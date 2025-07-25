أفضل 10 بدائل لـ Stackby لسير عمل أكثر ذكاءً في عام 2025

لا يمكنك إنكار ذلك — لقد جذبنا Stackby جميعًا من النظرة الأولى. كان بسيطًا ولا يحتاج إلى كتابة أكواد برمجية، وشعرنا أنه الجسر المثالي بين قواعد البيانات وجداول البيانات.

ولكن بمجرد أن تصبح سير العمل أكثر تعقيدًا، تبدأ الشقوق في الظهور. وجد المستخدمون أن الأتمتة أساسية وأن الأداة أقل قوة مما كان متوقعًا. أفاد الكثيرون بأنهم يشعرون بالإحباط بسبب عدم التكامل مع الأدوات الأخرى.

إذا أصبح برنامج الجداول البيانية الذي تستخدمه لتبسيط سير العمل في مكان عملك غير كافٍ، فهذا الملخص مناسب لك.

لقد اخترنا بعناية بعض البدائل القوية التي تقوم بكل ما يقوم به Stackby، بل وأكثر من ذلك. تساعدك بدائل Stackby هذه على تنظيم البيانات المتناثرة وأتمتة الأعمال المتكررة وتمنح فريقك مساحة للتوسع دون الحاجة إلى إعادة بناء كل شيء من الصفر.

بدائل Stackby في لمحة سريعة

هل الوقت ضيق؟ إليك لمحة سريعة عن مقارنة أفضل بدائل Stackby.

أداة الأفضل لـ ميزة بارزة الأسعار ClickUp إدارة سير العمل والبيانات من البداية إلى النهاية لفرق العمل من جميع الأحجام حقول مخصصة، سير عمل آلي، لوحات معلومات في الوقت الفعلي، عرض جدولي للتحكم الكامل في المشروع يتوفر خطة مجانية؛ تتوفر أسعار مخصصة للمؤسسات Airtable قواعد بيانات بدون كود مع لمسة بصرية للفرق الصغيرة وأصحاب المشاريع الفردية لوحات معلومات مخصصة، وعروض مفلترة، وأذونات على مستوى السجلات خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا شهريًا monday. com تتبع المشاريع والتعاون البصري للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم لوحات مرئية، أداة إنشاء سير العمل بالسحب والإفلات، إدارة عبء العمل خطة مجانية (حتى مستخدمين)؛ خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا شهريًا Asana تحديد أولويات المهام وتنسيق العمل بين الوكالات والفرق الجدول الزمني، الحقول المخصصة، تقسيم المهام المدعوم بالذكاء الاصطناعي خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 13.49 دولارًا شهريًا Smartsheet جداول مشاريع معقدة للمؤسسات وفرق العمليات الكبيرة مخططات جانت، التبعيات بين الأوراق، ضوابط الأذونات تجربة مجانية متاحة؛ خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا شهريًا Quickbase الشركات والفرق الكبيرة التي تسعى إلى إنشاء تطبيقات أعمال مخصصة دون الحاجة إلى البرمجة الأتمتة والمنطق، ولوحات المعلومات القائمة على الأدوار، والحسابات المخصصة لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 35 دولارًا شهريًا Nifty جداول زمنية للمشاريع وتتبع المعالم البارزة للفرق المتوسطة والكبيرة معالم مرتبطة بالجدول الزمني، دردشة مدمجة، مهام متكررة خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا شهريًا Trello لوحات مهام مرئية وسير عمل بسيط للمستقلين والفرق الصغيرة أتمتة Butler، لوحات على طراز Kanban، مساحات عمل خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 6 دولارات شهريًا Coda مستندات ديناميكية تشبه التطبيقات للفرق الكبيرة سير عمل مخصص، مراكز فرق العمل، مساعد ذكي خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا شهريًا لكل Doc Maker Retable قاعدة بيانات خفيفة الوزن مدمجة مع جدول بيانات للمشغلين الفرديين أو الشركات الناشئة التعاون الجماعي، وأذونات على مستوى الأعمدة، وخيارات عرض مرنة، وإثراء البيانات بالذكاء الاصطناعي تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ الخطط من 12 دولارًا شهريًا

👀 هل تعلم؟ في الجدل الدائر حول قاعدة البيانات مقابل جدول البيانات ، يكمن أحد الاختلافات الرئيسية في كيفية ارتباط البيانات. بينما تتعامل جداول البيانات مع البيانات المسطحة والخطية، تسمح قواعد البيانات بإنشاء هياكل علائقية، مما يعني أنه يمكنك ربط جداول مختلفة باستخدام معرفات فريدة، تمامًا مثل ربط طلبات العملاء بملفات تعريف فردية. وهذا يجعل قواعد البيانات أكثر قوة عند إدارة البيانات المعقدة أو الديناميكية عبر فئات متعددة.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب جداول بيانات مجانية في Excel و ClickUp

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Stackby؟

إذا كنت قد تجاوزت Stackby أو تحتاج إلى ميزات أكثر تقدمًا ووظائف قوية، فإن البديل المناسب يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. ومع ذلك، لن تتناسب كل قواعد البيانات الهجينة مع احتياجات سير عملك.

