أفضل 13 نظام إدارة التعلم (LMS) للشركات الصغيرة في عام 2025

إذا كنت صاحب شركة صغيرة أو مدير موارد بشرية، فإليك كيف سيساعدك نظام إدارة التعلم LMS المناسب:

تدريب الموظفين الجدد دون إرهاق فريقك

الحفاظ على الامتثال دون الحاجة إلى الإدارة التفصيلية

مساعدة الموظفين على التعلم، وليس مجرد النقر على الدورات التدريبية عبر الإنترنت

ومع ذلك، لا يزال مديرو الموارد البشرية وقادة الفرق مترددين. ليس لأنهم لا يرون قيمة في LMS، بل لأنهم قلقون بشأن الطبقة الثانية من الاحتكاك:

من سيقوم بإنشاء كل هذه البرامج التدريبية؟

هل سيكتفي الموظفون بالضغط على زر "التالي"؟

هل لديّ الوقت الكافي لإدارة أداة أخرى؟

فيما يلي قائمتنا بأفضل منصات LMS للشركات الصغيرة التي تعالج هذه المشكلات بشكل مباشر. لقد اخترنا أدوات تجعل الحياة أسهل بفضل القوالب المعدة مسبقًا والأتمتة الذكية وميزات المشاركة التي تجعل موظفيك (والمسؤولين) سعداء.

سواء كنت تدير برامج تأهيل الموظفين الجدد أو تدريب الموظفين أو تحسين المهارات، تساعدك أنظمة إدارة التعلم هذه على القيام بذلك دون إرهاق فريق الموارد البشرية لديك.

إذا كنت تبحث عن مقارنة سريعة بين أفضل أنظمة إدارة التعلم، فإن هذا الجدول مناسب لك.

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp ClickUp Brain، أنشئ قوائم المهام، و ClickUp Clips لتسجيل التدريب ومشاركته الأفضل للمؤسسات غير الربحية التي تحتاج إلى منصة شاملة للتدريب والتأهيل وإدارة المشاريع مجانية إلى الأبد؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات TalentLMS أكثر من 1000 دورة تدريبية جاهزة، وإنشاء استطلاعات، والتكامل مع BambooHR و Salesforce الأفضل للتعلم الشامل للشركات النامية تبدأ الخطط المدفوعة من 149 دولارًا أمريكيًا لكل 1-40 مستخدمًا شهريًا. AbsorbLMS إنشاء الذكاء الاصطناعي، وتوقيعات المتعلمين، وقوائم المراقبة الأفضل للتدريب على الامتثال أسعار مخصصة Docebo بنية بدون رأس، توصيات دورات تدريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وميزة الدعوة للمشاهدة الأفضل لإدارة التدريب على الامتثال والشهادات أسعار مخصصة LearnUpon مسارات تعليمية متعددة الدورات، ومنطق "إذا-إذن" لأتمتة التدريب، وبوابات مخصصة الأفضل لتدريب جمهور متعدد أسعار مخصصة Thinkific التعلم ذو العلامة البيضاء، والمجالات المخصصة، ومساحات المجتمع، والأدوار المخصصة الأفضل للشركات التي ترغب في بيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا Blackboard علامة تجارية متعددة المستأجرين، شهادة ISO، منطقة اختبار، أداة مدمجة للتحقق من إمكانية الوصول الأفضل للشركات التي تحتاج إلى منصة تدريب قابلة للتطوير وذات علامة تجارية أسعار مخصصة Moodle إطار عمل مخصص للكفاءات، ومراسلة Matrix، و AI Connector الأفضل للمؤسسات غير الربحية التي تريد نظام إدارة التعلم (LMS) قابل للتخصيص ومناسب للميزانية مجانية Tovuti 40 نوعًا من المحتوى، Dizi AI، إنشاء مجموعات مستخدمين ومجموعات فرعية الأفضل لتجارب تدريبية تفاعلية وغامرة أسعار مخصصة 360 Learning تسجيل الدخول الفردي (SSO)، وإضافة ملفات على شبكة الإنترنت، وتعيين تواريخ انتهاء صلاحية الشهادات الأفضل للتدريب التعاوني تبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا. iSpring Learn تأليف الدورات التدريبية باستخدام PowerPoint، وتسجيل الدخول الفردي، والمجال المخصص للعلامة التجارية الأفضل لتقديم التدريب المؤسسي وأتمتته تبدأ الخطط المدفوعة من 770 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/سنة Litmos 98,000 دورة تدريبية جاهزة، وأكثر من 100 موصل، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل مقاطع الفيديو المقدمة، ومراجعة سجل الدورات التدريبية. الأفضل لتقديم تدريب عالي التأثير أسعار مخصصة LearnDash تقدم الفيديو، يدعم تنسيقات محتوى متعددة الأفضل للشركات الصغيرة لإنشاء وإدارة التدريب تبدأ الخطط المدفوعة من 199 دولارًا سنويًا لموقع ويب واحد

ما الذي يجب أن تبحث عنه في نظام إدارة التعلم (LMS) للشركات الصغيرة؟

عند اختيار نظام إدارة التعلم LMS لشركة صغيرة، فأنت تريد ميزات توفر الوقت وتقلل من النفقات الإدارية وتنمو معك. ولا تثقل كاهل فريقك أو ميزانيتك.

نظام إدارة التعلم (LMS) سهل الاستخدام ويوفر لفريقك التدريب المناسب الذي يحتاجونه لتطوير مهاراتهم.

فيما يلي قائمة مرجعية عملية بالميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها:

وحدات تعليمية تفاعلية: حافظ على تفاعل الموظفين من خلال مقاطع فيديو تفاعلية واختبارات ومحاكاة تعزز الاستيعاب وتجعل التدريب أقل شاقة.

خيارات التخصيص: قم بتخصيص نظام إدارة التعلم وفقًا لاحتياجات شركتك من خلال دورات تدريبية تحمل علامتك التجارية ومحتوى مخصص لوحدات التدريب ومسارات تعليمية مخصصة.

قابلية التوسع: تأكد من أن نظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بك ينمو مع فريقك، ويدعم المزيد من المستخدمين والدورات والمواقع دون إبطاء أو الحاجة إلى ترقية مكلفة.

