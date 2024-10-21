أفضل 10 أدوات لتصميم قواعد البيانات لتصور وبناء نماذج البيانات في 2025

قد يكون اختيار أداة تصميم قاعدة البيانات المناسبة لغزًا محيرًا بعض الشيء مع وجود العديد من الخيارات المتاحة. ربما تكون قد واجهت مشاكل مع الأدوات التي يصعب استخدامها أو باهظة الثمن أو لا تتناسب مع أنظمة إدارة قواعد البيانات الخاصة بك.

لكن لا تقلق، لقد وضعنا قائمة بأفضل 10 أدوات لتصميم قواعد البيانات التي تجعل التخطيط وتحليل البيانات أسهل وأكثر متعة. سواء كنت جديدًا في مجال تصميم قواعد البيانات أو محترفًا تتطلع إلى تحسين سير عملك، فقد قمنا بتغطيتك.

ما هي أدوات تصميم قواعد البيانات؟

أدوات برمجيات تصميم قواعد البيانات هي تطبيقات متخصصة تعمل على تبسيط عملية إنشاء نماذج قواعد البيانات وإدارتها. فهي توفر واجهة مرئية لرسم خريطة لنماذج البيانات الخاصة بك. يمكنك بعد ذلك تصميم الجداول، وتحديد البيانات التي سيحتفظ بها كل جدول، وإنشاء اتصالات بينها لمواصلة بناء بنية قاعدة البيانات الخاصة بك.

ClickUp Whiteboards هي محورك المركزي المرئي لتحويل أفكار الفريق إلى إجراءات منسقة بشكل تعاوني

فبدلاً من القفز مباشرةً إلى بناء قاعدة البيانات، تسهّل خريطة قاعدة البيانات هذه اكتشاف أي مشاكل محتملة وإصلاحها قبل بناء قاعدة البيانات الفعلية. 🛠️

تأخذ بعض أدوات التصميم خطوة إلى الأمام من خلال توليد التعليمات البرمجية تلقائيًا من خرائطك المرئية لإنشاء قواعد البيانات. هذا يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء التي تحدث عندما تتم عملية تحويل التصميم إلى كود يدويًا.

ما الذي تبحث عنه في أداة تصميم قواعد البيانات

تأتي أدوات نمذجة قواعد البيانات المناسبة بميزات تتراوح بين الأساسية والمتقدمة. للعثور على الأداة المناسبة، إليك المجالات الرئيسية التي يجب مراعاتها:

سهولة الاستخدام: ابحث عن أداة ذات واجهة بسيطة للتنقل بسرعة بين ميزاتها والتقاط أفكارك

ابحث عن أداة ذات واجهة بسيطة للتنقل بسرعة بين ميزاتها والتقاط أفكارك النظام الأساسي المدعوم: ضع في اعتبارك ما إذا كنت بحاجة إلى أداة تصميم قائمة على الويب أو تطبيق مكتبي يدعم نظام التشغيل الخاص بك

ضع في اعتبارك ما إذا كنت بحاجة إلى أداة تصميم قائمة على الويب أو تطبيق مكتبي يدعم نظام التشغيل الخاص بك التوافق: هل تبحث عن أداة تتجاوز التصميم لتبسيط مرحلة التطوير؟ إذا كان الأمر كذلك، تحقق مما إذا كانت تدعم نظام إدارة قواعد البيانات الذي تختاره

هل تبحث عن أداة تتجاوز التصميم لتبسيط مرحلة التطوير؟ إذا كان الأمر كذلك، تحقق مما إذا كانت تدعم نظام إدارة قواعد البيانات الذي تختاره التعاون: إذا كنت تعمل مع فريق، فإن ميزات مثل المشاركة والتعليق والتحرير في الوقت الحقيقي ضرورية

إذا كنت تعمل مع فريق، فإن ميزات مثل المشاركة والتعليق والتحرير في الوقت الحقيقي ضرورية إعداد التقارير: اختر أداة تسهّل إنشاء وثائق قاعدة البيانات بناءً على تصميماتك

اختر أداة تسهّل إنشاء وثائق قاعدة البيانات بناءً على تصميماتك الدعم: يمكن أن يكون المجتمع النشط والوثائق الشاملة ودعم العملاء المتجاوب لا يقدر بثمن، خاصةً عندما تواجه مشكلات

لاحظ الميزات التي تمثل أولوية بالنسبة لك. ضعها في اعتبارك أثناء استكشاف كل أداة من أدوات الرسم البياني للعثور على الخيار المناسب لاحتياجاتك.

