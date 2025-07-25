أفضل 12 بديلاً لـ NotePlan للتخطيط اليومي وتدوين الملاحظات

ربما كنت تعتمد دائمًا على NotePlan للحفاظ على تزامن كل شيء.

ترتبط ملاحظاتك المختصرة بأحداث التقويم. تظهر الملاحظات اليومية وملاحظات المشاريع جنبًا إلى جنب. يمكن سحب المهام إلى كتل زمنية. يظل كل شيء محليًا ونصًا عاديًا ومنظمًا وفقًا لطريقة تفكيرك وتخطيطك.

لكن NotePlan يتوقف عند حد معين بمجرد أن تتجاوز احتياجاتك تخطيط المهام الشخصية. فهو يفتقر إلى التعاون الحقيقي بين أعضاء الفريق وأتمتة سير العمل المتقدمة والدعم الكامل خارج نظام Apple. نظام المكونات الإضافية والقوالب مرنة ولكنها قد لا تكون كافية عندما تحتاج إلى ميزات مثل لوحات Kanban أو الأتمتة القابلة للتخصيص أو تطبيقات Windows و Android.

يسلط هذا المدونة الضوء على أفضل البدائل لـ NotePlan — وهي أدوات تعزز تجربة تدوين الملاحظات وتوفر نفس المزيج من الملاحظات والمهام والتقويم، ولكنها تذهب إلى أبعد من ذلك.

نظرة عامة على بدائل NotePlan

يوضح هذا الجدول بعضًا من أفضل بدائل NotePlan، مع تسليط الضوء على الميزات التي تتميز بها كل أداة لتدوين الملاحظات، وأهم ميزاتها، ومستويات الأسعار العامة:

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp الفرق من جميع الأحجام التي ترغب في استبدال الأدوات المتفرقة بمساحة عمل واحدة منظمة مهام موحدة، مستندات، تقويم، ملخصات AI، تذكيرات وأتمتة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات Supernotes الفرق التي تحتاج إلى ربط الملاحظات بشكل دقيق وسريع وآمن نظام بطاقات الملاحظات، رسوم بيانية ثنائية وثلاثية الأبعاد، دعم التخفيضات، سرعات تحميل عالية مجاني؛ خطط تبدأ من 11 دولارًا Amplenote الفرق التي ترغب في تحقيق التوازن بين المهام والملاحظات الطويلة ملاحظات ومهام وتقويم مع تشفير وعرض الأولويات مجاني؛ خطط تبدأ من 5.84 دولارًا أمريكيًا شهريًا + الضرائب (تُفوتر سنويًا) Craft الفرق التي تحتاج إلى تطبيق تدوين ملاحظات بسيط ومفتوح المصدر يركز على الخصوصية تحرير قائم على الكتل، ونشر على الويب، وأدوات الذكاء الاصطناعي، ودعم دون اتصال بالإنترنت مجاني؛ خطط تبدأ من 9.99 دولارًا شهريًا Joplin الفرق التي تحتاج إلى تطبيق بسيط ومفتوح المصدر لتدوين الملاحظات يركز على الخصوصية محرر Markdown، تشفير من طرف إلى طرف، مزامنة محلية، دعم المكونات الإضافية مجاني؛ خطط Cloud Basic تبدأ من حوالي 3.51 دولارًا أو 2.99 يورو شهريًا Obsidian الفرق التي ترغب في إنشاء مخطط معرفي شخصي ملاحظات تخفيض محلية، عرض بياني، نظام إضافات، بدون قفل مجاني؛ خطط مزامنة تبدأ من 5 دولارات شهريًا Logseq الفرق التي ترغب في تحديد أفكارها وتبادلها تدوين الملاحظات النقطية والروابط الخلفية والاستعلامات وعرض الرسوم البيانية مجاني Zettlr الكتاب الأكاديميون الذين يعملون مع ملاحظات تحتوي على الكثير من الاقتباسات تكامل Zotero و LaTeX وخيارات التصدير والكتابة متعددة اللغات مجاني أجندة الأفراد الذين يحتاجون إلى تنظيم الملاحظات حسب الوقت عرض الجدول الزمني، وتكامل التقويم، ودعم التخفيضات مجاني؛ أسعار مخصصة متاحة Bear مستخدمو Apple الذين يرغبون في التركيز على الكتابة في بيئة خالية من عوامل التشتيت علامات متداخلة، تخفيض السعر، ملاحظات آمنة، تنسيقات تصدير مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 2.99 دولار شهريًا Notion الفرق التي ترغب في دمج الملاحظات وقواعد البيانات والتعاون ملاحظات قائمة على الكتل وقواعد بيانات وقوالب ومحتوى متزامن مجاني؛ أسعار مخصصة متاحة للشركات Tana الفرق التي ترغب في بناء عقل ثانٍ ديناميكي باستخدام الذكاء الاصطناعي ملاحظات يومية، ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، علامات فائقة، رسم بياني للمعرفة مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات شهريًا

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل NotePlan؟

يعتمد اختيار البديل المناسب لـ NotePlan على طريقة التخطيط لديك والميزات التي لم تعد تناسبك وكيفية توزيع المسؤوليات. فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند البحث عن بديل:

ملاحظات ومهام مرتبطة : ملاحظات يومية وأسبوعية وملاحظات المشاريع مع روابط خلفية أو روابط سياقية

تكامل التقويم : المزامنة مع تقويم Google أو تقويم Apple أو الجدولة داخل التطبيق لإدارة الأحداث جنبًا إلى جنب مع المهام