تتبع التقدم: تتبع تقدم المتعلمين وحسّن التدريب من خلال الاختبارات المدمجة تتبع تقدم المتعلمين وحسّن التدريب من خلال الاختبارات المدمجة واستطلاعات الرأي حول التدريب والشهادات ومراجعات الأداء.

قدرات التكامل: قم بربط نظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بك بأدوات مثل Slack و Google Workspace قم بربط نظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بك بأدوات مثل Slack و Google Workspace وبرامج التدريب أو نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) لتبسيط عملية التعيين وأتمتة المهام ومزامنة بيانات الموظفين.

الوصول عبر الأجهزة المحمولة: امنح فرق العمل إمكانية الوصول إلى المواد التدريبية أثناء التنقل من خلال منصة تدريب متوافقة مع الأجهزة المحمولة للعاملين في الميدان أو الفرق المختلطة أو الدروس السريعة بين المهام.

التقارير والتحليلات: احصل على رؤية واضحة حول من يتعلم ماذا، وأين يواجهون صعوبات، وكيف يمكنك تحسين التدريب عبر الفرق باستخدام لوحات المعلومات والتقارير في الوقت الفعلي.

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

أفضل نظام إدارة التعلم (LMS) للشركات الصغيرة

فيما يلي أفضل أنظمة إدارة التعلم للشركات الصغيرة مثل شركتك.

1. ClickUp (الأفضل للشركات التي تحتاج إلى منصة شاملة للتدريب والتوجيه وإدارة التعلم المستمر)

ClickUp، أول مساحة عمل مدمجة تعمل بالذكاء الاصطناعي، هي نظام إدارة تعليمي خفيف الوزن وقابل للتخصيص، يعمل على تبسيط سير العمل وتحسين إدارة المهام عبر المشاريع.

باستخدام المزيج القوي من ClickUp Brain + ClickUp Docs، يمكنك إنشاء كتيبات تدريبية، وكتيبات للمتطوعين، وأدلة للتأهيل الوظيفي، وحتى خطط تعليمية مخصصة.

لجعلها أكثر تفاعلية، يمكنك تحميل مقاطع فيديو أو رسوم بيانية مدمجة لتحسين المحتوى. مع ميزة المشاركة العامة، يمكن للمتطوعين أو أصحاب المصلحة الوصول إلى هذه المقاطع دون الحاجة إلى وصول كامل إلى ClickUp، مما يجعل عملية التهيئة سلسة.

قم بإنشاء مواد تدريبية ومهام وجداول زمنية والمزيد باستخدام مساحة العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp.

إذا كانت كتيبات التدريب الخاصة بك موزعة على ملفات PDF وجداول بيانات وGoogle Docs وقنوات أخرى، فسوف يقضي فريقك وقتًا أطول في البحث عنها بدلاً من إنجاز العمل. ومع ذلك، فإن البحث المؤسسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي يأتي ليجعل هذا الجزء من العملية أكثر سلاسة، مما يتيح لك البحث عن أي شيء عبر مساحة العمل والتطبيقات الخارجية المدمجة في ثوانٍ معدودة.

مع نمو مكتبة تدريب الموظفين لديك، يمكنك استخدام ميزة إدارة المعرفة في ClickUp للعثور على المستندات والإجابات ذات الصلة دون الحاجة إلى البحث في المجلدات. تتيح هذه الميزة سهولة التخزين والوصول الفوري إلى جميع معارف الشركة. يمكنك القيام بذلك عن طريق تحويل جميع مستندات وأدلة التدريب الخاصة بك إلى مواقع ويكي داخلية.

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة الشخصية؟ اسأل وكلاء ClickUp! يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي هذه الخاصة بإدارة المعرفة الإجابة بصبر على الأسئلة المتكررة وتشغيل سير العمل دون إرهاق فريقك الصغير!

أجب على الأسئلة المتكررة في قنوات ClickUp Chat، وأتمتة التقارير اليومية والأسبوعية، وفرز الرسائل وتوزيعها، وإضافة تذكيرات، والمزيد مع ClickUp Autopilot Agents.

يحتوي ClickUp أيضًا على نموذج مسبق الصنع لمساعدتك على توحيد طرح برامج التدريب. على سبيل المثال، يضمن نموذج خطة طرح التدريب من ClickUp تنظيم جميع مواد التدريب الخاصة بك وإمكانية الوصول إليها بشكل مركزي.

احصل على نموذج مجاني قم بإنشاء خطط التدريب الخاصة بك وتتبعها باستخدام نموذج خطة تنفيذ التدريب من ClickUp.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

تتبع المراحل المختلفة لخطط التدريب الخاصة بك عبر حالات مخصصة

احفظ المعلومات المتعلقة بجلسات التدريب ونظمها واعرضها باستخدام الحقول المخصصة

راقب تقدم خطة التنفيذ باستخدام لوحات معلومات ClickUp

سواء كنت تدرب موظفين جدد أو تدير تطوير مهارات الفريق بأكمله، فإن ميزات ClickUp تتوافق مع احتياجاتك التدريبية وتدعم نموك.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

يعمل التطبيق المحمول أحيانًا بشكل أبطأ من إصدار سطح المكتب، خاصة عند التعامل مع مشاريع معقدة أو إدارة مهام متعددة.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك تقييم G2:

لقد أحب فريقنا القدرة على تخصيص المهام للمساءلة ومستوى التخصيص العالي! تمكنا من إنشاء مساحات تناسب كل احتياجاتنا وتتبع التقدم المحرز في كل مهمة. إنه سهل الاستخدام، وقد كان خدمة العملاء مفيدة عند الحاجة! لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى قام فريقنا بأكمله بتنفيذ ودمج Clickup، وهو الآن يستخدم يوميًا من قبل الجميع!

لقد أحب فريقنا القدرة على تخصيص المهام للمساءلة ومستوى التخصيص العالي! لقد تمكنا من إنشاء مساحات تناسب كل احتياجاتنا وتتبع التقدم المحرز في كل مهمة. إنه سهل الاستخدام، وقد كان خدمة العملاء مفيدة عند الحاجة! لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى قام فريقنا بأكمله بتنفيذ ودمج Clickup، وهو الآن يستخدم يوميًا من قبل الجميع!

