21 قالب جدول مجاني لتحسين الكفاءة

هل تشعر بالإرهاق من المستندات الطويلة والمزدحمة؟ تعد الجداول طريقة رائعة لتنظيم البيانات في تنسيق واضح ومنظم. يمكن أن تساعدك في مقارنة المنتجات، أو تتبع المشاريع، أو التعامل مع التقارير المالية، أو إدارة المخزون، أو تحليل نتائج الاستطلاع.

ولكن، قد يستغرق إنشاء جدول جديد من البداية لكل مهمة وقتًا طويلاً. من ناحية أخرى، يسهل عليك الجدول المصمم مسبقًا توفير الجهد والوقت، مما يساعدك على التركيز على المهام المهمة.

وهنا يأتي دور قوالب الجداول!

في منشور المدونة هذا، قمنا بتجميع أفضل 21 قالب جدول مجاني قابل للتخصيص بالكامل ومصممة لجعل حياتك أسهل. هل أنت مستعد لتقليل الجهد اليدوي وتصبح أكثر تنظيمًا؟ لنبدأ!

ما هي قوالب الجدول؟

قوالب الجدول عبارة عن تخطيطات منظمة للصفوف والأعمدة المستخدمة لتسجيل المعلومات وتقديمها بطريقة منظمة، مثل تفاصيل العملاء والمعاملات المالية والمهام والميزانيات وغيرها.

فيما يلي العناصر الرئيسية لقوالب الجدول:

الصف الرئيسي: يحتوي كل عمود في الصف العلوي من قالب الجدول على تسميات لتوفير سياق للبيانات المقدمة أدناه. تعتمد التسميات على الغرض من القالب. على سبيل المثال، إذا كان القالب مخصصًا لتتبع المشروع، فستكون التسميات "اسم المهمة"، "تم تعيينها إلى"، "تاريخ البدء"، "تاريخ الاستحقاق"، إلخ.

يحتوي كل عمود في الصف العلوي من قالب الجدول على تسميات لتوفير سياق للبيانات المقدمة أدناه. تعتمد التسميات على الغرض من القالب. على سبيل المثال، إذا كان القالب مخصصًا لتتبع المشروع، فستكون التسميات "اسم المهمة"، "تم تعيينها إلى"، "تاريخ البدء"، "تاريخ الاستحقاق"، إلخ. الصفوف والأعمدة: هنا، ستقوم بتنظيم بياناتك في خلايا

هنا، ستقوم بتنظيم بياناتك في خلايا التنسيق: تحتوي قوالب الجدول على خيارات تنسيق مسبقة، مثل حجم الخط، ونمط الخط، ومحاذاة النص، والحدود، وتنسيق الرأس

تحتوي قوالب الجدول على خيارات تنسيق مسبقة، مثل حجم الخط، ونمط الخط، ومحاذاة النص، والحدود، وتنسيق الرأس خيارات الفرز والتصفية: يمكنك استخدام خيارات الفرز والتصفية المتقدمة للبحث عن البيانات ذات الصلة بسهولة

يمكنك استخدام خيارات الفرز والتصفية المتقدمة للبحث عن البيانات ذات الصلة بسهولة الصيغ: تحتوي العديد من قوالب الجداول على صيغ مدمجة لحساب البيانات، مثل السعر الإجمالي أو متوسط قيمة المنتج

ما الذي يجعل قالب الجدول جيدًا؟

قالب الجدول الجيد ينظم البيانات ويسهل قراءتها. فيما يلي الميزات الرئيسية التي تجعل قالب الجدول الجيد:

هيكل واضح : اختر قوالب فارغة ذات هياكل سهلة الاتباع وعناوين وصفوف وأعمدة واضحة المعالم وتنسيق متناسق. هذا يجعل إدخال البيانات بديهيًا ويزيد من سهولة القراءة

: اختر قوالب فارغة ذات هياكل سهلة الاتباع وعناوين وصفوف وأعمدة واضحة المعالم وتنسيق متناسق. هذا يجعل إدخال البيانات بديهيًا ويزيد من سهولة القراءة دوال وصيغ مدمجة : اختر قوالب جداول ذات صيغ ودوال مدمجة، خاصة عند العمل مع قيم معقدة. فهي تقلل من العمل اليدوي والأخطاء الحسابية