دعم Markdown أو النص المنسق : تجربة كتابة سلسة مع تنسيق يعمل عبر مختلف الأدوات

توافر عبر الأنظمة الأساسية : يمكن الوصول إليه من macOS وWindows وiOS وAndroid والويب لمزيد من المرونة

المهام المتكررة وحجز الوقت : أتمتة الإجراءات المتكررة وتخطيط يومك بصريًا

ميزات المهام المتقدمة : العلامات والفلاتر والأولويات والتبعيات لإدارة سير العمل المعقد

أدوات التعاون : مساحات مشتركة وتحرير في الوقت الفعلي وأذونات على مستوى الفريق للتخطيط الجماعي

الخصوصية والتحكم في البيانات : التخزين المحلي أو الوصول دون اتصال أو خيارات المزامنة المشفرة

طرق عرض وقوالب مخصصة: تخطيطات مرنة وهياكل قابلة لإعادة الاستخدام مصممة خصيصًا لتناسب سير عملك

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

أفضل بدائل NotePlan

تقدم هذه البدائل الأفضل طرقًا جديدة لتدوين الملاحظات والتخطيط والإنتاجية:

جرب ClickUp الآن قم بتوحيد ملاحظاتك ومهامك واجتماعاتك والمزيد باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر ClickUp

على عكس NotePlan، الذي يركز على التخطيط الفردي مع تكامل محدود، يجمع ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، كل سير عملك — الملاحظات والمهام والتذكيرات والجدولة — في مساحة عمل ديناميكية واحدة.

تم تصميمه للأشخاص الذين سئموا من التنقل بين أدوات وعلامات تبويب متعددة لإنجاز المهمة نفسها. يجمع ClickUp كل شيء في واجهة واحدة، مما يسهل تخطيط يومك وتدوين الأفكار والعمل عليها دون عوائق.

يمكن أن يساعد ذلك المؤسسات على توفير ما يصل إلى ساعة يوميًا كانت ستُقضى في البحث عن المعلومات. بينما يركز NotePlan على الملاحظات اليومية المرتبطة ببعضها البعض، يدعم ClickUp Docs كل شيء بدءًا من الملاحظات اليومية إلى الوثائق المنظمة والتعاون في الوقت الفعلي، مع ضمان أن تصبح ملاحظاتك خططًا عملية بالفعل!

استخدم ClickUp Docs لتدوين الأفكار السريعة وتحويلها إلى خطط عمل كاملة

استخدمه لإنشاء مستندات منسقة بعناية مع رؤوس وجداول وقوائم مراجعة لإدارة المشاريع وتضمينات. يتم حفظ كل مستند داخل مساحة العمل الخاصة بك ويمكن ربطه بالمهام أو الأهداف أو لوحات المعلومات.

يمكنك أيضًا تعيين أذونات مشاركة الملاحظات وإضافة تعليقات وحتى إدراج عروض مباشرة — مثل قائمة المهام أو التقويم — مباشرة في المستند. سواء كنت تخطط لأسبوعك أو تكتب إجراءات التشغيل القياسية، تتيح لك Docs تجميع كل شيء في مكان واحد، إلى جانب أدوات أخرى تتطور مع سير عملك.

حوّل العناصر القابلة للتنفيذ إلى مهام ClickUp قابلة للتتبع

عندما يحين وقت تنفيذ ملاحظاتك، تساعدك ClickUp Tasks على تقسيم العمل إلى خطوات تالية واضحة. قم بتمييز أي سطر في المستند — على سبيل المثال، "متابعة فريق التصميم بحلول يوم الخميس" — وحوّله إلى مهمة بنقرة واحدة.

يمكنك تعيينها إلى زميل في الفريق، وتحديد موعد استحقاق، وإضافة مهام فرعية أو تبعيات، وربطها مرة أخرى بالمستند الأصلي للسياق. تدعم كل مهمة علامات الأولوية وتتبع الوقت والأتمتة والحقول المخصصة — بحيث لا تظل ملاحظاتك جامدة، بل تتحول إلى عناصر عمل قابلة للتتبع ومنظمة.

للبقاء على اطلاع على المتابعات الشخصية أو المخصصة، توفر ClickUp Reminders طريقة سهلة الاستخدام لضبط تذكيرات سريعة مباشرة من المهام أو المستندات أو شاشة العرض الرئيسية.

على سبيل المثال، إذا كنت في اجتماع وتريد تذكير نفسك بالتحقق غدًا، يمكنك إنشاء تذكير من ذلك المكان بالضبط. تظهر التذكيرات على لوحة التحكم حتى لا تفقدها أبدًا.

نظم جميع اجتماعاتك ومواعيدك النهائية والتزاماتك في مكان واحد باستخدام ClickUp Calendar

ارتقِ بتنظيمك إلى مستوى أعلى واستخدم ClickUp Calendar. يمكن لمخطط المهام المدعوم بالذكاء الاصطناعي المزامنة مع Google Calendar ليمنحك رؤية كاملة لجدولك الزمني ويساعدك في العثور على أفضل الأوقات لمهامك ذات الأولوية العالية.

علاوة على ذلك، يمكنك الانضمام إلى اجتماعات Zoom وGoogle Meets وMicrosoft Teams المجدولة مباشرة من داخل ClickUp دون الحاجة إلى التنقل بين علامات التبويب. يمكنك أيضًا إضافة ClickUp AI Notetaker تلقائيًا لأتمتة توثيق اجتماعاتك.

يقوم بدمج مكالماتك وتسجيلها، ونسخ المحادثات، وإنشاء ملخص ذكي.