إليك أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار بديل لـ Stackby:

طرق عرض مرنة للبيانات : تجاوز الجداول باستخدام أدوات تدعم طرق عرض القوائم والتقويمات واللوحات والمعارض — قابلة للتبديل بنقرة واحدة فقط

قدرات الأتمتة : أتمتة المهام المتكررة باستخدام المشغلات والإجراءات لتوفير الوقت وتقليل الأخطاء

عمق التكامل : تزامن بسلاسة مع مجموعة التقنيات الحالية لديك، بما في ذلك CRM وSlack وGmail والتطبيقات الأساسية الأخرى

ضوابط الأذونات : قم بتعيين مستويات وصول دقيقة لحماية البيانات الحساسة وتمكين التعاون الآمن والمبسط

التخصيص: أضف حقولًا وصيغًا وتخطيطات مخصصة — دون الحاجة إلى كتابة أي أكواد — لتجربة مساحة عمل مخصصة بالكامل

دعنا نتعمق في أفضل الأدوات البديلة لتنظيم البيانات التي تفي بجميع هذه المتطلبات وأكثر.

👀 هل تعلم؟ قاعدة البيانات العلائقية ليست مخصصة للمطورين فقط، بل هي أساس العديد من الأدوات التي لا تتطلب كتابة أكواد والتي تستخدمها بالفعل. من خلال تنظيم البيانات في جداول مرتبطة، تتيح لك قواعد البيانات العلائقية تتبع كل شيء بدءًا من تفاصيل العملاء وحتى تحديثات المشاريع دون تكرار. وهذا ما يجعل منصات مثل ClickUp و Airtable، من بين منصات أخرى، قوية للغاية خلف الكواليس.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام التبعيات الوظيفية في تصميم قواعد البيانات

أفضل بدائل Stackby لإدارة المشاريع

لقد قمنا بتجميع أفضل الأدوات البرمجية المشابهة لـ Stackby، والتي تجمع بين وظائف قاعدة البيانات وإدارة المهام وسير العمل بشكل سلس. هذه الأدوات مثالية للفرق الحديثة التي تسعى إلى تحقيق المزيد بأقل جهد.

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة سير العمل من البداية إلى النهاية)

تتبع ونظم جميع أنواع نقاط البيانات داخل مساحة إدارة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp

فكر في منصة إدارة العمل ClickUp كبديل لـ Stackby مع ميزات تعاون أفضل.

ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، يجمع بين إدارة المشاريع وتتبع المهام وإدارة المستندات والتعاون والأتمتة وقواعد البيانات القابلة للتخصيص في مساحة عمل موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

قم بتحرير البيانات بشكل مجمّع بسهولة باستخدام قاعدة البيانات البديهية التي لا تتطلب كتابة أي أكواد والتي تم إنشاؤها باستخدام ClickUp Table View

يعكس عرض الجدول في ClickUp بساطة جداول البيانات، ولكنه يتفوق عليها بفضل المهام المرتبطة وعلامات الأولوية والأعمدة المحسوبة وأشرطة التقدم التفاعلية. يمكنك استخدامه لإدارة حملات التسويق أو تنظيم مهام إطلاق المنتجات أو إنشاء نظام CRM خفيف الوزن في مكان واحد.

تكمن السحر الحقيقي في قابلية تخصيص المنصة. مع أكثر من 15 نوعًا من الحقول المخصصة، بما في ذلك القوائم المنسدلة والصيغ والعملات والتصنيفات، تتيح هذه الأداة المرنة للفرق التقاط أي نوع من بيانات المشروع وتصفيتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

احصل على قالب مجاني استفد من نموذج جدول بيانات ClickUp لتحسين تتبع البيانات المالية

يسهل قالب جدول بيانات ClickUp على الفرق التي تنتقل من Stackby إعادة إنشاء بنية بياناتها ببضع نقرات فقط.

سواء كنت تتعامل مع خرائط طريق المنتجات أو جداول المحتوى، فإن هذا النموذج يوفر وقت الإعداد ويمنحك ميزات متقدمة مثل تجميع المهام والمهام الفرعية المتداخلة.

الأتمتة هي ميزة أخرى بارزة. يمكنك إنشاء قواعد لتعيين المالكين أو تحديث الحالات أو إرسال التنبيهات، مما يقلل بشكل كبير من النفقات الإدارية اليدوية.

كل شيء يتزامن مع التقويم والبريد الإلكتروني وأدوات الطرف الثالث المفضلة لديك، مما يجعل ClickUp بديلاً ممتازًا لـ Stackby وترقية مهمة لتخطيط المشاريع وجدولتها.

هل تريد معرفة كيفية البدء في أتمتة سير العمل؟ هذا الفيديو يبسط الأمر! 👇

سواء كنت رائد أعمال فردي أو تدير فرقًا كبيرة متعددة الوظائف، فإن واجهة ClickUp سهلة الاستخدام تتكيف مع احتياجاتك وتتوسع مع نمو أعمالك.

