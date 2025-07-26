16 قالبًا مجانيًا لمحفظة أبحاث تجربة المستخدم للمصممين

"كيف أجعل هذا منطقيًا؟"

إذا سبق لك أن نظرت إلى مستند فارغ وكومة من المقابلات، فأنت تعرف هذا الشعور.

الجزء الصعب ليس فقط إجراء البحث، بل تحويله إلى قصة واضحة ومقنعة. وهذا بالضبط ما تفعله محفظة UX الرائعة: عرض عمليتك واستراتيجيتك وهيكلية عملك.

الخبر السار؟ لست بحاجة إلى البدء من الصفر.

لقد قمنا بتجميع 16 نموذجًا مجانيًا لمحفظة أبحاث تجربة المستخدم لمساعدتك في تشكيل عملك في قصص استراتيجية واضحة، مما يجعلها مثالية للبحث عن وظيفة أو العمل الحر أو التسويق الشخصي.

لنبدأ! ⚓

ما هو قالب محفظة أبحاث تجربة المستخدم؟

قالب محفظة أبحاث تجربة المستخدم هو إطار عمل منظم، عادةً ما يكون في شكل مستند أو مجموعة شرائح أو موقع ويب، مصمم لتوجيه الباحثين في تجميع أعمالهم وعرضها.

يتضمن أقسامًا محددة مسبقًا لنظرة عامة على المشروع، وطرق البحث، وتفاصيل المشاركين، والنتائج، والتأثير، وأسئلة استطلاع تجربة المستخدم، مما يضمن توثيق جميع العناصر الضرورية بشكل متسق.

ما الذي يجعل قالب محفظة أبحاث تجربة المستخدم جيدًا؟

تدور حياة مصمم تجربة المستخدم حول اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى البحث والتعاون. وييسر ذلك وجود قالب جيد التنظيم بتنسيق متسق ومرن بما يكفي للتكيف مع أنواع البحث المختلفة ونطاقات المشاريع.

إليك ما تبحث عنه. 👇

هيكل مشروع محدد: يتضمن أقسامًا معدة مسبقًا للأهداف يتضمن أقسامًا معدة مسبقًا للأهداف وأساليب بحث المستخدمين والنتائج والنتائج النهائية والتأملات

الحقول المخصصة والعلامات: تتيح لك تنظيم الأبحاث حسب النوع أو مجموعة المستخدمين أو مستوى التأثير أو مرحلة التصميم

تتبع الحالة: يساعد في إدارة الأعمال قيد التنفيذ باستخدام تسميات مثل "مسودة" أو "قيد المراجعة" أو "مكتمل"

دراسات الحالة والنتائج المرتبطة: يربط كل جهد بحثي بالتغييرات في التصميم أو النماذج الأولية أو تحسينات قابلية الاستخدام

تصميم جاهز للتعاون: يدعم التحرير في الوقت الفعلي والتعليقات والمساهمات من أعضاء الفريق

تنسيق احترافي: يحافظ على محفظتك نظيفة وسهلة التصفح وسهلة التحديث عبر عدة مشاريع

16 نموذجًا لمحفظة أبحاث تجربة المستخدم

غالبًا ما توجد محافظ UX عبر أدوات غير متصلة، مما يجعل من الصعب تقديم قصة متماسكة أو توسيع نطاق عملية البحث عبر الفرق.

يعالج ClickUp هذه المشكلة من خلال قوالب تدمج ملخصات الأبحاث والوثائق والجداول الزمنية والتعليقات في مساحة عمل موحدة.

ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد.

يعمل برنامج ClickUp لإدارة مشاريع التصميم على تحسين سير عمل البحث بأكمله، مما يساعدك على تخطيط المسارات والرؤى، وتسجيل كل التفاصيل، وتتبع التقدم في الوقت الفعلي عبر الفرق.

لنبدأ! 🛠️

1. قالب محفظة تصميم ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ محافظ تركز على الأبحاث باستخدام قالب محفظة التصميم من ClickUp

إذا كنت تشعر أن تنظيم تصميماتك فوضوي، فإن قالب محفظة التصميم من ClickUp يوفر مساحة منظمة لتخطيط رحلتك الإبداعية.