سجل محاضر الاجتماعات بدقة باستخدام ClickUp AI Notetaker

لا تحصل فقط على نسخة مكتوبة، بل تحصل أيضًا على بنود عمل محددة بوضوح وقرارات وأسئلة مطروحة، ويمكن تحويلها جميعًا إلى مهام بنقرة واحدة. وهذا مثالي للحفاظ على تماسك الفرق وتوفير الوقت في متابعة ما بعد الاجتماعات.

هل تريد أن تستفيد أكثر من جميع معلوماتك؟ تعرف على ClickUp Brain، مساعدك الذكي المدرب على بيانات مساحة عملك.

اعثر على الإجابات ذات الصلة من مساحات العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

يمكنك أن تطلب منه تلخيص مستند طويل أو استخراج بنود العمل من ملاحظات الاجتماعات أو الإجابة عن أسئلة خاصة بمساحة العمل مثل "ما المهام المتأخرة من مجلد إطلاق الربع الثاني؟" أو "لخص التحديثات التي تم وضع علامة "تسويق" عليها من هذا الأسبوع. "

يقلل من الوقت المستغرق في البحث والفرز والتصفية عبر المحتوى، مما يمنحك رؤى مهمة وقابلة للتنفيذ عند الطلب.

احصل على قالب مجاني نظم يومك باستخدام قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp

هل أنت جاهز للبدء؟ يوفر قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp تخطيطًا مسبقًا لإدارة أعباء عملك اليومية. يتضمن أقسامًا للمهام ذات الأولوية العالية والمهام السريعة والأهداف الشخصية، ويمكنك تخصيصه باستخدام علامات ملونة وتواريخ استحقاق أو حتى تضمين مستندات.

أفضل ميزات ClickUp

أنشئ لوحات تحكم مخصصة لتتبع المهام والمستندات والأهداف والتقويمات في عرض واحد مخصص

استخدم البحث الشامل للعثور على أي شيء — المهام أو الملاحظات أو الملفات أو التعليقات — على الفور في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك

تعاون في الوقت الفعلي باستخدام التعليقات المخصصة و@mentions والتحرير المباشر عبر المهام والمستندات

أنشئ مهام فرعية متداخلة وقوائم مراجعة لتقسيم المشاريع إلى وحدات دقيقة وقابلة للتتبع

قم بتطبيق الحقول المخصصة لتصنيف المهام باستخدام التسميات أو الميزانيات أو الحالات أو قوائم الأولويات

قيود ClickUp

قد يكون هناك منحنى تعلم للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,480+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

أداة إدارة المشاريع الشاملة، ومدونة الملاحظات، وويكي العملاء، والمزيد. بشكل عام، كان ClickUp هو الحل الأفضل بالنسبة لي للجمع بين ميزات نظام إدارة المشاريع النموذجي وميزات تشبه Notion. أحب حقيقة أنه يمكنني تخصيصه كثيرًا...

أداة إدارة المشاريع الشاملة، ومدونة الملاحظات، وويكي العملاء، والمزيد. بشكل عام، كان ClickUp هو الحل الأفضل بالنسبة لي للجمع بين ميزات نظام إدارة المشاريع النموذجي وميزات تشبه Notion. أحب حقيقة أنه يمكنني تخصيصه كثيرًا...

💟 نصيحة إضافية: هل تريد زيادة إنتاجيتك 4 أضعاف؟ جرب Brain MAX — رفيقك المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويوحد جميع أعمالك وعمليات البحث والأتمتة في مكان واحد. ما عليك سوى التحدث عن أفكارك أو مهامك أو أسئلتك، وسيقوم Brain MAX بتحويل كلماتك إلى نص فورًا. لا مزيد من الكتابة أو التبديل بين التطبيقات — فقط إنتاجية سلسة بدون استخدام اليدين تساعدك على التركيز والعمل بسرعة.

جرب ميزة "تحويل الكلام إلى نص" في Brain MAX لزيادة الإنتاجية بأربع مرات

2. Supernotes (الأفضل لربط الملاحظات بشكل سريع وآمن)

عبر Supernotes

يركز Supernotes على البطاقات القصيرة والمفيدة بدلاً من المستندات الطويلة أو المجلدات. يمكن أن تتضمن كل بطاقة علامات تخفيض السعر والصور والجداول وقوائم المراجعة و LaTeX، مما يجعلها متعددة الاستخدامات لمحتويات متنوعة.

يمكنك تجميع البطاقات حسب الموضوع وربطها برابط أو علامات واستكشاف معرفتك بصريًا باستخدام الرسوم البيانية المدمجة، مما يساعدك على رؤية العلاقات بين الأفكار. يتم التعامل مع الخصوصية بجدية: يتم تشفير ملاحظات الوسائط المتعددة الخاصة بك أثناء النقل والتخزين، وتوفر الخدمة سرعات تفاعل سريعة تبلغ 100 مللي ثانية.