أفضل 10 أدوات لتصميم قواعد البيانات في عام 2024

أداة تصميم قاعدة البيانات الصحيحة تجعل سير عملك أكثر سلاسة وكفاءة. لقد بحثنا وانتقينا 10 من أفضل الأدوات، ولكل منها مجموعة ميزات فريدة لبناء تصميمات قواعد البيانات.

هل أنت مستعد للعثور على الأداة المثالية لمشروع قاعدة البيانات التالي؟ دعنا ندخل في التفاصيل.

1. ClickUp

أضف العقد والمهام والوصلات بسهولة إلى خرائط ClickUp الذهنية البديهية الخاصة بك

قد لا يكون ClickUp برنامجاً نموذجياً لتصميم قواعد البيانات. ومع ذلك، فإن أداة الرسم البياني المدمجة وميزاته المرئية للغاية مثالية لتصميم وبناء وإدارة قواعد بيانات بدون تعليمات برمجية لمختلف الفرق والمشاريع.

ابدأ بـ أداة الخريطة الذهنية لتدوين أفكارك بسرعة حول الجداول والعلاقات في مخطط قاعدة البيانات. قم بتوسيع هذه المفاهيم باستخدام ClickUp Whiteboards لتجميع كائنات قاعدة البيانات والملاحظات اللاصقة والموصلات والصور. عند اكتمال التصميم، قم بتحويله إلى نظام قاعدة بيانات يعمل في عرض جدول ClickUp .

تأتي طريقة العرض هذه مع أكثر من 15 الحقول المخصصة لتخزين أنواع البيانات مثل النص والرقم والتاريخ والملف والصيغة. وإليك الجزء الرائع: قم بإنشاء علاقات بين المهام وعبر جداول متعددة لمزامنة البيانات وتبسيط تدفق البيانات - مما يتيح لك توفير الوقت وتقليل الأخطاء في قاعدة البيانات عملية التصميم . ✔️

مع لوحات معلومات ClickUp تعرض رؤى من قواعد بياناتك بحيث يسهل استيعابها وتكون مفيدة في اتخاذ القرارات. لنفترض أنك تدير قاعدة بيانات مدونة مع عناوين المدونة والفئة والحالة وما إلى ذلك. يمكنك تصميم لوحة التحكم المخصصة لإظهار نظرة عامة على المنشورات في فئات متعددة، والنسبة المئوية للإنجاز، والمنشورات المتأخرة، والمزيد.

ClickUp أفضل الميزات

إعداد أتمتة ClickUp لإنشاء إدخالات صفوف جديدة وتحديث الإدخالات الموجودة تلقائيًا

التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي داخل اللوحات البيضاء والدردشة وعرض الجدول وحتى في مستندات المشروع باستخدام انقر فوق المستندات استخدم ميزات إدارة المهام لإدارة مشاريع قواعد البيانات عن طريق تحديد الأهداف، وتعيين المهام، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع الوقت ⏰

إنشاء مهام متكررة لتذكيرك بالصيانة الروتينية لقاعدة البيانات أو الفحوصات الروتينية

الوصول إلى ClickUp عبر الويب بالإضافة إلى سطح المكتب (ويندوز وماك أوس ولينكس) والأجهزة المحمولة (أندرويد وiOS)

قيود ClickUp

ClickUp ليس أداة مخصصة لنمذجة البيانات

تصبح بطيئة في بعض الأحيان عند العمل على مشاريع كبيرة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. كويك دي بي دي

عبر QuickDBDD QuickDBDD (مخططات قاعدة البيانات السريعة) هي أداة لنمذجة قواعد البيانات المستندة إلى السحابة لإنشاء نماذج قواعد البيانات وتصورها بسرعة. يمكنك البدء في استخدامها دون إنشاء حساب، لكنك تحتاج إلى حساب إذا كنت تريد حفظ عملك على الإنترنت. 🧑‍💻

إنه سهل الاستخدام للغاية. ما عليك سوى كتابة تفاصيل قاعدة البيانات الخاصة بك في الجزء الأيمن ويقوم QuickDBDD بإنشاء مخططات أنيقة لعلاقة الكيانات (ERDs) على اليمين. عند تسجيل الدخول في المرة الأولى، يفتح التطبيق بنموذج رسم تخطيطي يمكنك تعديله للبدء.