إليك كيفية إنشاء محفظة تصميم باستخدام هذا النموذج:

مراجعة العميل، المراجعة الداخلية، قيد الموافقة، ومكتمل لتتبع تقدم المشروع استخدم الحالات المخصصة من ClickUp مثللتتبع تقدم المشروع

الناتج النهائي وفئة التصميم و مرحلة التصميم لتسجيل القرارات الرئيسية أضف حقول ClickUp المخصصة مثلوفئة التصميممرحلة التصميم

تنقل بين طرق العرض المخصصة المتعددة مثل ابدأ من هنا والمشاريع وحسب مراحل التصميم لتنظيم سردك بصريًا

📌 مثالي لـ: طلاب تصميم تجربة المستخدم الذين ينشئون محفظة مدعومة بالبحوث.

2. قالب لوحة بيضاء موجزة لتصميم ClickUp

احصل على قالب مجاني حدد أهداف المشروع باستخدام قالب ClickUp Design Brief Whiteboard Template

عندما يكون لدى كل شخص نسخة مختلفة من الملخص، فإنك تحتاج إلى قالب ClickUp Design Brief Whiteboard Template الذي يضفي الوضوح على الفوضى. صُمم هذا القالب للتنسيق في المراحل المبكرة، ويوفر مساحة مرئية مشتركة لتوضيح أهداف المشروع، ورسم خريطة لتوقعات العملاء، ومواءمة التوجه الإبداعي مع احتياجات العمل.

إليك كيفية استخدامه:

استخدم أقسامًا معدة مسبقًا مثل أبرز ميزات العلامة التجارية و الأهداف و السوق المستهدف و اتجاه التسويق لتوحيد المدخلات

أضف ملاحظات لاصقة ومراجع وملاحظات عبر اللوحة لإفساح المجال للتفكير الإبداعي

حوّل الملاحظات اللاصقة إلى مهام ClickUp مباشرة من السبورة البيضاء للحفاظ على السياق

📌 مثالي لـ: باحثي UX الطموحين الذين يتعاونون في مشاريع في مراحلها الأولى ويحتاجون إلى مساحة عمل مرئية.

🔍 هل تعلم؟ يُعرف دون نورمان بـ "أبو تجربة المستخدم". وقد صاغ مصطلح "تجربة المستخدم" (UX) وعرّفه على أنه: "تجربة المستخدم تشمل جميع جوانب تفاعل المستخدم النهائي مع الشركة وخدماتها ومنتجاتها"

3. قالب خطة أبحاث المستخدم من ClickUp

احصل على قالب مجاني بسّط عملية تصميم تجربة المستخدم باستخدام قالب خطة أبحاث المستخدم من ClickUp

قالب خطة أبحاث المستخدم من ClickUp هو مستند جاهز للاستخدام مصمم لمساعدة فرق المنتجات على تخطيط أبحاث المستخدم وتنظيمها وتنفيذها بفعالية. يرشدك هذا القالب خلال تحديد أهداف البحث، ووضع الخطوط العريضة للمنهجية، وتحديد معايير المشاركين الرئيسيين.

إليك كيف يساعدك ذلك:

ابدأ بملف Doc مهيأ مسبقًا يرشدك خلال تحديد الأهداف وشرائح المستخدمين والمنهجيات والجداول الزمنية

قم بإدارة الخطوات مثل التخطيط و قيد التقدم و مكتمل باستخدام الحالات المخصصة

قم بتطبيق علامات لنوع البحث ومجموعات المستخدمين المستهدفة لتنظيم أفضل

📌 مثالي لـ: الفرق التي تعد خطط بحث منظمة لإظهار الوضوح.

4. قالب المراجعة الاستدلالية من ClickUp

احصل على قالب مجاني احصل على نظام مراجعة مركّز باستخدام قالب المراجعة الاستدلالية من ClickUp

يوفر لك قالب المراجعة الاستدلالية من ClickUp سير عمل قابل للتكرار لتنظيم جميع نتائجك في مكان واحد.