أفضل ميزات Supernotes

قم بتمكين التخطيط المرئي للمفاهيم باستخدام عروض الرسوم البيانية التفاعلية ثنائية وثلاثية الأبعاد

قم بتمييز البطاقات وتصفيتها حسب الموضوعات لإظهار المحتوى ذي الصلة على الفور

ابدأ الكتابة في أي مكان لإنشاء بطاقة ملاحظات جديدة دون أي تأخير

قم بتصدير الملاحظات بتنسيق Markdown أو PDF لضمان قابلية النقل

تعاون في الوقت الفعلي عبر البطاقات المشتركة والتعليقات والتحرير المباشر

قيود Supernotes

تفتقر إلى ميزات التعليقات التوضيحية المدمجة بتنسيقات PDF أو EPUB، مما يتطلب غالبًا استخدام أدوات خارجية

لا يقدم بعد تطبيقات أصلية للأجهزة المحمولة أو أجهزة سطح المكتب مع دعم كامل في وضع عدم الاتصال

أسعار Supernotes

Starter: مجاني

غير محدود: 11 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Supernotes

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Supernotes؟

تقول مراجعة G2:

بعد استخدام Supernotes لفترة من الوقت، وجدت أنه أداة رائعة لتدوين ملاحظاتك التنظيمية (محاضر الاجتماعات) والأفكار أثناء جلسات العصف الذهني، والتي يمكن استخدامها لاحقًا كمرجع. يمكنك إنشاء قوائم المهام. التطبيق سهل الاستخدام ولا يستغرق الكثير من الوقت لإعداده.

بعد استخدام Supernotes لفترة من الوقت، وجدت أنه أداة رائعة لتدوين ملاحظاتك التنظيمية (محاضر الاجتماعات) والأفكار أثناء جلسات العصف الذهني، والتي يمكن استخدامها لاحقًا كمرجع. يمكنك إنشاء قوائم المهام. التطبيق سهل الاستخدام ولا يستغرق الكثير من الوقت لإعداده.

👀 هل تعلم؟ الهواتف الذكية هي أحد الأسباب الرئيسية وراء شعبية تطبيقات تدوين الملاحظات . نحن نستخدم هواتفنا دائمًا، لذا من السهل تدوين الملاحظات في أي وقت وفي أي مكان. هذه الحاجة المستمرة إلى تدوين الملاحظات السريعة هي ما يدفع سوق التطبيقات.

3. Amplenote (الأفضل لموازنة المهام والملاحظات الطويلة)

عبر Amplenote

إذا كنت تقدر التفكير العميق والتنفيذ المنظم، فقد يثير Amplenote اهتمامك. فهو يتيح لك تسجيل الأفكار الطويلة وتحويلها إلى مهام وتنظيم كل شيء وفقًا لأولوياتك الفعلية.

تم تصميم التطبيق حول خمسة أوضاع أساسية — الملاحظات السريعة والملاحظات والمهام والتقويم والخزينة — والتي تعمل معًا لتحويل الأفكار المتناثرة إلى إجراءات مخططة. تعمل الملاحظات السريعة مثل دفتر ملاحظات يومي — وهي مثالية لتدوين المذكرات أو الأفكار العشوائية أو أجزاء الملاحظات. بمرور الوقت، يمكن تحويلها إلى ملاحظات منظمة أو سحبها إلى عرض المهام.

أفضل ميزات Amplenote

حوّل علامات النقاط في الملاحظات إلى مهام مع تواريخ استحقاق أو علامات أو إعدادات متكررة

استخدم فرز المهام المرن لتحديد الأولويات بناءً على الجهد أو الاستعجال أو الأهمية

احمِ ملاحظاتك بتشفير كامل من طرف إلى طرف في جميع الخطط

تنقل في الرسم البياني باستخدام الروابط الخلفية والعلامات والمجلدات الهرمية

التبديل بين الملاحظات والمهام والتقويم دون مغادرة مساحة الكتابة

قيود Amplenote

لا يوجد تعاون مباشر أو مساحات عمل مشتركة، مما يقتصر استخدامه على الفرق

قد تبدو الواجهة البسيطة جدًا للمستخدمين الذين يفضلون المظهر البصري

أسعار Amplenote

شخصي: مجاني

المزايا: 5.84 دولار شهريًا + الضرائب (تُفوتر سنويًا)

غير محدود: 10.00 دولارات شهريًا + الضرائب (تُفوتر سنويًا)

المؤسس: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا + الضرائب (تُفوتر سنويًا)

تقييمات Amplenote وتعليقات المستخدمين

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Amplenote؟

يقول أحد المراجعين على Reddit:

أستخدم AN لتدوين الملاحظات. إنه رائع. أحبه. بالنسبة للمهام والتقويم، أستخدم تطبيق مهام وتقويم.

أستخدم AN لتدوين الملاحظات. إنه رائع. أحبه. بالنسبة للمهام والتقويم، أستخدم تطبيق مهام وتقويم.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تعتمد على الملاحظات المكتوبة بخط اليد، يمكن لأدوات مثل Apple Notes سد الفجوة بين الورق والرقمية. يمكنك تدوين الملاحظات باستخدام Apple Pencil مع الحفاظ على إمكانية البحث عن كل شيء ومزامنته ونسخه احتياطيًا دون الحاجة إلى المسح الضوئي.

4. Craft (الأفضل للملاحظات المنظمة بصريًا والمستندات التعاونية)

عبر Craft

يجمع Craft بين مرونة محرر المستندات وهيكل تدوين الملاحظات القائم على الكتل. كل فقرة أو قائمة أو صورة هي كتلة قابلة للتحريك يمكنك طيها وتداخلها وإعادة ترتيبها، مما يجعله مثاليًا لإنشاء جداول اجتماعات وويكي ومستندات داخلية منظمة وواضحة.

يمكنك مشاركة أي صفحة كرابط ويب، مما يسهل تقديم الملاحظات والنشر دون الحاجة إلى أدوات إضافية. كما أن التحرير في الوقت الفعلي والتعليقات والإشارات @mentions تجعل Craft خيارًا قويًا للفرق التي تحتاج إلى وثائق تعاونية وواضحة بصريًا.