أفضل ميزات ClickUp

حدد الأهداف وتتبع OKRs باستخدام لوحات المعلومات المدمجة

استخدم القوالب الجاهزة في إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء وتخطيط المحتوى

قم بالتبديل بين طرق العرض الجدول والقائمة والتقويم وجانت للحصول على منظور أفضل

احصل على رؤى تفصيلية حول الإنتاجية من خلال تتبع الوقت

أنشئ مهام متكررة باستخدام مشغلات أتمتة متقدمة

استيراد البيانات من Google Sheets في بضع ثوانٍ

قيود ClickUp

منحنى تعلم طفيف بسبب اتساع نطاق الميزات

قد يبدو الأمر صعبًا في حالات الاستخدام البسيطة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 10,300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 4400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد المراجعين في G2:

أستخدم هذه الحقول المخصصة لربط البيانات وأتمتة ClickUp لتنفيذ قواعد العمل. يمكنني بناء كل شيء تقريبًا باستخدامه. إذا لم يكن ذلك كافيًا، فإن ClickUp يحتوي على واجهة برمجة تطبيقات (API) يمكنها أداء كل ما نقوم به على الشاشة تقريبًا. وقد استخدمتها كثيرًا.

أستخدم هذه الحقول المخصصة لربط البيانات وأتمتة ClickUp لتنفيذ قواعد العمل. يمكنني بناء كل شيء تقريبًا باستخدامه. إذا لم يكن ذلك كافيًا، فإن ClickUp يحتوي على واجهة برمجة تطبيقات (API) يمكنها أداء كل ما نقوم به على الشاشة تقريبًا. وقد استخدمتها كثيرًا.

📮 ClickUp Insight: 45% من الموظفين فكروا في استخدام الأتمتة، لكنهم لم يتخذوا هذه الخطوة. هناك عوامل مثل الوقت المحدود، وعدم اليقين بشأن أفضل الأدوات، والخيارات الهائلة التي قد تمنع الناس من اتخاذ الخطوة الأولى نحو الأتمتة. ⚒️ بفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي سهلي الإنشاء والأوامر القائمة على اللغة الطبيعية، يجعل ClickUp من السهل البدء في استخدام الأتمتة. من التعيين التلقائي للمهام إلى ملخصات المشاريع التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يمكنك الاستفادة من أتمتة قوية وحتى إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين في دقائق، دون الحاجة إلى تعلم استخدام البرنامج. 💫 نتائج حقيقية: قلصت QubicaAMF وقت إعداد التقارير بنسبة 40% باستخدام لوحات المعلومات الديناميكية والمخططات التلقائية من ClickUp، مما حوّل ساعات من العمل اليدوي إلى رؤى في الوقت الفعلي.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب جداول مجانية وقابلة للتخصيص

2. Airtable (الأفضل لقواعد البيانات التي لا تحتاج إلى برمجة وتتميز بلمسة بصرية)

عبر Airtable

قليل من الأدوات تجعل تنظيم البيانات سلسًا ومُرضيًا مثل Airtable. فهو يجمع بين مرونة جدول البيانات وحساسية تصميم التطبيقات الحديثة، مما يجعله المفضل للمبدعين والمخططين على حد سواء.

يتيح لك مصمم الواجهة إنشاء لوحات معلومات مخصصة وعروض تشبه التطبيقات يمكن تكييفها مع مختلف المستخدمين دون الحاجة إلى أي برمجة. وهذا يعني أن فريق المحتوى لديك يمكنه التركيز على نشر سير العمل بينما يتتبع فريق الشؤون المالية عائد الاستثمار في الحملات، كل ذلك في نفس مساحة العمل.

مقارنةً بـ Stackby، تتميز تجربة المستخدم في Airtable بأنها أكثر دقة وتعاونًا وقابلية للتطوير، خاصةً عندما تحتاج الفرق إلى عرض قائم على الأدوار أو تحتاج إلى تصور البيانات بطرق متعددة.

يبسط Airtable أيضًا إنشاء قواعد البيانات بفضل مكتبة القوالب الغنية والربط البديهي بين الجداول، وهو أمر لا يزال Stackby يتعامل معه بشكل يدوي.

أفضل ميزات Airtable

استيراد ملفات CSV أو مزامنة مصادر البيانات الخارجية في الوقت الفعلي

أنشئ أذونات على مستوى السجلات للتحكم في وصول المستخدمين

تصور البيانات باستخدام الجداول المحورية والمخططات والخطوط الزمنية (إضافة Pro)

شارك العروض المرشحة خارجياً باستخدام رابط URL فريد

تعاون في الوقت الفعلي مع تتبع التغييرات على مستوى الميدان

قيود Airtable

يمكن أن ترتفع الأسعار بسرعة للفرق الأكبر حجمًا

تعد التقارير والتحليلات أساسية نسبيًا بدون إضافات

أسعار Airtable

مجاني

الفريق: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 54 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

حجم المؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Airtable

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Airtable؟

تقول إحدى تقييمات G2:

لقد وجدت واجهة Airtable سهلة الاستخدام للغاية. فهي تتميز بهيكل قوي لاستيعاب البيانات ومشاركتها بتنسيقات مختلفة. تعجبني الواجهات المختلفة التي يمكن إنشاؤها من جدول واحد. وأقدر إمكانية قيام الأشخاص بملء النماذج التي تحمّل البيانات إلى الجداول دون الحاجة إلى ترخيص لكل فرد يقوم بملء النموذج.

