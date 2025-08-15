Anthropic مقابل OpenAI: أي أداة الذكاء الاصطناعي تفوز؟

قرار واحد خاطئ في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يهدم شهورًا من العمل: عدم الالتزام بالمواعيد النهائية، وتعطل المنتجات، وترك فرق العمل في الشركة تبحث عن حلول بسبب عدم كفاية بروتوكولات السلامة.

يتطلب الريادة التكنولوجية تقنيات ذكاء اصطناعي مصممة للتعامل مع عمليات النشر المباشرة دون تردد. ويطالب قادة الأعمال بأنظمة تتمتع بفهم قوي للغة الطبيعية — ذكاء اصطناعي يؤدي وظائفه في الأوقات الحاسمة، وليس فقط في يوم العرض التوضي

طورت كل من Anthropic و OpenAI نماذج تعد بالابتكار والأمان والأداء. لكن الوعود لا تبرم الصفقات ولا تقدم المنتجات ولا توسع نطاق الأعمال.

دعنا نحلل المقارنة بين OpenAI و Anthropic: ليس فقط العناوين الرئيسية، ولكن الاختلافات الحقيقية التي ستكون مهمة عند البناء والتوسع والنشر بسرعة. سنركز على نماذجهم الأكثر شيوعًا، وهي ChatGPT و Claude.

وإذا كنت جادًا في اختيار شركة ذكاء اصطناعي يمكنها بالفعل دفع عملك إلى الأمام، فإن ClickUp لديها العقل والقوة.

Anthropic مقابل OpenAI في لمحة سريعة

فيما يلي مقارنة مباشرة بين قدرات Anthropic و OpenAI:

ميزة Anthropic OpenAI ⭐️ مكافأة: ClickUp الغرض الأساسي تركز على نماذج الذكاء الاصطناعي الآمنة والمتوافقة والأخلاقية ذكاء اصطناعي للأغراض العامة للمطورين والشركات قم بتشغيل مشاريع الذكاء الاصطناعي باستخدام المستندات والمهام والدردشة والمعرفة المؤسسية في مكان واحد للتخلص من التشتت نهج فريد أكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي شمولية في العالم، وتتميز بتعدد الاستخدامات بفضل قدرتها على فهم السياق RLHF + التدريب متعدد الوسائط — يوازن بين التعلم المعزز وتعليقات المستخدمين أكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي شمولاً في العالم، وهي متعددة الاستخدامات ومتوافقة مع السياق قوة الحوار تعد الذاكرة متعددة الدورات رائعة للمحادثات الطويلة وسير العمل التفصيلي يدعم نظام ChatGPT الصور والملفات والبيانات الحية والتفاعل الديناميكي احصل على ردود تراعي السياق وتستند إلى معرفتك بمساحة العمل أدوات التطوير وواجهة برمجة التطبيقات واجهات برمجة تطبيقات عامة محدودة (تركز على الموثوقية أكثر من التطوير المفتوح) واجهات برمجة تطبيقات قوية لـ GPT و DALL·E و Codex والمزيد – مثالية لعمليات تكامل الذكاء الاصطناعي المخصصة احصل على أحدث نماذج LLMs من Claude إلى ChatGPT إلى Gemini في نظام بيئي واحد متكامل وقوي للذكاء الاصطناعي أشهر ما يميزها الذكاء الاصطناعي الدستوري والأبحاث التي تضع السلامة في المقام الأول تنوع النماذج وأدوات تطوير الذكاء الاصطناعي الجمع بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع والأتمتة سهولة الاستخدام واجهة مستخدم بسيطة للدردشة مع عناصر تحكم محدودة واجهة سهلة الاستخدام مع عناصر تحكم مرنة واجهة مستخدم نظيفة مصممة لفرق من أي حجم التعاون الجماعي سير عمل بحثي فردي مع ميزات فريق محدودة أدوات أفضل للفريق في ChatGPT Team و Enterprise وثائق في الوقت الفعلي، ودردشة، وتعاون في المهام جاهزية التكامل تكامل مدمج محدود قائم على واجهة برمجة التطبيقات (API) نظام API قوي ودعم المكونات الإضافية يعمل مع أدوات مثل Slack وNotion وGitHub وغيرها لمن يناسبك باحثو الذكاء الاصطناعي والفرق التي تركز على السلامة المطورون والشركات الناشئة وفرق المؤسسات قادة الذكاء الاصطناعي وفرق التكنولوجيا ومديرو العمليات الذين يعملون على نطاق واسع

ما هي Anthropic؟

Anthropic هي شركة أبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي تركز على بناء نماذج لغوية كبيرة آمنة وموثوقة وسهلة التوجيه. تأسست Anthropic على يد موظفين سابقين في OpenAI، وتتمحور مهمتها حول مواءمة الذكاء الاصطناعي وأنظمة الذكاء الاصطناعي القابلة للتوجيه، مما يضمن أن النماذج تتصرف بشكل متوقع حتى في المواقف المعقدة.

