.

أفضل ميزات Ahrefs

استفد من أدوات البحث القوية عن الكلمات المفتاحية والهاشتاغات لتطوير استراتيجيتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

احصل على تحليلات للهاشتاجات تستند إلى البيانات باستخدام رؤى قوية لتحسين محركات البحث (SEO).

تتبع الهاشتاغات الشائعة من منشورات المنافسين باستخدام مقاييس حجم البحث

ادمجها مع أدوات Ahrefs SEO الأخرى لاستراتيجية محتوى وسائل التواصل الاجتماعي

قيود Ahrefs

يركز بشكل أكبر على تحسين محركات البحث (SEO)، مما يجعله أقل سهولة في الاستخدام للمستخدمين العاديين.

يفتقر إلى ميزات النشر المباشر على Instagram أو الجدولة

أسعار Ahrefs

Lite: 129 دولارًا شهريًا

قياسي: 249 دولارًا شهريًا

متقدم: 449 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 1499 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Ahrefs

G2: 4. 5/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Ahrefs؟

يقول أحد مستخدمي G2:

تجربتي العامة رائعة. يوفر Ahrefs جميع البيانات المهمة اللازمة لتحليل SEO. يقدم دراسة مفصلة عن تحليل الروابط الخلفية وتحليل المنافسين وتدقيق المواقع ومتتبع الترتيب. إنه أحد أفضل الأدوات لإجراء أبحاث عن المنافسين.

تجربتي العامة رائعة. يوفر Ahrefs جميع البيانات المهمة اللازمة لتحليل SEO. يقدم دراسة مفصلة عن تحليل الروابط الخلفية وتحليل المنافسين وتدقيق المواقع ومتتبع الترتيب. إنه أحد أفضل الأدوات لإجراء أبحاث عن المنافسين.

🧠 حقيقة ممتعة: يمكن للمستخدمين متابعة الهاشتاغات كما يتابعون الحسابات، مما يتيح لهم رؤية المنشورات ذات الصلة في موجزهم - حتى لو لم يكونوا يتابعون صاحب المنشور. 🤫

5. Canva (الأفضل لتوليد الهاشتاغات بسهولة أثناء تصميم منشورات Instagram)

عبر Canva

إذا كنت تستخدم Canva فقط لتصميم الإبداعات، فسوف تندهش من مدى فعاليته كمولد هاشتاغ. Canva سهل الاستخدام ومجاني ويستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم للبحث عن أفضل الهاشتاغات لموضوعك.

كل ما عليك فعله هو وصف المحتوى الخاص بك، وسيقوم المولد بإنشاء أفضل الهاشتاغات له، مصنفة بدقة إلى أقسام مثل عامة، خاصة بالموقع، إلخ.

وهذا يجعلها مثالية للمحتوى التفصيلي مثل Instagram Reels ومقاطع فيديو YouTube. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الوصول إلى الأداة على كل من الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android وiOS.

أفضل ميزات Canva

أنشئ علامات تصنيف مباشرةً ضمن سير عمل التصميم في ثوانٍ معدودة

احصل على اقتراحات هاشتاغ ذات صلة بناءً على محتوى الصورة والنص

احصل على اقتراحات تصميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب الهاشتاغات

أنشئ توصيات هاشتاغ قوية للعلامة التجارية من أجل الاتساق

قيود Canva

يفتقر إلى تحليلات ومتابعة متقدمة للهاشتاغات

يقدم خيارات تصفية هاشتاج أقل من الأدوات المخصصة

أسعار Canva

مجاني إلى الأبد

المزايا: 14.99 دولارًا شهريًا

الفرق: 29.99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Canva

G2: 4. 7/5 (أكثر من 4400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 12,500 تقييم)

عبر Hootsuite

أداة أخرى مجانية، وهي أداة البحث عن الهاشتاجات من Hootsuite، هي حل شامل يتيح لك تحسين المنشورات وجدولتها.

مثل معظم أدوات الهاشتاج الأخرى، ما عليك سوى وصف منشورك بالكلمات وإضافة الكلمات المفتاحية ذات الصلة. ستقوم الأداة باقتراح أفضل العلامات المناسبة لذلك.

ماذا أيضاً؟ مولد الهاشتاغات من Hootsuite متعدد الاستخدامات. بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، فإنه يولد هاشتاغات باللغات الفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية. بمجرد الانتهاء، يمكنك لصق الكلمات الرئيسية واستخدامها للنشر.

أفضل ميزات Hootsuite

تتبع أداء الهاشتاجات من خلال تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي.

ادمج الأداة مع العديد من المنصات الاجتماعية بخلاف Instagram

أتمتة وضع هاشتاج التعليق الأول لتحسين التفاعل

قيود Hootsuite

يتطلب خطة مدفوعة لتحليل الهاشتاجات وأتمتتها

يوفر اكتشافًا محدودًا للهاشتاغات مقارنة بالأدوات المستقلة

أسعار Hootsuite

احترافي: 149 دولارًا شهريًا

الفريق: 399 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Hootsuite

G2: 4. 2/5 (أكثر من 5700 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 3700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hootsuite؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أحب الطريقة التي يبسط بها Hootsuite جدولة وسائل التواصل الاجتماعي وإعداد التقارير. تسهل المنصة إدارة حسابات متعددة وجدولة المنشورات مسبقًا واستخراج التحليلات لتتبع الأداء. الواجهة سهلة الاستخدام، والتكامل مع أدوات أخرى مثل Zapier يبسط الأتمتة. بالإضافة إلى ذلك، تعد القدرة على التعاون مع أعضاء الفريق ميزة إضافية كبيرة!

