مخطط Jira Gantt مقابل مخطط ClickUp Gantt: أيهما أفضل لتخطيط المشاريع؟

عندما يخطط فريقك للعمل عبر المراحل والتبعيات والمواعيد النهائية، فإن مخططات جانت تتجاوز مجرد تصور العمل. فهي السبب الذي يجعلك تختار أداة إدارة مشاريع معينة على أخرى.

بين ClickUp و Jira، وكلاهما يعدان بوظائف Gantt (أو على الأقل من نوع Gantt)، أيهما يناسب طريقة عملك؟

إذا كنت تفكر في استخدام Jira أو ClickUp كأداة لإدارة المشاريع، فنحن هنا لمساعدتك.

هل تختار الأداة التي توفر جداول زمنية أصلية تعمل بالسحب والإفلات، أم تلك التي تحتوي على ميزات Gantt خلف المكونات الإضافية والترقيات المدفوعة؟

دعنا نقوم بتحليل ميزات مخطط جانت Jira مقابل مخطط جانت ClickUp، حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير.

السيناريوهات المثالية لاستخدام هذه الميزة

في عام 1903، طور المهندس البولندي كارول أداميكي أداة مرئية لجدولة المشاريع أطلق عليها اسم "هارمونوغرام". على الرغم من أنها تشبه إلى حد كبير مخطط جانت الحديث، إلا أنها لم تكن معروفة على نطاق واسع خارج أوروبا الشرقية بسبب الحواجز اللغوية والتوزيع المحدود.

في عام 1910، ابتكر هنري ل. جانت، وهو مهندس ميكانيكي ومستشار إداري أمريكي، مخططًا مشابهًا بشكل مستقل لتحسين الكفاءة في المشاريع الصناعية والعسكرية. اكتسبت نسخته شعبية أكبر في الولايات المتحدة والدول الغربية، لذا أصبح هذا التنسيق معروفًا باسم مخطط جانت.

حتى اليوم، لا تزال مخططات جانت جزءًا لا غنى عنه من أدوات إدارة المشاريع الحديثة.

مع توفر Kanban و Timeline و Scrum وعشرات العروض الأخرى الآن، لماذا لا يزال Gantt يحافظ على مكانته؟ ومتى يجب عليك استخدامه؟

إدارة المشاريع ذات التبعيات المتسلسلة : عندما يؤثر تأخير مهمة واحدة على الجدول الزمني بأكمله، تساعدك مخططات Gantt على تصور المسار الحرج وفهم كيفية تأثير تغيير مهمة واحدة على الأعمال اللاحقة.

عرض المشروع في لمحة: لا توجد طريقة عرض أخرى تتيح رؤية الجدول الزمني بالكامل وتسلسل المهام والتبعيات والمراحل المهمة والمواعيد النهائية في مكان واحد مثل مخطط Gantt.

توازن أعباء العمل في البيئات المحدودة الموارد : توضح مخططات جانت متى يكون شخص ما مثقلًا بالأعمال أو غير مستغل بالكامل، مما يسهل إعادة توزيع العمل دون تعطيل جدول المشروع.

إدارة المشاريع التي تضم العديد من الأطراف المعنية : عندما تتوقع فرق القيادة تحديثات واضحة، توفر مخططات جانت طريقة واضحة للتواصل بشأن التقدم المحرز والعقبات والمخاطر.

تعامل مع المبادرات المعقدة متعددة المراحل : بالنسبة للمشاريع طويلة الأجل، تمنحك مخططات Gantt نظرة عامة على المراحل مع تتبع التقدم اليومي، حتى تظل متوافقًا مع المعالم الرئيسية.

التعاون بين الفرق متعددة الوظائف : توفر مخططات جانت رؤية مشتركة لسير العمل المترابط، مما يساعد الفريق على فهم تأثير إنجازاته على الآخرين.

مصمم للمواعيد النهائية: يمكن أن يساعدك Scrum في إنجاز المهام. يمكن أن يساعدك Kanban في الحفاظ على المرونة. لكن Gantt يحافظ يمكن أن يساعدك Scrum في إنجاز المهام. يمكن أن يساعدك Kanban في الحفاظ على المرونة. لكن Gantt يحافظ على رؤية المسار الحرج، مما يضمن عدم إغراق المواعيد النهائية الصعبة تحت الأعمال المتراكمة.

🧠 حقيقة ممتعة: كانت أولى حالات استخدام مخططات Gantt خلال الحرب العالمية الأولى. استخدم الجيش الأمريكي مخططات Gantt لجدولة إنتاج السفن والأسلحة. في ذلك الوقت، كانت مخططات جانت معروفة بميزتين: الوقت على المحور السيني والمهام أو الأنشطة على المحور الصادي، مع أشرطة أفقية توضح المدة.

لمحة سريعة: جدول ClickUp Gantt مقابل جدول Jira Gantt جدول مقارنة الميزات

يتيح لك كل من ClickUp و Jira تنظيم وإدارة المشاريع بطريقة مرئية من خلال مخططات جانت والجداول الزمنية. يوفران ميزات أساسية لإدارة المشاريع يمكنك من خلالها إنشاء سير عمل مخصص، وتتبع التقدم، وإنشاء التبعيات، وإدارة المعالم بكفاءة.