منتجاتها الرئيسية هي عائلة نماذج Claude، المصممة لمعالجة اللغة الطبيعية المتقدمة، وإنشاء المحتوى، وحالات الاستخدام التجاري التي تتطلب الدقة والأمان.

ميزات Anthropic

👀 هل تعلم؟ بين أكتوبر 2023 ومايو 2024، قفزت درجة الشفافية لدى Anthropic بمقدار 15 نقطة (لتصل إلى 51 من 100). وهذا يمثل تحولًا كبيرًا نحو جعل نماذجها أكثر موثوقية.

تنبع الشفافية من خيارات تصميم أكثر ذكاءً تجعل مجال الذكاء الاصطناعي أكثر أمانًا وموثوقية. إليك كيف تبني Anthropic ذكاءً اصطناعيًا موثوقًا ولماذا تبرز منهجيتها.

الميزة الأولى: الذكاء الاصطناعي الدستوري

بدلاً من الاعتماد على التصحيحات البشرية المستمرة، تدرب Anthropic نماذجها على اتباع مجموعة مكتوبة من المبادئ الأخلاقية. تساعد هذه المقاربة، التي تسمى الذكاء الاصطناعي الدستوري، نماذج Claude على الحفاظ على الاتساق في المهام المعقدة، مما يسهل على الفرق تدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها دون القلق بشأن السلوك غير المتوقع.

عبر Anthropic

الميزة رقم 2: تحسين الحوار متعدد الأدوار

لا تقتصر نماذج Claude على الإجابة عن الأسئلة فحسب، بل إنها تتذكر المحادثة وتتابع التفاصيل وتبقى مركزة على الموضوع بمرور الوقت. وهذا يجعلها خيارًا قويًا للشركات التي تبني أدوات تعاون قائمة على الذكاء الاصطناعي حيث يجب أن تظل المحادثات الطويلة والتفاعلات مع العملاء وسير عمل الفريق واضحة ومحفوظة على المسار الصحيح.

عبر Anthropic

الميزة رقم 3: إجراءات السلامة الخاصة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات

تعمل Anthropic على اكتشاف أخطاء النماذج وإصلاحها في وقت مبكر، قبل أن تتسبب في مشاكل على نطاق واسع. من خلال تقييم LLM الأكثر ذكاءً، تقوم الشركة بضبط نماذج Claude لتظل دقيقة ومستقرة وجاهزة للاستخدام التجاري الفعلي، بدءًا من الأدوات الداخلية وحتى التطبيقات الموجهة للعملاء.

عبر Anthropic

أسعار Anthropic (Claude)

مجاني

المزايا: 20 دولارًا شهريًا

الفريق: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الحد الأقصى: يبدأ من 100 دولار للشخص الواحد

المؤسسات: أسعار مخصصة

📮ClickUp Insight: 88% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50% يتجنبون استخدامه في العمل. ما هي العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم التكامل السلس، والثغرات المعرفية، والمخاوف الأمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة عملك ومؤمنًا بالفعل؟ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، يجعل هذا حقيقة واقعة. فهو يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي، بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والأفكار بنقرة واحدة!

ما هي OpenAI؟

OpenAI هي شركة أبحاث وتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي تركز على ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي بالفائدة على البشرية جمعاء. تتمحور مهمة OpenAI حول بناء أنظمة ذكاء اصطناعي كفؤة وآمنة ومتوافقة مع القيم الإنسانية ومتاحة على نطاق واسع.

🧠 حقيقة ممتعة: وصل تطبيق ChatGPT من OpenAI إلى 100 مليون مستخدم أسرع من TikTok أو Instagram، مما يجعله أحد أسرع التطبيقات نموًا على الإطلاق!