: اختر قوالب جداول ذات صيغ ودوال مدمجة، خاصة عند العمل مع قيم معقدة. فهي تقلل من العمل اليدوي والأخطاء الحسابية قابلية التوسع : ابحث عن قوالب الجداول التي يمكنها استيعاب أحجام البيانات الكبيرة. يضمن ذلك أن يظل القالب مفيدًا مع نمو أعمالك دون الحاجة إلى تحديثات وإعادة تصميم متكررة

: ابحث عن قوالب الجداول التي يمكنها استيعاب أحجام البيانات الكبيرة. يضمن ذلك أن يظل القالب مفيدًا مع نمو أعمالك دون الحاجة إلى تحديثات وإعادة تصميم متكررة جذاب بصريًا : اختر قوالب جداول ذات مظهر احترافي لإضافتها مباشرة إلى تقريرك وعرضك التقديمي. تسمح لأصحاب المصلحة بتفسير المعلومات في لمحة سريعة

: اختر قوالب جداول ذات مظهر احترافي لإضافتها مباشرة إلى تقريرك وعرضك التقديمي. تسمح لأصحاب المصلحة بتفسير المعلومات في لمحة سريعة سهولة الاستخدام : احصل على قوالب جداول خالية من المتاعب وبديهية وتوفر أدلة لبدء الاستخدام حتى يتمكن فريقك من استخدامها دون الحاجة إلى الكثير من التدريب

: احصل على قوالب جداول خالية من المتاعب وبديهية وتوفر أدلة لبدء الاستخدام حتى يتمكن فريقك من استخدامها دون الحاجة إلى الكثير من التدريب قابلة للتخصيص: تأكد من إمكانية تخصيص القوالب التي اخترتها بناءً على احتياجاتك وخياراتك. ابحث عن خيارات لإضافة حقول مخصصة وتغيير الألوان والحدود والعرض والنمط والتخطيط والمزيد

قبل أن نناقش كل قالب من قوالب جداول ClickUp، دعنا نتعرف على خاصية عرض الجدول في ClickUp. عرض الجدول في ClickUp يتيح لك تصور البيانات وإدارة الميزانيات ومعلومات العملاء والمخزونات والشؤون المالية وغيرها. تتيح لك هذه الميزة إنشاء جداول بيانات فعالة بسرعة باستخدام حقول مخصصة.

كما تساعدك أيضًا على ربط المهام والمستندات والتبعيات لتنظيم عملك ومشاركة الجداول مع أصحاب المصلحة لإبقائهم على اطلاع دائم.

تجدر الإشارة إلى أن جميع قوالب ClickUp المذكورة أدناه تدعم خاصية عرض الجدول. وهذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى أنواع الحقول المخصصة المتعددة، والسمات، والفئات، والحالات، والتخصيصات الأخرى. بغض النظر عن الجهاز أو نظام التشغيل الذي تستخدمه، فإن جداول ClickUp تعمل في كل مكان ✨

إنشاء جداول بيانات مخصصة باستخدام ClickUp Table View_

أفضل 21 قالب جدول مجاني ## أفضل 21 قالب جدول مجاني

من أدلة الأعمال والميزانية إلى قوالب جداول البيانات، قمنا بتجميع قائمة شاملة من قوالب الجداول من أجلك هنا. دعنا نلقي نظرة!

1. قالب جدول بيانات قابل للتحرير من ClickUp

تتبع البيانات المالية والميزانيات باستخدام قالب جدول البيانات القابل للتحرير ClickUp

إذا كنت تكافح من أجل تتبع الوضع المالي لشركتك، فقد حان الوقت للتحكم في الوضع المالي لشركتك باستخدام قالب جدول بيانات قابل للتحرير من ClickUp . يمكنك استخدام قالب الجدول هذا لإدارة البيانات المالية المعقدة لشركتك.

إنه يساعدك على تتبع إجمالي/صافي المبيعات الشهرية والأرباح والخسائر، بالإضافة إلى حالات الموافقة على البيانات المالية. مع هذا قالب جدول البيانات يمكنك:

أتمتة إدخال البيانات

إنشاء صيغ مخصصة لحساب إجمالي المبيعات وإجمالي الربح وصافي المبيعات

تتبع تقدم المشروع والاستثمار باستخدام المرئيات

تقليل أخطاء إدخال البيانات

ضمان اتساق البيانات في جميع المستندات المالية

ما أعجبنا: يسمح القالب بإضافة صيغ ومعادلات مخصصة لحساب الأرقام بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع الاستثمارات باستخدام مرئيات بديهية.