ومع ذلك، فيما يلي الاختلافات الأساسية بين كيفية تقديم هذه الأدوات لميزة Gantt لمختلف الشركات التي لديها فرق متنوعة.

دعنا نحلل ذلك باستخدام جدول النظرة العامة هذا:

تحليل المسار الحرج يحسب تلقائيًا ويبرز تسلسل المهام الذي يحدد أقصر مدة للمشروع متاح من خلال ربط المشكلات المتقدم في Advanced Roadmaps (الخطط المدفوعة)، ولكنه يفتقر إلى الحساب التلقائي والحقيقي للمسار الحرج. يلزم استخدام حلول يدوية أو تطبيق تابع لجهة خارجية. وقت الفراغ يحسب ويعرض تلقائيًا مقدار الوقت الذي يمكن تأخير المهمة فيه دون التأثير على تاريخ إتمام المشروع هذا الحساب غير موجود بشكل عام في الميزات الأصلية لـ Jira. مقارنة الأساسيات يتيح لك حفظ لقطة من الجدول الزمني الأصلي لمقارنة التقدم المخطط به بالتقدم الفعلي. يتطلب إنشاء يدوي باستخدام حقول مخصصة أو تطبيق Marketplace مساعدة الذكاء الاصطناعي ذكاء اصطناعي مدمج بعمق لإنشاء المهام والملخصات والاقتراحات متوفر بشكل عام في الخطط المدفوعة. يركز على الملخصات وإنشاء المحتوى والبحث الذكي عبر مجموعة Atlassian (غير مدمج بشكل خاص في عرض نوع Gantt) الوصول إلى الخطة المجانية متوفر في خطة Free Forever يتوفر الجدول الزمني الأساسي (عرض مشروع واحد). أما خرائط الطريق المتقدمة (خرائط طريق متعددة المشاريع حقيقية) فهي مقتصرة على الخطط المدفوعة. تبعيات المهام ما عليك سوى رسم المهام وربطها بصريًا لإنشاء تبعيات. تعد إعادة الجدولة التلقائية ميزة أساسية. يعد إنشاء وإدارة التبعيات المرئية المتقدمة وظيفة أساسية في Advanced Roadmaps (الخطط المدفوعة). تعتمد الخطط الأساسية على ربط المشكلات. حالة الاستخدام المثالية تخطيط المهام والجداول الزمنية للمشاريع للفرق متعددة الوظائف التي تحتاج إلى ميزات إدارة المشاريع المرئية الكاملة على الفور تخطيط الطريق وتخطيط القدرات للفرق الفنية في البيئات المرنة، مع تكامل عالٍ مع تتبع المشكلات وسير عمل التطوير

ما هو ClickUp؟

تصور المشاريع باستخدام عرض مخطط جانت من ClickUp

ClickUp هو تطبيق شامل للعمل يدمج إدارة المشاريع وتتبع المهام والتعاون بين أعضاء الفريق والتحليلات في منصة واحدة موحدة.

بالإضافة إلى كونه أداة لإدارة المشاريع يمكنك توسيعها مع نمو أعمالك، يوفر ClickUp مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي تجمع كل سير عملك معًا.

وهو يدعم منهجيات إدارة المشاريع المختلفة، بما في ذلك سير العمل المرن، وإدارة المشاريع التقليدية، ونهج الشلال، والمنهجيات المختلطة. وهذا يجعله مناسبًا لأي نمط من أنماط المشاريع ويساعدك على تجنب توسع العمل ، أي إدارة عدة سير عمل منفصلة عبر أدوات متفرقة.

من الميزات البارزة أنه يوفر أكثر من 15 عرضًا قابلاً للتخصيص (أحدها عرض مخطط جانت). يمكنك استخدامه لتصور المشاريع بالطريقة التي تناسب فريقك.

إذا كنت ترغب في إضافة طرق عرض إلى مشاريعك في ClickUp، شاهد هذا الفيديو.

ميزات مخطط ClickUp Gantt

دعنا الآن نحلل الميزات المحددة لعرض مخطط جانت من ClickUp الذي يمنحك نظرة عامة عالية المستوى وتحكمًا تفصيليًا في مشاريعك.

الميزة رقم 1: تبعيات المهام وتصور المسار الحرج

حلل المسارات الحرجة في مشروعك باستخدام عرض مخطط جانت من ClickUp

يتيح لك ClickUp إنشاء تبعيات بين أي مهام بمجرد النقر ورسم خط بينها. تخلق هذه التبعيات تمثيلًا مرئيًا واضحًا لكيفية ارتباط المهام عبر الجدول الزمني لمشروعك.

تستخدم المنصة بشكل أساسي علاقات "الكتل" و"محظور بواسطة"، مما يضمن عدم بدء المهام حتى يتم الانتهاء من المهام التي تعتمد عليها.

إذا كنت تبحث عن أمثلة لمخطط جانت، ففكر في تخطيط السباق، أو الجداول الزمنية للإطلاق، أو خطوط إنتاج المحتوى — كل مهمة مرتبطة بوضوح بما يسبقها أو يليها.