إذا كنت تبحث عن أداة تعتمد على لوحة المفاتيح أولاً لرسم نموذج قاعدة البيانات الخاصة بك بسرعة، فإن QuickDBD هو خيار رائع.

أفضل ميزات QuickDBD

إعادة ترتيب جداول قاعدة البيانات في مخططك باستخدام ميزة السحب والإفلات

تنظيم مخططاتك في مجلدات

تصدير مخططاتك كملفات صور وملفات PDF وملفات SQL

مشاركة المخططات عبر رابط أو مباشرة إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك ولينكد إن

قيود QuickDBDD

تقتصر الخطة المجانية على رسم تخطيطي واحد و10 جداول لكل رسم تخطيطي

تحتاج إلى خطة Pro للحفاظ على خصوصية الرسوم البيانية

تسعير باقة QuickDBDD

مجانية

الخطة الاحترافية: 95 دولاراً في السنة

تقييمات ومراجعات QuickDBDD

G2: 4.8/5 (2 تقييمات)

4.8/5 (2 تقييمات) Capterra: 5/5 (5 مراجعات)

3. لوسيدشارت

عبر لوسيدتشارتلوسيدشارت هو تصميم على شبكة الإنترنت و برنامج رسم الخرائط الذهنية لإنشاء مجموعة متنوعة من مخططات قواعد البيانات - من المخططات الانسيابية والإطارات السلكية إلى الخرائط الذهنية و ERDs

ابدأ بهذه التصميمات من الصفر أو استخدم قالبًا من مكتبتها الواسعة. يأتي Lucidchart أيضًا مع الكثير من الأشكال والموصلات لإنشاء مخططاتك. يمكنك تخصيصها عن طريق تغيير لونها وحجمها وسمكها.

العمل مع فريقك سهل للغاية. يمكن للجميع تحرير المخططات في نفس الوقت وترك التعليقات والملاحظات للآخرين. إذا كنت تبحث عن تقديم نموذج قاعدة بيانات معقد، تحقق من Lucidchart.

Lucidchart أفضل الميزات

ربط المخططات بالبيانات المباشرة من جداول البيانات أو قواعد البيانات

تغيير مظهر الشكل تلقائيًا بناءً على ظروف البيانات

تصدير المخططات كصور، وملفات PDF، و CSV، وملفات Visio

توصيل Lucidchart بالأدوات الشائعة مثل Microsoft Office وGoogle Workspace وSlack

قيود Lucidchart

تقتصر الخطة المجانية على 3 مستندات و60 شكلاً لكل مستند

يحتاج المستخدمون من غير مستخدمي Lucidchart إلى حساب لعرض الروابط المشتركة

تسعير لوسيدتشارت

مجاني

فردي: 7.95 دولار/شهريًا

7.95 دولار/شهريًا الفريق: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت #### تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

G2: 4.5/5 (4,710+ تقييمات)

4.5/5 (4,710+ تقييمات) Capterra: 4.5/5 (1,970+ تقييم)

4. سمارتشيت

عبر ورقة ذكيةورقة ذكية هي أداة تشبه جداول البيانات لإنشاء وإدارة نماذج بيانات ومشاريع بسيطة. يمكنك التبديل بين طرق العرض المختلفة - الشبكة لإدخال البيانات، والبطاقة لتتبع المهام، وجانت لعرض الجداول الزمنية للمشروع، والتقويم لعدم تفويت أي موعد نهائي. 🗓️

بدلًا من البدء من الصفر، اختر قالبًا من مكتبة Smartsheet من قوالب قاعدة البيانات التي تلبي مختلف الصناعات وحالات الاستخدام. سواء كنت تعمل في مجال البيع بالتجزئة وتحتاج إلى إدارة قواعد بيانات العملاء أو التسويق لـ قواعد بيانات المحتوى فهناك قالب لك

اجمع البيانات من مصادر متعددة وتتبعها من خلال ربط Smartsheet بتطبيقات مثل نماذج Google وDokSign وHubSpot. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعداد المشغلات المستندة إلى القواعد لأتمتة تحديثات الصفوف ونقل الصفوف إلى أوراق مختلفة وإرسال تنبيهات عند استيفاء شروط معينة.