2. قالب جدول بيانات ClickUp

قم بإدارة جميع معلومات العميل في مكان واحد باستخدام قالب جدول بيانات ClickUp Spreadsheet

ليس من السهل التعامل مع العملاء الحاليين والبحث عن عملاء محتملين جدد. إن

/href/ https://clickup.com/templates/spreadsheet-t-182245950 قالب جدول بيانات النقر فوق جدول البيانات /%/مرجع/

يمكن أن يجعل العملية أسهل.

يمكنك توثيق جميع معلومات العميل المهمة ، مثل اسم العميل ونوع العمل والمجال والعنوان والبريد الإلكتروني ورقم الاتصال والمزيد. يمكنك أيضًا تضمين مواقع الويب الخاصة بالعميل ومزامنة تقويم Google. يساعد ذلك في تبسيط عملية تأهيل العملاء وتحسين عمليات دعم العملاء.

ما أعجبنا: يأتي قالب جدول البيانات هذا مع طريقة عرض النماذج التي تساعد في إنشاء نماذج من البداية لجمع البيانات. يمكنك استخدامه لإنشاء نماذج الاستقبال بسهولة لجمع معلومات العميل ونماذج الملاحظات لجمع الملاحظات المتعلقة بالعمليات الحالية.

3. قالب دليل الأعمال ClickUp

قم بإدارة جميع جهات اتصال الشركاء والموردين والعملاء باستخدام قالب دليل الأعمال المجاني ClickUp Business Directory Template

تمامًا مثل تنسيق الصفحات الصفراء، فإن قالب دليل الأعمال ClickUp مخصص لإنشاء قاعدة بيانات لجهات الاتصال حيث يمكنك العثور على تفاصيل حول عملائك وعملائك المحتملين والبائعين

على سبيل المثال، إذا كنت شركة صغيرة تبحث عن تعاون محتمل، يمكنك استخدام هذا القالب لإنشاء قائمة منظمة من الشركات المحلية.

سيساعدك هذا القالب على:

جمع وتخزين المعلومات عن العملاء المحتملين وشركاء الأعمال والبائعين المحتملين

التواصل مع الشركات الأخرى في مجال عملك وبناء علاقات مع الشركات الأخرى

تنظيم معلومات الاتصال بطريقة يسهل الرجوع إليها

ما أعجبنا: يمكن أن يكون نقطة انطلاق رائعة للمحترفين الذين يحاولون تنظيم وتتبع معلومات العملاء أو البائعين. يمكنك استبدال قاعدة بيانات Excel باستخدام هذا القالب المجاني للاحتفاظ بقائمة بالشركات والشركاء الذين قد يحتاجون إلى منتجاتك أو خدماتك.

4. قالب دليل الموظف ClickUp

الوصول إلى معلومات الموظفين المحدّثة باستخدام قالب دليل الموظفين في ClickUp

مثل قالب دليل الأعمال، فإن قالب دليل الموظف ClickUp يجعل بيانات موظفيك مركزية، بما في ذلك الدور الوظيفي والموقع والقسم والبريد الإلكتروني والهاتف والعنوان والمزيد.

يسهّل قالب الجدول عملية الإعداد من خلال توفير معلومات أساسية عن المديرين والأقران والموظفين الآخرين في المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن قالب الدليل يتيح التواصل السلس والآمن مع الموظفين.

ما أعجبنا: الاحتفاظ بجميع بيانات الموظفين في مكان واحد يمكن أن يساعدك في أغراض الامتثال ويتيح لك البحث بسرعة عن معلومات محدثة عن الموظف أو زميل العمل.

5. قالب جدول بيانات إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع

قم بإدارة المشاريع بسلاسة مع قالب جدول بيانات إدارة المشاريع ClickUp Project Management Spreadsheet Template

إذا كنت تدير مشاريع متعددة في وقت واحد، فمن المحتمل أن تفقد مسار التفاصيل وتتأخر في تسليم المشروع.

إن نموذج جدول بيانات إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع يساعدك على إكمال جميع المشاريع المعقدة بنجاح. فهو يحتوي على صفوف وأعمدة قابلة للتخصيص لتتبع المخرجات خلال مراحل المشروع المختلفة.