إليك كل ما يمكنك تحقيقه باستخدام التبعيات في عرض مخطط جانت في ClickUp:

تحليل المسار الحرج : يحدد المهام التي يجب إنجازها في الوقت المحدد لتجنب تأخير المشروع بأكمله. يقوم ClickUp تلقائيًا بحساب وعرض أطول تسلسل من المهام التابعة التي تحدد الحد الأدنى لوقت إنجاز مشروعك.

إعادة الجدولة التلقائية : يؤدي سحب مهمة ذات تبعيات إلى إعادة جدولة جميع المهام التابعة في السلسلة تلقائيًا مع خيار إخفاء وتخطي عطلات نهاية الأسبوع، بحيث يمكن لفرق تطوير البرامج لديك الحصول على مواعيد نهائية واقعية.

التبعيات عبر المشاريع : تتيح لك إنشاء تبعيات عبر مشاريع ومساحات عمل مختلفة، مما يعني أنه يمكنك ربط المهام من مشاريع متعددة للحفاظ على التنسيق عبر محفظتك بالكامل.

إدارة التبعيات الجماعية : باستخدام أداة إدارة المشاريع Agile هذه، يمكنك تحديد مهام متعددة وإنشاء تبعيات جماعية. وهذا مفيد بشكل خاص عند إعداد جداول زمنية معقدة مثل السباقات السريعة أو إصدارات المنتجات أو الحملات التسويقية، حيث تعتمد عدة مهام على نتيجة رئيسية واحدة.

الكشف عن تعارض التبعيات والتحذير منها: تعرض طريقة عرض Gantt مشكلات الجدولة بين تبعيات المشروع، أي إذا تم جدولة مهمة تقييم الجودة عن طريق الخطأ قبل تطوير الميزة، فسيرسل ClickUp تحذيرات من التعارض.

👀 هل تعلم؟ على الرغم من أن استخدام مخطط المسار الحرج يساعدك على تصور التبعيات والجداول الزمنية المقابلة، إلا أنه مهمة تستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للأخطاء. لهذا السبب يستخدم معظم مديري المشاريع برامج مخطط جانت لتحديد المسار الحرج للمهمة تلقائيًا.

📮 ClickUp Insight: 31٪ من المديرين يفضلون اللوحات المرئية، بينما يعتمد الآخرون على مخططات Gantt أو لوحات المعلومات أو عروض الموارد. لكن معظم الأدوات تجبرك على اختيار واحدة منها. إذا كانت طريقة العرض لا تتوافق مع طريقة تفكيرك، فإنها تصبح مجرد عامل إضافي يسبب التوتر. مع ClickUp، لن تضطر إلى الاختيار. يمكنك التبديل بين مخططات Gantt المدعومة بالذكاء الاصطناعي ولوحات Kanban ولوحات المعلومات أو عرض حجم العمل بنقرة واحدة. ومع ClickUp AI، يمكنك إنشاء عروض أو ملخصات مخصصة تلقائيًا بناءً على من يشاهدها، سواء كنت أنت أو أحد المديرين التنفيذيين أو مصممك. 💫 نتائج حقيقية: سرّعت CEMEX إطلاق المنتجات بنسبة 15٪ وقلصت تأخيرات الاتصال من 24 ساعة إلى ثوانٍ باستخدام ClickUp.

الميزة رقم 2 إدارة الجدول الزمني وحساب وقت الفراغ

حوّل مشاريعك إلى جداول زمنية في عرض مخطط جانت ClickUp

تتيح لك طريقة عرض Gantt في ClickUp إدارة الجداول الزمنية للمهام مباشرة على المخطط. يمكنك سحب أشرطة المهام لإعادة جدولة تواريخ البدء أو الانتهاء دون الحاجة إلى النقر في عدة أماكن. يمكنك أيضًا التكبير والتصغير لعرض جدولك الزمني حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو الربع، اعتمادًا على مدى التفاصيل التي تحتاجها في التخطيط.

يعرض كل شريط مهام أيضًا أشرطة تقدم مرئية ونسبة الإنجاز مباشرة على مخطط جانت. يتم تحديث مؤشرات التقدم هذه في الوقت الفعلي عندما يقوم أعضاء الفريق بوضع علامة على المهام المكتملة أو تحديث حالتهم.

لتخصيص الموارد بشكل أمثل، يمكنك تشغيل حسابات وقت الفراغ لمعرفة من لديه النطاق الترددي المطلوب. تُظهر حسابات وقت الفراغ مقدار الوقت الذي يمكن تأخير المهمة فيه دون التأثير على المسار الحرج للمشروع. على سبيل المثال، إذا كان لمراجعة التصميم 3 أيام من وقت الفراغ، فأنت تعلم أنه يمكن تأجيلها (لمدة تصل إلى 3 أيام) دون تأخير التطوير.

بصفتك مدير مشروع، تتيح لك هذه الميزة تحديد أولويات المهام التي تتطلب اهتمامًا فوريًا وإعادة توزيع العمل دون إثقال كاهل أعضاء الفريق.