تشمل الإصدارات الرئيسية لـ OpenAI عائلة ChatGPT (GPT-3. 5 و GPT-4 وأحدث الموديلات GPT-4o mini و GPT-4. 5 و GPT-o3) وأدوات مثل DALL·E لتوليد الصور و Codex لتوليد الكود و Whisper للتعرف على الكلام.

ميزات OpenAI

👀 هل تعلم؟ اعتبارًا من أبريل 2024، تستخدم أكثر من 90% من شركات Fortune 500 تقنية OpenAI، وهو معدل اعتماد أسرع من معدل اعتماد الإنترنت في بداياته.

معدل التبني هذا يقول كل شيء. لم تكتف نماذج OpenAI باكتساب زخم، بل أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي الافتراضية للمستخدمين العاديين. إليك كيفية قيام OpenAI بتشكيل هذا التحول.

الميزة الأولى: نظام ChatGPT البيئي

ربما بدأ ChatGPT كروبوت دردشة ممتع، ولكنه اليوم نظام بيئي كامل يدعم معالجة الصور وتحليل المستندات وإنشاء الأكواد وأدوات البيانات الحية، ويحظى بثقة الشركات والمستخدمين العاديين على حد سواء. إذا كنت تبحث عن أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم العمل الحقيقي، فإن منصة ChatGPT متعددة الوسائط تعمل بالفعل على تشكيل طريقة عمل الفرق في الأتمتة والإبداع والتعاون.

عبر OpenAI

الميزة رقم 2: واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات أدوات المطورين

تسهل واجهات برمجة التطبيقات (API) من OpenAI على المطورين الاستفادة من نماذج قوية مثل GPT و DALL ·E و Codex. من روبوتات دعم العملاء إلى أتمتة التصميم، توفر OpenAI للفرق طرقًا مرنة لإنشاء أدوات مبتكرة بسرعة، وغالبًا ما يتم تحسينها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأحدث مثل التعلم المعزز والضبط الدقيق لتحقيق نتائج أفضل.

عبر OpenAI

الميزة رقم 3: التخصيص على مستوى المؤسسات

يوفر ChatGPT Enterprise عناصر التحكم والمرونة التي تحتاجها الشركات، بما في ذلك أدوات الإدارة وميزات الأمان وخيارات النشر الخاص. بالنسبة للشركات التي تقارن بين منصات الذكاء الاصطناعي من حيث القوة والخصوصية، تسهل OpenAI طرح الذكاء الاصطناعي دون التنازل عن التحكم في البيانات الحساسة.

عبر OpenAI

أسعار OpenAI (ChatGPT)

مجاني

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

المزايا: 200 دولار شهريًا

الفريق: 30 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

👀 هل تعلم؟ في نوفمبر 2023، أعلنت الولايات المتحدة عن إنشاء معهد السلامة للذكاء الاصطناعي. معهد سلامة الذكاء الاصطناعي هو عادةً منظمة تقنية مدعومة من الدولة وتتمثل مهمتها الأساسية في: إجراء تقييمات مستقلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة (على سبيل المثال، اختبارات الكشف عن سوء الاستخدام، والمتانة، والتحيز، ومخاطر التحكم، والتأثير المجتمعي)

أبحاث رائدة في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي لتعميق فهم المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

تسهيل تبادل المعلومات بين الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين - على أساس طوعي ومنظم

Anthropic مقابل OpenAI: مقارنة الميزات

تتميز Anthropic و OpenAI بمزايا مختلفة، من نماذج محادثة أكثر أمانًا إلى دورات ابتكار أسرع. مع انتقال الذكاء الاصطناعي من المشاريع التجريبية إلى أدوات الأعمال اليومية، أصبح فهم التفاصيل الدقيقة وراء هذه المنصات أكثر أهمية من أي وقت مضى.

دعنا نحلل الميزات التي تهمك حقًا إذا كنت تعمل على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في شركتك وتحتاج إلى أن يعمل تحت الضغط، وليس فقط من الناحية النظرية.

1. سلوك النموذج والتوافق

تم تدريب نماذج Claude باستخدام الذكاء الاصطناعي الدستوري وصممت لتتبع مجموعة مكتوبة من الاعتبارات الأخلاقية. يُظهر Claude سلوك رفض قوي، وتخيلات قليلة، وتصحيح ذاتي أفضل في المطالبات المعقدة.

يؤكد قادة OpenAI أن GPT تستخدم ملاحظات المستخدمين، والتحسينات الدقيقة، وطبقات الإشراف لتوجيه السلوك. وهي تتحسن، ولكنها لا تزال أكثر عرضة للإجابة الزائدة أو الثقة المفرطة في الموضوعات غير المؤكدة.