صمم أفضل الميزات

ضع المحتوى في بطاقات داخل الصفحات لتنظيمه بشكل معياري ومتعدد الطبقات

تعاون في الوقت الفعلي عبر أجهزة متعددة ومساحات عمل مشتركة

استخدم أدوات الاتصال بالذكاء الاصطناعي لإعادة كتابة الأقسام أو تلخيصها أو تنسيقها حسب الطلب

انشر الصفحات على الويب بنقرة واحدة، باستخدام تصميم بسيط وسريع الاستجابة

اعمل دون اتصال بالإنترنت أو عبر الإنترنت على جميع الأجهزة، مع المزامنة التلقائية

قيود Craft

لا توجد إدارة مهام متقدمة — أكثر ملاءمة للكتابة والتعاون من تنفيذ المشاريع

قد تبدو بنية المستندات صارمة بالنسبة للمستخدمين الذين يفضلون تدوين الملاحظات بحرية أو باستخدام الرسوم البيانية

أسعار Craft

Starter: مجاني

Craft Solo: 9.99 دولارًا شهريًا

Craft Together: 17.99 دولارًا شهريًا

صمم التقييمات والمراجعات

G2: 4. 6/5 (20+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Craft؟

تقول مراجعة Capterra:

بشكل عام، أعتقد أننا اتخذنا القرار الصحيح ببدء استخدام Craft. فهو يتيح لنا تنظيم مستندات شركتنا بطريقة أكثر جمالية.

بشكل عام، أعتقد أننا اتخذنا القرار الصحيح ببدء استخدام Craft. فهو يتيح لنا تنظيم مستندات شركتنا بطريقة أكثر جمالية.

📮 ClickUp Insight: تظهر استطلاعاتنا الأخيرة أن 88% من المستخدمين يستخدمون بالفعل الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية مثل التخطيط اليومي والتذكيرات، لكن أكثر من نصفهم لم يدمجوه بعد في روتين عملهم. الأسباب الرئيسية؟ صعوبة التكامل، وعدم اليقين بشأن من أين تبدأ، والمخاوف بشأن خصوصية البيانات. ClickUp Brain يمكنه معالجة هذا الأمر. إنه مدمج مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك بدون إضافات أو أدوات إضافية، ومصمم بحيث يضع الأمان في صميمه. يمكنك استخدام اللغة الطبيعية لتلخيص المستندات أو سحب عناصر العمل أو الحصول على إجابات من قاعدة المعرفة الخاصة بك. لا يتطلب أي إعداد. ما عليك سوى كتابة طلب والحصول على ما تحتاجه، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى إكمال مهامك اليومية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

5. Joplin (الأفضل لتدوين الملاحظات مفتوح المصدر والمركز على الخصوصية)

عبر Joplin

Joplin هو تطبيق مجاني ومفتوح المصدر لتدوين الملاحظات يمنحك تحكمًا كاملاً في بياناتك. قم بتخزين الملاحظات محليًا أو مزامنتها عبر الخادم الخاص بك أو استخدم خدمات مثل Dropbox أو Nextcloud — لا توجد اشتراكات إجبارية أو تقييد على مزود الخدمة. يدعم التخفيضات، مع إمكانية التحرير والمعاينة جنبًا إلى جنب لكتابة واضحة ومركزة.

نظم محاضر الاجتماعات في دفاتر ملاحظات ، وأضف علامات، وقم بتشفيرها بالكامل. بفضل نظام المكونات الإضافية المتنامي، يمكنك إضافة لوحات Kanban ومؤقتات Pomodoro أو عروض بيانية، كل ذلك دون مغادرة التطبيق.

أفضل ميزات Joplin

اكتب في تنسيق Markdown مع عرض مقسم لمعاينة مباشرة وتنسيق واضح

قص صفحات الويب مباشرة إلى دفاتر ملاحظاتك باستخدام ملحقات المتصفح

حافظ على الوصول الكامل دون اتصال بالإنترنت على جميع الأجهزة، من خلال المزامنة اليدوية أو التلقائية

قيود Joplin

تفتقر إلى أدوات تعاون فورية أصلية للفرق

قد تبدو واجهة المستخدم قديمة أو غير بديهية للمستخدمين الجدد

أسعار Joplin

مجاني

Joplin Cloud Basic: 3.26 دولار شهريًا (2.99 يورو شهريًا)

Joplin Cloud Pro: 6.53 دولار شهريًا (5.99 يورو شهريًا)

Joplin Cloud Teams: 8.71 دولار شهريًا (7.99 يورو شهريًا)

تقييمات Joplin وتعليقات المستخدمين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Joplin؟

يقول أحد المراجعين في G2:

تطبيق رائع لتدوين الملاحظات، ومثالي للتنظيم والهيكلة.

تطبيق رائع لتدوين الملاحظات، ومثالي للتنظيم والهيكلة.

6. Obsidian (الأفضل لإنشاء مخطط معرفي شخصي)

عبر Obsidian

هل تفكر بطريقة مرئية بدلاً من المجلدات؟ يوفر Obsidian طريقة سريعة لتخطيط المعرفة وربط الملاحظات.

يخزن ملاحظاتك كملفات Markdown بنص عادي على محرك الأقراص المحلي — لا يوجد تقييد على المورد ولا يوجد سحابة إلزامية. تكمن القوة الحقيقية في كيفية تمكينك من ربط الملاحظات ذات الصلة معًا باستخدام الروابط الداخلية وتصور تلك الروابط كرسم بياني ديناميكي.