أحب الطريقة التي يبسط بها Hootsuite جدولة وسائل التواصل الاجتماعي وإعداد التقارير. تسهل المنصة إدارة حسابات متعددة، وجدولة المنشورات مسبقًا، واستخراج التحليلات لتتبع الأداء. الواجهة سهلة الاستخدام، والتكامل مع أدوات أخرى مثل Zapier يبسط الأتمتة. بالإضافة إلى ذلك، تعد القدرة على التعاون مع أعضاء الفريق ميزة إضافية كبيرة!

⏩ اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لتقويم المحتوى لوسائل التواصل الاجتماعي في Excel و Sheets

7. OneUp (الأفضل لإدارة الهاشتاغات تلقائيًا مع جدولة وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر OneUp

يولد OneUp علامات تصنيف مناسبة لجميع منصات التواصل الاجتماعي تقريبًا، من Instagram إلى X وحتى TikTok. وهو مجاني وسهل الاستخدام للمبتدئين، حيث يقترح ما يصل إلى 10 علامات تصنيف شائعة يمكنك لصقها واستخدامها.

كما يتيح لك جدولة المنشورات ويوفر رؤية واضحة لمدى تفاعل الهاشتاج، مما يسمح لك بتحسين استراتيجيتك للحصول على أداء أفضل للحملة.

أفضل ميزات OneUp

استخدم اقتراحات الهاشتاج المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

جدول هاشتاغات التعليقات الأولى للحصول على تعليق أنظف

يدعم نشر الهاشتاغات المتكررة للحملات المستمرة

قيود OneUp

يفتقر إلى تتبع اتجاهات الهاشتاج في الوقت الفعلي

يركز أكثر على الجدولة أكثر من البحث العميق عن الهاشتاغات

أسعار OneUp

المبتدئين: 18 دولارًا شهريًا

متوسط: 60 دولارًا شهريًا

النمو: 120 دولارًا شهريًا

الأعمال: 300 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات OneUp

G2: 4. 3/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن OneUp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أحب الطريقة التي يمكنني بها جدولة المنشورات على Twitter و Instagram دون الحاجة إلى القلق بشأن التوقيت أو نشر المنشور في اليوم نفسه. كما يتيح لي ذلك إمكانية معاينة المنشور وتحسين مظهره كما أراه مناسبًا.

أحب الطريقة التي يمكنني بها جدولة المنشورات على Twitter و Instagram دون الحاجة إلى القلق بشأن التوقيت أو نشر المنشور في اليوم نفسه. كما يتيح لي ذلك إمكانية معاينة المنشور وتحسين مظهره كما أراه مناسبًا.

🔍 هل تعلم: هل أنت محتار بشأن عدد الهاشتاغات التي يجب استخدامها لتعزيز منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي؟ يقترح الخبراء أن مزيجًا من 3 إلى 5 هاشتاغات هو المزيج المثالي، خاصةً على Instagram! 😎

عبر Hashtagify

ليس من السهل العثور على هاشتاغات شائعة لمجال لا يحظى بشعبية على صفحة "استكشاف" في Instagram، إلا إذا كنت خبيرًا في هذا المجال. ولكن مع Hashtagify، يمكنك القيام بذلك بسهولة. تقترح هذه الأداة هاشتاغات بناءً على بيانات في الوقت الفعلي.

يمكنك أيضًا التحقق من درجات شعبيتها واتجاهات استخدامها للتأكد من أن كل علامة فريدة وملائمة وقابلة للانتشار. تتميز الأداة أيضًا بتنظيمها الفعال وقدراتها. تتيح لك العثور على أفضل فئات الهاشتاغات وإنشاء مجموعات هاشتاغات والمزيد.

أفضل ميزات Hashtagify

استفد من تحليلات الهاشتاجات المتعمقة وتتبع الاتجاهات

حلل استخدام الهاشتاجات من قبل المنافسين للحصول على رؤى استراتيجية

احصل على دعم اكتشاف الهاشتاغات المستندة إلى الموقع للوصول إلى الجمهور المستهدف

اطلع على البيانات التاريخية حول أداء الهاشتاجات بمرور الوقت

قيود Hashtagify

يركز بشكل أساسي على Twitter و Instagram، ويقتصر على منصات أخرى

تتميز بواجهة مستخدم قديمة بعض الشيء

أسعار Hashtagify

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Hashtagify

G2: عدم كفاية التقييمات

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🔍 هل تعلم؟ #Love هو الهاشتاج الأكثر استخدامًا على Instagram، بمتوسط يزيد عن 1.835 مليار عملية بحث. ❤️

9. All Hashtag (الأفضل لتوليد أفكار الهاشتاج وتصفيتها بسرعة)

عبر All Hashtag

التالي على قائمة أفضل أدوات إنشاء الهاشتاغات هو All Hashtag. ميزة هذه الأداة الفريدة هي أنها لا تقتصر على إنشاء الهاشتاغات فحسب، بل تتيح لك أيضًا إنشاؤها من الصفر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى تحليلات متقدمة والتحقق من تصنيفات الهاشتاغات الناجحة بناءً على شعبيتها.