💟 الميزة الإضافية: Brain MAX هو رفيقك على سطح المكتب الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويقوم بدور نظام إدارة التعلم (LMS) الذكي والبديهي للشركات الصغيرة. بفضل التكامل العميق بين مستنداتك ومواد التدريب واتصالات فريقك، يسهل Brain MAX إنشاء محتوى تعليمي وتنظيمه وتقديمه، كل ذلك من منصة واحدة. يمكنك استخدام ميزة تحويل الكلام إلى نص لإنشاء وحدات تدريبية بسرعة، وتعيين الدورات التدريبية، وتتبع تقدم الموظفين، وحتى إنشاء اختبارات أو نماذج تعليقات. يقوم Brain MAX بأتمتة التذكيرات، واستدعاء الموارد ذات الصلة، وتوفير رؤى في الوقت الفعلي حول تعلم الفريق، مما يجعل عملية التهيئة والتأهيل سلسة وفعالة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملك.

📚 اقرأ المزيد: كيف يستخدم فريق التهيئة لدينا ClickUp

2. TalentLMS (الأفضل للتعلم الشامل للشركات النامية)

عبر TalentLMS

TalentLMS هو نظام إدارة التعلم الذي يساعد الشركات الصغيرة على تدريب الموظفين أو الشركاء أو العملاء بأقل قدر من الإعداد. وهو نظام قائم على السحابة ومتوافق مع الأجهزة المحمولة.

تتيح الواجهة سهلة الاستخدام حتى للفرق التي ليس لديها خبرة سابقة في LMS إنشاء دورات تدريبية عبر الإنترنت في غضون ساعات.

يمكنك إدارة المستخدمين وتعيين مسارات التعلم وتتبع التقدم من خلال التقارير المدمجة والأتمتة. تدعم أدوات الذكاء الاصطناعي إنشاء المحتوى لوثائق التهيئة واكتشاف الفجوات في المهارات، بينما تساعد ميزات الألعاب، مثل لوحات المتصدرين والشارات، في الحفاظ على تفاعل المتعلمين.

بفضل الأسعار المرنة والحد الأدنى من التدخل من قسم تكنولوجيا المعلومات، تعد هذه الأدوات خيارًا عمليًا للفرق المتنامية التي تحتاج إلى حل LMS قابل للتطوير.

أفضل ميزات TalentLMS

قدم دورات تفاعلية مع مجموعة متنوعة من الخيارات (أسئلة متعددة الخيارات، السحب والإفلات، أسئلة مفتوحة) التي تلبي معايير محتوى التعلم الإلكتروني مثل SCORM و xAPI و cmi5.

قم بإنشاء استطلاعات لجمع وتحليل النتائج المتعلقة بالمتعلمين والتدريب

يمكنك دمجها مع منصات مثل BambooHR و Salesforce لتدريب الموظفين الجدد وتتبع تقدم تدريب المبيعات.

قيود TalentLMS

تعد إمكانيات إعداد التقارير أساسية، ولا تتوفر خيار إنشاء تقارير للدورات التدريبية المجمعة في شكل منهج دراسي.

أسعار TalentLMS

Core : 149 دولارًا أمريكيًا لكل 1-40 مستخدمًا شهريًا

Grow : 299 دولارًا أمريكيًا لكل 1-70 مستخدمًا شهريًا

Pro : 579 دولارًا أمريكيًا لكل 1-100 مستخدم/شهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات TalentLMS

G2: 4. 6/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TalentLMS؟

إليك تقييم G2:

أحب القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي وأيضًا الحرية الكاملة في التخصيص. هناك العديد من المجالات التي يمكننا الاستفادة منها لتحسين التدريب الذي نقدمه. كانت التقارير مفيدة للغاية وتوفر بيانات مفيدة. تمكنا من تنفيذ المحتوى بسهولة وسرعة مع معدل اعتماد مرتفع للغاية.

أحب القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي وأيضًا الحرية الكاملة في التخصيص. هناك العديد من المجالات التي يمكننا الاستفادة منها لتحسين التدريب الذي نقدمه. كانت التقارير مفيدة للغاية وتوفر بيانات مفيدة. تمكنا من تنفيذ المحتوى بسهولة وسرعة مع معدل اعتماد مرتفع للغاية.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب مجانية لخطط تدريب الموظفين

3. AbsorbLMS (الأفضل للتدريب على الامتثال)

عبر AbsorbLMS

تقدم AbsorbLMS تعليمًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يسمى Absorb Skills يساعدك على تقديم مسارات تطوير مهارات مخصصة للموظفين.

يمكنك إنشاء الدورات التدريبية والاختبارات بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، حتى بدون فريق مخصص للتعلم والتطوير.

يمكن للمسؤولين استخدام أوامر اللغة الطبيعية لسحب التقارير أو أتمتة عمليات التسجيل، مما يوفر وقتًا ثمينًا. تتيح لك تقنية الذكاء الاصطناعي تخصيص تجارب التعلم. توصي هذه الميزة بالمحتوى للمتعلمين بناءً على التقدم الفردي.

تقدم Absorb أكثر من 20,000 دورة تدريبية جاهزة للاستخدام، تستند إلى أساليب التدريب التقليدية، في مختلف الصناعات ومستويات المهارات، مدعومة بتوجيهات الخبراء. وهذا أمر رائع للشركات الصغيرة التي لا ترغب في إنفاق ثروة على إنشاء دورات تدريبية أساسية.

أفضل ميزات AbsorbLMS

استخدم Create AI للبحث عن الدورات التدريبية وتنظيمها وتصميمها وإدراج عناصر تفاعلية فيها لإشراك المتعلمين.

سجل موافقات المتعلمين داخل الدورات التدريبية لضمان الحصول على دليل موثق على إتمام الدورة التدريبية والاعتراف بها.

تتبع وراجع مدى نجاح المتعلمين في تطبيق تدريبهم على المهام والإجراءات الواقعية المهمة لوظائفهم، باستخدام قوائم المراقبة

قيود AbsorbLMS

تستغرق إدارة مكتبة دورات تدريبية كبيرة الكثير من الوقت في الوقت الحالي، حيث لا تتوفر خيارات التحرير الجماعي.