إليك كيف يساعدك القالب في إجراء مراجعات أنظف وأسرع:

قم بتقييم كل عنصر من عناصر واجهة المستخدم وفقًا لمبادئ قابلية الاستخدام في وقت واحد باستخدام عرض المراجعة الاستدلالية المخصص

سجل المشكلات كمهام وقم بتمييزها بحقول مثل درجة الخطورة أو الفئة لتسهيل تحديد الأولويات في محفظة التسويق الخاصة بك

اتبع دليل البدء المدمج لتدريب فريقك ومواءمة معايير المراجعة

📌 مثالي لـ: محترفي UX من المستوى المتوسط الذين يجرون عمليات تدقيق فردية أو جماعية لعرض مهاراتهم في التقييم والبحث.

5. قالب تصميم دراسة حالة ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ دراسات حالة إعلامية باستخدام قالب تصميم دراسة الحالة من ClickUp

يساعدك قالب تصميم دراسة الحالة من ClickUp على إنشاء سرد مدعوم بالبيانات يعرض تأثيرك بالطريقة التي تريدها.

اكتشف كيف يساعدك على التركيز:

تتبع تقدم دراسة الحالة من البداية إلى النهاية باستخدام حالات شهادة جديدة و قيد المراجعة و تحتاج إلى مراجعة

سلط الضوء على تأثير البيانات باستخدام حقول تضع علامات على كل دراسة حالة حسب اسم العميل أو النتيجة أو نوع المشروع أو الصناعة

انتقل بين طرق العرض مثل استبيان دراسة الحالة، لوحة العملاء، و حالة دراسة الحالة لجمع المدخلات وتعيين المراجعين ومراقبة سير العمل بشكل عام

📌 مثالي لـ: المتقدمون لوظائف UX الذين يصممون دراسات حالة مفصلة وقابلة للقياس لتقديم قرارات التصميم مدعومة ببيانات المستخدمين.

💡 نصيحة احترافية: تساعد المساحة البيضاء (أو السلبية) في توجيه عين المستخدم وتسهيل استيعاب المحتوى، مما يخلق إحساسًا بالنظافة والترتيب؛ تأكد من دمجها بالتوازن المناسب.

6. قالب خارطة طريق UX من ClickUp

احصل على قالب مجاني أضف الوضوح إلى استراتيجية تجربة المستخدم باستخدام قالب خارطة طريق تجربة المستخدم من ClickUp

يوفر لك قالب خارطة طريق UX من ClickUp جدولًا زمنيًا مرئيًا مشتركًا يضع مبادرات UX في سياقها الصحيح. تم تصميم هذا القالب ضمن ClickUp Whiteboards، وهو يساعدك على تقسيم العمل بدقة:

نظم المبادرات عبر مسارات الآن، التالي، و المستقبل حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما هو قيد التنفيذ

استخدم الكتل المحددة لتسجيل الموضوع والهدف ومن وماذا وملخص و التبعيات لكل جهد

أبرز مراحل البحث وأولويات التصميم ومراحل التنفيذ باستخدام أدوات تصميم UX والملاحظات اللاصقة والعلامات القائمة على التسميات التوضيحية

📌 مثالي لـ: باحثي تجربة المستخدم الذين يخططون لتوصيل استراتيجيتهم طويلة المدى وقراراتهم التصميمية.

💡 نصيحة احترافية: تبدأ محافظ UX الرائعة بمشاريع موثقة جيدًا. يرشدك هذا الفيديو إلى إدارة الأعمال الإبداعية والتصميمية في ClickUp، حتى تتمكن من عرض ليس فقط النتائج، بل كامل العملية.

7. قالب السبورة البيضاء لاختبار قابلية الاستخدام من ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ أنظمة اختبار قابلة للتكرار باستخدام قالب اختبار قابلية الاستخدام من ClickUp

يقيّم اختبار قابلية الاستخدام كيفية تفاعل المستخدمين الحقيقيين مع منتجك للكشف عن نقاط الاحتكاك وتحسين التجربة العامة. يضمن قالب السبورة البيضاء لاختبار قابلية الاستخدام من ClickUp تسجيل هذه الأفكار بوضوح واتخاذ الإجراءات اللازمة بكفاءة.