باستخدام قالب الجدول هذا، يمكنك:

تصور الجداول الزمنية للمشروع

التخطيط و إدارة ميزانيات المشاريع إطلاع أصحاب المصلحة على آخر المستجدات

تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي

تنظيم جميع معلومات المشروع في مكان واحد

تتبع تبعيات المهام لضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد

ما أعجبنا: يأتي هذا القالب مع طرق عرض القائمة والجدول والتقويم بحيث يسهل الوصول إلى جميع المعلومات وتنظيمها.

6. انقر فوق قالب جدول بيانات العقارات

قالب جدول بيانات العقارات من ClickUp

إذا كنت لا تزال تعاني من استخدام جداول بيانات جوجل لإدارة أعمالك العقارية، فقد حان الوقت للتبديل- قالب جداول بيانات العقارات من ClickUp هو النموذج المثالي بديل لجداول بيانات جوجل .

يوفر هذا القالب نظرة عامة شاملة على محفظتك العقارية. يمكنك تتبع العملاء المحتملين، وتحويلهم إلى عملاء، والاحتفاظ بقائمة محدثة بالعقارات المراد بيعها.

يساعدك قالب جدول بيانات العقارات على:

تتبُّع العملاء المحتملين والصفقات قيد التنفيذ

رصد المعاملات العقارية بالتفصيل، بما في ذلك تواريخ الإغلاق وسعر البيع والضرائب والعمولات والمصروفات وما إلى ذلك

تسجيل أسعار السوق لتحليل وتقدير عائد الاستثمار والتدفق النقدي، إلخ.

ما أعجبنا: يأتي مع طرق عرض مخصصة مثل عرض العقارات، وعرض جميع العقارات، وعرض المباع، وعرض الموقع للمساعدة في إدارة سير العمل بسهولة.

7. قالب تعقب المبيعات ClickUp

قالب تعقب مبيعات ClickUp

تتطلب إدارة خط مبيعاتك رؤية كاملة للعملاء المحتملين والاجتماعات وعروض الأسعار والصفقات. يجب عليك تتبع أسماء العملاء المحتملين، وجهات الاتصال، ومرحلة المبيعات، ومكالمات الاكتشاف، وتواريخ الاجتماعات، والصفقات التي تم إغلاقها/فقدها، وما إلى ذلك.

هذا هو المكان الذي قالب تعقب مبيعات ClickUp يأتي لتسهيل الأمور.

فهو يوفر المعلومات الأساسية التي تحتاجها من أجل إدارة مشاريع المبيعات . يمكنك أيضًا تتبع أداء فريقك في الوقت الفعلي، وتحسين عملية اتخاذ القرارات، وإنشاء استراتيجية مبيعات قائمة على البيانات.

للبدء، قم بتنزيل نموذج فارغ واتبع الخطوات التالية.

قم بإعداد المهام لتتبع أهداف المبيعات ومعدلات التحويل وملاحظات العملاء وغير ذلك الكثير

ابدأ بتتبع نشاط المبيعات وقم بتعيين تذكيرات تلقائية لمتابعة العملاء والتفاعل معهم

أنشئ لوحة تحكم ClickUp لتتبع مبيعاتك الحالية والمتوقعة وغيرها من المقاييس الأخرى، بما في ذلك تكلفة كل عملية بيع، والإيرادات، وما إلى ذلك.

حلل بيانات المبيعات لتحديد الاتجاهات ومجالات التحسين

ما أعجبنا: يمكنك استخدام عرض تعقب المبيعات وعرض حجم المبيعات لكل شهر لتتبع أداء المبيعات وتحليلها. بالإضافة إلى ذلك، توفر طريقة عرض حالة المبيعات لكل منتج موارد ورؤى لإدارة المبيعات.

8. قالب تقرير المبيعات الأسبوعي ClickUp

قالب تقرير المبيعات الأسبوعي من ClickUp

هل يتخلف فريقك عن تحقيق هدف المبيعات؟ إن نموذج تقرير المبيعات الأسبوعي ClickUp يساعدك على تتبع الأهداف الأسبوعية لتعظيم جهود فريقك.

فهو يتيح لك تتبع أداء المبيعات الأسبوعية ومؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك نسبة تحويل العملاء المحتملين، وحجم المبيعات حسب القناة، وإجمالي المبيعات، وما إلى ذلك - كل ذلك في مكان واحد.