تتيح لك مرونته إنشاء نظامك باستخدام المجلدات والعلامات أو استخدام المكونات الإضافية لإضافة التكرار المتباعد ولوحات Kanban وعروض التقويم والمزيد.

أفضل ميزات Obsidian

التبديل بين عدة أجزاء لتحرير أو الرجوع إلى عدة ملاحظات جنبًا إلى جنب

استخدم المكونات الإضافية للمجتمع لإضافة ميزات مثل البطاقات التعليمية أو مرشحات الرسوم البيانية أو أدوات النشر

قم بتمييز الملاحظات وتجميعها باستخدام بيانات التعريف المخصصة الخاصة بك ومشغلات البحث

انشر الملاحظات المحددة كموقع ويب خفيف الوزن باستخدام Obsidian Publish (إضافة مدفوعة)

تصفح أفكارك بصريًا باستخدام مخطط معرفي تفاعلي

قيود Obsidian

لا توجد أدوات مدمجة لإدارة المهام أو الجدولة

قد يشعر المستخدمون الجدد بالارتباك دون توجيهات أو قوالب إعداد

أسعار Obsidian

مجاني

Obsidian Sync: 5 دولارات شهريًا

Obsidian Publish: 10 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات Obsidian

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Obsidian؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

برنامج ممتاز لتدوين الملاحظات

برنامج ممتاز لتدوين الملاحظات

🧠 حقيقة ممتعة: تعمل الشركات الكبرى في سوق تطبيقات تدوين الملاحظات على مضاعفة جهودها في مجال منصات المجتمع القائمة على السحابة لتعزيز التعاون والمشاركة. تدعم هذه المنصات التحرير المشترك في الوقت الفعلي وتساعد في إنشاء مراكز معرفية يقودها المستخدمون.

7. Logseq (الأفضل لتخطيط الأفكار وترابطها)

عبر Logseq

تم تصميم Logseq للمستخدمين الذين يفكرون في مخططات. يفتح على دفتر يوميات قائم على الرموز النقطية حيث يمكن ربط كل سطر أو الإشارة إليه أو جدولته، وهو مثالي لتحويل الملاحظات اليومية إلى معرفة طويلة الأمد.

نهجها الذي يركز على اليوميات يشجع على تدوين المداخلات بتاريخها، والتي يمكنك من خلالها تنظيم المهام والعلامات والروابط دون انقطاع.

بمرور الوقت، تشكل ملاحظاتك بنية غير خطية يمكنك استكشافها باستخدام الروابط الخلفية والفلاتر وعرض الرسم البياني. هذه البنية مثالية لربط الأفكار وبناء نظام المعرفة الشخصي الخاص بك.

أفضل ميزات Logseq

استخدم الأوامر المائلة لإدراج القوالب أو المهام أو المحتوى المرتبط بسرعة

ابحث في ملاحظاتك للعثور على الأنماط وقوائم المهام أو الصفحات ذات الصلة باستخدام عوامل التصفية المتقدمة

قم بالتبديل بين عرض اليوميات والرسوم البيانية للتفكير الخطي والجانبي

قم بتضمين كتل أو صفحات كاملة لإعادة استخدام الأفكار دون تكرار

قم بمزامنة البيانات بأمان عبر خدمة السحابة أو النسخ الاحتياطية المحلية

قيود Logseq

تفتقر إلى ميزات تعاون أصلية قوية للفرق

يتطلب إعداد المزامنة مزيدًا من التكوين اليدوي مقارنة بالأدوات المتكاملة

أسعار Logseq

مجاني

تقييمات وتصنيفات Logseq

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Logseq؟

يقول أحد المراجعين على Reddit:

Logseq يقدم لي خدمة جيدة. لم أحتج إلى emacs مطلقًا.

Logseq يقدم لي خدمة جيدة. لم أحتج إلى emacs مطلقًا.

8. Zettlr (الأفضل للكتابة الأكاديمية والملاحظات التي تحتوي على الكثير من الاقتباسات)

عبر Zettlr

صُمم Zettlr مع وضع سير العمل الأكاديمي في الاعتبار، ويجمع بين كتابة النصوص العادية وإدارة الاقتباسات، مما يجعله مناسبًا للباحثين والطلاب والعاملين في مجال المعرفة الذين يحتاجون إلى أكثر من مجرد ميزات أساسية أو ملاحظات لاصقة.

وهو يدعم صيغة LaTeX وخيارات التصدير المدمجة ومجلدات المشاريع، وهي ميزات مفيدة لإدارة الكتابة الأكاديمية الطويلة أو مشاريع الأطروحات.

Zettlr هو برنامج مفتوح المصدر بالكامل ولا يفرض أي مزامنة سحابية خاصة. وهذا يجعله جذابًا بشكل خاص للمستخدمين الذين يرغبون في التحكم والشفافية وبيئة مصممة خصيصًا للكتابة الجادة.

أفضل ميزات Zettlr

ادمج مع Zotero لإدراج الاقتباسات الأكاديمية وإدارة المراجع

استخدم وضع المشروع لإدارة المجلدات والمسودات والمستندات الطويلة بسهولة

قم بتصدير عملك بتنسيقات متعددة، بما في ذلك PDF وWord وHTML وLaTeX

اكتب بعدة لغات مع دعم تمييز بناء الجملة والتدقيق الإملائي

قم بتمييز الملاحظات وتصفيتها باستخدام YAML frontmatter والبيانات الوصفية المخصصة

قيود Zettlr

تفتقر إلى تطبيقات جوال أصلية، مما يحد من إمكانية الوصول أثناء التنقل

قد تبدو الواجهة تقنية أو قديمة مقارنة بالأدوات التجارية الحديثة

أسعار Zettlr

مجاني

تقييمات Zettlr وتعليقات المستخدمين

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zettlr؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

أقدر أن Zettlr مجاني ويتميز بخاصية تصدير ملفات epub.