إليك كيف يساعدك قالب اختبار قابلية الاستخدام:

استخدم تخطيط السبورة البيضاء المدمج لرسم الأهداف وتدفق المهام وتفاصيل المشاركين قبل بدء أي اختبار

أضف حقولًا مخصصة لتتبع نقاط ضعف المستخدمين ومعدلات نجاح المهام والتعليقات النوعية في سياقها

انقل العناصر عبر حالات مخصصة مثل مجدول، قيد الاختبار، أو تم تحليلها للحفاظ على تنسيق الجميع

📌 مثالي لـ: مصممو المحافظ الذين يرغبون في تضمين دورات اختبار قابلية الاستخدام الكاملة.

📮 ClickUp Insight: أكثر من نصف الموظفين يجدون صعوبة في العثور على المعلومات التي يحتاجونها في العمل. في حين أن 27% فقط يقولون إن الأمر سهل، يواجه الباقون بعض الصعوبات، حيث يجد 23% منهم الأمر صعبًا للغاية. عندما تكون المعرفة مبعثرة عبر رسائل البريد الإلكتروني والدردشات والأدوات، فإن الوقت الضائع يتراكم بسرعة. مع ClickUp، يمكنك تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام قابلة للتتبع، وربط الدردشات بالمهام، والحصول على إجابات من الذكاء الاصطناعي، والمزيد في مساحة عمل واحدة. 💫 نتائج حقيقية: يمكن للفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بإنتاجية إضافية لمدة أسبوع كل ثلاثة أشهر!

8. قالب خطة اختبار قابلية الاستخدام من ClickUp

احصل على قالب مجاني نظم جلسات الاختبار باستخدام قالب خطة اختبار قابلية الاستخدام من ClickUp

قالب خطة اختبار قابلية الاستخدام من ClickUp هو هيكل مسبق الصنع يوجه فريقك خلال كل مرحلة من مراحل اختبار قابلية الاستخدام، بدءًا من التوظيف وحتى إعداد التقارير. يوفر سير عمل مع حقول محددة ومهام فرعية وتتبع التقدم لضمان التنفيذ المتسق.

يمكنك:

استخدم اسم المشروع ووصف المشروع وقائد الاختبار و طريقة الاختبار الحقول المخصصة لتزويد الفريق بالمعلومات الأساسية حول نطاق العمل واللوجستيات

قسّم العمل إلى سبع مهام فرعية واضحة مثل تخطيط الاختبار، وتجنيد المشاركين، وإعداد المواد، وإعداد البيئة، وإجراء الاختبار، وتحليل البيانات ، و تقديم تقرير الاختبار باستخدام "قائمة المهام"

تصور التقدم في الوقت الفعلي باستخدام شريط تقدم الاختبار المباشر

📌 مثالي لـ: الباحثين الذين يديرون عدة جلسات اختبار قابلية الاستخدام ويحتاجون إلى تنسيق متسق.

💡 نصيحة احترافية: أضف عناصر ممتعة، مثل الرسوم المتحركة والنصوص المرحة والألعاب، لتعزيز تفاعل المستخدمين وولائهم، وحتى لتخفيف الإحباط. على سبيل المثال، تستخدم تطبيقات مثل TikTok وFitbit ميزات ممتعة مثل هذه لتشجيع المستخدمين على العودة إليها.

9. قالب مهام محفظة التصميم من ClickUp

احصل على قالب مجاني حافظ على دقة تنفيذ محفظتك باستخدام قالب مهام محفظة التصميم من ClickUp

تم تصميم قالب مهام محفظة التصميم من ClickUp للمصممين الذين يحتاجون إلى أكثر من مجرد نظرة عامة. تركز هذه النسخة من قالب محفظة تصميم تجربة المستخدم على المهام، وتدقق في التنفيذ وتتتبع كل مرحلة من مراحل التصميم والأصول والمواعيد النهائية بدقة.