لقد وجدت واجهة Airtable سهلة الاستخدام للغاية. فهي تتميز بهيكل قوي لاستيعاب البيانات ومشاركتها بتنسيقات مختلفة. تعجبني الواجهات المختلفة التي يمكن إنشاؤها من جدول واحد. وأقدر إمكانية قيام الأشخاص بملء النماذج التي تحمّل البيانات إلى الجداول دون الحاجة إلى ترخيص لكل فرد يقوم بملء النموذج.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Airtable

3. monday. com (الأفضل لتتبع المشاريع البصرية والتعاون)

مصنفة بالألوان ومدعومة بجدول زمني ومنظمة — monday.com هي بديل موثوق لـ Stackby لإدارة المشاريع. يحب المستخدمون بشكل خاص لوحاتها المرئية المميزة وأداة إنشاء سير العمل بالسحب والإفلات.

ما يميزه هو كيفية دمجه السلس بين تتبع البيانات والتعاون. على عكس Stackby، الذي قد يبدو منعزلاً وثابتًا، يوفر monday.com لوحات تفاعلية حيث يمكن للفرق التعليق وتحديث الحالات وتعيين المالكين في الوقت الفعلي.

قد يبدو تصميمه القائم على الأعمدة مشابهًا لجدول البيانات، ولكن وراء هذه البساطة توجد منصة قوية تتعامل مع ترابط المهام وتتبع الوقت والأتمتة بسهولة. يمكن أيضًا لـ المساعدة بالذكاء الاصطناعي للمنصة أتمتة سير العمل وتنظيم البيانات.

بالنسبة للفرق التي ترغب في تجاوز قواعد البيانات السلبية والانتقال إلى التنفيذ العملي، فإن monday.com هو الترقية المثالية.

monday. com أفضل الميزات

أنشئ أتمتة مخصصة باستخدام أكثر من 250 مشغل وإجراء مسبق الإنشاء

استخدم عرض حجم العمل لموازنة قدرات الفريق عبر عدة مشاريع

تكامل أصلي مع Gmail و Outlook و HubSpot والمزيد

الوصول إلى قوالب مصممة خصيصًا لفرق التسويق وإدارة مشاريع PMO والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات

قم بإعداد لوحات خاصة وأذونات على مستوى العناصر لعمليات العمل الحساسة

قيود monday.com

قد يتطلب تدريبًا لتدريب المستخدمين غير التقنيين

بعض طرق العرض (مثل Gantt) مقصورة على الخطط الأعلى مستوى

أسعار monday.com

مجاني (حتى 2 مستخدم)

الأساسي: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

القياسي: 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات monday.com

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن monday.com؟

تقول مراجعة Capterra:

monday. com سهولة التخصيص حسب احتياجاتنا بفضل مرونته الكبيرة. يتميز بلوحات تحكم مرئية رائعة توفر لنا رؤية في الوقت الفعلي لما يحدث في مؤسستنا.

monday. com سهولة التخصيص حسب احتياجاتنا بفضل مرونته الكبيرة. يتميز بوجود لوحات تحكم مرئية رائعة توفر لنا رؤية في الوقت الفعلي لما يحدث في مؤسستنا.

4. Asana (الأفضل لترتيب المهام حسب الأولوية وتنسيق عمل الفريق)

عبر Asana

تخيل قائمة مهام لا تذكرك بما عليك القيام به فحسب، بل تخبرك أيضًا كيف تتناسب مع الصورة الأكبر. هذه هي الوضوح التي توفرها Asana. بفضل واجهتها البسيطة وعلاماتها المرمزة بالألوان، تجعل Asana المشاريع المعقدة تبدو سهلة الإدارة وذات هدف محدد.

تتيح لك ميزة الجدول الزمني تخطيط التبعيات بصريًا، بحيث يرى الجميع كيف تؤثر التأخيرات على الخطة. مقارنةً بجداول البيانات المسطحة في Stackby، تربط Asana المهام في خارطة طريق حية للمشروع. تعمل التعليقات والمهام الفرعية والأولويات على تنسيق فريقك دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

يمكنك إرفاق الملفات ووضع علامات على زملائك في الفريق وتحديد مواعيد الاستحقاق بنقرة واحدة. تساعد اقتراحات الذكاء الاصطناعي من Asana أيضًا في تقسيم الأهداف إلى خطوات قابلة للتتبع، مما يجعلها خيارًا أكثر ذكاءً للفرق التي تريد أكثر من مجرد تخزين.