💡 نصيحة احترافية: إذا كانت مهامك تتبع أنماطًا قابلة للتكرار، مثل الموافقات أو عمليات التسليم أو الخطوات متعددة الوظائف، فإن استخدام قوالب إدارة المهام يمكن أن يوفر لك وقتًا كبيرًا. فهي توفر لك هيكلًا مسبقًا لسير العمل المتكرر، بحيث لا تضطر إلى إعادة إنشاء نفس تقسيم المهام يدويًا في كل مرة. شاهد كيف يتعامل ClickUp مع سير العمل المرن:

الميزة رقم 3: التقارير ولوحات المعلومات

يتيح لك ClickUp تضمين مخططات Gantt مباشرة في لوحات المعلومات القابلة للتخصيص، مما يسهل التواصل بشأن حالة المشروع وتبرير قرارات تخصيص الموارد للإدارة. يمكنك إقران مخططات Gantt مع عناصر واجهة مستخدم أخرى مثل تقدم المهام أو تتبع الوقت أو سرعة السباق للحصول على صورة كاملة لما يحدث في المشروع.

احصل على تحديثات المشروع بشكل أسرع من خلال ملخصات الذكاء الاصطناعي في لوحات معلومات ClickUp

تتيح لك إمكانات إعداد التقارير المتقدمة تصفية بيانات Gantt حسب المكلفين أو تواريخ الاستحقاق أو مستويات الأولوية أو مراحل المشروع. ويمكنك الذهاب إلى أبعد من ذلك، حيث يمكنك أتمتة التقارير وجدولتها عبر الواجهة البديهية لتوزيعها بانتظام على أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة.

الميزة رقم 4: قالب الجدول الزمني Gantt

قالب الجدول الزمني ClickUp Gantt يلغي وقت الإعداد المطلوب عادةً لإنشاء مخططات Gantt من البداية. يوفر القالب إطار عمل جاهز للاستخدام يمكن للفرق تخصيصه وفقًا لاحتياجات مشاريعهم المحددة مع الحفاظ على العناصر الهيكلية المثبتة لتغطية شاملة للمشروع.

احصل على نموذج مجاني اعرض عدة مشاريع على مخطط جانت واحد باستخدام قالب ClickUp Gantt.

باستخدام قالب الجدول الزمني Gantt من ClickUp، يمكنك:

الوصول إلى وجهات نظر متعددة للجدول الزمني : قم بالتبديل بين العروض الأسبوعية للتركيز الفوري على المهام، والعروض الشهرية لمراحل المشروع، والعروض السنوية : قم بالتبديل بين العروض الأسبوعية للتركيز الفوري على المهام، والعروض الشهرية لمراحل المشروع، والعروض السنوية للتخطيط الاستراتيجي طويل الأجل.

استفد من ميزات إدارة المشاريع المدمجة : يتضمن القالب إمكانيات تتبع الوقت وتحذيرات التبعية ورسائل البريد الإلكتروني التلقائية والعلامات لتحسين تنسيق المشاريع من البداية.

توحيد تخطيط المشاريع عبر الفرق : بفضل مجموعات المهام المحددة مسبقًا والحالات وعلامات المعالم، يساعد القالب الفرق المختلفة على اتباع هيكل متسق مع السماح في الوقت نفسه بإجراء تعديلات مخصصة عند الحاجة.

تصفية من خلال الحقول المخصصة: يمكنك تصفية مخطط جانت حسب المكلف أو الأولوية أو مرحلة المهمة للحصول على نظرة عامة شديدة التركيز على العناصر الأساسية اللازمة لاتخاذ القرار.

الميزة رقم 5 تخصيص الموارد وإدارة عبء العمل

تساعد طريقة عرض Gantt في ClickUp على اكتشاف الحمولة الزائدة أو الثغرات من خلال عرض الجداول الزمنية للمهام جنبًا إلى جنب مع المكلفين بها. إذا تداخلت مهمتان ذاتا أولوية عالية لنفس الشخص، فسترى ذلك على الفور ويمكنك تغيير أو إعادة تخصيص العمل لتجنب التضارب.

للتخطيط الأعمق للموارد، يمكنك التبديل إلى عرض حجم العمل في ClickUp. فهو يأخذ في الاعتبار تقديرات الوقت وقدرة كل شخص، مما يتيح لك تخطيط المهام بناءً على ما يمكن لفريقك التعامل معه.

تصور حجم عمل فريقك وقدرته باستخدام عرض حجم العمل في ClickUp

عند استخدامهما معًا، تساعد طرق عرض Gantt وWorkload في الحفاظ على جداول زمنية متوازنة ومنع الحجز الزائد.

💡 نصيحة احترافية: فكر في استخدام قوالب جدول المشروع إذا كنت تدير عملاً متعدد المراحل بجدول زمني ضيق. فهي تساعدك على تحديد المهام الرئيسية والتبعيات والمراحل المهمة مسبقًا، بحيث لا تضطر إلى إعادة بناء الهيكل من الصفر في كل مرة يبدأ فيها مشروع جديد.

مخطط ClickUp Gantt: أحجام الفرق الأكثر ملاءمة وحالات استخدام SaaS

تتكيف مخططات جانت من ClickUp مع أحجام الفرق المختلفة وتعقيدات المشاريع، مما يجعلها متعددة الاستخدامات لمختلف بيئات SaaS.

يتميز ClickUp بخيارات التخصيص الواسعة التي يوفرها. من الحالات والحقول المخصصة إلى سير العمل القابل للتكيف تمامًا والذي يتناسب مع طريقة عمل فريقك.