إليك كيفية استخدامه في التنفيذ اليومي:

قسّم أعمال التصميم الخاصة بك إلى حقول مثل مرحلة التصميم وفئة التصميم والناتج النهائي

ابق على اطلاع على التقدم المحرز من خلال تواريخ الاستحقاق وأولويات المهام و المكلفين لمراقبة التقدم المحرز من خلال إتمام المهام على مستوى المهمة

تصفح الصفحات المتداخلة داخل مستندات ClickUp المرفقة للاطلاع على أهداف المشروع والموجزات واستراتيجية تجربة المستخدم ومقاييس النجاح

📌 مثالي لـ: المصممين المبتدئين الذين يوثقون مهام المشاريع الفردية وأصول التصميم والتكرارات.

📖 اقرأ أيضًا: كتب تصميم تجربة المستخدم التي يجب على كل مصمم قراءتها

10. قالب الملخص التنفيذي لمصممي واجهة المستخدم من ClickUp

احصل على قالب مجاني التقط قيم تصميمك باستخدام قالب الملخص التنفيذي لمصممي واجهة المستخدم من ClickUp

عندما يطلب أصحاب المصلحة نظرة عامة سريعة على عملك في واجهة المستخدم، فإن قالب الملخص التنفيذي لمصممي واجهة المستخدم من ClickUp يكون مفيدًا. يمكنك استخدامه لتوضيح كيف تتوافق قراراتك المتعلقة بواجهة المستخدم مع احتياجات المستخدمين وأهداف العمل.

لإدارتها على النحو الأمثل، جرب:

أضف حقولًا مثل اسم المشروع و اسم العميل و نوع التصميم لتوثيق ما تعمل عليه ولمن تعمل

قم بتنظيم المشاريع باستخدام أقسام مثل التعليقات المعلقة أو قيد التقدم أو مكتملة حتى يعرف المتعاونون والمراجعون ما تم إنجازه وما هي الخطوات التالية

التبديل بين عرض القائمة أو اللوحة أو التقويم لإدارة المخرجات أو التحضير لاجتماعات أصحاب المصلحة

📌 مثالي لـ: المتقدمين الذين يركزون على واجهة المستخدم (UI) ويرغبون في تقديم نظرة عامة واضحة عن أعمالهم البصرية.

🔍 هل تعلم؟ الفرق الرئيسي بين تجربة العملاء وتجربة المستخدم هو أن تجربة العملاء تشمل العلاقة الكاملة مع العلامة التجارية، بينما تركز تجربة المستخدم على التفاعلات مع المنتج.

11. قالب ClickUp للنتائج المطلوبة

احصل على قالب مجاني قسّم العمل إلى أجزاء يسهل إدارتها باستخدام قالب ClickUp Deliverables

يحافظ قالب ClickUp Deliverables Template على رؤية واضحة لجميع المخرجات المتعددة مع تجنب تجاوز المواعيد النهائية.

إليك كيف يساعدك ذلك في الحفاظ على التحكم:

تتبع التقدم في الوقت الفعلي من خلال حالات مثل "مهام مطلوبة" و"قيد التنفيذ" و"قيد الموافقة" و " مكتمل" ، بحيث تكون كل مرحلة من مراحل التسليم واضحة تمامًا

سجل تفاصيل التسليم باستخدام حقول مثل الموافق، وحالة RAG، ومرحلة المشروع، و حالة الإكمال لإزالة الغموض والإبلاغ عن العوائق في وقت مبكر

قم بإدارة الصورة الكبيرة من خلال طرق العرض المعدة مسبقًا مثل حالة الفريق والجدول الزمني ولوحة الحالة حتى تتمكن من مراقبة الجداول الزمنية وأعباء العمل والتبعيات

📌 مثالي لـ: باحثي تجربة المستخدم الذين يديرون عدة مشاريع ويرغبون في تتبع المخرجات.