أفضل ميزات Smartsheet

تخصيص مظهر الخلية حسب الحالة والمواعيد النهائية والأولوية

دمج البيانات من أوراق متعددة في ورقة رئيسية بمزامنة ثنائية الاتجاه

تعاون مع فريقك باستخدام @التعليقات، والتعليقات، والمرفقات

الوصول إلى Smartsheet عبر الويب وWindows وMacOS وAndroid وiOS

حدود Smartsheet

تقتصر الباقة المجانية على 2 ورقة و2 من المحررين

لا يمكن فتح أوراق متعددة كعلامات تبويب في مساحة واحدة

تسعير #### Smartsheet

مجاني

المحترف: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سمارتس جيت

G2: 4.4/5 (أكثر من 14,510 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 14,510 تقييم) Capterra: 4.5/5 (3,000 تقييم)

5. إيرتابل

عبر الجدول الجويAirtable على غرار Smartsheet، يدمج بين بساطة جداول البيانات ووظائف قواعد البيانات. يمكنك إنشاء "قواعد" (اختصارًا لقواعد البيانات) في مساحة العمل الخاصة بك، كل منها يحتوي على جداول متعددة. يمكن ربط هذه الجداول من خلال العلاقات، مثل قواعد البيانات العلائقية.

يمكن أن يحتوي كل صف في الجدول على أي نوع من السجلات، ويخزِّن كل عمود أنواعًا مختلفة من البيانات مثل النصوص والأرقام والتاريخ والبحث والسجلات المرتبطة. يمكنك إنشاء نماذج أو الاتصال بتطبيقات خارجية لالتقاط البيانات مباشرةً في قاعدة وإعداد عمليات تلقائية لتبسيط إدارة القاعدة.

أفضل ميزات #### Airtable

ادعُ فريقك للتعاون مع مستويات وصول مختلفة (للقراءة فقط، ومعلق، ومحرر، ومنشئ)

تبديل طرق عرض القاعدة بين الشبكة والتقويم وكانبان والمعرض

أتمتة الإجراءات المتكررة مثل إنشاء السجلات وتحديثها وإرسال رسائل البريد الإلكتروني وتشغيل البرامج النصية

التكامل مع أكثر من 30 أداة بما في ذلك Gmail وSlack وMiro وGitHub

قيود Airtable

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

قد لا تكون الخطط المدفوعة مناسبة للفرق ذات الميزانية المحدودة

تسعير Airtable

مجاني

الفريق: 24 دولارًا شهريًا لكل مقعد

24 دولارًا شهريًا لكل مقعد الشركات: 54 دولارًا شهريًا لكل مقعد

تقييمات ومراجعات Airtable

G2: 4.6/5 (2,160+ تقييم)

4.6/5 (2,160+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,870+ تقييم)

6. ERDPlus

عبر ERDPlus ERDPlus هو برنامج سهل الاستخدام برنامج قاعدة بيانات مجاني لتصميم ERDs باستخدام ترميز تشين - مع مستطيلات للكيانات (المعروفة أيضًا باسم الجداول)، وأشكال بيضاوية للسمات، وألماس للعلاقات. كما أنه يعمل بشكل مثالي لإنشاء مخططات علائقية ونجمية.

مثل QuickDBDD، يمكن لمحللي البيانات البدء في استخدام ERDPlus بدون حساب، ولكنك ستحتاج إلى التسجيل لحفظ عملك على الإنترنت. إذا كنت تبحث عن لوحة سحب وإفلات بسيطة لرسم تصميم مخطط قاعدة البيانات الخاص بك بسرعة، فقد يكون ERDPlus هو الأداة المناسبة لك.

أفضل ميزات ERDPlus

إنشاء مخططات غير محدودة وتنظيمها في مجلدات 📂

تنزيل المخططات الخاصة بك كملف ERDPlus أو كصورة PNG

تحويل ERDs إلى مخططات علائقية

إنشاء نصوص SQL النصية من المخططات العلائقية

قيود ERDPlus

غير مناسب للعمل على المشاريع الكبيرة

يجب عليك حفظ التغييرات يدوياً

تسعير ERDPlus

مجاناً

تقييمات ومراجعات ERDPlus

G2: 4.3/5 (2 تقييم)

4.3/5 (2 تقييم) Capterra: غير متاح

7. DbSchema

عبر DbSchema DbSchema هي أداة لتصميم قواعد البيانات وإدارتها ونشرها تُستخدم لمشاريع قواعد البيانات المعقدة. وهي تعمل مع جميع قواعد البيانات العلائقية مثل MySQL و PostgreSQL و Microsoft SQL Server، بالإضافة إلى بعض قواعد البيانات غير المزودة ببنية معلومات أساسية مثل MongoDB و Cassandra.