🏆 الفائز: تتفوق Anthropic في التوافق. تُظهر نماذج Claude باستمرار سلوكًا أكثر أمانًا فور استخدامها، مما يجعلها أكثر ملاءمة لحالات الاستخدام عالية المخاطر حيث الثقة والقدرة على التنبؤ أمران غير قابلين للتفاوض.

2. التحكم والتخصيص على مستوى المؤسسات

يتوفر Claude عبر API والتكاملات (Slack و Notion) ولكنه يفتقر إلى أدوات إدارة مركزية أو تخصيص كامل. لا توجد حتى الآن عمليات نشر ذاتية أو خاصة.

يوفر ChatGPT Enterprise لوحات تحكم للإدارة وأذونات للفرق وحالات خاصة وتحليلات الاستخدام. يمكن تخصيص النماذج من خلال الضبط الدقيق ودعم التضمين.

🏆 الفائز: OpenAI تفوز لأن حزمة خدماتها للمؤسسات مصممة للتوسع مع ضوابط دقيقة ونشر خاص وتخصيص النماذج. بالنسبة للفرق التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتشغيل العمليات الداخلية أو دعم الإنتاج على نطاق واسع، فهي ببساطة أكثر استعدادًا.

3. تجربة المطورين ومرونة البناء

تقدم Anthropic واجهة برمجة تطبيقات Claude مع مجموعات أدوات تطوير برمجيات خفيفة الوزن وتركز على البساطة. توفر تحكمًا أقل في الوحدات النمطية وأدوات مطورين محدودة تتجاوز عمليات التكامل الأساسية.

توفر OpenAI منصة مطورين كاملة — واجهات برمجة تطبيقات للدردشة والصور والرموز والصوت. وهي تدعم GPTs المخصصة، والضبط الدقيق، والنشر السلس عبر التطبيقات وسير العمل.

🏆 الفائز: تمنح OpenAI المطورين مساحة أكبر للتطوير. بفضل مجموعة أدوات GPT الشاملة، يمكن للفرق الانتقال بسرعة من النموذج الأولي إلى الإنتاج دون الوصول إلى حدود المنصة.

Anthropic مقابل OpenAI على Reddit

غالبًا ما تكشف التعليقات الواقعية تفاصيل لا تجدها في قوائم الميزات. لفهم أداء Anthropic و OpenAI في سير العمل اليومي بشكل أفضل، استكشفنا مناقشات Reddit حيث شارك المستخدمون تجاربهم المباشرة.

إليك ما قالوه.

أشاد أحد مستخدمي Reddit بقدرة Claude على التعامل مع الأعمال المعقدة والإبداعية، وسلط الضوء على قوتها في المحادثات ومهام الكتابة والتحليل النصي العميق.

أنا أحب Opus كثيرًا، وأستخدمه للتحليل الإبداعي والمدروس، حيث يساعدني في التفكير في الأفكار المعقدة وأي كتابة طويلة. عندما تم إصدار الإصدار 3.5، توقفت عن استخدام Opus، وكالجميع، شعرت بإحباط شديد من التجربة المتوسطة كعميل يدفع رسومًا. مؤخرًا، عدت إلى Opus وتذكرت مدى روعته.

أنا أحب Opus كثيرًا، وأستخدمه للتحليل الإبداعي والمدروس، حيث يساعدني في التفكير في الأفكار المعقدة وأي كتابة طويلة. عندما تم إصدار الإصدار 3.5، توقفت عن استخدام Opus، وكالجميع، شعرت بإحباط شديد من التجربة المتوسطة كعميل يدفع رسومًا. مؤخرًا، عدت إلى Opus وتذكرت مدى روعته.

ومع ذلك، شارك أحد مهندسي البرمجيات كيف سهّلت واجهات برمجة التطبيقات (API) من OpenAI دمج الذكاء الاصطناعي في مشاريعهم، مسلطًا الضوء على الدعم القوي للمطورين الذي توفره المنصة وسهولة التعلم.

تشبه واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ OpenAI أي واجهة برمجة تطبيقات أخرى، لذا من الناحية التقنية، لا ينبغي أن يكون هناك أي صعوبة في التعلم. جميع نقاط النهاية والمعلمات وأمثلة الردود موثقة جيدًا.