12. قالب محفظة المشاريع المحسّن بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

احصل على قالب مجاني ابق في الصدارة مع الاقتراحات الذكية باستخدام قالب محفظة المشاريع المحسّن بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

إذا كانت محفظة مشاريعك تبدو كصندوق أسود مليء بالتحديثات المفقودة والمخاطر الخفية، فإن قالب محفظة المشاريع المحسّن بالذكاء الاصطناعي من ClickUp يوفر لك طريقة أكثر ذكاءً لإدارة وتوسيع نطاق عملياتك بالكامل.

مدعوم من ClickUp Brain، يعرض هذا القالب الرؤى والمخاطر واقتراحات الموارد في الوقت الفعلي — دون الحاجة إلى التنقل بين لوحات المعلومات.

إليك كيفية عمله:

اعرض على الفور حالات المشاريع والمالكين والمواعيد النهائية والعوائق في جميع مسارات العمل باستخدام لوحة معلومات المحفظة

استخدم Progress Insights (AI) لإبراز المهام المتأخرة والمبادرات المتوقفة والحالة العامة

قم بتمييز المشاريع المعرضة للخطر واقترح إجراءات تصحيحية باستخدام أداة تتبع المخاطر التلقائية

استفد من لوحة تخصيص الموارد لفهم قدرات الفريق، وتحديد أعضاء الفريق الذين يعملون بأقل من طاقتهم أو بأكثر من طاقتهم، واستخدم اقتراحات الذكاء الاصطناعي لإعادة توزيع المهام

📌 مثالي لـ: محترفي UX ذوي الخبرة الذين يقدمون رؤى شاملة للمشاريع باستخدام ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي.

13. قالب ClickUp Media Kit

احصل على قالب مجاني اعرض علامتك التجارية بمهنية مع قالب ClickUp Media Kit

قالب ClickUp Media Kit هو مساحة عمل مركزية لتنظيم ومشاركة أصول علامتك التجارية ومعلومات شركتك والمواد الصحفية في تنسيق واحد أنيق وسهل الوصول إليه. وهو إضافة مثالية لنظامك لاكتساب العملاء، حيث يبني مجموعة أنيقة تروي قصة علامتك التجارية وتكررها لعملاء مختلفين.

يمكنك تنظيم:

ماذا تفعل ولماذا هو مهم في قسم نبذة عني والمقاييس الرئيسية

قم بتحميل شعارك أو صور منتجاتك أو صور ملفك الشخصي مباشرة إلى المستند

أدرج العروض والأسعار بوضوح لتجنب التكرار في قسم جدول الخدمات

تأكد من وصول الوسائط إلى الشخص المناسب بسرعة باستخدام قسم تفاصيل الاتصال

📌 مثالي لـ: مصممي تجربة المستخدم المستقلين الذين ينشئون مجموعة وسائط ذات علامة تجارية خاصة بهم تتضمن الخدمات والمقاييس وعينات من الأعمال.

14. قالب خطة مشروع ClickUp للأبحاث

احصل على قالب مجاني قم بإجراء أبحاث تعاونية باستخدام قالب خطة مشروع ClickUp للأبحاث

يوفر لك قالب خطة مشروع ClickUp للبحث إطارًا لتنظيم كل مرحلة من مراحل البحث، بدءًا من تحديد الأهداف وحتى تقديم النتائج.

إليك كيف يساعدك ذلك في إدارة التعقيدات:

ضع أسس المشروع باستخدام الحقول المدمجة لـ الأهداف والنطاق والجدول الزمني و أدوار الفريق

قسّم مسارات العمل إلى مهام واضحة وقابلة للتتبع باستخدام حالات مخصصة مثل التخطيط، وجمع البيانات، والتحليل، و الاكتمل

حدد المراحل مثل مراجعة الأدبيات وجمع البيانات والتحليل باستخدام عرض القائمة المجمعة حسب مرحلة المشروع

📌 مثالي لـ: الباحثين الذين يقودون دراسات تجربة المستخدم الشاملة، والذين يحتاجون إلى طريقة منظمة لتوضيح المراحل.