فيما يلي كيفية استفادة الفرق المختلفة من مخطط ClickUp Gantt:

نوع الفريق حالة الاستخدام الأساسية الميزة الرئيسية فرق تطوير البرمجيات إصدارات الميزات، تخطيط السباق، خرائط طريق المنتج يدير التبعيات بين مراحل التطوير ودورات الاختبار فرق التسويق تنسيق الحملات، وتقويمات المحتوى، وتسلسلات الإطلاق يُزامن الأصول الإبداعية وسير عمل الموافقة والجداول الزمنية للنشر فرق المنتجات دورات تطوير الميزات ومراحل أبحاث المستخدمين وتخطيط طرح المنتج في السوق يوائم المخرجات متعددة الوظائف من البحث إلى الإطلاق الخدمات الاحترافية إدارة مشاريع العملاء، والتعاقدات الاستشارية، وتقديم الخدمات يتتبع معالم المشروع وتخصيص الموارد عبر عدة عملاء فرق العمليات عمليات تنفيذ العمليات وترحيل الأنظمة والمبادرات المشتركة بين الأقسام نسق سير العمل المعقد الذي يشمل عدة أقسام وأطراف معنية

قدرات الذكاء الاصطناعي في مخطط ClickUp Gantt

يوفر ClickUp Brain (مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp) أتمتة ذكية ورؤى سياقية مباشرة في عرض Gantt.

باستخدامه، يمكنك إنشاء مخطط جانت بمجرد وصف مشروعك. قم بإعطائه موجزًا مثل "إطلاق تحديث منتجنا للربع الثالث مع أبحاث المستخدمين، وتكرارات التصميم، وسباقات التطوير، ومراحل الاختبار، وطرح التسويق"، وسيقوم ببناء المراحل والمهام والجداول الزمنية والتبعيات (دون الحاجة إلى ساعات من وقت الإعداد).

يمكن لـ The Brain سحب المزيد من البيانات من الجدول الزمني Gantt (فكر: تقدم المهام، التعليقات، معدلات الإنجاز) لتلخيص المهام والإجابة على أسئلة مثل:

ما الذي يتسبب في التأخير عن الجدول الزمني؟

هل نحن على المسار الصحيح لإطلاق المنتج؟

ما الذي يبطئنا هذا الأسبوع؟

ونظرًا لأن مهام Gantt مرتبطة بالحالات وتواريخ الاستحقاق، يمكنك تشغيل أتمتة سير العمل، مثل التنبيهات أو المهام أو المتابعات، بناءً على التقدم المحرز. عندما تتأخر مهمة المسار الحرج، يمكن للذكاء الاصطناعي إخطار أعضاء الفريق تلقائيًا وتصعيد المشكلات إلى مديري المشاريع.

تعمل هذه الأتمتة السياقية على تحويل مخطط جانت الخاص بك إلى نظام ذكي لإدارة المشاريع يحافظ على سير جدولك الزمني دون الحاجة إلى تدخل يدوي مستمر.

📍 مكافأة: يمكن لمستخدمي ClickUp Brain الاختيار من بين عدة نماذج خارجية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك GPT-4o وClaude وGemini لمختلف مهام الكتابة والتفكير والترميز، مباشرة من داخل منصة ClickUp الخاصة بهم! حقق أقصى قدر من كفاءة المشروع باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تختاره مع ClickUp

الإيجابيات والسلبيات (مع تقييمات المستخدمين)

المزايا

انتقال سلس بين أكثر من 15 عرضًا يعكس التحديثات في الوقت الفعلي

إدارة مهام مدمجة لتركيز وتوحيد سير العمل ضمن منصة واحدة

يقلل من وقت الإعداد اليدوي بفضل قوالب مخطط جانت المعدة مسبقًا

يلخص الجداول الزمنية ويشغل الأتمتة مع دعم الذكاء الاصطناعي المدمج

جدولة بديهية مع وظيفة السحب والإفلات

تحليل المسار الحرج المدمج وحساب وقت الفراغ

أداة مخطط جانت التي يمكن تضمينها مباشرة في لوحة التحكم

العيوب

قد يواجه المستخدمون الذين يديرون مهام معقدة تأخيرًا أثناء التكبير أو التمرير عبر عدة جداول زمنية.

نظرًا لوظائفه الواسعة النطاق، يتطلب إتقان ميزاته منحنى تعلم كبيرًا.

ما الذي يميز مخطط جانت من ClickUp؟

إليك مراجعة G2:

بينما يدعم كل من Jira و ClickUp سير العمل المرن، فإن نهج ClickUp في التعامل مع مخططات Gantt يجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها لمجموعة أكبر من الفرق - وليس فقط للمطورين. يقدم ClickUp مجموعة رائعة من الميزات التي تسهل تخصيص سير العمل وإدارة المهام وتتبع التقدم في مكان واحد. أحب الطريقة التي يمكنني بها إنشاء عروض مخصصة لكل مشروع، وتعيين عمليات التشغيل التلقائي، ودمجها مع الأدوات الأخرى التي أستخدمها بالفعل. إنه متعدد الاستخدامات للغاية، سواء لتتبع المهام الشخصية أو العمليات التجارية المعقدة. تعد القوالب ولوحات المعلومات مفيدة بشكل خاص للحفاظ على كل شيء منظمًا وسهل المتابعة.