أفضل ميزات Asana

أنشئ أهدافًا وتابع النتائج الرئيسية باستخدام لوحات معلومات OKR المدمجة

أتمتة الأعمال الروتينية باستخدام قواعد Asana والشروط المنطقية

تصور حجم العمل بين زملائك في الفريق لمنع الإرهاق

أضف حقولًا مخصصة وفلاتر فرز لتخصيص طرق عرض المهام

استخدم قوالب المشاريع لسير عمل التسويق والتصميم والهندسة

قيود Asana

لا توجد طريقة عرض تشبه جداول البيانات للمهام التي تتطلب استخدام قواعد بيانات كثيفة

ميزات الجدول الزمني والتقارير المتقدمة متاحة فقط في الخطط المدفوعة

أسعار Asana

شخصي: مجاني

المبتدئين: 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات Asana وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana؟

أحد المستخدمين على G2 يعلق:

Asana هي أداة إدارة مشاريع سهلة الاستخدام ومرنة، وهي رائعة للحفاظ على تنظيم الفرق ومتابعة عملها. من السهل إعدادها، خاصة للفرق الصغيرة، كما أن واجهتها البسيطة تجعل استخدامها اليومي سهلاً. على الرغم من وجود بعض الصعوبات في البداية، خاصة للمستخدمين الجدد، إلا أن الأدلة المفيدة ومركز الدعم القوي يجعلان الانتقال أكثر سلاسة.

Asana هي أداة إدارة مشاريع سهلة الاستخدام ومرنة، وهي رائعة للحفاظ على تنظيم الفرق ومتابعة عملها. من السهل إعدادها، خاصة للفرق الصغيرة، كما أن واجهتها البسيطة تجعل استخدامها اليومي سهلاً. على الرغم من وجود بعض الصعوبات في البداية، خاصة للمستخدمين الجدد، إلا أن الأدلة المفيدة ومركز الدعم القوي يجعلان الانتقال أكثر سلاسة.

5. Smartsheet (الأفضل لجدول المشاريع المعقدة وعمليات المؤسسات)

عبر Smartsheet

Smartsheet يشبه جدول البيانات ولكنه يعمل كأداة قوية. تحت صفوفه وأعمدة، يوجد نظام كامل لتنفيذ المهام مصمم للتنسيق الشامل.

تتجاوز مخططات Gantt وتتبع المسار الحرج والربط بين الأوراق ما يقدمه Stackby. يمكنك تصور المشاريع متعددة المراحل وتخصيص الموارد وإدارة المخاطر، كل ذلك مع إبقاء القيادة على اطلاع دائم من خلال لوحات المعلومات الديناميكية.

بينما يعاني Stackby من التبعيات واسعة النطاق وتوقع الجداول الزمنية، فإن Smartsheet يزدهر في تلك السيناريوهات. تعد طبقات الأذونات وسجلات الأنشطة مثالية لفرق المؤسسات التي تتعامل مع الامتثال أو إعداد التقارير عبر الأقسام.

أفضل ميزات Smartsheet

أتمتة الموافقات والتنبيهات باستخدام محرك سير العمل المدمج

أنشئ لوحات معلومات وشاركها لإعداد تقارير المشاريع في الوقت الفعلي

أنشئ صيغًا وحسب المقاييس وأنشئ مخططات باستخدام الذكاء الاصطناعي

استخدم سجل مستوى الخلية لتدقيق كل تحديث

إدارة الوصول باستخدام أذونات على مستوى المجموعة ومستوى الورقة

تعاون مع الموردين أو العملاء باستخدام أوراق وتقارير مشتركة

قيود Smartsheet

قد تبدو واجهة المستخدم قديمة مقارنة بالأدوات الحديثة

تتطلب الميزات المتقدمة وقتًا لإعدادها وتعلمها

أسعار Smartsheet

المزايا: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

إدارة العمل المتقدمة: أسعار مخصصة

تقييمات Smartsheet وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 19,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Smartsheet؟

تقييم أحد مستخدمي Capterra:

بشكل عام، يتفوق Smartsheet في إنشاء بيئة تعاونية حيث يمكن للفرق العمل معًا بسلاسة. إن الجمع بين التصميم سهل الاستخدام والواجهة المنطقية وعرض المشاريع المتطور يجعله أصلًا قيمًا لإدارة المشاريع ودفع نجاح الفريق.

بشكل عام، يتفوق Smartsheet في إنشاء بيئة تعاونية حيث يمكن للفرق العمل معًا بسلاسة. إن الجمع بين التصميم سهل الاستخدام والواجهة المنطقية وعرض المشاريع المتطور يجعله أصلًا قيمًا لإدارة المشاريع ودفع نجاح الفريق.

👀 هل تعلم؟ قبل تسمية برنامج الجداول البيانية الأصلي Excel، أطلقت Microsoft عليه اسم "Odyssey"!

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Smartsheet لإدارة المشاريع

6. Quickbase (الأفضل لإنشاء تطبيقات أعمال مخصصة بدون برمجة)

عبر Quickbase

فكر في Quickbase كأداة إنشاء برامج داخلية لا تتطلب شهادة في الهندسة. تم تصميمه للفرق التي ترغب في تحويل جداول البيانات إلى تطبيقات منظمة مع منطق أعمال ونماذج وتقارير في الوقت الفعلي

يتجاوز Quickbase بكثير ما يقدمه Stackby من خدمات بدون كود، حيث يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات علائقية بالكامل تعمل على أتمتة سير العمل عبر الأقسام المختلفة. يمكنك إنشاء قواعد شرطية وتكوين نماذج البيانات وتشغيل إجراءات مثل الموافقات أو الإشعارات، كل ذلك من خلال واجهة مرئية.