أسعار AbsorbLMS

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات AbsorbLMS

G2: 4. 6/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TalentLMS؟

إليك تقييم G2:

واجهة Absorb سهلة الاستخدام وبديهية وسريعة التعلم. تتميز بدرجة عالية من المرونة، ولكنها أيضًا مستقرة وقوية. يتم أخذ رغبات واحتياجات المستخدمين في الاعتبار عند إضافة ميزات جديدة. خدمة دعم العملاء ممتازة، ودائمًا ما يكونون سعداء بتقديم المساعدة!

واجهة Absorb سهلة الاستخدام وبديهية وسريعة التعلم. تتميز بدرجة عالية من المرونة، ولكنها أيضًا مستقرة وقوية. يتم أخذ رغبات واحتياجات المستخدمين في الاعتبار عند إضافة ميزات جديدة. خدمة دعم العملاء ممتازة، ودائمًا ما يكونون سعداء بتقديم المساعدة!

​​📮 ClickUp Insight: يشير 33% من المشاركين في الاستطلاع إلى تطوير المهارات باعتباره أحد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي يهتمون بها أكثر. على سبيل المثال، قد يرغب الموظفون غير التقنيين في تعلم كيفية إنشاء مقتطفات من التعليمات البرمجية لصفحة ويب باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي. في مثل هذه الحالات، كلما زاد سياق الذكاء الاصطناعي حول عملك، كانت استجاباته أفضل. باعتبارها التطبيق الشامل للعمل، تتفوق تقنية الذكاء الاصطناعي في ClickUp في هذا المجال. فهي تعرف المشروع الذي تعمل عليه ويمكنها أن توصي بخطوات محددة أو حتى تؤدي مهام مثل إنشاء مقتطفات من الأكواد بسهولة.

4. Docebo (الأفضل لإدارة التدريب على الامتثال والشهادات)

عبر Docebo

غالبًا ما تفشل مبادرات التدريب عندما تكون يدوية أو غير متسقة أو يصعب توسيع نطاقها. ويزداد الأمر سوءًا عندما يتعلق الأمر بتدريب الموظفين على استخدام برامج جديدة بكفاءة. إذا لم يتم التحكم في هذا الأمر، فإنه يؤدي إلى إبطاء الإنتاجية وزيادة تكاليف التوظيف.

تحل Docebo هذه المشكلة من خلال نظام إدارة التعلم (LMS) المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يعمل على أتمتة إنشاء الدورات التدريبية وتخصيص مسارات التعلم وتبسيط عمليات الاعتماد. بفضل البنية غير الموجهة، يمكنك إنشاء دورات تدريبية جذابة ودمجها في أدواتك الحالية. وبهذه الطريقة، تجعل أهداف وبرامج التدريب جزءًا من سير العمل اليومي.

بفضل الدعم المتنقل والوصول متعدد اللغات والتكامل مع برامج مثل Salesforce وZoom، يتناسب Docebo تمامًا مع البرامج الحالية لديك.

أفضل ميزات Docebo

احصل على وصول سهل إلى محتوى التدريب في الوقت الفعلي الذي يدعم مسارات التعلم باستخدام Docebo Content و LinkedIn Learning و Skills.

استخدم الذكاء الاصطناعي لتوصية الدورات التدريبية المصممة خصيصًا لتناسب سلوك واحتياجات كل متعلم. على سبيل المثال، تساعد ميزة "الدعوة للمشاهدة" المتعلمين على مشاركة المحتوى مع زملائهم عندما يرغبون في أن يشاهدوا هذا المحتوى.

أنشئ مساحات فريدة لمجموعات المستخدمين لتشجيع المشاركة من خلال الدردشات الخاضعة للإشراف والألعاب الترفيهية والإنجازات والشارات.

قيود Docebo

تؤدي القيود المفروضة على أتمتة الجلسات وأذونات المدربين إلى زيادة العمل اليدوي والحلول البديلة.

أسعار Docebo

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Docebo

G2: 4. 3/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Docebo؟

إليك تقييم G2:

توفر Docebo منصة قابلة للتخصيص بدرجة عالية تتيح لنا تخصيص تجربة التعلم لتعكس العلامة التجارية لشركتنا وصوتها.

توفر Docebo منصة قابلة للتخصيص بدرجة عالية تتيح لنا تخصيص تجربة التعلم لتعكس العلامة التجارية لشركتنا وصوتها.

📚 اقرأ المزيد: أدوات الذكاء الاصطناعي للمنظمات غير الربحية

5. LearnUpon (الأفضل لتدريب جمهور متعدد)

عبر LearnUpon

LearnUpon هو نظام إدارة التعلم (LMS) قائم على السحابة يتكامل مع منصاتك الحالية، مثل HRIS و CRM.

بمجرد انضمام موظف جديد أو تسجيل عميل جديد، يقوم LearnUpon تلقائيًا بتعيين مسارات التدريب المناسبة لهم. بفضل دعمه لأكثر من 20 لغة، يجعل نظام إدارة التعلم (LMS) متعدد اللغات من LearnUpon التعلم في متناول الجمهور العالمي.

بفضل العلامة التجارية المخصصة والميزات التي تركز على المشاركة ولوحات التحكم البديهية، تساعد LearnUpon فرق الموارد البشرية الصغيرة على تقديم عمليات تعليمية احترافية تتماشى مع العلامة التجارية. كل هذا دون إضافة تعقيدات تقنية، مما يتيح لفرقك التركيز على النمو والاحتفاظ بالموظفين.

أفضل ميزات LearnUpon

نظم التعلم باستخدام وحدات مرنة ومسارات تعليمية متعددة الدورات وكتالوج دورات ذاتي الخدمة يتيح للمتعلمين التصفح والتسجيل وفقًا لسرعتهم الخاصة.

أتمتة عمليات التدريب باستخدام منطق "إذا/إذن" الذكي وعناصر تعليمية قابلة لإعادة الاستخدام لمسارات تعليمية مخصصة

قم بتخصيص التدريب لمختلف الفئات المستهدفة من خلال بوابات مخصصة، مما يتيح لك إدارة بيئات تعليمية متعددة من منصة LMS واحدة.