هيكل الأسعار

ملاحظة: مخططات Gantt متاحة لجميع الخطط المدفوعة

ما هو Jira؟

عبر Atlassian

Jira هي أداة لتتبع المشكلات وإدارة المشاريع مصممة في الأصل لفرق تطوير البرمجيات. وهي مبنية على منهجيات رشيقة، مثل لوحات Scrum و Kanban، مما يساعد الفرق الفنية على إدارة السباقات السريعة وتتبع الأخطاء وتنسيق سير عمل التطوير.

يُعد Jira مفيدًا لتقسيم مشاريع البرامج المعقدة إلى مهام وقصص وملاحم يمكن إدارتها. تُستخدم أداة إدارة المشاريع المرنة هذه من قِبل مطوري البرامج ومديري المنتجات ومديري المشاريع ومختبري ضمان الجودة، كما تُستخدم أيضًا من قِبل فرق متعددة الوظائف تدير مشاريع معقدة ذات أجزاء متحركة متعددة.

ملاحظة: لا يوفر Jira وظيفة مخطط جانت الأصلية مثل ClickUp. يوفر تصورًا من نوع جانت من خلال ميزة الجدول الزمني والخطط. إذا كانت وظيفة مخطط جانت غير قابلة للتفاوض بالنسبة لك، ففكر في بدائل Jira.

ميزات مخطط جانت Jira

دعونا الآن نتعرف على الميزات الرئيسية لـ Jira التي تساعد في تتبع تقدم المشروع وتبسيط سير العمل وإدارة المشاريع متعددة الوظائف.

الميزة رقم 1: تصور الجدول الزمني

توفر طريقة عرض الجدول الزمني في Jira تصورًا أساسيًا لخريطة الطريق يعرض الملاحم والقصص والمهام على جدول زمني أفقي. يستخرج البيانات من لوحات Jira (Scrum و Kanban) ويعرض المشكلات ترتيبًا زمنيًا باستخدام أشرطة بسيطة بألوان الحالة الأساسية. يمكنك تطبيق عوامل تصفية للتركيز على مسارات عمل أو إصدارات أو مفوضين محددين والحصول على فكرة سريعة عن كيفية توزيع العمل على الجدول الزمني.

يمكن لفرق البرمجيات استخدام عرض الجدول الزمني لمعرفة كيفية تقسيم الملاحم إلى قصص ومكان حدود السباق.

ومع ذلك، فإن العرض محدود. لا يمكنه تصور المهام الفردية أو المهام الفرعية أو تفاصيل تقسيم العمل التي تتطلبها معظم عمليات تخطيط المشاريع. كما يفتقر Jira إلى رؤى دقيقة حول تقدم السباق ما لم يتم إقرانه بتقارير أو أدوات خارجية.

📚 اقرأ المزيد: مخطط جانت مقابل الجدول الزمني: ما هما وكيفية استخدامهما

الميزة رقم 2: الخطط

Plans (المعروف سابقًا باسم Advanced Roadmaps) هي ميزة Jira متميزة توفر تصورًا متقدمًا للجدول الزمني عبر عدة مشاريع وفرق. تدعم هذه الميزة التبعيات عبر المشاريع، والتسلسل الهرمي متعدد المستويات مع رؤية المهام الفرعية، وتخطيط سعة تطوير البرامج، وتتبع المعالم. جميع الميزات المتقدمة التي لا تحصل عليها في ميزة الجدول الزمني الأساسي.

تدعم هذه الميزة حساب الموارد والتنبؤ بها، مما يتيح لفرق البرمجيات فهم توزيع عبء العمل عبر مختلف المشاريع والأفراد. ومع ذلك، لا تزال هذه الميزة تفتقر إلى وظائف مخطط جانت الأساسية. على سبيل المثال، مقارنة خط الأساس (القدرة على حفظ لقطة من الخطة الأصلية لقياس الانحراف) ليست ميزة أصلية في Jira، مما يجبر المستخدمين على الاعتماد على الحقول المخصصة التي تم إنشاؤها يدويًا أو تطبيقات الطرف الثالث.

📚 اقرأ المزيد: مخطط جانت مقابل خارطة الطريق: دليل مديري المشاريع حول أوجه التشابه والاختلاف

الميزة رقم 3: المكونات الإضافية والتكاملات

نظرًا لأن Jira لا يوفر ميزة مخطط جانت الأصلي، تعتمد كل من الفرق الصغيرة والمؤسسات على تكاملات الجهات الخارجية من Atlassian Marketplace للوصول إلى وظائف جانت الكاملة. تتيح هذه الأدوات تحليل المسار الحرج ومقارنة خط الأساس وتتبع المعالم وإدارة التبعية المتقدمة، وهي ميزات غير متوفرة في الإعداد الافتراضي لـ Jira.

يتكامل Jira جيدًا مع أدوات التطوير الشائعة مثل Bitbucket و GitHub و Jenkins، مما يجعله مناسبًا لفرق الهندسة المدمجة بالفعل في نظام Atlassian البيئي.