📖 اقرأ أيضًا: مؤتمرات وفعاليات تصميم تجربة المستخدم للمحترفين

15. قالب السبورة البيضاء للأبحاث من ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ مصدرًا مركزيًا للمعلومات مع قالب ClickUp Research Whiteboard

لا تبدأ كل مشاريع أبحاث تجربة المستخدم بقائمة مهام؛ ففي بعض الأحيان، تحتاج إلى التفكير بصوت عالٍ وتخطيط الأفكار والتعاون بصريًا. وهنا يأتي دور قالب ClickUp Research Whiteboard. فهو مصمم للتفكير الحر والتعاون وتخطيط الأفكار.

استخدم هذا النموذج من أجل:

اجمع نتائج الأبحاث الأولية باستخدام الملاحظات الرقمية اللاصقة، مصنفة حسب الفئة أو الموضوع

اكتشف الاتجاهات بشكل أسرع باستخدام لوحة مرئية تبرز الأنماط ونقاط الضعف

تعاون مع زملائك في الفريق مباشرةً — أضف وتعديل وعلق مباشرةً على الأبحاث المشتركة

انتقل من مرحلة العصف الذهني إلى مرحلة التنفيذ من خلال تحويل الملاحظات إلى مهام قابلة للتتبع

📌 مثالي لـ: الباحثين المبتدئين الذين يفضلون رسم خرائط للنتائج بصريًا قبل تحويلها إلى رؤى منظمة.

16. قالب تقرير البحث من ClickUp

احصل على قالب مجاني نظم بيانات البحث باستخدام قالب تقرير البحث من ClickUp

لقد انتهيت من البحث، والآن يأتي الجزء الصعب: تحويله إلى تقرير واضح وقابل للمشاركة. تم تصميم قالب تقرير البحث من ClickUp لتوثيق تجربة المستخدم وعرض نتائجك في تنسيق احترافي وجاهز للمشاركة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

استخدم أقسامًا معدة مسبقًا لـ الملخص التنفيذي، والمنهجية، والنتائج، والمناقشة، و الملاحق

تتبع المساهمات والتعديلات باستخدام حقول مثل مؤلف التقرير و المساهمون

قم بتطبيق حالات مثل مسودة أو قيد المراجعة أو موافق عليه لإدارة التقدم المحرز

📌 مثالي لـ: المحترفين الذين يترجمون البيانات الأولية إلى دراسات حالة بحثية في مجال تجربة المستخدم.

لم تقرر بعد بشأن قوالب محفظة أبحاث تجربة المستخدم هذه؟ استمع إلى رأي مستخدم حقيقي:

أستخدم ClickUp بشكل متقطع لإدارة عدة مشاريع UX في وقت واحد. السبب الرئيسي الذي يجعلني أحب ClickUp هو أنه يمكنني فصل جميع أعمالي إلى مشاريع وفرق، ثم عرض كل شيء بمستوى عالٍ أو مفصل حسب رغبتي.

أستخدم ClickUp بشكل متقطع لإدارة عدة مشاريع UX في وقت واحد. السبب الرئيسي الذي يجعلني أحب ClickUp هو أنه يمكنني فصل جميع أعمالي إلى مشاريع وفرق، ثم عرض كل شيء بمستوى عالٍ أو مفصل حسب رغبتي.

احصل على معدل النقرات الذي تحتاجه

أبحاثك عميقة، ويجب أن تعكس محفظتك ذلك.

سواء كنت تعمل على صقل سيرتك الذاتية لتقديمها إلى مديري التوظيف أو ترغب فقط في تنظيم فوضى إبداعك، فإن خيارات قوالب محفظة أبحاث تجربة المستخدم من ClickUp هي نقطة انطلاقك المثالية.

تأتي هذه القوالب مزودة بـ ClickUp Brain لتلخيص الأفكار تلقائيًا، ولوحات بيضاء لتخطيط المسارات في سياقها، وعروض مرنة لتنظيم كل شيء بدءًا من خطط البحث وحتى نتائج اختبارات قابلية الاستخدام.

هل أنت مستعد للارتقاء بمحفظة أبحاث تجربة المستخدم الخاصة بك؟ ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل، الذي يوفر لك الأدوات اللازمة لإدارة أبحاثك وتوثيقها وعرضها، كل ذلك في مكان واحد. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