قيود LearnUpon

تفتقر التقارير القياسية المتاحة إلى العمق اللازم لإجراء تحليل متقدم.

أسعار LearnUpon

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات LearnUpon

G2: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LearnUpon؟

فيما يلي مراجعة G2:

تعجبني تجربة المستخدم بشكل عام. من السهل العثور على المعلومات، ويمكنك جدولة دروسك، وقصر الوصول على الجمهور المستهدف فقط، والسماح بالمراجعات في دوراتك للتعرف أكثر على تجربة المتعلمين.

تعجبني تجربة المستخدم بشكل عام. من السهل العثور على المعلومات، ويمكنك جدولة دروسك، وقصر الوصول على الجمهور المستهدف فقط، والسماح بالمراجعات في دوراتك للتعرف أكثر على تجربة المتعلمين.

🧠 هل تعلم؟ 74% من الموظفين يقولون إنهم بحاجة إلى مواصلة تعلم مهارات جديدة ليظلوا مؤهلين لأداء وظائفهم.

6. Thinkific (الأفضل للمبدعين الذين يرغبون في بيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت)

عبر Thinkific

Thinkific ليست نظام إدارة التعلم (LMS) التقليدي، بل هي أداة إنشاء دورات تدريبية تعمل بالسحب والإفلات وتدعم مقاطع الفيديو والصوت والعروض التقديمية وملفات PDF والتنزيلات والمحتوى المتوافق مع SCORM.

باستخدام ميزات مثل منشئي المخططات والاستيراد الجماعي، يمكن للمبدعين تصميم الدورات التدريبية دون الحاجة إلى مهارات تقنية، وهو خيار رائع للشركات الصغيرة حيث قد يتولى أعضاء الفريق أدوارًا متعددة.

للحفاظ على حماس المتعلمين، يقدم Thinkific اختبارات قصيرة وواجبات واستطلاعات وشهادات إتمام ودورات تدريبية تتبع التقدم المحرز. كما تحصل على تطبيق جوال يحمل علامتك التجارية لتتمكن من الوصول إلى الدورات التدريبية أثناء التنقل.

أفضل ميزات Thinkific

قدم تجربة تعليمية ذات علامة تجارية وعلامة بيضاء من خلال تخصيص المظهر والمجالات المخصصة وتحرير السمات المتقدمة وأدوات إنشاء المواقع.

تسمح للمبدعين بإنشاء مساحات مجتمعية تفاعلية مخصصة مباشرةً داخل بيئة التعلم الخاصة بهم من أجل التعلم الجماعي ومناطق حصرية للأعضاء.

قم بإنشاء أدوار مخصصة مع أذونات دقيقة، مما يضمن أن يرى أصحاب المصلحة ويديروا فقط الأمور ذات الصلة بمسؤولياتهم

قيود Thinkific

لا يمكن تنزيل وحدات التعلم كملفات SCORM لاستخدامها على منصات LMS أخرى، وهو ما قد تحتاجه الشركات الكبيرة.

أسعار Thinkific

الأساسي : 49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

البدء : 99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر

Grow : 199 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Thinkific Plus: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Thinkific

G2: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Thinkific؟

فيما يلي مراجعة G2:

إنها سهلة الاستخدام – أسهل نظام إدارة التعلم (LMS) استخدمته على الإطلاق. إنها تلبي احتياجاتي، خاصةً من ناحية واجهة Wysiwyg، حيث يمكنك بالتأكيد الحصول على أكاديمية رائعة توفر تجربة رائعة للمتعلمين، منذ الخطة الأساسية! الأسعار معقولة، وفريق الدعم رائع! يقدمون لك إجابة سريعة، ويحرصون على المتابعة في كل مرة.

إنها سهلة الاستخدام – أسهل نظام إدارة التعلم (LMS) استخدمته على الإطلاق. إنها تلبي احتياجاتي، خاصةً من ناحية واجهة Wysiwyg، حيث يمكنك بالتأكيد الحصول على أكاديمية رائعة توفر تجربة رائعة للمتعلمين، منذ الخطة الأساسية! الأسعار معقولة، وفريق الدعم رائع! يقدمون لك إجابة سريعة، ويحرصون على المتابعة في كل مرة.

🧠 هل تعلم؟ في عام 1924، ابتكر سيدني بريسي أول آلة تعليمية على الإطلاق. كانت هذه الآلة تشبه الآلة الكاتبة التي لا تسمح للمستخدمين بالمضي قدمًا ما لم يقدموا الإجابة الصحيحة.

7. Blackboard (الأفضل للشركات التي تحتاج إلى منصة تدريب قابلة للتطوير وتحمل علامتها التجارية)

عبر Blackboard

Blackboard هو مكون إضافي على مستوى المؤسسة ومستند إلى المتصفح ضمن مجموعة أدوات Video Studio.

باعتباره نظامًا لإدارة التعلم، فإنه يتيح للمعلمين تسجيل مقاطع الفيديو وتحميلها وتحريرها وإضافة تعليقات عليها ومشاركتها مباشرةً داخل Blackboard. لا تحتاج إلى أدوات أو تسجيلات دخول إضافية.

توفر هذه الأدوات علامة تجارية متعددة المستأجرين وأمانًا على مستوى المؤسسات (معتمدة من FedRAMP وISO)، مما يسهل تدريب الموظفين والعملاء والشركاء باستخدام بوابات منفصلة لكل علامة تجارية أو حتى معرفة المنتج.

يتميز Blackboard عن منصات LMS الأخرى بأنه يدعم الفيديو الغامر بزاوية 360 درجة وسماعات الرأس VR لتقديم دروس تفاعلية واستكشافية.

أفضل ميزات Blackboard

سجل وحرر مقاطع فيديو تدريبية بشكل أصلي داخل بيئة التعلم لبرامج التطوير الخاصة بك

توفر منطقة تجريبية حيث يمكنك اختبار محتوى التدريب بأمان أو الاستعداد لتحديث البرنامج

ابحث عن مشكلات إمكانية الوصول وقم بإصلاحها باستخدام أداة التحقق من إمكانية الوصول المدمجة في محرر المحتوى في Blackboard.

قيود Blackboard

يواجه النظام أحيانًا مشكلات في الأداء، مثل بطء وقت التحميل وظهور أعطال من حين لآخر، مما يؤثر سلبًا على تجربة المستخدم.