على عكس Stackby، الذي يقتصر على تتبع المهام وقواعد البيانات، يصبح Quickbase نظامك الخلفي لكل شيء بدءًا من مراقبة المخزون وحتى انضمام الموردين.

إنه مفيد بشكل خاص لفرق العمليات والمالية وتكنولوجيا المعلومات التي ترغب في سير عمل قابل للتطوير ومصمم خصيصًا لتناسب منطق أعمالها دون الحاجة إلى إعادة اختراع العجلة.

أفضل ميزات Quickbase

استخدم الصيغ والتعبيرات لإجراء حسابات مخصصة عبر الحقول

أنشئ تقارير مع تصفية وتجميع ومخططات ديناميكية

أتمتة مزامنة البيانات من مصادر خارجية مثل Excel أو Salesforce

قم بتنفيذ لوحات معلومات قائمة على الأدوار لتخصيص وصول المستخدمين

استفد من بيئات الاختبار لتجربة التطبيقات قبل نشرها

قيود Quickbase

قد يكون مبالغًا فيه بالنسبة لتتبع المهام البسيطة أو المشاريع الشخصية

تفتقر واجهة المستخدم إلى اللمسات الحديثة مقارنة بالأدوات الأحدث

أسعار Quickbase

الفريق: يبدأ من 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

الأعمال: يبدأ من 55 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تجربة مجانية: 30 يومًا مع إمكانية الوصول إلى الميزات التجارية

تقييمات ومراجعات Quickbase

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Quickbase؟

تقول إحدى تقييمات G2:

يمنحنا Quickbase المرونة اللازمة لإدارة عملياتنا بطريقة تتناسب مع طريقة عملنا. يعجبني أنه ليس صارمًا. فهو يتيح لنا إنشاء سير عمل يتناسب مع احتياجاتنا، حتى عندما تكون هذه الاحتياجات معقدة. على سبيل المثال، نتعامل مع الكثير من العملاء والمطالبات والفواتير، ويتيح لنا Quickbase إنشاء مسارات وأتمتة أجزاء من هذه العملية.

يمنحنا Quickbase المرونة اللازمة لإدارة عملياتنا بطريقة تتناسب مع طريقة عملنا. يعجبني أنه ليس صارمًا. فهو يتيح لنا إنشاء سير عمل يتناسب مع احتياجاتنا، حتى عندما تكون هذه الاحتياجات معقدة. على سبيل المثال، نتعامل مع الكثير من العملاء والمطالبات والفواتير، ويتيح لنا Quickbase إنشاء مسارات وأتمتة أجزاء من هذه العملية.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات تصميم قواعد البيانات لتصور نماذج البيانات وإنشائها

7. Nifty (الأفضل لجدول زمني للمشاريع وتتبع المعالم)

عبر Nifty

يجمع Nifty بين التخطيط والتنفيذ في مساحة واحدة نظيفة وتعاونية. إنه نوع من الأدوات التي تبدو خفيفة بشكل مدهش حتى تدرك أنها تتولى إدارة كامل مسار مشروعك من البداية إلى التسليم.

تربط ميزة الجدول الزمني المهام تلقائيًا بالمراحل المهمة، بحيث تركز الفرق على النتائج بدلاً من المخرجات فقط. على عكس Stackby، حيث يتطلب تتبع المراحل المهمة إنشاء عروض وصيغ مخصصة، يوفر Nifty خريطة طريق مرئية مدمجة تحافظ على تنسيق الجميع دون عناء.

يمكنك أيضًا الحصول على الدردشة والمستندات ومشاركة الملفات ولوحات المهام في مكان واحد، مما يجعله أكثر تنوعًا للفرق التي تدير مشاريع العملاء أو سباقات المنتجات.

أفضل الميزات الرائعة

أنشئ مهام متكررة وتبعيات المهام عبر المشاريع

استخدم الدردشة الجماعية مع مواضيع مرتبطة مباشرة بالمهام

أنشئ مهام ذكية ووثائق خاصة بالمشاريع باستخدام Orbit AI

التبديل بين طرق عرض الجدول الزمني والمسار والقائمة بسهولة

قم بتعيين أذونات المشاريع التي تواجه العملاء وروابط المشاركة الخارجية

قيود بسيطة

نظام تكامل أصغر مقارنة بالمنصات الأكبر حجمًا

تحليلات محدودة أو ميزات إعداد تقارير متقدمة

أسعار رائعة

مجاني (عدد غير محدود من الأعضاء)

المبتدئين: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 149 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات رائعة

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (300+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Nifty؟

تقول إحدى تقييمات Capterra:

Nifty هي أداة رائعة إذا كنت تبحث عن أداة جيدة لإدارة المشاريع. من السهل جدًا البدء في استخدامها. تتسم متابعة المشاريع بالسهولة بفضل توفر العديد من ميزات تتبع المشاريع مثل Kanban والجداول الزمنية. كما أن سعرها معقول ومناسب للغاية. ميزة دعم العملاء ممتازة أيضًا.