يمكنك تحرير خلايا قالب الجدول لتسجيل مكالماتك الأسبوعية الباردة والمتابعة والمكالمات المحولة والاجتماعات المجدولة والمزيد. يساعدك هذا القالب على:

تتبع أداء المبيعات

تحديد مجالات التحسين

تحليل رؤى العملاء ومشاركتها مع فريقك

ما أعجبنا: يمكنك الاستفادة من طريقة العرض الأسبوعية وطريقة عرض الأسبوع الحالي لإدارة المهام المتعلقة بتقرير المبيعات الأسبوعي. علاوة على ذلك، توفر طريقة عرض تقرير مبيعات نهاية اليوم وعرض التقارير أدوات لتتبع وإنشاء تقارير المبيعات.

9. قالب خطة الميزانية الشخصية ClickUp

قالب خطة الميزانية الشخصية ClickUp

إذا كنت تكافح من أجل تتبع أموالك على الرغم من تجربتك العديد من أدوات قواعد البيانات ، فقد حان الوقت لتبسيط العملية باستخدام قالب خطة الميزانية الشخصية من ClickUp . يمكنك استخدام هذا القالب لتدوين نفقاتك في فئات مختلفة، مثل "نفقات المنزل" و"تكاليف المواصلات" و"نفقات المعيشة" و"التأمين"

يساعدك القالب على:

تتبع أنشطتك المالية

تحديد الأهداف المالية

تحديد النفقات التي يمكن تخفيضها أو إزالتها لتحسين الميزانية

يمكنك أيضًا عرض ملخص الميزانية الشهرية واستخدام حقل الانحراف المخصص لتحديد النفقات الإضافية.

ما أعجبنا: يساعدك هذا القالب في مراقبة دخلك ونفقاتك حتى تتمكن من وضع ميزانية تناسب أسلوب حياتك وتحقيق أهدافك المالية.

10. قالب تقرير ميزانية ClickUp

قالب تقرير ميزانية ClickUp

الطريقة الأكثر فعالية لتخطيط وتنفيذ المشاريع في حدود الميزانية هي تتبع وتحليل إنفاقك بانتظام. نموذج تقرير الميزانية الخاص بـ ClickUp يأتي لإنقاذك هنا!

فهو يوفر لك تخطيطًا مناسبًا للجدول حتى تحصل على عرض تفصيلي لأدائك المالي السابق والحالي. وبهذه الطريقة، يمكنك تحديد المجالات التي يمكنك تقليل إنفاقك فيها وإنشاء تقارير الميزانية في وقت أقل.

يساعدك قالب تقرير الميزانية على:

تتبع الإنفاق عبر الأقسام المختلفة

تحديد المشكلات المالية المحتملة

تحليل البيانات المالية وعرضها على أصحاب المصلحة

ما أعجبنا: يسهّل القالب اكتشاف المشكلات المالية المحتملة وتجنب الإفراط في الإنفاق. كما أنه يساعد على اتخاذ قرارات أكثر استنارة وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة.

11. قالب الميزانية البسيطة ClickUp

قالب الميزانية البسيطة ClickUp

مع قالب الميزانية البسيط من ClickUp يمكنك ترتيب وتتبع جميع دخلك ونفقاتك في جدول أنيق دون أن يغمرك الحجم الكبير من الأرقام.

يساعدك القالب على:

تحديد الأهداف المالية

تحديد المجالات التي تفرط في الإنفاق فيها

تتبع الدخل والمصروفات الشهرية

تحديد مجالات النمو المالي المحتمل

لتعديل هذا النموذج، أدخل مصادر دخلك ونفقاتك. استخدم انقر فوق الأهداف لتحديد أهداف ميزانيتك وتتبع تقدمك بشكل مرئي. بعد ذلك، استفد من الحقول المخصصة لإجمالي دخلك ونفقاتك وحساب الميزانية. وأخيراً، أضف مهام متكررة لتذكير نفسك بالتحقق من الميزانية كل شهر.

ما أعجبنا: يساعدك على تبني نهج موجه نحو الهدف في إدارة الشؤون المالية.

12. قالب قالب جدول إدارة الوقت ClickUp

قالب قالب جدول إدارة الوقت الخاص بـ ClickUp.

تساعد الإدارة الفعالة للوقت على تعزيز الإنتاجية والحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة. ولكن إذا كنت لا تزال تعتمد على أوراق Excel القديمة العادية لتتبع وقتك وإدارته، فقد حان الوقت لتغيير نهجك. حساب الوقت في Excel يتطلب استخدام صيغ متعددة، الأمر الذي قد يصبح معقدًا. بدلاً من ذلك، لدينا طريقة أبسط - وهي قالب جدول إدارة الوقت ClickUp .