أسعار Blackboard

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Blackboard

G2: 4. 0/5 (أكثر من 900 تقييم)

Capterra: 4. 1/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Blackboard؟

إليك تقييم G2:

القدرات الحالية للذكاء الاصطناعي التي تم عرضها مؤخرًا هي ما غيرت قواعد اللعبة بالنسبة لنا. فهي تساعد في تسريع تقديم الدورات والتقييمات المصممة باستخدام بنية الذكاء الاصطناعي والأسئلة. من واجهة المستخدم، التي يسهل على أي شخص استخدامها، فإن تنفيذ أدوات الجهات الخارجية مذهل وسهل للغاية. التكامل هو شيء آخر أحبه كثيرًا.

القدرات الحالية للذكاء الاصطناعي التي تم عرضها مؤخرًا هي ما غيرت قواعد اللعبة بالنسبة لنا. فهي تساعد في تسريع تقديم الدورات والتقييمات المصممة باستخدام بنية الذكاء الاصطناعي والأسئلة. من واجهة المستخدم، التي يسهل على أي شخص استخدامها، فإن تنفيذ أدوات الجهات الخارجية مذهل وسهل للغاية. التكامل هو شيء آخر أحبه كثيرًا.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب توثيق العمليات

8. Moodle (الأفضل للمنظمات غير الربحية التي تريد نظام إدارة التعلم (LMS) قابل للتخصيص ومناسب للميزانية)

عبر Moodle

Moodle هو نظام إدارة تعليمي مجاني ومفتوح المصدر للشركات الصغيرة.

تقضي هذه الأداة على تكاليف الترخيص الباهظة لأنظمة إدارة التعلم الاحتكارية، مما يجعل تدريب الموظفين على مستوى احترافي في متناول اليد حتى مع الميزانيات المحدودة.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح إمكانات التخصيص المتقدمة للشركات الصغيرة تخصيص محتوى التدريب والعلامة التجارية وتدفق الدورات التدريبية بشكل مثالي، بما في ذلك استخدام الأنشطة الشرطية لضمان تعلم فعال ومخصص للوظيفة، وهو أمر بالغ الأهمية لتعظيم تأثير وقت التدريب والموارد المحدودة.

تتيح لك هذه المنصة الآمنة والقابلة للتخصيص استضافة Moodle بنفسك للحصول على ملكية كاملة للبيانات أو استخدام MoodleCloud لنشر أسرع واعتماد المنتج.

أفضل ميزات Moodle

استيراد وإنشاء أطر كفاءات مخصصة وتعيين خطط تعليمية للموظفين

شجع التعلم التعاوني من خلال المؤتمرات عبر الإنترنت والمنتديات وخيارات التواصل أثناء الدورة التدريبية باستخدام Matrix Messaging

عزز قدرات Moodle باستخدام مكونات إضافية قوية مثل AI Connector، الذي يدمج أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و DALL-E

قيود Moodle

تتطلب عملية التحديث اتخاذ خطوات يدوية مثل نسخ قاعدة البيانات احتياطيًا واستبدال الملفات الأساسية والتحقق من أن المكونات الإضافية لا تزال تعمل

أسعار Moodle

مجاني

تقييمات ومراجعات Moodle

G2: 4. 0/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Moodle؟

إليك تقييم G2:

Moodle هو أحد أنظمة إدارة التعلم مفتوحة المصدر الأكثر مرونة وغنى بالميزات المتاحة. يعجبني أنه يتيح التخصيص الكامل – من هيكل الدورة التدريبية إلى أدوار المستخدمين، ودمج المكونات الإضافية، وموضوعات واجهة المستخدم.

Moodle هو أحد أنظمة إدارة التعلم مفتوحة المصدر الأكثر مرونة وغنى بالميزات المتاحة. يعجبني أنه يتيح التخصيص الكامل – من هيكل الدورة التدريبية إلى أدوار المستخدمين، ودمج المكونات الإضافية، وموضوعات واجهة المستخدم.

ClickUp Callout: تربط تقنية الذكاء الاصطناعي المتصلة من ClickUp بين أدواتك ووثائقك ومهامك وبياناتك، بحيث تعكس استجابات الذكاء الاصطناعي دائمًا السياق الأحدث والأكثر صلة في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

9. Tovuti (الأفضل لتجارب التدريب التفاعلية والغامرة)

عبر Tovuti

Tovuti LMS هو نظام إدارة تعليمي شامل للشركات الصغيرة يتيح لك إنشاء برامج تدريبية وتقديمها وبيعها وتتبعها. يساعدك على إنشاء دورات تفاعلية باستخدام أكثر من 40 نوعًا من المحتوى، بما في ذلك جولات افتراضية بزاوية 360 درجة وسيناريوهات متفرعة ونقاط ساخنة قابلة للنقر لتجارب تعليمية غامرة.

Dizi AI من Tovuti هو مساعدك المدمج لإنشاء الدورات التدريبية، حيث يساعدك على تحويل الأفكار أو ملفات PDF أو المطالبات إلى دروس كاملة في غضون دقائق. ما عليك سوى تحميل مصدر أو كتابة مطالبة، وسيقوم Dizi بإنشاء محتوى الدورة التدريبية والاختبارات وحتى الأنشطة، لتكون جاهزة للنشر داخل نظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بك.

تحتوي على مكتبة تضم 3 ملايين صورة جاهزة للاستخدام وأكثر من عشرة تنسيقات تفاعلية. بالنسبة للفرق الصغيرة أو قادة الموارد البشرية، يعني ذلك طرحًا أسرع وتكاليف محتوى أقل ووقتًا أطول يُقضى في تحسين فعالية التدريب.