مع All Hashtag، يمكنك إدارة مشاريع المحتوى الخاصة بك وظهورها بشكل شامل. نظرًا لأنه يوفر أيضًا عداد هاشتاج مجاني، يمكنك التأكد من إضافة العدد المناسب من العلامات لكل منشور لتجنب أي احتمالات للبريد العشوائي.

أفضل ميزات All Hashtag

أنشئ قوائم هاشتاج على الفور من خلال بحث بسيط ووفر الوقت

اختر من بين ثلاثة أنواع من الهاشتاغات: الأكثر شيوعًا والعشوائية والمباشرة لتناسب احتياجاتك.

ادمج المنصة عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي

احصل على وصول مجاني إلى إنشاء الهاشتاغات الأساسية

جميع قيود الهاشتاغ

يوفر تحليلات أساسية فقط دون رؤى متعمقة

يوفر خيارات تخصيص أقل لتصفية الهاشتاغات

جميع أسعار الهاشتاغات

أسعار مخصصة

جميع تقييمات ومراجعات الهاشتاغ

G2: عدم كفاية التقييمات

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

عبر أغراض العرض

أخيرًا، لنتحدث عن Display Purposes. يعمل منشئ هاشتاغات Instagram هذا بشكل جيد لمن يبحثون عن أداة احترافية وبديهية في الوقت نفسه. أحد أفضل ميزاته الفريدة هو أنه يتيح لك العثور على الهاشتاغات المحظورة لوضع علامة عليها وإزالتها من قائمتك على الفور.

بالإضافة إلى ذلك، يعد مساعد الذكاء الاصطناعي للأداة عنصرًا مفيدًا يوفر اقتراحات مخصصة لاختيار أفضل الهاشتاغات لمنشوراتك.

أفضل الميزات لأغراض العرض

اكتشف الهاشتاغات ذات الصلة الجمالية لمنشورات Instagram

احصل على درجة الصلة لترتيب الهاشتاغات الأفضل أداءً والحصول على أفضل النتائج.

انسخ وأنشئ مجموعات هاشتاجات كبيرة عندما تكون في عجلة من أمرك.

قيود أغراض العرض

يركز بشكل أساسي على الأهمية الجمالية بدلاً من مقاييس التفاعل

يوفر تخصيصًا محدودًا للهاشتاغات الخاصة بمجالات محددة

أسعار لأغراض العرض

المبتدئين: 7 دولارات شهريًا

النمو: 9 دولارات شهريًا

المزايا: 12 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 30 دولارًا شهريًا

عرض التقييمات والمراجعات

G2: عدم كفاية التقييمات

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

⏩ اقرأ أيضًا: كيفية استخدام ChatGPT للتسويق

أدوات إضافية Inflact: استخدم الموضوعات والصور وعناوين URL لإنشاء هاشتاغات إبداعية وشائعة. استخدم الموضوعات والصور وعناوين URL لإنشاء هاشتاغات إبداعية وشائعة.

TagBlender : أنشئ هاشتاغات إبداعية في ثوانٍ باستخدام فئات بسيطة فقط : أنشئ هاشتاغات إبداعية في ثوانٍ باستخدام فئات بسيطة فقط

SISTRIX: أدخل هاشتاج واحد لإنشاء عدة هاشتاجات ذات صلة لتوفير الوقت في البحث أدخل هاشتاج واحد لإنشاء عدة هاشتاجات ذات صلة لتوفير الوقت في البحث

احصل على أفضل مولد هاشتاج بالذكاء الاصطناعي!

في عالم التسويق السريع على Instagram، يمكن أن يؤدي استخدام أفضل استراتيجية هاشتاج إلى إحداث فرق كبير. عندما تجد هاشتاجات تتوافق مع المحتوى الخاص بك، فإنك تتواصل مع الجمهور المناسب، وتعزز التفاعل، وتحسن فرصك في أن يتم اكتشافك.

تتطلب إدارة الهاشتاغات بشكل فعال التخطيط والتنظيم والرؤى المستندة إلى البيانات. سواء كنت تتابع أداء الهاشتاغات أو تجدول المنشورات أو تحسن استراتيجيتك، فإن وجود النظام المناسب هو المفتاح.

يوفر لك ClickUp كل ما تحتاجه لتبسيط التسويق على Instagram، من البحث عن الهاشتاغات إلى جدولة المحتوى، كل ذلك في مكان واحد. لذا، جرب ClickUp اليوم وارتقِ باستراتيجيتك إلى المستوى التالي. سجل هنا للحصول على نسخة تجريبية مجانية!