يتيح لك هذا القالب تحديد المواعيد النهائية، وتتبع الأنشطة وتصنيفها وترتيب أولوياتها وتقدير الوقت المستغرق في كل مهمة. يمكنك الحصول على نظرة عامة على مهامك باستخدام لوحات كانبان وتحديد الأنشطة الأكثر استهلاكا للوقت.

ما أعجبنا: يساعدك على تتبع عوائق الإنتاجية بصريًا والتخلص منها باستخدام أدوات مثل لوحات كانبان.

13. قالب ورقة عمولة ClickUp

قالب ورقة عمولة المبيعات من ClickUp

إذا كنت تتعامل مع العديد من مندوبي المبيعات أو المستشارين أو وكلاء العقارات, قالب ورقة عمولة ClickUp هو الأداة المثالية لتتبع العمولات وحسابها.

يمكنك استخدام هذا القالب لتسجيل إجمالي المبيعات والعمولات التي يكسبها المندوبون أو الوكلاء الأفراد. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك على تتبع مكافآت الموظفين في نفس الورقة.

يساعدك قالب الجدول هذا على:

تتبع العمولات الفردية المكتسبة بدقة

ضمان تحديد أهداف المبيعات وتحقيقها

تحديد مجالات التحسين

تحسين أداء الفريق

الحصول على رؤية واضحة لنمو الشركة واتجاهاتها

ما أعجبنا: يساعدك قالب ورقة العمولة أيضًا على تقييم اتجاهات المبيعات والأداء العام لحساب عمولات المبيعات بشكل عادل.

14. انقر فوق قالب الحسابات المستحقة الدفع

قالب الحسابات الدائنة الدائنة بالنقر فوق

عندما تتعامل مع بائعين متعددين، يصبح تتبع الحسابات الدائنة على الورق أمراً صعباً. من السهل أيضًا تفويت المواعيد النهائية للدفع.

ولكن، مع قالب ClickUp الحسابات الدائنة تتبُّع الذمم الدائنة خالي من المتاعب. فهو يساعدك على إدارة دورات الدفع بكفاءة ودقة. باستخدام هذا القالب، يمكنك

تتبع تفاصيل الفاتورة مثل مبلغ الفاتورة، وشروط الدفع، ونوعها، والرصيد المستحق، وتاريخ استحقاق الدفع، وما إلى ذلك.

تقليل أخطاء إدخال البيانات

الحصول على عرض منظم للمدفوعات المستحقة

منع تفويت تواريخ استحقاق الدفع

تحسين وضع الميزانية والتنبؤ بالتدفقات النقدية

ما أعجبنا: يقدم هذا القالب طرق عرض مخصصة، بما في ذلك طريقة عرض الحسابات المستحقة الدفع، وطريقة عرض عملية الدفع، وطريقة عرض نوع الدفع، لمساعدتك في إدارة نفقات شركتك بفعالية.

15. قالب ClickUp Simple CRM

قالب إدارة علاقات العملاء البسيط من ClickUp

يتطلب العمل الناجح معرفة عملائك ورعايتهم. ولكن عندما يزداد عدد العملاء، تصبح إدارة العلاقات صعبة. وهنا تحتاج إلى قاعدة بيانات عملاء جيدة الصيانة. قالب إدارة علاقات العملاء البسيط من ClickUp يتيح لك إنشاء مصدر واحد للحقيقة لمعلومات الاتصال بالعملاء. يمكنك تتبع العملاء والبائعين والمبيعات والبيانات المهمة الأخرى في شاشة واحدة. بالإضافة إلى أنه يساعدك على تحليل ملاحظات العملاء واتجاهاتهم .

أفضل جزء هو أنه يمكنك استخدام أتمتة ClickUp لتعيين تذكيرات لمتابعة العملاء. وهذا يضمن لك عدم تفويت الاجتماعات وعدم تخلف أي من عملائك عن الحضور.

ما أعجبنا: باستخدام قالب الجدول القابل للتخصيص، يمكنك الحصول على عرض شامل لتفاعلات العملاء. فهو يساعد على تحسين عملية اتخاذ القرارات، وتحسين تجربة العملاء، وتبسيط عمليات المبيعات الخاصة بك.