تشبه واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ OpenAI أي واجهة أخرى، لذا من الناحية التقنية، لا ينبغي أن يكون هناك أي صعوبة في التعلم. جميع نقاط النهاية والمعلمات وأمثلة الردود موثقة جيدًا.

بينما تركز Anthropic على المبادئ التوجيهية الأخلاقية من أجل محادثات أكثر أمانًا ودعم إبداعي موثوق، تتميز OpenAI بأدواتها السريعة والمرنة للمطورين. يعتمد الاختيار المناسب على ما إذا كنت تفضل الموثوقية الإبداعية أو المرونة التقنية.

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ Anthropic و OpenAI

تتطور الذكاء الاصطناعي بسرعة. لكن إنجاز العمل الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي لا يزال بطيئًا بالنسبة للعديد من الفرق. تتم الأبحاث في مكان واحد، وتُنفذ المشاريع في مكان آخر، ويحتاج المحتوى إلى أداة ثالثة لبدء العمل.

ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، يغير ذلك ويقلل من انتشار الذكاء الاصطناعي. فهي تجمع عدة نماذج من الذكاء الاصطناعي في منصة واحدة تعمل على إدارة المهام وإنشاء المحتوى وأتمتة سير العمل في وقت واحد، دون الحاجة إلى دمج خمسة تطبيقات معًا. النتيجة؟ تستعيد الفرق يومًا كاملًا كل أسبوع وتوفر 86% من التكاليف في الوقت نفسه!

دعنا نستكشف كيف أن ClickUp هو الخيار الأذكى لبناء سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ClickUp's One Up #1: قم ببناء سير عمل أكثر ذكاءً مع ClickUp AI Project Management

قم بتحديد الأولويات وتوزيع المهام وتلخيصها تلقائيًا باستخدام منصة إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

يعمل الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل الطريقة التي تخطط بها الفرق وتتبعها وتنفذها، ولكن أدوات إدارة المشاريع التقليدية لا تزال تحاول اللحاق بالركب.

تُدمج منصة إدارة المشاريع ClickUp الذكاء الاصطناعي في كل جزء من سير عملك، بدءًا من تتبع المواعيد النهائية تلقائيًا وحتى إنشاء تحديثات المشاريع وملخصاتها دون الحاجة إلى الكتابة يدويًا. هكذا تحافظ الفرق سريعة الحركة على وتيرتها دون أن تفقد السيطرة.

📌 إليك سيناريو يوضح ذلك في الواقع:

فريقك سيطلق ميزة جديدة هذا الأسبوع. قم بإسقاط مهمة في ClickUp باسم "إطلاق التعاون المباشر في المستندات"

بفضل المساعدة الأصلية للذكاء الاصطناعي في ClickUp، لن تحتاج إلى إنشاء المهام الفرعية يدويًا. شاهد كيف يتم إنشاء الخطوات الرئيسية تلقائيًا: تحديد نطاق المتطلبات، وتسليم التصميم، وتذاكر التطوير، والاختبار، والنشر. ثم حدد المهام الفرعية التي تريد إنشاءها بالفعل وأدخلها إلى نظامك بنقرة واحدة.

قم بإنشاء مهام فرعية تلقائيًا من مهام ClickUp ووصف المهام عبر ClickUp AI

مع ظهور هذه المهام في قائمة المشاريع، يمكنك التبديل بين حقول AI Assign و AI Prioritize Custom Fields في ClickUp. لقد قمت بالفعل بإعدادها باستخدام مطالبات مثل:

"إذا تضمن الوصف عبارة "خطأ عاجل"، فضع علامة "أولوية عالية"

"قم بتعيين المهام التي تحتوي على كلمة design في العنوان إلى Akash" (مسؤول تجربة المستخدم لديك)

شاهد كيف يقوم الذكاء الاصطناعي بملء علامات الأولوية ومسؤولي المهام تلقائيًا، ويستمر في التحديث على فترات منتظمة حتى لا يفوتك أي شيء. بحلول منتصف الأسبوع، يكون العمل جارٍ على قدم وساق وبتركيز تام.