أقدر أن Zettlr مجاني ويتميز بخاصية تصدير ملفات epub.

👀 هل تعلم؟ تشكل تطبيقات تدوين الملاحظات القائمة على الاشتراك أكبر حصة من المبيعات، مدفوعة بالطلب القوي على الميزات المتميزة مثل التخصيص والمزامنة السحابية وإدارة المهام المتقدمة.

9. Agenda (الأفضل لتنظيم الملاحظات حسب الوقت)

عبر Agenda

يستخدم Agenda نهجًا يركز على الجدول الزمني، وهو مثالي لتتبع ما تمت مناقشته وإعداد الملاحظات قبل الأحداث المستقبلية. يمكنك إرفاق ملاحظات بأحداث التقويم وعرض كل شيء حسب التسلسل الزمني ووضع علامة على العناصر الرئيسية كـ "على جدول الأعمال"

صُمم لمستخدمي Mac، ويتكامل بسلاسة مع تقويم Apple والتذكيرات. يربط تصميمه الأنيق بين التقويم والملاحظات، مما يتيح لك التمرير عبر السياق السابق والقادم — وهو مثالي لأي شخص يفكر في الوقت ويريد أن تتبع ملاحظاته ذلك.

أفضل ميزات Agenda

قم بتجميع الملاحظات في فئات مثل الاجتماعات أو التخطيط أو المخرجات للحفاظ على هيكل مشروع واضح

أرفق الملفات والصور والعلامات لإثراء الملاحظات وتسهيل البحث عنها أو تصفيتها لاحقًا

استخدم تنسيق Markdown وطريقة تدوين الملاحظات الجملية للحفاظ على كتابة خفيفة الوزن ومنظمة في الوقت نفسه

أنشئ قوالب ملاحظات لسير العمل المتكرر مثل محاضر الاجتماعات أو تخطيط السباقات السريعة

اربط الملاحظات معًا لتتبع العلاقات بين الأفكار والخطط والوثائق

قيود جدول الأعمال

متوفر فقط على macOS و iOS

وظائف تعاونية محدودة للفرق

أسعار Agenda

مجاني

الإضافات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات جدول الأعمال

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 3/5 (20+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Agenda؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

سهولة الاستخدام رائعة لأي شخص يستخدمه! يمكن للعملاء الحجز مباشرة عبر الإنترنت أو يمكنك إدخال الحجوزات من خلال الواجهة الخلفية للبرنامج. يتم إرسال التأكيدات تلقائيًا.

سهولة الاستخدام رائعة لأي شخص يستخدمه! يمكن للعملاء الحجز مباشرة عبر الإنترنت أو يمكنك إدخال الحجوزات من خلال الواجهة الخلفية للبرنامج. يتم إرسال التأكيدات تلقائيًا.

10. Bear (الأفضل للكتابة المركزة في بيئة خالية من عوامل التشتيت)

عبر Bear

يوفر Bear تجربة كتابة مركزة وجميلة التصميم مع تنظيم قوي في الخلفية. وهو يدعم Markdown والمعاينات الغنية والعلامات المتداخلة مثل #work/meetings، بحيث يمكنك تنظيم الملاحظات دون مقاطعة تدفق الكتابة. لا توجد طرق عرض معقدة، فقط تدوين ملاحظات سريع ونظيف.

يتم تخزين الملاحظات محليًا، مع إمكانية مزامنة iCloud اختيارية للوصول إليها عبر الأجهزة. بفضل السمات والخطوط المخصصة، يبدو Bear أشبه باستوديو كتابة خاص أكثر منه تطبيق ملاحظات عادي، وهو مثالي للكتاب والمؤلفين وأي شخص يقدر الوضوح.

أفضل ميزات Bear

ابحث باستخدام عوامل تصفية متقدمة باستخدام علامات التصنيف وأنظمة قوائم المهام ومرفقات الملفات

قم بتصدير الملاحظات بتنسيقات مثل PDF و HTML و DOCX و Markdown

قم بتشفير الملاحظات الفردية باستخدام Face ID أو حماية كلمة المرور

ثبّت الملاحظات المهمة في أعلى قائمتك للوصول السريع إلى المحتوى المتكرر أو النشط

قيود Bear

غير متوفر لمستخدمي Windows أو Android

ميزات التعاون محدودة للغاية أو غير موجودة

أسعار Bear

مجاني

Bear Pro: 2.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Bear

G2: 4. 6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bear؟

يقول أحد المراجعين في G2:

يعجبني أن تطبيق Bear بسيط عن قصد. لذلك، هناك القليل جدًا من عوامل التشتيت إذا كنت تستخدم التطبيق لتدوين الملاحظات والأفكار أو إنشاء محتوى لمدونتك. إنه سهل الاستخدام للغاية، ويوفر العديد من التحسينات، كما يأتي مع الكثير من اختصارات لوحة المفاتيح.

يعجبني أن تطبيق Bear بسيط عن قصد. لذلك، هناك القليل جدًا من عوامل التشتيت إذا كنت تستخدم التطبيق لتدوين الملاحظات والأفكار أو إنشاء محتوى لمدونتك. إنه سهل الاستخدام للغاية، ويوفر العديد من التحسينات، كما يأتي مع الكثير من اختصارات لوحة المفاتيح.