16. قالب إدارة علاقات العملاء للمبيعات ClickUp

قم بإدارة وتتبع العملاء المحتملين وتعزيز تفاعلات العملاء مع قالب ClickUp Sales CRM

إن بناء نظام فعال لإدارة علاقات العملاء هو المفتاح لدفع نمو الأعمال. لكن إنشاءه من الصفر يمكن أن يكون معقدًا. لهذا السبب تحتاج إلى قوالب إدارة علاقات العملاء . وهي تقدم أطر عمل معدة مسبقًا لتبسيط وأتمتة عمليات إدارة علاقات العملاء، بما في ذلك إدارة بيانات العملاء وتتبع خط سير العمل.

أحد هذه النماذج هو نموذج ClickUp Sales CRM للمبيعات الذي يساعدك على تصور الفرص في مسار المبيعات. Yيمكنك استخدام هذا القالب لتحديد العملاء المحتملين، وإغلاق الصفقات، وتتبع أداء المبيعات، والكشف عن رؤى العملاء.

يساعدك قالب ClickUp Sales CRM على:

تنظيم جميع بيانات العملاء في مكان واحد

الحصول على رؤية واضحة لتفاعلات العملاء

الحصول على رؤى حول مسار المبيعات لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات

أتمتة إدخال البيانات

ما أعجبنا: يقدم قالب الجدول هذا تحليلات في الوقت الفعلي وقاعدة بيانات بدون رموز، مما يجعل من السهل جدًا تخصيصه واستخدامه. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام مهام ClickUp لمراقبة ملاحظات العملاء ومراجعاتهم.

17. قالب تتبع المنافسين ClickUp

قالب تتبع المنافسين ClickUp

"اعرف عدوك المنافس ~~" 🥷

تساعدك متابعة منافسيك عن كثب على تحديد الثغرات في السوق ومعرفة أحدث اتجاهات الصناعة. مع قالب تتبع المنافسين من ClickUp تصبح المهمة أسهل بكثير.

فهو يساعدك على تتبع منتجات منافسيك - ميزاتهم، وأسعارهم، ونقاط الضعف التي يحلونها والتحديثات التي يقومون بحلها، وغير ذلك الكثير. يتيح لك قالب الجدول هذا أيضًا إنشاء مستودع للمعلومات الخاصة بالمنافسين - جهودهم التسويقية، ووضع علامتهم التجارية، واستراتيجياتهم، وغيرها من الأنشطة الأساسية.

ما أعجبنا: يعطي القالب صورة كاملة عن إجراءات واستراتيجيات منافسيك. يمكنك مراقبة فرص السوق وتهديداته لتحسين استراتيجياتك وتحقيق نتائج أفضل.

18. قالب مصفوفة ميزات المنتج ClickUp

قالب مصفوفة ميزات المنتج ClickUp

سواء كنت تقوم ببناء برنامج جدولة المشروع أو حل CRM أو أي برنامج آخر، فإن اكتشاف الميزات المناسبة التي تناسب متطلبات جمهورك أمر صعب.

إن قالب مصفوفة ميزات منتج ClickUp يمكن أن يساعدك في بناء منتجات قيّمة. يتيح لك قالب المصفوفة هذا مقارنة ميزات البرامج المختلفة، مما يسهل عليك اختيار المنتج الذي يتوافق بشكل أفضل مع أهدافك واحتياجات جمهورك المستهدف.

يمكنك استخدام هذا القالب من أجل:

فهم احتياجات العملاء

تحديد الميزات المهمة لتحديد أولويات تطويرها

تحديد أولويات الموارد والميزانيات للمشاريع ذات التأثير الكبير

تتبع التقدم المحرز في تطوير المنتج

ما أعجبنا: يساعد هذا القالب على تحديد الميزات التي تقدم أقصى قيمة للعملاء، وتحديد أولويات مواردك، وتقديم منتجات ناجحة.