بالمناسبة، شاهد هذا الفيديو لتعرف كيفية إعداد AI Assign و AI Prioritize:

في أي وقت، من لوحة معلومات ClickUp، يمكنك إلقاء نظرة على بطاقات الذكاء الاصطناعي للحصول على التحديثات دون الحاجة إلى تحليل الأرقام والرسوم البيانية:

بطاقة AI StandUp تلخص ما تم إنجازه هذا الأسبوع وما هو قادم، لكل شخص

بطاقة تحديث مشروع الذكاء الاصطناعي التي توفر معلومات في الوقت الفعلي عن التقدم المحرز والعوائق والخطوات التالية

بطاقة Ask AI مخصصة حيث يمكنك أن تسأل: "ما هي المخاطر الرئيسية التي تؤخر هذا السباق؟" ويجيب ClickUp AI من سياق مساحة العمل

استخدم بطاقات الذكاء الاصطناعي في لوحات معلومات ClickUp للاطلاع على حالة المشروع وصحته في لمحة سريعة

هذه البطاقات ديناميكية. مع تغير المهام أو تحديثات الحالة أو ظهور العوائق، تعكس لوحة التحكم ذلك على الفور دون الحاجة إلى تعديلها يدويًا.

وفي الوقت نفسه، يحصل فريقك على تحديثات يومية دون الحاجة إلى طلبها مرارًا وتكرارًا: يقوم AI Team StandUp بتجميع أنشطة كل فرد في ملخص منظم، مما يلغي مهمة كتابة التحديثات.

عندما يحل يوم الجمعة، يتم نسخ تسجيلات الشاشة، المعروفة باسم ClickUp Clips أو الملاحظات الصوتية، تلقائيًا وتلخيصها في بنود عمل وقرارات موجزة بواسطة الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp.

ميزة ClickUp رقم 2: تسريع المهام اليومية باستخدام ClickUp Brain وBrain MAX وTalk to Text

احصل على إجابات فورية لأسئلتك من مساحة عملك باستخدام ClickUp Brain

الفرق التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل جيد لا تكتفي بالتجريب. إنها تنجز أعمالها بشكل أسرع وبجهد يدوي أقل.

يتيح ClickUp Brain لفريقك التخلص من الأعمال الروتينية، وتقليل التبديل بين السياقات، وإنجاز المهام بشكل أسرع دون الحاجة إلى التنقل بين عشرات تطبيقات الذكاء الاصطناعي. يوفر لك ChatGPT وClaude وGemini (والمزيد) — كل ذلك في واجهة واحدة حتى تتمكن من اختيار النموذج المناسب لأي مهمة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام GPT‑4o للتفكير الدقيق، والتبديل إلى Claude للمهام التي تتطلب سياقًا طويلًا، أو الاعتماد على Gemini عندما تريد السرعة أو التجريب.

قم بالتبديل بين عدة LLMs من مساحة عمل واحدة باستخدام ClickUp Brain — وفر الوقت والمال

مع ClickUp Brain MAX، رفيق الذكاء الاصطناعي على سطح المكتب، يمكنك جمع مساحة العمل و LLMs في مكان واحد. لا داعي للتبديل بين نوافذ ChatGPT وعلامات تبويب ClickUp أو أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

بفضل Talk to Text في Brain MAX، يمكنك فعليًا التحدث عن عملك حتى يتحقق:

قم بإملاء خطط السباق أو رسائل البريد الإلكتروني أو الملاحظات السريعة في Brain MAX — وسيتم نسخها وتحريرها وتنسيقها لتصبح محتوى مصقولًا، مع @mentions لزملائك وروابط إلى مهام ClickUp أو المستندات المناسبة

أنت تتحدث، والذكاء الاصطناعي يتصرف. أسرع بما يصل إلى 4 أضعاف من الكتابة

نظرًا لأن Brain Max يتكامل بعمق عبر تطبيقاتك، يمكنك أن تسأل: "هل تم دمج العلاقات العامة لصفحة الوظائف؟" أو "ما هي ملفات Figma المرتبطة بهذه المهمة؟" وستحصل على إجابات فورية ومراعية للسياق

اجعل صوتك أداة إنتاجية مع Talk to Text في ClickUp Brain MAX

من كتابة المسودات الأولى إلى تلخيص الملاحظات وإنشاء مهام جديدة، يجعل تنفيذ المهام اليومية أمرًا سهلاً. يمكنك أيضًا استخدام قوالب AI الموجهة من ClickUp لأتمتة المحتوى والبريد الإلكتروني وإعداد المهام المتكررة.

🗣️ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp AI:

تقول إحدى تقييمات G2:

ClickUp Brain يوفر الوقت حقًا. يمكن الآن للذكاء الاصطناعي المدمج تلخيص المواضيع الطويلة وصياغة المسودات وحتى نسخ المقاطع الصوتية مباشرة داخل المهمة، مما يتيح لفريقي تقليل التبديل بين السياقات والبحث عن أدوات إضافية.