أفضل ميزات Tovuti

أنشئ دورات تدريبية كاملة في ثوانٍ باستخدام Dizi AI، إلى جانب الصور والاختبارات التفاعلية

اربط Tovuti بأنظمة HRIS أو ERP الخاصة بك باستخدام اتصالات API لدفع البيانات وسحبها

قم بإنشاء مجموعات ومجموعات فرعية غير محدودة من المستخدمين، وقم بتعيين أذونات محددة

قيود Tovuti

غالبًا ما يُشار إلى مركز المساعدة على أنه عام ولا يوفر الكثير من التفاصيل حول سير العمل المحدد

أسعار Tovuti

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Tovuti

G2: 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tovuti؟

إليك تقييم G2:

أستخدم Tovuti منذ بداية عام 2022، وأولاً وقبل كل شيء، لقد كانوا شريكًا رائعًا من البداية إلى النهاية. الشيء الوحيد الذي سيبرز لأي شخص يقرر استخدام Tovuti لتلبية احتياجاته من LMS هو أن لديهم، بلا شك، أفضل دعم فني ودعم للعملاء من أي مؤسسة تعاملت معها من قبل.

أستخدم Tovuti منذ بداية عام 2022، وأولاً وقبل كل شيء، لقد كانوا شريكًا رائعًا من البداية إلى النهاية. الشيء الوحيد الذي سيبرز لأي شخص يقرر استخدام Tovuti لتلبية احتياجاته من LMS هو أن لديهم، بلا شك، أفضل دعم فني ودعم للعملاء من أي مؤسسة تعاملت معها من قبل.

📚 اقرأ المزيد: كيفية استخدام أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية

10. 360 Learning (الأفضل للتدريب التعاوني)

عبر 360 Learning

أقوى ميزة في 360 Learning هي دمج قاعدة بيانات ضخمة تضم 30,000 مهارة وعلامات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تعمل تلقائيًا على ربط محتوى التدريب وملفات تعريف الموظفين بالمهارات المناسبة.

تضمن هذه الأتمتة أن تتمكن الفرق الصغيرة من تقديم مسارات تعليمية موجهة بدقة دون بذل جهد يدوي، مما يجعل التدريب أكثر ملاءمة وفعالية على الفور.

والأهم من ذلك، أن المنصة توفر تقارير قابلة للتخصيص بالكامل يمكن تصفية وحفظ وجدولتها بسهولة، مما يوفر للمديرين المشغولين البيانات الأساسية والقابلة للتنفيذ اللازمة لتتبع تقدم الموظفين بسرعة.

وهذا يعني القدرة على قياس تأثير التدريب وإثبات الامتثال، وهي جميعها وظائف أساسية تضمن تحقيق عائد ملموس من الاستثمار في التدريب.

أفضل ميزات 360 Learning

قم بتمكين تسجيل الدخول الفردي (SSO) باستخدام أدوات مثل Microsoft وGoogle وOkta وMyportal للوصول السهل والآمن.

أضف الملفات المستندة إلى الويب مباشرةً عن طريق ربط عناوين URL من أدوات مثل Google وPrezi، مع الحفاظ على تحديث كل شيء في مكان واحد.

قم بتعيين تواريخ انتهاء صلاحية الشهادات واحصل على تذكيرات تلقائية عندما تحتاج إلى التجديد

360 قيود التعلم

خيارات محدودة لتخصيص شكل ومظهر المنصة لتتوافق بشكل أفضل مع إرشادات العلامة التجارية

أسعار 360 Learning

الفريق : 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات 360 Learning

G2: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن 360 Learning؟

إليك تقييم G2:

بصفتي مدير تدريب وتطوير أقود فريق تدريب وتطوير مكون من شخص واحد، كنت بحاجة إلى نظام إدارة التعلم (LMS) بديهي وتعاوني ومرن بما يكفي لدعم كل من الفرق الداخلية وشركاء التجزئة الخارجيين. وقد حقق 360Learning كل ذلك وأكثر.

بصفتي مدير تدريب وتطوير أقود فريق تدريب وتطوير مكون من شخص واحد، كنت بحاجة إلى نظام إدارة التعلم (LMS) بديهي وتعاوني ومرن بما يكفي لدعم كل من الفرق الداخلية وشركاء التجزئة الخارجيين. وقد حقق 360Learning كل ذلك وأكثر.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب قاعدة المعرفة المجانية في Word و ClickUp

11. iSpring Learn (الأفضل لتقديم التدريب المؤسسي وأتمتته)

عبر iSpring Learn

يعد iSpring Learn نظام إدارة التعلم (LMS) المثالي القائم على السحابة للشركات الصغيرة لأنه يبسط بشكل كبير الانتقال إلى التدريب الرقمي الاحترافي من خلال واجهته المألوفة وسهولة استخدامه، على غرار Microsoft PowerPoint. بفضل أدوات المحتوى المدمجة، ولا سيما دعم iSpring Suite، تتيح المنصة للموظفين ذوي المهارات الحاسوبية الأساسية تحويل عروض PowerPoint والفيديوهات والمستندات الموجودة بسرعة إلى دورات تفاعلية قابلة للتتبع مع اختبارات ومحاكاة. وهذا يلغي الحاجة إلى توظيف مصممي برامج تعليمية متخصصين أو تعلم برامج معقدة من الصفر.

يركز هذا الأداة على إنشاء المحتوى بسرعة، إلى جانب تقارير التقييم في الوقت الفعلي لتتبع التقدم بسهولة، مما يضمن للشركات الصغيرة إمكانية إطلاق برامجها التدريبية وإدارتها وقياس فعاليتها بسرعة دون الحاجة إلى استثمارات مسبقة كبيرة في الوقت أو الموارد.

أفضل ميزات iSpring Learn

قم بإدارة جميع أنشطة التدريب، مثل الجلسات الحية وورش العمل والاجتماعات، في مكان واحد باستخدام التقويم.

أعد توجيه المستخدمين من موقع شركتك إلى iSpring Learn باستخدام تسجيل الدخول الأحادي (SSO) مع تقنية JWT

قم بتخصيص عنوان URL للمنصة عن طريق ربط نطاقك الخاص بـ iSpring Learn للحصول على تجربة مميزة بعلامتك التجارية.

قيود iSpring Learn

قد يكون مواءمة الصوت مع الفيديو أمرًا صعبًا؛ لذا سيكون من المفيد توفير دروس تعليمية أكثر وضوحًا.