19. قالب كليك أب قالب تعقب العادات الشخصية

قالب كليك أب قالب متتبع العادات الشخصية

يتطلب تكوين عادة جديدة الثبات والانضباط. أنت بحاجة إلى شيء ما لإبقائك متحمسًا. من الطرق الرائعة لتعزيز التحفيز هو تتبع تقدمك بصريًا، ولا توجد طريقة أفضل للقيام بذلك من التحقق من المهام كل يوم. قالب تعقب العادات الشخصية من ClickUp هو الأداة المثالية لتتبع عاداتك والتأكد من اتباعها بجدية. يساعدك هذا القالب على

تحديد الأهداف المتعلقة بالعادات

تتبع التقدم المحرز نحو إتقان عادة جديدة

عرض النجاحات والإخفاقات في الوقت الفعلي

كن أكثر تنظيماً وإنتاجية

بمجرد أن تكون قائمة عاداتك الجديدة جاهزة، ضع جداول زمنية لتكوين كل عادة باستخدام معالم ClickUp Milestones . سيساعدك هذا على تحقيق كل عادة خلال فترة محددة.

ما أعجبنا: يساعدك هذا القالب على فهم روتينك بشكل أفضل. يمكنك تصنيف وإضافة سمات مخصصة مثل "قراءة 10 صفحات" و"يوغا لمدة 15 دقيقة" و"5 آلاف خطوة" وغيرها لتصور تقدمك.

20. انقر فوق قالب دفتر الأستاذ العام

قالب دفتر الأستاذ العام ClickUp

إذا كنت تعمل في فريق الحسابات أو الفريق المالي وتبحث عن أدوات لتتبع المعاملات المالية، جرّب قالب دفتر الأستاذ العام في ClickUp . يمكن أن يساعدك في تتبع معاملات الخصم والائتمان، ومقارنة الأصول والخصوم، والحصول على صورة كاملة للأرباح والخسائر الإجمالية لشركتك.

يمكنك استخدام هذا القالب من أجل:

الاحتفاظ بدفتر أستاذ للمعاملات المالية

مراقبة النفقات والدخل والأرباح/الخسائر باستخدام طريقة عرض الأرباح والخسائر

تتبع الأصول وحقوق الملكية والخصوم باستخدام طريقة عرض الميزانيات العمومية

إنشاء تقارير مالية مخصصة

الحفاظ على الاتساق والدقة في التقارير المالية

ما الذي أعجبنا: يساعدك القالب على تسجيل جميع المعاملات التجارية في مكان واحد، مما يسهل تسوية الحسابات والامتثال للمتطلبات المالية.

21. قالب كشف الحساب الاحترافي لـ ClickUp

توقع الإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية باستخدام قالب كشف الحساب المبدئي ClickUp Pro Forma

البيان المبدئي ضروري للتخطيط المالي الاستراتيجي للشركات. فهو أداة "ماذا لو" تساعد في تحليل البيانات المالية الحالية للشركة والتنبؤ بالأداء المستقبلي والتخطيط للطوارئ. نموذج البيان المالي المبدئي الخاص ب ClickUp يساعدك على إنشاء بيان مبدئي مبدئي دون بذل الكثير من الجهد. فهو يوفر لك تخطيطًا منظمًا حتى تتمكن من تقييم وضعك المالي الحالي واتخاذ قرارات مستنيرة لنمو أعمالك على المدى الطويل.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

التنبؤ بالمصروفات والإيرادات والأرباح والتدفقات النقدية والخسائر

احصل على نظرة عامة على الوضع المالي لعملك من خلال أنماط جداول مختلفة وطرق عرض مخصصة

اكتساب رؤى حول كيفية تأثير تغيرات السوق على أعمالك التجارية

ما أعجبنا: يمكن لأصحاب الأعمال استخدام هذا القالب لتتبع الحالة المالية لشركاتهم والتنبؤ بالإيرادات والمصروفات المستقبلية وتخفيف المخاطر المالية.

تنظيم البيانات أصبح أسهل مع ClickUp!

إن تخزين البيانات وتحليلها بكفاءة هو مفتاح تعزيز الكفاءة التشغيلية. كما أنه يساعدك على اتخاذ قرارات عمل مستنيرة. وهذا هو بالضبط سبب حاجتك إلى قوالب الجداول.

فهي تمكنك من تنظيم البيانات بكفاءة دون الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا. يقدم ClickUp العديد من قوالب الجداول التي يمكنك تخصيصها بطرق عرض مختلفة لإدارة أعمالك الشخصية والمكتبية بسهولة.

ويمكنك استخدام قوالب ClickUp الجاهزة القابلة للتخصيص والبديهية والقابلة للتطوير في كل شيء - بدءًا من تتبع المهام إلى إدارة الميزانيات وتصور أداء الشركة.

فلماذا الانتظار؟ اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في استخدام قوالب الجداول!