ClickUp Brain يوفر الوقت حقًا. يمكن الآن للذكاء الاصطناعي المدمج تلخيص المواضيع الطويلة وصياغة المسودات وحتى نسخ المقاطع الصوتية مباشرة داخل المهمة، مما يتيح لفريقي تقليل التبديل بين السياقات والبحث عن أدوات إضافية.

📮ClickUp Insight: 62% من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد تكون واجهة روبوتات الدردشة المألوفة وقدراتها المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات. ومع ذلك، إذا كان على المستخدم التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل المرتبطة بذلك وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت. لكن ليس مع ClickUp Brain. فهو موجود في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية البسيطة، ويقدم لك إجابات ذات صلة وثيقة بمهامك! استمتع بتحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

ميزة ClickUp رقم 3: حافظ على سير العمل مع ClickUp Automations و Autopilot Agents

قم بتشغيل عمليات نقل المهام الفورية حسب الحالة باستخدام ClickUp Automations

تقوم الذكاء الاصطناعي بتغيير طريقة إنجاز عمل العملاء، وتتميز الفرق التي تعتمد على الأتمتة في مرحلة مبكرة بسرعة أكبر وأخطاء أقل. تستخدم ClickUp Automations الذكاء الاصطناعي للتعامل مع تسليم المهام ومتابعة العملاء والتحديثات الداخلية. لم تعد هناك حاجة لمتابعة تحديثات الحالة أو تذكر توزيع المهام، فكل شيء يتم تلقائيًا.

قم ببناء عمليات أتمتة باستخدام لغة بسيطة — دون الحاجة إلى إعدادات معقدة أو برمجة

قم بتعيين المهام ديناميكيًا بناءً على محفزات مثل النماذج أو تواريخ الاستحقاق

أرسل رسائل بريد إلكتروني تلقائية عند تغيير حالة المهمة أو إرسال النموذج

استخدم القوالب المعدة مسبقًا لتسريع عمل العملاء وتقليل وقت الإعداد

راقب تدفقات الأتمتة واضبطها باستخدام سجلات تدقيق شفافة

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم ClickUp Autopilot Agents عندما تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات نيابة عنك، وليس لمجرد اتباع القواعد. في حين أن ClickUp Automations رائعة للإجراءات التي يمكن التنبؤ بها والقائمة على المشغلات (مثل "عندما يتغير الحالة إلى "تم"، انقل المهمة إلى الأرشيف")، فإن Autopilot Agents تذهب إلى أبعد من ذلك. فهي تقيّم السياق وتتكيف مع الظروف المتغيرة ويمكنها تنفيذ سير عمل متعدد الخطوات مثل: "كل يوم جمعة، قم بتلخيص أنشطة الأسبوع، وتحديد المهام المتأخرة، وتعيين متابعات بناءً على الأولوية." إنها ليست مجرد منطق IF/THEN. إنها تفكر وتحدد الأولويات وتتصرف مثل زميل في الفريق. وبفضل التخصيص، يمكنك تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي لإعداد التقارير المتكررة أو توجيه المهام أو متابعة التسلسلات التي لا تريد أن تراقبها!

ميزة ClickUp رقم 4: إنشاء وإدارة العمل والتعاون عليه باستخدام ClickUp Docs

نظم معرفة فريقك واربطها بسير العمل الفعلي باستخدام ClickUp Docs

المستندات هي المكان الذي تبدأ فيه الأفكار، ولكن لا ينبغي أن تكون المكان الذي يتوقف فيه الزخم. ClickUp Docs تحول المحتوى الثابت إلى مساحات عمل تعاونية حية، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي الفرق على الكتابة والتنظيم واتخاذ الإجراءات، دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات أو فقدان السياق.

تسهل ClickUp Docs أيضًا إنشاء التحديثات واستخراج العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراءات وربط المهام في الوقت الفعلي، مما يحافظ على تزامن المشاريع والأشخاص والمحتوى.