11. Notion (الأفضل لدمج الملاحظات وقواعد البيانات والتعاون)

عبر Notion

يتيح لك Notion تشكيل ملاحظاتك، وليس مجرد كتابتها. ابدأ بصفحة فارغة وقم بإنشاء أي شيء بدءًا من دفتر يوميات إلى ويكي الشركة. تعمل الملاحظات كوحدات بناء — يمكنك سحبها وتداخلها وتحويلها إلى قواعد بيانات أو قوائم قابلة للتبديل أو صفحات مرتبطة.

من السهل الانتقال من فكرة سريعة إلى خطة مشروع كاملة في نفس المساحة. بفضل القوالب المرنة والعروض المتعددة، مثل Kanban أو الجداول، يتكيف Notion مع طريقة تفكيرك وعمل.

أفضل ميزات Notion

استخدم الجداول المضمنة والتقويمات ولوحات Kanban لإدارة البيانات المنظمة مباشرة في الملاحظات

قم بإعداد قوالب مخصصة لتدوين الملاحظات للاستخدام المتكرر مثل جداول اجتماعات العمل أو مواصفات المنتجات أو تقاويم المحتوى

قم بتعيين المهام داخل الصفحات وتتبعها باستخدام تواريخ الاستحقاق وحقول الحالة والمكلفين

استخدم الكتل المتزامنة لعكس نفس المحتوى عبر عدة صفحات

قيود Notion

قد يبدو بطيئًا أو مزدحمًا عند استخدام صفحات كبيرة أو الاستخدام المكثف

الوصول دون اتصال بالإنترنت محدود وغير موثوق تمامًا لجميع حالات الاستخدام

أسعار Notion

مجاني

إضافي : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 7/5 (6,750+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,570+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

يقول أحد المراجعين في G2:

يجعل Notion من السهل للغاية تنظيم المعلومات والتعاون مع زملاء الفريق وإنشاء سير عمل مخصص دون كتابة أي كود.

يجعل Notion من السهل للغاية تنظيم المعلومات والتعاون مع زملاء الفريق وإنشاء سير عمل مخصص دون كتابة أي كود.

12. Tana (الأفضل لبناء عقل ثانٍ ديناميكي باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Tana

يجمع Tana بين البيانات المنظمة والملاحظات اليومية وأدوات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في نظام مرن قائم على الرسوم البيانية. تعمل "العلامات الفائقة" المخصصة على تحويل النص العادي إلى محتوى منظم، مثل خطط المشاريع أو ملاحظات الاجتماعات أو قواعد بيانات جهات الاتصال. ابدأ بنقاط بسيطة، ثم طورها إلى كائنات منظمة باستخدام عوامل التصفية والسمات وطرق العرض الديناميكية.

تصبح كل ملاحظة يومية جزءًا من مخطط معرفي متنامي، حيث تساعد المحتويات المرتبطة وأدوات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تلخيص أفكارك وربطها وتوسيعها مع تطور سير عملك.

أفضل ميزات Tana

قم بالرجوع إلى الملاحظات عبر السياقات المختلفة باستخدام Live Nodes التي يتم تحديثها في كل مكان يتم ذكرها فيه

استخدم العقدة اليومية لتنظيم المهام اليومية والملاحظات والروابط للمشاريع الجارية تلقائيًا

ابحث على الفور في جميع العقد باستخدام وظيفة البحث القوية التي تدرك السياق من Tana

قم بطي وتوسيع المخططات التفصيلية لتحرير مركز وتجربة كتابة خالية من الفوضى

قيود Tana

لا يزال في مرحلة تجريبية مفتوحة، لذا قد تتغير بعض الميزات أو تبدو تجريبية

منحنى التعلم الأولي أكثر صعوبة من تطبيقات تدوين الملاحظات التقليدية

أسعار Tana

مجاني

إضافة: 8 دولارات شهريًا

المحترف: 14 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Tana

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tana؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

لقد سئمت من التنقل بين الملاحظات والمهام. كنت قلقًا بشأن حفظ الملفات. خشيت ألا أجدها مرة أخرى. لم يعد هذا يحدث الآن. إنه أمر رائع.

لقد سئمت من التنقل بين الملاحظات والمهام. كنت قلقًا بشأن حفظ الملفات. خشيت ألا أجدها مرة أخرى. لم يعد هذا يحدث الآن. إنه أمر رائع.

لماذا ClickUp هو أفضل بديل لـ NotePlan

بينما يعد NotePlan رائعًا للتخطيط المركز، يوفر ClickUp مساحة عمل أكثر قوة ومرونة. يوفر عروض متعددة — قائمة ولوحة وتقويم وجانت — حتى تتمكن من تنظيم الملاحظات والمهام بالطريقة التي تناسبك.

استخدم Docs لتدوين الملاحظات التفصيلية والويكي والمزيد. يمكنك حتى تحويل الملاحظات إلى مهام بنقرة واحدة. بفضل سير العمل المخصص والتعاون في الوقت الفعلي والتكامل العميق مع أدوات مثل Google Calendar و Slack، يعد ClickUp مثاليًا لكل شيء بدءًا من الروتين الشخصي إلى تخطيط الفريق. لا داعي للتنقل بين التطبيقات بعد الآن — مكان واحد فقط لتدوين الملاحظات والتخطيط والعمل.

جرب ClickUp مجانًا وشا هد كيف يمكنك الارتقاء بمستوى تخطيطك اليومي.