قم ببناء قواعد البيانات من الصفر دون أي معرفة بـ SQL داخل واجهة السحب والإفلات البديهية. ووثق بنية قاعدة بياناتك بالتعليقات. 💬

يتوفر DbSchema للتحميل كتطبيق لسطح المكتب لأجهزة ويندوز ولينكس وماك أو إس. هناك الإصدار المجتمعي، وهو مجاني، والإصدار الاحترافي، وهو مدفوع ويأتي بميزات أكثر تقدمًا.

DbSchema أفضل الميزات

استيراد ملفات بيانات CSV و XLS و XLSX و XML إلى قاعدة البيانات الخاصة بك

اختبار تكوينات قاعدة البيانات باستخدام بيانات تم إنشاؤها عشوائيًا

كتابة استعلامات SQL باستخدام أداة إنشاء الاستعلامات المرئية أو محرر SQL

إنشاء وثائق مخطط HTML5 مع صور متجهة وتلميحات أدوات قائمة على التعليقات

قيود DbSchema

لا يحتوي على إصدار قائم على الويب

تستغرق واجهة المستخدم والميزات بعض الوقت للتعود عليها

تسعير #### تسعير DbSchema

اشتراك شهري (طالب): 9.80 دولار/شهرياً

9.80 دولار/شهرياً اشتراك شهري (شخصي): 19.60 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

19.60 دولارًا أمريكيًا/شهريًا اشتراك شهري (للمؤسسة): 29.40 دولارًا في الشهر

29.40 دولارًا في الشهر ترخيص دائم (طالب): 98 دولارًا أمريكيًا + 25 دولارًا أمريكيًا في السنة

98 دولارًا أمريكيًا + 25 دولارًا أمريكيًا في السنة الترخيص الدائم (شخصي): 196 دولارًا + 50 دولارًا في السنة *

196 دولارًا + 50 دولارًا في السنة * الترخيص الدائم (للمؤسسة): 294 دولارًا + 75 دولارًا في السنة *

*الرسوم السنوية للصيانة والترقيات

DbSchema التقييمات والمراجعات

G2: 4/5 (2 تقييم)

4/5 (2 تقييم) Capterra: 5/5 (1 مراجعة)

8. سقلدبيم

عبر SqlDBM SqlDBM هي أداة لنمذجة قواعد البيانات عبر الإنترنت لتصميم وتصور بنية قاعدة البيانات المعقدة.

على غرار DbSchema، يتصل SqlDBM بقواعد بيانات SQL المختلفة لإنشاء قواعد بيانات جديدة (هندسة أمامية) وتحليل قواعد البيانات الموجودة (هندسة عكسية).

إذا كنت تبحث عن بديل قائم على الويب لـ DbSchema، فقد ترغب في التحقق من SqlDM.

SqlDBM أفضل الميزات

تخصيص طريقة العرض لإظهار الجداول والأعمدة والمفاتيح والأوصاف فقط

التعاون مع أعضاء الفريق من خلال وضع علامات على كائنات محددة والتعليق عليها

ربط SqlDBM بأدوات مثل Microsoft Excel و GitHub و GitLab و Bitbucket و Jira

تبديل الواجهة بين الوضع الفاتح والوضع المظلم

قيود SqlDBM

لا يوجد تصدير HTML لوثائق قاعدة البيانات

يحتاج المبتدئون إلى قضاء بعض الوقت للعثور على جميع الميزات

تسعير SqlDBM

البداية: 2,000 دولار/مقعد (بحد أدنى 2 مقعد)

2,000 دولار/مقعد (بحد أدنى 2 مقعد) المؤسسات الصغيرة: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار مؤسسة قياسية: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات برنامج SqlDBM

G2: لا توجد تقييمات

لا توجد تقييمات Capterra: 4.8/5 (5 تقييمات)

9. مقابس

عبر موكبس Moqups أداة تصميم متعددة الاستخدامات للإطارات السلكية والنماذج بالحجم الطبيعي والمخططات الانسيابية. قم ببناء هذه التصميمات من الصفر على لوحة السحب والإفلات أو ابدأ بقالب جاهز.