Nifty هي أداة رائعة إذا كنت تبحث عن أداة جيدة لإدارة المشاريع. من السهل جدًا البدء في استخدامها. تتسم متابعة المشاريع بالسهولة بفضل توفر العديد من ميزات تتبع المشاريع مثل Kanban والجداول الزمنية. كما أن سعرها معقول ومناسب للغاية. ميزة دعم العملاء ممتازة أيضًا.

8. Trello (الأفضل للوحات المهام المرئية وسير العمل البسيط)

عبر Trello

يحول Trello تتبع المهام إلى تجربة بصرية — ملاحظات لاصقة على لوحة رقمية، ولكن بطريقة أكثر ذكاءً. إنه نوع من الأدوات التي تساعد فريقك على "رؤية" العمل قيد التنفيذ، وليس مجرد إدراجه في قائمة.

يكمن جمال Trello في واجهته القائمة على البطاقات. يمكن أن تحتوي كل بطاقة على قوائم مراجعة وتعليقات ومرفقات ومواعيد نهائية وحقول مخصصة.

على عكس Stackby، الذي يعطي الأولوية للبيانات المنظمة، تم تصميم Trello للتدفق. إنه مثالي لإدارة المهام الخفيفة والتخطيط الجماعي وسير العمل التحريري حيث المرونة أكثر أهمية من قواعد البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك أداة الأتمتة Butler إعداد القواعد والمشغلات لنقل البطاقات وتعيين زملاء الفريق وإرسال التنبيهات، مما يقلل من الأعمال الروتينية دون الحاجة إلى عمليات تكامل. مع الخطط المدفوعة الأعلى، يمكنك أيضًا الاستفادة من Atlassian Intelligence في عملك.

أفضل ميزات Trello

أضف ميزات إضافية للتقويمات وتتبع الوقت والتصويت والمزيد

استخدم قوالب البطاقات لتوحيد المهام المتكررة

قم بتصفية اللوحات حسب التسمية أو العضو أو تاريخ الاستحقاق

قم بمزامنة اللوحات مع Slack وGoogle Drive وMicrosoft Teams

قم بإدارة لوحات متعددة باستخدام Trello Workspaces

قيود Trello

ليس مثاليًا لسير العمل المعقد أو مجموعات البيانات الكبيرة

تقارير وتحليلات محدودة للمشاريع

أسعار Trello

مجاني (حتى 10 متعاونين)

قياسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 12.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا، بتقدير 50 مستخدمًا)

تقييمات وتقييمات Trello

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟

يشارك أحد المراجعين في G2:

يتيح لي Trello تنظيم مشاريعي والعمل بطريقة مفتوحة ورسومية يسهل فهمها بمجرد النظر إليها. إنه بديهي، لذا أقضي وقتًا أقل في سير العمل وأكثر في العمل. نظرًا لسهولة استخدامه، يمكنني إشراك الفريق بسهولة دون إنفاق ثروة على تدريب معقد.

يتيح لي Trello تنظيم مشاريعي والعمل بطريقة مفتوحة ورسومية يسهل فهمها بمجرد النظر إليها. إنه بديهي، لذا أقضي وقتًا أقل في سير العمل وأكثر في العمل. نظرًا لسهولة استخدامه، يمكنني إشراك الفريق بسهولة دون إنفاق ثروة على تدريب معقد.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Trello

9. Coda (الأفضل لتحويل المستندات إلى مساحات عمل ديناميكية)

في مكان ما بين المستند وقاعدة البيانات، يغير Coda بهدوء قواعد ما يمكن أن يفعله المستند. لا تكتفي بالكتابة في Coda، بل يمكنك إنشاء سير العمل بأكمله وأتمتته وربطه داخل صفحة واحدة.

تكمن السحر الحقيقي لـ Coda في حزمها ونظام الصيغ، التي تحول مستنداتك إلى تطبيق صغير قوي. يمكنك سحب البيانات من أدوات مثل Slack أو Jira أو Google Calendar، وتشغيل الأزرار لتشغيل المهام، وكتابة الصيغ التي تمتد عبر الجداول والأقسام.

على الرغم من أن Stackby يوفر قوة قاعدة البيانات، إلا أنه لا يسمح بهذا المستوى من التفاعل والتخصيص داخل المستند.

في Coda، لا يحتاج فريقك إلى التبديل بين علامات التبويب أو الأدوات، حيث يمكنهم إدارة المهام واتخاذ القرارات واتخاذ الإجراءات دون مغادرة المستند. إنه مثالي للفرق المعتمدة على المعرفة وقادة العمليات الذين يريدون لوحة مرنة مزودة بمنطق ذكي.