أسعار iSpring Learn

300 مستخدم : 4.46 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا

500 مستخدم : 3.97 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا

1000 مستخدم: 3.58 دولار لكل مستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات iSpring Learn

G2: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن iSpring Learn؟

إليك تقييم G2:

واجهة جيدة، والعديد من الفرص لإنشاء دورات تدريبية عالية الجودة، وسهولة تتبع تقدم الموظفين، ومن الرائع أنه يمكنك شراء الحزمة وإنشاء مواد رائعة.

واجهة جيدة، والعديد من الفرص لإنشاء دورات تدريبية عالية الجودة، وسهولة تتبع تقدم الموظفين، ومن الرائع أنه يمكنك شراء الحزمة وإنشاء مواد رائعة.

📚 اقرأ المزيد: برامج إدارة المشاريع للمنظمات غير الربحية

12. Litmos (الأفضل لتقديم تدريبات عالية التأثير)

عبر Litmos

Litmos هو نظام إدارة تعليمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة يساعدك على توظيف وتدريب الموظفين، وتدريب شركائك، وضمان الامتثال.

يمكنك إنشاء دورات تدريبية باستخدام أداة التأليف البديهية التي تعمل بالسحب والإفلات، وتضمين مقاطع فيديو واختبارات ومحتوى تفاعلي، ونشر مسارات تعليمية عبر الأدوار والوحدات التجارية.

توفر مكتبة جاهزة للاستخدام تضم أكثر من 98,000 دورة تدريبية جاهزة، تغطي موضوعات مثل المبيعات وتجربة العملاء والامتثال والسلامة والمهارات الشخصية.

ميزات Litmos

اختر من بين أكثر من 100 موصل جاهز للاستخدام أو استخدم واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة لدمج أدوات سير العمل.

قم بتحليل مقاطع الفيديو التي يرسلها المتعلمون باستخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع المشاعر وسرعة الأداء واستخدام الكلمات الم

راجع سجل إصدارات الدورة التدريبية واستعد الإصدارات السابقة في أي وقت للحفاظ على الدقة ومنع الأخطاء.

قيود Litmos

يصعب تحديثها والعمل مع الحقول المخصصة

أسعار Litmos

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Litmos

G2: 4. 3/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Litmos؟

إليك تقييم G2:

Litmos سهل الاستخدام للغاية، ويحتوي على الكثير من الخيارات، ويتطور باستمرار، ويتم تحسينه باستمرار! أنا أحب ميزة Content Author وأنا معجب جدًا بالتحسينات المستمرة.

Litmos سهل الاستخدام للغاية، ويحتوي على الكثير من الخيارات، ويتطور باستمرار، ويتم تحسينه باستمرار! أنا أحب ميزة Content Author وأنا معجب جدًا بالتحسينات المستمرة.

13. LearnDash (الأفضل للشركات الصغيرة لإدارة التدريب)

عبر LearnDash

يعمل LearnDash على تحسين محتوى التعلم للشركات الصغيرة على الفور. وهو بمثابة مكون إضافي قوي لبرنامج WordPress، لذا إذا كان لديك موقع ويب، فيمكنك استخدامه.

أكبر ميزة لها هي إنشاء الدورات التدريبية الفورية. ما عليك سوى إدخال رابط قائمة تشغيل YouTube أو Vimeo أو Wistia. وسيتولى معالج إنشاء الدورات التدريبية الذكي المهمة. فهو يحول قائمة تشغيل الفيديو تلقائيًا إلى دورة تدريبية احترافية عبر الإنترنت منظمة بالكامل في غضون دقائق.

وهذا يتيح للشركات الصغيرة تجنب الوقت الطويل الذي يستغرقه إعداد التدريب. يمكنك بدء تدريب الموظفين الجدد أو تثقيف العملاء على الفور، وتحويل مقاطع الفيديو الموجودة إلى أصل قيم في الوقت الحالي.

أفضل ميزات LearnDash

قم بتمكين تقدم الفيديو لوضع علامة على اكتمال الدرس تلقائيًا بمجرد انتهاء المتعلمين من مشاهدة مقاطع الفي

احصل على رؤى حول أنماط المشاركة والوقت المستغرق وأداء الاختبارات لاتخاذ قرارات تستند إلى البيانات.

يدعم الصور والفيديوهات والصوت وملفات SWF و HTML5 و SCORM و xAPI

قيود LearnDash

تعد عناصر مثل تجميع الدورات التدريبية وعربات التسوق معقدة بشكل غير ضروري.

أسعار LearnDash

LearnDash LMS: 199 دولارًا أمريكيًا سنويًا لموقع ويب واحد (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات LearnDash

G2: 4. 2/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LearnDash؟

إليك تقييم G2:

لقد أنشأت موقعين إلكترونيين باستخدام LearnDash، ويجب أن أقول إن دعم العملاء هو إحدى الميزات المفضلة لدي. أما بالنسبة لـ LearnDash نفسها، فهذه المنصة سهلة الاستخدام للغاية.

لقد أنشأت موقعين إلكترونيين باستخدام LearnDash، ويجب أن أقول إن دعم العملاء هو إحدى الميزات المفضلة لدي. أما بالنسبة لـ LearnDash نفسها، فهذه المنصة سهلة الاستخدام للغاية.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل برامج التعاون في المستندات للفرق

ما هي منصة LMS التي يجب أن تبدأ بها؟

إذا كنت في بداية الطريق، فاختر نظام إدارة التعلم (LMS) الذي يتناسب مع سير عملك الحالي. وليس النظام الذي يحتوي على قائمة الميزات الأطول.

هل تستخدم بالفعل أداة مثل ClickUp لإدارة المشاريع؟ قم بتوسيع نطاق استخدامها لتشمل التدريب باستخدام المستندات والقوالب والذكاء الاصطناعي. لا يتطلب ذلك أي تعلم إضافي من جانبك.

كما أننا نوصيك بالبدء باستخدام ClickUp إذا كنت قد بدأت للتو في استخدام نظام إدارة التعلم لشركة صغيرة. فهو يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها لاتخاذ الخطوات الأولى.

المفتاح هو البدء على نطاق صغير. استخدم القوالب. اختبرها مع فريق واحد. أفضل نظام إدارة التعلم هو الذي يستخدمه موظفوك بالفعل ويستمرون في العودة إليه.

✅ قم بالتسجيل في ClickUp مجانًا لبدء إنشاء نظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بك.