احصل على إمكانية الوصول إلى مكتبة واسعة من قوالب الإستنسل (المعروفة أيضًا باسم الأشكال) والأيقونات لتصميماتك، وخصص لون كل عنصر وحجمه وعتامته ومحاذاته وغير ذلك. احفظ مخططاتك كقالب مخصص لإعادة استخدامها في المستقبل.

Moqups أفضل الميزات

مشاركة الصفحات مع فريقك وتحديد ما إذا كان بإمكانهم العرض أو التعليق أو التعديل

استخدام أدوات التعليقات التوضيحية مثل الملاحظات اللاصقة، ووسائل الشرح، وفقاعات الكلام للعصف الذهني وإبداء الملاحظات

عرض التعليقات على صفحة محددة أو عبر جميع الصفحات وتصنيفها حسب الصفحات التي لم يتم حلها أو التي تم حلها أو غير المقروءة

تصدير مخططاتك إلى PNG أو PDF أو HTML

قيود Moqups

تقتصر الخطة المجانية على 2 مشروع و400 عنصر

لا يحتوي على تطبيق لسطح المكتب أو الهاتف المحمول

تسعير Moqups

مجاني

منفرداً: 13 دولاراً شهرياً (1 مقعد)

13 دولاراً شهرياً (1 مقعد) الفريق: 23 دولارًا شهريًا (5 مقاعد)

23 دولارًا شهريًا (5 مقاعد) غير محدود: 67 دولارًا/شهرًا (مقاعد غير محدودة)

تقييمات ومراجعات Moqups

G2: 4.2/5 (91 تقييمًا)

4.2/5 (91 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (29 مراجعة)

10. داتاناميك ديزين

عبر ديزاين Datanamic DeZign هي أداة لنمذجة البيانات لتصميم قواعد البيانات باستخدام رموز crowsfoot وIDEF1X. قم بإنشاء قواعد بيانات من المخططات الخاصة بك أو ربطها بقواعد البيانات الموجودة لتحويلها إلى ERDs للتحليل والتحديثات.

يسمح DeZign بالمقارنة ثنائية الاتجاه والمزامنة بين النماذج وقواعد البيانات. يمكنك أيضًا إنشاء وثائق لمخططاتك بتنسيقات مثل HTML و MS Word و PDF.

Datanamic DeZign أفضل الميزات

إعادة ترتيب الكيانات التخطيطية بتخطيطات مخصصة لتصور أوضح

تمييز الكيانات ذات الصلة وتحليلها باستخدام أداة التمييز الديناميكية

تصدير المخططات كملفات صور وقواميس بيانات كملفات CSV

الاتصال بأكثر من 15 قاعدة بيانات بما في ذلك Microsoft Access وMySQL وMySQLQLQL وSQLite

قيود Datanamic DeZign

متاح فقط كتطبيق لسطح المكتب

جميع الميزات غير مقفلة على أعلى خطة

تسعير داتاناميك ديزاين

اشتراك شهري (قياسي): 28 دولارًا/شهريًا

28 دولارًا/شهريًا اشتراك شهري (احترافي): 58 دولارًا شهريًا

58 دولارًا شهريًا اشتراك شهري (خبير): 88 دولارًا في الشهر

88 دولارًا في الشهر الترخيص الدائم (قياسي): 329 دولارًا أمريكيًا

329 دولارًا أمريكيًا الترخيص الدائم (احترافي): 882 دولارًا أمريكيًا

882 دولارًا أمريكيًا الترخيص الدائم (خبير): 1,249 دولارًا أمريكيًا

Datanamic DeZign التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

تخلص من التوتر وقم ببناء قواعد بيانات أفضل

سواء كنت تعمل على مشروع أساسي أو معقد لنمذجة قواعد البيانات، فإن استخدام الأداة المناسبة يبسط عملية التصميم ويساعدك على بناء نماذج قواعد بيانات فعالة.

ومع ذلك، فإن تصميم قاعدة البيانات هو جزء واحد فقط من دورة حياة المشروع. لإدارة هذه المشاريع وتنفيذها بسلاسة من البداية إلى النهاية، فكر في دمج الأداة التي اخترتها مع ClickUp. ✨

بصرف النظر عن استخدام ClickUp لتصميم قواعد البيانات البسيطة وإدارتها، فإنه يتضاعف كـ أداة لإدارة المشاريع للتعامل مع المشاريع الكبيرة ووثائق المشاريع. اشترك في باقة ClickUp المجانية للأبد للتحقق من هذه الميزات بنفسك.