تتضمن بعض تكاملات Jira الشائعة BigGantt و WBS Gantt-Chart for Jira و Structure. Gantt و Advanced Gantt for Jira. على الرغم من قوتها، تضيف هذه المكونات الإضافية تعقيدًا إلى منحنى التعلم الصعب بالفعل (لـ Jira)، خاصةً للفرق غير التقنية. كما أن التكلفة الإضافية وجهد الإعداد يجعلها خيارًا أقل جاذبية للفرق التي تبحث عن أداة إدارة مشاريع مبسطة.

مخطط Jira Gantt: أحجام الفرق الأكثر ملاءمة وحالات استخدام SaaS

تعمل وظيفة مخطط جانت من Jira بشكل أفضل مع الفرق الفنية التي لديها احتياجات محددة في إدارة المشاريع، على الرغم من أنها تتطلب مكونات إضافية للحصول على إمكانيات جانت الكاملة.

إليك كيف يمكن للفرق الفنية الاستفادة من Jira:

نوع الفريق حالة الاستخدام الأساسية الميزة الرئيسية فرق تطوير البرمجيات تخطيط سريع ومرن، سير عمل تتبع الأخطاء يتكامل مع سير عمل التطوير الحالي وتتبع المشكلات فرق Devops تنفيذ الأنظمة، عمليات الترحيل التقنية يربط مهام البنية التحتية بدورات التطوير فريق المنتج التقني تطوير الميزات وتخطيط الإصدار يربط قصص المستخدمين والملحمات بتصور الخط الزمني

قدرات الذكاء الاصطناعي في مخطط جانت Jira

قامت Atlassian (الشركة الأم لـ Jira) بدمج Atlassian Intelligence — منصة الذكاء الاصطناعي الأساسية — في جميع منتجاتها. تجمع تجربة الذكاء الاصطناعي الجديدة والموحدة، التي تحمل العلامة التجارية Rovo، بين ميزات مثل البحث والدردشة والوكلاء القابلين للتخصيص. يمكنها تلخيص المهام والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمشروع واستخدام اللغة الطبيعية لإنشاء قواعد الأتمتة واقتراح تقسيم العمل.

والأهم من ذلك، أن الوظيفة الأساسية لـ Rovo لا تزال تركز على إدارة المشكلات واسترجاع المعرفة، وليس التخطيط المرئي للمشاريع. وتقتصر وظيفتها المباشرة داخل عرض Timeline أو Plans في Jira بشكل عام على المهام التي تملأ تلك العروض.

هذا يعني أنه تمامًا كما تعتمد على المكونات الإضافية للحصول على وظائف مخطط جانت التقليدي (المسار الحرج، خطوط الأساس)، لا تزال بحاجة إلى تطبيقات خارجية مثل Visor للحصول على الوظائف الكاملة للذكاء الاصطناعي التي يمكنها حقًا معالجة وتحسين عرض مخطط جانت نفسه.

🧠 هل تعلم؟ على الرغم من ظهور بدائل لمخطط جانت مثل لوحات كانبان والجداول الزمنية وعروض التقويم، تظل هذه الطريقة المرئية هي الخيار المفضل لنحو 45٪ من مديري المشاريع الذين يتعاملون مع أعمال معقدة ومتعددة المراحل.

الإيجابيات والسلبيات (مع تقييمات المستخدمين)

المزايا

يتصل مباشرة بلوحات Agile، ويقوم بمزامنة الملاحم والقصص والمهام في الوقت الفعلي

يدعم التخطيط والتتبع عبر المشاريع باستخدام الخطط

يسمح بتخطيط قدرات الفريق لاكتشاف قيود الموارد في وقت مبكر

يوفر مستويات هرمية مخصصة لتتناسب مع هيكل منتجك أو سباقك

يعمل بشكل جيد مع فرق الهندسة والمنتجات التي تستخدم Jira يوميًا.

العيوب

يتطلب مكونات إضافية للحصول على وظائف مخطط جانت الكاملة

يحتاج إلى تعلم مكثف للمستخدمين غير التقنيين

الميزات المتقدمة مثل الخطط متاحة فقط في خطط Premium و Enterprise.

ما الذي يميز مخطط جانت من Jira؟

إليك مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني هو مدى قابلية Jira للتخصيص وتنظيمه لإدارة المشاريع والتذاكر. فهو يدعم تتبع المهام التفصيلي، ويسمح لنا بإنشاء سير عمل مخصص، ويوفر رؤية واضحة للتقدم المحرز باستخدام لوحات Kanban أو Scrum. التكامل مع أدوات مثل Confluence و Slack و GitHub يجعله أكثر قوة. من السهل التعاون وتعيين المهام وتحديد مواعيد الاستحقاق والحفاظ على المساءلة عبر الأقسام. يتيح لك Jira إنشاء سير عمل قابل للتخصيص من خلال محرر المخطط الخاص به، على الرغم من أن منحنى التعلم أعلى بالنسبة للفرق غير التقنية. ومع ذلك، قد يكون Jira معقدًا بعض الشيء في البداية، خاصة عند تكوين سير عمل جديد أو فهم أنظمة الأذونات. في بعض الأحيان، تبدو واجهة المستخدم مزدحمة، وقد يكون الأداء أبطأ مع المشاريع الكبيرة.