أفضل ميزات Coda

أنشئ صفحات تفاعلية بأقسام قابلة للطي وجداول مضمنة

استخدم الأزرار لتشغيل إجراءات مثل الإشعارات أو التحديثات أو استدعاءات API

خصص سير العمل باستخدام التنسيق الشرطي القائم على المنطق

انشر المستندات كمواقع ويب أو شاركها كبوابات سهلة الاستخدام للعملاء

تعاون مع أذونات دقيقة عبر الجداول والصفحات والحزم

قيود Coda

قد يستغرق بعض الوقت لتعلم المنطق الكامل وصيغة الصيغة

تجربة استخدام الهاتف المحمول أقل سلاسة من إصدار سطح المكتب

أسعار Coda

مجاني

المزايا: 12 دولارًا شهريًا لكل Doc Maker (المحررون مجانًا)

الفريق: 36 دولارًا شهريًا لكل Doc Maker (المحررون مجانًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Coda

G2 : 4. 7/5 (450+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Coda؟

يشارك أحد المراجعين في Capterra:

*أرى Coda كبرنامج Word/Docs مع وظائف Excel/Sheets/Airtable ومظهر Notion – خذ كل ذلك وأضف إليه قوة هائلة من خلال إمكانية التخصيص اللامحدودة وفريق دعم عملاء رائع سيساعدك على تحقيق أشياء لم تكن تعلم حتى أنها ممكنة – ما ستحصل عليه في النهاية هو مجرد مستند، كما يجب أن يكون المستندات

*أرى Coda كبرنامج Word/Docs مع وظائف Excel/Sheets/Airtable ومظهر Notion – خذ كل ذلك وأضف إليه قوة هائلة من خلال إمكانية التخصيص اللامحدودة وفريق دعم عملاء رائع سيساعدك على تحقيق أشياء لم تكن تعلم أنها ممكنة – وستحصل في النهاية على مجرد مستند، كما يجب أن يكون المستندات

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Coda

10. Retable (الأفضل للبرامج الهجينة الخفيفة الوزن التي تجمع بين جداول البيانات وقواعد البيانات)

يخفي Retable وراء تصميمه البسيط والأنيق مرونة مذهلة، مثل جدول بيانات تعلم بهدوء حيلًا جديدة بينما كنت غافلًا.

يقدم Retable تخطيطًا مألوفًا للجداول، ولكنه يرتقي به من خلال التنسيق الشرطي والعروض المتعددة وأنواع الأعمدة الذكية. في حين أن Stackby يبدو صارمًا أو مربكًا عند زيادة التعقيد، فإن Retable يحافظ على مرونة الاستخدام وسهولة الاستخدام.

يمكنك بسهولة تصفية العروض وترميز البيانات بالألوان وتطبيق الصيغ دون الحاجة إلى تعلم معقد. هيكله الديناميكي يجعله مثاليًا للمشغلين الفرديين والشركات الناشئة أو الفرق التي تبحث عن التخلص من جداول البيانات الضخمة دون الانغماس في برامج المؤسسات.

أفضل ميزات Retable

تعاون في الوقت الفعلي مع مزامنة فورية على مستوى الخلايا

قم بتعيين أذونات على مستوى الأعمدة لتأمين التعاون بين أعضاء الفريق

استخدم عروض التقويم والكانبان والمعرض لتصور البيانات

شارك العروض المباشرة خارجيًا عبر روابط عامة أو أكواد تضمين

تتبع التغييرات باستخدام سجل الإصدارات وخيارات التراجع

إثراء البيانات باستخدام أنواع أعمدة Chat GPT

قيود Retable

مكتبة قوالب محدودة مقارنة بالمنصات الأكبر حجمًا

يفتقر إلى الأتمتة العميقة أو التكامل الأصلي

أسعار Retable

الفريق: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Retable

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 6/5 (70+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Retable؟

تقول إحدى مراجعات Capterra:

إنه يسد الفجوة بين قواعد البيانات وجداول البيانات. من منظور جداول البيانات، فهو أكثر توجهاً نحو تخزين البيانات دون قاعدة بيانات كاملة، ولكنه أكثر ثراءً في المبدعين سهلي الاستخدام من قاعدة البيانات. أحب الطرق المتعددة التي تتيح لك تضمين عروض البيانات في تطبيقات أخرى، حيث يمكنك تعديلها وجمع البيانات.

إنه يسد الفجوة بين قواعد البيانات وجداول البيانات. من منظور جداول البيانات، فهو أكثر توجهاً نحو تخزين البيانات دون قاعدة بيانات كاملة، ولكنه أكثر ثراءً في المبدعين سهلي الاستخدام من قاعدة البيانات. أحب الطرق العديدة التي تتيح لك تضمين عروض البيانات في تطبيقات أخرى، حيث يمكنك تعديلها وجمع البيانات.

من جداول البيانات إلى القوى الخارقة مع ClickUp

لنكن صادقين، Stackby ساعدك على البدء، ولكن حان الوقت للترقية إلى أدوات تفعل أكثر من مجرد تخزين البيانات. سواء كنت تريد تعاونًا أكثر نظافة، أو أتمتة أكثر ذكاءً، أو جدولة مشاريع سهلة، أو منصة تتكيف مع سير عملك الفريد، فإن البديل المناسب يمكن أن يغير عمل فريقك تمامًا.

من بين جميع الأدوات المتاحة، يبرز ClickUp كأداة شاملة تجمع بين المرونة والهيكل وسهولة الاستخدام بشكل لا مثيل له. من الحقول المخصصة إلى طرق عرض الجداول الديناميكية، إنه مساحة العمل الحديثة التي لن تتجاوزها.

هل أنت مستعد لترك صراع جداول البيانات وراءك؟ اشترك في ClickUp وحوّل سير عملك من الأساسي إلى الرائع.