قم بتحرير المستندات معًا من خلال التعاون في الوقت الفعلي والاقتراحات الذكية

حوّل النقاط البارزة إلى مهام ترتبط مباشرة بسير عملك

استخدم الصفحات المتداخلة والقوالب لتنظيم المحتوى حسب الموضوع أو الفريق

أضف المهام والجداول والتضمينات والأدوات المصغرة للحصول على السياق الكامل

قم بتعيين الأذونات للتحكم في الرؤية والمشاركة بأمان

🗣️ ماذا يقول Julien C. ، المصمم، عن ClickUp Docs:

أحتاج إلى مدونة لأكتب كل ما يعجبني في ClickUp. لديهم كل شيء: المهام (في عرض القائمة، عرض الجدول، عرض اللوحة، عرض التقويم، عرض الخريطة، إلخ)، المستندات، IA، لوحات المعلومات، الأتمتة... يمكنك مشاركة الروابط العامة للمهام أو المستندات.

أحتاج إلى مدونة لأكتب كل ما يعجبني في ClickUp. لديهم كل شيء: المهام (في عرض القائمة، عرض الجدول، عرض اللوحة، عرض التقويم، عرض الخريطة، إلخ)، المستندات، IA، لوحات المعلومات، الأتمتة... يمكنك مشاركة الروابط العامة للمهام أو المستندات.

ميزة ClickUp رقم 5: مركزية المحادثات مع ClickUp Chat

تعاون عبر المواضيع والمهام والفرق في ClickUp Chat

👀 هل تعلم؟ اكتشفت ClickUp أن 83% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون بشكل أساسي على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل مع فريقهم. ومع ذلك، يضيع ما يقرب من 60% من يوم عملهم في التبديل بين هذه الأدوات والبحث عن المعلومات.

لا ينبغي أن تؤدي الرسائل المتبادلة إلى إبطاء عملك. يوفر ClickUp Chat محادثات في الوقت الفعلي في مساحة العمل الخاصة بك، بحيث يمكن للفرق طرح الأسئلة واتخاذ القرارات والتصرف دون الحاجة إلى تبديل الأدوات أو فقدان سياق المحادثة.

بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة، يساعدك ClickUp Chat على تلخيص المواضيع واستخراج الخطوات التالية وإنشاء المهام على الفور، مما يحافظ على الأفكار والتنفيذ في مكان واحد.

تحدث في مكان العمل — لا داعي للتنقل بين علامات التبويب

أنشئ عناصر عمل مباشرة من أي رسالة بنقرة واحدة

لخص المواضيع الطويلة باستخدام الذكاء الاصطناعي للوصول إلى النقطة المهمة بشكل أسرع

استخدم وكلاء الدردشة لأتمتة الردود القياسية أو تشغيل سير العمل

نظم المحادثات حسب الفريق أو المشروع أو الموضوع لتسهيل المتابعة

🗣️ إليك ما قاله Thymen O. ، صاحب شركة صغيرة، عن ClickUp Chat:

تجعل ميزة الدردشة المدمجة التعاون في الوقت الفعلي سهلاً للغاية، وهي أحد الأسباب التي تجعلني أستخدم ClickUp يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، توفر لي أدوات الأتمتة والذكاء الاصطناعي الكثير من الوقت في المهام المتكررة. "

تجعل ميزة الدردشة المدمجة التعاون في الوقت الفعلي سهلاً للغاية، وهي أحد الأسباب التي تجعلني أستخدم ClickUp يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، توفر لي أدوات الأتمتة والذكاء الاصطناعي الكثير من الوقت في المهام المتكررة. "

قارن بين النماذج كما تشاء، ثم ابدأ في البناء باستخدام ClickUp

يعتمد الاختيار بين Anthropic و OpenAI على ما يهمك أكثر: توافق النماذج، سرعة الابتكار، دعم المؤسسات، أو السلامة. كلاهما يوسع الحدود بطرق مختلفة، والاختيار الصحيح يعتمد على أولوياتك.

ولكن عندما يحين وقت الانتقال من التقييم إلى التنفيذ، ستحتاج إلى مكان لتخطيط أعمال الذكاء الاصطناعي وكتابتها وإطلاقها وتوسيع نطاقها. وهنا يأتي دور ClickUp.

بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج و Docs و Chat وإدارة المهام، كل ذلك في مكان واحد، يساعدك ClickUp على تحويل النماذج الرائعة إلى نتائج ملموسة. بالإضافة إلى ذلك، لا داعي للقلق بشأن الاختيار بين OpenAI و Anthropic، لأن ClickUp يوفر لك كليهما بالفعل.

اشترك في ClickUp واجمع مشاريعك وفريقك وسير عملك في مساحة عمل واحدة قوية.