هيكل الأسعار

مجاني إلى الأبد

قياسي : 7.91 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

بريميوم : 14.54 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: مخصص

ملاحظة: ميزة الخطط (خريطة الطريق المتقدمة) متاحة فقط في الخطط المميزة وما فوقها.

مخطط ClickUp Gantt مقابل مخطط Jira Gantt على Reddit

لإنهاء النقاش، نقلناه إلى Reddit. على الرغم من عدم وجود مواضيع محددة تناقش عرض ClickUp Gantt مع Jira، إليك بعض آراء المستخدمين حول كلتا الأداتين.

واجه المستخدمون منحنى تعلم كبير مع كل من Jira و ClickUp. على الرغم من ذلك، وفقًا لأحد المستخدمين، إذا تجاوزت منحنى التعلم في ClickUp، يصبح إنشاء سير عمل مخصص وإدارة المهام بشكل عام أمرًا سهلاً للغاية.

إنها بالتأكيد أداة قوية، لكنني أعترف أن منحنى التعلم حقيقي. استغرق الأمر مني بعض الوقت لإعدادها بالطريقة التي أردتها، ولكن بمجرد أن فعلت ذلك، أصبح من السهل حقًا إدارة المشاريع والتعاون مع فريقي.

إنها بالتأكيد أداة قوية، لكنني أعترف أن منحنى التعلم حقيقي. استغرق الأمر مني بعض الوقت لإعدادها بالطريقة التي أردتها، ولكن بمجرد أن فعلت ذلك، أصبح من السهل حقًا إدارة المشاريع والتعاون مع فريقي.

على الرغم من أن خرائط الطريق المتقدمة من Jira توفر وظائف شاملة، إلا أن افتقارها إلى الميزات الأصلية يكلف المستخدمين الكثير من المال والوقت. وفقًا لأحد المستخدمين:

اعتماد كبير على الإضافات والمكونات الإضافية لإصلاح أشياء كان يجب أن تكون متوفرة في Jira بشكل افتراضي. على سبيل المثال، CFD لمشروعي غير قابل للاستخدام نوعًا ما لأن التراكمي "Done" لا يأخذ في الاعتبار الإطار الزمني المحدد. كما أنني لا أحب عدم إمكانية تلوين البطاقات بناءً على عمر WIP بشكل افتراضي.

اعتماد كبير على الإضافات والمكونات الإضافية لإصلاح أشياء كان يجب أن تكون متوفرة في Jira بشكل افتراضي. على سبيل المثال، CFD لمشروعي غير قابل للاستخدام نوعًا ما لأن التراكمي "Done" لا يأخذ في الاعتبار الإطار الزمني المحدد. كما أنني لا أحب عدم إمكانية تلوين البطاقات بناءً على عمر WIP بشكل افتراضي.

من ناحية أخرى، يمثل حد استخدام مخطط جانت من ClickUp البالغ 60 استخدامًا (في الخطة المجانية) مشكلة بالنسبة للبعض. وفقًا لأحد المستخدمين:

نحن نستخدم حاليًا الخطة المجانية، لأنها توفر كل ما نحتاج إليه، ولكننا وصلنا إلى "60 استخدامًا" لمخطط جانت؛ وهذا جزء أساسي من عملية التطوير لدينا، ولا يمكننا تبرير إنفاق كل واحد منا 10 دولارات شهريًا لفتح كل الميزات، في حين أننا نريد فقط ميزة مخطط جانت.

نحن نستخدم حاليًا الخطة المجانية، لأنها توفر كل ما نحتاج إليه، ولكننا وصلنا إلى "60 استخدامًا" لمخطط جانت؛ وهذا جزء أساسي من عملية التطوير لدينا، ولا يمكننا تبرير إنفاق كل واحد منا 10 دولارات شهريًا لفتح كل الميزات، في حين أننا نريد فقط ميزة مخطط جانت.

ما هي أداة مخطط جانت الأفضل لفريقك؟

الحكم النهائي: ClickUp هو الفائز.

يخدم كل من Jira و ClickUp جمهورًا مختلفًا. يركز Jira بشكل كبير على فرق البرمجيات، بينما يوفر ClickUp وظائف Gantt أوسع نطاقًا للجميع من التسويق إلى الهندسة.

بينما يتفوق Jira في إدارة المشاريع من خلال منهجيات مرنة، فإنه يستخدم على نطاق واسع من قبل فرق التطوير التقني وتطوير البرمجيات. عدم وجود ميزات Gantt (أو نوع Gantt) المتقدمة يعني أنك ستضطر إلى الاعتماد على مكونات إضافية من جهات خارجية. لهذا، ستحتاج إلى مراعاة الوقت والتكلفة اللازمين للإعداد والتكامل.

ومع ذلك، فإن ClickUp هي أداة شاملة لإدارة العمل مصممة للفرق التي ترغب في الحصول على وظائف Gantt الكاملة دون الحاجة إلى مكونات إضافية أو إعدادات إضافية.

من إنشاء الجداول الزمنية إلى تحديد التبعيات وتتبع المعالم الرئيسية وتعديل الجداول الزمنية، يمكنك إدارة سير العمل المرن مع تخصيص شديد في عرض Gantt في ClickUp.

لبدء استخدام ClickUp، قم بالتسجيل مجانًا.